Il ciclo di vita del test del software (STLC): Panoramica e fasi

Pensate a un prodotto di "buona qualità", qualsiasi cosa che consideriate di buona qualità. Quali sono le sue caratteristiche? Facilità d'uso, esperienza piacevole, sicurezza, adeguatezza allo scopo, innovazione? Siamo certi che vi verranno in mente altre caratteristiche.

La qualità può essere qualsiasi cosa si definisca.

Tuttavia, la qualità è in genere un indicatore chiave del prezzo. I beni di lusso meticolosamente lavorati a mano costano migliaia di dollari. Per garantire l'autenticazione e la qualità, i personalizzati spendono un bel po' di soldi per il controllo della qualità.

Dalle corporazioni del Medioevo ai team Scrum di oggi, la qualità è la pietra miliare di prodotti e servizi di valore.

Se volete costruire un prodotto digitale di alta qualità, dovete padroneggiare il ciclo di vita del test del software (STLC). In questo post esploreremo in dettaglio il ciclo di vita del test del software, spiegando perché ne avete bisogno e come potete implementarlo nella vostra organizzazione.

**Che cos'è il ciclo di vita del test del software?

L'STLC è un processo completo seguito dai team di ingegnerizzazione dei prodotti per testare la qualità del software. Convalida l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del software, garantendo l'allineamento con le specifiche tecniche e le aspettative aziendali.

Il ciclo di vita del test del software è costituito da una serie di sei passaggi, che illustriamo in dettaglio qui di seguito. Ma prima cerchiamo di capire perché è necessario un STLC.

Controllo strategico della qualità: L'STLC garantisce una strategia completa per assicurare la qualità del software. Aiuta i team a coprire ogni aspetto del progetto processo di sviluppo della produttività in modo olistico.

Rilevamento precoce dei difetti: Seguendo le sei fasi dell'STLC, è più probabile scoprire i difetti in anticipo e risolverli prima che si trasformino in problemi per l'utente.

Risparmio sui costi: Lo STLC consente di risparmiare sui costi in più dimensioni. Previene i grandi problemi, risparmiando sui costi delle conseguenze o della rielaborazione. Aiuta i team a ottimizzare le prestazioni del software, risparmiando sui costi di infrastruttura e di calcolo.

Esperienza del cliente: Grazie a test sistematici su ambienti, configurazioni e casi d'uso diversi, l'STLC riduce al minimo le possibilità di consegnare al cliente un software difettoso. Prodotti di buona qualità offrono una migliore esperienza al cliente. Inducono le persone a dedicare più tempo al vostro prodotto, a impegnarsi maggiormente e a scegliere il vostro prodotto rispetto alla concorrenza, con un impatto diretto sul vostro fatturato.

Conformità: Buona test agili sono fondamentali per garantire che i vostri prodotti siano conformi alle leggi locali, statali, federali e internazionali.

Inoltre, crea una cultura organizzativa basata sull'account. Quando si dispone di un STLC chiaramente definito, ogni membro del team si assume la titolarità della propria parte di lavoro, aumentando la qualità complessiva del software.

Tuttavia, per lavorare in modo efficace, il ciclo di vita del testing del software deve essere integrato in un'altra struttura, il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Analizziamo le due cose.

Il ruolo dell'STLC nell'SDLC

Nell'ingegneria del prodotto, il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) e il ciclo di vita del collaudo del software (STLC) sono strutture essenziali che guidano la creazione e la convalida del software.

L'SDLC è il processo di pianificazione, sviluppo (e test), distribuzione e manutenzione di prodotti software

Il ciclo di vita del software (STLC) è un sottoinsieme del ciclo di vita del software (SDLC) e pone l'accento sulla garanzia di qualità

Il collaudo viene solitamente effettuato dopo la fase di sviluppo, ma le attività di collaudo iniziano molto prima.

Per istanza, durante la fase di analisi dei requisiti nell'SDLC, i QA (analisti della qualità) possono anche essere coinvolti nella raccolta dei requisiti di qualità.

