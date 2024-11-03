Come utilizzare un sondaggio sull'indice di cultura per migliorare la cultura dell'ambiente di lavoro

Dal piano strategico, alle decisioni di assunzione, alla risoluzione dei conflitti e alla fidelizzazione dei dipendenti costruire un ambiente di lavoro inclusivo la gestione delle persone è un vero e proprio giro sulle montagne russe.

E quando si gestisce del team, ci si deve chiedere: cosa pensano veramente di te?

È qui che entra in gioco un sondaggio sull'indice di cultura. Un test sull'indice di cultura vi fornisce valide intuizioni su come i vostri dipendenti si sentono in azienda. Potete quindi utilizzare queste informazioni per realizzare un cambiamento culturale positivo

Continuate a leggere per scoprire come sfruttare al meglio il vostro sondaggio sull'indice di cultura per creare un una cultura del lavoro positiva e garantire una maggiore produttività.

Cos'è un sondaggio sull'indice di cultura?

Un sondaggio sull'indice culturale è uno strumento utilizzato dalle organizzazioni per valutare le percezioni, i sentimenti e gli atteggiamenti dei dipendenti nei confronti del loro posto di lavoro. È come un test che aiuta le aziende a scoprire dove ciascun dipendente si adatta meglio all'interno dell'organizzazione.

Il sondaggio raccoglie dati su vari aspetti, come il coinvolgimento dei dipendenti, i loro atteggiamenti, sentimenti, punti di vista e valori.

🧐Da fare? Aziende con una buona cultura aziendale riportano ricavi 4 volte superiori.

Come funziona un sondaggio sull'indice di cultura?

I sondaggi sull'indice di cultura lavorano aiutando le aziende a capire i tipi di personalità dei loro dipendenti.

L'indice di cultura misura vari tratti dei dipendenti, come l'atteggiamento, le abilità sociali, valori fondamentali attenzione ai dettagli, capacità di risolvere i problemi e così via.

In base ai risultati del sondaggio, i manager e le risorse umane sfruttano i punti di forza naturali dei membri del loro team per guidare le loro attività i migliori cambiamenti culturali .

⚡Quick Fact: Il lavoratore medio trascorre oltre 90.000 ore di lavoro nel corso della vita. Ecco perché la soddisfazione sul posto di lavoro è importante.

Come condurre un sondaggio sull'indice culturale

Un sondaggio sull'indice culturale non è una scienza missilistica, ma da fare deve essere pianificato ed eseguito con attenzione. Fortunatamente, esistono diversi strumenti di feedback per i dipendenti disponibili online che possono facilitare il processo di sondaggio. ClickUp è un'ottima opzione. Non è solo uno strumento di produttività, ma una potente piattaforma in grado di semplificare il flusso di lavoro e di aiutarvi a eseguire sondaggi sugli indici culturali senza soluzione di continuità, fornendo informazioni in tempo reale sul coinvolgimento e l'adattamento dei dipendenti.

Scopriamo come condurre un sondaggio sull'indice culturale.

1. Definire gli oggetti

Prima di condurre il test sull'indice culturale, dovete innanzitutto definire gli obiettivi del sondaggio e formulare le domande per l'indice culturale. Considerate le seguenti domande per definire i vostri obiettivi:

State cercando di identificare cosa mantiene i dipendenti motivati?

Volete valutare le pratiche di leadership per supportare al meglio i team e da fare prestazioni migliori?

Volete scoprire cosa disimpegna i vostri dipendenti?

Volete capire cosa cercare nei candidati al lavoro?

Volete capire come potete promuovere il vostro lavoro?Obiettivi DEI (Diversità, Equità e Inclusione) sul lavoro?

Il vostro obiettivo è identificare le aree con un margine di miglioramento nell'azienda?

Volete capire come fare per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti?

Da fare per lavorare sulle strategie di fidelizzazione dei dipendenti?

Volete promuovere un ambiente di lavoro collaborativo?

State cercando di capire come promuovere il benessere dei dipendenti attraverso unasondaggio sul benessere dei dipendenti?

