10 Migliori strumenti software per il testing agile per i team agili nel 2024

Quando il vostro prodotto cresce, cresce esponenzialmente anche la quantità di test. Il team di assicurazione della qualità (QA) potrebbe faticare a tenere il passo con l'aumento del carico di lavoro.

Il risultato è un rilascio ritardato o il salto dei test. Nel frattempo, il team di sviluppo potrebbe essere andato avanti. Ciò significa che il project manager/titolare del prodotto ha un debito tecnico crescente, poiché per risolvere ogni difetto è necessario passare da una parte all'altra del codice base.

Esiste un modo migliore per far collaborare gli sviluppatori e il team QA e ridurre il numero di bug nel codice? Sì! Gli strumenti di test del software agile possono aiutarvi a colmare questo divario.

Questi strumenti utilizzano una miscela di test manuali e automatizzati per garantire che il nuovo codice sia conforme agli standard di qualità, protegga dalle regressioni e velocizzi il processo.

Qui di seguito vi presentiamo i 10 migliori strumenti di test agili per la gestione del test del software e dell'automazione dei test, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i limiti e i prezzi, per aiutarvi a scegliere lo strumento giusto.

Cosa cercare negli strumenti di test agili?

Negli ambienti di test è fondamentale disporre di strumenti che consentano di catturare e integrare facilmente i feedback nei cicli di sviluppo. Ma non è tutto. Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare nella scelta di uno strumento di test agile:

Automazioni: Il vostro strumento di test agile deve supportare l'automazione dei test per consentire processi di test efficienti e ripetibili e liberare il tempo dei tester per test più esplorativi e strategici

Il vostro strumento di test agile deve supportare l'automazione dei test per consentire processi di test efficienti e ripetibili e liberare il tempo dei tester per test più esplorativi e strategici Gestione dei difetti: Scegliete uno strumento agile con opzioni di monitoraggio dettagliate per tracciare, segnalare e gestire i bug durante il processo di sviluppo e collaudo del software agile

Scegliete uno strumento agile con opzioni di monitoraggio dettagliate per tracciare, segnalare e gestire i bug durante il processo di sviluppo e collaudo del software agile Integrazione: I migliori strumenti di test agili si integrano con strumenti di terze parti, tra cui piattaforme di project management e strumenti di integrazione continua,software di monitoraggio degli utentieStrumenti di test QA che la vostra organizzazione utilizza

Integrazione: I migliori strumenti di test agili si integrano con strumenti di terze parti, tra cui piattaforme di project management e strumenti di integrazione continua,software di monitoraggio degli utentieStrumenti di test QA che la vostra organizzazione utilizza

Reportistica e analisi : Gli approfondimenti pratici supportati dai dati aiutano i project manager agili a orientarsi meglio nei lavori richiesti. I più diffusi strumenti di test agili generano reportistica compressiva per i risultati dei test. Forniscono informazioni sulla copertura dei test, sulle tendenze dei difetti e sulla salute generale del progetto

: Gli approfondimenti pratici supportati dai dati aiutano i project manager agili a orientarsi meglio nei lavori richiesti. I più diffusi strumenti di test agili generano reportistica compressiva per i risultati dei test. Forniscono informazioni sulla copertura dei test, sulle tendenze dei difetti e sulla salute generale del progetto **Scegliere uno strumento di test agile che faciliti la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra tutti i team coinvolti nei progetti di sviluppo software agile. Dovrebbe consentire di commentare i casi di test, assegnare i difetti e condividere le informazioni sui test durante il ciclo di vita del software

Assistenza per le metodologie agili: Assicurarsi che la soluzione di gestione dei test scelta sia in linea con la metodologia agile e con il sistema di gestione dei testprincipi di sviluppo agile del software che il vostro team segue. Cercate funzionalità/funzione come il piano di sprint, la gestione del backlog, i test delle prestazioni, i test funzionali, i test continui e la mappatura delle storie degli utenti

