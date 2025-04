Modelli di sondaggio Free Must-Have per Documenti Google

Non tutti i sondaggi hanno bisogno di uno strumento complesso. Se passate più tempo a impostare i sondaggi che a raccogliere effettivamente i feedback, i modelli di documenti Google sono la soluzione perfetta e senza problemi.

Questi modelli rendono i vostri sondaggi semplici, sia che siate titolari di una piccola azienda alla ricerca di informazioni rapide sui clienti, sia che siate educatori che sondano i vostri studenti, sia che stiate raccogliendo dati di ricerca.

Di seguito, abbiamo raccolto i migliori modelli di documenti Google gratuiti per iniziare. Ma se avete bisogno di maggiore struttura, come il monitoraggio del tempo delle risposte o l'organizzazione più efficiente delle recensioni, abbiamo incluso anche alcuni modelli avanzati e ricchi di funzionalità.

Detto questo, se Google Documenti è il vostro strumento preferito, cerchiamo prima di tutto di capire come scegliere il modello migliore per le vostre esigenze.

Cosa rende un buon modello di sondaggio per Google Documenti?

Un modello di sondaggio efficace per Google Documenti è chiaro, coinvolgente e adatto alle vostre esigenze. Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare:

Design personalizzabile : Scegliete un modello che vi permetta di personalizzare facilmente layout, testo e colori per riflettere lo scopo del vostro sondaggio

: Scegliete un modello che vi permetta di personalizzare facilmente layout, testo e colori per riflettere lo scopo del vostro sondaggio Varietà di tipi di domande : Cercate un modello che supporti diversi formati di domande: a scelta multipla, a risposta breve e con scale di valutazione, per catturare un intervallo di risposte

: Cercate un modello che supporti diversi formati di domande: a scelta multipla, a risposta breve e con scale di valutazione, per catturare un intervallo di risposte Guida cancellata : Optate per un modello con istruzioni personalizzate per guidare i rispondenti sullo scopo del sondaggio e su come compilarlo

: Optate per un modello con istruzioni personalizzate per guidare i rispondenti sullo scopo del sondaggio e su come compilarlo Flusso logico : Selezionate un modello che organizzi le domande in un ordine sensato, in modo da tenere i rispondenti impegnati e facilitare il completamento del sondaggio

: Selezionate un modello che organizzi le domande in un ordine sensato, in modo da tenere i rispondenti impegnati e facilitare il completamento del sondaggio Formato adatto ai dispositivi mobili: Scegliere un modello di facile accesso e utilizzo sui dispositivi mobili, in modo che i rispondenti possano partecipare da qualsiasi luogo

Suggerimento Pro: Provate a Modelli per moduli Google come alternativa per la creazione di sondaggi utilizzando gli strumenti dell'area di lavoro di Google. I moduli di Google offrono un monitoraggio automatico delle risposte e una facile integrazione con Fogli Google per un'analisi efficiente dei dati.

Modelli di sondaggio gratis per Documenti Google

Anche se i Documenti Google non hanno moduli integrati, crearne uno è semplice. Se si vuole risparmiare tempo sulla configurazione, le piattaforme esterne offrono efficaci modelli di questionario che potete personalizzare nei Documenti Google (e in altri strumenti online). Potete anche scaricarli per modificarli offline in Word.

Questi modelli sono versatili e consentono di condurre sondaggi online o di stamparli per i sondaggi di persona.

Esplorate le migliori opzioni gratuite qui di seguito.

1. Modello di sondaggio per Documenti Google di TEMPLATE.NET

via MODELLO.NET Il Modello di sondaggio per Documenti Google di TEMPLATE.NET sembra un'amichevole chattare. Si tratta di un semplice questionario di una pagina progettato per fornire un rapido controllo delle preferenze e delle esperienze dei partecipanti.

Il modello ha una tabella integrata con varie funzionalità/funzioni di domande, tra cui scelta multipla, scale di valutazione e risposte su scala Likert ("Molto probabile" a "Molto improbabile") per valutare le preferenze degli utenti.

Il modello flessibile può essere personalizzato per adattarsi al vostro settore o caso d'uso specifico. È anche disponibile per essere scaricato in formato PDF.

