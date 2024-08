TikTok vs. Reels: Un confronto per i marketer dei social media

I contenuti video di dimensioni ridotte sono di gran moda al giorno d'oggi. Oltre l'85% degli operatori di mercato ritiene che saranno il formato di contenuto di maggiore impatto nel 2024.

Quando parliamo di video di breve durata, le due app che ci vengono in mente sono TikTok e Instagram Reels.

Dall'inizio della pandemia nel 2020, entrambe queste piattaforme hanno guadagnato una trazione significativa grazie ai contenuti video di breve formato.

TikTok è diventato famoso per i suoi video casuali e orientati all'intrattenimento, rivolti al pubblico della Gen Z. Allo stesso tempo, Reels è diventato il punto di riferimento per le promozioni dei marchi e i video professionali.

Ma il dibattito rimane: su quale piattaforma dovrebbe concentrarsi la vostra strategia di social media per la commercializzazione dei vostri prodotti?

La scelta richiede un'esplorazione approfondita dei loro punti di forza e di debolezza e la comprensione di quale sia il pubblico della piattaforma più adatta alle vostre esigenze aziendali.

In questo articolo, confronteremo TikTok vs. Reels in modo approfondito: le loro funzionalità/funzioni e i risultati chiave di cui possono beneficiare i marketer dei social media.

Comprendere TikTok

via Varietà TikTok è una piattaforma di social network dedicata ai video di breve durata. Si concentra sulla creazione e sulla distribuzione di contenuti video verticali.

Lanciato nell'agosto 2014 con il nome di Musical.ly e rinominato nel 2018, TikTok ha creato un fermento nel mercato già in evoluzione della condivisione di video e attualmente vanta oltre un miliardo di utenti attivi mensilmente .

La popolarità di TikTok risale ai giorni di quarantena del 2020. In quel periodo, TikTok ha registrato una massiccia impennata della base di utenti ed è diventata l'app più popolare su Android e iOS.

Da allora, TikTok ha continuato a fare passi da gigante.

Nel quarto trimestre del 2023, TikTok ha registrato 232 milioni di download , il che lo rende una delle scelte migliori per il marketing di video di breve durata.

I video di TikTok hanno un intervallo di tempo che va dai 15 secondi a un minuto e contengono per lo più contenuti occasionali come video educativi/informativi di facile comprensione, trucchi di vita, passi di danza popolari, karaoke e altro ancora.

L'ultimo aggiornamento di TikTok consente di caricare video fino a 10 minuti. Non solo è possibile condividere video preregistrati su TikTok, ma si può anche utilizzare la funzionalità LIVE per interagire in tempo reale con i propri follower.

Nota: TikTok LIVE è disponibile per gli individui di età superiore ai 16 anni e i maggiori di 18 anni possono inviare e ricevere regali durante una trasmissione LIVE.

Per riassumere, ecco le USP (Unique Selling Propositions) di TikTok che lo hanno fatto emergere dalla concorrenza:

La For You Page (FYP) di TikTok lavora su un algoritmo all'avanguardia che studia l'intento e il comportamento degli utenti per presentare loro contenuti personalizzati e su misura

(FYP) di TikTok lavora su un algoritmo all'avanguardia che studia l'intento e il comportamento degli utenti per presentare loro contenuti personalizzati e su misura L'app dispone di una libreria di strumenti creativi costruiti appositamente per migliorare i vostri moduli brevi

costruiti appositamente per migliorare i vostri moduli brevi TikTok vanta accordi di licenza musicale estesi con le principali etichette, in modo da poter incorporare facilmente le canzoni più popolari nei video senza temere violazioni del copyright

Comprendere le bobine di Instagram

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Instagram\_Glifico_Gradiente-300x300.png

/$$$img/

via Meta Instagram Reels consente agli utenti di registrare o caricare Clip della durata massima di 90 secondi. È possibile modificare, aggiungere suoni di sottofondo o incorporare effetti speciali prima di pubblicarli sulla piattaforma.

Questo contenuto video di breve durata consente agli utenti di Instagram di esprimere la propria creatività, mostrare la propria personalità, promuovere marchi o divertirsi.

