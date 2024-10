11 Migliori software per l'onboarding e la formazione commerciale 2024

La produttività commerciale moderna consiste nel promuovere un prodotto e nel fornire un valore reale ai clienti risolvendo le loro sfide. Da fare con successo, è necessario un team ben attrezzato e competente, che comprenda i punti dolenti dei clienti e li stimoli con delicatezza.

Ma la formazione di un team commerciale non è un lavoro facile. I formatori commerciali possono avere difficoltà a trasmettere le conoscenze a tutti i venditori che entrano in azienda.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di onboarding commerciale, per garantire che i nuovi assunti siano pronti a partire con una formazione pratica e un onboarding senza problemi.

In questo blog, il team di ClickUp e io abbiamo evidenziato 11 diversi software per l'onboarding e la formazione commerciale. Esamineremo le funzionalità/funzione, i limiti e i prezzi di questi migliori strumenti di onboarding commerciale, in modo che possiate fare la scelta ottimale per il vostro team.

Cosa cercare nelle piattaforme di onboarding commerciale?

Ecco le funzionalità/funzione chiave della migliore piattaforma di onboarding commerciale a cui dovete prestare attenzione:

Facile da usare: La piattaforma deve essere semplice, come la vostra app preferita. I responsabili commerciali devono essere in grado di caricare rapidamente i materiali di formazione e i nuovi assunti non devono sentirsi spaesati. Il programma di onboarding commerciale deve essere fluido e preciso, non complicato

Automazioni : Una buona piattaforma dovrebbe gestire attività ripetitive come l'invio di promemoria o il monitoraggio dello stato. In questo modo, il team può concentrarsi sull'apprendimento della conoscenza del prodotto e sullo sviluppo delle competenze commerciali, invece di preoccuparsi di attività minori

Sarebbe ottimo se la piattaforma tracciasse le performance commerciali per aiutarvi a capire quanto funziona il monitoraggio Funzionalità/funzione di collaborazione: Se il team commerciale è distribuito o lavora da remoto, è necessario disporre di una piattaforma che aiuti a promuovere la collaborazionela gestione coesiva del team. Cercate funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale e la facile condivisione delle risorse per rendere l'onboarding un lavoro richiesto dal team

Ora che sapete cosa cercare, diamo un'occhiata al miglior software di onboarding commerciale che copre tutte queste basi!

Le 11 migliori piattaforme di onboarding commerciale

1. ClickUp (la migliore per la gestione delle attività commerciali e la collaborazione)

clickUp vi aiuta con la migliore assistenza per l'abilitazione alle attività commerciali e la collaborazione con le attività_

Nella mia esperienza, ClickUp è stato un vero e proprio salvavita per l'organizzazione dei progetti e per l'assistenza alle vendite a semplificare gli imbuti dei progetti commerciali . Uso ClickUp da qualche anno e la gestione delle attività è 10 volte più facile, il che a sua volta aiuta a convertire le offerte più velocemente.

Per esempio, immaginate di gestire un team commerciale che gestisce più client in diverse fasi della pipeline. Con ClickUp, potete assegnare attività a ogni rappresentante, monitorare lo stato di ogni trattativa e dare priorità ai contatti in un unico posto.

Se a questo aggiungete l'intervallo di modelli commerciali personalizzabili di ClickUp, sarete in grado di eseguire tutto, dalla generazione di lead alla chiusura degli accordi, con pochi clic. Esploriamoli insieme.

Modello di onboarding commerciale di ClickUp

Ecco come il Modello di Onboarding commerciale di ClickUp può cambiare le carte in tavola per i vostri rappresentanti commerciali. Con un piano chiaro e liste di controllo per attività chiave come l'impostazione degli obiettivi e la programmazione delle dimostrazioni, nulla viene trascurato.

Inoltre, i flussi di lavoro automatizzati permettono di gestire tutto senza una costante supervisione. Che si tratti di gestire programmi di onboarding commerciale o di pianificare la formazione alle vendite, ClickUp rende tutto più semplice.

