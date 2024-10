Come costruire la sicurezza psicologica sul lavoro

Secondo un sondaggio McKinsey, l'89% dei dipendenti ritiene che che la sicurezza psicologica sia fondamentale per la soddisfazione e la produttività sul posto di lavoro. Senza di essa, l'ambiente di lavoro può diventare rapidamente tossico.

Pensateci: lavorate in un ambiente in cui i vostri colleghi esitano a condividere le idee o a esprimere le proprie preoccupazioni, temendo di essere messi in cattiva luce o ridicolizzati. In questo scenario, la creatività e l'innovazione lasciano il posto all'ansia e alla sfiducia, ostacolando la crescita individuale e il potenziale dell'intero team.

La sicurezza psicologica è l'antidoto a tutto questo!

Scopriamo come creare sicurezza psicologica sul posto di lavoro e favorire un ambiente in cui tutti si sentano sicuri di contribuire, collaborare e prosperare.

Cos'è la sicurezza psicologica nel mio lavoro?

La sicurezza psicologica sul lavoro è la credenza che gli individui possano parlare, mettere in discussione le cose e correre dei rischi senza temere conseguenze negative.

Professore della Business School di Harvard Amy Edmondson lo definisce come:

L'assenza di paura interpersonale. Quando c'è sicurezza psicologica, gli individui possono parlare senza esitazione di questioni legate al lavoro.

Amy Edmondson, autrice di L'organizzazione senza paura

Questo senso di fiducia e di apertura all'interno di un team o di un'organizzazione consente agli individui di sentirsi sicuri nell'esprimere i propri pensieri e le proprie idee, anche se diverse o potenzialmente impegnative.

Storicamente, il lavoro si è concentrato sul miglioramento della produttività e dell'efficienza, con scarsa considerazione per benessere dei dipendenti . Quasi il 24% dei dipendenti lascia il lavoro a causa di sentimenti di sfiducia, mentre il 25% mette in dubbio la capacità della propria organizzazione di promuovere un ambiente di lavoro sicuro.

Dare priorità alla salute psicologica è un obbligo per le aziende, per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo. Progetto Aristotele di Google che ha studiato la struttura e le dinamiche dei team di successo, ha identificato la sicurezza psicologica come uno dei fattori più critici per favorire un'area di lavoro efficace.

Non lo si sottolineerà mai abbastanza: la sicurezza psicologica è importante quanto quella fisica e deve essere trattata come tale.

L'importanza della sicurezza psicologica in un luogo di lavoro

La sicurezza psicologica è fondamentale per la promozione di un ambiente di lavoro sano e produttivo. Quando i dipendenti si sentono sicuri nell'esprimere se stessi, è più probabile che lo facciano:

Essere innovativi: La sicurezza psicologica incoraggia gli individui a pensare in modo creativo e ad assumersi dei rischi, portando a nuove idee e soluzioni

La sicurezza psicologica incoraggia gli individui a pensare in modo creativo e ad assumersi dei rischi, portando a nuove idee e soluzioni **Collaborare efficacemente: i team psicologicamente sicuri sono in grado di lavorare meglio insieme, condividere le conoscenze e risolvere i problemi

**I dipendenti che si sentono valorizzati e supportati hanno maggiori probabilità di essere coinvolti nel loro lavoro e di impegnarsi nell'organizzazione.

**Sperimentano una maggiore soddisfazione lavorativa: un ambiente psicologicamente sicuro può portare a una maggiore soddisfazione lavorativa e a tassi di turnover più bassi

Esplorazione delle quattro fasi della sicurezza psicologica

Il Dr. Timothy R. Clark ha sviluppato una modello a quattro fasi per descrivere l'evoluzione della sicurezza psicologica all'interno dei team.

Fase 1: sicurezza dell'inclusione

Prima di sentirsi sicuri nel contribuire, i dipendenti devono sentirsi inclusi, rispettati e valorizzati come membri del team. Ciò può avvenire solo se i datori di lavoro creano un ambiente diversificato e inclusivo, promuovono una comunicazione aperta e garantiscono un trattamento equo.

Fase 2: Sicurezza degli studenti

Una volta che si sentono inclusi, i dipendenti possono passare alla fase della sicurezza del discente.

In questo caso, i dipendenti si sentono sicuri di imparare, crescere e sviluppare le proprie competenze senza temere giudizi o fallimenti. Ciò richiede un ambiente di supporto e di incoraggiamento, oltre a opportunità di apprendimento e sviluppo.

Fase 3: sicurezza del collaboratore

In questa fase, i dipendenti si sentono sicuri di contribuire alle loro idee, conoscenze e competenze senza temere di essere respinti o ignorati. Questa fase prevede il riconoscimento e l'apprezzamento dei contributi, l'incoraggiamento della collaborazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Fase 4: sicurezza degli sfidanti

In questa fase i dipendenti si sentono sicuri di sfidare lo stato quo, di mettere in discussione le ipotesi, di assumersi rischi interpersonali e di proporre nuove idee. Ciò richiede una cultura dell'innovazione, della sperimentazione e della tolleranza al fallimento.

L'intelligenza emotiva ha un ruolo fondamentale nella creazione della sicurezza psicologica. Le persone con un'elevata intelligenza emotiva sono in grado di empatizzare meglio con gli altri, di gestire le proprie emozioni e di comunicare in modo efficace. Anche le dinamiche del team influenzano la sicurezza psicologica. Quando i membri del team si sentono in connessione e supportati, è più probabile che si fidino l'uno dell'altro e si sentano sicuri nella condivisione dei loro pensieri.