Instagram Reels rappresenta il 30% del del tempo trascorso su Instagram e ha un potenziale pubblico pubblicitario di 758,5 milioni di persone.

Le bobine di Instagram hanno una sezione dedicata sui profili degli utenti. Inoltre, gli autori beneficiano delle promozioni incrociate all'interno dell'app Instagram, che li rende facilmente scopribili durante la navigazione nei feed, nelle Storie o nelle sezioni Esplora.

Oltre a questi, ecco alcune chiavi USP di Reels:

Reels si integra perfettamente nell'ecosistema esistente dell'app Instagram, compreso Facebook (ora Meta), consentendo promozioni multipiattaforma

Reels offre un intervallo di modifiche avanzate e opzioni personalizzate . Per gli autori che desiderano produrre contenuti raffinati e dall'aspetto professionale, le capacità di modifica di Reels possono essere vantaggiose

. Per gli autori che desiderano produrre contenuti raffinati e dall'aspetto professionale, le capacità di modifica di Reels possono essere vantaggiose Instagram Reels offre opportunità di monetizzazione integrate per gli autori grazie a funzionalità come Instagram Shopping e Branded Content

Ora che abbiamo una comprensione di base di questi piattaforme di video marketing e le loro USP, vediamo le loro funzionalità/funzione.

Il confronto: TikTok vs. Instagram Reels

Se siete qui, conoscete già il dibattito in corso tra TikTok e Reels. Sebbene entrambe le piattaforme di social media abbiano uno stile e una finestra di esposizione simili, ci sono funzionalità/funzione che le separano con un margine enorme.

Date un'occhiata a questa tabella per un rapido riepilogo delle principali differenze tra le due piattaforme:

1. Lunghezza del video

La lunghezza dei video determina la dimensione massima dei video che gli utenti possono creare o caricare su una piattaforma.

La lunghezza massima consentita dei video di TikTok e Reel è stata aggiornata dal lancio iniziale.

TikTok

Inizialmente, TikTok permetteva agli utenti di caricare video della durata massima di 60 secondi. La lunghezza è stata aumentata a 10 minuti dopo una Aggiornamento del febbraio 2022 . Ma ora è di nuovo ridotto a 3 minuti.

Ricette Instagram

I Reels permettono agli utenti di caricare o creare video della durata massima di 90 secondi. Dovrete usare TikTok per caricare video lunghi per commercializzare il vostro marchio.

2. Capacità di modifica dei video

La modifica dei video consente agli utenti di modificare, tagliare e migliorare i video registrati per offrire un'esperienza utente migliore e aumentare il tempo di visione.

Ora, TikTok e Reels offrono entrambi un'unica serie di strumenti per la modifica dei video. Funzionalità/funzione di base come filtri, testi e adesivi sono disponibili su entrambe le piattaforme. Entrambe offrono strumenti per caricare video preregistrati e tagliarli a piacimento.

Tuttavia, confrontando TikTok e Reels, ci siamo accorti che le capacità di modifica di entrambe le piattaforme sono diverse.

TikTok

La funzionalità/funzione "Duet" di TikTok è molto popolare: riproduce il vostro video fianco a fianco con quello di un altro utente.

Un'altra funzionalità esclusiva di TikTok, 'Stitch', unisce un video di un autore partner con il vostro video, risultando in duetti fantastici e creativi che sono un livello superiore ai video normali.

Instagram Reels

La funzionalità di Instagram Reels 'Collab' consente agli utenti di collaborare a un video e di caricarlo contemporaneamente dal proprio account e da quello del collaboratore. La funzionalità/funzione funziona come i "Tag"

Quando l'account taggato accetta la richiesta, il post sarà visibile ai follower di entrambi i profili. È un modo semplice per collaborare ed espandere la propria portata!

Reels offre anche una funzionalità/funzione "Remix " simile a "Duet" di TikTok; consente di ricreare video contenenti foto o video di qualcun altro.

3. Opzioni musicali

La possibilità di aggiungere della buona musica ai vostri video brevi amplifica notevolmente la portata e il tempo di visione dei vostri moduli brevi.