Scarica questo modello

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestione del team: Crea, assegna e monitora facilmente le attività commerciali per il tuo team, in modo che tutti siano sulla stessa pagina e siano responsabili

Crea, assegna e monitora facilmente le attività commerciali per il tuo team, in modo che tutti siano sulla stessa pagina e siano responsabili Collaborazione facile: Collaborazione con il team in tempo reale, condivisione di file e comunicazione attraverso commenti e menzioni

Collaborazione con il team in tempo reale, condivisione di file e comunicazione attraverso commenti e menzioni Visualizzazioni personalizzate: Accelerare la crescita dei client e la soddisfazione dei clienti conIl CRM intuitivo di ClickUp. Visualizza le attività in vari formati, come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario, in base alle preferenze del team

Accelerare la crescita dei client e la soddisfazione dei clienti conIl CRM intuitivo di ClickUp. Visualizza le attività in vari formati, come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario, in base alle preferenze del team Automazioni: Impostazione di flussi di lavoro automatizzati per snellire le attività ripetitive, come l'assegnazione di compiti o l'invio di notifiche

Impostazione di flussi di lavoro automatizzati per snellire le attività ripetitive, come l'assegnazione di compiti o l'invio di notifiche Integrazioni: Integrazione di ClickUp con i vostri strumenti commerciali preferiti, come Salesforce, HubSpot, Zapier e molti altri

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti possono trovare l'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp eccessiva, soprattutto durante la configurazione iniziale

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Mindtickle (Ideale per la formazione commerciale approfondita e il coaching delle prestazioni)

Via Mentalista Mindtickle è una piattaforma di onboarding delle vendite progettata esplicitamente per aiutare i team commerciali a crescere in modo rapido ed efficiente. Ciò che apprezzo della piattaforma è il fatto che offre percorsi di apprendimento e programmi di formazione personalizzabili.

Inoltre, il monitoraggio della conformità tiene tutti in riga. Il suo funzionalità/funzione commerciali sono anch'esse efficaci. Rendono semplicissimo il monitoraggio dello stato, aiutano il team ad affinare le proprie capacità e a tenere d'occhio i traguardi di fatturato.

Le migliori funzionalità/funzione di Mindtickle

Abilitazione commerciale e formazione : Strumenti completi per la realizzazione e la gestione di programmi di formazione, per garantire che i nuovi rappresentanti commerciali abbiano le conoscenze dei prodotti e le competenze necessarie per un esito positivo

: Strumenti completi per la realizzazione e la gestione di programmi di formazione, per garantire che i nuovi rappresentanti commerciali abbiano le conoscenze dei prodotti e le competenze necessarie per un esito positivo Coaching commerciale : Gli strumenti di coaching in tempo reale aiutano i gestori del team commerciale a guidare i loro team con feedback continui, che a loro volta migliorano le prestazioni di vendita

: Gli strumenti di coaching in tempo reale aiutano i gestori del team commerciale a guidare i loro team con feedback continui, che a loro volta migliorano le prestazioni di vendita Intelligenza sulle conversazioni : Mindtickle analizza le conversazioni commerciali, offrendo spunti che i responsabili delle vendite possono utilizzare per migliorare la comunicazione e chiudere gli affari più velocemente

: Mindtickle analizza le conversazioni commerciali, offrendo spunti che i responsabili delle vendite possono utilizzare per migliorare la comunicazione e chiudere gli affari più velocemente Analisi e dashboard : Approfondimenti dettagliati e dashboard personalizzabili aiutano a monitorare la preparazione commerciale, le prestazioni e l'efficacia complessiva della formazione

: Approfondimenti dettagliati e dashboard personalizzabili aiutano a monitorare la preparazione commerciale, le prestazioni e l'efficacia complessiva della formazione Indice di preparazione commerciale: Una funzionalità/funzione unica che aiuta i leader commerciali a misurare e monitorare la preparazione del proprio team commerciale, assicurando che tutti siano pronti ad affrontare i clienti con fiducia

Limiti di Mindtickle

Analisi in tempo reale : Gli utenti devono abbandonare il proprio flusso di lavoro per accedere alle analisi in tempo reale, il che può interrompere la produttività

: Gli utenti devono abbandonare il proprio flusso di lavoro per accedere alle analisi in tempo reale, il che può interrompere la produttività Interfaccia : Alcuni utenti trovano l'interfaccia disordinata, obsoleta e non intuitiva

: Alcuni utenti trovano l'interfaccia disordinata, obsoleta e non intuitiva Curva di apprendimento: Le funzionalità/funzione di Mindtickle possono essere eccessivamente complicate, il che comporta una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Mindtickle

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Mindtickle

G2: 4.7/5 (2.190+ recensioni)

4.7/5 (2.190+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (120+ recensioni)

3. Allego (migliore per la gestione dei contenuti commerciali e il coaching interattivo)

Via Allego Volete migliorare la gestione dei contenuti commerciali? Ho trovato Allego utile a questo proposito. Ciò che apprezzo di più è la sua capacità di fornire contenuti pertinenti proprio quando servono.

