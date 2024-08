10 Migliori soluzioni software di reporting per il marketing digitale nel 2024

Siete stanchi di passare manualmente innumerevoli ore a creare report di marketing su fogli di calcolo?

Passate ore a importare dati di marketing da più campagne su più piattaforme e strumenti di terze parti, come strumenti di business intelligence, Google Analytics, email marketing, metriche di performance, ecc. Questi dati devono essere puliti e copiati in un formato visivo in modo che i vostri stakeholder o clienti possano comprendere i risultati.

È comprensibile che questo processo sia frustrante, richieda molto tempo, sia soggetto a errori e sia sovraccarico. Inoltre, quando arrivano ai responsabili delle decisioni, i dati sono già vecchi di qualche giorno, il che porta a un processo decisionale lento e inefficace.

È qui che il software di reporting per il marketing digitale può venire in soccorso.

Il software di reporting di marketing automatizza il processo di reporting dei dati per i team più impegnati, raccogliendo i dati da più canali e software di marketing. Fornisce informazioni su metriche chiave come il traffico del sito web, i lead generati, le iscrizioni e i tassi di conversione per analizzare le prestazioni della campagna.

Abbiamo fatto il lavoro duro per voi e abbiamo compilato un elenco dei dieci migliori strumenti di reporting automatizzato per il marketing, con le loro caratteristiche principali, le limitazioni e le recensioni per aiutarvi a fare la scelta giusta.

Continuate a leggere per scegliere lo strumento perfetto che soddisfi le vostre esigenze e che porti la vostra attività a un livello superiore.

Cosa cercare in un software di reporting di marketing?

Ecco alcuni elementi da considerare quando si sceglie un software di marketing reporting per assicurarsi che soddisfi i vostri obiettivi di raccolta dati e di business.

Gestione dei canali e delle campagne: Come marketer, spesso gestite più campagne su canali diversi. La gestione di diverse campagne con un unico strumento di reporting migliora la produttività e l'efficienza del team di marketing

Come marketer, spesso gestite più campagne su canali diversi. La gestione di diverse campagne con un unico strumento di reporting migliora la produttività e l'efficienza del team di marketing Funzionalità AI: Grazie alle funzionalità di AI e di automazione, una soluzione software di reporting di marketing rende il reporting più semplice. Cercate piattaforme con funzionalità integrate diStrumenti di marketing AI per creare copie, riepiloghi dei progetti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Grazie alle funzionalità di AI e di automazione, una soluzione software di reporting di marketing rende il reporting più semplice. Cercate piattaforme con funzionalità integrate diStrumenti di marketing AI per creare copie, riepiloghi dei progetti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento Integrazioni: Assicurarsi che lo strumento di marketing si integri con diverse piattaforme di marketing, canali e fonti di dati, compresi i canali dei social media, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, strumenti SEO e piattaforme di business intelligence

Assicurarsi che lo strumento di marketing si integri con diverse piattaforme di marketing, canali e fonti di dati, compresi i canali dei social media, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, strumenti SEO e piattaforme di business intelligence Visualizzazione dei dati: Lo strumento di reporting di marketing deve convertire i dati di marketing in un report di marketing visivamente accattivante, multipiattaforma e dettagliato, senza dover formare modelli di dati

Lo strumento di reporting di marketing deve convertire i dati di marketing in un report di marketing visivamente accattivante, multipiattaforma e dettagliato, senza dover formare modelli di dati Rapporto dati: Cercate piattaforme di reporting di marketing che vi permettano di creare report utilizzando grafici, diagrammi, tabelle e widget. Inoltre, assicuratevi che la piattaforma scelta vi permetta di creare report di marketing digitale che coprano le metriche di reporting preferite dai clienti.

Cercate piattaforme di reporting di marketing che vi permettano di creare report utilizzando grafici, diagrammi, tabelle e widget. Inoltre, assicuratevi che la piattaforma scelta vi permetta di creare report di marketing digitale che coprano le metriche di reporting preferite dai clienti. **Scegliete uno strumento di reporting di marketing con un'interfaccia semplice ed ergonomica. Indipendentemente dal loro livello di competenza, tutti i membri del team devono essere in grado di creare report e di comprenderne i risultati

Costo: Se sieteun'agenzia di marketing digitalecercate un software di reporting per il marketing digitale che preveda un costo iniziale o un canone mensile senza costi di configurazione aggiuntivi. Sebbene la maggior parte degli strumenti preveda un costo iniziale/mensile, è bene tenere conto dei costi aggiuntivi per il superamento dei limiti di utilizzo, per l'aggiunta di altri utenti o per l'accesso a funzioni premium

Le 10 migliori soluzioni software di reporting di marketing da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Organizzate le vostre idee e ispirazioni di marketing attraverso lo strumento di gestione dei progetti di marketing di ClickUp

I team di marketing oggi hanno più canali, tipi di campagne e fonti di dati da monitorare. Come marketer, capire come misurare i dati, dare priorità a ciò che conta e organizzare il tutto può diventare opprimente.

