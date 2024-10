Modelli di newsletter gratis per Documenti Google

l'81% dei venditori B2B si affida alle newsletter come modulo di riferimento per il marketing dei contenuti. Perché? Perché per per ogni 1 dollaro speso, offrono un rendimento medio di 36 dollari .

Sebbene l'invio regolare di newsletter vi aiuti a mantenere la connessione con il vostro pubblico, la loro creazione da zero può risultare eccessiva. È qui che i modelli di newsletter di Google Documenti passano in secondo piano.

Considerateli come un designer e un copywriter integrati senza un grande budget. Sono pronti all'uso, completamene personalizzabili e soprattutto gratis.

Che siate titolari di una piccola azienda, freelance o persone che hanno qualcosa da condividere, questi modelli di newsletter di Google Docs sono pronti all'uso, completamente personalizzabili e soprattutto gratuiti modelli di newsletter vi faranno risparmiare tempo e lavoro richiesto, pur mantenendo un aspetto professionale.

In questo post abbiamo raccolto i migliori modelli di newsletter gratis per Google Documenti. Ma prima di tutto, diamo una rapida occhiata a come scegliere il modello ideale.

Cosa rende un buon modello di newsletter per Google Documenti?

Non tutti i modelli di newsletter in Documenti Google sono abbastanza interessanti da incoraggiare immediatamente i lettori. Ecco cosa bisogna cercare in un modello di newsletter ideale per Documenti Google:

Playout strutturato: Ha sezioni organizzate con titoli e sotto titoli per una facile navigazione

Ha sezioni organizzate con titoli e sotto titoli per una facile navigazione Design personalizzabile: Permette di cambiare font, colori e immagini per adattarsi al vostro marchio

Permette di cambiare font, colori e immagini per adattarsi al vostro marchio Immagini di alta qualità: Include immagini pertinenti e ad alta risoluzione per rendere il contenuto visivamente attraente

Include immagini pertinenti e ad alta risoluzione per rendere il contenuto visivamente attraente Font leggibili: Utilizza font facili da leggere e dall'aspetto professionale

Utilizza font facili da leggere e dall'aspetto professionale Formattazione coerente: Assicura l'uniformità dell'allineamento, dei margini e degli spazi del testo

Assicura l'uniformità dell'allineamento, dei margini e degli spazi del testo **Punti e elenchi puntati: aiutano a suddividere le informazioni in parti digeribili

**Elementi interattivi: consente di incorporare contenuti multimediali, collegamenti, pulsanti o codici QR per un maggiore coinvolgimento

Opzioni di personalizzazione: Permette di inserire saluti personalizzati, firme e altri tocchi personali

Permette di inserire saluti personalizzati, firme e altri tocchi personali Funzionalità/funzione di collaborazione: Supporta la modifica in tempo reale e il feedback di più collaboratori

8 Modelli di newsletter per Documenti Google

Google Documenti è dotato di una serie di modelli gratuiti compatibili con Microsoft Word che catturano facilmente l'attenzione del vostro pubblico di riferimento.

Eccone otto tra cui scegliere:

1. Modello di newsletter comunitaria di GooDocs

via GooDocs Una grande newsletter comunitaria inizia con un layout chiaro che dà vita agli aggiornamenti, alle storie e agli eventi.

Il modello Community Newsletter di GooDocs offre un design moderno che migliora la comunicazione.

Questo modello, progettato con cura, serve al suo scopo e vi permette di mostrare le storie della vostra comunità.

Con spazi dedicati alle foto e sezioni organizzate, è perfetto per evidenziare eventi e iniziative, catturando lo spirito vibrante della vostra comunità.

Ideale per: Solisti e community manager che desiderano inviare aggiornamenti coinvolgenti e altamente visivi al proprio pubblico di email

2. Modello di newsletter per le vacanze di GDoc

via GDoc Se siete preoccupati per il team building o se siete a corto di tempo per gli auguri di Natale, il Modello di newsletter per le vacanze di GDoc è esattamente ciò che vi serve (indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda).

Questo modello porta l'allegria delle feste con il suo pulito sfondo bianco, il design classico e le immagini festive come rami di abete e regali cancellati, il tutto disposto in un layout chiaro e semplice.