A parte questo, ci sono diverse differenze chiave.

Differenza tra STLC e SDLC

Questi due processi sono strettamente correlati, ma hanno obiettivi e fasi distinte. Comprendere le loro differenze aiuta a chiarire come il testing si inserisce nel contesto più ampio dello sviluppo del software.

Funzionalità/funzione SDLC STLC Obiettivi Creare e consegnare un software con funzioni complete Garantire la qualità e l'affidabilità del software Campo di applicazione Copre l'intero ciclo di sviluppo del software, dalla raccolta dei requisiti alla manutenzione Copre solo le fasi di test, dal piano all'esecuzione e alla chiusura Output Prodotto software pronto per essere distribuito agli utenti Un report che indica la disponibilità al rilascio o un elenco di bug da correggere Stakeholder Team ampio, che comprende analisti aziendali, sviluppatori, gestori del team, ecc. Team più piccolo, che coinvolge esclusivamente QA e tester Fasi Analisi dei requisiti > Progettazione > Sviluppo e test > Distribuzione > Manutenzione Analisi dei requisiti di test > Piano di test > Sviluppo dei casi di test > Configurazione dell'ambiente > Esecuzione del test > Chiusura del test

Differenze tra STLC e SDLC

Una volta cancellato questo punto, vediamo cosa comporta effettivamente l'STLC.

Fasi del STLC

Il ciclo di vita del collaudo del software è un processo circolare composto da sei fasi distinte con criteri di ingresso e di uscita predefiniti per ciascuna fase. Ognuna di queste fasi svolge una funzione specifica e raggiunge un determinato obiettivo. Vediamo di cosa si tratta.

1. Analisi dei requisiti

È la prima e fondamentale fase dell'STLC. Qui i team di garanzia della qualità raccolgono i requisiti funzionali e non funzionali del software.

Ad esempio, se gli sviluppatori stanno realizzando una funzione di login, in qualità di tester il QA raccoglierà i requisiti relativi al flusso di login progettato, alla sicurezza prevista, alla UX e agli standard di prestazione.

L'obiettivo principale di questo passaggio è quello di identificare esattamente ciò che verrà testato e rispetto a quali standard. Il momento migliore per Da fare è in parallelo con la fase di raccolta dei requisiti del processo di sviluppo del software. Questo aiuta i team della qualità a coinvolgere le parti interessate, come analisti aziendali, sviluppatori e client, per chiarire eventuali ambiguità nei requisiti.

Tuttavia, è prassi comune iniziare questa attività durante le fasi finali dello sviluppo o a sviluppo completato.

2. Piano di test

Con i requisiti e gli obiettivi in mano, è il momento di creare una strategia di test completa e un piano corrispondente. Il risultato della fase di pianificazione dei test è un documento dettagliato che guida le successive attività di controllo della qualità.

In questa fase, il responsabile del test o il manager delinea quanto segue.

Campo di applicazione : Tipi di test del software da eseguire (ad esempio, funzioni, prestazioni, sicurezza)

: Tipi di test del software da eseguire (ad esempio, funzioni, prestazioni, sicurezza) Standard : Criteri di accettazione per ciascuno di questi test

: Criteri di accettazione per ciascuno di questi test Risorse : Persone, tempo e strumenti necessari per l'esecuzione del piano di test

: Persone, tempo e strumenti necessari per l'esecuzione del piano di test Programma : Piano giorno per giorno per l'esecuzione del piano di test

: Piano giorno per giorno per l'esecuzione del piano di test Analisi dei rischi: Entità dei rischi e potenziale impatto aziendale

I piani di test sono in genere realizzati per l'intero software e non per funzionalità/funzione specifiche. Ciò significa che il piano di test spesso si svolge in parallelo alla fase di progettazione dell'SDLC.

3. Sviluppo dei casi di test

Successivamente, i team QA sviluppano i casi di test. In parole povere, un caso di test è un insieme di azioni utilizzate per convalidare che un software o una funzionalità funzionino secondo le aspettative.

