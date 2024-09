Visualizzare i dati: Guida completata ai diversi tipi di grafici

I dati raccontano una storia, ma senza le giuste immagini quella storia può andare persa. I numeri da soli possono essere schiaccianti e difficili da comprendere, soprattutto in grandi quantità. È qui che entra in gioco la visualizzazione dei dati. Si tratta di uno strumento che ci aiuta a tradurre dati numerici complessi in un formato visivo che chiunque può comprendere rapidamente.

Grafici e diagrammi trasformano i numeri grezzi in storie, rendendo visibili tendenze, schemi e relazioni in modi che le parole o i fogli di calcolo non possono raggiungere.

Tuttavia, il semplice utilizzo di un grafico non è sufficiente. L'efficacia della visualizzazione dei dati dipende dai tipi di grafico utilizzati. Un grafico a linee, ad esempio, racconta una storia diversa da un grafico a torta, anche se entrambi visualizzano le stesse informazioni. Il tipo di grafico scelto può chiarire il messaggio o confondere il pubblico.

In questa guida esploreremo i tipi di grafico più efficaci per la visualizzazione dei dati. Inoltre, i modelli!

Fondamenti dei grafici e loro componenti

Grafici e diagrammi sono un potente strumento di visualizzazione dei dati tecnica di visualizzazione dei dati . Un grafico deve trasmettere gli aspetti più importanti dei dati (compresi quelli numerici) senza essere sovraccarico di informazioni inutili.

Deve anche avere uno stile e un formato coerenti, compresi i colori, le dimensioni dei font e le etichette. Inoltre, deve mostrare i dati in modo accurato.

Componenti di grafici e diagrammi

Per garantire che i vari tipi di grafici e diagrammi trasmettano informazioni chiare, è necessario comprenderne gli elementi. Vediamoli:

Titolo: Il titolo di un grafico fornisce il contesto e permette di sapere subito cosa si sta guardando. Deve essere chiaro, conciso e pertinente ai dati presentati

Il titolo di un grafico fornisce il contesto e permette di sapere subito cosa si sta guardando. Deve essere chiaro, conciso e pertinente ai dati presentati Assi: La maggior parte dei grafici ha due assi. L'asse x (asse orizzontale) rappresenta le categorie o gli intervalli di tempo, mentre l'asse y (asse verticale) rappresenta i valori quantitativi o le metriche misurate

La maggior parte dei grafici ha due assi. L'asse x (asse orizzontale) rappresenta le categorie o gli intervalli di tempo, mentre l'asse y (asse verticale) rappresenta i valori quantitativi o le metriche misurate **Una legenda spiega i simboli, i colori o i modelli utilizzati nel grafico. È fondamentale nei grafici che presentano più serie di dati o categorie, come i grafici a torta o a barre, per aiutarci a distinguerli

Serie di dati: Le serie di dati, singole o multiple, sono i dati effettivi visualizzati in un grafico, rappresentati da punti, barre, linee o fette di dati. Ad esempio, in un grafico a linee, ogni punto rappresenta un valore lungo la serie temporale

Le serie di dati, singole o multiple, sono i dati effettivi visualizzati in un grafico, rappresentati da punti, barre, linee o fette di dati. Ad esempio, in un grafico a linee, ogni punto rappresenta un valore lungo la serie temporale Linee di griglia: Le linee di griglia sono linee orizzontali o verticali che attraversano il grafico per aiutare l'utente a ricondurre i valori agli assi. Migliorano la leggibilità e aiutano a guidare l'occhio nell'interpretazione dei punti di dati

Le linee di griglia sono linee orizzontali o verticali che attraversano il grafico per aiutare l'utente a ricondurre i valori agli assi. Migliorano la leggibilità e aiutano a guidare l'occhio nell'interpretazione dei punti di dati Etichette: Le etichette dei dati sono elementi di testo che indicano i valori specifici dei punti di dati. Aggiungono chiarezza, soprattutto nei grafici in cui i valori precisi sono importanti, come nei dati finanziari o scientifici