In TikTok vs. Reels, entrambe le piattaforme offrono suoni e musica in abbondanza, dai meme virali alle ultime hit grafiche.

Entrambe hanno funzionalità di sintesi vocale ed effetti vocali.

Non importa se si tratta di aggiungere una voce fuori campo o di rendere più vivaci le didascalie: ci sono molte possibilità creative. Tuttavia, trattandosi di TikTok contro Reels, abbiamo approfondito questa funzionalità/funzione.

TikTok

TikTok vanta una collezione musicale più estesa rispetto a Instagram Reels. La differenza principale sta nel modo in cui si aggiunge l'audio ai contenuti.

Per TikTok, una volta terminata la registrazione del video, toccare "Avanti" e fare clic sull'icona Suoni per aggiungere musica e altri effetti. Ritagliate la musica secondo le vostre preferenze e utilizzatela nei vostri video.

Ricette Instagram

Anche Reels ha una vasta selezione di audio. Tuttavia, impallidisce rispetto alla collezione musicale di TikTok. Anche il processo di incorporazione della musica è leggermente diverso.

Durante la creazione della bobina, toccare il pulsante Audio nella parte superiore dello schermo per accedere a un'enorme raccolta musicale. È anche possibile cercare un brano specifico. Una volta scelto il brano, è sufficiente far scorrere la Sequenza per trovare la parte desiderata.

Nota: Gli account aziendali di Instagram spesso hanno difficoltà a incorporare musica protetta da copyright, per cui TikTok è un chiaro vincitore.

4. Analisi dei video

Per i marketer dei social media e gli account aziendali, l'analisi dei video in app è fondamentale. Aiutano a monitorare il branding e i lavori richiesti su TikTok e Instagram.

Sia che scegliate Reels o TikTok, avrete accesso a una serie di strumenti di analisi integrati. Diamo un'occhiata più da vicino:

#

TikTok AnalyticsPortale degli autori di TikTok condivide le metriche di coinvolgimento necessarie su TikTok, come le visualizzazioni totali, i like, le condivisioni e altro ancora. È inoltre possibile ottenere una ripartizione delle visualizzazioni in base all'età, al tempo di visione, al dispositivo utilizzato per accedere ai contenuti e al luogo in cui gli utenti hanno scoperto per la prima volta i vostri contenuti.

Dashboard di analisi di Instagram come gli account raggiunti, le riproduzioni, il tempo di visione, il tempo medio di visione e altro ancora.

5. Pubblicità opportunità

Entrambe le piattaforme offrono opportunità pubblicitarie distinte per amplificare la portata e la visibilità del vostro marchio.

TikTok

Le aziende possono puntare tutto sul Marketing su TikTok con opzioni pubblicitarie a pagamento. È possibile scegliere tra annunci TopView e annunci In-feed.

Gli annunci TopView sono la prima cosa che gli utenti vedono all'apertura dell'app. Gli annunci all'interno del feed mettono in evidenza i vostri contenuti all'interno del feed "Per te" degli utenti.

Il Sfida agli hashtag brandizzati e Effetti del marchio sono anche vantaggi pubblicitari significativi. Queste funzionalità/funzione incoraggiano gli utenti a interagire con il vostro marchio attraverso hashtag specifici.

Ricette di Instagram

Per le aziende che utilizzano Tag, i riflettori sono puntati sugli annunci scovabili con funzionalità/funzione di prodotto. Questi tag consentono agli utenti di eseguire direttamente azioni sugli annunci, che si tratti di acquistare, salvare o saperne di più. Si tratta di un modo diretto per entrare in contatto con i clienti e promuovere le vendite su Instagram.

**Il verdetto: TikTok o Instagram Reels?

Quindi, chi è il vincitore? Non saltiamo ancora alle conclusioni. Il modo migliore è quello di esaminare i parametri e i KPI del social media marketing e vedere chi ne esce vincitore.

TikTok vs. Reels: Valutazione del coinvolgimento TikTok è in vantaggio di qualche centimetro su Reels con un tasso di coinvolgimento del 5,53%, rispetto al 4,36% di Reels.