Ideale per: Le aziende locali che desiderano valutare l'esperienza dei clienti con un rapido feedback

2. Modello di sondaggio vuoto da TEMPLATE.NET

via MODELLO.NET Il Modello di sondaggio vuoto di TEMPLATE.NET è un questionario di una pagina che si adatta facilmente alle vostre esigenze. Presenta comodi segnaposto per una rapida personalizzazione.

Le domande esistenti consentono di capire come i partecipanti interagiscono con la vostra produttività. Troverete domande aperte che invitano a un feedback dettagliato, query di frequenza per scavare nelle abitudini e nell'impegno, e valutazioni in scala per misurare la soddisfazione e le probabilità di ripetere l'acquisto.

Ideale per: Le startup che vogliono raccogliere il feedback dei clienti sul lancio di nuovi prodotti

3. Questionario di sondaggio per la valutazione delle assunzioni by TEMPLATE.NET

via MODELLO.NET Il Questionario per il sondaggio di valutazione del personale da TEMPLATE.NET vi permette di visualizzare chiaramente la percezione che i candidati hanno del vostro processo di reclutamento. Questo dettagliato sondaggio di sette pagine combina domande quantitative (scale, valutazioni, sì/no) e qualitative (domande aperte) per aiutarvi a vedere il quadro generale.

Potete misurare rapidamente il grado di soddisfazione dei vari aspetti del processo di assunzione e perfezionare il vostro approccio alle assunzioni per migliorare l'esperienza dei candidati.

Ideale per: Team di risorse umane di piccole organizzazioni che desiderano valutare il proprio processo di assunzione

4. Modello di Sondaggio sulle aspettative dei clienti del ristorante by TEMPLATE.NET

via MODELLO.NETStrumenti per il feedback dei clienti sono un modo intelligente per capire cosa vogliono veramente i vostri client.

Il Modello di sondaggio sulle aspettative dei clienti del ristorante by TEMPLATE.NET conferisce un aspetto lucido e professionale al vostro sondaggio, con spazio per il vostro logo e intestazioni e piè di pagina preimpostati per la posizione e il marchio.

Il sondaggio si ramazza in sezioni che coprono sia gli aspetti umani (come l'etichetta dei server) sia quelli tecnici della ristorazione (come l'equità dei prezzi percepiti), utilizzando scale di valutazione per facilitare il feedback. È inoltre possibile conoscere le opinioni dei clienti sul gusto, la qualità e la varietà del vostro menu.

Aggiunta di domande sulla scoperta del cliente a questo modello vi aiuterà a migliorare ulteriormente i servizi e l'offerta di menu.

Ideale per: Titolari di ristoranti indipendenti che cercano un feedback personalizzato da parte dei clienti

5. Modello di sondaggio sulla conformità dei dipendenti da TEMPLATE.NET

via MODELLO.NET Il Modello di sondaggio sulla conformità dei dipendenti da TEMPLATE.NET è perfetto per misurare la corrispondenza tra la cultura dell'ambiente di lavoro e le politiche aziendali.

Questo sondaggio di due pagine combina domande a casella di controllo e feedback aperti per valutare la comprensione e l'adesione del team alle linee guida dell'organizzazione. È un'ottima aggiunta alla vostra pila di questionari strumenti software per il sondaggio dei dipendenti .

Ogni titolo di domanda conferma l'accordo sulle politiche chiave, come quelle contro le molestie e la discriminazione, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. Inoltre, le domande di sensibilizzazione aiutano a individuare potenziali violazioni che passano inosservate.

Grazie all'avviso di riservatezza incluso, i provider possono fornire feedback in modo aperto e onesto.