Ogni caso di test si basa sui requisiti raccolti nel primo passaggio. Talvolta, i team usano modelli di casi di test per garantire velocità e coerenza. Quando non esistono modelli, i QA scrivono casi di test dettagliati.

Un tipico caso di test include:

Identificativo del caso di test : Un identificatore unico, spesso generato automaticamente dallo strumento di monitoraggio dei bug

: Un identificatore unico, spesso generato automaticamente dallo strumento di monitoraggio dei bug Descrizione della funzionalità/funzione : Una breve descrizione soggettiva di ciò che la funzionalità/funzione è destinata a fare

: Una breve descrizione soggettiva di ciò che la funzionalità/funzione è destinata a fare Passi del test : Il flusso di azioni della funzionalità/funzione

: Il flusso di azioni della funzionalità/funzione Risultato atteso: Da cosa ci si aspetta che l'app faccia

In genere, per ogni funzionalità/funzione esiste più di un caso di test. In effetti, i team di test creano almeno due casi di test, uno positivo e uno negativo.

Ad esempio, il caso di test di base per la funzione di login può includere l'inserimento del nome utente e della password, il clic sul pulsante di login e la verifica che l'utente acceda con successo. Tuttavia, i team potrebbero creare casi di test per un numero di scenari, come ad esempio:

Campi del nome utente e della password disabilitati quando l'utente ha già effettuato il login

Inserimento di un nome utente sbagliato

Immissione di una password sbagliata

Inserimento di caratteri non consentiti nel nome utente o nella password

Inoltre, è possibile preparare i dati di test (ad esempio, nomi utente e password). Una volta completati, i casi di test vengono sottoposti a revisione paritaria per garantire l'accuratezza e la copertura di tutti i potenziali scenari, come ad esempio il test degli input validi e non validi.

4. Configurazione dell'ambiente di test

La fase successiva della preparazione del test strategico del software è l'impostazione dell'ambiente di gestione temporanea. Si tratta di preparare le condizioni hardware e software in cui eseguire i test.

In questo caso, i team di collaudo fanno quanto segue.

Impostazione dell'hardware, come infrastrutture, server, impostazioni di rete, ecc.

Installare il software, come database, sistemi operativi, ecc.

Eseguono lo smoke test dell'ambiente

Mantenere l'ambiente il più vicino possibile all'impostazione della produttività

Ad esempio, se l'applicazione deve essere eseguita su NGINX 3.19.0, l'ambiente di test deve essere simile a questo. È inoltre necessario confermare che eventuali dipendenze, come API o servizi di terze parti, siano accessibili e funzionali.

5. Esecuzione del test

A questo punto siete pronti per l'esecuzione.

Eseguire i casi di test secondo il piano

Confrontare i risultati effettivi con quelli attesi

Confermare se il lavoro funziona come previsto

In caso contrario, registrare i difetti

Segnalare il bug al team di sviluppo con i passaggi necessari per replicare l'errore

Ad esempio, se la funzione di login fallisce a causa di una convalida errata, segnalare il bug con i dettagli del problema e i passaggi per riprodurlo.

In genere, il team di sviluppo risolve il bug e lo rimanda per il test. In seguito, è necessario testare nuovamente i difetti risolti e l'intera funzionalità, per assicurarsi che i bug siano stati risolti senza introdurre nuovi problemi. Questa fase continua fino all'esecuzione di tutti i test previsti e alla risoluzione di tutti i problemi critici.

Dato che questo processo di ripetizione ciclica dei test può diventare noioso, i team utilizzano spesso strumenti di automazione dei test. Nella prossima sezione parleremo di come è possibile automatizzare i test. Prima, però, concludiamo l'STLC.

6. Chiusura del ciclo di test

Una volta che il prodotto è stato testato e ritenuto pronto per la produttività, il ciclo di test viene chiuso formalmente. Questa è una fase di revisione e retrospettiva.