Fonte: Insider sociale Il fattore decisivo è il pubblico. Solo il 21% della Gen Z statunitense online usa Reels settimanalmente, mentre il 53% si dedica regolarmente a TikTok.

Ciò implica che la generazione più giovane è più investita in TikTok che in Reels. Il pubblico adulto, di estrazione più professionale, costituisce ancora un segmento massiccio dell'audience di Reels.

Ora dovete decidere a chi è destinato il vostro prodotto e quale pubblico dovete raggiungere.

Vincitore: I video di TikTok ottengono un coinvolgimento maggiore rispetto a Reels. Tuttavia, il divario si sta riducendo rapidamente e presto troverete un pubblico più eterogeneo su Reels.

TikTok ha un tasso di commenti dello 0,09% rispetto allo 0,05% di Reels. In media, i video di TikTok ricevono il 44% di commenti in più rispetto a Instagram Reels.

Vincitore: TikTok vince ancora una volta con un tasso di commenti superiore a quello di Reels.

TikTok vs Reels: Tempo di osservazione

Il tempo di visione è il tempo totale che gli spettatori trascorrono guardando i vostri video. In media, il 60% dei video di breve durata viene guardato per un tempo pari a dal 41% all'80% della loro lunghezza.

In TikTok vs. Reels, TikTok ha un tasso di valutazione medio del 9,06%, mentre Reels raggiunge una media ancora più impressionante del 13,08%.

Vincitore: Sebbene TikTok attiri efficacemente il coinvolgimento degli utenti, Reels domina con il tasso di visione medio più alto.

TikTok vs. Reels: ROAS (Ritorno sulla spesa pubblicitaria)

Analizziamo come la pubblicità su entrambe le piattaforme pesa sulle tasche di un social media marketer e sul ROI.

gli annunci su TikTok sono meno utilizzati di quelli su Instagram Reels, forse a causa dei maggiori costi associati

Recentemente, Wordstream ha sperimentato l'analisi dell'efficacia degli annunci su TikTok rispetto a Reels.

Nell'ambito dell'esperimento, hanno fatto girare lo stesso video di 15 secondi su entrambe le piattaforme e hanno aggiunto un limite di frequenza personalizzato per evitare l'affaticamento da annuncio. Ecco l'intera configurazione utilizzata:

Fonte: L'esperimento pubblicitario di Wordstream Da fare: abbiamo un vincitore? Naturalmente, Sì! 👇

Fonte: L'esperimento pubblicitario di Wordstream Vincitore: In questo esperimento TikTok vs. Reels, la pubblicità eseguita su Instagram Reels ha superato notevolmente TikTok. Gli annunci su Reel hanno ricevuto un numero di visualizzazioni e impressioni tre volte superiore a quello di TikTok. Anche in questo caso, mantenendo bassi i CPC e i CPM. (Nota: l'efficacia del mezzo dipende dagli obiettivi e da ciò che funziona per la vostra azienda)

Come gestire le campagne sui social media con ClickUp

Indipendentemente dal fatto che decidiate di pubblicare i vostri annunci su TikTok o su Reels, avete bisogno di una strategia di campagna sui social media e di una piattaforma di social media marketing affidabile.

Uno dei modi migliori e più organici per implementare questa strategia è utilizzare uno strumento di project management e di social media marketing competente, come ClickUp Le funzionalità/funzione di marketing di ClickUp per i team.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Creazione di contenuti

Sebbene si tratti di un'attività project management clickUp può fare miracoli come strumento di gestione dei progetti software di gestione del social media marketing .

Riunite il vostro team per fare un brainstorming di idee sui contenuti utilizzando il software di collaborazione Lavagne online di ClickUp . Annotate le idee finalizzate, costruite piani di contenuto, organizzate i programmi e create una libreria di contenuti condivisi all'interno di un'area di lavoro condivisa usando Documenti ClickUp .