Sono finiti i giorni in cui bisognava cercare il materiale di formazione o ricordare i dettagli dei prodotti: queste informazioni sono facilmente accessibili all'interno di Allego. Inoltre, grazie alle sue funzionalità di coaching interattivo, la piattaforma mantiene il team impegnato e attivo nell'apprendimento. È facile da usare e progettata per avere un impatto reale sulle prestazioni commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Allego

Equipaggiare i venditori con contenuti : Permette al team di accedere facilmente alle conoscenze di cui hanno bisogno proprio quando ne hanno bisogno

: Permette al team di accedere facilmente alle conoscenze di cui hanno bisogno proprio quando ne hanno bisogno Formazione e coaching dei venditori : Aiutate il vostro team a diventare un top performer con l'apprendimento che avviene senza soluzione di continuità durante la loro giornata

: Aiutate il vostro team a diventare un top performer con l'apprendimento che avviene senza soluzione di continuità durante la loro giornata Connessione tra venditori e acquirenti : Fai in modo che il tuo team si distingua offrendo esperienze personalizzate e convenienti che gli acquirenti ricorderanno

: Fai in modo che il tuo team si distingua offrendo esperienze personalizzate e convenienti che gli acquirenti ricorderanno Incentivare l'apprendimento in azienda : Fornite a tutta la forza lavoro gli strumenti, le conoscenze e i contenuti necessari per avere successo

: Fornite a tutta la forza lavoro gli strumenti, le conoscenze e i contenuti necessari per avere successo Intelligenza delle conversazioni e analisi delle chiamate: Utilizzare l'IA per migliorare le conversazioni commerciali con approfondimenti in tempo reale e coaching automatizzato

Limiti di Allego

Configurazione complessa : Richiede tempo e sfida per gli amministratori, soprattutto con i team più grandi

: Richiede tempo e sfida per gli amministratori, soprattutto con i team più grandi Interfaccia complessa : La navigazione può risultare opprimente e difficile da gestire.

: La navigazione può risultare opprimente e difficile da gestire. Limiti per i dispositivi mobili: L'app per dispositivi mobili manca di un'ottimizzazione completa per un facile utilizzo in movimento

Prezzi di Allego

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Allego

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Brainshark (il migliore per la preparazione commerciale e la creazione di contenuti per la formazione)

Via Brainshark Brainshark è stato creato per aiutare i team a rimanere aggiornati con programmi di formazione coinvolgenti e schede di valutazione dettagliate. Questa soluzione aiuta i vostri rappresentanti commerciali a migliorare le loro conoscenze sui prodotti e le loro tecniche di vendita, in particolare ciò di cui hanno bisogno per migliorare le loro prestazioni.

Uno degli aspetti che mi ha colpito è la facilità con cui è possibile creare ed erogare formazione on-demand. I responsabili commerciali possono mappare percorsi di apprendimento strutturati che guidano i nuovi rappresentanti attraverso i corsi più importanti. La funzionalità/funzione più importante? Gli strumenti di coaching e di analisi automatica integrati in Brainshark aiutano a garantire che i rappresentanti commerciali non si limitino a sfogliare i contenuti, ma li padroneggino.

Le migliori funzionalità/funzione di Brainshark

Scorecard di preparazione : Visualizzazione del grado di preparazione del team commerciale attraverso il monitoraggio degli stati e delle prestazioni mediante scorecard dettagliate

: Visualizzazione del grado di preparazione del team commerciale attraverso il monitoraggio degli stati e delle prestazioni mediante scorecard dettagliate Autore di contenuti : Creazione di presentazioni coinvolgenti e arricchite dalla voce, con quiz interattivi, sondaggi e altro ancora

: Creazione di presentazioni coinvolgenti e arricchite dalla voce, con quiz interattivi, sondaggi e altro ancora Formazione e onboarding : Fornite percorsi e corsi di apprendimento on-demand che si adattano agli impegni del vostro team

: Fornite percorsi e corsi di apprendimento on-demand che si adattano agli impegni del vostro team Coaching e pratica : Convalida della padronanza dei messaggi chiave da parte del team con valutazioni video, revisioni tra pari ed esercizi di ruolo

