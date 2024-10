I migliori modelli gratuiti di Fogli Google per la ricerca di lavoro

Vi è mai capitato di essere richiamati per un lavoro ma di non ricordare di esservi candidati? Succede!

Quando si è nel bel mezzo di una ricerca di lavoro e si inviano più candidature alla settimana, può essere difficile tenere traccia di tutte. E senza una risposta rapida, le candidature possono anche sfuggire completamente dalla vostra mente.

Una soluzione semplice a questo problema è un tracker per la ricerca di lavoro. Un modello standard per la ricerca di lavoro è un modo eccellente per gestire le informazioni sulla ricerca e ottimizzare i follower. A questo proposito, Fogli Google è una scelta popolare per una rapida accessibilità, con quasi un miliardo di utenti sulla piattaforma.

E la cosa migliore? Non è necessario creare un modello di ricerca di lavoro su Fogli Google da zero.

In questa guida abbiamo raccolto nove modelli di Fogli Google per farvi risparmiare tempo. Come bonus, abbiamo incluso i modelli di ClickUp , un veterano del project management, che potrebbe essere più adatto a voi. Iniziamo!

**Cosa rende un buon modello per la ricerca di lavoro?

Prima di passare a modelli di fogli di calcolo ecco quattro elementi che sono presenti in ogni modello di ricerca di lavoro efficace:

Carità: Il modello di ricerca di lavoro deve essere semplice. Un layout semplice aiuta chi cerca lavoro a monitorare attività come candidature, colloqui, contatti e follow-up. In questo modo, non si perdono mai i dettagli critici Tracciabilità: Un modello di Fogli Google per la ricerca di lavoro visualizza le date chiave e include promemoria oppureapp di pianificazione funzionalità/funzione per garantire follower tempestivi. Questo aspetto consente di rispettare le scadenze e di organizzare l'approccio Personalizzabile: Un buon modello consente di aggiungere o regolare i campi in base alle proprie esigenze specifiche. Le personalizzazioni consentono di aggiungere elementi come lo spazio per una nota, attività legate al lavoro (come un test di candidatura), un intervallo di stipendio medio, ecc. Accessibile: Che sia su cellulare, tablet o desktop, dovreste essere in grado di aprire il vostro job tracker ovunque. Dopo tutto, un datore di lavoro potrebbe contattarvi anche quando siete in viaggio. Per questo motivo, è utile una piattaforma ottimizzata per visualizzare e modificare i dati su ogni dispositivo

Modelli gratuiti per la ricerca di lavoro su Google Fogli

Navigare nel mercato del lavoro può essere travolgente, ma con gli strumenti giusti è possibile ottimizzare la ricerca e rimanere organizzati.

Questi nove modelli gratuiti per Fogli Google vi aiuteranno a tenere traccia delle candidature, a gestire i contatti di networking e a impostare gli obiettivi della ricerca di lavoro, rendendo il processo più fluido ed efficiente.

1. Fogli Google per la ricerca di lavoro modello di Lido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Google-Sheets-Job-Search-Template-by-Lido.png Fogli Google per la ricerca di lavoro modello di Lido /$$$img/

via Lido Il modello di ricerca di lavoro di Fogli Google di Lido semplifica la ricerca di lavoro con un mix di grafica e semplicità. Offre un elenco esteso di campi di dati, tra cui la posizione lavorativa, le informazioni sull'azienda, la data di candidatura, lo stato e i follower, tutto in un unico posto.

Dispone inoltre di elenchi a discesa chiari e colorati per lo stato della candidatura e la posizione. Ideale per massimizzare la produttività attraverso la semplicità, Lido è una soluzione rapida per mettere in moto la ricerca di lavoro.

2. Modello di foglio elettronico per la tracciabilità dei lavori da Spreadsheetpoint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Tracker-Spreadsheet-Template-by-Spreadsheetpoint.png Modello di foglio elettronico per la tracciabilità dei lavori di Spreadsheetpoint /$$$img/

via {\an8}Punto di partenza Il modello di foglio di calcolo Job Tracker è pratico per chi ha bisogno di una soluzione completa senza ingombri.

Il modello suddivide il monitoraggio in quattro fasi. Il sottofoglio dettagli del lavoro consente di organizzare i contatti e i dettagli di base della candidatura. I sottofogli pre-colloquio e colloquio approfondiscono i passaggi successivi alla convocazione. Il modello ha anche uno spazio denominato crediti per prendere note, che potrebbe essere utile se avete bisogno di suggerimenti per i colloqui a distanza per i colloqui a distanza

Questo design pulito e lineare assicura che tutto si svolga senza intoppi.

