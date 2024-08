Come costruire una cultura inclusiva sul posto di lavoro

_Dovremmo tutti sapere che la diversità crea un ricco arazzo, e dobbiamo capire che tutti i thread dell'arazzo hanno lo stesso valore, indipendentemente dal loro colore

Dr. Maya Angelou

A 2023 Reportistica di McKinsey ha rivelato che poche iniziative DEI sul posto di lavoro sono state monitorate o monitorate attraverso ricerche peer-reviewed, il che ha portato a una minore fiducia nell'inclusività per la crescita aziendale

Problemi di comunicazione: Possono derivare da barriere linguistiche, problemi di udito, divari generazionali e preferenze di comunicazione diverse (email, telefonate, social media, ecc.)

Possono derivare da barriere linguistiche, problemi di udito, divari generazionali e preferenze di comunicazione diverse (email, telefonate, social media, ecc.) Pregiudizi inconsci: La discriminazione spesso deriva da pregiudizi inconsci radicati nella stigmatizzazione sociale e nell'indottrinamento. Questi pregiudizi, basati sulla razza, sul sesso, sull'orientamento sessuale e su altri fattori, portano gli individui a esprimere giudizi senza conoscere veramente gli altri

La discriminazione spesso deriva da pregiudizi inconsci radicati nella stigmatizzazione sociale e nell'indottrinamento. Questi pregiudizi, basati sulla razza, sul sesso, sull'orientamento sessuale e su altri fattori, portano gli individui a esprimere giudizi senza conoscere veramente gli altri $$$a rallentare il processo decisionale: Se da un lato prospettive e idee diverse guidano l'innovazione aziendale, dall'altro possono rallentare il processo decisionale, in quanto più punti di vista e considerazioni vengono integrati nel processo

Se da un lato prospettive e idee diverse guidano l'innovazione aziendale, dall'altro possono rallentare il processo decisionale, in quanto più punti di vista e considerazioni vengono integrati nel processo Altre sfide: Per mantenere una forza lavoro stabile, è necessario affrontare altri ostacoli problematici come l'inclusione iniqua, la diffidenza, i requisiti legali come i visti, gli alloggi e altro ancora

Passaggi per creare una cultura inclusiva nel lavoro

Creare un ambiente di lavoro inclusivo è un viaggio continuo. Ecco come è possibile usufruire dei vantaggi morali e aziendali di un ambiente incentrato sulla DEI:

Passo 1: coinvolgere il top management

Il primo e più importante passaggio è assicurarsi che il dirigente sia coinvolto e che apprezzi l'importanza di un ambiente di lavoro inclusivo.

Evidenziate come la diversità possa davvero aiutare la vostra azienda e farla crescere aumentando le entrate, il coinvolgimento dei dipendenti e la fidelizzazione. La formazione DEI non deve essere limitata ai dipendenti, ma deve includere i livelli manageriali e dirigenziali.

Una volta che il team dirigenziale è a bordo, può impostare un tono genuino e inclusivo in tutta l'organizzazione.

Passaggio 2: integrare il DEI nei vostri principi fondamentali

La costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo si basa sui principi fondamentali dell'azienda. Rivedete regolarmente i valori fondamentali della vostra azienda, soprattutto quando assumete personale diverso. Se i valori aziendali attuali non riguardano l'inclusività per tutti i gruppi di dipendenti, chiedete alla vostra leadership di aggiornarli.

L'equità, il lavoro di squadra e il rispetto sono essenziali in qualsiasi ambiente di lavoro inclusivo, ma c'è di più. Se avete assunto persone LGBTQIA+, date priorità alle strategie di inclusione che promuovono la neutralità di genere nelle vostre politiche e pratiche.

Per i dipendenti appartenenti a minoranze stigmatizzate, sfidate attivamente e formate i manager a combattere gli stereotipi. Continuate a perfezionare il vostro approccio per garantire che tutti i membri del team si sentano valorizzati e supportati.

Seguite le politiche di inclusività durante la stesura dei nuovi valori, chiedendo apertamente il feedback dei dipendenti. Questo aiuterà a inculcare i valori in modo organico piuttosto che farli rispettare con il pugno di ferro.