: Convalida della padronanza dei messaggi chiave da parte del team con valutazioni video, revisioni tra pari ed esercizi di ruolo Analisi e punteggio automatico: Punteggio e valutazione automatica delle presentazioni video, per offrire un feedback in tempo reale ai rappresentanti commerciali

Prezzi di Brainshark

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brainshark

G2: 4.4/5 (570+ recensioni)

4.4/5 (570+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (20+ recensioni)

5. WorkRamp (il migliore per la flessibilità della formazione dei dipendenti e dei clienti)

Via Campo di lavoro Ho trovato WorkRamp flessibile, soprattutto quando si tratta di supportare l'apprendimento dei dipendenti e la formazione dei clienti. State facendo il boarding dei nuovi assunti? Cercate di migliorare il vostro team attuale? Il Learning Cloud di WorkRamp offre la configurazione necessaria.

La piattaforma si adatta facilmente alle vostre esigenze. Per istanza, è possibile costruire programmi di formazione personalizzati, monitorare le performance commerciali e integrarla perfettamente con altri strumenti già in uso. Inoltre, l'assistenza IA di WorkRamp e i percorsi di apprendimento personalizzabili aiutano a mantenere l'attenzione sullo sviluppo delle competenze giuste senza sovraccaricare il team.

Le migliori funzionalità/funzione di WorkRamp

Abilitazione alle vendite : Fornisce al team commerciale moduli di formazione personalizzati che si concentrano sul miglioramento della preparazione alle vendite

: Fornisce al team commerciale moduli di formazione personalizzati che si concentrano sul miglioramento della preparazione alle vendite /IA Assist e certificazioni delle competenze: Automazione della creazione di contenuti e certificazione dei rappresentanti nelle vendite e nelle dimostrazioni per una maggiore produttività

Cloud per l'apprendimento dei dipendenti : Costruire una cultura di apprendimento e sviluppo continuo con strumenti progettati per aggiornare rapidamente il team

: Costruire una cultura di apprendimento e sviluppo continuo con strumenti progettati per aggiornare rapidamente il team Creazione e sicurezza dei contenuti : Creare e gestire facilmente contenuti coinvolgenti, mantenendo la sicurezza grazie alla protezione avanzata dei dati

: Creare e gestire facilmente contenuti coinvolgenti, mantenendo la sicurezza grazie alla protezione avanzata dei dati Reportistica avanzata: Monitoraggio dello stato dei programmi di formazione e dimostrazione del ROI con dashboard personalizzati e analisi dettagliate

Prezzi di WorkRamp

Prezzi personalizzati

Limiti di WorkRamp

Opzioni personalizzate limitate : Alcune funzionalità/funzioni, come la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sono limitate e richiedono un lavoro manuale per gli aggiornamenti

: Alcune funzionalità/funzioni, come la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sono limitate e richiedono un lavoro manuale per gli aggiornamenti Scalare la reportistica : Con la crescita dei team, la generazione di reportistica completa può diventare impegnativa senza ulteriori personalizzazioni

: Con la crescita dei team, la generazione di reportistica completa può diventare impegnativa senza ulteriori personalizzazioni Limiti di SCORM e xAPI: I corsi SCORM possono essere incoerenti e la piattaforma attualmente non dispone di supporto xAPI, il che limita il monitoraggio avanzato dei contenuti

Valutazioni e recensioni di WorkRamp

G2: 4.4/5 (550+ recensioni)

4.4/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

6. Continu (il migliore per la formazione commerciale e il monitoraggio dello stato in tempo reale)

Via Continua Anche Continu è una soluzione LMS (learning management system), ma che rende la formazione commerciale molto più semplice. È stato progettato per aiutare il team commerciale ad aggiornarsi rapidamente e a chiudere più velocemente gli affari.

Con Continu, creare programmi di formazione commerciale è semplice. È possibile creare facilmente corsi personalizzati, archiviare tutto il materiale formativo in un unico luogo e monitorare le prestazioni dei rappresentanti in tempo reale. È come avere un assistente personale per la gestione della formazione, senza la fatica di farlo.