Assicurarsi che la soluzione di gestione dei test scelta sia in linea con la metodologia agile e con il sistema di gestione dei testprincipi di sviluppo agile del software che il vostro team segue. Cercate funzionalità/funzione come il piano di sprint, la gestione del backlog, i test delle prestazioni, i test funzionali, i test continui e la mappatura delle storie degli utenti Flessibilità e scalabilità: Lo strumento di automazione agile per il testing del software deve essere in grado di adattarsi alle esigenze del team, come la capacità dell'utente, la complessità del progetto e i framework di testing automatizzato

Lo strumento di automazione agile per il testing del software deve essere in grado di adattarsi alle esigenze del team, come la capacità dell'utente, la complessità del progetto e i framework di testing automatizzato Facilità d'uso: Un'interfaccia utente facile da usare e con funzionalità intuitive massimizza l'adozione e riduce la curva di apprendimento, assicurando che tutti possano sfruttare i vantaggi dello strumento nella pratica del testing del software

I 10 migliori strumenti di testing agile da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Lo strumento di test agile ClickUp elimina la necessità di sistemi separati di gestione dei test e di monitoraggio dei bug. Lo strumento può aiutarvi a progettare un flusso di lavoro perfettamente in linea con la metodologia agile scelta, che si tratti di schede Kanban, sprint o di un approccio ibrido. Agile project management di ClickUp offre centinaia di funzionalità avanzate e personalizzabili per supportare il moderno approccio agile al test e allo sviluppo del software. Si adatta alle esigenze uniche, ai flussi di lavoro complessi e alle preferenze del team.

Gestite i vostri flussi di lavoro per Scrum e Kanban con il software di Agile Project Management di ClickUp

Vediamo come ClickUp aiuta nel processo di sviluppo agile.

Il ClickUp Dashboard offre una visualizzazione chiara dello stato di avanzamento del team, compresi gli arretrati in sospeso. È possibile identificare i colli di bottiglia, categorizzare le attività, gestire le roadmap con il grafico Gantt, fare brainstorming di idee e visualizzare i carichi di lavoro con i punti di sprint.

Tutti i membri del team team agile dal project manager all'assicurazione della qualità (QA) e agli sviluppatori, può rimanere al passo con l'automazione dei test con il programma Visualizzazione del dashboard .

Le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare lo stato di avanzamento delle attività di testing

Per i project manager più impegnati, ClickUp Brain /IA , un assistente di scrittura IA, aiuta nella documentazione generando brief e roadmap di prodotto, creando piani di test e scrivendo specifiche tecniche in pochi secondi. Modello di gestione dei test di ClickUp vi aiuta a sviluppare strategie efficaci per il monitoraggio e la gestione del test agile, a visualizzare lo stato e i risultati e a collaborare con il team per risolvere eventuali problemi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Scrivete script di automazione e roadmap, fate brainstorming di idee e allineate i team di sviluppo agile sui deliverable e sui backlog con i vostri progetti di automazioneLavagne online di ClickUp* Visualizzare i flussi di lavoro: Visualizzate il vostro flusso di lavoro conVista Bacheca di ClickUp. Sposta le attività attraverso le diverse fasi, identifica i colli di bottiglia nell'automazione dei test e nei test agili del software e mantieni il team in carreggiata

Create il flusso di lavoro Agile perfetto e costruite un sistema Kanban flessibile per visualizzare il vostro lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp

Generare reportistiche personalizzabili utilizzando ClickUp Dashboard per monitorare le prestazioni del team, identificare le aree di miglioramento e ottenere informazioni preziose conmetriche agili per i futuri sprint* ClickUp Brain automatizza le attività che richiedono molto tempo, come la stesura di brief di progetto, reportistica, documentazione tecnica e riepilogare/riassumere le vostre attivitàriunioni agilie l'assegnazione di attività ai membri del team

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di studio e altri documenti per accelerare il vostro flusso di lavoro

Modelli precostituiti: Accesso a una serie di modelli, tra cui il modello ClickUp per la gestione dei test,modelli di gestione agile,modelli per la segnalazione di bugemodelli per la pianificazione degli sprintper iniziare a implementare rapidamente i principi e i processi dello sviluppo agile del software

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può essere eccessivo per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp

ClickUp Brain è disponibile per gli utenti a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free per sempre

Unlimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (9400+ recensioni)

4.7/5 (9400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. PractiTest

via Test pratico PractiTest è una piattaforma di gestione dei test in azienda che centralizza tutti i test e i team durante i processi di sviluppo agile per una visibilità end-to-end.