Passo 3: Usare il linguaggio in modo efficace

Adottate un linguaggio inclusivo per garantire che tutti si sentano rispettati e riconosciuti. Ciò significa utilizzare pronomi preferiti, termini neutri dal punto di vista del genere come loro/lei e coniuge/compagno invece di marito/moglie, e congedo parentale invece di congedo di maternità/paternità.

Inoltre, fate attenzione ai descrittori preferiti per i dipendenti diversamente abili e adattate il vostro linguaggio di conseguenza.

Se offendete qualcuno, scusatevi sinceramente e correggete l'errore. Se osservate un comportamento non inclusivo, rivolgetevi alla persona in privato e cogliete l'occasione per spiegarle perché è problematico.

In ordine, per estendere questo principio ai vostri dipendenti, potete:

Aggiungere dichiarazioni di politica rigorose in merito alle violazioni

Organizzare sessioni di formazione professionale su discorsi e comportamenti inclusivi

Riconoscere i dipendenti che eccellono nella promozione e nella pratica dell'inclusività

Passaggio 4: Creare spazi sicuri per i dipendenti

Gli ambienti di lavoro inclusivi devono garantire comfort e sicurezza a tutti i dipendenti, in particolare ai gruppi sottorappresentati.

Ecco alcuni cambiamenti pratici che potete apportare per creare ampi spazi sicuri sul posto di lavoro:

Sale per l'allattamento per le neomamme

Spazi per la preghiera o la meditazione per le diverse pratiche religiose

Spazi tranquilli per le persone affette da ADHD o da sensibilità uditiva

Posizioni accessibili con rampe, indicatori tattili o assistenza per le scale

Aree di lavoro accessibili con sedia a rotelle

Funzionalità/funzione di accessibilità digitale per dipendenti con disabilità uditive, visive, motorie o cognitive

Eventi culturali facoltativi per evitare di mettere sotto pressione i dipendenti introversi

Risorse per la salute mentale e supporto per i dipendenti

Passaggio 5: Raccogliere e agire sui feedback

Per capire cosa funziona e cosa no, raccogliete i feedback attraverso riunioni individuali, sondaggi anonimi e workshop. La raccolta di questi input vi mostrerà come costruire un ambiente di lavoro inclusivo del tipo di cui i vostri dipendenti hanno bisogno e che apprezzano.

Quando conducete un sondaggio sui dipendenti, evitate sempre le dichiarazioni implicite e usate domande dirette per capire veramente le esigenze del vostro team.

Ecco un elenco di domande utili da porre:

il team esecutivo è abbastanza eterogeneo?

crede che il nostro processo di promozione e valutazione supporti la diversità?

le idee e le persone diverse sono celebrate nella nostra organizzazione?

su una scala da 1 a 10, con quanto agio riesce a parlare del suo background sociale e culturale sul posto di lavoro?

come può l'azienda migliorare sul fronte dell'inclusività?

Passaggio 6: implementare una formazione completa sulla diversità

Assicuratevi che i vostri programmi di formazione coprano tutti e tre gli aspetti della DEI - diversità, equità e inclusione - e non solo la diversità. Se necessario, organizzate più sessioni per garantire che tutti i dipendenti appartenenti a minoranze siano rappresentati e ascoltati.

Approfondite il modo in cui i colleghi possono interagire in modo rispettoso con i diversi gruppi. Potreste includere esercizi per affrontare i pregiudizi inconsci e migliorare la comunicazione interculturale tra i team.

L'obiettivo della formazione sull'inclusività non dovrebbe essere solo quello di promuovere la tolleranza o il rispetto delle regole. Al contrario, bisogna concentrarsi sulla promozione di un'accettazione genuina e di una comprensione più profonda della diversità e dell'inclusione, in modo che il rispetto diventi una parte intrinseca della cultura del luogo di lavoro.

Passo 7: ampliare il calendario delle vacanze aziendali

Includete e celebrate festività o eventi che rappresentano le credenze culturali di tutti i gruppi di minoranza che lavorano per voi e con voi.

Da fare in questo modo aiuta a riunire le persone e permette loro di conoscere i valori culturali, le norme e le pratiche degli altri. Questa celebrazione favorisce il rispetto reciproco, elemento chiave per il successo delle iniziative DEI.

Passaggio 8: progettare politiche efficaci di non discriminazione

Gli ambienti di lavoro inclusivi hanno politiche antidiscriminatorie cancellate che scoraggiano la discriminazione sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro con misure rigorose.

Una politica di questo tipo:

Cancella chiaramente che le molestie e la discriminazione sono inaccettabili

Prevede conseguenze durature in caso di violazione delle politiche di non discriminazione

Definisce il tipo di comportamenti che possono essere considerati offensivi

Ha una procedura di reclamo-ricorso ben definita per coloro che hanno subito o assistito ad atti discriminatori

Passaggio 9: Sviluppare programmi di mentorship per l'impegno interculturale

Stabilire relazioni di co-mentoring mettendo insieme mentori, sponsor e protetti provenienti da contesti, identità o tradizioni diverse.

Queste relazioni interculturali incoraggiano le persone a crescere imparando e impegnandosi efficacemente con nuove prospettive.

Passaggio 10: Assistenza ai gruppi di risorse per i dipendenti (ERG)

Gli ERG sono gruppi volontari guidati dai dipendenti, in genere basati su aspetti dell'identità (come il genere, la razza, l'orientamento sessuale, l'abilità o lo stato di veterano) o del ruolo (come IT, commerciale o marketing).

Questi gruppi migliorano il coinvolgimento sul posto di lavoro e consentono alle organizzazioni di accedere a una rete diversificata di talenti, appaltatori e fornitori, aiutando la forza lavoro a riflettere meglio le comunità e i clienti che servono.

Leggi anche: i 10 migliori software di onboarding per i team HR nel 2024

Il ruolo della leadership nella promozione dell'inclusività

Affrontare e implementare l'inclusività sul posto di lavoro è un lavoro richiesto dalla leadership e dai dipendenti. Detto questo, i leader giusti possono apportare un'estesa trasformazione in un luogo di lavoro e allenare i team a costruire un luogo e un ambiente di lavoro inclusivo.

Il Harvard Business Review ha rilevato che quasi il 70% dei risultati dell'inclusività dipende dalle parole e dalle azioni dei leader. Ciò significa che i leader hanno un ruolo cruciale nel formare un ambiente di lavoro realmente inclusivo e accogliente.

Quando i leader promuovono attivamente l'inclusività, possono aumentare in modo significativo le prestazioni complessive. I Teams che si sentono inclusi e valorizzati sono più motivati a fare il massimo per il loro team.

Ecco alcuni dei **tratti che caratterizzano un leader inclusivo

Impegni concreti a favore della diversità

Modestia

Canali di comunicazione trasparenti e senza restrizioni

Consapevolezza dei pregiudizi

Intelligenza emotiva e culturale

Stimolo alla collaborazione

Anche se queste caratteristiche possono sembrare facili da acquisire, un vecchia reportistica di Accenture suggerisce che il viaggio ha sempre il potenziale per essere irto di disconnessioni tra leader e dipendenti.

Ad istanza, mentre il 68% dei leader ritiene di creare ambienti responsabilizzanti in cui i dipendenti sentono un senso di appartenenza, solo il 36% dei dipendenti è d'accordo.

Uno dei modi migliori per superare questo divario e garantire che i provider si impegnino a supportare la diversità è quello di fornire loro una formazione sulla leadership inclusiva di alto livello.

I programmi professionali di leadership inclusiva offrono ai leader senior una comprensione più ampia del vero significato della diversità. **Questi programmi dovrebbero idealmente riguardare

Aspettative di talenti diversi in un ambiente di lavoro moderno

Dimensioni ampliate del quadro DEI

Riconoscere la possibilità, l'impatto e i metodi di risoluzione dei conflitti e della sfiducia

Identificazione di strategie per l'intelligenza emotiva

Costruire la competenza culturale

Trovare un equilibrio tra politiche decisionali sostenibili e inclusive

Allineare l'inclusione alla strategia di crescita aziendale

Inoltre, è possibile formare un team interfunzionale o task force per supervisionare e guidare i lavori richiesti dall'inclusività. Il ruolo della task force è quello di identificare le lacune, sviluppare piani d'azione e monitorare gli stati di avanzamento.

Riunioni regolari e canali di comunicazione cancellati aiuteranno a mantenere tutti sulla stessa pagina e a garantire che l'attività sia pronta ad affrontare qualsiasi problema si presenti.

Inclusività nelle pratiche e nelle politiche

Imparare a costruire un ambiente di lavoro inclusivo non è sufficiente. L'attuazione del cambiamento richiede una partnership tra dipendenti e leadership. Per facilitare questo processo, i leader devono implementare pratiche e politiche estrinseche. Ecco alcuni passaggi che potete fare:

Implementare strategie di reclutamento inclusive: Impostazione di obiettivi chiari per le risorse umane per la rappresentanza nella vostra strategia di assunzione, come la diversità di genere o le minoranze etniche. Assicurarsi che il processo di assunzione sia inclusivo, adattando le persone diversamente abili, e mantenere una certa sensibilità nelle domande del colloquioutilizzando uno strumento per la mappatura dei processi* **Alla fine degli sprint e dei cicli, evidenziare i risultati degli obiettivi, motivare il lavoro richiesto e rafforzare i valori evitando i pregiudizi. Assicurarsi che ilsoftware di riconoscimento dei dipendenti sia inclusivo e premi le persone in base alle loro prestazioni

Impostazione di obiettivi chiari per le risorse umane per la rappresentanza nella vostra strategia di assunzione, come la diversità di genere o le minoranze etniche. Assicurarsi che il processo di assunzione sia inclusivo, adattando le persone diversamente abili, e mantenere una certa sensibilità nelle domande del colloquioutilizzando uno strumento per la mappatura dei processi* **Alla fine degli sprint e dei cicli, evidenziare i risultati degli obiettivi, motivare il lavoro richiesto e rafforzare i valori evitando i pregiudizi. Assicurarsi che ilsoftware di riconoscimento dei dipendenti sia inclusivo e premi le persone in base alle loro prestazioni Creare opportunità di crescita eque: I piani di crescita standardizzati non sono adatti a un ambiente di lavoro incentrato sui DEI. Fornite strumenti e infrastrutture su misura per le esigenze individuali, come corsi di lingua dei segni per i dipendenti audiolesi o software di assistenza vocale e screen-reader per il personale ipovedente

I piani di crescita standardizzati non sono adatti a un ambiente di lavoro incentrato sui DEI. Fornite strumenti e infrastrutture su misura per le esigenze individuali, come corsi di lingua dei segni per i dipendenti audiolesi o software di assistenza vocale e screen-reader per il personale ipovedente **Riconoscere e celebrare eventi culturali e festività di varie culture e religioni. Riconoscere queste occasioni mostra rispetto per le diverse tradizioni e aiuta i dipendenti a sentirsi considerati e valorizzati

Benefici comprovati di un ambiente di lavoro inclusivo

Un ambiente di lavoro inclusivo porta a miglioramenti pratici, migliorando l'azienda e la cultura del lavoro. Scopriamo come promuovere l'inclusività possa favorire una crescita sostenuta della vostra organizzazione.

Aumenta l'impegno e la produttività dei dipendenti

Quando i membri del team si sentono inclusi, è più probabile che siano investiti nel loro lavoro e motivati a dare il meglio di sé. Questa posizione positiva incoraggia la collaborazione sul posto di lavoro e il commit, con conseguente maggiore produttività complessiva. La ricerca di Helena Mateus Jerónimo mostra anche un collegamento positivo tra le pratiche di diversità e l'impegno.

Aumenta la creatività e l'innovazione

Le esperienze diverse, formate da genere, posizione, razza e provenienza, alimentano idee innovative. La vostra organizzazione può generare soluzioni e idee innovative abbracciando un crogiolo di prospettive uniche.

Questa diversità di pensiero è cruciale per guidare l'innovazione e stare avanti in un mercato competitivo. I team che abbracciano e promuovono l'inclusività sono più abili a pensare fuori dagli schemi e a sviluppare prodotti e servizi unici.

Favorisce un ambiente di lavoro sano

Le pratiche DEI promuovono un senso di appartenenza, facendo sentire i dipendenti valorizzati e in connessione. Ricerca BCG dimostra che i dipendenti felici hanno 1,5 volte più probabilità di eccellere e 4,6 volte meno probabilità di lasciare l'azienda entro sei mesi.

Una cultura che valorizza la diversità incoraggia la comunicazione aperta e il rispetto reciproco, che porta a un migliore lavoro di squadra e collaborazione.

Inoltre, in un ambiente di assistenza e diversità i dipendenti hanno meno probabilità di soffrire di stress e burnout, contribuendo al loro benessere generale.

Il ruolo delle risorse umane nello sviluppo di una forza lavoro inclusiva

Il Chief Human Resource Officer (CHRO) è essenziale per creare una forza lavoro diversificata e inclusiva. Oltre a gestire le attività delle risorse umane, il CHRO si fa promotore del DEI in tutta l'azienda.

Si occupa di dare forma alle pratiche di assunzione, di garantire una retribuzione equa e di assicurarsi che tutti si sentano benvenuti e valorizzati sul lavoro.

Anche un leader DEI è fondamentale per questa missione. Questo ruolo si concentra sull'avanzamento delle iniziative DEI e sul renderle una parte centrale della cultura aziendale.

Il leader DEI sviluppa strategie per colmare le lacune, promuove una cultura di apertura e rende l'organizzazione responsabile degli obiettivi di diversità.

Lavorando insieme, il CHRO e il leader DEI creano un ambiente di lavoro in cui ogni dipendente può prosperare e provare un vero senso di appartenenza.

Liberare la tecnologia per una cultura aziendale inclusiva

La creazione di un ambiente di lavoro inclusivo richiede non solo intelligenza emotiva e competenza culturale, ma anche gli strumenti giusti. Nel pianificare la costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, affidatevi a uno strumento come ClickUp per i team delle risorse umane per semplificare questo aspetto.

Vediamo come aiuta a sviluppare una cultura più inclusiva sul lavoro.

Collaborazione

ClickUp consente di collaborare a livello di team e le sue funzionalità/funzione sono costruite per supportare e migliorare l'inclusività attraverso un lavoro di squadra senza soluzione di continuità. Ecco alcuni dei modi in cui ClickUp promuove il lavoro di squadra:

Collabora e crea documenti, wiki e altri documenti di politica straordinaria con ClickUp Docs

Con Documenti di ClickUp , i team HR possono facilmente creare e condividere documenti importanti come manuali per i dipendenti, guide all'inserimento e materiali di formazione. Grazie alla funzionalità/funzione di modifica collaborativa in tempo reale, tutti possono contribuire a mantenere le informazioni aggiornate e accurate.

Inoltre, i team possono facilmente accedere, visualizzare e lasciare commenti e suggerimenti su questi documenti, assicurando che il feedback sia incorporato e gli aggiornamenti siano continui.

Leggi anche: i 10 migliori software di onboarding per i team HR nel 2024

Visualizzate, personalizzate e condividete il vostro lavoro nello stile che preferite con ClickUp Views

Personalizzate la visualizzazione del vostro lavoro con visualizzazioni ClickUp **Ogni vista è condivisibile e accessibile a tutti i membri del team, per aiutare ogni dipendente a lavorare nel modo che più gli si addice.

Le viste aiutano i gestori del team a monitorare le prestazioni, il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti, assicurando che tutti i membri del team siano allineati con gli obiettivi dell'organizzazione.

Brainstorming di idee libero e incoraggiamento dei contributi del team con le lavagne online di ClickUp

Trasformate le idee del vostro team con Lavagne online ClickUp , una tela visiva condivisa per la collaborazione in tempo reale. Utilizzatela per visualizzare i processi e coinvolgere tutti con strumenti intuitivi di disegno a mano libera. Questo tipo di attività collaborativa offre a tutti i membri del team l'opportunità di partecipare.

Le lavagne online consentono inoltre ai team HR di convertire direttamente idee e piani in attività realizzabili. In questo modo, le sessioni di brainstorming possono passare senza problemi all'esecuzione dei progetti.

Le mappe mentali di ClickUp sono perfette per catturare le idee spontanee che spesso emergono durante le sessioni di brainstorming Mappe mentali di ClickUp è uno strumento fantastico per rendere più efficace il brainstorming e le riunioni virtuali. Consente di organizzare visivamente i pensieri e le idee per **rendere la collaborazione più coinvolgente

Invece di limitarsi a discutere le idee in una riunione, è possibile creare un visual dinamico che tutti possono vedere e a cui tutti possono contribuire. Integrazioni ClickUp possono migliorare significativamente la collaborazione e l'efficienza dei team HR, centralizzando diverse funzioni e strumenti HR in un'unica piattaforma.

Ad istanza, l'integrazione di ClickUp con Slack consente ai team di creare attività direttamente dalle conversazioni e di condividere gli aggiornamenti in tempo reale. In questo modo si riduce la necessità di lunghi thread di email e si garantisce che tutti rimangano nel giro.

Trasforma i messaggi di Slack in attività e commenti: basta fare clic su "Altre azioni" per aggiungerli a ClickUp!

Queste funzionalità rendono più efficaci le configurazioni di lavoro da remoto e ibride, riunendo il team ovunque si trovi.

Riconoscimento

ClickUp offre diversi modi per monitorare le prestazioni del team. Questi vi aiutano a capire il contributo che stanno dando e a riconoscere i loro lavori richiesti di conseguenza.

Monitoraggio degli obiettivi del team e definizione dei traguardi per le iniziative DEI con ClickUp Obiettivi

Creare tracciabili Obiettivi di ClickUp per voi e per il vostro team. Scadenze cancellate, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi li aiuteranno a rimanere in carreggiata, a raggiungere gli oggetti e a monitorare i loro stati.

Creare attività fattibili con attività cardine e Sequenza per il vostro team con ClickUp Tasks

Con Attività di ClickUp è possibile pianificare progetti, organizzare attività e collaborare con il proprio team in un unico luogo. Assegnate attività, fissate scadenze e mantenete tutti in carreggiata con responsabilità chiare.

Potrete anche avere informazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sulle prestazioni del vostro team. In questo modo, potrete vedere facilmente cosa viene terminato, individuare eventuali problemi e apportare modifiche per far sì che tutto fili liscio.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare le prestazioni dei dipendenti e a gestire le revisioni.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*12ehvfd\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzare Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp per identificare e monitorare le prestazioni dei singoli dipendenti in un determinato periodo, fornire feedback e tutoraggio personalizzati e riconoscere efficacemente i contributi dei dipendenti.

Questo modello consente di fissare obiettivi e traguardi chiari, completati da sequenze, in modo che tutti sappiano a cosa puntare. Inoltre, facilita le valutazioni a 360°, raccogliendo i feedback di provider e colleghi e visualizzando un quadro completo delle prestazioni di un dipendente.

Impegno dei dipendenti

Il livello di entusiasmo e dedizione che i vostri dipendenti provano nei confronti del loro lavoro, dei valori dell'azienda e dei loro colleghi è una rappresentazione del coinvolgimento dei dipendenti. L'inclusività influenza pesantemente questa metrica, poiché la diversità dell'ambiente di lavoro favorisce la collaborazione, la fiducia e un ambiente di lavoro sano.

ClickUp aiuta a incrementare il coinvolgimento con il suo intervallo di funzionalità/funzione per l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti. È offre gratuitamente modelli per le risorse umane per sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e piani d'azione.

Tra questi, spiccano due modelli che vi aiuteranno a migliorare il coinvolgimento:

Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Employee-Engagement-Action-Plan-Template.png Il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare un piano per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6114644&department=hr-recruiting&\_gl=1\*kjfz6k\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di piano d'azione di ClickUp per il coinvolgimento dei dipendenti è la vostra tabella di marcia per aumentare il morale, la produttività e la fidelizzazione. Vi aiuta a cancellare gli oggetti, a monitorare lo stato e a bilanciare le attività d'impatto con i lavori richiesti, il tutto per migliorare il coinvolgimento generale.

Utilizzando questo modello, potrete:

Aumentare il morale, le prestazioni e la fedeltà dei dipendenti

Favorire un senso di titolarità e di impegno

Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i reparti

Promuovere una cultura del feedback e dell'innovazione

Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUps-Employee-Engagement-Survey-Template.png Il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a raccogliere preziosi feedback dai dipendenti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1jddagu\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutare le organizzazioni a valutare la percezione che i dipendenti hanno dell'ambiente di lavoro. È uno strumento di facile utilizzo che consente di creare sondaggi personalizzati in base alle esigenze specifiche del team.

Il modello facilita la raccolta di feedback in tempo reale, rendendoli accessibili su qualsiasi dispositivo, il che è un grande vantaggio per gli ambienti di lavoro più impegnati.

Utilizzate questo modello per:

Identificare le aree di miglioramento dell'ambiente di lavoro e la soddisfazione dei dipendenti

Comprendere le esigenze e gli obiettivi dei dipendenti

Fornire un feedback prezioso per la forma di politiche e strategie

Monitorare i cambiamenti e i miglioramenti nel tempo

Leggi anche: 12 esempi di onboarding per i nuovi assunti

Trasparenza

ClickUp favorisce la trasparenza sul posto di lavoro fornendo una chiara visualizzazione di ciò su cui tutti stanno lavorando. Centralizza la comunicazione e la collaborazione, rendendo facile per i membri del team condividere gli aggiornamenti, fare domande e fornire feedback in un ambiente aperto.

La gestione delle attività di ClickUp aiuta ad assegnare chiaramente le attività e le scadenze, in modo che ognuno conosca le proprie responsabilità e possa vedere lo stato dei progetti in corso.

Le diverse viste, come Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt, offrono una visione completa dell'avanzamento delle attività e dei progetti, riducendo al minimo la confusione e mantenendo tutti allineati. ClickUp migliora anche la trasparenza nell'impostazione e nel monitoraggio degli obiettivi con Obiettivi.

Questa combinazione di funzionalità contribuisce a creare un ambiente di lavoro trasparente e onesto, in cui tutti sono informati e impegnati.

Favorire un ambiente di lavoro inclusivo con ClickUp

Sapere come costruire un ambiente di lavoro inclusivo non è più facoltativo, è un must. Con la globalizzazione al suo apice e molti dipendenti della Gen Z che danno priorità a valori inclusivi e flessibili sul posto di lavoro, è fondamentale adattarsi rapidamente.

Concentrarsi sul DEI migliora la cultura del lavoro, aumenta il coinvolgimento e migliora sia il ROI che la fidelizzazione dei talenti.

Ecco perché ClickUp è perfetto per le vostre esigenze. La sua flessibilità e la sua vasta gamma di funzionalità/funzione lo rendono uno strumento eccellente per integrare i valori DEI nel vostro ambiente di lavoro.

Non aspettate.. iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

**1. Da fare per costruire l'inclusività sul posto di lavoro?

La costruzione dell'inclusività implica l'integrazione del DEI nei valori fondamentali, l'uso di un linguaggio inclusivo, la creazione di spazi sicuri, la raccolta e l'applicazione dei feedback e l'attuazione di una formazione completa sulla diversità.

Assicurare il supporto della leadership, adattare le politiche alle diverse esigenze e riconoscere i contributi in modo equo.

**2. Quali sono i quattro passaggi per creare un ambiente di lavoro inclusivo?

I quattro passaggi sono:

Coinvolgere i vertici aziendali affinché diano priorità all'inclusività

Integrare la DEI nei principi e nei valori fondamentali

Usare un linguaggio inclusivo e creare spazi sicuri per i dipendenti diversi

Raccogliere feedback e implementare una formazione completa sulla diversità

**3. Come potete contribuire a un ambiente di lavoro inclusivo?

Gli individui possono contribuire adottando comportamenti e linguaggi inclusivi, partecipando alla formazione sulla diversità, supportando spazi sicuri, fornendo feedback e riconoscendo equamente i contributi.

Potete anche impegnarvi attivamente nelle iniziative di inclusione e sostenere le politiche che promuovono l'inclusione.