Come i test Shift Left possono migliorare la vostra strategia di QA

Il vostro team è nella fase finale di un progetto quando improvvisamente viene alla luce un bug critico. Le Sequenze incombono, i livelli di stress sono alti e la risoluzione di questo problema getta nel caos l'intera Sequenza.

Vi suona familiare?

Questo è esattamente il tipo di situazione che i test a turni possono evitare.

Con i test shift left, invece di eseguire i test alla fine dello sviluppo, si integrano i test e lo sviluppo come se fossero pane e burro. Il risultato è che potete catturare i bug in anticipo, collaborare meglio ed evitare i disastri dell'ultimo minuto.

Ma Da fare per implementare un approccio di testing "shift left"? Questo è esattamente ciò che tratteremo in questo articolo.

**Che cos'è l'approccio di testing Shift Left?

Il test Shift Left è un approccio proattivo in sviluppo del software in cui le attività di test vengono pianificate prima nel ciclo di sviluppo, "spostandosi a sinistra" nella sequenza temporale del progetto.

Invece di aspettare la fine dello sviluppo per iniziare a testare, si inizia a testare durante le fasi di progettazione e sviluppo

Questo approccio efficiente consente di identificare e risolvere i bug prima, riducendo i costi e i tempi necessari per risolverli successivamente e garantendo un'esperienza utente più fluida al momento del rilascio.

Per istanza, se lavorate in un'azienda di e-commerce che sta costruendo una nuova funzionalità/funzione di checkout, potete applicare il test shift left per coinvolgere i tester non appena il progetto viene abbozzato. I test automatizzati verrebbero eseguiti durante la stesura del codice per individuare problemi come il calcolo errato delle tasse o gli errori del gateway di pagamento.

Differenza tra i test shift left e i test tradizionali

Da cosa differisce il test shift left dall'approccio tradizionale? Cerchiamo di capire meglio la differenza:

Aspect Shift Left Testing Traditional Testing Il test inizia sin dalle prime fasi di sviluppo. Il test avviene dopo la fase di sviluppo Si concentra sulla scoperta dei difetti alla fine del ciclo di sviluppo, tipicamente con test di accettazione a livello di sistema o di utente dopo che le funzionalità/funzione sono state completamente costruite Utilizza strumenti (come Selenium, JUnit o Jenkins) e pratiche come lo sviluppo guidato dai test (TDD) o lo sviluppo guidato dal comportamento (BDD), che integrano i test nelle fasi di codifica e progettazione Gestione dei rischi_ Mitiga i rischi in anticipo, offrendo maggiore stabilità e prevedibilità Chiude i rischi critici in prossimità delle scadenze, portando a correzioni affrettate o a ritardi

Differenza tra i test Shift Left e i test tradizionali

Principi di Shift Left Testing

Il test Shift Left si basa su alcuni principi fondamentali. Questi includono:

Estesa collaborazione: Sviluppatori, tester e stakeholder lavorano insieme fin dall'inizio per garantire che la qualità sia considerata in ogni fase

Sviluppatori, tester e stakeholder lavorano insieme fin dall'inizio per garantire che la qualità sia considerata in ogni fase Coinvolgimento precoce: I test iniziano nelle prime fasi del processo di sviluppo, in modo da poter identificare e affrontare prima i potenziali problemi

I test iniziano nelle prime fasi del processo di sviluppo, in modo da poter identificare e affrontare prima i potenziali problemi Automazione bilanciata dei test: I test automatizzati vengono eseguiti frequentemente, consentendo di ottenere un feedback più rapido e di individuare i problemi non appena si presentano

**Leggi di più Tipi di test nell'ingegneria del software

Benefici dei test con spostamento a sinistra

Oltre a risparmiare sui costi e a prevenire l'ansia dell'ultimo minuto, ci sono diversi vantaggi che si possono trarre dal test incrementale a sinistra. Eccone alcuni:

Mitigazione completa del rischio

Coinvolgendosi fin dalle prime fasi del processo di test, i team possono individuare i rischi legati alle nuove funzionalità/funzioni o alle modifiche del codice prima che queste influiscano sull'intero sistema. Questo approccio proattivo garantisce un test approfondito dei percorsi critici dell'applicazione, abbassando le possibilità di fallimento nell'ambiente di produttività.