Tipi di grafico essenziali per una visualizzazione efficace dei dati

Ora che sapete come creare i grafici, passiamo ai vari tipi di grafici, iniziando con alcuni dei più essenziali e basilari:

Grafico a barre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Bar-graph.png Grafici a barre e a colonne /$$$img/

via UNLV Uno dei tipi di grafici più comuni e riconoscibili, il grafico a barre rappresenta i valori dei dati mediante barre rettangolari la lunghezza e l'ampiezza delle barre corrispondono all'entità dei dati. I grafici a barre possono essere verticali o orizzontali, a seconda dei dati e dello spazio disponibile.

I grafici a barre sono perfetti per confrontare le categorie, poiché ogni barra rappresenta una categoria diversa. Esistono molti tipi di grafici a barre, tra cui:

Grafico a barre verticale (chiamato anche grafico a colonne)

Grafico a barre orizzontali

Grafico a barre impilate (o grafico a colonne impilate)

Grafico a barre raggruppate

Tipi speciali di grafici a barre, come il grafico a cascata

Casi di utilizzo

I grafici a barre e a colonne sono ideali per confrontare categorie o mostrare cambiamenti nel tempo quando i dati sono discreti. Sono utili anche per classificare gli elementi e per la distribuzione delle frequenze. I grafici a barre impilati si trovano nella reportistica finanziaria, nei confronti demografici, nei sondaggi, ecc.

Grafico a linee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Line-chart.png Grafico a linee /$$$img/

via UNLV

Un grafico a linee mostra le tendenze nel tempo attraverso la connessione di singoli punti di dati in una linea. I grafici a linee sono utilizzati al meglio con dati continui, dove le relazioni tra i punti di dati sono essenziali per comprendere le relazioni. Un grafico a linee permette di vedere facilmente le tendenze al rialzo o al ribasso.

Casi di utilizzo

I grafici a linee sono perfetti per monitorare le tendenze, come i movimenti del mercato azionario, la crescita delle vendite o le variazioni di temperatura nel tempo. Sono utili per confrontare più impostazioni di dati all'interno dello stesso grafico, ad esempio le vendite di più prodotti nell'arco di un anno.

Trama di dispersione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Scatter-plot.png Grafici a dispersione /$$$img/

via Wikipedia Un grafico a dispersione utilizza dei punti per rappresentare le relazioni tra due variabili numeriche. Ogni punto rappresenta un'osservazione e la sua posizione è determinata dai valori delle due variabili sull'asse verticale e sull'asse orizzontale.

Quindi, se i punti dati sono vicini sul grafico di dispersione, sono più correlati. D'altra parte, più sono distanti, minore è la loro connessione.

Casi di utilizzo

I grafici a dispersione sono spesso utilizzati nella ricerca scientifica e nell'analisi dei dati per esplorare le relazioni tra variabili, come l'altezza rispetto al peso, la spesa di marketing rispetto al fatturato commerciale o l'età rispetto al reddito.

Trama a box

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Box-plot.png Grafico Box /$$$img/

via Scheda dati Un box plot utilizza riepiloghi/riassunti per fornire un riepilogo visivo della distribuzione dei dati. La posizione delle estremità dei box e dei baffi sul grafico mostra le aree in cui si trova una parte significativa dei dati. È utile per mostrare la diffusione dei dati e identificare eventuali anomalie.

Casi di utilizzo

I diagrammi di Box sono comunemente utilizzati in statistica per confrontare i valori delle distribuzioni tra vari gruppi. Sono anche utili per visualizzare l'intervallo e la variabilità di dati come i punteggi dei test, le prestazioni finanziarie o le valutazioni dei clienti.

Grafico a torta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Pie-chart.png Grafico a torta /$$$img/

via UNLV

Il grafico a torta è un altro grafico classico. Ha una forma circolare ed è diviso in parti. Ogni parte mostra la proporzione della categoria che rappresenta rispetto al totale. I grafici a torta sono utili per mostrare la percentuale che ogni categoria contribuisce al totale.