3. Modello di foglio di calcolo per la tracciabilità dei lavori con reportistica dinamica di Loopcv

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Tracker-Spreadsheet-Template-with-Dynamic-Reporting-by-Loopcv-1400x596.png Modello di foglio di calcolo per la tracciabilità dei lavori con reportistica dinamica di Loopcv /$$$img/

via Loopcv Questo modello di Fogli Google per la ricerca di lavoro è un'ottima soluzione se preferite visualizzazioni avanzate per monitorare la vostra ricerca di lavoro. Pur includendo i dettagli essenziali, Loopcv si concentra sulla reportistica dinamica di campi come il numero di candidature, i turni di colloquio e persino la qualità delle risposte.

Il modello offre grafici e approfondimenti automatizzati per tenere traccia delle metriche che aiutano a comprendere il proprio stato. È inoltre completamente personalizzabile e facilmente adattabile alle vostre esigenze.

Questo modello di Loopcv è ideale per un approccio alla ricerca di lavoro basato sui dati.

4. Modello di tracker per la ricerca di lavoro di FileDrop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Search-Tracker-Template-by-FileDrop.png Modello di tracciatore della ricerca di lavoro di FileDrop /$$$img/

via FileDrop Cercate un tracker di lavoro semplice? Il modello Fogli Google per la ricerca di lavoro di FileDrop è la soluzione perfetta.

Come Lido, combina semplicità e funzione. Il modello include dettagli importanti come i follow-up e le date dei colloqui senza allontanarsi da un flusso logico.

Il layout pulito offre panoramiche accessibili a colpo d'occhio e mette in evidenza le scadenze, in modo da tenerle sotto controllo. È ideale per le persone in cerca di lavoro che desiderano un'esperienza senza fronzoli, poiché questo modello è all'insegna di un efficiente minimalismo.

5. Modello di tracciatore di colloqui di lavoro da Fogli Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Interview-Tracker-Template-by-Google-Sheets-Templates.png Modello di tracciatore di colloqui di lavoro da Fogli Google /$$$img/

via Google Sheets Alcune persone in cerca di lavoro iniziano il monitoraggio dopo la prima chiamata di follow-up. È qui che brilla il modello di tracciatore di colloqui di lavoro di Fogli Google.

Questo strumento si concentra esclusivamente sulla fase del colloquio, permettendovi di registrare dettagli chiave come il nome dell'azienda e di entrare subito nello specifico. È possibile monitorare i colloqui, il loro stato e le date importanti.

La sezione dedicata alle note consente di aggiungere punti importanti da ricordare per ogni candidatura, in modo da non perdere mai il monitoraggio. Il modello è perfetto per le persone in cerca di lavoro che desiderano un modo mirato e semplificato di rivedere lo stato delle proprie candidature.

6. Modello di foglio di calcolo per la tracciabilità delle domande di lavoro di StandOutCV

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Application-Tracker-Spreadsheet-Template-by-StandOutCV-1400x442.png Modello di foglio di calcolo per la tracciabilità delle domande di lavoro di StandOutCV /$$$img/

via StandOutCV Il prossimo elenco è il modello Fogli Google per la ricerca di lavoro di StandoutCV. Questo modello mira a rendere la vostra ricerca di lavoro priva di stress.

Copre l'essenziale e aggiunge campi di dati unici come il link all'annuncio di lavoro per una facile consultazione. Grazie al layout pulito e al design user-friendly, è possibile individuare rapidamente le opportunità e tenere sotto controllo le attività.

Questo modello è perfetto per coloro che danno valore all'efficienza e vogliono rimanere organizzati, senza la complessità di strumenti più avanzati.

7. Modello di monitoraggio della ricerca di lavoro di Teal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Search-Tracking-Template-by-Teal-1400x605.png Modello di monitoraggio della ricerca di lavoro di Teal /$$$img/

via {\an8}Teal Il modello di monitoraggio della ricerca di lavoro di Teal è un'ottima opzione per i professionisti che desiderano avere in un'unica posizione informazioni complete su tutte le loro domande di lavoro.

Questo modello di Fogli Google per la ricerca di lavoro include oltre 32 campi di dati per il monitoraggio di ogni domanda di lavoro. Contiene anche schede che possono essere utilizzate per dividere la ricerca di lavoro in aziende, reclutatori e contatti rilevanti per la ricerca. Questo vi aiuta a gestire il vostro database di contatti per accrescere la vostra rete.

Teal mantiene ogni campo semplice e diretto, con un'utile emoji descrittiva. È possibile personalizzare ogni parte di questo framework per qualsiasi scopo.