Riduzione dei costi operativi e delle correzioni dell'ultimo minuto

L'individuazione dei problemi in fase iniziale aiuta a prevenire le costose riparazioni e le battute d'arresto del progetto che spesso si verificano quando si incontrano bug in una fase successiva del processo. Questo riduce le spese complessive di sviluppo e accelera il time-to-market del prodotto.

Un grafico di ricerca dell'esperto di metriche di sviluppo software Capers Jones supporta anche questo aspetto, mostrando che più a lungo si lasciano riposare i bug, più questi diventano costosi per l'azienda.

Via: Accesso alla biblioteca di ingegneria

Migliore collaborazione tra i team di sviluppo e di test

Lo spostamento a sinistra dei test incoraggia l'inclusione dei tester fin dalle fasi iniziali del progetto, come la raccolta dei requisiti, le standup giornaliere e le sessioni di pianificazione degli sprint, per garantire che tutti i membri del team siano allineati sugli oggetti del progetto e sugli standard di qualità.

Questo permette ai tester di comprendere meglio l'ambito e gli oggetti del progetto, consentendo loro di progettare test in linea con le aspettative degli utenti e gli obiettivi del progetto.

La collaborazione tra tester e sviluppatori consente inoltre un ciclo di feedback continuo per gli sviluppatori, permettendo loro di apportare modifiche sulla base di un feedback immediato. Questo riduce la probabilità di difetti significativi in una fase successiva del processo.

Flussi di lavoro automatizzati per i test

L'integrazione dell'automazione all'interno del framework di test shift left consente ai team di coprire un intervallo più ampio di scenari e casi limite che potrebbero essere poco pratici da testare manualmente.

Grazie agli strumenti di automazione, i team possono eseguire suite di test estese che includono test unitari, test di integrazione e test di regressione senza aumentare significativamente il carico di lavoro dei tester.

A differenza dei test manuali, che possono essere soggetti all'errore umano o alla variabilità, i test automatizzati forniscono risultati coerenti in diversi ambienti e iterazioni del software.

Rilascio più rapido dei prodotti

Il test a sinistra dà la priorità ai test precoci per identificare e risolvere rapidamente i difetti, con conseguenti cicli di sviluppo più brevi. I test continui garantiscono una maggiore qualità del software e riducono la necessità di un'estesa manutenzione post-rilascio, che può essere costosa e richiedere molto tempo.

Questo porta a rilasci di prodotti più rapidi e di qualità superiore, consentendo alle aziende di gestire meglio i rilasci e rispondere rapidamente alle richieste del mercato e ai feedback personalizzati.

Le aziende che forniscono prodotti di alta qualità hanno maggiori probabilità di fidelizzare i clienti e di ottenere recensioni positive, consolidando ulteriormente la loro posizione sul mercato.

Implementazione del test Shift Left

Per implementare efficacemente i test shift left nel vostro processo di sviluppo del software, seguite questi passaggi strutturati:

Passo 1: Coinvolgere i tester fin dall'inizio

Il test shift left inizia con il coinvolgimento dei tester durante la fase dei requisiti. Quando fate il briefing con i vostri sviluppatori, fate loro sapere cosa sta cercando il client.

Accettate il loro contributo per garantire che i requisiti siano chiari, testabili e allineati con gli oggetti del progetto

Lasciate che i vostri tester generino casi limite o scenari del cliente per assicurarsi che tutti i problemi potenziali siano catturati prima ancora di iniziare il codice.

Passaggio 2: incorporare i test nella progettazione

Nella fase di progettazione, dovreste collaborare con i tester per creare una strategia di test che si allinei all'architettura del sistema e ai flussi di lavoro degli utenti. Questo include la progettazione di test per aree chiave come sicurezza, prestazioni e usabilità.