Le migliori funzionalità/funzione di Continu

Flussi di lavoro : Continu consente di automatizzare la formazione commerciale in modo che i rappresentanti ricevano le lezioni giuste al momento giusto, senza che dobbiate supervisionare ogni fase

: Continu consente di automatizzare la formazione commerciale in modo che i rappresentanti ricevano le lezioni giuste al momento giusto, senza che dobbiate supervisionare ogni fase Apprendimento personalizzato : Non tutti imparano allo stesso modo e Continu lo sa. È possibile creare percorsi di apprendimento personalizzati per ogni rappresentante commerciale, team o reparto

: Non tutti imparano allo stesso modo e Continu lo sa. È possibile creare percorsi di apprendimento personalizzati per ogni rappresentante commerciale, team o reparto Monitoraggio in tempo reale : Volete sapere come sta facendo il vostro team? Continu vi fornisce dati in tempo reale sul loro stato, in modo che sappiate sempre chi è pronto a vendere e chi invece potrebbe aver bisogno di un aiuto maggiore

: Volete sapere come sta facendo il vostro team? Continu vi fornisce dati in tempo reale sul loro stato, in modo che sappiate sempre chi è pronto a vendere e chi invece potrebbe aver bisogno di un aiuto maggiore Automazioni per l'apprendimento : Continu aiuta il vostro team a seguire un percorso di apprendimento strutturato e automatizzato, che lo mantiene in carreggiata senza bisogno di interventi manuali

: Continu aiuta il vostro team a seguire un percorso di apprendimento strutturato e automatizzato, che lo mantiene in carreggiata senza bisogno di interventi manuali Integrazioni: Se il team utilizza Salesforce, Zoom o Google Calendar, Continu si integra perfettamente con tutti gli strumenti più diffusi

Limiti di Continu

Problemi di navigazione : Alcuni utenti affermano che muoversi all'interno della piattaforma può essere un po' complicato quando ci sono molti contenuti

: Alcuni utenti affermano che muoversi all'interno della piattaforma può essere un po' complicato quando ci sono molti contenuti Interfaccia : Alcuni utenti ritengono che il design potrebbe essere rinnovato per dare un aspetto più moderno

: Alcuni utenti ritengono che il design potrebbe essere rinnovato per dare un aspetto più moderno Supporto clienti: La maggior parte del supporto avviene tramite email e gli utenti vorrebbero che ci fossero opzioni più veloci come la chattare dal vivo

Prezzi di Continu

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Continu

G2: 4.7/5 (430+ recensioni)

4.7/5 (430+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. 360Learning (Ideale per l'apprendimento collaborativo e la formazione tra pari)

Via 360Learning Sono entrato in 360Learning per una settimana per testarne il potenziale. Dall'abilitazione alle vendite all'onboarding, 360Learning fornisce ai rappresentanti commerciali gli strumenti necessari per gestire le loro pipeline commerciali.

Con l'apprendimento a 360 gradi, è possibile creare programmi di formazione coinvolgenti. Sono più interattivi e orientati al team: niente lezioni generiche dall'alto verso il basso. Al contrario, i rappresentanti possono imparare gli uni dagli altri. Grazie al feedback in tempo reale, i provider commerciali possono fornire coaching esattamente quando è necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di 360Learning

Coaching pratico : Scala il coaching interno con registrazioni video, feedback 1:1 e collaborazione tra pari, rendendo la formazione commerciale un processo continuo e interattivo

: Scala il coaching interno con registrazioni video, feedback 1:1 e collaborazione tra pari, rendendo la formazione commerciale un processo continuo e interattivo Gamification : Mantenere i rappresentanti commerciali motivati con esperienze di apprendimento gamificate, che includono obiettivi e sana competizione

: Mantenere i rappresentanti commerciali motivati con esperienze di apprendimento gamificate, che includono obiettivi e sana competizione Integrazioni: Grazie all'integrazione con Salesforce, i rappresentanti commerciali possono accedere ai contenuti della formazione direttamente dal loro CRM, mantenendo l'apprendimento integrato nel loro flusso di lavoro

Limiti di 360Learning

Personalizzazione : Alcuni utenti ritengono che la piattaforma potrebbe offrire maggiori opzioni di personalizzazione, in particolare per le iniziative di formazione su larga scala

: Alcuni utenti ritengono che la piattaforma potrebbe offrire maggiori opzioni di personalizzazione, in particolare per le iniziative di formazione su larga scala Supporto clienti : Pur essendo generalmente reattivo, alcuni utenti ritengono che il supporto clienti potrebbe essere migliorato

: Pur essendo generalmente reattivo, alcuni utenti ritengono che il supporto clienti potrebbe essere migliorato Funzione di ricerca: Diversi utenti hanno notato che la funzione di ricerca potrebbe essere migliorata