È possibile personalizzarlo facilmente per aggiungere il proprio tocco personale utilizzando diversi font e stili per i blocchi dei titoli. Il richiamo alla citazione è dotato di cornici vintage ed è possibile aggiungere foto nelle sezioni principale, separata e a piè di pagina, con possibilità di posizionamento orizzontale o verticale.

I tradizionali toni del rosso sono ideali per il Natale, ma potete sempre cambiare i colori per adattarli al vostro tema.

Ideale per: Aziende e organizzazioni che desiderano promuovere offerte stagionali e diffondere un'atmosfera festosa durante le festività

3. Modello di newsletter medica minimalista di GooDocs

via GooDocs Una comunicazione chiara è fondamentale nella comunità sanitaria, e una buona modello di annuncio è essenziale per fornire aggiornamenti cruciali senza confusione. Il Minimalist Medical Newsletter Modello di GooDocs fa proprio questo.

Vi aiuta a condividere gli aggiornamenti con i pazienti e il personale in modo semplice. Con il suo p layout pulito e il suo design semplice, questo modello si concentra sulla leggibilità, assicurando che gli annunci medici importanti siano facilmente comprensibili.

Ideale per: Studi medici e professionisti che desiderano condividere aggiornamenti e informazioni sulla salute con i pazienti in un formato pulito e professionale

Leggi anche: Cos'è la gestione delle campagne di marketing (con esempi e modelli)

4. Modello di newsletter per i dipendenti di GDoc

via GDoc Il mondo aziendale moderno è pieno di sfide di marketing per i titolari di aziende e le piccole imprese. Molti hanno difficoltà a realizzare profitti e a coprire i costi perché la comunicazione tra i dipendenti non è abbastanza forte.

L'Employee Newsletter Template di GDoc è un modello di newsletter aziendale che aiuta in modo specifico a connettersi meglio con il proprio team, come una software di comunicazione interna .

Questo modello per documenti Google di tre pagine raggiunge il perfetto equilibrio tra stile e professionalità. Funzionalità/funzione:

Toni morbidi di bianco e grigio che evidenziano i testi importanti

Immagini di dipendenti felici per creare un'atmosfera positiva

Pagine aggiuntive per sezioni divertenti, come una pagina per le barzellette o i meme

È inoltre possibile scaricare questo modello gratis in qualsiasi formato per Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote e altro ancora.

Ideale per: Team di risorse umane e gestori della comunicazione interna che vogliono tenere informato il personale sugli aggiornamenti e i risultati dell'azienda

5. Modello di email marketing per la moda di GDoc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-281.png Modello di newsletter di email marketing di moda: modelli di newsletter da Documenti Google /$$$img/

via GDoc Se strumenti per la scrittura di email se non siete sicuri di inviare una newsletter online, questo modello accattivante è qui per aiutarvi.

Il Modello di email marketing per la moda di GDoc può essere utilizzato da molte aziende, da marchi di abbigliamento e agenzie di modelle a negozi online e corsi di bellezza.

Questo modello personalizzabile è dotato di:

Un design minimalista in bianco e nero

Ampio spazio per immagini come illustrazioni o foto di prodotti

Vari blocchi e pulsanti per una facile navigazione

Data e numero di tiratura nell'intestazione in alto

Collegamenti ai social media in basso

Ideale per: I rivenditori di moda e le boutique che desiderano presentare le nuove collezioni e le tendenze di stile alla propria clientela

💡Pro Tip: Per rendere le cose più facili, date un'occhiata a questi modelli di Calendario dei contenuti per aiutarvi a gestire meglio i contenuti dei social media.

6. Modello di newsletter per i prossimi eventi scolastici di GDoc

via GDoc Che siate un insegnante che vuole coinvolgere i suoi studenti in un nuovo progetto o qualcuno che vuole rinnovare il giornale della scuola, il Modello per newsletter sui prossimi eventi scolastici di GDoc può occuparsi di tutti i tipi di contenuti educativi.

Presenta un mix di forme geometriche semplici, stelle e infografiche lineari con un piè di pagina che mostra dettagli importanti come il numero di tiratura, la data di pubblicazione, il collegato al sito web e il numero di pagina.

La tavolozza dei colori comprende corallo, mirtillo, azzurro e giallo tenue, ma è possibile adattarla facilmente ai colori della scuola.

È inoltre possibile sostituire le foto stock con immagini reali dei vostri studenti e presentare un layout flessibile con varie opzioni di colonna.