Per istanza, se state costruendo un sistema di diagnostica software per autoveicoli, incorporate i test di sicurezza nella progettazione per rispondere agli standard del settore e prevenire le vulnerabilità fin dall'inizio.

Passaggio 3: utilizzare metodologie comprovate

Quadri agili e Strumenti di test agili lavorano in modo eccezionale con il modello di test shift-left per ottenere risultati ottimali nella correzione precoce dei bug.

Potete scegliere tra Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD) e Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Tutti migliorano il testing a sinistra incoraggiando il testing precoce e la collaborazione. Per saperne di più, continuate a leggere.

ClickUp lavora benissimo con la metodologia Agile e la gestione dei client. Posso gestire le attività quotidiane e i to-dos in modo efficiente, creare spazi diversi per lavorare su scenari diversi, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. La sua dashboard è molto attraente e consente di risparmiare molto tempo.

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited su ClickUp

Passaggio 4: Automazioni per i test

Impostazione di pipeline di test automatizzate fin dalle prime fasi del progetto. Utilizzate strumenti di integrazione continua (CI) come Jenkins e Selenium che eseguono automaticamente i test ogni volta che viene aggiunto nuovo codice. Ciò consente di individuare più rapidamente i problemi senza interventi manuali e di risolverli prima che si aggravino.

Passo 5: Integrare i test nelle pipeline CI/DI

Assicuratevi che i vostri test facciano parte della pipeline CI/CD, in modo che ogni modifica al codice venga automaticamente testata, convalidata e preparata per la distribuzione. Questo riduce il tempo dedicato ai test manuali e accelera i rilasci

Passo 6: collaborare e comunicare spesso

Incoraggiate la comunicazione regolare attraverso standup e riunioni di revisione per mantenere tutti allineati sugli obiettivi di qualità. Non è possibile che le persone che sviluppano e testano abbiano in mente risultati diversi, anche per piccole parti del progetto.

Best practice per il testing a sinistra

Abbiamo discusso i passaggi fondamentali da seguire per implementare il test shift left. Ecco alcuni suggerimenti che renderanno il processo ancora più fluido:

Privilegiare: Concentrarsi sull'automazione dei test ad alto impatto che coprono funzioni critiche e lasciare i test complessi per la revisione manuale. In questo modo si evita un'automazione eccessiva nel lungo periodo

Concentrarsi sull'automazione dei che coprono funzioni critiche e lasciare i test complessi per la revisione manuale. In questo modo si evita un'automazione eccessiva nel lungo periodo Incoraggiare la titolarità: Favorire la collaborazione tra sviluppatori e tester per ottenere la qualità del prodotto. Da fare scambiando parte delle retribuzioni di sviluppatori e tester con azioni del prodotto per incentivare le prestazioni

Favorire la collaborazione tra sviluppatori e tester per ottenere la qualità del prodotto. Da fare scambiando parte delle retribuzioni di sviluppatori e tester con azioni del prodotto per incentivare le prestazioni Mantenere ambienti di test identici: Mantenere gli ambienti di sviluppo, test e produttività il più possibile identici. Questo riduce il rischio di bug legati all'ambiente, che possono essere difficili da identificare e risolvere in un secondo momento del processo

Mantenere gli ambienti di sviluppo, test e produttività il più possibile identici. Questo riduce il rischio di bug legati all'ambiente, che possono essere difficili da identificare e risolvere in un secondo momento del processo Usare test paralleli: Eseguire i test in parallelo, soprattutto quelli automatizzati, per accelerare il processo di test

Eseguire i test in parallelo, soprattutto quelli automatizzati, per accelerare il processo di test Mantenere aggiornati gli script di test: Con l'evolversi del progetto, aggiornare regolarmente gli script di test per riflettere nuove funzionalità/funzioni o cambiamenti nei requisiti

Metodologie di test spostate a sinistra

Il testing shift left comprende diverse metodologie che aiutano a integrare il testing nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software. Ecco un'analisi più approfondita di tre metodi importanti.