Prezzi di 360Learning

Piano Teams : $8 per utente/mese (fino a 100 utenti)

: $8 per utente/mese (fino a 100 utenti) Piano Business: Personalizzato

360Learning valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (380+ recensioni)

(380+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (390+ recensioni)

8. TalentLMS (il migliore per la formazione commerciale facile da usare e per l'apprendimento gamificato)

Via TalentLMS TalentLMS è progettato per rendere la formazione commerciale facile ed efficiente. Ad esempio, se si sta avviando un nuovo gruppo di rappresentanti commerciali, TalentLMS consente di impostare rapidamente moduli di formazione personalizzati che includono tutto, dalla conoscenza dei prodotti alle tecniche di vendita.

Gli elementi di gamification, come badge e classifiche, aggiungono un aspetto divertente e competitivo, incoraggiando i rappresentanti a rimanere impegnati e a migliorarsi. Grazie al monitoraggio dello stato in tempo reale, è possibile identificare rapidamente i top performer e quelli che necessitano di ulteriore coaching.

Le migliori funzionalità/funzione di TalentLMS

Apprendimento on-demand: Date al vostro team la libertà di imparare quando più gli aggrada. Durante le pause o tra una telefonata e l'altra ai clienti, possono accedere ai corsi commerciali, ai quiz e ai video secondo i loro orari

Date al vostro team la libertà di imparare quando più gli aggrada. Durante le pause o tra una telefonata e l'altra ai clienti, possono accedere ai corsi commerciali, ai quiz e ai video secondo i loro orari Gioco: Aggiungete divertimento al processo di apprendimento con punti, badge e classifiche. In questo modo il team è motivato a impegnarsi con il materiale e a migliorare le proprie competenze

Aggiungete divertimento al processo di apprendimento con punti, badge e classifiche. In questo modo il team è motivato a impegnarsi con il materiale e a migliorare le proprie competenze Reportistica e analisi dettagliate: Monitoraggio dello stato di avanzamento del team grazie a report in tempo reale che evidenziano cosa funziona e dove sono necessari miglioramenti

Limiti di TalentLMS

Funzionalità/funzione personalizzate: Alcuni utenti ritengono che potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità nelle azioni di massa e nell'assegnazione dei certificati

Alcuni utenti ritengono che potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità nelle azioni di massa e nell'assegnazione dei certificati Esperienza utente: L'interfaccia può sembrare un po' datata e potrebbe beneficiare di una modernizzazione

L'interfaccia può sembrare un po' datata e potrebbe beneficiare di una modernizzazione Disponibilità del supporto: Gli utenti con piani di livello inferiore potrebbero sentire la necessità di opzioni di comunicazione più dirette, come la chattare dal vivo o il supporto telefonico

Gli utenti con piani di livello inferiore potrebbero sentire la necessità di opzioni di comunicazione più dirette, come la chattare dal vivo o il supporto telefonico Opzioni quiz limitate: Le funzionalità/funzione quiz potrebbero offrire maggiore varietà e flessibilità per la creazione di tipi di domande coinvolgenti e diverse

Prezzi di TalentLMS

Piano base : $69/mese

: $69/mese Piano di crescita : $109/mese

: $109/mese Piano Pro : $139/mese

: $139/mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su TalentLMS

G2: 4.6/5 (720+ recensioni)

4.6/5 (720+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (530+ recensioni)

9. iSpring Learn (migliore per l'onboarding rapido e l'aggiornamento commerciale)

Via iSpring Impara Se siete alla ricerca di una piattaforma che offra una formazione pratica e rapida e che tenga impegnato il vostro team, iSpring Learn è una buona scelta. È una piattaforma efficace software per l'onboarding dei dipendenti sviluppo delle competenze e della certificazione senza inutili complicazioni.

È possibile creare un programma di formazione da zero o ampliarne uno esistente, e iSpring Learn si adatta perfettamente. Ciò che contraddistingue la piattaforma è la sua semplicità d'uso, soprattutto per gli amministratori che gestiscono più responsabilità. Inoltre, le promemoria automatiche e il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni rendono facile il monitoraggio dello stato del team.