Ideale per: Le organizzazioni non profit che desiderano valutare la comprensione delle linee guida operative da parte dei volontari

Limiti dell'utilizzo di Documenti Google per i modelli di sondaggio di Documenti Google

I moduli di sondaggio di Google Documenti costituiscono un solido punto di partenza per ricerca sugli utenti . Da fare, però, sono le sfide che si presentano, come ad esempio:

Nessuna logica di sondaggio avanzata: Nei documenti Google Documenti, ogni rispondente vede le stesse domande senza rami dinamici basati sulle sue risposte precedenti

Nei documenti Google Documenti, ogni rispondente vede le stesse domande senza rami dinamici basati sulle sue risposte precedenti **Raccolta manuale dei dati: una volta che il sondaggio è stato pubblicato, dovrete analizzare le risposte da soli, senza analisi automatiche

Limiti nel formattare: Le opzioni di progettazione sono di base, quindi i vostri sondaggi potrebbero non avere l'aspetto lucido e professionale che vorreste

Le opzioni di progettazione sono di base, quindi i vostri sondaggi potrebbero non avere l'aspetto lucido e professionale che vorreste Problemi di collaborazione: La collaborazione può diventare disordinata, soprattutto con team numerosi che cercano di modificare lo stesso documento

La collaborazione può diventare disordinata, soprattutto con team numerosi che cercano di modificare lo stesso documento **Problemi di anonimato delle risposte: Google Documenti non garantisce l'anonimato, il che potrebbe rendere gli intervistati esitanti a condividere i loro feedback onesti

Integrazione a singhiozzo: Google Documenti non sempre si connette senza problemi con altri strumenti, come le piattaforme di email marketing o i sistemi di gestione dei dati

Per esigenze più avanzate, esplorare questi documenti Google Documenti e Alternative a Google Modulo .

Modelli di sondaggio alternativi di Documenti Google

L'esito positivo del vostro sondaggio inizia con il giusto modello di software per la creazione di moduli . Volete uno strumento che trasformi rapidamente le domande in approfondimenti e gli approfondimenti in elementi d'azione. E questo è più facile quando è possibile monitorare e visualizzare le risposte in formati intuitivi. ClickUp è una piattaforma di project management end-to-end progettata per semplificare i flussi di lavoro, tra cui la conduzione, la gestione e l'analisi dei sondaggi. La sua interfaccia utente consente di impostare sondaggi e progetti su misura in pochi minuti. L'area di lavoro di ClickUp è dotata di una rete neurale guidata dall'IA, integrazioni con i vostri strumenti preferiti, automazione intelligente che trasforma le risposte ai moduli in attività e altro ancora. Visualizzazione del modulo di ClickUp è una delle sue offerte principali. Semplifica la raccolta di informazioni mantenendo il feedback organizzato in un unico luogo e accessibile in diversi formati visivi. In questo modo, ci si può concentrare sull'analisi dei dati piuttosto che sul loro setacciamento. Inoltre, grazie alla logica a condizioni, le domande si adattano alle risposte precedenti, assicurando che i moduli siano sempre pertinenti.

La visualizzazione del modulo funziona senza problemi con il resto di ClickUp: quando qualcuno invia una risposta, è possibile collegarla automaticamente alle attività e ai progetti pertinenti dell'organizzazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-771.png Visualizzazione del modulo di ClickUp /$$$img/

Impostazione di un modo intuitivo per la condivisione delle informazioni da parte delle parti interessate utilizzando il modulo ClickUp

Di seguito, abbiamo raccolto i nostri migliori modelli di sondaggio gratis, perfetti per i principianti.

1. Modello per i risultati del sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Software per il feedback sui prodotti può essere la chiave per aggiornare i prodotti in modo consapevole.

Il Modello dei risultati del sondaggio sul prodotto ClickUp raccoglie informazioni direttamente dai vostri clienti sull'andamento della vostra produttività.

Il modulo di sondaggio copre domande su tutto, dal prezzo alla soddisfazione per la qualità, dall'usabilità al servizio clienti. Opzioni a discesa, valutazioni con emoji e codici colore rendono il modulo visivamente accattivante e facile da compilare per i clienti.

Tutte le risposte sono raccolte nell'elenco "Invii", che il team del supporto può esaminare in dettaglio. L'elenco "Valutazioni dei prodotti" ordina tutte le valutazioni per prodotto, fornendo una chiara istantanea delle prestazioni di ciascun prodotto. C'è anche una formula integrata per calcolare il punteggio medio di ogni prodotto.