Casi di utilizzo

I grafici a torta sono ideali quando si vuole mostrare come un intero è diviso in parti, ad esempio come il budget di un'azienda è diviso tra i vari dipartimenti o come le persone hanno risposto a un sondaggio in percentuale.

Grafico ad area

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Area-chart.png Grafico ad area o grafico ad area impilata /$$$img/

via Wikipedia Un grafico ad area è simile a un grafico a linee, ma l'area sotto il grafico a linee è riempita di colore. In questo modo è più facile vedere la dimensione dei dati e la loro variazione nel tempo. È ottimo per mostrare i totali cumulativi. Si può anche usare un grafico ad area per confrontare i dati di più categorie

Casi di utilizzo

I grafici ad area sono spesso utilizzati per mostrare la crescita dei numeri nel tempo, ad esempio per il monitoraggio del totale delle vendite o delle entrate. Possono anche confrontare i dati di più categorie, come le vendite di diversi prodotti, per individuare la tendenza generale.

Come ClickUp aiuta a creare grafici essenziali

Prima di comprendere i tipi di grafico essenziali, cerchiamo di capire come crearli facilmente. Sono finiti i tempi in cui si disegnavano a mano vari tipi di grafici. Viviamo in un'epoca in cui strumenti come Microsoft Excel e grafico del project management da fare con gli strumenti.

ClickUp per il project management teams offre la possibilità di connettere i flussi di lavoro, assegnare priorità alle attività, mostrare lo stato del progetto a colpo d'occhio utilizzando grafici avanzati e mappare il flusso dei processi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-Template-creation-simplified.png /IA ClickUp 3.0 IA Creazione di modelli semplificata /$$$img/

creazione di modelli senza soluzione di continuità con ClickUp Brain

Cosa c'è di più? Potete utilizzare ClickUp Brain per creare modelli per vari tipi di grafici e accelerare i processi di visualizzazione. ClickUp Brain risponde a tutte le domande sul lavoro, automatizza le attività più banali, scrive secondo le istruzioni e crea modelli e tabelle per qualsiasi caso d'uso.

Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dashboard-1400x842.png ClickUp Dashboard /%img/

visualizzate la vostra produttività personale con le ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard sono dashboard altamente intuitivi e personalizzabili che consentono di utilizzare i migliori grafici per visualizzare lo stato del lavoro. Da elenchi e schede a grafici e diagrammi dettagliati, visualizzano la produttività personale, i carichi di lavoro del team, le campagne di marketing, le panoramiche commerciali e altro ancora.

Lavagne online ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Esempio di modello di flusso per la mappatura degli utenti di ClickUp /$$$img/

creare diversi tipi di grafici e mappe con le Lavagne ClickUp Lavagne online di ClickUp è il luogo perfetto per fare brainstorming, connettere le idee e creare vari tipi di grafici, tra cui un grafico a linee, un grafico a torta, un grafico a bolle e così via, che si adattano perfettamente alle vostre esigenze. È possibile utilizzare le lavagne online per collaborare in tempo reale e mappare processi e flussi di lavoro con facilità.

Inoltre, questo strumento consente di convertire le idee in attività e di monitorarle utilizzando immagini e lavagne accattivanti e di facile comprensione.

Jayson Ermac, Process Manager di IA Bees, ha commentato così ClickUp:

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È l'apice del lavoro collaborativo e sta migliorando in questo senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione della lavagna online.

Jayson Ermac, Responsabile di processo presso IA Bees

Grafici avanzati e specialistici

Ora che abbiamo le basi, passiamo ad alcuni grafici avanzati e specializzati che vi torneranno utili nel corso del vostro viaggio nel mondo della visualizzazione dei dati.

Questi tipi di grafici vanno oltre le nozioni di base e offrono modi unici di visualizzare i dati e le relazioni. In genere vengono utilizzati quando le opzioni di base (come un normale grafico a barre o un grafico a linee) non riescono a trasmettere in modo efficace la profondità o la complessità delle informazioni.