Ideale per: Le istituzioni scolastiche che desiderano tenere informati genitori e studenti sulle attività scolastiche e sulle date importanti

7. Modello di newsletter sullo stile di vita della famiglia by Docs and Slides

via Documenti e diapositive Rimanere in connessione con la famiglia non ha prezzo e una newsletter familiare è un ottimo modo per tenere tutti informati.

Il Modello per newsletter di famiglia di Docs and Slides è ottimo per creare aggiornamenti semplici ma efficaci senza bisogno di competenze particolari. Si può usare per condividere notizie, inviti, congratulazioni, foto di famiglia e ricordi.

Le aziende possono anche usare questo modello per coinvolgere i loro client attingendo ai temi della famiglia e dell'unione.

Ideale per: Autori e blogger di contenuti orientati alla famiglia che condividono consigli per i genitori, attività familiari e contenuti di lifestyle

8. Modello di newsletter per ristoranti di Superside

via Superside Volete tenere i vostri abbonati al corrente delle vostre ultime ricette e offerte speciali?

Il modello di newsletter per ristoranti di Superside può mantenere il vostro pubblico impegnato e affamato di novità!

Con il suo design pulito e moderno, questo modello è perfetto per presentare nuovi piatti e novità stagionali. Inoltre, è completamente personalizzabile, in modo da poter aggiungere facilmente il vostro marchio, le foto e i dettagli del menu per renderlo personale.

Ideale per: Ristoranti e caffè che vogliono promuovere nuovi elementi del menu, eventi speciali e coinvolgere i clienti abituali

Limiti dell'uso di Documenti Google per le newsletter

Anche se Google Documenti dispone di una buona serie di modelli gratis, non sono privi di aspetti negativi:

Opzioni di design limitate: Google Documenti è ottimo per i testi, ma non è all'altezza di design più complessi. Con solo forme, linee e caselle di testo di base, creare una newsletter visivamente unica può essere difficile. Non offre strumenti di layout avanzati come quelli presenti nei siti dedicatisoftware per newslettere questo potrebbe ostacolare la creatività

Google Documenti è ottimo per i testi, ma non è all'altezza di design più complessi. Con solo forme, linee e caselle di testo di base, creare una newsletter visivamente unica può essere difficile. Non offre strumenti di layout avanzati come quelli presenti nei siti dedicatisoftware per newslettere questo potrebbe ostacolare la creatività Nessuna integrazione diretta con le email: Una volta creata la newsletter in Documenti Google, non è possibile inviarla direttamente al proprio elenco di destinatari. Dovrete invece copiare e incollare il contenuto nel vostro servizio email o esportarlo come PDF da allegare a un'email. Questo passaggio in più può richiedere molto tempo e può portare a problemi di formattazione

Una volta creata la newsletter in Documenti Google, non è possibile inviarla direttamente al proprio elenco di destinatari. Dovrete invece copiare e incollare il contenuto nel vostro servizio email o esportarlo come PDF da allegare a un'email. Questo passaggio in più può richiedere molto tempo e può portare a problemi di formattazione Nessuna analisi: Documenti Google non fornisce alcuno strumento per monitorare l'andamento della newsletter. Non sarete in grado di vedere metriche come i tassi di apertura o i tassi di clic, rendendo più difficile valutare il coinvolgimento dei vostri lettori o adattare la vostra strategia per le newsletter future

Documenti Google non fornisce alcuno strumento per monitorare l'andamento della newsletter. Non sarete in grado di vedere metriche come i tassi di apertura o i tassi di clic, rendendo più difficile valutare il coinvolgimento dei vostri lettori o adattare la vostra strategia per le newsletter future Problemi di collaborazione: Mentre i Documenti Google sono ideali per la collaborazione basata sul testo, le cose possono complicarsi quando più persone lavorano al layout di una newsletter. Le modifiche di una persona potrebbero influire su un'altra parte del documento, causando incoerenze o conflitti di progettazione

Mentre i Documenti Google sono ideali per la collaborazione basata sul testo, le cose possono complicarsi quando più persone lavorano al layout di una newsletter. Le modifiche di una persona potrebbero influire su un'altra parte del documento, causando incoerenze o conflitti di progettazione Limiti di dimensione dei file: Google Documenti ha un limite di 50 MB di dimensione dei file, che può diventare rapidamente un problema se la newsletter ha molte immagini o pagine multiple. Questo potrebbe costringervi a ridurre la qualità delle immagini o a tagliare i contenuti, con conseguenze sull'impatto generale della vostra newsletter