La piattaforma è una cassetta degli attrezzi all-in-one per i tester agili, che consente loro di gestire tutto in un unico luogo, compresi i requisiti, l'automazione dei test e i casi di test, il monitoraggio dei bug e la generazione di reportistica di monitoraggio dei difetti.

PractiTest è adatto a team di medie e grandi dimensioni; gestisce sia i test manuali che quelli automatizzati in un unico luogo, facendo risparmiare tempo e migliorando l'efficienza, l'agilità e la supervisione della qualità nei vari processi di test.

Le funzionalità di reportistica granulare di PractiTest consentono al team di monitorare efficacemente lo stato dei test e di semplificarne la gestione.

Le migliori funzionalità/funzione di PractiTest

Acquisizione e riutilizzo continuo di test esplorativi e sviluppo di test innovativi e originali per sostituire le impostazioni di test esistenti che sono diventate obsolete e improduttive

Generare reportistica completa ed esportabile per comprendere a fondo lo stato dei test e la qualità. Questi report vanno oltre i dati grezzi e servono come base per prendere decisioni basate sui dati e migliorare la visibilità del progetto

Creare passaggi di test predefiniti o cicli di esecuzione dei test e personalizzarli in qualsiasi fase dell'esecuzione

Limiti di PractiTest

La modifica del dashboard può essere macchinosa

Prezzi di PractiTest

Teams: $49 al mese

$49 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di PractiTest

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Jira (di Atlassian)

via Atlassian Jira di Atlassian è una combinazione di project management e di strumento agile per team di sviluppo che consente di gestire i bug, monitorare i problemi e supervisionare i progetti in un'unica piattaforma.

I team possono assegnare le priorità alle storie più critiche per il successivo backlog di sprint, in base a stimando i punti storia . Ne risulta un flusso di lavoro più efficiente e un progetto che procede secondo il piano.

Sebbene Jira possa essere adattato alle metodologie agili, manca di funzionalità/funzione dedicate ai tester agili, tra cui la gestione delle configurazioni, le funzionalità di test automatizzati e i report completi adattati ai flussi di lavoro agili.

Pro tip💡: Per un'esperienza di test agile più snella ed efficiente, considerate l'utilizzo di ClickUp insieme a Jira . Grazie alla sincronizzazione bidirezionale, l'integrazione tra ClickUp e Jira ottimizza il monitoraggio dei problemi, la creazione di attività e l'automazione continua dei test nei flussi di lavoro agili.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Visualizzate i flussi di lavoro e pianificate i progetti in modo strategico con le funzionalità agili di project management di Jira, come le bacheche di Scrum e Kanban, il piano di sprint e i grafici di burndown

Semplificare il flusso di lavoro e snellire i processi con l'app Smart Jira Forms, che raccoglie dati e automatizza le attività con moduli per il team agile

Ottenere approfondimenti sullo stato del progetto con reportistica personalizzata per i team agili

Utilizzando i modelli di problemi di Jira, potete generare tipi di problemi personalizzati, come i test esplorativi o di regressione

Limiti di Jira

Sebbene Jira sia uno strumento eccellente per il monitoraggio dei problemi, manca di solide funzionalità/funzione di testing native, rendendo difficile per i team condurre, tracciare e gestire i test all'interno del sistema

La creazione di attività secondarie da problemi principali è scomoda

Prezzi di Jira

Free: per dieci utenti

Standard: 7,16 dollari per utente al mese

7,16 dollari per utente al mese Premium: $12,48 per utente al mese

$12,48 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti per Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5800 recensioni)

4,3/5 (oltre 5800 recensioni) Capterra: 4,5/5 (14.000+ recensioni)

Controlla questi_ Alternative a Jira !