Sviluppo guidato dal comportamento (BDD)

Il BDD si concentra sulla definizione del comportamento dell'applicazione in base a ciò che l'utente si aspetta quando interagisce con essa. Nel BDD, si scrivono i test in un formato di linguaggio naturale che tutti possono capire.

È un approccio collaborativo che incoraggia la comunicazione costante tra sviluppatori, tester e stakeholder aziendali fin dall'inizio del progetto ciclo di sviluppo del prodotto .

📌Esempio: Se state lavorando a un'applicazione per la prenotazione di viaggi, scrivete uno scenario BDD per definire il comportamento della funzionalità di ricerca dei voli in un linguaggio semplice. Questo aiuta a garantire che tutte le parti interessate siano d'accordo sulle funzionalità/funzione prima dell'inizio del codice.

Sviluppo guidato dai test (TDD)

Il TDD è una metodologia di sviluppo del software in cui i test vengono scritti prima del codice vero e proprio. Il processo segue un ciclo:

Scrivere un test che fallisce

Scrivere il codice minimo necessario a superare il test

Riformulare il codice

Questo approccio aiuta a concentrarsi sui requisiti prima dell'implementazione e riduce la probabilità di difetti.

esempio: In un progetto di servizi finanziari, se state sviluppando una nuova funzionalità/funzione di elaborazione delle transazioni, scriverete prima un test per verificare che la transazione venga elaborata correttamente. Solo dopo aver effettuato il test, si scriverà il codice per implementare la funzione.

Sviluppo guidato dai test di accettazione (ATDD)

L'ATDD prevede la scrittura di test di accettazione prima dell'inizio dello sviluppo. Questa metodologia assicura che tutte le parti interessate abbiano una chiara comprensione dei criteri di accettazione di una funzionalità.

I titolari dei prodotti, gli analisti aziendali e i tester di solito definiscono i test di accettazione, che servono come punto di riferimento per il significato di FATTO per ogni storia utente.

esempio: Se state sviluppando un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), potreste chiedere agli stakeholder di definire i criteri di accettazione per una nuova funzionalità/funzione. Scrivendo i test di accettazione in anticipo, si chiarisce quali dati devono essere inclusi nella reportistica, assicurandosi di fornire esattamente ciò che è richiesto.

Strumenti e risorse per il test di Shift Left

Vediamo alcuni strumenti di test che sono una buona scelta per i test shift left:

Jenkins: Un server di automazione open-source che consente l'integrazione continua e la consegna continua (CI/CD) per lo sviluppo del software

Un server di automazione open-source che consente l'integrazione continua e la consegna continua (CI/CD) per lo sviluppo del software Selenium: Un framework ampiamente utilizzato per l'automazione dei test dei browser web su più piattaforme e linguaggi di programmazione

Un framework ampiamente utilizzato per l'automazione dei test dei browser web su più piattaforme e linguaggi di programmazione Postman: Una piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di API, che permette agli utenti di progettare, testare e condividere API in modo efficiente

Una piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di API, che permette agli utenti di progettare, testare e condividere API in modo efficiente TestSigma: Una piattaforma unificata guidata dall'IA per l'automazione di test web, mobile e API con un minimo di codice necessario

Una piattaforma unificata guidata dall'IA per l'automazione di test web, mobile e API con un minimo di codice necessario TestLeft: Uno strumento progettato per integrare l'automazione dei test negli IDE esistenti, consentendo di effettuare test shift left incorporando test automatizzati nelle prime fasi dello sviluppo

Esistono diversi strumenti che aiutano ad adottare i test shift left. Tuttavia, se state cercando uno strumento unico per praticare i test a sinistra in modo coerente attraverso una migliore comunicazione e collaborazione, vi consigliamo di dare un'occhiata a ClickUp . ClickUp per i team di sviluppo software consente di pianificare, costruire e distribuire facilmente in un unico luogo. È possibile creare e condividere la documentazione per mantenere tutti allineati sugli obiettivi, mentre il controllo di versione assicura che le modifiche e le versioni multiple del software siano monitorate senza problemi.

