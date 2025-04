11 modelli gratuiti di mappe di calore del rischio per una facile analisi dei rischi

Quando un progetto si blocca, l'ultima cosa che volete è essere colti di sorpresa da un rischio che non avevate previsto.

Per i project manager, gli analisti del rischio e i leader organizzativi, avere un quadro chiaro dei rischi potenziali è la chiave per evitare sorprese. Un modello di mappa di calore dei rischi facilita questo processo, fornendo una semplice visualizzazione che suddivide i rischi in base alla loro probabilità e al loro impatto.

Non dovrete più tirare a indovinare quali sono i rischi più importanti: con il modello giusto, saprete esattamente dove concentrare la vostra attenzione prima che le cose si aggravino.

Questo blog fornisce un elenco completo dei migliori modelli di mappe di calore. Diamoci dentro! 👷

**Che cosa sono i modelli di mappe di calore del rischio?

Un modello di mappa di calore del rischio è uno strumento visivo che fornisce una rappresentazione grafica dei dati sul rischio. Si tratta di qualsiasi aspetto che può rappresentare un rischio per la vostra azienda, come rischi operativi, finanziari, di conformità, strategici, geopolitici e altro ancora.

Questo strumento trasforma le strategie di mitigazione del rischio in qualcosa di più tangibile per voi e per il vostro team, offrendo informazioni chiare e visive che rendono i rischi più facili da comprendere. Con una panoramica concisa e completa, questi modelli aiutano ad allocare le risorse per la mitigazione del rischio in modo più efficace, concentrando i lavori richiesti dove sono più importanti.

Inoltre, le mappe di calore dei rischi sono spesso formattate come matrici di rischio, con un asse che mostra la probabilità di un evento di rischio e l'altro il suo impatto aziendale.

La maggior parte dei modelli utilizza dei colori per indicare la gravità del rischio. Per istanza, il verde indica che non è necessaria un'azione immediata, mentre il rosso indica il contrario. Questa rappresentazione visiva aiuta a determinare quali rischi devono essere affrontati per primi.

Il concetto di mappa di calore risale al XIX secolo. Florence Nightingale usava diagrammi ad area polare per rappresentare i tassi di mortalità negli ospedali. Ha impiegato in modo efficace tecniche di visualizzazione per sostenere la riforma sanitaria.

Cosa rende un buon modello di mappa di calore del rischio?

I modelli di mappa di calore del rischio sono strumenti potenti per visualizzare i rischi, ma non tutti i modelli offrono lo stesso valore. Per distinguersi veramente, hanno bisogno di funzionalità/funzione specifiche e di indicatori che li distinguano dagli innumerevoli altri disponibili.

Ecco su cosa concentrarsi quando si cerca un modello che faccia al caso vostro. 👇

**Il modello deve avere un layout semplice, ad esempio un formato a griglia, come si vede nella maggior parte delle mappe di calore del rischio. Anche un layout simile a un grafico funziona bene. Indipendentemente dal formato, la chiave è avere assi chiaramente cancellati per la probabilità di rischio e l'impatto

Livelli di rischio con codice colore: Dovrebbe utilizzare gradienti di colore per indicare la gravità dei rischi, come il verde per il rischio basso, il giallo per il rischio medio e il rosso per il rischio alto

Dovrebbe utilizzare gradienti di colore per indicare la gravità dei rischi, come il verde per il rischio basso, il giallo per il rischio medio e il rosso per il rischio alto Categorie di rischio: Piuttosto che raggruppare tutto in un unico grafico, il modello di mappa della gravità dei rischi dovrebbe distinguere i rischi in base alla loro natura specifica: finanziaria, operativa, strategica, legale o altre categorie

Piuttosto che raggruppare tutto in un unico grafico, il modello di mappa della gravità dei rischi dovrebbe distinguere i rischi in base alla loro natura specifica: finanziaria, operativa, strategica, legale o altre categorie **Una legenda o chiave chiaramente definita che aiuti a comprendere rapidamente il sistema di punteggio e il significato dei colori e dei numeri utilizzati è essenziale

**Una sezione che illustri quale membro del team è responsabile della gestione e della mitigazione di ciascun rischio è una buona aggiunta a qualsiasi modello di valutazione del rischio

Aggiornamento: Il modello deve essere costruito in modo da poter essere facilmente aggiornato, consentendo di modificarlo in base ai rischi che cambiano o che vengono risolti nel corso del tempo per migliorare la gestione dei rischi aziendali

**Le aziende non sono le uniche a utilizzare le mappe di calore per il controllo dei rischi. I professionisti della sanità le utilizzano per il monitoraggio dei pazienti. Gli urbanisti si affidano alle mappe di calore per analizzare il flusso del traffico. I meteorologi le usano anche per illustrare i cambiamenti di temperatura nelle previsioni del tempo.