4. Kualitee

via Kualitee Kualitee si rivolge alle organizzazioni di medie e grandi dimensioni, offrendo una suite completa per il testing agile progettata esplicitamente per i team di testing QA. Pur essendo nato come strumento di gestione dei casi di test, si è ampliato fino a includere funzionalità di monitoraggio dei bug e di gestione dei difetti.

Kualitee supporta i test manuali e automatizzati e dà priorità alla facilità d'uso con un'interfaccia semplice per i team QA. Ciò si traduce in un'efficiente assegnazione delle attività, in funzionalità/funzione di collaborazione e in una visibilità cancellata del processo di test attraverso dashboard e reportistica.

L'integrazione con strumenti come Jira consente di semplificare i flussi di lavoro all'interno di ecosistemi di sviluppo più ampi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kualitee

Gestione del processo di test, dalla creazione e organizzazione dei casi di test al monitoraggio e alla risoluzione efficiente dei bug (problemi) identificati durante i test

Personalizzazione e monitoraggio delle reportistiche sui bug per catturare dettagli specifici relativi al processo di testing

Dashboard separate per tester, sviluppatori e manager, per garantire che ogni gruppo riceva informazioni personalizzate su ciò che è importante per loro

Limiti di Kualitee

Gli utenti hanno riscontrato problemi con l'eliminazione/assegnazione in blocco degli utenti e con il permanere di profili di utenti cancellati

Prezzi di Kualitee

Cloud: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Su sede fissa: A partire da 2920 dollari all'anno per dieci utenti

Valutazioni dei clienti di Kualitee

G2: 4.5/5 (120+ recensioni)

4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Zefiro

via Zefiro Zephyr è ideale per le organizzazioni su larga scala che utilizzano già Jira e le metodologie agili. Questo strumento di gestione dei test è un potente componente aggiuntivo che migliora le capacità di monitoraggio dei bug esistenti in Jira.

Integrandosi perfettamente con i vostri flussi di lavoro, Zephyr vi permette di gestire e tenere traccia di tutti i bug del progetto in modo efficiente. Questa suite completa offre ai team agili funzionalità/funzione quali reportistica sui bug, report e analisi approfondite, gestione agile dei casi di test e gestione dei requisiti degli utenti, il tutto all'interno della familiare interfaccia di Jira.

Grazie all'integrazione bidirezionale e multi istanza con Jira, potete facilmente tenere traccia di tutti i vostri progetti in un unico luogo. Zephyr può gestire contemporaneamente fino a 200.000 casi di test su più progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zephyr

Creazione, organizzazione e salvataggio dei casi di test in un repository centrale accessibile a livello globale

Aggiornare i risultati degli script di automazione, generare automaticamente dashboard e stati in Jira e integrarsi con app di terze parti per la reportistica

Allineare i requisiti dei team di sviluppo e QA, eseguire i test passo dopo passo, utilizzare l'automazione per eseguire i test, monitorare i risultati e classificarli come superati o non superati e registrare eventuali problemi rilevati in Jira

Limiti di Zephyr

Zephyr non consente di aggiornare lo stato di più passaggi di test contemporaneamente durante l'esecuzione

Gli utenti non possono personalizzare il formato dei casi di test

Prezzi di Zephyr

Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti Zephyr

G2: 4.1/5 (70+ recensioni)

4.1/5 (70+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. TestRail

via TestRail TestRail è uno strumento di test basato sul web che consente ai team di QA e di sviluppo agile di creare, connettere e spostare i cicli di test per migliorare le procedure di test.

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, questo strumento consente al team di organizzarsi con casi di test chiari, screenshot e risultati attesi.