Cancellando obiettivi chiari per il vostro sondaggio sull'indice culturale, vi assicurerete di concentrarvi su tutte le sfide importanti dell'azienda e di trovare soluzioni pertinenti.

Una volta identificati gli obiettivi per il sondaggio, è possibile usare Obiettivi di ClickUp per monitorare i propri stati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-820-1400x935.png Obiettivi di ClickUp: sondaggio sull'indice di cultura /$$$img/

Impostazione, gestione, monitoraggio e raggiungimento degli obiettivi del sondaggio sull'indice culturale con ClickUp Obiettivi

È possibile impostare sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato per monitorare gli obiettivi del sondaggio sull'indice culturale. Ad esempio, gli obiettivi potrebbero essere il miglioramento del coinvolgimento dei dipendenti e la promozione di un ambiente di lavoro collaborativo.

ClickUp Obiettivi può aiutarvi a monitorare i vostri progressi quando impostate i vostri obiettivi e collegate le attività pertinenti a questi obiettivi. Ad esempio, si può organizzare un concorso di giochi a livello aziendale per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Potete invitare tutti i dipendenti, monitorare la loro partecipazione all'evento e infine sapere quanti dipendenti hanno partecipato.

2. Svolgere il sondaggio

Ora conoscete gli obiettivi del sondaggio sull'indice di cultura. Per condurre il sondaggio, è possibile utilizzare un mix di domande per conoscere l'opinione dei dipendenti sulla cultura aziendale, come ad esempio:

Da fare: "Ritiene che l'azienda stia promuovendo in modo positivo un ambiente di apprendimento continuo?

Avete buone relazioni professionali con i vostri colleghi e dirigenti?

Siete soddisfatti di come l'azienda gestisce i reclami?

Ritiene che l'azienda gestisca con successo la risoluzione dei conflitti?

Da fare: l'azienda riconosce e premia i dipendenti che ottengono prestazioni eccezionali sul posto di lavoro?

Le persone di ogni provenienza e cultura sono trattate in modo equo e paritario all'interno dell'organizzazione?

Una volta finalizzate le domande dell'indice di cultura da porre, è il momento di scegliere lo strumento di sondaggio giusto Moduli ClickUp è una benedizione per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano condurre sondaggi sull'indice di cultura. Troverete moduli digitali personalizzabili facili da usare che semplificano il processo di conduzione del test dell'indice culturale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-821-1400x935.png Moduli ClickUp /$$$img/

Raccogliete tutti i dati dei dipendenti con i moduli ClickUp

ClickUp offre anche un'ampia varietà di modelli di moduli per il feedback che rendono il processo di conduzione dei sondaggi non solo semplice ma anche divertente! Da fare è aggiungere le domande al modello e condividerlo in tutta l'azienda.

Utilizzo Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp per sapere cosa pensano i vostri dipendenti della gestione aziendale, della cultura aziendale, degli stipendi, dei vantaggi e dell'ambiente di lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-822.png Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzate questo modello per:

Creare sondaggi personalizzati con domande personalizzate

Ottenere informazioni chiare su come si sentono i vostri dipendenti

Raccogliere feedback in tempo reale dai dipendenti

Raccogliere feedback e agire di conseguenza è uno dei modi più intelligenti per migliorare l'esperienza complessiva dei dipendenti e la loro valutazione.

3. Pianificare e agire in base ai risultati del sondaggio

Una volta ricevute tutte le risposte dei dipendenti dall'indice culturale, è il momento di analizzare i dati. Comprendete le aree chiave che richiedono cambiamenti. Scoprite i modelli e i punti in comune tra le risposte per implementare migliori strategie di crescita. ClickUp Dashboard possono cambiare le carte in tavola quando si analizzano i dati dell'indice culturale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-823.png ClickUp Dashboard: sondaggio sull'indice di cultura /$$$img/

Utilizzate le dashboard di ClickUp per analizzare facilmente i risultati dell'indice culturale

ClickUp Dashboard consente di utilizzare diverse funzionalità, come la creazione di grafici e diagrammi, la realizzazione di mappe mentali, l'applicazione di filtri per la segmentazione dei dati e molto altro ancora. Lavagne online di ClickUp possono essere utili anche per comprendere e attuare strategie di crescita dopo il sondaggio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-824-1400x935.png Lavagna online di ClickUp: sondaggio sull'indice di cultura /$$$img/

Collabora con i tuoi dipendenti per una crescita reciproca utilizzando ClickUp Whiteboard

Potete condividere la lavagna online con i vostri team e fare brainstorming su come apportare cambiamenti positivi. Sulla base del feedback, potete collaborare con il vostro team per implementare i cambiamenti che lavorano a favore sia dei dipendenti che dell'azienda.

Vantaggi di un sondaggio sull'indice di cultura

Da fare nel modo giusto, un sondaggio sull'indice di cultura può rivoluzionare le pratiche di gestione dei dipendenti della vostra azienda e aiutarla a scalare meglio e forse più velocemente. Alcuni dei vantaggi di un sondaggio sull'indice di cultura sono:

Aumento della fidelizzazione dei dipendenti: Attraverso un sondaggio sull'indice di cultura, è possibile scoprire le lacune che possono influire sulla relazione tra i dipendenti e l'azienda. Risolvendo le lacune, potete assicurarvi che i vostri dipendenti siano soddisfatti della cultura aziendale e rimangano con voi a lungo termine

Attraverso un sondaggio sull'indice di cultura, è possibile scoprire le lacune che possono influire sulla relazione tra i dipendenti e l'azienda. Risolvendo le lacune, potete assicurarvi che i vostri dipendenti siano soddisfatti della cultura aziendale e rimangano con voi a lungo termine Migliori processi di assunzione: Un sondaggio sull'indice di cultura può aiutarvi a prendere decisioni informate su chi assumere per migliorare il coinvolgimento della forza lavoro

Un sondaggio sull'indice di cultura può aiutarvi a prendere decisioni informate su chi assumere per migliorare il coinvolgimento della forza lavoro Miglioramento della produttività: Grazie a un indice di cultura, è possibile identificare i colli di bottiglia che influiscono sulla produttività e sulla motivazione e adottare i passaggi necessari per risolverli

Grazie a un indice di cultura, è possibile identificare i colli di bottiglia che influiscono sulla produttività e sulla motivazione e adottare i passaggi necessari per risolverli **Miglioramento del benessere dei dipendenti: i risultati di un test culturale possono aiutare ad analizzare le aree che possono causare burnout e influire sulla salute dei dipendenti. Identificando le aree problematiche, è possibile migliorare la salute e la produttività dei dipendenti

**Miglioramento della risoluzione dei conflitti: i conflitti sul posto di lavoro sono frequenti. Utilizzando il potere di questo sondaggio, è possibile comprendere le cause principali dei conflitti all'interno dell'azienda e adottare le misure giuste per risolverli

Semplificazione dei processi del team: Destreggiarsi tra strumenti, app e cartelle multiple può essere noioso. Può ridurre significativamente la produttività e creare una pressione eccessiva sul lavoro. È possibile condurre dei sondaggi per individuare i modi per semplificare i processi di lavoro integrando strumenti intelligenti come ClickUp

Leggi anche: Il potere dei moduli ClickUp per i team software

Rendere divertenti i sondaggi sugli indici culturali con ClickUp

Un sondaggio sull'indice culturale è un ottimo strumento che può fornire informazioni utili per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, ottimizzare i processi e migliorare la cultura della vostra azienda.

In combinazione con strumenti come i moduli e le dashboard personalizzabili di ClickUp, è possibile raccogliere feedback, visualizzare i risultati e implementare cambiamenti significativi

Dal processo di assunzione e dai processi di lavoro al monitoraggio del benessere dei dipendenti, i risultati del vostro indice di cultura possono costituire la fase di crescita ed esito positivo a lungo termine. Possono essere la chiave per costruire una forte cultura di team per team ad alte prestazioni.

pronti a trasformare il vostro posto di lavoro?