La buona notizia è che con ClickUp, il vostro strumento di pianificazione e progetto di marketing, tutte queste iniziative non devono più vivere in fogli di calcolo.

I team di nuova generazione utilizzano Il software di gestione del marketing di ClickUp per pianificare, ideare, eseguire e rendicontare tutti i progetti e le campagne in un'unica piattaforma, rendendolo uno strumento di reporting di marketing all-in-one.

Utilizzate l'AI Writer for WorkTM di ClickUp Brain per generare, riassumere e modificare i contenuti

La stesura di relazioni di marketing può richiedere molto tempo. Tuttavia, è possibile accelerare significativamente il processo con ClickUp Brain il vostro partner per il brainstorming dotato di intelligenza artificiale. Con pochi clic, è possibile riassumere facilmente appunti, conversazioni e riunioni e creare rapporti.

ClickUp Brain aiuta anche a scrivere più velocemente, a controllare l'ortografia e a redigere risposte rapide ai messaggi, il tutto mantenendo il tono desiderato.

Inoltre, ClickUp Brain per i team di marketing vi aiuta a creare contenuti in pochi minuti. È in grado di creare le bozze dei blog, generare brief creativi per i team di design e di contenuti, suggerire idee per i post sui social media e creare campagne e-mail che favoriscano le conversioni.

Tracciate facilmente i vostri KPI di marketing con il modello di reportistica di marketing di ClickUp

Utilizzo del Modello di reportistica di ClickUp Marketing il modello di reportistica di marketing di ClickUp consente di identificare le opportunità di crescita di alto livello e di garantire l'allineamento tra strategia ed esecuzione. Aiuta il team di marketing a comprendere il pubblico di riferimento, a misurare e visualizzare le prestazioni delle campagne e a redigere rapidamente rapporti con l'AI utilizzando dati accurati.

Utilizzare Cruscotti ClickUp per creare report visivamente accattivanti e ricchi di informazioni a partire dai dati di marketing. Potete personalizzare i vostri report con widget, campi personalizzati e i KPI e le metriche che volete monitorare. I cruscotti forniscono dati in tempo reale, perfetti per i rapporti con gli stakeholder e i clienti, e semplificano la comunicazione delle prestazioni di marketing in modo efficace.

Utilizzate i cruscotti di ClickUp per visualizzare i KPI del team in tempo reale

Collegate ClickUp al vostro stack tecnologico di marketing per raccogliere dati e approfondimenti con più di 1000 Integrazioni ClickUp . Riducete gli errori di trasferimento dei dati e assicurate che il vostro rapporto di marketing abbia dati in tempo reale.

Ecco le principali caratteristiche che fanno di ClickUp il miglior strumento di reporting di marketing per agenzie, team e professionisti.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Dashboard di ClickUp: Personalizzate la vostra Dashboard di ClickUp per adattarla perfettamente alle vostre esigenze, che si tratti di email marketing, SEO, Google analytics, content marketing o altri scopi

Personalizzate la vostra Dashboard di ClickUp per adattarla perfettamente alle vostre esigenze, che si tratti di email marketing, SEO, Google analytics, content marketing o altri scopi ClickUp Brain: Utilizzate ClickUp Brain per riassumere in modo rapido e semplice i vostri appunti, scrivere copie convincenti e creare report approfonditi in pochissimo tempo

L'assistente AI di ClickUp aiuta i team di marketing a produrre rapidamente documenti importanti come i casi di studio

ClickUp Whiteboard: Pianificare e realizzare campagne che abbiano un impatto sui ricavi, promuovano la consapevolezza e aiutino a raggiungere gli obiettivi di marketing e i KPI conLavagne ClickUp *Integrazioni: Integrate facilmente i vostri strumenti di comunicazione e collaborazione. I marketer possono sfruttare i vantaggi delle integrazioni con Hubspot, Google Suite, Salesforce, ecc.

