ClickUp cambia le carte in tavola per i team di sviluppo software

ClickUp sta cambiando il gioco per i team di sviluppo software con decine di nuove funzionalità/funzione e risorse per massimizzare l'efficienza in modo che i team di Product Management, Engineering e Design possano consegnare prodotti migliori, più velocemente.

Dagli obiettivi al piano, dalla documentazione allo sviluppo, ClickUp è ora in grado di connettere l'intero processo di sviluppo, dall'ideazione al rilascio. Vediamo di seguito come ClickUp supporta esattamente ogni fase.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Sequenza-of-the-development-process-1400x135.png ClickUp Sequenza del processo di sviluppo /$$$img/

Strategia e piano

Sia che stiate guidando la strategia di prodotto a livello aziendale o semplicemente documentando le storie degli utenti per la prossima release, ClickUp vi aiuta a semplificare, allineare e collaborare su strategia e piano. Nuove funzionalità, modelli e strumenti di collaborazione rendono più facile trasformare la vostra idea nella prossima grande cosa.

ClickUp AI: iniziare più velocemente 🧠

Smettete di perdere tempo a riepilogare/riassumere l'aggiornamento settimanale dello sprint ClickUp AI da fare per voi. Essendo l'unica piattaforma che offre prompt precostituiti specifici per ogni reparto, i vostri product manager, sviluppatori e designer possono sfruttare in modo più efficiente la potenza dell'IA.

In questo modo possono iniziare più velocemente e ridurre il lavoro per concentrarsi sulla prossima grande cosa. Per iniziare, aggiungete ClickUp AI al vostro account per ottenere un'offerta di prezzo iniziale di 5 dollari per utente (al mese) e utilizzare il comando slash /Strumenti di IA per attivare i prompt.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-AI-Tools-Slash-Command-Example-1400x1300.png /IA ClickUp Strumenti di IA Esempio di comando slash /$$$img/

I prompt di ClickUp AI specifici per il reparto dei product manager

Lavagne online: Trasformare le idee in azione💡

Trasformate qualsiasi sede esterna, sessione di piano o di workshop del team in una tela collaborativa con lavagne online rinnovate che consentono di incorporare progetti, documenti ed elenchi nell'area di lavoro virtuale. Date un'occhiata alla nuova Modelli di lavagna online per i team di prodotti per iniziare oggi stesso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboard-embedded-cards-docs-and-lists-1400x875.png Schede di ClickUp Whiteboard incorporate documenti ed elenchi /$$$img/

Incorpora facilmente i documenti, gli elenchi, le schede e altro ancora di ClickUp sulle lavagne online

Prioritizzazione e Roadmapping

Il vostro personale kit di strumenti per la definizione delle priorità . Semplificate le comunicazioni con gli stakeholder, prendete decisioni informate basate sui dati e identificate le dipendenze prima che diventino un ostacolo.

Definire le priorità: Identificare la prossima grande cosa dovrebbe essere semplice🚦

Aggregate e date priorità alle idee di prodotto, ai miglioramenti delle funzionalità/funzione e agli elementi in arretrato con campi, formule e altro ancora completamente personalizzabili. Create un repository di informazioni sui clienti con i sondaggi di ClickUp Modulo.

Con nuova logica di condizione aggiunta è possibile catturare facilmente la voce del cliente per voi e per i vostri utenti. Inoltre, è possibile integrare i feedback provenienti da altri sistemi per vivere insieme alla roadmap del prodotto con integrazioni di Canny, Zendesk e altri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Product-Backlong-Elenco-View-Example-1400x971.png Esempio di visualizzazione dell'elenco dei prodotti di ClickUp /$$$img/

Usate ClickUp per creare una vista Elenco di prodotti arretrati con campi personalizzati come priorità, ARR e altro ancora