Revisione : Valutare i risultati dei test, comprese le reportistiche sui difetti e la copertura

: Valutare i risultati dei test, comprese le reportistiche sui difetti e la copertura Misurare : Monitorare le metriche chiave, come il numero di test eseguiti, le percentuali di superamento/fallimento e il numero di difetti aperti e chiusi

: Monitorare le metriche chiave, come il numero di test eseguiti, le percentuali di superamento/fallimento e il numero di difetti aperti e chiusi Analizzare: Discutere le prestazioni con i team aziendali, di sviluppo e di test. Accettare il feedback per i processi di miglioramento continuo

Ora che avete compreso l'intero ciclo di vita del testing del software, vediamo come automatizzare i vari passaggi per renderlo più efficiente ed efficace.

Come automatizzare il processo di test del software

Nel corso dell'STLC, ci sono vari punti in cui è possibile automatizzare i processi. I team utilizzano l'automazione soprattutto per i test delle unità (convalida di singole unità di codice) e per i test di integrazione (convalida di parti di codice connesse). I test end-to-end per convalidare gli standard dell'esperienza utente sono spesso terminati manualmente.

Tuttavia, al di là dell'esecuzione vera e propria dei test, si possono automatizzare molte altre cose. Vediamo alcuni dei processi più diffusi che si possono automatizzare con un software di automazione agile project management strumento come ClickUp .

Automazioni dei processi di test agili

La maggior parte dei team software oggi segue pratiche di sviluppo agile, costruendo prodotti come piccoli componenti interconnessi in modo incrementale e iterativo. Questo approccio funziona anche per i test.

Integrare l'STLC nell'SDLC

Trattate il testing come un processo continuo che si svolge parallelamente allo sviluppo, consentendo un feedback più rapido e aggiustamenti veloci alle modifiche. Pianificate i casi di test mentre fate la pianificazione degli sprint.

Scegliere strumenti adeguati

Dato che lo sviluppo agile e i microservizi si focalizzano sull'integrazione continua, scegliere strumenti di test agili per supportare i lavori richiesti.

Scrivere e integrare i test automatizzati nella pipeline di integrazione continua (CI) con strumenti di distribuzione continua . Distribuire uno strumento come ClickUp per i team agili per gestire il ciclo di vita dei test tra prodotti, sprint e progetti.

Test agili senza sforzo con ClickUp

Automazioni nella creazione dei casi di test

L'automazione dei casi di test è il processo di creazione ed esecuzione di script di test che convalidano la funzione dell'applicazione senza intervento manuale. Il migliori strumenti moderni di test QA da fare tutto questo e altro ancora.

Ad esempio, possono eseguire ripetutamente gli stessi test in ambienti, piattaforme o configurazioni diverse, garantendo coerenza e risparmio di tempo.

Scarica questo modello

È possibile rendere questo processo ancora più efficiente utilizzando un framework collaudato come Modello per i casi di test di ClickUp . Con questo modello è possibile creare, organizzare e dare priorità ai casi di test senza preoccuparsi della documentazione. Utilizzatelo per snellire la fase di sviluppo dei casi di test e costruire un'automazione coerente con la massima copertura dei test.

Automazioni nella gestione dei test

Non è sufficiente identificare i bug. Una solida garanzia di qualità comporta la registrazione, la reportistica, il monitoraggio, la ripetizione dei test e la garanzia che la funzionalità/funzione sia pronta per la produttività. Ciò richiede un processo automatizzato. Un processo automatizzato software per il monitoraggio dei bug da fare tutto questo e altro ancora.

Relazione dei bug

Semplificate la registrazione dei bug da parte dei tester. Utilizzate moduli per i team di software per consentire loro di inserire tutte le informazioni necessarie in un formato che funzioni per voi. Non iniziate da zero. Utilizzate i moduli predefiniti di ClickUp modelli per la segnalazione dei bug per iniziare subito a lavorare.

Monitoraggio dei problemi Il modello di ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi è ideale per questo passaggio. Questo flusso di lavoro avanzato altamente personalizzabile vi aiuta a rintracciare la causa di ogni bug. Consolida le informazioni in un unico posto, rendendo più facile per i team di sviluppo eliminarli tutti!