11 modelli di mappe di calore dei rischi

La gestione del rischio non deve essere complicata, ma gli strumenti giusti possono fare la differenza. Se state cercando un modo semplice e visivo per monitorare e dare priorità ai rischi, un modello di mappa del rischio è indispensabile.

Vediamo dieci modelli di mappe di calore dei rischi che possono aiutarvi a gestire meglio i rischi . 👀

1. Modello di mappa di calore del rischio di ClickUp

Mappa di calore del rischio

Il Modello di mappa di calore del rischio di ClickUp offre un layout chiaro e strutturato che consente di classificare i rischi in base alla loro probabilità e al loro impatto. È possibile vedere rapidamente quali rischi richiedono un'attenzione immediata e quali possono essere monitorati nel tempo.

Grazie alle categorie di rischio personalizzabili, è possibile adattare il modello alle esigenze specifiche del progetto, garantendo flessibilità nella gestione dei rischi.

Il sistema di codici colore, dal verde per le aree a basso rischio al rosso per quelle ad alto rischio, fornisce un riferimento visivo immediato, facilitando l'individuazione dei problemi critici a colpo d'occhio. È inoltre possibile aggiungere dettagli essenziali come le descrizioni dei rischi, gli impatti potenziali, le strategie di mitigazione e i membri del team responsabili di ciascun rischio proprio all'interno della mappa di calore.

Ideale per: I gestori del project management, gli analisti del rischio e i team interfunzionali che hanno bisogno di un approccio strutturato e visivo per stabilire le priorità e gestire i rischi del progetto, in particolare in progetti complessi con elevata incertezza o scadenze ravvicinate.

📖 Leggi anche: 10 Migliori software per Heatmap (Recensioni e prezzi)

2. Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Modello di lavagna online per la valutazione del rischio di ClickUp

Il Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp semplifica il processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tutti i progetti.

Consente ai team di mappare i rischi potenziali in un formato chiaro e organizzato per una comprensione condivisa delle vulnerabilità chiave.

Il modello offre un layout intuitivo che semplifica la collaborazione in tempo reale con il team dare priorità ai progetti in base alla gravità e assegnare i titolari a specifiche aree di rischio. Quest'ultima parte migliora anche l'account e garantisce che le attività vengano completate come da piano.

Ideale per: Teams, gestori del team e leader aziendali alla ricerca di una piattaforma efficace e collaborativa per il project management continuo, soprattutto nei progetti che richiedono aggiornamenti in tempo reale e input interfunzionali.

3. Modello di lavagna online per l'analisi dei rischi ClickUp

Modello di lavagna online per l'analisi del rischio di ClickUp

Il Modello di lavagna online per l'analisi del rischio di ClickUp aiuta voi e i vostri team a identificare, valutare e rispondere ai rischi. Fornisce un quadro chiaro per categorizzare, valutare e affrontare facilmente tutti i rischi in un unico spazio collaborativo.

Questo modello ha uno sfondo a colori con livelli di rischio che si uniscono l'uno all'altro per una visione più sfumata valutazione del rischio .

Il format della lavagna online consente al team di fare brainstorming e aggiungere rischi in tempo reale, per poi collaborare sulla collocazione di ciascun rischio. In questo modo è molto più facile monitorare, documentare e mantenere tutti allineati sulla gestione dei rischi nel corso del progetto.

Ideale per: Teams e gestori del progetto che hanno bisogno di un modo collaborativo e strutturato per analizzare i rischi e tenere traccia delle strategie di mitigazione in un'area di lavoro condivisa.

📖 Leggi anche: Che cos'è la gestione delle risorse? (Esempi e modelli)

4. Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp

Modello di matrice decisionale della griglia di ipotesi ClickUp

L'identificazione dei rischi potenziali spesso implica la formulazione di ipotesi informate su ciò che potrebbe andare storto in base alle informazioni disponibili. È qui che il Modello di griglia di ipotesi e matrice decisionale di ClickUp viene fornito in.

Il modello aiuta a raccogliere e visualizzare le ipotesi sui rischi e le fonti potenziali in un formato semplice e coerente simile a una griglia. Le separa in base al loro livello di certezza e all'impatto potenziale.