Sequenza e Gantt: visualizzazione facile di roadmap e dipendenze 🛣

Lasciatevi alle spalle le congetture quando si tratta di orchestrare complesse release interfunzionali. Mappate facilmente le dipendenze e le attività cardine tra le epiche con le viste Gantt e Sequenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Gantt-view-with-tasks-and-dependencies.png Vista Gantt di ClickUp con attività e dipendenze /$$$img/

Ottenere un quadro chiaro delle attività e delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp

Ricerca e progettazione

ClickUp connette perfettamente design, prodotto e ingegneria durante la fase di ricerca e sviluppo fase di ricerca e progettazione dello sviluppo del software, consentendo ai team di creare bellissimi documenti per la ricerca e i requisiti del prodotto, e collaborare con le lavagne online per la mappatura del viaggio e le storie degli utenti.

Mappatura delle storie e dei viaggi degli utenti Lavagne online 👩‍🏫

La mappatura del viaggio diventa un gioco da ragazzi con i nuovi modelli per Whiteboards. Utilizzate i nostri modelli pre-costruiti o crearne di propri per ottenere design coerenti e ripetibili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-product-template-view-1400x928.png Visualizzazione del modello di prodotto delle lavagne online ClickUp /$$$img/

Utilizzate le lavagne online di ClickUp con oggetti, attività, relazioni e stickies per collaborare visivamente con il vostro team

Ricerca sugli utenti e requisiti di prodotto Documenti 📝

Allineate le parti interessate con documenti che vi permettono di mappare facilmente le decisioni, collegare le interviste e persino incorporare interi piani di progetto, il tutto in un unico posto. Aggiungete lavagne online, file Figma e altro ancora direttamente nelle vostre epiche e nella documentazione di prodotto.

Iniziate con i nuovi modelli per Ricerca dell'utente e Documenti sui requisiti di produttività oggi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Docs-Elenco-View-example-of-Product-Requirements-1400x944.png Elenco dei documenti ClickUp Visualizza un esempio di requisiti del prodotto /$$$img/

Con ClickUp Docs è possibile documentare i requisiti del prodotto e incorporare l'elenco Sprint

Integrazione di Figma per una collaborazione coesa 🎨

Spedite più velocemente, con meno interruzioni, facendo lavorare il team di progettazione accanto agli sviluppatori e ai product manager. L'integrazione di ClickUp con Figma porta i mockup e i wireframe in primo piano nella conversazione, incorporando i progetti nei documenti, nelle attività, nelle lavagne online e altro ancora!

Sviluppo agile

Lo sviluppo agile è la pietra miliare del moderno sviluppo software . Grazie a Sprints flessibili e regolabili, a una reportistica di Sprint migliorata e a una maggiore personalizzazione, rendiamo lo sviluppo agile un gioco da ragazzi.

Aggiornamenti alla gestione e alla reportistica degli Sprint 💡

Personalizzato durata degli sprint e le impostazioni migliorate della cartella Sprint consentono ai team agili di tracciare con precisione il proprio lavoro, ottenendo reportistica estremamente accurata. Le nuove schede reportistiche rivelano il quadro completo delle prestazioni complessive.

E nel corso dell'anno sarà possibile eseguire il drill-down dei dati sottostanti per un'analisi più approfondita. Utilizzo Schede burndown per vedere se il team è in regola con gli impegni presi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-new-Sprint-reporting-cards-1400x681.png Nuova scheda di reportistica ClickUp Sprint Burndown Chart.png /$$$img/

Le nuove schede Sprint Burndown possono aiutarvi a scavare più a fondo nei dati per un'analisi più approfondita

Sul lato opposto, utilizzare Schede di burnup per visualizzare lo stato di avanzamento verso il completamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/New-ClickUp-Sprint-Burn-up-Chart-Report-Card-1400x681.png Nuova scheda di reportistica ClickUp Sprint Burn-up Chart /$$$img/

Vedere lo stato di avanzamento del completamento dello sprint con le nuove schede di burnup