Scaricare questo modello

Assegnazione delle risorse

Utilizzo Automazioni ClickUp per assegnare i bug agli sviluppatori in base a regole preimpostate. Ad istanza, si possono assegnare automaticamente i bug di una funzionalità allo sviluppatore a cui è assegnata l'attività di sviluppo corrispondente.

Gestione dei test

Il processo generale di gestione di più bug, casi di test, casi d'uso, funzionalità/funzione, requisiti e criteri di accettazione può diventare noioso. Per gestire il caos, create una struttura STLC semplice e facile da usare, automatizzando il più possibile.

Scarica questo modello

Sfruttare Modello di gestione dei test di ClickUp per impostare la vostra soluzione end-to-end per la gestione del STLC. Dallo sviluppo delle strategie di test alla conduzione dei test, alla valutazione dei risultati e alla collaborazione con i membri del team, utilizzate il modello di livello intermedio come base.

Ad esempio, con questo modello è possibile creare una cartella del ciclo di test per ogni release, aggiungere casi di test per nuove funzionalità, assegnarli ai membri del team, aggiornare gli stati, generare reportistica e altro ancora.

Automazioni per la generazione di reportistica di test

A cosa serve tutta l'IA del mondo se non è in grado di generare reportistica? Quindi, fate buon uso della tecnologia più recente automatizzando la generazione di reportistica per la chiusura dei test.

Utilizzo ClickUp Brain per consolidare i dati e gli aggiornamenti delle varie attività e dei test e creare una visualizzazione completa per ogni stakeholder. Consente ai membri del team di porre domande sui processi QA, sugli aggiornamenti di stato, sulle prestazioni, ecc. in tempo reale.

generazione automatizzata di reportistica di test con ClickUp Brain

Avete bisogno di qualcosa di più tradizionale? Provate Modello di rapporto di prova di ClickUp per iniziare con il piede giusto.

Automazione del monitoraggio dello stato di avanzamento

La generazione di reportistica di test è granulare, in genere creata per ogni funzionalità/funzione. Per un quadro più ampio, provate a ClickUp Dashboard .

Visualizzate l'intero STLC in un unico posto. Monitorate in tempo reale lo stato di esecuzione dei test, la risoluzione dei problemi, la salute del progetto e altro ancora. Create widget personalizzati per le vostre esigenze, come la vista Carico di lavoro, il monitoraggio degli obiettivi, ecc.

rimanete in cima al vostro STLC con i cruscotti di ClickUp

L'elenco precedente è solo un inizio. Con ClickUp potete automatizzare decine, se non centinaia di processi di project management senza alcuno sforzo. Per ispirarvi, eccone alcuni automazioni .

Gestire efficacemente il vostro STLC con ClickUp

Nello sviluppo del software, la buona qualità è definita da un numero di fattori. Da fare il lavoro che ci si aspetta? È facile da usare? È veloce? È sicuro? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare in combinazione con altre funzionalità/funzione del prodotto? E così via.

L'obiettivo principale del ciclo di vita del test del software è quello di garantire le risposte giuste a tutte queste domande e a molte altre ancora. Data l'ampiezza e la complessità del software che viene realizzato oggi, il testing non può essere efficace se è interamente manuale.

Questo vale anche per il project management dell'STLC. ClickUp per i team software lo capisce e si adatta alle vostre esigenze. Include un numero di funzionalità/funzione appositamente studiate per il testing del software.

Per istanza, è possibile creare attività per ogni bug identificato e impostare il tipo di attività come "bug" È possibile visualizzare grafici di burnup e burndown solo per i bug. È possibile creare modelli di criteri di accettazione per ogni tipo di bug e aggiungerli automaticamente alle attività corrispondenti.

Con ClickUp, è possibile costruire software di alta qualità senza sforzo, identificando e risolvendo i difetti in anticipo, riducendo i costi e migliorando la soddisfazione dell'utente.

Scoprite come è ClickUp cambiando il gioco per i team di software . Provate gratis ClickUp oggi stesso!