Questi grafici aiutano a scoprire modelli, correlazioni e intuizioni che altrimenti potrebbero sfuggire, rendendoli preziosi per la visualizzazione dei dati in settori specializzati e nella ricerca. Alcuni esempi sono grafici a cascata, grafici a raggiera, grafici a candela, grafici a mappa di alberi, grafici a ciambella, istogrammi, grafici di rete, grafici di Pareto e grafici PERT.

Tuttavia, la creazione di questi tipi di grafici può essere complicata. Per questo motivo si consiglia di utilizzare modelli precostituiti in grado di fare gran parte del lavoro pesante. ClickUp dispone infatti di un intervallo di modelli di modelli di grafici di confronto e Modelli di grafico PERT che possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Ora approfondiamo alcuni tipi di grafico più avanzati:

Istogramma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Histogram-1-1400x889.png Istogramma /$$$img/

via Tableau Simile a un grafico a barre, un istogramma mostra la distribuzione dei dati in un intervallo di valori. Ogni barra rappresenta un gruppo di punti di dati, mostrando la frequenza con cui i dati rientrano in quell'intervallo.

Ma a differenza dei grafici a barre, le barre di un istogramma si toccano per rappresentare dati continui.

Casi di utilizzo

Gli istogrammi sono utili per comprendere la distribuzione dei dati e per la loro pre-elaborazione, ad esempio per mostrare la frequenza dei punteggi dei test, l'età di una popolazione o i difetti dei prodotti entro determinati intervalli.

Grafico a bolle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Buuble-chart.png Grafico a bolle /$$$img/

via {\code(0144)}RicercaGate_ I grafici a bolle sono come i grafici a dispersione, ma con una dimensione in più. Oltre a mostrare la relazione tra due variabili con i punti, la dimensione di ogni bolla rappresenta una terza variabile. Quindi, più alto è il valore, più grande è la bolla, il che dà maggiore profondità ai dati.

Casi di utilizzo

I grafici a bolle sono utili per la condivisione di tre variabili contemporaneamente, ad esempio per mostrare la relazione tra vendite, profitti e quote di mercato.

Calendario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Heat-Map-1.png Mappa del calore /$$$img/

via business School Online Una heatmap utilizza gradienti di colore per rappresentare i valori dei dati in uno spazio bidimensionale, rendendo più facile vedere i modelli. I colori più scuri o più chiari indicano rispettivamente valori più alti o più bassi (compresi i valori positivi e negativi), rendendo facilmente visibili le tendenze o le concentrazioni.

Casi di utilizzo

Le mappe di calore sono ideali per mostrare la densità o l'intensità dei dati, come l'attività degli utenti di un sito web, l'andamento delle vendite nelle varie regioni o le variazioni di temperatura su una mappa. Sono utili anche nell'analisi delle correlazioni e nell'analisi del portfolio.

Grafico radar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Radar-chart.png Grafico radar /$$$img/

via ScienceDirect Un grafico radar traccia i punti di dati su più assi che si irradiano dal centro, formando una rete. È utile per confrontare più variabili contemporaneamente e valutarne i punti di forza.

Casi di utilizzo

I grafici radar sono comunemente utilizzati per l'analisi delle prestazioni e il confronto delle funzionalità, ad esempio per confrontare le caratteristiche di prodotti diversi, i livelli di competenza o le capacità dei team in aree come il servizio clienti, la velocità e l'efficienza.

Grafico Gantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png Grafico Gantt semplificato di ClickUp 3.0 /$$$img/

utilizzate la vista Gantt di ClickUp per visualizzare e monitorare le dipendenze delle attività

Un grafico di Gantt è un grafico a barre che mostra la pianificazione di un progetto. Ogni barra rappresenta un'attività e la sua lunghezza indica il tempo necessario per completarla. Viene spesso utilizzato nel project management per tracciare lo stato di avanzamento.

I grafici Gantt aiutano anche a visualizzare le dipendenze delle attività per identificare ed eliminare i colli di bottiglia nelle attività.