Le migliori funzionalità/funzione di iSpring Learn

Gestione dei contenuti: Carica e organizza facilmente vari tipi di contenuti in percorsi di apprendimento strutturati

Carica e organizza facilmente vari tipi di contenuti in percorsi di apprendimento strutturati Monitoraggio: Combina corsi e valutazioni in percorsi di apprendimento flessibili e con passaggi

Combina corsi e valutazioni in percorsi di apprendimento flessibili e con passaggi Conformità allo SCORM: Supporta completamente lo SCORM 1.2 e 2004 per una perfetta compatibilità con i contenuti esterni

Supporta completamente lo SCORM 1.2 e 2004 per una perfetta compatibilità con i contenuti esterni Reportistica in tempo reale: Accesso a metriche di performance dettagliate per monitorare lo stato e le aree di miglioramento

Accesso a metriche di performance dettagliate per monitorare lo stato e le aree di miglioramento Gamification: Motiva i team con punti, badge e classifiche per una competizione amichevole

Limiti di iSpring Learn

Limitata personalizzazione: Il branding è disponibile, ma non è possibile una personalizzazione più profonda del layout

Il branding è disponibile, ma non è possibile una personalizzazione più profonda del layout Strumenti di traduzione: Non esistono strumenti di traduzione integrati; per i contenuti multilingue sono necessarie integrazioni di terze parti

Non esistono strumenti di traduzione integrati; per i contenuti multilingue sono necessarie integrazioni di terze parti Limiti all'SSO: La funzione SSO può essere limitante quando si gestiscono più organizzazioni

La funzione SSO può essere limitante quando si gestiscono più organizzazioni Funzionalità/funzione: Le simulazioni di ruolo richiedono iSpring Suite Max, il che potrebbe aumentare i costi

Prezzi di iSpring Learn

Piano iniziale : 3 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale

: 3 dollari per utente/mese, con fatturazione annuale Piano Business : $4 per utente/mese, fatturati annualmente

: $4 per utente/mese, fatturati annualmente Piano personalizzato: Per le aziende o per chi ha bisogno di un'installazione on-premise

iSpring Learn valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (140+ recensioni)

10. SmartWinnr (ideale per la promozione delle prestazioni commerciali e del coinvolgimento)

Via SmartWinnr SmartWinnr offre un approccio moderno alle performance commerciali, unendo concorsi in tempo reale, monitoraggio degli incentivi e video coaching in un'unica piattaforma.

Con SmartWinnr, è possibile gamificare l'intero processo commerciale. Che si tratti di monitoraggio di gare, coaching in movimento o gestione di piani di incentivazione, SmartWinnr trasforma le vendite in un'esperienza competitiva e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartWinnr per i team commerciali

Concorsi commerciali : Aumenta la competizione con concorsi a lungo termine, sfide sul posto o tornei regionali. I rappresentanti possono controllare le classifiche in movimento, mantenendo alta la motivazione

: Aumenta la competizione con concorsi a lungo termine, sfide sul posto o tornei regionali. I rappresentanti possono controllare le classifiche in movimento, mantenendo alta la motivazione Incentivi commerciali : Semplificate i piani di compensazione complessi con il costruttore di formule di SmartWinnr. Gestite le strutture di pagamento, automatizzate le riconciliazioni e gestite le eccezioni senza sforzo

: Semplificate i piani di compensazione complessi con il costruttore di formule di SmartWinnr. Gestite le strutture di pagamento, automatizzate le riconciliazioni e gestite le eccezioni senza sforzo Video coaching : I rappresentanti possono registrare i loro interventi, ricevere un feedback immediato e migliorare le loro prestazioni. È un modo semplice per affinare le competenze e aumentare la fiducia in se stessi

: I rappresentanti possono registrare i loro interventi, ricevere un feedback immediato e migliorare le loro prestazioni. È un modo semplice per affinare le competenze e aumentare la fiducia in se stessi Giochi di ruolo /IA : I giochi di ruolo in tempo reale, guidati dall'IA, aiutano i rappresentanti ad esercitarsi in scenari commerciali in un ambiente realistico, affinando le loro capacità

: I giochi di ruolo in tempo reale, guidati dall'IA, aiutano i rappresentanti ad esercitarsi in scenari commerciali in un ambiente realistico, affinando le loro capacità SmartFeeds: Fornisce conoscenze chiave sui prodotti e approfondimenti sul mercato in piccoli frammenti di microapprendimento, per tenere il team sempre informato e pronto

Limiti di SmartWinnr

Rigidi limiti di personalizzazione : Pur essendo ricco di funzionalità, SmartWinnr può risultare un po' difficile da personalizzare, soprattutto quando si tratta di dashboard e reportistica per gli amministratori