Per una rapida panoramica, la tabella "Soddisfazione complessiva" funge da dashboard, evidenziando le aree che richiedono maggiore attenzione in base alle valutazioni più basse.

Con ClickUp Brain clickUp AI, l'assistente di ClickUp, consente di analizzare rapidamente i feedback aperti per estrarre i punti dolenti e dare priorità agli aggiornamenti delle funzionalità/funzione.

$$$a per: Responsabili di prodotto che desiderano raccogliere informazioni dettagliate sui clienti in merito a una nuova funzionalità/funzione del software

2. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp mette i vostri dipendenti al centro delle esercitazioni di feedback sul posto di lavoro, aiutandovi a capire cosa conta veramente per il vostro team. Grazie alla partecipazione anonima, i dipendenti possono condividere liberamente i loro pensieri.

Il modulo incorporato include un'ampia gamma di informazioni domande per il sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti che spaziano dalla soddisfazione per il ruolo al lavoro di squadra, dall'equilibrio tra lavoro e vita privata alla cultura aziendale. Troverete opzioni a discesa per la selezione di team e ruoli, oltre a divertenti valutazioni con emoji e scale di colore per rendere il modulo facile da rispondere.

Una funzionalità/funzione particolare è la scheda "Verbatim" del modello, che elenca le risposte alle domande aperte, fornendo un quadro più completo del sentimento dei dipendenti.

⚡️Ideal per: I gestori delle risorse umane delle aziende che operano in remoto e che vogliono aumentare il morale del team

3. Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

Con una pagina wiki dedicata, il piano d'azione di Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp vi aiuta a trasformare il feedback dei dipendenti in miglioramenti attuabili.

Questo hub centrale presenta tre funzioni principali. Si inizia con la sezione "Panoramica", dove è possibile delineare le metriche delle prestazioni aziendali e le dinamiche del team.

Nella sezione 'Analisi' è possibile creare una tabella per visualizzare il piano d'azione del sondaggio. Definite i problemi (ad esempio, il morale basso in determinati team), identificate le cause principali (ad esempio, risorse insufficienti) e individuate le aree di miglioramento (ad esempio, offrendo maggiori opportunità di crescita professionale).

È anche possibile classificare i problemi utilizzando la classificazione 4M1E (Uomo, Macchina, Materiale, Metodo, Ambiente). Inoltre, è possibile assegnare metriche e titolari e fissare traguardi.

Infine, è possibile riepilogare il piano complessivo nella sezione "Stato e raccomandazioni", insieme a suggerimenti personalizzati e aggiungere domande di valutazione per i manager per garantire l'allineamento tra i leader dei team.

⚡️Ideal per: I gestori del team in organizzazioni medio-piccole che desiderano migliorare la comunicazione tra team

**Per saperne di più Esempi di feedback efficaci dei provider per fornire input oggettivi e aumentare il morale

4. Modello di risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-555.png Modello dei risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152&department=support Scarica questo modello /$$cta/

Il Modello dei risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp raccoglie e analizza il feedback dei clienti per identificare le aree di miglioramento della produttività o dei servizi.

Il suo cuore è un modulo di sondaggio condivisibile. Vi si trovano campi personalizzati per taggare gli agenti di supporto e valutazioni emoji con cui i clienti possono valutare la disponibilità, la chiarezza e la qualità della risoluzione del problema. Una comoda domanda "sì/no" in alto indica se il problema è stato risolto.

Tutti i feedback raccolti fluiscono in varie visualizzazioni. La vista Elenco dei rispondenti visualizza le risposte di tutti i clienti, categorizzandoli in base al fatto che i problemi siano stati chiusi o meno. La vista Bacheca, invece, offre un'istantanea delle valutazioni delle conoscenze per una panoramica sulla qualità del feedback.

È possibile utilizzare ClickUp Chattare per avviare discussioni in tempo reale con il team del supporto sulle tendenze del feedback. Questo apre la porta a un brainstorming immediato su come affrontare i problemi dei clienti.

La parte migliore? Chattare consente di convertire qualsiasi messaggio in un'attività tracciabile e attuabile in un solo clic. Il lavoro e le conversazioni sono riuniti in un'unica piattaforma, rendendo i follow-up un gioco da ragazzi!