Volete usare i grafici di Gantt per il project management? Utilizzate La vista Gantt di ClickUp per monitorare le dipendenze delle attività, visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e semplificare l'organizzazione delle attività. Oltre a un'ampia gamma di funzioni, il programma Guida ai grafici di Gantt clickUp consente inoltre di monitorare visivamente lo stato di avanzamento, di identificare i percorsi critici e i margini di flessibilità e di stabilire le priorità.

Casi d'uso

Questi tipi di grafici sono essenziali per la gestione delle Sequenze, il monitoraggio delle attività del progetto, l'identificazione delle dipendenze e il rispetto delle scadenze.

Grafo a tre mappe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Treemap-Chart.png Grafico a mappa di alberi /$$$img/

via SAP Un grafico treemap mostra dati gerarchici utilizzando rettangoli annidati. Ogni rettangolo rappresenta una categoria e la sua dimensione riflette il suo valore rispetto all'insieme. Questo aiuta a visualizzare la proporzione di ogni elemento all'interno di una gerarchia.

Casi di utilizzo

Questo tipo di grafico mostra aspetti come l'allocazione del budget, l'analisi del sito web o lo spazio di archiviazione dei file, dove è importante capire le dimensioni relative delle diverse categorie all'interno di una struttura più ampia. I grafici a treemap sono quindi utili per la visualizzazione di dati gerarchici e per la visualizzazione di dati quantitativi.

Mappa a corpuscolo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Choropleth-map.png Mappa coropleta /$$$img/

via Wikipedia Una mappa coropleta utilizza ombreggiature o gradienti di colore per mostrare i valori dei dati nelle varie regioni geografiche. Si tratta essenzialmente di una mappa tematica che utilizza colori più scuri o più chiari per rappresentare i punti di dati con valori più alti o più bassi.

Casi di utilizzo

Le mappe coroplete possono rappresentare dati regionali e caratteristiche geografiche come la densità della popolazione, i risultati delle elezioni o i tassi di disoccupazione di paesi, stati o distretti.

Grafico di riferimento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/PERT-Chart-1400x878.png Grafico PERT /$$$img/

via Forbes Advisor Un grafico PERT (Program Evaluation Review Technique) è un diagramma di flusso che delinea i passaggi e le attività necessarie per completare un progetto. Mostra la sequenza delle attività e le loro dipendenze, aiutando i project manager a pianificare le tempistiche in modo più efficace.

A Il grafico PERT si differenzia dal grafico Gantt perché si concentra sulla visualizzazione del percorso critico. Un grafico Gantt, invece, visualizza la sequenza temporale del progetto, monitorando la durata delle attività e lo stato di avanzamento nel tempo.

Casi di utilizzo

I grafici PERT sono utilizzati nel project management per suddividere e organizzare progetti complessi. Aiutano a comprendere le dipendenze delle attività e le sequenze temporali in settori come l'edilizia, lo sviluppo di software o la produzione.

Casi di utilizzo

I grafici PERT sono utilizzati nel project management per suddividere e organizzare progetti complessi. Aiutano a comprendere le dipendenze delle attività e le sequenze temporali in settori come l'edilizia, lo sviluppo di software o la produzione.

Scarica questo modello /$$$cta/

Se state creando un grafico PERT per la prima volta, la cosa può intimidire. È qui che modelli come Modello di grafico PERT di ClickUp può essere d'aiuto. Si tratta di un modello di lavagna online che aiuta a pianificare e visualizzare i processi. Include campioni di azioni di processo, come date di inizio e fine, e stati personalizzati, come aperto e completato.

Ciò consente di visualizzare una visione d'insieme del progetto, di responsabilizzare i membri del team, di allocare le risorse e di migliorare la comunicazione.

Scarica questo modello

Cartello di flusso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Flow-chart-1400x963.png Grafico di flusso /$$$img/

via UNLV

Un diagramma di flusso è un diagramma che mostra i passaggi di un processo utilizzando forme e frecce. Viene utilizzato per mappare flussi di lavoro, alberi decisionali o algoritmi, rendendo facile la visualizzazione dei processi dall'inizio alla fine.