Leggi anche: le 10 migliori newsletter sull'IA a cui abbonarsi negli ultimi tempi

Modelli alternativi di newsletter

I limiti dei documenti Google evidenziano la necessità di una piattaforma che offra maggiore flessibilità e varietà. ClickUp , uno strumento completo per il project management e il lavoro, è un'alternativa migliore. Migliora il processo di creazione dei documenti con funzionalità avanzate di project management via email, modelli personalizzabili e strumenti di IA.

Dall'invio di email di benvenuto a impostazione delle campagne drip la ricca libreria di modelli di ClickUp offre soluzioni per tutte le esigenze.

Ecco cinque modelli di newsletter di ClickUp perfetti per creare facilmente newsletter sorprendenti:

1. Modello di lavagna online per newsletter di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-285.png Create una newsletter dall'aspetto professionale con il modello di lavagna online per newsletter di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205380724&\_gl=1\*tpwgdb\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcwODI3NzQuQ2owS0NRandvOFMzQmhEZUFSSXNBRlJta09PVTFkbXZYd3BBWXdiZFFZRmFrMV8wSGJScjhkRGlpa1ItRjdhRkJlc0daU3RGQW9LdHZlZ2FBc0NERUFMd193Y0I.\*gcl_au*NTQ1OTgzNDEyLjE3MjMwMjkyNjE .

Scarica questo modello /$$$cta/

Se avete bisogno di un modo fresco e accattivante per mantenere il vostro team o i vostri clienti nel giro, il modello Modello di lavagna online per newsletter ClickUp è una buona opzione.

Dalla pre-pianificazione alla consegna finale, questo modello vi aiuta a organizzare tutto in un unico posto. Un semplice editor drag-and-drop offre la massima flessibilità per personalizzare tutto, dagli schemi di colore ai blocchi di testo. Inoltre, è possibile aggiungere facilmente immagini, video e collegamenti per mantenere il contenuto visivamente accattivante.

Una delle funzionalità/funzione migliori è che vi aiuta a mappare la struttura della vostra newsletter prima di iniziare. Potete fare un brainstorming, organizzare i vostri pensieri e determinare cosa vogliono i vostri lettori. È ottimo per allineare i contenuti con le strategie di CRM e gli obiettivi di marketing e perfetto per creare newsletter per i client email.

È anche possibile tracciare le metriche di performance per sapere esattamente cosa funziona e come migliorare la prossima newsletter.

Ideale per: i project manager e i gestori del team che vogliono condividere visivamente con i loro team gli aggiornamenti e le sessioni di brainstorming

Scaricare questo modello

2. Modello di newsletter immobiliare ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-286.png Costruite una forte connessione con i vostri client con il modello di newsletter immobiliare ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6103928&\_gl=1\*1lx0tne\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcwODI3NzQuQ2owS0NRandvOFMzQmhEZUFSSNBRlJta09PVTFkbXZYd3BBWXdiZFFZRmFrMV8wSGJScjhkRGlpa1ItRjdhRkJlc0daU3RGQW9LdHZlZ2FBc0NERUFMd193Y0I.\*gcl_au*NTQ1OTgzNDEyLjE3MjMwMjkyNjE .

Scarica questo modello /$$$cta/

Originariamente creato per le società immobiliari, Modello di newsletter immobiliare di ClickUp eccelle nella presentazione degli elenchi e nella connessione degli agenti con i potenziali client.

Potete usarlo per:

Creare immagini accattivanti

Personalizzare contenuti come articoli e consigli utili

Condividere approfondimenti sulle tendenze del mercato, sui prezzi delle abitazioni e sulle statistiche relative alle vendite di case

Tuttavia, questo modello è stato progettato tenendo conto della flessibilità, che lo rende uno strumento potente per qualsiasi settore, non solo quello immobiliare. Che si tratti di architettura, legge o persino gioielleria, questo modello si adatta alle vostre esigenze.

È possibile personalizzare facilmente tutto, dai colori ai font, dal layout alle sezioni, consentendo di evidenziare i propri servizi nel miglior modo possibile.