⚡️Ideal per: Team del supporto clienti che cercano di identificare le lacune nella qualità delle risposte al servizio

5. Modello di modulo ClickUp

Il Modulo ClickUp Modello è uno strumento di sondaggio versatile per tutte le esigenze di raccolta dati.

Il modello presenta un modulo di registrazione condivisibile con domande preliminari personalizzate su cui basarsi. Inoltre, consente al pubblico di riferimento di caricare file direttamente dai propri dispositivi o dallo spazio di archiviazione cloud (come Google Drive), facilitando la raccolta di documenti come le foto dell'ID.

La vista Elenco 'Riepilogo' mostra i dati raccolti organizzati e colorati per stato, mentre la vista Scheda 'Fasi' visualizza un'istantanea della posizione di ciascun elemento nel processo di revisione. Ogni scheda delle attività include i dettagli chiave, in modo da non dover attivare/disattivare le informazioni da una scheda all'altra.

⚡️Ideal per: Team di ricerca che desiderano organizzare la registrazione dei partecipanti agli studi

6. Modello di modulo di feedback ClickUp

Una versione generalizzata del modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, il modello Modello di modulo di feedback ClickUp vi aiuta a raccogliere i feedback degli utenti finali, dei fornitori o dei membri del team.

Il modulo integrato è impostato per i provider di servizi, ma è possibile personalizzarlo con facilità modello di modulo per il feedback per adattarsi alle vostre esigenze. Gli elenchi a discesa con codice per le aree di assistenza e gli agenti di supporto semplificano la categorizzazione. I clienti possono valutare la loro esperienza complessiva utilizzando un sistema di valutazione a stelle e c'è un campo di testo lungo per offrire suggerimenti.

La vista Elenco 'Valutazione del servizio' consente di raggruppare i feedback per tipo di servizio e di assegnare ai clienti dei livelli di priorità per i follower in base all'importanza o al livello di impegno.

Nella vista Elenco 'Valutazione del provider', i feedback sono raggruppati per membro del team, in modo da poter identificare i dipendenti che hanno bisogno di ulteriore formazione.

Infine, la vista Bacheca "Raccomandazioni complessive" organizza i feedback in base alle raccomandazioni dei client, ordinandoli dalle valutazioni più alte a quelle più basse. Questa configurazione consente di festeggiare i successi del team o di allenarlo durante la prossima riunione individuale.

⚡️Ideal per: Enti di formazione che cercano di raccogliere feedback dagli studenti sull'efficacia dei corsi

Con i vostri sondaggi ospitati in ClickUp, potete centralizzare la raccolta dei dati e visualizzare i risultati direttamente nel vostro ecosistema di project management. È possibile filtrare, taggare e categorizzare facilmente le risposte, semplificando l'analisi dei dati.

I modelli di sondaggio ClickUp di cui sopra possono essere integrati direttamente nei vostri flussi di lavoro più ampi, rendendo più facile estrarre le informazioni direttamente nei progetti correlati e agire di conseguenza.

Trasforma le risposte ai sondaggi in approfondimenti con ClickUp

I modelli di sondaggio di Documenti Google sono ottimi per ricerche leggere, ma quando i vostri sondaggi hanno bisogno di più potenza, come domande interattive o monitoraggio del tempo reale, ClickUp offre un passaggio in più.

Che si tratti di raccogliere il feedback dei clienti, coinvolgere i dipendenti o valutare gli studenti, ClickUp offre modelli di sondaggio adatti a qualsiasi scopo.

Questi modelli non lasciano che i feedback si accumulino, ma li trasformano in attività che possono essere classificate, assegnate e gestite. I dati vengono organizzati automaticamente in elenchi comprimibili e dashboard, aiutandovi ad attivare/disattivare tutto in un'unica piattaforma.

Le automazioni e le integrazioni intelligenti semplificano ulteriormente i follower e la collaborazione del team.

E la parte migliore? Questi modelli sono completamente gratis. 💸

Iscrivetevi gratis a ClickUp e trasformate il modo in cui raccogliete e agite sui feedback.