8. Modello di tracker per la ricerca di lavoro di The Muse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Search-Tracker-Template-by-The-Muse-1400x606.png Modello di tracciamento della ricerca di lavoro di The Muse /$$$img/

via Il Muse Il modello completo di Fogli Google per la ricerca di lavoro di The Muse divide le vostre domande di lavoro in fasi. È stato progettato per allinearsi alla sequenza cronologica di ogni domanda di lavoro, iniziando con le informazioni generali, seguite dal pre-colloquio, dal colloquio n. 1 ecc.

Il quadro contiene campi per le date di candidatura, le date di follow-up, le note, le ricerche, una sezione per i test di competenza e altro ancora. Come componente aggiuntivo, questo modello controlla anche se avete inviato un messaggio di ringraziamento al vostro potenziale datore di lavoro dopo un colloquio.

Grazie a sezioni chiare e a una formattazione visivamente accattivante, il modello è perfetto per una panoramica completa della vostra ricerca di lavoro.

9. Modello di foglio elettronico per la tracciabilità dei lavori di Jobscan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Tracker-Spreadsheet-Template-by-Jobscan-1400x608.png Modello di foglio di calcolo per la tracciabilità dei lavori di Jobscan /$$$img/

via Jobscan Jobscan è un nome affidabile per gli strumenti di ricerca di lavoro e curriculum efficaci. Il loro modello di ricerca di lavoro per Fogli Google riflette questo aspetto con i suoi campi completi e le regole di convalida.

Il modello ha lo scopo di monitorare tutti i dati relativi alla ricerca di lavoro, in modo da avere informazioni sufficienti per costruire strategie di colloquio e modificare il proprio curriculum curriculum formattare . Inoltre, vi aiuterà a notare i feedback ricevuti, in modo da prepararvi al meglio per il prossimo colloquio.

Indipendentemente dal numero di candidature, questo strumento consente di mantenere il processo organizzato ed efficiente.

Limiti dell'uso di Fogli Google per il monitoraggio della ricerca di lavoro

Sebbene questi modelli per la ricerca di lavoro in Fogli Google vi aiutino a essere sempre all'avanguardia e organizzati, presentano alcuni svantaggi

Aggiornamenti manuali : È necessario aggiornare manualmente lo stato delle candidature e le scadenze sui modelli di Fogli Google, lasciando un notevole margine di errore. Per istanza, se vi candidate a 10 lavori in una settimana, aggiornare ogni voce può diventare noioso e soggetto a errori

: È necessario aggiornare manualmente lo stato delle candidature e le scadenze sui modelli di Fogli Google, lasciando un notevole margine di errore. Per istanza, se vi candidate a 10 lavori in una settimana, aggiornare ogni voce può diventare noioso e soggetto a errori Nessuna gestione delle attività: Fogli Google manca di funzionalità integrate di gestione delle attività. Non è possibile impostare facilmente promemoria per i follower, i messaggi di ringraziamento o i colloqui, il che può portare a perdere delle opportunità

Fogli Google manca di funzionalità integrate di gestione delle attività. Non è possibile impostare facilmente promemoria per i follower, i messaggi di ringraziamento o i colloqui, il che può portare a perdere delle opportunità Mancanza di automazione del flusso di lavoro : Senza l'automazione integrata, spostare una candidatura da "Applicato" a "Colloquio" è un'altra attività manuale. Questo può creare confusione, soprattutto se si gestiscono più candidature

: Senza l'automazione integrata, spostare una candidatura da "Applicato" a "Colloquio" è un'altra attività manuale. Questo può creare confusione, soprattutto se si gestiscono più candidature Visualizzazione limitata : Fogli Google offre grafici di base, ma può rendere difficile una rapida panoramica dello stato della vostra ricerca di lavoro. Ad istanza, potreste avere difficoltà a visualizzare a quali aziende vi state candidando più frequentemente o quanti colloqui avete ottenuto

: Fogli Google offre grafici di base, ma può rendere difficile una rapida panoramica dello stato della vostra ricerca di lavoro. Ad istanza, potreste avere difficoltà a visualizzare a quali aziende vi state candidando più frequentemente o quanti colloqui avete ottenuto Assenza di analisi integrate: Fogli Google non fornisce approfondimenti immediati sulle prestazioni nella ricerca del lavoro ideale. Non potrete conoscere le percentuali di esito positivo delle vostre candidature, le risposte dei responsabili delle assunzioni o i tempi medi di assunzione, a meno che non le calcoliate manualmente

Se ritenete che questi limiti siano un ostacolo, discutiamone

per modelli di ricerca di lavoro con funzionalità/funzione più robuste.

Modelli alternativi per la ricerca di lavoro e il monitoraggio delle candidature

Un modello adatto può eliminare lo stress legato al processo di candidatura.

Abbiamo esplorato Fogli Google e i suoi limiti. Ora immaginiamo la ricerca di lavoro come un progetto, un approccio strategico che richiede un potente project management. È qui che ClickUp viene fornito in.