TestRail semplifica la gestione del carico di lavoro grazie a dashboard e report intuitivi. È possibile confrontare facilmente esecuzioni, configurazioni e attività cardine per monitorare l'evoluzione dei test nei progetti. Inoltre, come diversi strumenti di testing agile, TestRail dispone di elenchi personali di cose da fare e di avvisi via email per migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di TestRail

Previsione più precisa del carico di lavoro grazie all'utilizzo di stime passate e del tempo effettivamente investito, una caratteristica distintiva tra tutti gli strumenti di testing

Esaminare proiezioni dettagliate e cronologie di pipeline di test agili con funzionalità/funzione uniche come previsioni sullo stato di avanzamento, grafici di burndown, reportistica di confronto e archiviazione a prova di versione

Confrontare e tenere traccia delle attività di test tra numerosi progetti, attività cardine, piani di test ed esecuzioni con la funzionalità/funzione di reportistica trasversale al progetto

Limiti di TestRail

Manca di integrazioni estese, per cui gli utenti devono affidarsi ad API o a soluzioni di terze parti

Prezzi di TestRail

Cloud professionale: 37 dollari per utente al mese

37 dollari per utente al mese Cloud aziendale: 826 dollari per utente all'anno

826 dollari per utente all'anno Server professionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Server Enterprise: $16.500 all'anno per 1-20 utenti

Valutazioni dei clienti TestRail

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

7. QMetria

via QMetria QMetry è una piattaforma di orchestrazione dei test di livello aziendale per team agili di testing e DevOps.

Utilizza l'IA-QMetry Intelligence di QMetry con funzionalità/funzione come la ricerca intelligente, la generazione automatizzata di casi di test e il rilevamento dei casi di test difettosi per migliorare il vostro time to market.

QMetry si integra con i framework di automazione dei test, tra cui UFT, Cucumber, QAF e TestNG, garantendo la conformità con il vostro ambiente di test. Si integra anche con i più diffusi strumenti DevOps di continuous integration e continuous deployment/delivery, come Maven e Jenkins.

Le migliori funzionalità/funzioni di QMetry

Semplificate e ottimizzate il processo di test con la prioritizzazione e l'ottimizzazione intelligente dei casi di test all'interno di Jira con la piattaforma di gestione dei test di QMetry con Jira

Audit automatico per il monitoraggio delle approvazioni e delle revisioni con la funzionalità/funzione di firma elettronica di QMetry

Creazione di reportistica, report di esecuzione dei test e report di tracciabilità per rappresentare i dati del progetto ai fini del processo decisionale

Limiti di QMetry

Manca un meccanismo di reportistica completo. La reportistica può riflettere l'utente che ha aggiornato per ultimo una suite di test in esecuzione simultanea, causando potenzialmente confusione

Prezzi di QMetry

Enterprise: $72 per utente al mese

$72 per utente al mese Enterprise Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti QMetry

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. TestFLO

via Deviniti Lo strumento di gestione dei test di TestFLO per Jira ottimizza i processi di test, riduce i costi e migliora la qualità del software. Si integra con i flussi di lavoro esistenti di Jira, eliminando la necessità di imparare una nuova piattaforma, e garantisce che tutti i dati di test rimangano centralizzati all'interno di Jira.

Progettato per i team agili, TestFLO consente loro di creare, organizzare ed eseguire i test direttamente all'interno di Jira, semplificando l'intero processo di testing. Tracciate lo stato di avanzamento, registrate i risultati e segnalate facilmente i bug all'interno della vostra familiare interfaccia Jira.

Si adatta alle metodologie agili, a cascata e ad altre metodologie per soddisfare i diversi requisiti di test e risponde ai requisiti di test normativi per soddisfare gli standard legali.

Le migliori funzionalità/funzioni di TestFLO

Utilizzate il Test Repository come luogo centralizzato per i vostri progetti in Jira per definire suite di test con cartelle, creare casi di test e aggiungere precondizioni

Consente di eseguire test software su larga scala e automazione dei test in Jira tramite API REST

Stabilire connessioni o collegamenti tracciabili tra requisiti, casi di test e altri elementi in Jira, e quindi convalidare tali collegamenti utilizzando reportistica

Limiti di TestFLO

Non è adatto a team esterni all'ecosistema Jira a causa delle funzioni limitate

Prezzi di TestFLO

Fino a 50 utenti: $825 all'anno

$825 all'anno Fino a 100 utenti: $1925 all'anno

$1925 all'anno Fino a 250 utenti: $3850 all'anno

$3850 all'anno Fino a 500 utenti: $6600 all'anno

$6600 all'anno Fino a 750 utenti: $8800 all'anno

Valutazioni dei clienti di TestFLO

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. TestPad

via TestPad Se volete passare da complicati strumenti di gestione dei casi di test e fogli di calcolo a uno strumento di test leggero, TestPad è una buona scelta.