Ad esempio, uno studio legale potrebbe trasformare le sezioni "Proprietà 1" e "Proprietà 2" per evidenziare i casi e gli argomenti più urgenti come "Caso 1", "Caso 2" e così via.

Ideale per: Agenti immobiliari e broker che desiderano presentare gli elenchi di proprietà e gli aggiornamenti di mercato a potenziali acquirenti e venditori

Scarica questo modello

3. Modello di rapporto sulle notizie ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-287.png Creare reportistica coinvolgente con il modello ClickUp News Report https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171784&\_gl=1\*yk37ip\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcwODI3NzQuQ2owS0NandvOFMzQmhEZUFSSXNBRlJta09PVTFkbXZYd3BBWXdiZFFZRmFrMV8wSGJScjhkRGlpa1ItRjdhRkJlc0daU3RGQW9LdHZlZ2FBc0NERUFMd193Y0I.\*gcl_au*NTQ1OTgzNDEyLjE3MjMwMjkyNjE .

Scarica questo modello /$$$cta/

Un punto di riferimento per i giornalisti, il modello Modello di rapporto giornalistico ClickUp è disegnato come un articolo di giornale, completato da titoli in grassetto e colonne organizzate. Potete usare questo format per la vostra azienda per condividere le ultime attività, presentare i nuovi membri del team o celebrare i risultati raggiunti.

Come nello stile di ClickUp, potete personalizzare l'intero modello per adattarlo alle dimensioni e agli obiettivi della vostra azienda. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di inviare email per comunicare. Voi e il vostro team potete lavorare insieme in tempo reale utilizzando il modello!

Fate un brainstorming su ciò che sta accadendo nella vostra comunità, raccogliete fatti e citazioni e mettete insieme in modo creativo la storia della vostra azienda. Ricordate di monitorare e rivedere le notizie prima di pubblicare la newsletter.

Ideale per: I team dei media e i gestori del team che hanno bisogno di compilare e distribuire notizie aziendali, aggiornamenti del settore ed eventi attuali

Scaricare questo modello

4. Modello di comunicato stampa di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-288.png Realizzate un buon comunicato stampa con il modello di comunicato stampa di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-3961524&\_gl=1\*19aidgt\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcwODI3NzQuQ2owS0NandvOFMzQmhEZUFSSXNBRlJta09PVTFkbXZYd3BBWXdiZFFZRmFrMV8wSGJScjhkRGlpa1ItRjdhRkJlc0daU3RGQW9LdHZlZ2FBc0NERUFMd193Y0I.\*gcl_au*NTQ1OTgzNDEyLjE3MjMwMjkyNjE .

Scarica questo modello /$$$cta/

Quanto si può essere creativi con qualcosa di così noioso come un comunicato stampa? Beh, sarete sorpresi.

Il Modello di comunicato stampa ClickUp vi permette di personalizzarlo per riflettere la missione e i valori della vostra azienda. È possibile aggiungere una foto di copertina, regolare il font e sperimentare con i colori per mantenere vivo l'interesse dei lettori.

Ma non è tutto. Il modello include anche un layout campione con una struttura organizzata che vi aiuterà a includere tutte le informazioni necessarie senza andare fuori strada. Di solito segue un ordine come questo:

Nome dell'azienda, logo, informazioni di contatto, posizione e data in alto

Un titolo e un sottotitolo accattivanti all'inizio per attirare i lettori

Un riepilogo/riassunto con una rapida panoramica del comunicato

Il corpo, ricco di dettagli essenziali come la data di lancio, i prezzi, le funzionalità/funzione, ecc.

Una breve descrizione di ciò che la vostra azienda Da fare

Sia che stiate annunciando il lancio di un prodotto o un evento, questo modello di ClickUp vi garantisce di rimanere sulla buona strada e coerenti. Inoltre, assicura che il vostro messaggio sia chiaro e completato prima di condividerlo con il mondo.