: Pur essendo ricco di funzionalità, SmartWinnr può risultare un po' difficile da personalizzare, soprattutto quando si tratta di dashboard e reportistica per gli amministratori Configurazione iniziale complessa: Gli amministratori potrebbero trovare la curva di apprendimento ripida all'inizio, in particolare quando configurano i gruppi di utenti o impostano piani di coaching dettagliati

Prezzi di SmartWinnr

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SmartWinnr

G2: 4.9/5 (200+ recensioni)

4.9/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

11. Trainual (Il migliore per semplificare la formazione dei dipendenti e centralizzare le conoscenze)

Via Formativo Dimenticatevi di infiniti PDF, email o fogli di calcolo obsoleti. Trainual organizza tutte le procedure, le attività e le informazioni della vostra azienda in un'unica piattaforma.

Non dovrete più pensare a chi sa cosa o se il vostro team ha completato la formazione richiesta. Trainual è la soluzione per le piccole imprese e per le aziende in espansione.

Le migliori funzionalità/funzione di Trainual

Documentazione alimentata dall'IA : Creare rapidamente nuovi materiali di formazione o caricare documenti, PDF e video esistenti. Organizzate tutto per reparto, ruolo o posizione per un facile accesso

: Creare rapidamente nuovi materiali di formazione o caricare documenti, PDF e video esistenti. Organizzate tutto per reparto, ruolo o posizione per un facile accesso Automazioni per l'onboarding : Assegnate la formazione in base al ruolo e seguite lo stato senza sforzo. Trainual assicura ai nuovi assunti ciò di cui hanno bisogno fin dal primo giorno

: Assegnate la formazione in base al ruolo e seguite lo stato senza sforzo. Trainual assicura ai nuovi assunti ciò di cui hanno bisogno fin dal primo giorno Percorsi di apprendimento interattivi : Create una formazione coinvolgente con video, quiz e percorsi personalizzati. Tracciate le valutazioni dei completati per mantenere tutti in carreggiata

: Create una formazione coinvolgente con video, quiz e percorsi personalizzati. Tracciate le valutazioni dei completati per mantenere tutti in carreggiata Base di conoscenza centralizzata: Archivia tutte le politiche, i processi e le domande frequenti dell'azienda in un unico punto. La ricerca con IA fornisce anche risposte immediate

Limiti di Trainual

Personalizzazioni limitate : Alcuni utenti ritengono che le opzioni per formattare i documenti e i font siano un po' limitate

: Alcuni utenti ritengono che le opzioni per formattare i documenti e i font siano un po' limitate Curva di apprendimento per team di grandi dimensioni: Strutturare i contenuti per i team più grandi può richiedere tempo, ma il supporto clienti è molto reattivo nell'aiutarli

Prezzi di Trainual

Piano piccolo : $249/mese (fino a 25 dipendenti)

: $249/mese (fino a 25 dipendenti) Piano medio : $279/mese (fino a 50 dipendenti)

: $279/mese (fino a 50 dipendenti) Piano di crescita : $419/mese (fino a 100 dipendenti)

: $419/mese (fino a 100 dipendenti) Prezzi personalizzati: Disponibile per organizzazioni con oltre 101 dipendenti

Valutazioni e recensioni di Trainual

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (450+ recensioni)

Onboard ClickUp per la vostra formazione commerciale

Il verdetto è chiaro: la migliore esperienza di onboarding commerciale proviene da strumenti che si concentrano maggiormente sulla creazione di valore e sulla collaborazione. Ho recensito 11 strumenti di questo tipo, ma ognuno ha i suoi punti di forza ed è più adatto alle esigenze dei singoli team commerciali.

Non esiste un software per la formazione commerciale con una dimensione unica.

Ma ClickUp è lo strumento dei sogni, con tutto ciò che è costruito sotto un unico tetto, dall'onboarding commerciale al project management. Le potenti attività di ClickUp, gli strumenti di collaborazione, l'automazione e le intuizioni basate sull'IA aiutano gli utenti a gestire facilmente le loro pipeline commerciali.

Che si tratti di assegnare attività di ClickUp, di monitorare del tempo o di raccogliere informazioni in tempo reale grazie alle funzionalità/funzione di IA, ClickUp offre la flessibilità e la potenza necessarie per elevare il processo di onboarding commerciale.

