Modelli gratuiti di Airtable per il project management

Se vi siete mai sentiti sopraffatti dal caos dei progetti, non siete certo i soli. Dalla gestione della Sequenza e della comunicazione alla gestione di problemi imprevisti, c'è molto da destreggiarsi.

Fortunatamente, i modelli di project management possono portare ordine nel caos.

Questi schemi pronti all'uso vi permettono di partire subito con il piede giusto e, con il modello giusto, potete coprire tutto dall'inizio del progetto alla consegna

Airtable è una scelta popolare per la sua versatilità e facilità d'uso.

Per aiutarvi a trovare il modello più adatto, abbiamo compilato un elenco dei sei migliori modelli di Airtable. Esploreremo anche modelli alternativi che potrebbero adattarsi meglio alle vostre esigenze.

Cosa sono i modelli Airtable?

I modelli di Airtable sono aree di lavoro precostituite progettate per semplificare il project management. Organizzano le informazioni e strutturano i flussi di lavoro con tabelle, campi e visualizzazioni predefinite.

Questi modelli memorizzano i dati in formato foglio di calcolo e sono potenti Alternative a Fogli Google . Sono specifici per i compiti e aiutano i team a soddisfare in modo efficiente le esigenze specifiche dei progetti.

Ecco i principali scopi dei modelli Airtable per la vostra azienda:

Eliminare la seccatura di creare tracker personalizzati per ogni progetto

Standardizzare i flussi di lavoro per garantire la coerenza tra i team e le attività

tra i team e le attività Migliorare la trasparenza mappando ogni attività e punto di dati

mappando ogni attività e punto di dati Gestire le informazioni con un foglio di calcolo ricco di funzionalità/funzione oppureDatabase Excel ## Cosa rende un buon modello Airtable?

Un modello Airtable mira ad aumentare l'efficienza e la produttività del progetto. Tenendo presente questo, ecco gli elementi che devono essere presenti in ogni modello:

Opzioni di personalizzazione: Assicuratevi che il framework sia facilmente adattabile e personalizzabile per soddisfare i diversi requisiti del progetto

Assicuratevi che il framework sia facilmente adattabile e personalizzabile per soddisfare i diversi requisiti del progetto **Scegliere un modello Airtable con un layout e funzioni studiate per il caso d'uso previsto. Prevenite il sovraccarico di informazioni con la giusta struttura pre-progettata

Automazioni: Oltre alla struttura precostituita che fa risparmiare tempo, cercate modelli con funzionalità/funzioni automatiche integrate, come notifiche o logiche condizionali, per ridurre ulteriormente il lavoro richiesto

Oltre alla struttura precostituita che fa risparmiare tempo, cercate modelli con funzionalità/funzioni automatiche integrate, come notifiche o logiche condizionali, per ridurre ulteriormente il lavoro richiesto Visualizzazione dei dati: Selezione di modelli con strumenti di visualizzazione rilevanti, come reportistica, grafici e dashboard, per ottenere informazioni chiare e accessibili dai dati

6 Modelli Airtable per la gestione dei progetti

1. Modello di monitoraggio dell'inventario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Inventory-Tracking-Template-1400x740.png Modello Airtable per il monitoraggio dell'inventario /$$$img/

via Airtable Airtable Modello di monitoraggio dell'inventario è una soluzione solida per ottimizzare i materiali e le risorse. Questo modello aiuta a semplificare la gestione dell'inventario dei prodotti con campi chiave per l'inventario, come l'ID del prodotto, la posizione e il prezzo.

Consente inoltre di mappare l'intera catena di fornitura in sottofogli chiari

Il modello visualizza le scorte, lo stato dell'ordine e le immagini dei prodotti, in modo da poter intervenire in caso di carenze imminenti e fare campagne commerciali, sapendo che i prodotti sono pronti.

Ideale per: I gestori dei negozi e i team della catena di approvvigionamento che desiderano tenere traccia delle merci fisiche. È ideale per le aziende che desiderano mantenere un inventario sano e un risultato positivo.

2. Gestione dei contratti aziendali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Business-Contract-Management-1400x660.png Modelli di gestione dei contratti aziendali Airtable /$$$img/

via Airtable Se volete gestire i vostri contratti in modo efficace, scegliete Airtable Modello di gestione dei contratti aziendali .