Pianificare e realizzare campagne che abbiano un impatto sui ricavi, promuovano la consapevolezza e aiutino a raggiungere gli obiettivi di marketing e i KPI conLavagne ClickUp *Integrazioni: Integrate facilmente i vostri strumenti di comunicazione e collaborazione. I marketer possono sfruttare i vantaggi delle integrazioni con Hubspot, Google Suite, Salesforce, ecc. Modelli di ricerca di mercato: Aggiungete una struttura al vostro processo di ricerca con i modelli di ClickUpmodelli di ricerca di mercato. Hanno domande e campi per la raccolta di dati rilevanti per il vostro mercato/audience

Limitazioni di ClickUp

Le funzioni avanzate come ClickUp Brain sono disponibili per gli utenti a pagamento

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (9400+ recensioni)

4.7/5 (9400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. AgenziaAnalitica

via AgenziaAnalitica Se si esegue un agenzia di marketing digitale agencyAnalytics consente di creare dashboard e report personalizzati utilizzando i dati di varie campagne di marketing, come annunci a pagamento, SEO e campagne sui social media.

Con AgencyAnalytics software di analisi di marketing la creazione di report di marketing personalizzati per i clienti non richiede tutto il giorno, grazie ai modelli precostituiti e al costruttore di report drag-and-drop.

Le migliori caratteristiche di AgencyAnalytics

Accesso a tutti i dati dei clienti da SEO, PPC, social, e-mail, call tracking e così via, in un'unica interfaccia intuitiva per una più rapida generazione di report

Costruite dashboard su misura con funzioni come metriche personalizzate, widget personalizzabili, costruttore di report drag-and-drop, contenuti incorporabili e molto altro ancora

Etichettate in bianco i vostri report di marketing utilizzando il vostro logo e i vostri elementi di branding

Limitazioni di AgencyAnalytics

La creazione di report con segmentazione dettagliata e metriche multiple senza l'inserimento manuale dei dati è molto impegnativa

Prezzi di AgencyAnalytics

Freelancer: $12/mese per campagna cliente

$12/mese per campagna cliente Agenzia : $18/mese per campagna cliente

: $18/mese per campagna cliente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di AgencyAnalytics

G2: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

4.7/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

3. DashQuesto

via DashQuesto DashThis è un software di reporting di marketing che consente agli utenti di creare dashboard e report personalizzabili e completi per tracciare e analizzare le metriche delle prestazioni di marketing da vari canali in un unico luogo. Fornisce una piattaforma centralizzata per il monitoraggio di KPI quali il traffico del sito web, l'impegno sui social media, le prestazioni delle campagne pubblicitarie e altro ancora.

Con oltre 34 integrazioni native, è possibile collegare senza problemi tutte le fonti di dati di marketing e generare qualsiasi tipo di report di marketing digitale d'impatto.

Le migliori caratteristiche di DashThis

Importazione di un numero illimitato di account cliente, fonti di dati e utenti nella piattaforma per rendere la vita dell'agenzia di marketing più semplice

Condividete i vostri report con chiunque all'interno della vostra organizzazione o al di fuori del vostro team utilizzando e-mail, URL o persino un PDF

Aggiungete tutti i vostri dati, comprese le fonti di dati personalizzate, con il sistema di importazione di file CSV

Limitazioni di DashThis

La curva di apprendimento ripida per gli utenti alle prime armi

Rispetto ad altri popolari strumenti di reporting di marketing, i prezzi di DashThis sono più alti

Prezzi di DashThis

Individuale: $49/mese per tre dashboard

$49/mese per tre dashboard Professionale : $149/mese per dieci cruscotti

: $149/mese per dieci cruscotti Aziendale : $289/mese per 25 cruscotti

: $289/mese per 25 cruscotti Standard: $449/mese per 50 cruscotti

Valutazioni dei clienti di DashThis

G2 : 4.8/5 (70+ recensioni)

: 4.8/5 (70+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Cyfe

via Cyfe Una sfida che i team di marketing interni devono affrontare è quella di comunicare alla leadership le vittorie relative alle metriche di performance. Importare direttamente i dati da strumenti diversi, come Google Analytics, le piattaforme di social media o qualsiasi altro strumento di analisi, renderebbe i report complessi, poiché ogni piattaforma mostra metriche diverse.

Il software di reporting dei dati di marketing di Cyfe collega le diverse fonti di dati dell'organizzazione e le visualizza in un cruscotto facile da usare per comunicare il valore continuo.

Le migliori caratteristiche di Cyfe

Condividete ed evidenziate gli insight delle campagne ovunque vogliate, come portali, siti web, post di blog e social media analytics con analytics incorporati

Utilizzate le soluzioni white-label di Cyfe per generare report con caratteristiche personalizzate con il vostro marchio. Queste caratteristiche includono sfondi di dashboard su misura, nomi di dominio, URL personalizzati per guidare gli stakeholder del vostro cliente ai dashboard, ecc. È inoltre possibile aggiungere metriche di dati vitali e metriche di benchmarking alla crescita dei report

Trasformare dati complessi in visualizzazioni sorprendenti utilizzando una varietà di tipi di grafici, come quelli multipli, a coorte, Gantt, a imbuto e altri ancora

Raccogliere dati da qualsiasi fonte di dati utilizzando le oltre 100 integrazioni e le oltre 250 metriche incluse in Cyfe per ottenere report di marketing più rapidi e accurati

Limitazioni di Cyfe

Visualizzazioni e personalizzazioni limitate per la creazione di report di marketing

La mancanza di integrazioni adeguate rende più difficile l'acquisizione di dati dai canali di marketing

Prezzi di Cyfe

Starter : $19/mese per un utente e due dashboard

: $19/mese per un utente e due dashboard Standard : $29/mese per due utenti e cinque dashboard

: $29/mese per due utenti e cinque dashboard Pro : $49/mese per cinque utenti e dieci dashboard

: $49/mese per cinque utenti e dieci dashboard Premier: $89/mese per un numero illimitato di utenti e 20 cruscotti

Valutazioni dei clienti di Cyfe

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

5. Klipfolio

via Klipfolio Klipfolio Klips consente di creare dashboard e report personalizzati senza un data warehouse.

I team che si occupano di dati utilizzano PowerMetrics di Klipfolio per creare e archiviare metriche dai formati di file e dai servizi di dati più diffusi. Indipendentemente dalla provenienza dei dati, è possibile visualizzare e analizzare i dati critici per l'azienda.

Klips, invece, è utilizzato dai team aziendali per creare dashboard in tempo reale e fissare obiettivi per monitorare i progressi del team.

Nelle organizzazioni in cui i team interfunzionali (come quelli che si occupano di dati e di business) utilizzano gli insight per prendere decisioni, il reporting automatizzato di Klipfolio è la scelta migliore.

Le migliori caratteristiche di Klipfolio

Utilizzo dei temi di Klipfolio per personalizzare l'aspetto dei cruscotti e l'utilizzo di HTML, CSS e JavaScript per personalizzazioni più profonde dei cruscotti

Convertire i progetti dbt in cataloghi di metriche per gli utenti aziendali per analizzare, visualizzare e condividere le metriche e costruire dashboard personalizzati. Questa caratteristica di Powermetrics lo rende ideale per le organizzazioni con report ad alto contenuto di dati

Se i vostri dati si trovano nel cloud, nei fogli di calcolo o nei server on-premise, gli oltre 100 connettori precostituiti in Klips e le integrazioni di più fonti di dati in Powermetrics vi aiutano a connettere tutti i vostri dati per ottenere approfondimenti

Limitazioni di Klipfolio

Gli utenti devono possedere conoscenze tecniche per utilizzare Powermetrics in modo ottimale

Prezzi di Klipfolio

Per le agenzie: Starter : $54/mese Lite : $120/mese Pro : $240/mese Premier : $800/mese

Per le aziende: Grow : $142/mese Team : $284/mese Team+ : $570/mese



Valutazioni dei clienti di Klipfolio

G2 : 4.5/5 (250+ recensioni)

: 4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7 (150+ recensioni)

6. Mixpanel

via Mixpanel Per le agenzie che vogliono andare oltre il monitoraggio dei dati delle campagne, Mixpanel è uno dei migliori strumenti di reporting di marketing. Vi aiuta a monitorare e comprendere metriche critiche come il comportamento degli utenti sulla vostra app e sul vostro sito web, analizzando i percorsi degli utenti.

L'analisi dei prodotti di Mixpanel consente ai product manager, ai designer e agli sviluppatori di concentrarsi sulla scoperta e sul miglioramento dei prodotti.

Le migliori caratteristiche di Mixpanel

Scoprite le tendenze tagliando e tagliando i dati sulla piattaforma ed esaminate gli aggiornamenti in tempo reale per capire a cosa rispondono le persone direttamente nella vostra applicazione

Aggiungete a Mixpanel i dati relativi ai prodotti, al marketing e alle entrate della vostra azienda in pochi minuti, per ottenere informazioni uniche e fruibili in autonomia

Utilizzate gli SDK di Mixpanel per tracciare in modo affidabile gli eventi dalle app web, dai siti web o anche dai vostri server backend

Limitazioni di Mixpanel

Interfaccia utente complessa

Non è ideale per le piccole imprese che non dispongono di team di prodotto o di sviluppo

Prezzi di Mixpanel

Starter : Gratuito

: Gratuito Crescita : A partire da $24/mese

: A partire da $24/mese Impresa: Contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1000+ recensioni)

: 4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. Improvado

via Improvviso Un'agenzia di marketing che desidera fornire valore alla propria clientela ha bisogno di una piattaforma potente e ricca di funzionalità come Improvado. Con Improvado è possibile automatizzare rapidamente l'analisi dei dati e la reportistica di campagne di marketing complesse.

Oltre alla reportistica, lo strumento consente di ottimizzare le campagne con approfondimenti basati sui dati relativi al comportamento degli utenti.

Improvado offre anche modelli di dati precostituiti, che creano insiemi di dati di marketing di qualità che possono essere utilizzati con la business intelligence, l'IA o così come sono.

Le migliori caratteristiche di Improvado

Utilizzare modelli precostituitimodelli di piani di marketing per creare report personalizzati

Utilizzare Improvado AI Agent per dialogare con la piattaforma, rispondere alle domande relative alle attività di marketing e per l'esplorazione, l'analisi e l'interpretazione dei dati

Creare pipeline di dati automatiche per ottenere dati preziosi da oltre 500 canali, trasformarli e archiviarli nel data warehouse preferito

Limitazioni di Improvado

Opzioni di personalizzazione limitate per i report

Nessuna opzione di visualizzazione dei dati; è necessario collegarlo a uno strumento di BI separato

Prezzi di Improvado

Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di Improvado

G2 : 4.5/5 (65+ recensioni)

: 4.5/5 (65+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

8. Scatola dati

Via DataBox DataBox è un software completo di analisi di marketing per e-commerce, SaaS e agenzie. Monitora le più importanti metriche aziendali, tiene traccia dei ricavi rispetto agli obiettivi, automatizza il processo di reporting dei dati, imposta le vendite e le obiettivi di marketing (come le vendite totali, gli ordini o il ROAS degli acquisti), confronta le prestazioni con quelle di altri marchi e prevede le metriche di vendita.

le migliori caratteristiche di #### DataBox

Aggiungete alle vostre presentazioni dati dinamici che si aggiornano in tempo reale. Incorporare dashboard, grafici e metriche essenziali per creare una storia dei dati avvincente e visiva

Monitorare, scambiare e valutare i progressi di KPI e performance senza richiedere conoscenze preliminari di SQL o di scienza dei dati

Analizzare gli scenari migliori e peggiori per pianificare il futuro. Utilizzate previsioni elevate per fissare obiettivi ambiziosi e previsioni basse per prevenire i potenziali ostacoli che potrebbero sorgere. Confrontate le vostre stime con gli obiettivi e i dati storici per assicurarvi di essere sulla strada giusta

Limitazioni di DataBox

La creazione di metriche personalizzate nel costruttore di query non è molto semplice e intuitiva

Le funzionalità di tracciamento del tempo necessitano di una maggiore messa a punto e di caratteristiche più avanzate

Prezzi di DataBox

Gratuito : Per sempre per tre utenti

: Per sempre per tre utenti Starter : $59/mese per cinque utenti

: $59/mese per cinque utenti Professionale : $169/mese per 15 utenti

: $169/mese per 15 utenti Crescita : 399/mese per un numero illimitato di utenti

: 399/mese per un numero illimitato di utenti Premium: $999/mese per utenti illimitati

Valutazioni dei clienti DataBox

G2 : 4.4/5 (180+ recensioni)

: 4.4/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

9. Tableau

via Tableau Tableau offre a team e agenzie funzionalità di integrazione dei dati, analisi e generazione di informazioni.