Ideale per: i professionisti delle pubbliche relazioni e i team di comunicazione che devono annunciare ai media novità aziendali, lanci di prodotti o aggiornamenti significativi

Scarica questo modello

**Per saperne di più Abbiamo esaminato i migliori strumenti per il test delle email

5. Modello di pubblicità via email di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-289.png Tenete i vostri personalizzati informati sui vostri prodotti e servizi con il modello ClickUp Email Advertisement https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6122444&\_gl=1\*19aidgt\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcwODI3NzQuQ2owS0NRandvOFMzQmhEZUFSSXNBRlJta09PVTFkbXZYd3BBWXdiZFFZRmFrMV8wSGJScjhkRGlpa1ItRjdhRkJlc0daU3RGQW9LdHZlZ2FBc0NERUFMd193Y0I.\*gcl_au*NTQ1OTgzNDEyLjE3MjMwMjkyNjE .

Scarica questo modello /$$$cta/

Volete che le vostre email vengano lette, giusto?

Il Modello di pubblicità via email ClickUp garantisce che. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi strategia di marketing, consentendovi di mantenerlo semplice, creativo o personalizzato.

L'opzione "Semplice" offre un format pulito e senza fronzoli che mette in mostra la vostra azienda e i vostri prodotti senza sopraffare il lettore.

L'opzione "Personalizza", invece, consente di personalizzare i messaggi utilizzando i nomi, le posizioni e le preferenze del pubblico. Questo aggiunge un tocco personale, rendendo i contenuti più pertinenti e attraenti.

Che si tratti di comunicazione diretta o di creatività, questo modello ha uno stile adatto alle vostre esigenze. Vi aiuta a fornire contenuti di alta qualità che catturano l'attenzione.

Ideale per: Team di produttività che desiderano creare email promozionali convincenti per presentare prodotti, servizi o offerte speciali al proprio traguardo

Scarica questo modello

Potete anche sfruttare ClickUp Email con questo modello per semplificare e migliorare il processo di creazione delle newsletter.

Semplificare la creazione di newsletter con ClickUp Email

Ecco alcuni vantaggi chiave:

Archiviare tutti i contenuti delle newsletter in un'unica posizione , comprese le bozze, le immagini e le versioni finali. Organizzare i contenuti in cartelle o progetti per facilitarne l'accesso e il project management

, comprese le bozze, le immagini e le versioni finali. Organizzare i contenuti in cartelle o progetti per facilitarne l'accesso e il project management Suddividere la creazione di newsletter in attività più piccole e gestibili . Assegnare le attività ai membri del team e fissare le scadenze per garantire un completamento tempestivo

. Assegnare le attività ai membri del team e fissare le scadenze per garantire un completamento tempestivo Collaborare con i membri del team in tempo reale per elaborare idee e fornire feedback. Utilizzare commenti e annotazioni per discutere elementi specifici della newsletter

in tempo reale per elaborare idee e fornire feedback. Utilizzare commenti e annotazioni per discutere elementi specifici della newsletter Programmare l'invio delle newsletter in orari ottimali per raggiungere il pubblico di riferimento. Garantire una consegna coerente e tempestiva dei contenuti

in orari ottimali per raggiungere il pubblico di riferimento. Garantire una consegna coerente e tempestiva dei contenuti Monitorare le metriche chiave, come i tassi di apertura, i tassi di clic e le disiscrizioni. Analizzare i dati sulle prestazioni per ottimizzare le future campagne di newsletter

per ottimizzare le future campagne di newsletter Integrazione con piattaforme di email marketing, strumenti di progettazione e sistemi CRM per un flusso di lavoro senza interruzioni

Leggi anche: Come utilizzare l'IA nelle email (casi d'uso e strumenti)

Dite addio alle newsletter noiose!

Per quanto le informazioni siano ottime, se non sono chiare, il vostro pubblico se ne andrà.

I migliori modelli di newsletter vi aiutano a organizzare le vostre idee, mantenendo i vostri lettori impegnati con contenuti facili da seguire e dal tono giusto.

I modelli di ClickUp vanno oltre le basi dei documenti Google. La piattaforma combina una gestione avanzata dei documenti con potenti strumenti di project management. Che si tratti del lancio di un nuovo prodotto, della gestione di un grande progetto o semplicemente della semplificazione delle attività quotidiane, ClickUp offre soluzioni personalizzate per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente e a raggiungere i vostri obiettivi.

ClickUp non è solo una piattaforma per la gestione dei documenti strumento di marketing per le piccole imprese e per le aziende: si adatta alle vostre esigenze e cresce con voi. Iscrivetevi a ClickUp e rinnova il modo in cui comunichi le tue notizie al mondo!