Casi d'uso

I diagrammi di flusso sono utilizzati nei processi aziendali, nella progettazione del software e nell'ingegneria per mostrare i flussi di lavoro, i percorsi decisionali e i progetti di sistema. Aiutano a chiarire la sequenza di azioni necessarie per completare un'attività.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-146.png Modello di diagramma di flusso del processo di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-375291706&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*19s5e5j\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Se desiderate documentare i vostri processi utilizzando un grafico di flusso, utilizzate Modello di grafico dei flussi di processo di ClickUp per standardizzare e documentare i processi. Questo modello vi aiuterà a progettare diagrammi visivi dei processi, a condividerli con i membri del team e a monitorare facilmente lo stato.

Scarica questo modello

Diagramma di rete

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Network-diagram.png Diagramma di rete /$$$img/

via Wikipedia

Un diagramma di rete mostra come sono connessi i diversi elementi di un sistema o di una rete. Utilizza nodi (che rappresentano entità) e collegamenti (che rappresentano relazioni) per descrivere come componenti come computer o persone sono interconnessi.

Casi d'uso

I diagrammi di rete sono comunemente utilizzati nell'informatica e nelle telecomunicazioni per visualizzare le reti di computer. Mostrano come dispositivi come server, router e utenti sono collegati tra loro.

Diagramma a corsie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Swim-lane-diagram.png Diagramma della corsia di nuoto /$$$img/

via ResearchGate

Un diagramma a corsie divide un processo in corsie, ognuna delle quali rappresenta una persona o un reparto diverso responsabile di attività specifiche. Mostra chi è responsabile di cosa in un processo.

Casi d'uso

I diagrammi a corsie aiutano a mappare i flussi di lavoro che coinvolgono più team o reparti, come i processi di produzione, le procedure del servizio clienti o le attività di sviluppo del software.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/a54816f5-1000.png Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-193303476&department=operations&\_gl=1\*e8an6m\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBC0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Ad esempio, Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp mostra i ruoli e le responsabilità del team per aiutarvi a capire chi è responsabile di cosa. Inoltre, aiuta a identificare le aree di miglioramento e facilita il monitoraggio delle attività.

Scarica questo modello

Grafico al ribasso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Burndown-Card-in-ClickUp-Dashboards-Example.gif Scheda Burndown in ClickUp Dashboard Esempio /$$$img/

Un grafico di sprint burndown in ClickUp

Un grafico di burndown mostra quanto lavoro rimane in un progetto nel tempo. Il grafico inizia con la quantità totale di lavoro e tiene traccia dell'avanzamento verso il completamento, spesso utilizzato nel project management Agile per monitorare lo stato degli sprint.

Casi di utilizzo

I grafici di burndown sono utilizzati per monitorare lo stato delle attività nei progetti Agile o Scrum. Aiutano i team a vedere quanto lavoro rimane e se sono sulla buona strada per rispettare le scadenze.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-73.png Modello di grafico di burndown di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6322510&dipartimento=ingegneria-prodotto&&gl=1\*3xx1wm\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..\*gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Ad esempio, Modello di grafico burndown di ClickUp vi aiuta a monitorare lo stato di più attività, a identificare le sfide, a modificare i piani quando necessario e a stabilire facilmente gli obiettivi.

Scarica questo modello

Tipi di grafico unici ed emergenti

Ecco alcuni tipi di grafico unici ed emergenti:

Grafico a tunnel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Funnel-chart-1400x963.png Grafico a imbuto /$$$img/

via UNLV

Un grafico a imbuto rappresenta un processo con più fasi, ognuna delle quali si restringe progressivamente, assomigliando a un imbuto. Mostra come i dati diminuiscono man mano che si spostano attraverso le fasi, rendendolo utile per identificare i punti di caduta o i colli di bottiglia.

Casi di utilizzo

Questo tipo di grafico è comunemente utilizzato in ambito commerciale e di marketing per monitorare i tassi di conversione. Ad esempio, i grafici a imbuto mostrano il numero di visitatori di un sito web che passano dalla navigazione all'acquisto o il numero di lead convertiti in clienti personalizzati in una pipeline commerciale.