Questo approccio semplifica il processo decisionale e garantisce che si dia priorità alle situazioni critiche ipotesi di progetto -quelle che hanno una maggiore probabilità di causare interruzioni nel flusso di lavoro.

È disponibile anche un repository chiamato Pool of Ideas, in cui è possibile memorizzare tutti i rischi proposti dal team. Da lì si possono estrarre i più importanti e assegnare loro un posto nel modello.

Ideale per: I project manager e i team che cercano un modo chiaro e strutturato per valutare e dare priorità ai rischi per prendere decisioni efficaci.

Pro Tip: Rivedete e aggiornate costantemente il vostro inventario dei rischi per riflettere i cambiamenti del mercato, delle operazioni e delle dinamiche interne. Valutazioni regolari di vincoli delle risorse vi aiutano a prevenire le potenziali minacce al vostro profilo di rischio aziendale.

5. Modello di registro dei rischi di ClickUp

Registro dei rischi

Per gestire efficacemente i rischi è necessario un approccio chiaro e organizzato, e la Modello di registro dei rischi di ClickUp fornisce esattamente questo. Vi aiuta a identificare, classificare e monitorare i rischi critici durante il ciclo di vita del progetto.

Invece di una breve panoramica, questo documento modello di registro dei rischi fornisce informazioni dettagliate per ogni rischio valutato. Ogni rischio include parametri quali i costi previsti, i costi di mitigazione, la probabilità e la risposta al rischio, con alcuni campi che presentano codici colore e stati per un facile monitoraggio.

Il modello consente di assegnare i titolari del rischio per aumentare la responsabilità e semplificare la comunicazione, aiutandovi a gestire i rischi in modo più efficiente durante il progetto.

Ideale per: Gestori del progetto, analisti del rischio e team leader che hanno bisogno di uno strumento completo per monitorare i rischi in dettaglio.

6. Modello di matrice del rischio di valore ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/c698fdcd-1000.png Modello di matrice del rischio di valore ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222094710&department=engineering-product&\_gl=1\*nhizje\*\_gcl_au\*MzEwMjY1NDg1LjE3MzA3ODE5NjA.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di matrice di rischio del valore ClickUp consente ai team di mappare progetti o iniziative in base al loro valore potenziale e ai rischi associati. Offre una rappresentazione visiva con codice colore che semplifica il processo di prioritizzazione dei rischi, classificando tutti i rischi in un chiaro formato Alto/Medio/Basso.

Ciò che distingue questo modello è la quantità di dettagli che è possibile includere direttamente sulla superficie, senza costringere i collaboratori a fare clic.

Ci sono campi per tutto: assegnatari, date di scadenza, categoria (come il dipartimento o il team coinvolto), livello di valore, livello di rischio, livello di priorità, strategia e persino uno spazio per aggiungere altri dettagli personalizzati.

Immaginate di avere tutto questo in una schermata condivisibile, modificabile e unica per più rischi, progetti e team. perfezione

Ideale per: Teams e gestori del progetto alla ricerca di uno strumento chiaro e visuale per identificare i rischi valutare le opportunità e prendere decisioni strategiche.

7. Modello per il piano ClickUp PI

Modello di piano ClickUp Pi

A prima vista, il Modello di piano di ClickUp PI potrebbe sembrare un po' più complesso degli altri modelli che vi abbiamo mostrato.

Ma non lasciatevi ingannare: in realtà è per i principianti. Questo modello riguarda un efficace piano di incremento del programma (PI), fondamentale per mantenere i team agili in carreggiata e dare priorità ai progetti.

Aiuta a organizzare e dare priorità alle attività durante le sessioni di pianificazione PI, offrendo un quadro strutturato per impostare obiettivi chiari e definire i deliverable. La parte principale del modello suddivide il carico di lavoro in sprint più piccoli per facilitare il lavoro verso obiettivi più grandi a ritmo costante.

È possibile utilizzarlo anche come strumento retrospettivo per monitorare le prestazioni degli sprint precedenti.

Ideale per: Teams e gestori del team Agile alla ricerca di uno strumento completo e collaborativo per migliorare i lavori richiesti dal PI e garantire l'allineamento e la responsabilità durante il processo di pianificazione.

8. Modello di mappa di calore del rischio in PowerPoint di Free Slide

Via: Solo Free Slide Alla ricerca di una guida semplice modello di valutazione dei rischi che offre il classico aspetto della mappatura dei rischi per le vostre presentazioni in PowerPoint?