L'interfaccia intuitiva di TestPad consente a chiunque nel team di agile project management di eseguire test esplorativi, di regressione e di accettazione dell'utente, dai project manager e dagli sviluppatori ai tester software interni ed esterni.

Le migliori funzionalità di TestPad

Digita 100 moduli di test in pochi minuti con un editor a tastiera, e i piani di test a forma libera si adattano al modo in cui si desidera eseguire i test

Generazione di reportistica istantanea e salvataggio/stampa di tutto ciò che è stato testato per la verifica dei dati

Collaborazione con tester esterni grazie all'accesso ospite, ideale per i client che eseguono test di accettazione degli utenti

Limiti di TestPad

Flussi di lavoro macchinosi, limiti alle funzioni del browser e un design controintuitivo ostacolano l'usabilità

I casi di test richiedono strutture specifiche di pass/fail, rendendoli meno adattabili all'identificazione di nuovi bug

Prezzi di TestPad

Essenziale: 59 dollari al mese

59 dollari al mese Teams: $119 al mese

$119 al mese Team 15: $179 al mese

$179 al mese Dipartimento: $299 al mese

valutazioni dei clienti di #### TestPad

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Qase

via Qase Qase è uno strumento di gestione dei test basato su cloud per team di QA e sviluppo. Fornisce monitoraggio e reportistica per i test manuali e automatizzati del software. È possibile utilizzare Qase per orchestrare le attività di QA end-to-end, dal piano e dall'esecuzione dei test all'analisi e alla reportistica.

Grazie all'integrazione con i più diffusi strumenti di project management come Jira e Trello, Qase garantisce un flusso di lavoro fluido, mentre le funzionalità di collaborazione in tempo reale come i commenti, l'assegnazione dei difetti e le discussioni in app mantengono il team allineato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qase

Trasferimento dei casi di test da e verso i più diffusi strumenti di gestione dei test, come Jira e Trello

Esportazione dei casi di test in vari formati di file, tra cui XLSX e CSV

Esecuzione dei piani di test e monitoraggio del loro stato, se sono stati superati, falliti o bloccati, attraverso la schermata di esecuzione dei test stessi

Tenere traccia delle suite e dei casi di test organizzandoli in gruppi logici. All'interno di ogni suite di test, è possibile specificare la gravità, le condizioni e i passaggi di ogni caso di test

Limiti di Qase

Gli utenti trovano complicato creare liste di controllo e script di test senza scrivere casi di test completi

Prezzi di Qase

Gratis

Startup: $24 per utente al mese

$24 per utente al mese Business: $36 per utente al mese

$36 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Opinioni dei clienti su Qase

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Scopri il miglior strumento di test agile del software per il tuo team

Ciascuno di questi strumenti per il testing agile del software risponde a esigenze specifiche. Mentre alcuni privilegiano un'interfaccia user-friendly per i team più piccoli, altri si rivolgono ai progetti agili delle grandi aziende con robuste capacità di reportistica e integrazione.

ClickUp è uno strumento di project management agile completo e facile da usare per team di qualsiasi dimensione. Consente al team di gestire l'intero processo di testing, dalla pianificazione all'esecuzione, fino alla reportistica approfondita, il tutto in un'unica piattaforma intuitiva. ClickUp è perfettamente integrato con il software migliori strumenti di project management come Jira assicura un flusso di lavoro fluido, mentre le funzionalità di collaborazione in tempo reale mantengono tutti allineati.

Se siete pronti a semplificare il vostro processo di testing agile, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per iniziare.