Grafico a proiettile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Bullet-chart-1400x963.png Grafico a proiettile /$$$img/

via UNLV

Il grafico a barre è una variante del grafico a barre, ma è più compatto. Include una barra per mostrare lo stato, un indicatore per indicare il traguardo e aree ombreggiate per visualizzare intervalli di prestazioni come scarso, soddisfacente ed eccellente.

Casi di utilizzo

I grafici sono utili nella gestione delle prestazioni e nei dashboard. Possono mostrare in modo chiaro e conciso gli indicatori di prestazione chiave (KPI), come le entrate rispetto ai traguardi, gli obiettivi commerciali o il completamento di progetti rispetto alle scadenze.

Grafico Marimekko

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Marimekko-chart-1400x679.png Grafico Marimekko /$$$img/

via Power User Un grafico Marimekko è un grafico bidimensionale impilato che visualizza i dati sia in larghezza che in altezza. Ogni segmento rappresenta una categoria e la sua dimensione riflette sia il suo valore che la sua importanza relativa all'interno del set di dati totale.

Casi di utilizzo

I grafici Marimekko sono particolarmente efficaci per mostrare come le categorie contribuiscono alla dimensione totale e alla distribuzione, come la quota di mercato per regione e per linea di prodotto. Possono essere utili per la pianificazione strategica aziendale o per l'analisi di mercato. I grafici Marimekko sono adatti per mostrare la quota di mercato, il mix di prodotti o altri dati proporzionali.

Trama a violino

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Violin-plot.png Trama del violino /$$$img/

via Seaborn Una curva di densità è una curva regolare che mostra la distribuzione dei dati in una variabile continua. Rappresenta la funzione di densità di probabilità di un set di dati, mostrando dove si concentrano i punti di dati e come si distribuiscono.

Casi di utilizzo

Le curve di densità sono utili in statistica per comprendere la distribuzione di un insieme di dati, in particolare per confrontare valori numerici e distribuzioni di dati senza ricorrere agli istogrammi. Possono essere utilizzate in economia, biologia o in qualsiasi campo in cui la comprensione della distribuzione dei dati è fondamentale.

Grafico a doppio asse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Dual-axis-chart.png Grafico a doppio asse /$$$img/

via Evoluzione Un grafico a doppio asse consente di tracciare due impostazioni di dati con scale diverse sullo stesso grafico. L'asse primario rappresenta un'impostazione di dati, mentre la seconda viene tracciata sull'asse secondario. In questo modo è facile confrontare diversi tipi di dati sullo stesso grafico.

Casi di utilizzo

I grafici a doppio asse sono utili per confrontare tipi di dati correlati ma diversi, come i numeri commerciali (su un asse) e i margini di profitto (su un altro asse). Questo tipo di grafico di confronto mostra spesso più tendenze in un'unica visualizzazione nell'analisi finanziaria, nel marketing e nella gestione delle operazioni.

L'impatto pratico della visualizzazione dei dati

La visualizzazione dei dati influenza in modo significativo il processo decisionale. Trasforma i dati grezzi in formati visivi di più facile comprensione. Diversi tipi di grafici rispondono a varie esigenze analitiche, consentendo agli utenti di scegliere lo strumento più efficace per i loro obiettivi specifici.

Ecco gli impatti pratici della visualizzazione dei dati:

Insight dai dati

Sia che si utilizzino grafici a barre impilate per confrontare le metriche delle prestazioni o un grafico a dispersione per evidenziare le relazioni tra le variabili, la giusta visualizzazione può guidare decisioni più informate e chiarire dati complessi. Se usati in modo efficace, questi grafici agiscono come indicatori di performance e aiutano a cogliere rapidamente le intuizioni, portando allo sviluppo di una migliore strategia.