L'integrazione di automazione si occupa di compiti ripetitivi come le revisioni del codice e le integrazioni con attività come GitHub e Gitlab rendono il monitoraggio del codice semplice.

Inoltre, la collaborazione in tempo reale è garantita da commenti, notifiche e visualizzazioni del team per mantenere tutti sulla stessa pagina. Vediamo come.

Gestione delle attività Attività di ClickUp consente ai team di creare attività dettagliate e sottoattività secondarie specifiche per il test nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Utilizzate le potenti funzionalità di gestione delle attività di ClickUp per semplificare le vostre attività quotidiane e rendere più fluido il processo di test

Potete assegnare le attività di test del software ai membri del team a partire dalla fase dei requisiti, assicurando che i test siano integrati in anticipo. Inoltre, è possibile impostare date di scadenza, priorità e dipendenze per mantenere tutto organizzato.

Potete anche suddividere la fase di test in attività secondarie gestibili, come la scrittura dei casi di test, l'impostazione degli ambienti di test e l'esecuzione dei test.

Automazioni

Con Automazioni ClickUp è possibile semplificare le attività di test ripetitive per ridurre il lavoro manuale richiesto nello sviluppo del software.

Ad istanza, ClickUp può essere un ottimo strumento di automazione per il monitoraggio dei bug e i test QA.

Grazie ai campi personalizzati, agli stati delle attività e alle oltre 35 ClickApp, potete adattare la piattaforma ai vostri processi QA specifici. È quindi possibile automatizzare le attività, assegnare i team e persino aggiornare gli stati in base a trigger.

È inoltre possibile integrare ClickUp con moderni strumenti di test QA come Jenkins e Selenium per automatizzare la pipeline CI/CD. In questo modo, i test vengono eseguiti automaticamente a ogni modifica del codice.

Dashboard personalizzati ClickUp Dashboard consentono di monitorare in tempo reale lo stato dei test, di visualizzare il conteggio dei bug, l'esecuzione dei casi di test e altro ancora. È possibile creare un dashboard che visualizzi gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per garantire la riunione degli obiettivi di test.

Utilizzate le dashboard di ClickUp per visualizzare ciò che desiderate e gestire facilmente le attività di ClickUp

Con Visualizzazioni ClickUp clickUp permette di visualizzare il lavoro nel modo che si preferisce: elenco, tabella, grafico Gantt, calendario o Bacheca. La vista Bacheca di ClickUp, ad esempio, può essere utilizzata come un'intuitiva bacheca per il monitoraggio dei bug, per aiutarvi a organizzare i lavori, gestire i progetti Agile suddividere le attività e assegnarle ai membri interessati con facilità.

Visualizza tutti i record di bug in un unico posto con ClickUp Bacheca

Commenti assegnati in ClickUp e la modifica in tempo reale in Documenti ClickUp i team di testing, gli sviluppatori e i product manager lavorano insieme e risolvono i problemi in modo collaborativo.

Le funzionalità/funzione Agile di ClickUp rendono il testing super-facile, veloce e facile da gestire

Parliamo ora un po' di Le funzionalità/funzioni Agile di ClickUp . La collaborazione è facilitata da quanto segue:

Gestione degli sprint: Pianificate, eseguite e monitorate con facilità i vostri sprint con pannelli visivi, elenchi e sequenze chiare. Date la priorità alle attività, impostate gli obiettivi degli sprint e monitorate lo stato senza sforzo

Pianificate, eseguite e monitorate con facilità i vostri sprint con pannelli visivi, elenchi e sequenze chiare. Date la priorità alle attività, impostate gli obiettivi degli sprint e monitorate lo stato senza sforzo Gestione del backlog: Gestione del backlog con le ultime attività e organizzazione in base alla priorità delle stesse