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

Con ClickUp Brain potete anche utilizzare la potenza generativa dell'IA per le vostre campagne sui social media. L'AI Writer for Work vi aiuta a generare didascalie accattivanti e a fare brainstorming di idee per aumentare l'esito positivo del vostro marketing sui social media. Inoltre, vi permette di gestire i vostri calendario dei contenuti per pianificare le date dei comunicati e degli annunci.

Costruzione e gestione di campagne sui social media

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

ClickUp consente di condividere tutti i contenuti, i calendari e i piani delle campagne tra i membri del team, in modo da ottenere un feedback immediato e notificare facilmente ai membri eventuali modifiche o stati di avanzamento delle campagne sui social media. È inoltre possibile utilizzare più viste, come la vista Tabella o Calendario, per monitorare lo stato di tutte le attività.

Famoso per i suoi modelli precostruiti, ClickUp offre tonnellate di modelli per la gestione dei social media tra cui potete scegliere. Questi modelli sono stati creati professionalmente per ottenere la massima valutazione e vi aiuteranno ad aumentare la vostra visibilità risparmiando tempo.

Modello di post sui social media di ClickUp semplifica lo sviluppo di contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Utilizzatelo per creare e programmare i post su tutti i vostri canali di social media e per organizzare tutti i contenuti in un unico posto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-482.png Il modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, pianificare e gestire i vostri contenuti sui social media.

https://app.clickup.com/signup?template=t-3338w8f&\_gl=1\*mx45r4\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare questo modello /%cta/

Potete anche utilizzare Modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp per pianificare e organizzare gratis i contenuti per i vari canali di social media. Vi aiuta a definire i vostri obiettivi di marketing, a creare contenuti di alta qualità e a organizzare e programmare i post sui vari canali.

Monitoraggio delle prestazioni

Utilizzo Monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp modelli per organizzare e gestire i vari aspetti delle vostre campagne di marketing. Monitorate budget, performance e risorse creative per lanciare con sicurezza la vostra prossima campagna.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Campaign-Tracking-and-Analytics.png Gestite le campagne di marketing, le spese, le prestazioni, le creatività e tutto il resto! Tenete le vostre campagne organizzate in un'unica posizione con il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451769&\_gl=1\*1jcrsqw\*\_gcl\\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare questo modello /%cta/

È possibile utilizzare anche ClickUp Dashboard per visualizzare a volo d'uccello tutte le metriche da misurare durante le campagne.

Vincere il gioco dei social media con ClickUp

Ci auguriamo che la nostra analisi di TikTok vs. Instagram Reels vi abbia aiutato a decidere quale social media marketing il canale più adatto alle vostre esigenze di marketing. Utilizzate ClickUp per mantenere il vostro processo di gestione dei social media snello ed efficiente, indipendentemente dai vostri canali.

Grazie alle integrazioni con tutti gli strumenti e le app abituali, come Slack, HubSpot, Zapier, Zoom, Figma e molti altri, è l'unico software di project management di cui avrete bisogno. Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso!

FAQs

**1. Le bobine sono migliori di TikTok?

Il contesto è fondamentale. Instagram Reels può essere migliore di TikTok se il vostro pubblico di riferimento è quello demografico. Inoltre, Reels offre opzioni pubblicitarie semplici e convenienti rispetto a TikTok.

**2. Cosa è meglio: TikTok o FB Reels?

La scelta tra TikTok e Facebook Reels dipende dal vostro target e dai vostri obiettivi di marketing.

TikTok eccelle nel coinvolgere i giovani e offre diverse opzioni pubblicitarie, mentre Reels su Facebook offre soluzioni pubblicitarie semplici. Il marketing multicanale potrebbe essere l'approccio migliore per raggiungere efficacemente diversi segmenti di pubblico.

**3. Qual è l'aspetto negativo di Reels?

L'aspetto negativo di Instagram Reels risiede nella lunghezza massima dei video, inferiore a quella di TikTok, che limita la durata dei contenuti che gli operatori del marketing possono condividere.

Il coinvolgimento del pubblico e la base di utenti di Reels sono relativamente più bassi, soprattutto tra i giovani, con un impatto sulla portata potenziale e sull'esposizione del marchio.