Informazioni semplificate

Un altro vantaggio delle visualizzazioni ben progettate è che migliorano l'esperienza dell'utente presentando i dati in modo chiaro, coinvolgente e intuitivo. Grafici come quelli a imbuto e le heatmap offrono modi semplici per monitorare le conversioni o identificare i modelli. I grafici di visualizzazione dei dati inoltre fanno sì che sia più facile comunicare dati complessi a un vasto pubblico

Clarità per un migliore processo decisionale

Invece di passare al setaccio densi fogli di calcolo o lunghi reportistica, i responsabili delle decisioni possono affidarsi a rappresentazioni visive come i grafici a doppio asse o i grafici Marimekko per trasmettere molte dimensioni di informazioni in un formato digeribile. Questo aiuta ad abbattere le barriere alla comprensione e aiuta i team di vari reparti a collaborare in modo più efficace.

Applicazioni nel mondo reale di vari tipi di grafici

Ecco alcune applicazioni reali dei grafici:

Scienza dei dati

Nella scienza dei dati, le visualizzazioni aiutano a scoprire schemi, relazioni e tendenze all'interno di insiemi di dati complessi. Tecniche come gli scatter plots, le heatmaps e i violin plots permettono agli scienziati dei dati di esplorare visivamente le distribuzioni dei dati, le correlazioni e le anomalie che sarebbero difficili da rilevare nei dati grezzi. Questi approfondimenti visivi portano a previsioni migliori, a una comprensione più profonda e a una modellazione più accurata.

Marketing

Nel marketing, i grafici sono utili per comprendere il comportamento dei consumatori. I marketer possono utilizzare i grafici a tunnel per analizzare i percorsi dei clienti, dal coinvolgimento iniziale alla conversione. I grafici a barre e i grafici a torta mostrano invece i dati demografici o valutano le prestazioni delle campagne.

Queste visualizzazioni consentono agli addetti al marketing di mettere a punto le strategie, di verificare i cambiamenti positivi e negativi, di allocare le risorse in modo efficiente e di migliorare l'esperienza dei clienti sulla base di intuizioni basate sui dati.

Retail

Nel commercio al dettaglio, i grafici sono spesso la chiave per ottimizzare la gestione delle vendite e delle scorte. I rivenditori possono utilizzare un grafo a linee per tracciare le tendenze commerciali nel tempo, grafici a mappa per visualizzare le categorie di prodotti e il loro contributo alle entrate complessive, e istogrammi per analizzare la frequenza delle vendite.

Questi strumenti aiutano le aziende a bilanciare i livelli di inventario, a prevedere la domanda e a prendere decisioni sui prezzi che massimizzano la redditività e riducono al minimo gli sprechi.

Project management

Nel project management, strumenti visivi come i grafici Gantt e i grafici PERT aiutano i team a monitorare lo stato di avanzamento, ad allocare le risorse e a gestire efficacemente le sequenze. Questi grafici visualizzano chiaramente le dipendenze delle attività, le attività cardine e il flusso complessivo del progetto, consentendo ai project manager di identificare i colli di bottiglia, regolare i programmi e tenere informati gli stakeholder.

I diagrammi a corsie e i grafici burndown svolgono inoltre un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle responsabilità del team e della distribuzione del carico di lavoro, assicurando che i progetti siano in linea con le scadenze.

Il grafico per fare chiarezza con ClickUp

La scelta dei tipi giusti di grafici per la visualizzazione dei dati è essenziale per trasformare dati complessi in informazioni chiare e attuabili. Che si tratti di monitorare le sequenze dei progetti con un diagramma di Gantt, di analizzare le tendenze con un grafico a linee o di scoprire modelli nascosti con una mappa di calore, ogni tipo di grafico ha uno scopo unico.

La comprensione di questi strumenti di visualizzazione dei dati consente di comunicare i dati in modo più efficace e di prendere decisioni migliori in vari campi, dal marketing alla vendita al dettaglio, dalla scienza dei dati al project management.

Siete pronti a portare la vostra visualizzazione dei dati a un livello superiore? Strumenti di produttività all-in-one permettono di creare e gestire facilmente grafici per monitorare le prestazioni, analizzare le tendenze e ottimizzare il flusso di lavoro.