Gestione del backlog con le ultime attività e organizzazione in base alla priorità delle stesse Grafici: Visualizza in tempo reale lo stato di avanzamento dello sprint con grafici dettagliati per visualizzare la quantità di lavoro rimanente per raggiungere gli obiettivi

Visualizza in tempo reale lo stato di avanzamento dello sprint con grafici dettagliati per visualizzare la quantità di lavoro rimanente per raggiungere gli obiettivi Dashboard Agile: Personalizzate le dashboard Agile per monitorare le metriche chiave, visualizzare il flusso di lavoro e prendere decisioni basate sui dati, mantenendo il team allineato

Questo passaggio all'utilizzo di ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato per tutti i nostri team + utenti, che possono organizzare il proprio lavoro e tenere traccia dei progetti degli altri team. L'insieme delle funzionalità e degli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il CS, il commerciale e il nostro team di sviluppo per gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

Jordan Patrick, Chief Product Officer, Harness su ClickUp

Modelli

ClickUp offre inoltre modelli di casi di test multipli per semplificare e accelerare i flussi di lavoro del test shift left.

Il modello di gestione dei test di ClickUp

Per istanza, il template Modello di gestione dei test di ClickUp è stato progettato per semplificare e organizzare il processo di test dall'inizio alla fine.

Sia che siate a capo di un grande team di QA o che lavoriate da soli, il modello ClickUp Test Management è una soluzione versatile. Snellisce le attività, monitora lo stato di avanzamento e garantisce test completi per ogni parte del progetto.

Ecco come sfruttarlo al meglio:

Creare e gestire facilmente casi di test dettagliati, assicurando che ogni aspetto del progetto venga coperto

e gestire facilmente casi di test dettagliati, assicurando che ogni aspetto del progetto venga coperto Assegnare attività ai membri del team e fissare scadenze per tenere tutti in carreggiata

attività ai membri del team e fissare scadenze per tenere tutti in carreggiata Monitorare lo stato di avanzamento dei test in tempo reale utilizzando viste personalizzabili come Bacheca, Elenco o Calendario

lo stato di avanzamento dei test in tempo reale utilizzando viste personalizzabili come Bacheca, Elenco o Calendario Monitoraggio dei bug e dei problemi tramiteutilizzando un software di monitoraggio dei bug e collegandoli direttamente a casi di test specifici per una risoluzione più rapida

dei bug e dei problemi tramiteutilizzando un software di monitoraggio dei bug e collegandoli direttamente a casi di test specifici per una risoluzione più rapida Collaborare senza sforzo con commenti, allegati e aggiornamenti delle attività per mantenere l'intero team in sincronizzazione

senza sforzo con commenti, allegati e aggiornamenti delle attività per mantenere l'intero team in sincronizzazione Automazione dei processi ripetitivi con l'automazione integrata, riducendo il lavoro richiesto nella gestione dei test

dei processi ripetitivi con l'automazione integrata, riducendo il lavoro richiesto nella gestione dei test Generazione rapida di reportistica per condividere le informazioni sui test con gli stakeholder o la direzione

Questo modello vi aiuta a semplificare il processo di testing, a rimanere organizzati e, infine, a fornire un prodotto di qualità superiore.

Scaricare questo modello

Altri modelli

Inoltre, avete a disposizione il Modello di rapporto di test ClickUp e il file Modelli per il monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp .

Il modello ClickUp Test Report consente di documentare e riepilogare facilmente i risultati dei test, fornendo informazioni sui test superati, falliti o bloccati. Vi aiuta a tenere informati gli stakeholder generando reportistica chiara e strutturata che evidenzia la copertura complessiva dei test, le prestazioni e le aree che richiedono attenzione.

I modelli di ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi semplificano il processo di registrazione, monitoraggio e gestione dei problemi gestione dei bug e dei problemi nei progetti. È possibile assegnare e dare priorità ai bug e monitorare il loro stato per risolvere i problemi in modo efficiente.

Superare le sfide nei test di Shift Left

I test a sinistra portano davvero molti vantaggi in tabella. Tuttavia, pone anche alcune sfide che è necessario affrontare in modo efficace. Vediamole:

Mancanza di competenze di testing tra gli sviluppatori

Lo spostamento a sinistra dei test richiede che gli sviluppatori si assumano maggiori responsabilità per i test, ma potrebbero non avere le competenze, la mentalità o il tempo necessari per eseguire test di qualità. Questo può portare a test incompleti o inefficaci nelle prime fasi del processo.

Strategia principale: Formare continuamente gli sviluppatori sulle metodologie e sugli strumenti di test. Accoppiate gli sviluppatori con collaudatori esperti o create ambienti di collaudo collaborativi in cui possano imparare gli uni dagli altri.

Aumento del tempo di sviluppo iniziale

Coinvolgere il testing fin dall'inizio rallenterà lo sviluppo iniziale, poiché i team dovranno concentrarsi sull'impostazione di framework e processi di testing. Questo può mettere sotto pressione le scadenze, soprattutto per i team abituati ai flussi di lavoro tradizionali.

Strategia top: Adottare modelli di sviluppo iterativi come Agile o Automazioni DevOps che consentono l'integrazione precoce dei test, mantenendo il processo flessibile. In questo modo si otterranno pezzi di sviluppo e di test più piccoli e gestibili.

Costi di strumenti e infrastrutture

I test di Shift Left spesso richiedono strumenti specializzati per l'automazione dei test, i test delle prestazioni e l'integrazione continua, che possono essere costosi per i team o le organizzazioni più piccole. Se gestite una startup, potreste non avere i fondi necessari per avviare inizialmente processi di test automatizzati.

Strategia top: Utilizzare strumenti open-source come Jenkins per l'integrazione continua e Selenium per l'automazione dei test. Questi strumenti riducono i costi, pur fornendo le necessarie funzionalità di test. Una migliore alternativa all-in-one è ClickUp, che consente di automatizzare, gestire e collaborare a tutte le attività di test.

Resistenza culturale

Se lavorate con team tradizionali, in particolare quelli abituati ai modelli waterfall, potrebbero opporsi all'adozione del testing shift left. Potrebbero esitare a spostare le responsabilità e a collaborare più strettamente tra sviluppatori e tester.

Strategia principale: Promuovere una cultura della collaborazione organizzando workshop e attività di team interfunzionali. Incoraggiare la comunicazione frequente tra sviluppatori, tester e stakeholder aziendali per abbattere i silos.

Massima quantità di test automatizzati

Quando si lavora con i test shift left, si dovrà fare molto affidamento sulle automazioni. Se da un lato questo accelera il processo, dall'altro può portare a un'automazione eccessiva, in cui i test diventano fragili o non necessari, rallentando la pipeline di integrazione continua/dispiegamento continuo (CI/CD), anche se si tratta di un'operazione che non è stata fatta utilizzando i migliori strumenti di distribuzione continua .

Strategia top: Privilegiate i test ad alto valore classificandoli in base alla loro importanza. Implementate i test automatizzati solo dove forniscono valore e affidatevi ai test manuali per le aree complesse e ad alto rischio.

Spostamento a sinistra, cattura precoce e consegna migliore con ClickUp

Se volete rendere più efficiente e snello il ciclo di sviluppo del vostro prodotto, il test shift left non è una scelta ma una necessità.

I test a sinistra aiutano a risolvere errori costosi prima che si diffondano, consentendovi di fornire più rapidamente software di qualità superiore. Integrando i test all'inizio del ciclo di sviluppo, è possibile ridurre i bug e migliorare la collaborazione e l'efficienza del team.

Siete pronti a ottimizzare il vostro processo di testing? Provate i potenti strumenti di automazione e gestione delle attività di ClickUp per implementare i test a sinistra senza problemi e mantenere i progetti in linea. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!