Allora il modello per PowerPoint Mappa di calore del rischio di Just Free Slide è quello che fa per voi.

Perché? Si scarica velocemente ed è pronto all'uso.

Sono disponibili quattro varianti della mappa di calore in formato 16:9 widescreen, tutte facilmente personalizzabili in PowerPoint con il file PPTX incluso. Naturalmente, il modello è completamente personalizzabile, il che significa che potete regolare le scale di colore, le etichette e i dettagli per adattarli alle vostre esigenze specifiche.

Ideale per: Teams e professionisti che hanno bisogno di un modello semplice e personalizzabile per comunicare rapidamente e ridurre i rischi.

Scarica questo modello

9. Mappa di calore delle parti interessate (Stakeholder Heat Map) Lavagna online di Canva

Via: Canva La gestione degli stakeholder è essenziale per l'esito positivo di un progetto e il modello Stakeholder Heat Map Team Whiteboard di Canva vi aiuta a farlo in modo chiaro e visivo, mantenendo le cose divertenti e coinvolgenti.

Permette ai team di mappare gli stakeholder in base alla loro influenza e al loro interesse, visualizzando in modo semplice dove concentrare i lavori richiesti. È anche possibile aggiungere note adesive digitali intorno alle aree della mappa di calore e alle parti interessate per annotare informazioni importanti.

Ideale per: I project manager, i team e i leader aziendali alla ricerca di un modello visivamente accattivante e personalizzabile per valutare e gestire le parti interessate, compresi i rischi finanziari e informatici.

Pro Tip: Istruite i membri del team sui principi di gestione del rischio. Il provider li aiuterà a riconoscere tempestivamente i rischi e a contribuire in modo più efficace al processo generale di riduzione dei rischi.

10. Tabella della mappa di calore del progetto Infografica di Slides Carnival

Via: Diapositive Carnevale Slides Carnival's Project Heat Map Tabella Infographic Template è un modello personalizzabile, progettato principalmente per essere utilizzato con Canva.

Con questo modello, si ottengono 3 infografiche A4 pronte all'uso che possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. Inoltre, vengono fornite con varie tipi di grafici cornici, linee e forme tra cui è possibile scegliere.

Se volete rendere le cose più vivaci, il modello offre anche funzionalità di animazione e transizione per ogni infografica. È possibile scaricare e condividere facilmente questo modello in diversi formati.

Ideale per: Project manager, team di marketing e dirigenti aziendali alla ricerca di un modello versatile per creare infografiche e mappe di calore accattivanti, con l'aggiunta di funzionalità di animazione e transizione per presentazioni dinamiche.

11. Infografica sulla Mappa di calore delle capacità di Slides Carnival

Via: Diapositive Carnevale Il modello infografico Capability Heat Map di Slides Carnival aggiunge un tocco di classe alle vostre presentazioni con sei infografiche in 16:9 pronte all'uso e completamente personalizzabili.

Sono inoltre disponibili numerose animazioni e opzioni di transizione, oltre a un facile processo di personalizzazione, dato che è possibile scaricare questo modello per Canva, PowerPoint e Google Slide. E se il classico tema in bianco e nero non è adatto al vostro stile, potete facilmente aggiungere un tocco di colore, come il rosso o il giallo, per evidenziare i punti chiave e far risaltare la vostra presentazione.

Ideale per: Teams e leader che hanno bisogno di un modello visivamente accattivante e personalizzabile per valutare e presentare le valutazioni delle capacità di un'azienda piani di emergenza e le revisioni delle prestazioni.

🔍 Lo sapevi? Il primo utilizzo noto di un quadro di valutazione del rischio simile alle moderne mappe di calore è stato registrato negli anni '50 nell'industria nucleare, sottolineando l'importanza della sicurezza e della gestione del rischio in ambienti ad alto rischio.

Visualizzare e mitigare i rischi con ClickUp

I modelli di mappe di calore vi permettono di buttarvi nella mischia dei rischi e delle priorità attraverso immagini di facile comprensione. In poche parole, se vi interessa la performance aziendale, ne avete bisogno.

Quando si tratta di creare e presentare modelli di mappe di calore robusti e funzionali, ClickUp si distingue. A differenza di altri strumenti, ClickUp non è solo un hub di modelli, ma un sistema completo di project management progettato per soddisfare tutte le vostre esigenze organizzative. Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso!