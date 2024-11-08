Le 15 migliori alternative a Skype for Business 2025

Un tempo una scelta popolare, Skype for Business fatica a tenere il passo con gli ambienti di lavoro ibridi e remoti di oggi, caratterizzati da ritmi frenetici.

A differenza di Skype, molti strumenti popolari ora combinano le videochiamate con funzionalità avanzate di project management, condivisione di documenti e collaborazione in tempo reale. Microsoft sta eliminando gradualmente Skype for Business a favore di Microsoft Teams, lasciando a quest'ultimo un minor numero di aggiornamenti e un ruolo ridotto nel mercato.

Ma trovare la giusta alternativa a Skype for Business non è facile.

Il mio team e io abbiamo provato innumerevoli strumenti di comunicazione e abbiamo ristretto il campo all'essenziale: ogni buona piattaforma deve avere videoconferenze, condivisione dello schermo e messaggistica istantanea senza soluzione di continuità, oltre a sicurezza e flessibilità di prim'ordine.

Che siate gestori di un team numeroso o di una piccola azienda, esistono opzioni per aumentare la produttività, rafforzare la comunicazione e soddisfare le vostre esigenze di sicurezza.

Continuate a leggere per scoprirle!

Cosa cercare nelle alternative a Skype for Business?

Quando si sceglie un'alternativa a Skype for Business, non si tratta più solo di videochiamate e messaggistica istantanea: queste sono le tabelle di riferimento per i servizi di Skype for Business

applicazioni per chattare in team

.

L'importante è trovare una piattaforma che supporti la collaborazione, si integri perfettamente con altri strumenti e garantisca la sicurezza delle comunicazioni. Anche la flessibilità è una chiave. I team degli utenti aziendali possono essere composti da lavoratori in ufficio e da lavoratori da remoto, quindi hanno bisogno di qualcosa che funzioni ugualmente bene su tutti i dispositivi e in tutte le posizioni.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave che cerco sempre:

Capacità di integrazione esterna: Connessione con strumenti esterni, come le app di project management, per rendere il mio flusso di lavoro più efficiente e collaborativo

Connessione con strumenti esterni, come le app di project management, per rendere il mio flusso di lavoro più efficiente e collaborativo Funzionalità di sincronizzazione del calendario: Programmazione semplificata di riunioni e promemoria senza inutili stringhe di email

Programmazione semplificata di riunioni e promemoria senza inutili stringhe di email Risorse per la gestione delle riunioni: Strumenti integrati per la presa di note e la trascrizione per mantenere tutti allineati sugli elementi d'azione e migliorare la comunicazione

Strumenti integrati per la presa di note e la trascrizione per mantenere tutti allineati sugli elementi d'azione e migliorare la comunicazione Protezione dei dati: Funzionalità di forte privacy dei dati, come la crittografia end-to-end e i controlli di accesso personalizzabili

La scelta della migliore alternativa a Skype for Business deve migliorare, non complicare, il flusso di lavoro del team. Tenete a mente questi fattori e sarete sulla strada giusta.

Le 15 migliori alternative a Skype for Business da utilizzare

Quando si considerano le alternative a Skype for Business, è importante concentrarsi su funzionalità/funzioni specifiche in base alle proprie esigenze di comunicazione. Se siete alla ricerca di strumenti di collaborazione avanzati, di una migliore integrazione con altri software o di modelli di prezzo più flessibili, è probabile che almeno una di queste 15 alternative sia adatta a voi. Ogni strumento ha punti di forza unici e ho scoperto che c'è qualcosa per ogni tipo di team.

1. ClickUp (migliore per la comunicazione di lavoro asincrona)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-103.png ClickUp: alternativa a Skype per le aziende /$$$img/

Condurre riunioni, collaborare senza sforzo e impostare flussi di lavoro con ClickUp Condurre riunioni, collaborare senza sforzo e impostare flussi di lavoro con ClickUp ClickUp è l'alternativa più completa a Skype for Business che ho trovato, in particolare per gli scenari di lavoro da remoto. Con la sua raison d'etre di una collaborazione fluida e senza sforzo, ClickUp rende super facile per i team condurre riunioni online e sincronizzare i loro flussi di lavoro. Riunioni ClickUp sono perfetti per pianificare, condurre e gestione delle discussioni, siano esse virtuali o di persona Tramite ClickUp Meetings, è possibile:

Inquadrare il programma come una lista di controllo, segnando ogni elemento "terminato" man mano che viene affrontato

Prendere note ricche e dettagliate per ogni riunione

Assegnate gli elementi d'azione ai membri del team direttamente tramite commenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-104.png ClickUp Comments: alternativa a Skype per le aziende /$$$img/

Assegnazione di attività che richiedono azioni ai membri del team tramite ClickUp Commenti assegnati

ClickUp offre anche una serie di modelli per rendere le riunioni più produttive.

Modello di riunione ClickUp

Ad esempio, il modello Modello per le riunioni ClickUp aiuta i team a gestire gli elementi del programma, a facilitare le discussioni in tempo reale e ad acquisire informazioni durante e dopo le riunioni. È possibile utilizzarlo per accedere alle riunioni e alle attività imminenti in un'unica visualizzazione coesa per evitare conflitti di piano.

Leggi anche: 10 modelli di riunione one-to-one per manager Utilizzo di Modello di verbale di riunione di ClickUp ha trasformato il mio modo di documentare e condividere i risultati delle riunioni.

Modello di verbale di riunione di ClickUp

Questo modello mi permette di catturare i dettagli essenziali, le decisioni e gli elementi d'azione in un'unica pagina note della riunione e assegnare ogni attività a specifici membri del team con delle scadenze.

Altro, ClickUp Clip sono un modo incredibilmente semplice per registrare e condividere messaggi video.

Combinare chattare e lavorare insieme, creare elementi d'azione dai messaggi e utilizzare l'IA per riepilogare/riassumere le conversazioni: tutto con ClickUp Chat ClickUp Chattare offre una comunicazione continua all'interno di attività e progetti, permettendo ai team di collaborare in tempo reale. Le conversazioni in thread, la messaggistica diretta e la condivisione di file consentono di organizzare le discussioni in base al contesto.

Inoltre, ClickUp può essere integrato con un ampio intervallo di strumenti video esistenti, come Slack, Zoom e Teams di Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Comunicare in modo asincrono con strumenti come Meeting, Clip e Chattare direttamente all'interno di ClickUp

Integrazione con Slack, Zoom, Microsoft Teams e altro ancora

Brainstorming collaborativo e idee in movimento con strumenti come penne, note adesive, forme e connettori all'interno di ClickUp Lavagne online di ClickUp Avviate videochiamate direttamente dalle attività e dai progetti con Integrazione con Zoom di ClickUp Automazioni di attività come la presa di note per le riunioni, la trascrizione di registrazioni video e la generazione di riepiloghi/riassunti con l'IA ClickUp Brain Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono trovare l'interfaccia troppo complessa all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Free Forever: gratis per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Zoom (il migliore per le videoconferenze)

via Zoom Zoom è quasi diventato sinonimo di piattaforma per videoconferenze. È una scelta popolare per vari tipi di riunione -dalle riunioni giornaliere del team ai webinar di grandi dimensioni.

La funzionalità di visualizzazione immersiva di Zoom crea un ambiente virtuale in cui i partecipanti possono apparire insieme su uno sfondo condiviso. Questo può essere particolarmente utile durante i workshop o le sessioni di formazione.

Personalmente, mi piace la sua funzionalità di trascrizione dal vivo, che fornisce didascalie in tempo reale che possono rendere le riunioni più accessibili per i partecipanti non madrelingua e con problemi di udito.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Cattura le riunioni in HD per una facile riproduzione delle discussioni e delle decisioni importanti

Integrazione di Zoom con ClickUp e Slack per pianificare, gestire e partecipare alle riunioni direttamente dalle piattaforme preferite

Utilizzare sfondi e filtri virtuali per mantenere un aspetto professionale o migliorare il coinvolgimento durante le riunioni

Limiti di Zoom

Problemi di privacy e sicurezza sollevati da alcuni utenti

Il limite di 40 minuti per le riunioni di gruppo può essere restrittivo

Il piano Free limita il numero dei partecipanti

Prezzi di Zoom

Piano base gratuito

Pro : $14,99/mese per utente

: $14,99/mese per utente Business : $21,99/mese per utente

: $21,99/mese per utente Business Plus: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.5/5 (55.000+ recensioni)

4.5/5 (55.000+ recensioni) GetApp: 4,6/5 (13.000+ recensioni)

Leggi anche: Le 10+ alternative e concorrenti di Zoom (funzionalità/funzione, prezzi e valutazioni)

3. Slack (migliore per la collaborazione tra team)

via Slack Quando si parla di collaborazione tra team, Slack si distingue perché consente agli utenti di inviare messaggi istantanei personali e di gruppo, di partecipare a videochiamate o audio, di condividere i propri schermi per migliorare il contesto e di allegare file, collegamenti ed elementi multimediali alle conversazioni.

La funzione di ricerca di Slack consente di accedere rapidamente alle conversazioni e ai file passati. Funzionalità/funzione come le reazioni alle emoji e le conversazioni in thread conferiscono un approccio più organizzato e interattivo alla comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Notifiche personalizzate per concentrarsi sugli aggiornamenti più importanti

Condivisione di file all'interno delle conversazioni, per consentire ai membri del team di collaborare su documenti, immagini e presentazioni senza dover cambiare piattaforma

Integrare Slack con ClickUp , Google Drive, Trello e Asana

Automazioni dei flussi di lavoro con il Generatore di flussi di lavoro

Limiti di Slack

Il piano Free limita l'accesso ai 10.000 messaggi più recenti

Senza un'adeguata gestione, le notifiche possono diventare eccessive

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla configurazione

Prezzi di Slack

Versione Free

Pro : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Business+ : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Azienda Griglia: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (33.000+ recensioni)

4,5/5 (33.000+ recensioni) TrustRadius: 9/10 (8.000+ recensioni)

Leggi anche: 10 migliori concorrenti di Slack

4. Hive (il migliore per il project management e la comunicazione)

via Alveare Hive mi ha colpito per la sua area di lavoro flessibile. Mi permette di personalizzare il mio dashboard per evidenziare flussi di lavoro specifici, come la Sequenza delle campagne o le attività a priorità, e persino di regolare le impostazioni per visualizzare esattamente ciò di cui il mio team ha bisogno in primo piano.

Offre anche la possibilità di inserire commenti in thread e di assegnare attività. Le funzionalità di reportistica forniscono preziose informazioni sulle prestazioni del team e sulle tempistiche dei progetti. Queste reportistiche ci permettono di gestire meglio i colli di bottiglia e l'allocazione delle risorse, aiutandoci a mantenere i progetti in carreggiata con meno sorprese lungo il percorso.

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Utilizzate strumenti integrati di project management che combinano l'assegnazione delle attività, la comunicazione tra i team e la condivisione dei file, in connessione con strumenti di uso frequente come Slack, Google Drive e Zoom

Collaborare in tempo reale con i team attraverso la finestra In arrivo e la chat di progetto di Hive

Personalizzate l'area di lavoro con layout flessibili, che consentono ai team di passare da schede Kanban, grafici Gantt e altre visualizzazioni per adattarsi a diversi stili di project management

Monitoraggio del tempo efficiente grazie a timer e funzionalità di reportistica integrati

Limiti di Hive

L'interfaccia può essere un po' opprimente

Per i team più piccoli, i prezzi possono essere più elevati

Prezzi di Hive

Versione gratuita (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Starter : $1/mese per utente

: $1/mese per utente Teams : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Hive

Capterra: (200+ recensioni)

(200+ recensioni) G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

5. Microsoft Teams (migliore per l'integrazione con Office 365)

via Microsoft Per le organizzazioni che già utilizzano Office 365, Microsoft Teams è una soluzione naturale. L'integrazione è così stretta che posso passare da una chat alla modifica di un foglio Excel senza dover cambiare finestra.

Apprezzo particolarmente la possibilità di programmare e partecipare a riunioni direttamente in Teams senza dover attivare/disattivare Outlook. La collaborazione sui documenti è fluida: i file di Word, Excel e PowerPoint si aprono all'interno dell'app e gli aggiornamenti vengono sincronizzati istantaneamente per tutti i membri del team.

Teams è dotato di autenticazione a più fattori e di una crittografia avanzata che è un sollievo quando si gestiscono dati sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Creazione di canali dedicati per ogni progetto o team per discussioni mirate e un facile accesso a file e risorse rilevanti

Organizzare videoconferenze con un massimo di 5.000 partecipanti, con funzionalità/funzione di video HD e condivisione dello schermo

Accesso alla condivisione e allo spazio di archiviazione dei file integrato con OneDrive e SharePoint, che consente una collaborazione fluida, la versione dei documenti e l'accesso in sicurezza tra team e dispositivi

Limiti di Microsoft Teams

Occasionali problemi di latenza audio durante le videochiamate

Prezzi di Microsoft Teams

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Microsoft 365 Essentials : $4/utente/mese

: $4/utente/mese Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Leggi anche: Le 8 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Teams

6. Troop Messenger (il migliore per la messaggistica sicura)

via Messaggero delle truppe Per i team che cercano uno strumento di comunicazione altamente sicuro e facile da usare, Troop Messenger mi ha colpito per il suo design accurato e l'attenzione alla sicurezza. L'impostazione di canali e gruppi è semplice. Anche la condivisione dei file è perfetta: posso inviare immagini, PDF e persino video di grandi dimensioni senza dover ricorrere a strumenti di terze parti.

Mi piacciono le implementazioni self-hosted, che consentono alle organizzazioni di completare il controllo sui dati e la conformità alle normative del settore.

La piattaforma include anche funzionalità/funzione come il monitoraggio delle presenze e gli aggiornamenti di stato.

Funzionalità/funzione migliori di Troop Messenger

Salvaguardia di ogni messaggio e file grazie alla crittografia end-to-end, che garantisce l'accesso alle comunicazioni solo ai destinatari previsti

Invio di messaggi che si autodistruggono e scompaiono dopo essere stati letti, fornendo un ulteriore livello di privacy per le discussioni riservate

Impostazione di gruppi temporanei per progetti ad hoc, per una collaborazione sicura con i membri del team che non hanno accesso permanente

Limiti di Troop Messenger

Meno opzioni di integrazione rispetto a piattaforme più grandi

Alcuni aspetti dell'interfaccia sono meno intuitivi

Ritardi durante i picchi di utilizzo

Prezzi di Troop Messenger

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Premio : $2,5/mese per utente

: $2,5/mese per utente Azienda : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Superior: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

Trustpilot : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) G2: 4.6/5 (70+ recensioni)

7. Chanty (Il migliore per una semplice comunicazione di team)

via Avvio di Stash Chanty è uno strumento sorprendentemente intuitivo che semplifica la comunicazione del team. L'attenzione all'usabilità è davvero notevole. Fin dall'inizio, la funzionalità "Teambook" organizza tutti i file, i collegamenti e le attività in un unico posto, in modo da poter trovare rapidamente i documenti o rivedere le conversazioni passate senza dover cercare tra gli infiniti thread delle chat.

Fornisce una collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team di modificare i documenti simultaneamente. La piattaforma supporta anche chiamate audio e videochiamate direttamente all'interno dell'app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Recupero della cronologia dei messaggi illimitata per trovare rapidamente e fare riferimento alle conversazioni importanti

Assegnazione e monitoraggio delle attività grazie agli strumenti integrati di gestione delle attività che consentono di impostare scadenze, priorità e aggiornamenti di stato

Lavorare con un'interfaccia utente semplificata che riduce al minimo le distrazioni e massimizza la produttività con una navigazione intuitiva e un facile accesso alle funzionalità/funzioni

Condivisione di file senza sforzo grazie alla funzione drag-and-drop, che consente la collaborazione in tempo reale su documenti e media all'interno dei thread di chattare

Limiti di Chanty

Per i progetti più complessi, le funzionalità di project management integrate potrebbero risultare insufficienti

Pochi piani tariffari e opzioni rispetto alla concorrenza

Integrazioni di terze parti al limite

Prezzi di Chanty

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Aziendale: $3/mese per utente

Chanty valutazioni e recensioni

GetApp : 4.7/5 (30+ recensioni)

: 4.7/5 (30+ recensioni) G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

8. GoTo Meeting (il migliore per la trascrizione automatizzata delle riunioni)

via Vai alla riunione GoTo Meeting è da tempo la soluzione di videoconferenza preferita dai professionisti che cercano affidabilità e facilità d'uso. Questo strumento offre funzionalità/funzione uniche, come lo Smart Meeting Assistant, che consente di accedere alle registrazioni delle riunioni che catturano l'audio, i contenuti condivisi sullo schermo, le webcam dei partecipanti e una trascrizione scritta attraverso un collegamento web. Gli utenti possono cercare le registrazioni per individuare le chiavi di lettura o gli elementi di azione per un facile follower.

Funzionalità/funzione migliori di GoTo Meeting

Priorità alla sicurezza con la crittografia end-to-end, che garantisce la protezione delle conversazioni riservate

Gestione di gruppi di varie dimensioni con facilità

Utilizzo di strumenti di disegno interattivi e condivisione intuitiva dello schermo per rendere le discussioni più coinvolgenti

Consente agli host delle riunioni di bloccare le riunioni, impedendo l'accesso a partecipanti non autorizzati

Limiti di GoTo Meeting

L'interfaccia utente semplice può risultare poco stimolante

L'accesso ad alcune funzioni può richiedere piani di livello superiore, limitando potenzialmente le opzioni per i team più piccoli o le startup

Prezzi di GoTo Meeting

Professionale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziendale : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

GetApp : 4.4/5 (11.000+ recensioni)

: 4.4/5 (11.000+ recensioni) Gartner: 4.3/5 (1.000+ recensioni)

9. Cisco Webex Teams (il migliore per le soluzioni aziendali)

via Cisco Webex Cisco Webex Teams mi ha colpito per le sue funzionalità/funzioni complete, adatte alle aziende di livello enterprise. Una delle sue offerte chiave è la lavagna online integrata, che consente ai team di fare brainstorming e annotare le idee in modo efficace durante le riunioni. L'assistente Webex migliora la produttività consentendo agli utenti di programmare riunioni e impostare promemoria attraverso comandi vocali.

Le migliori funzionalità/funzione di Cisco Webex Teams

Integrazione con l'hardware Cisco per migliorare l'esperienza dell'utente, consentendo una connessione fluida con dispositivi come i kit per sale Webex e i telefoni Cisco

Ottenere informazioni sul coinvolgimento e sulla produttività delle riunioni con strumenti di analisi che forniscono un feedback sul coinvolgimento dei provider e sull'efficacia della riunione

Utilizzare funzionalità di messaggistica ricca che supportano le conversazioni in thread, consentendo un contesto chiaro nelle discussioni e facilitando l'accesso alle riunionifacile condivisione dei file Utilizzare strumenti di collaborazione basati sull'IA che migliorano la produttività fornendo trascrizioni in tempo reale, riepiloghi/riassunti intelligenti delle riunioni e una programmazione intelligente



Limiti di Cisco Webex Teams

La configurazione iniziale, soprattutto per le funzionalità/funzione di sicurezza, può essere complicata

Più costoso di altre alternative a Skype for Business

Alcuni utenti possono trovare ingombranti le restrizioni sulle dimensioni dei file da caricare

Prezzi di Cisco Webex Teams

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Starter : $14,50/mese per utente

: $14,50/mese per utente Plus : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Cisco Webex

Gartner : 4.5/5 (oltre 3.000 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 3.000 recensioni) Software Advice: 4.4/5 (oltre 7.000 recensioni)

10. Google Meet (il migliore per la perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google)

via Area di lavoro di Google Google Meet, come altri strumenti di Google, è una scelta affidabile per la comunicazione aziendale, soprattutto se si utilizza già l'area di lavoro di Google. Grazie all'integrazione della piattaforma con Google Calendar e Gmail, programmare e partecipare alle riunioni è un gioco da ragazzi. Grazie alla sua attenzione alla sicurezza e alla facilità d'uso, è adatta sia per incontri casuali che per discussioni formali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Personalizzazione degli sfondi dei video o applicazione di effetti visivi durante le riunioni

Registrare facilmente le riunioni per rivedere le discussioni. Le sessioni registrate vengono salvate direttamente su Google Drive

Alzare la mano per parlare, consentendo ai moderatori di gestire le domande durante le riunioni. In questo modo le discussioni rimangono organizzate e inclusive

Tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, che filtra i rumori di fondo durante le conversazioni

Limiti di Google Meet

Le riunioni sono limitate a 60 minuti ciascuna per gli utenti Free

Rispetto ad altre piattaforme, offre meno opzioni di personalizzazione

Prezzi di Google Meet

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Avvio aziendale : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Google Incontra valutazioni e recensioni

Gartner : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Consulenza software: 4.5/5 (11.000+ recensioni)

11. Mattermost (il migliore per la collaborazione open-source)

via Più di ogni altra cosa Mattermost è una piattaforma guidata dalla comunità che privilegia il coinvolgimento degli utenti e la flessibilità.

Il supporto per il markdown all'interno dell'app è un tocco di classe, che mi permette di formattare i to-dos in modo pulito, contribuendo a mantenere una comunicazione chiara all'interno del team.

Per la gestione delle attività, le lavagne in stile Kanban di Mattermost sono semplici ma efficaci e mi permettono di assegnare compiti, monitorare lo stato e gestire i flussi di lavoro all'interno della stessa app. Il fatto che Mattermost sia open-source è un altro grande vantaggio: permette ai team di completare il controllo sui dati e sulle personalizzazioni, il che è ottimo per le organizzazioni attente alla privacy.

Le migliori funzionalità/funzione di Mattermost

Controllo della sicurezza dei dati con un'opzione self-hosted che assicura una gestione completa delle informazioni sensibili

Miglioramento della comunicazione grazie a ricche funzionalità/funzione di messaggistica che supportano conversazioni in thread e condivisione di file

Utilizzo di integrazioni e plugin personalizzati per adattare la piattaforma al flusso di lavoro e agli strumenti specifici del team

Limiti di Mattermost

La configurazione iniziale può essere difficile per gli utenti non tecnici

L'app mobile può essere più lenta e meno reattiva rispetto alla versione desktop

Prezzi di Mattermost

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Professionale : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Mattermost

TrustRadius : 8.5/10 (100+ recensioni)

: 8.5/10 (100+ recensioni) G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

12. Rocket.Chattare (il migliore per la messaggistica sicura e la collaborazione)

via Razzo.Chattare Rocket.Chat supporta la comunicazione multicanale con canali pubblici e privati, mantenendo le discussioni ordinatamente organizzate per progetto o team. La sua funzionalità di traduzione integrata è utile per i team globali come il nostro, consentendo una comunicazione istantanea in più lingue.

La piattaforma offre anche un plugin per la live chat, che potete utilizzare per fornire supporto clienti direttamente dal vostro sito web.

Funzionalità/funzione migliori di Rocket.Chat

Personalizzate l'interfaccia della chat per allinearla alle preferenze del vostro team, dall'integrazione del vostro marchio alla configurazione delle autorizzazioni

Accesso rapido alle informazioni rilevanti tramite una funzione di ricerca

Personalizzazione di bot e integrazioni per adattarsi ai vostri flussi di lavoro

Limiti di Rocket.Chattare

L'opzione self-hosting può essere difficile da impostare per alcuni utenti

Le risorse di assistenza possono essere meno estese

L'interfaccia semplice può risultare datata per gli utenti abituati a interfacce più semplici

Prezzi di Rocket.Chattare

Starter (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rocket Chat

Capitolare : 4.3/5 (150+ recensioni)

: 4.3/5 (150+ recensioni) G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

13. Viber (il migliore per la comunicazione personale e aziendale)

via Viber Viber si concentra sulla comunicazione personale e sulle interazioni tra piccole aziende. La sua semplicità e facilità d'uso consentono di inviare messaggi e telefonare rapidamente senza la complessità delle piattaforme più grandi. Apprezzo anche la sua funzionalità/funzione di condivisione dei file.

La voce e i videochiamati di alta qualità funzionano senza problemi anche con connessioni a bassa larghezza di banda, il che è ottimo per i membri del team che lavorano da remoto o in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Viber

Comunicazioni convenienti grazie alle chiamate e ai messaggi gratuiti

Collaborazione efficace grazie alla funzione di chattare in gruppo

Sincronizzazione su più dispositivi e passaggio da mobile a desktop per non perdere nessun messaggio

Limiti di Viber

Manca l'integrazione con le più diffuse aree di lavoro della produttività come Google Workspace, Slack o Trello, il che lo rende meno adatto a flussi di lavoro avanzati

La versione desktop, pur essendo funzionale, non è ricca di funzionalità/funzione come l'app mobile

Prezzi di Viber

Transazionale : 0,002 dollari per messaggio

: 0,002 dollari per messaggio Promozione: $0,002 per messaggio

Valutazioni e recensioni su Viber

G2 : 4.2/5 (4.000+ recensioni)

: 4.2/5 (4.000+ recensioni) Software Advice: 4.4/5 (4.000+ recensioni)

14. Wire (il migliore per la messaggistica sicura e privata)

via Ripristino della privacy Wire mi ha colpito per il suo commit alla messaggistica sicura e privata.

La crittografia end-to-end garantisce la massima tranquillità e ne fa una scelta solida per i team che necessitano di riservatezza.

Trovo anche che l'interfaccia utente sia pulita e semplice, il che aiuta a semplificare la comunicazione senza distrazioni.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Wire

Accesso ovunque con Wire su tutti i dispositivi, compresi iOS, Android, macOS, Windows e browser web

Semplificare la collaborazione con la condivisione di documenti direttamente all'interno delle conversazioni

Facilitare la collaborazione del team attraverso le chat di gruppo. La funzionalità/funzione di videoconferenza dello strumento può consentire fino a 150 partecipanti utilizzando la sicurezza del livello di messaggistica (MLS)

Limiti del cavo

Meno integrazioni

Potrebbe non essere ideale per le grandi organizzazioni

Potrebbe non essere adottato in modo così diffuso come alcuni concorrenti

Prezzi di Wire

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Azienda : $8,29/utente/mese

: $8,29/utente/mese Su sede: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Wire

GetApp : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Consulenza software: 2.9/5 (700+ recensioni)

15. Element (Il migliore per la comunicazione decentralizzata)

tramite Elemento Element è una piattaforma di comunicazione completa, progettata per i team che necessitano di flessibilità nella collaborazione. La piattaforma offre il Single Sign-On (SSO) attraverso SAML e OpenID Connect, facilitando l'autenticazione con i sistemi di identità esistenti. La modalità a bassa larghezza di banda consente agli utenti con connettività internet limitata di godere di un'esperienza di comunicazione fluida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Element

Utilizza un'architettura decentralizzata per completare il controllo sui dati e migliorare la privacy nelle comunicazioni

Accesso a ricche integrazioni con i più diffusi strumenti di produttività come Google Drive, Trello e Jira

Personalizzazione delle interfacce utente per adattare l'esperienza di comunicazione al team

Limiti degli elementi

Alcuni utenti possono inizialmente trovare la piattaforma difficile da usare

Può mancare di alcune funzioni avanzate rispetto agli strumenti tradizionali

L'impostazione delle integrazioni può essere complicata

Prezzi di Element

Versione Free (funzionalità/funzione limitate)

(funzionalità/funzione limitate) Aziendale : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Element

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Apple: 3.3/5 (oltre 500 recensioni)

Ottimizzare il coinvolgimento del team valutando piattaforme alternative

Integrazioni senza soluzione di continuità, qualità video migliorata e interfacce user-friendly sono le funzionalità/funzione più importanti che separano le buone piattaforme di videoconferenza dalle grandi piattaforme.

Anche funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale e i protocolli di sicurezza avanzati sono importanti. Esse garantiscono una comunicazione fluida e sicura in ogni momento.

Per ottenere il massimo dalle collaborazioni video, tuttavia, la piattaforma di collaborazione deve essere fortemente integrata con tutti gli altri software utilizzati. Ed è qui che ClickUp fa centro. Non solo offre una vasta libreria di funzionalità/funzione per tutti i tipi di team, ma si integra anche con altri strumenti con cui potreste già avere familiarità.

Inoltre, riunisce le conversazioni e i progetti in un'unica interfaccia. Provate ClickUp oggi stesso e sperimentate la gioia della comunicazione senza i costi del cambio di contesto!