La struttura di facile utilizzo presenta etichette chiare, campi predefiniti e promemoria automatici . Queste caratteristiche aiutano a tenere sotto controllo le scadenze e i rinnovi in un ambiente dinamico.

Airtable offre questa soluzione nelle viste Kanban ed Elenco per allineare le attività ai team responsabili. Ciò consente di agire con prompt e di gestire senza problemi il ciclo di vita dei contratti.

Ideale per: I gestori del team che desiderano guidare le consegne e tenere sotto controllo i dettagli del contratto. È ideale anche per le aziende che desiderano costruire relazioni più solide con i propri fornitori e clienti.

3. Modello di gestione del patrimonio del marchio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Brand-Asset-Management-Template-1400x662.png Modello Airtable per la gestione degli asset del marchio /$$$img/

via Airtable Il Modello di gestione del patrimonio del marchio è una soluzione progettata per aiutare a creare e mantenere le risorse del marchio. Presenta sottofogli dedicati per l'archiviazione di guide di stile, loghi e messaggi di prodotto.

Il modello include una funzione di ricerca per un facile recupero dei dati. Riunisce tutti questi elementi per una coerenza e una tonalità più uniformi.

Questo è un ottimo modello Airtable per chiunque voglia migliorare l'immagine del marchio in modo efficace.

Ideale per: Le aziende che organizzano regolarmente campagne di branding e aggiornamenti dei prodotti. È perfetto anche per progetti che prevedono un'elevata collaborazione tra agenzie o partner e che necessitano di un accesso rapido alle risorse di branding.

4. Modello di tracciatore di candidati semplice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Simple-Applicant-Tracker-Template-1400x686.png Modello semplice di tracciamento dei candidati per Airtable /$$$img/

via Airtable Volete mettere a punto il monitoraggio dei candidati? Modello semplice per il monitoraggio dei candidati è un'ottima scelta. Aiuta a organizzare i candidati, le fasi e i dettagli in un layout chiaro e accessibile.

Il modello funge da guida per la pianificazione del progetto con una sezione per memorizzare i dettagli dei candidati e dei colloqui. La soluzione prevede campi personalizzati, come "Decisione necessaria", che spingono all'azione e un'opzione per allegare i curriculum dei candidati.

Il modello semplice per il monitoraggio dei candidati categorizza le candidature, i colloqui e i follow-up per un reclutamento di qualità

Ideale per: Le aziende e i team delle risorse umane che desiderano migliorare la gestione delle fasi di colloquio con i candidati e collaborare con i responsabili delle assunzioni.

5. Modello di monitoraggio delle campagne di marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Marketing-Campaign-Tracking-Template-1400x738.png Modello Airtable per il monitoraggio delle campagne di marketing /$$$img/

via Airtable Airtable Modello di monitoraggio delle campagne di marketing è un'ottima soluzione di monitoraggio unica per tutte le vostre campagne di marketing. Presenta una visualizzazione a sequenza per il monitoraggio dello stato e etichette chiare per identificare l'esecuzione di un'attività.

Il modello è facile da personalizzare e utilizza integrazioni di terze parti da piattaforme come Google Ads, strumenti SEO e CRM. In effetti, Airtable consente di collaborare senza problemi e di migliorare l'allineamento per ottenere la migliore campagna.

Consente inoltre di mappare gli obiettivi della campagna, lo stato, la piattaforma prevista e le risorse creative. In sostanza, è tutto ciò di cui avete bisogno per **guidare lead, consapevolezza e reputazione

Ideale per: team di marketing e individui che desiderano visualizzare l'impatto delle campagne e le prestazioni dei prodotti su tutti i canali di comunicazione.

Limiti dell'uso di Airtable

Airtable è un buon inizio per il project management, ma ha alcuni svantaggi. Ecco quattro limiti di Airtable che dovete ricordare quando scegliete il vostro modello:

Modelli di prezzo costosi: I piani a pagamento sono costosi, soprattutto per i team di grandi dimensioni. I costi aumentano con il numero di team e progetti. Ci sono moltisoftware per database gratis che offrono potenti funzionalità/funzione senza dover pagare un aggiornamento

I piani a pagamento sono costosi, soprattutto per i team di grandi dimensioni. I costi aumentano con il numero di team e progetti. Ci sono moltisoftware per database gratis che offrono potenti funzionalità/funzione senza dover pagare un aggiornamento **Aree di lavoro con limiti al numero di voci, che ostacolano la gestione di dati su larga scala. Anche i piani Enterprise hanno un limite di 500.000 voci

Condivisibilità di base: Le impostazioni delle autorizzazioni sono di base nei modelli Airtable, al limite a livello di tabella o di base. Senza campi o record specifici, i team non hanno un controllo approfondito sulla modifica dei dati

Le impostazioni delle autorizzazioni sono di base nei modelli Airtable, al limite a livello di tabella o di base. Senza campi o record specifici, i team non hanno un controllo approfondito sulla modifica dei dati Aree di lavoro silo: Le aree di lavoro sono isolate, impedendo il collegamento o la condivisione di basi tra diverse aree di lavoro. Questo non è adatto a funzioni trasversali o alla gestione completa di progetti e dati

💡 Pro Tip: Airtable è spesso considerato per la gestione dei database, quindi ecco un elenco di software per database personalizzati per assicurarvi di prendere una decisione informata.

Alternativa ai modelli Airtable

I modelli di Airtable sono noti per il loro fascino visivo e per i casi d'uso dettagliati. Tuttavia, i loro limiti rivelano che non sono i migliori strumenti di project management in termini di personalizzazione e impostazioni delle funzionalità.

Per l'attività di ClickUp è sicuramente un'opzione migliore, in quanto la piattaforma eccezionale nella collaborazione e nella gestione delle attività.

Funzionalità/funzione Airtable ClickUp Funzione centrale ➖Database-driven project management ✅ 🏆Project management che va oltre i semplici database Interfaccia utente ✅Interfaccia intuitiva, semplice e simile a un foglio di calcolo ✅Interfaccia intuitiva, ricca di funzionalità/funzione e navigabile Curva di apprendimento ✅ 🏆 Breve per le sue funzionalità/funzione di base. Facile da imparare, ma senza risorse dedicate ✅Leggermente più lunga per le sue funzionalità/funzione complete. Viene fornito con materiale didattico e guida Personalizzazione ➖ Si ferma a viste, campi e tabelle flessibili ✅ 🏆 Estensione della personalizzazione dai campi dati all'automazione e al flusso di lavoro Gestione delle attività ✅Gestione delle attività di base come l'assegnazione di attività, l'impostazione di date di scadenza ✅ 🏆Gestione efficiente delle attività, comprese le attività secondarie, le dipendenze, i grafici di Gantt e la gestione del carico di lavoro Collaborazione ✅Collaborazione in tempo reale su record e campi ✅ 🏆 La collaborazione in tempo reale si estende a dati, visualizzazioni, chattare in app, commenti e persino commenti assegnati Automazioni ✅ Copre notifiche, promemoria e flussi di lavoro di base ✅ 🏆 L'automazione potente copre flussi di lavoro complessi, logiche condizionali e integrazioni native con oltre 1000 app Visualizzazione dei dati ✅ Grafici e dashboard di base per la visualizzazione dei dati ✅ 🏆 Diverse opzioni di visualizzazione, tra cui dashboard personalizzati, grafici e funzionalità di reportistica ✅ I piani Free sono disponibili con funzionalità/funzione limitate. I piani a pagamento tendono a essere piuttosto costosi ✅ 🏆Piano Free disponibile con più funzionalità/funzioni e opzioni a pagamento a prezzi accessibili

Ora esploriamo alcuni modelli di ClickUp ideali per progetti professionali e personali.

1. Modello di CRM commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Gestite i contatti e aumentate la soddisfazione dei clienti con il modello di CRM commerciale ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-90020004091&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*1v2hr8o\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di CRM commerciale ClickUp migliora la soddisfazione dei clienti e la gestione dei lead. Monitoraggio delle vendite con 20 stati, come "Non qualificato", per chiarire il tipo di lead e il lavoro richiesto.

Le visualizzazioni personalizzate aiutano il CRM e il team commerciale a rimanere organizzati e concentrati. Funzionalità/funzioni come il riepilogo/riassunto forniscono un'istantanea dell'intero processo commerciale e dei risultati.

Il modello si integra con diverse project management commerciale strumenti per coprire la vostra intera pipeline commerciale. Semplifica la creazione e la delega di attività e facilita attività come il follow-up dei feedback e le revisioni dei progetti.

Ideale per: Teams e aziende che desiderano migliorare la gestione dei lead, aumentare la soddisfazione dei clienti e snellire la pipeline di vendita con una soluzione CRM organizzata.

Per saperne di più: Scopri la top Modelli CRM se siete alla ricerca di alternative dedicate a migliorare le prestazioni della vostra funzione CRM.

2. Modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitor-Tracking-Template.png Modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355634&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Se avete bisogno di monitorare la concorrenza del mercato, il modello Modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp è per voi. Individuate gli operatori abituali e le nuove startup con la revisione della data di rilascio.

I campi dati consentono di registrare rapidamente categorie di prodotti, produttività, valutazioni e funzionalità/funzione chiave.

Mappando le pagine dei prodotti e le tagline, è possibile monitorare i temi di marketing della concorrenza. Questo modello è un elemento aziendale essenziale se si vuole mantenere o creare un vantaggio competitivo

Ideale per: Team di marketing e aziende che vogliono monitorare la concorrenza sul mercato, analizzare le strategie dei concorrenti e mantenere un vantaggio competitivo attraverso un monitoraggio organizzato.

3. Modello di matrice delle funzionalità/funzione dei prodotti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Product-Features-Matrix-Template.png Modello di matrice delle funzionalità/funzione dei prodotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214 Scarica questo modello /$$$cta/

Sia che si tratti di rivedere la strategia di prodotto o di confrontare le opzioni, il modello Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp è la soluzione di cui avete bisogno.

Mappa tutti i dettagli con etichette chiare e cancellate, assicurando una splendida visualizzazione della roadmap del prodotto. Gli strumenti integrati per la gestione delle attività assicurano il rilascio rapido delle funzionalità, mentre le visualizzazioni personalizzate identificano le funzionalità di alto valore.

Grazie alla modifica collaborativa e al piano delle capacità, questo modello allinea i lavori richiesti dal team e ottimizza le risorse. ClickUp offre funzionalità avanzate di automazione, dipendenza e registrazione delle schermate per migliorare il monitoraggio delle funzionalità/funzione del prodotto.

Questo framework è una scelta eccellente per la pianificazione di eventi, in particolare il lancio di un prodotto o il rilascio di funzionalità/funzione.

Ideale per: Teams e gestori del progetto che desiderano visualizzare in modo efficace le funzionalità del prodotto, semplificare i rilasci delle funzionalità e migliorare la collaborazione durante le discussioni sulla strategia del prodotto.

4. Modello di elenco dei dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-employee-directory-template.png Registrate e monitorate tutti i dettagli dei dipendenti per gestire le risorse e le capacità con il modello ClickUp Employee Directory https://app.clickup.com/signup?modello=t-182413139&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*15tusxc\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di elenco dei dipendenti ClickUp è un gioiello delle risorse umane costruito per organizzare la gestione dei dipendenti. Il suo layout semplice e suggestivo visualizza chiaramente la vostra forza lavoro.

Il framework presenta diversi stati per le informazioni precise di ogni individuo, come la posizione, i bonus, i compleanni e persino l'attuale stato di occupazione.

Ideale per piccole e grandi organizzazioni, il modello si integra bene con le soluzioni HR e CRM. Funzionalità/funzione come le viste Carico di lavoro e Bacheca prevengono la carenza di personale e pianificano l'assenteismo.

Oltre a essere un modello di modello di directory è un ottimo modello di onboarding per i dipendenti. Se implementato per tempo, offre un'esperienza chiara e strutturata ai nuovi dipendenti.

Ideale per: Teams e organizzazioni di tutte le dimensioni che desiderano semplificare la gestione del personale, migliorare i processi di onboarding e mantenere un elenco organizzato dei dipendenti.

5. Modello di reportistica commerciale settimanale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Weekly-Sales-Report.png Reportistica commerciale settimanale https://app.clickup.com/signup?modello=t-205427069&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*up17qv\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete impressionare la dirigenza e risparmiare tempo con le reportistiche di routine? Scegliete il Modello di reportistica commerciale settimanale ClickUp .

Le molteplici visualizzazioni di questo modello consentono di presentare efficacemente i dati a diversi interlocutori. Monitorate le metriche chiave come le chiamate a freddo, i prodotti venduti e lo scostamento dagli obiettivi per misurare istantaneamente il vostro impatto settimanale.

Da fare per avere supporto nella gestione o per mostrare i risultati raggiunti? Questo modello è perfetto per entrambi ed è facile da capire. Mappa le prestazioni dei prodotti, monitoraggio del tempo e analisi delle interazioni.

È una soluzione perfetta per visualizzare il comportamento dei clienti, l'efficienza e le aree di miglioramento.

Ideale per: I professionisti e i team del settore commerciale che desiderano fornire un resoconto efficiente delle metriche settimanali, mostrare i risultati ottenuti e ottenere il supporto del management con presentazioni di dati chiare e d'impatto.

6. Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Project-Management-Spreadsheet-Template.png Modello di foglio di calcolo per la gestione dei progetti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200533127&department=pmo&\_gl=1\*17pe74l\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp è l'aggiornamento ideale di Airtable. Con un'interfaccia a foglio elettronico, questo framework garantisce flessibilità e funzionalità/funzione in un formato familiare.

Il modello di foglio di calcolo mappa i progetti in fasi e visualizza lo stato di avanzamento con una chiara codifica a colori. ClickUp offre visualizzazioni personalizzate come "Deliverables", "Issues" e "Project Gantt" per comprendere i colli di bottiglia, le sequenze e i traguardi.

Il modello ha una guida per iniziare e aiuta a mappare i processi interni, come i flussi di lavoro di approvazione. volete una visualizzazione unica per la vostra azienda? Potete personalizzarla all'istante.

Ideale per: I project manager e i team che cercano uno strumento flessibile e facile da usare per visualizzare le fasi del progetto, tracciare lo stato di avanzamento e personalizzare i flussi di lavoro senza soluzione di continuità.

7. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png Modello di tracciatore commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182104365&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*16bv00v\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp è ideale per tenere traccia delle conversioni commerciali.

L'utile struttura include diversi stati personalizzati pre-progettati per visualizzare lo stato delle attività. Gli stati "Obiettivo raggiunto" e "In corso" sono esempi eccellenti che aiutano i team commerciali a valutare i prossimi passaggi.

Campi personalizzati come i costi di spedizione e i traguardi di profitto mantengono il team concentrato sugli obiettivi aziendali. Inoltre, il vibrante layout facilita l'identificazione degli insight.

Le visualizzazioni uniche, tra cui quella del "Volume delle vendite per mese", aiutano a tenere traccia delle tendenze commerciali. Il modello consente rapide personalizzazioni per tracciare metriche come i tassi di conversione e visualizzare il valore della vita dei clienti.

Ideale per: Teams e aziende che desiderano monitorare efficacemente le conversioni di vendita, valutare gli stati e visualizzare le metriche chiave per migliorare il processo decisionale.

8. Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUps-Time-Management-Schedule-Template.png Modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205471245&dipartimento=personale-{\_gl=1\*ckxw6e\*\_gclcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp con un semplice campo "tipo di attività", è possibile segmentare i traguardi personali e professionali.

Il modello visualizza un registro delle attività per suddividere le attività in base alla giornata. La vista Carico di lavoro consente di non sovraccaricare se stessi o i membri del team nell'assegnazione delle attività.

Le date di inizio e di scadenza cancellate aiutano a visualizzare lo stato di avanzamento e a tenere sotto controllo le attività calcolare il tempo impiegato . Funzionalità/funzione come il pulsante per i commenti, il livello di priorità e la stima del lavoro richiesto vi permetteranno di portare a termine le attività alla velocità della luce.

Ideale per: Professionisti e team che vogliono aumentare la produttività, gestire le attività in modo efficiente e mantenere un carico di lavoro equilibrato monitorando il tempo in modo efficace.

9. Modello di tracciatore di abitudini personali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Personal-Habit-Tracker-Template.jpg Modello di tracciatore personale delle abitudini ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-216069452&department=other&\_gl=1\*1279epp\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di tracciatore personale delle abitudini ClickUp è quello che vi serve per formare nuove abitudini con convinzione e costanza. Dopotutto, un'abitudine si forma in 21 giorni, ma è facile che cada senza una guida.

Raggiungete le vostre aspirazioni personali e professionali con le sue applicazioni, come il miglioramento dello stile di vita, la costruzione di competenze o persino la correzione della procrastinazione.

Questo modello di attività si integra con qualsiasi progetto esistente con un semplice clic. Include attività secondarie per mappare la data e caselle di controllo per segnare lo stato di avanzamento.

Visualizzate i vostri progressi nell'attività principale e nelle attività secondarie come una barra di avanzamento accattivante. Questo framework ClickUp fa al caso vostro se volete che il monitoraggio delle abitudini sia motivante e intuitivo.

Ideale per: Persone che desiderano sviluppare e mantenere nuove abitudini in modo efficace, monitorando lo stato in modo motivante e intuitivo.

10. Modello di piano di bilancio personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Personal-Budget-Plan-Template.png Modello di piano di bilancio personale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205450091&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Volete gestire meglio il vostro denaro? Il Modello di piano di bilancio personale ClickUp è lo strumento perfetto per placare l'ansia finanziaria. Gli otto campi di dati che lo compongono consentono di non avere problemi, tra cui il campo delle categorie che facilita l'individuazione delle entrate e delle uscite.

volete un piano d'azione? La funzionalità/funzione IA integrata, ClickUp Brain vi aiuta a creare multipli. In questo modo, potrete eseguire tutti gli esperimenti e le idee per ottimizzare il vostro budget in modo creativo.

Il modello visualizza un riepilogo/riassunto per una chiara panoramica della salute finanziaria e confronta anche il piano rispetto al reale e gli scostamenti in tempo reale.

ClickUp vi aiuta a pianificare le vostre attività personali e professionali finanze del progetto il modo in cui si desidera.

Ideale per: Individui e professionisti che cercano un approccio organizzato alla gestione delle finanze personali, riducendo l'ansia finanziaria e ottimizzando le strategie di budgeting.

Creare potenti database per organizzare il proprio lavoro

Se volete passare dall'interfaccia di Airtable, ClickUp ha anche uno strumento dedicato ai fogli di calcolo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Tabella-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione tabella semplificata /$$$img/

creare tabelle, collegare attività e visualizzare informazioni in modo immediato con ClickUp Tabella Vie_w

ClickUp Vista Tabella è uno strumento che offre flessibilità e integrazione all'interno di un'interfaccia familiare. Pensate a questo strumento come al vostro foglio di calcolo preferito, potenziato con funzionalità di project management.

Consente di mantenere le informazioni strutturate e accessibili con filtri, raggruppamenti e gestione delle colonne istantanei. Lo strumento consente inoltre la condivisione di collegamenti pubblici, l'accesso alla modifica in tempo reale e l'esportazione dei dati tramite crittografia sicura.

In questo modo, la collaborazione e la presentazione non sono limitate agli stakeholder interni del progetto.

ClickUp non si ferma qui. Vista Tabella ha anche accesso a 30+ strumenti e 1000+ integrazioni, che consentono di gestire più progetti e grandi impostazioni senza problemi.

Raggiungere l'eccellenza nel project management con ClickUp

Il project management è un'arte di abilità e una scienza basata sui dati, e lo strumento giusto è essenziale per l'eccellenza del progetto. Modelli pronti all'uso fanno risparmiare tempo, riducono il lavoro manuale, permettono di ottenere istantaneamente informazioni e facilitano piani d'azione migliori.

Sebbene i modelli di Airtable siano un buon punto di partenza, hanno degli svantaggi, tra cui il limite di personalizzazione, la gestione dei dati e la condivisione incredibilmente restrittiva.

Quindi, perché accontentarsi di poco quando ClickUp offre un project management eccezionale? Come illustrato in ogni modello di questa guida, la piattaforma è uno strumento adattabile, completo e ricco di funzionalità/funzione che offre molto di più della semplice gestione e visualizzazione delle attività.

Offre anche analisi approfondite e Automazioni avanzate - tutto ciò che serve per l'eccellenza del project management. Iscriviti con ClickUp oggi stesso!