Infine, è possibile creare report velocistici altamente visivi per migliorare l'accuratezza delle stime degli sprint futuri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/New-ClickUp-Sprint-Velocity-Report-Card-1400x738.png Nuova scheda di sprint velocity di ClickUp /$$$img/

Migliorate le stime degli sprint futuri con schede di velocità accurate e visivamente accattivanti in ClickUp

Corsie per la gestione di standup, programmi e portfolio 🏊‍♂️

Sia che stiate gestendo uno standup giornaliero o monitorando il vostro portfolio prodotti tra i reparti e le squadre, la nuova funzionalità Corsie nella vista Bacheca vi permette di raggruppare, ordinare e filtrare in base a qualsiasi campo personalizzato, rendendo più semplice la revisione dei progetti o la regolazione delle risorse.

Monitoraggio dei rilasci e degli obiettivi

Ogni team di sviluppo software conosce il piano e l'esecuzione è metà della battaglia. Ecco perché abbiamo aumentato la potenza di fuoco della gestione dei rilasci, lancio di nuove produttività e il monitoraggio di tutto ciò che viene realizzato per raggiungere gli obiettivi dell'azienda.

Integrazioni Git: Visibilità senza lavoro ⚒️

Create rami, avviate richieste di pull e monitorate i commit con la perfetta integrazione di ClickUp con strumenti quali GitHub gitlab e altri ancora che rendono felici i vostri sviluppatori che possono così concentrarsi sulla codifica invece che sull'aggiornamento degli stati manuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Pull-Request-Via-Git-Integration-1400x970.png Richiesta pull di ClickUp tramite integrazione con Git /$$$img/

È semplice connettere ClickUp attraverso le integrazioni Git per cose come le richieste pull

Lanci di prodotto: Collaborazione interfunzionale con facilità 📣

Portate i vostri lanci di prodotto a un livello superiore con ClickUp. La capacità di cambiare le cose resa disponibile da Attività in più elenchi (TIML) significa che non solo la triade di sviluppatori collabora più strettamente, ma anche i team non tecnici!

TIML permette ad altri team, come il marketing o il l'esito positivo del cliente i clienti possono portare le attività di loro pertinenza in uno spazio dedicato, per ottenere visibilità, collaborazione e un allineamento più stretto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-TIML-Feature.gif Funzionalità/funzione ClickUp TIML /$$$img/

La funzionalità TIML (Tasks in Multiple List) di ClickUp consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

Automazioni nel monitoraggio di obiettivi e OKR 📈

Monitoraggio automatico dello stato di sviluppo rispetto agli obiettivi e agli OKR aziendali, senza bisogno di aggiornamenti manuali. Iniziate con il nostro nuovo Modello OKR qui .

Iniziare

Aumentare la produttività del team non è mai stato così facile.

Il nostro nuovo Hub di sviluppo software è una risorsa dedicata a product manager, sviluppatori e designer. Accedete ad articoli per ampliare la vostra visualizzazione sullo sviluppo agile, a schemi per aumentare la collaborazione e la produttività del team durante i workshop dal vivo e a nuove guide ai modelli realizzate da esperti del settore per aiutarvi ad avviare i flussi di lavoro agili in pochi secondi.

L'agilità consiste nell'adottare un approccio iterativo: l'operatività dei processi non dovrebbe essere diversa. Continuate a perfezionare i vostri il vostro processo di project management per lo sviluppo del software con ClickUp University corsi dedicati ai Teams del software . Questi corsi spaziano da panoramiche di dimensioni ridotte a tutorial approfonditi su come gestire il ciclo di vita del prodotto in ClickUp.

Ancora alle prese con i problemi di Jira?

Il nostro programma gratis Strumento di migrazione di Jira semplifica l'importazione di utenti e progetti, la mappatura della gerarchia e il trasferimento di flussi di lavoro, campi personalizzati e stati direttamente in ClickUp. State pensando di passare a Jira? Non c'è momento migliore del presente! Iscriviti oggi