Grazie alla solida gestione delle attività, alle visualizzazioni cancellate e all'automazione intelligente, ClickUp vi consente di acquisire la titolarità del processo di candidatura.

Siete entusiasti? Ecco tre modelli di ClickUp progettati per una ricerca di lavoro efficiente e senza stress, tutti pronti per essere utilizzati con un semplice clic.

1. Modello di ricerca di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png Modello di ricerca di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1v8gwez\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Volete una soluzione che gestisca numerose applicazioni? Il modello di ricerca di lavoro di ClickUp è l'ideale per semplificare tutte le attività legate alla ricerca di lavoro. Questo strumento completo vi aiuta a organizzare, monitorare e gestire le vostre domande di lavoro in un unico spazio.

Ecco alcune funzionalità/funzione essenziali:

Creare attività lavorative con date di scadenza precise e monitorare lo stato di avanzamento con il modello integratoAttività di ClickUp* Date priorità e classificate le vostre domande di lavoro in base ad aspetti come le competenze e il settore con i tag e i filtri istantanei di ClickUp

Esaminate il vostro carico di lavoro e assicuratevi di essere in vantaggio nella vostra ricerca di lavoro conVisualizzazioni personalizzate di ClickUp come la vista Carico di lavoro e la vista Elenco

Sia che si parta da zero o di cambiare carriera il modello di ricerca di lavoro di ClickUp semplificherà il vostro viaggio e lo renderà efficace.

Scarica questo modello

2. Modello di elenco per la ricerca di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-118.png Modello di ricerca di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use&\_gl=1\*12388hy\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di Elenco per la ricerca di lavoro di ClickUp è il quadro perfetto per una solida supervisione e controllo della vostra ricerca di lavoro. Questo modello centralizza tutti gli aspetti della ricerca, dal monitoraggio delle candidature alla gestione dei colloqui con i responsabili delle assunzioni. È inoltre dotato di visualizzazioni chiare di tutti i campi di dati essenziali.

Ecco alcune funzionalità/funzioni essenziali che lo rendono un modello ideale per la ricerca di lavoro:

Organizzate le vostre candidature, aggiornate i dettagli del lavoro e memorizzate le informazioni di contatto in un unico posto conGerarchia di ClickUp Mappate e personalizzate metriche come l'intervallo di retribuzione e l'orario di lavoro con il modello incorporatoCampi personalizzati Personalizzate gli aggiornamenti delle attività in base a stati unici come "Candidato", "Colloquio" o "Offerta ricevuta" conClickUp stato personalizzato Questo framework di ClickUp è stato progettato per ottimizzare il lavoro richiesto, il tempo e le possibilità di esito positivo nell'ottenere il lavoro perfetto.

Scarica questo modello

3. Modello di proposta di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Proposal-Template.png Inviate proposte di lavoro strutturate e visivamente accattivanti con il modello di proposta di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189164 Scarica questo modello /$$$cta/

Necessità di creare una proposta vincente ? Il Modello di proposta di lavoro ClickUp è il quadro documentale perfetto, sia che siate freelance sia che cerchiate un lavoro a contratto. È un quadro semplice per presentare i vostri servizi e i vostri prezzi. È anche uno strumento che aiuta a gestire le competenze rilevanti per un progetto.

Ecco alcune funzionalità/funzioni che lo rendono perfetto per la ricerca e il monitoraggio del lavoro:

Personalizzazione immediata del contenuto delle sezioni precostituite

Modificare qualsiasi pagina con la ricca funzionalità di markdown di ClickUp per evidenziare le modifiche apportate a una domanda di lavoro

Raffinare il linguaggio per le lettere di presentazione e le email e crearemappature della carriera con la funzionalità di IA integrata nel modello,ClickUp Brain. Questo strumento di IA può essere utilizzato anche per aiutare l'utente conpreparazione al colloquio e riepiloghi/riassunti di lavoro

Integrare strumenti come Google Drive, Zoom e Calendly per gestire i file e i colloqui di lavoro con Integrazioni ClickUp

**Per saperne di più Consulenza di carriera 101: tutto quello che dovete sapere prima di iniziare un nuovo lavoro ed eccellere nella vostra nuova area di lavoro!

Visualizzazione e atterraggio delle domande di lavoro con ClickUp

Il monitoraggio delle candidature con un modello per la ricerca di lavoro può trasformarle da un'attività disorganizzata a una ricerca sicura e mirata. I modelli di Fogli Google aiutano certamente a rimanere organizzati, ma con ClickUp si ottiene il vantaggio di approfondimenti sul lavoro, promemoria, strumenti per migliorare il curriculum, lettere di presentazione e altro ancora. Iscrivetevi a ClickUp e inizia oggi stesso!