Automatizzate l'analisi, la preparazione e la governance dei dati con l'intelligenza artificiale generativa di Tableau. I team che si occupano di dati utilizzano la piattaforma di analisi visiva per semplificare l'analisi in un linguaggio semplice, anticipare le domande degli utenti e accelerare il tempo necessario per ottenere informazioni.

In qualità di analista e strumento di reporting tableau è ampiamente utilizzato dalle aziende e dalle organizzazioni che dispongono di un team di data science per creare molteplici report con approfondimenti granulari.

Le migliori caratteristiche di Tableau

Ottenere analisi visive in tempo reale all'interno della piattaforma da quasi tutte le fonti di dati nel cloud o on-premise

Semplificare l'analisi dei dati e la generazione di approfondimenti grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa integrate nella piattaforma

Possibilità di personalizzazione per creare dashboard esattamente come si desidera per una migliore analisi dei KPI da qualsiasi canale di marketing

Creare e ricevere avvisi personalizzati sui dati

Limitazioni di Tableau

Curva di apprendimento ripida per i principianti che non hanno familiarità con gli strumenti di analisi dei dati e di reporting.

Richiede più tempo per il caricamento quando si aggiungono nuovi elementi o metriche ai report esistenti

Prezzi di Tableau

Tableau Creator : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Tableau Explorer : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Tableau Viewer: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di Tableau

G2 : 4.4/5 (2000+ recensioni)

: 4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2200+ recensioni)

10. quintly

via quintly quintly è una piattaforma di analisi dei dati dei social media per i marchi e le agenzie che desiderano utilizzare le informazioni sociali da più piattaforme per scoprire intuizioni, aumentare la portata e costruire il coinvolgimento del marchio.

I marchi di consumo e le agenzie di social media marketing con una strategia di marketing digitale social-first utilizzano i dati sociali di quintly per accedere ai dati a livello di pagina (dati sui follower) e a livello di post (interazioni) per un'analisi dettagliata dei loro contenuti nel tempo.

Le migliori caratteristiche di quintly

Utilizzate oltre 500 metriche sui social media con un'ampia libreria di dashboard personalizzabili per analizzare i dati in tempo reale e ottenere informazioni utili con quintlystrumento di reporting per i clienti* Costruite e automatizzate in pochi minuti report personalizzati da condividere con il vostro team o con i vostri clienti con controlli di accesso privati

Scalare tutti i vostri sforzi di social media marketing conducendo analisi dei canali, benchmarking della concorrenza, ottimizzazione dei contenuti, analisi degli annunci e altro ancora

limitazioni di quintly

La struttura dei prezzi può essere confusa

prezzi di quintly

Prezzi personalizzati

Prezzo forfettario per tutte le funzionalità + €15 per profilo + €20 per utente

quintly valutazioni dei clienti

G2 : 4.7/5 (75+ recensioni)

: 4.7/5 (75+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

Leggi anche: Il migliore_

**Modelli di ricerca di mercato_

per risparmiare tempo e fatica al vostro team_

Il vostro software di reporting di marketing deve raccogliere più punti di dati per ottenere informazioni utili

Congratulazioni per aver deciso di automatizzare il reporting di marketing spostandolo da fogli di calcolo e sistemi disgiunti a un software di reporting di marketing online.

Quando cercate uno strumento di reporting per il marketing digitale, considerate i dati che dovete raccogliere per le metriche importanti e la larghezza di banda del vostro team di marketing.

Scegliete un software di reporting di marketing se avete bisogno di report completi da più strumenti. Tuttavia, ricordate che è necessario un membro del team interno specializzato per interpretare tutti i dati e gli approfondimenti generati dallo strumento.

Se siete alle prime armi con la visualizzazione dei dati, gli strumenti di reporting di marketing facili da usare per i principianti come ClickUp sono la scelta giusta. I modelli di report precostituiti consentono di collegare e riprodurre facilmente i risultati e di condividerli con la leadership.

Grazie all'interfaccia intuitiva, all'automazione, alle dashboard personalizzabili, alle opzioni di creazione drag-and-drop e alle ampie connessioni alle fonti di dati, ClickUp è il vostro partner ideale software di pianificazione del marketing e strumento di reporting.

Inoltre, i team di marketing e di dati possono beneficiare delle funzionalità di gestione dei progetti di ClickUp, che consentono di tenere traccia e gestire tutti i progetti e le attività in un unico luogo.

Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per raccogliere i dati di marketing e ottenere informazioni utili.