La costruzione di solide relazioni di team attraverso attività come gli esercizi di team-building e l'incoraggiamento di un senso di cameratismo possono contribuire a creare un ambiente psicologicamente sicuro.

$$$a Effetti negativi della mancanza di sicurezza psicologica sul lavoro

L'assenza di sicurezza psicologica può avere profondi impatti negativi sia sugli individui che sulle organizzazioni. Quando i dipendenti non si sentono sicuri nell'esprimere se stessi, possono verificarsi i seguenti effetti:

**Disimpegno: gli individui possono ritirarsi dalle discussioni e dalle attività del team, con conseguente diminuzione del morale e un calo significativo della produttività

**Creatività e innovazione soffocate: la paura di sfidare lo stato quo o di proporre nuove idee può sopprimere la creatività, ostacolando la capacità dell'organizzazione di innovare e adattarsi

Stress e ansia cronici: Aambiente di lavoro tossico può portare a un aumento dello stress e dell'ansia sul posto di lavoro. I dipendenti possono sentirsi intrappolati e non supportati, con conseguenti problemi di salute fisica e mentale

Aambiente di lavoro tossico può portare a un aumento dello stress e dell'ansia sul posto di lavoro. I dipendenti possono sentirsi intrappolati e non supportati, con conseguenti problemi di salute fisica e mentale burnout: L'esposizione prolungata a un'atmosfera priva di sostegno può risultare in un burnout, in cui i dipendenti si esauriscono emotivamente e fisicamente, diminuendo la loro efficacia complessiva

L'esposizione prolungata a un'atmosfera priva di sostegno può risultare in un burnout, in cui i dipendenti si esauriscono emotivamente e fisicamente, diminuendo la loro efficacia complessiva **Tassi di abbandono elevati: i dipendenti che si sentono sottovalutati e non supportati sono più propensi a cercare opportunità altrove, con conseguente aumento del turnover e dei costi associati di reclutamento e formazione

Passaggi per creare un ambiente di lavoro psicologicamente sicuro

La ricerca indica che 17.il 5% dei dipendenti sente di non poter esprimere i propri pensieri sul posto di lavoro. Per combattere questo fenomeno, i leader devono adottare passaggi proattivi per coltivare un ambiente rispettoso e di supporto. Costruire la fiducia all'interno dei team comporta azioni coerenti che dimostrino rispetto, onestà e trasparenza.

Ecco alcuni passaggi critici che potete adottare per migliorare la sicurezza psicologica nell'area di lavoro:

Guida passo-passo alla costruzione della sicurezza psicologica

Promuovere la sicurezza psicologica richiede un approccio multiforme che coinvolga la leadership e le azioni a livello di team. Ecco una guida da fare passo dopo passo:

1. Definire e valutare

Cancellate il significato di sicurezza psicologica all'interno della vostra organizzazione e comunicatelo a tutti i dipendenti. Utilizzando software per il coinvolgimento dei dipendenti , condurre una valutazione dei bisogni per identificare le aree in cui c'è una mancanza di sicurezza psicologica e dove è possibile apportare miglioramenti per favorirla.

Suggerimento: Utilizzare Visualizzazione del modulo ClickUp per raccogliere le risposte dei vostri dipendenti

Raccogliere le risposte dei dipendenti con i moduli ClickUp

2. Rispondere con empatia

In qualità di leader, è essenziale coltivare l'abilità di rispondere con empatia e incoraggiare il team a fare lo stesso.

Ad esempio, siete un team leader di un'azienda tecnologica e un membro del vostro team sta lottando con un problema personale che si ripercuote sul suo rendimento lavorativo. Questo può portare a scadenze non rispettate e a una produzione di qualità inferiore. Un leader privo di empatia potrebbe rispondere rimproverando il membro del team o minacciando azioni disciplinari. Tuttavia, questo approccio fa poco per promuovere la sicurezza psicologica.

Invece, guidare con empatia significa prendere una strada diversa. Invece di dare per scontato che il membro del team sia semplicemente pigro o improduttivo, prendetevi il tempo di fare una conversazione aperta e onesta. Comprendete la loro situazione e le loro esigenze e lavorate insieme per creare un piano d'azione per andare avanti.

Far sapere al vostro team che vi preoccupate sinceramente per loro e che date valore ai loro sentimenti e alle loro esigenze è un modo efficace per promuovere la sicurezza psicologica all'interno dei vostri team.

3. Affrontare i conflitti e fornire assistenza

Affrontate i conflitti con prontezza ed equità per evitare che degenerino e danneggino la fiducia. Quando sorge un disaccordo tra due dipendenti su un progetto, il manager potrebbe facilitare una riunione per discutere il problema in modo aperto e rispettoso. In questo modo si evita che il conflitto degeneri e danneggi la fiducia.

4. Valutare e migliorare continuamente

Misurate la sicurezza psicologica sul posto di lavoro monitorando regolarmente il livello di fiducia, apertura e supporto dei dipendenti. Raccogliete informazioni attraverso **sondaggi, sessioni di feedback per i dipendenti o valutazioni anonime

Utilizzate questi dati per identificare le aree di miglioramento e attuare interventi mirati.

Strategie per mantenere la sicurezza psicologica nelle impostazioni di lavoro da remoto

Le modalità di lavoro da remoto sono diventate sempre più comuni e presentano caratteristiche uniche Sfide per le risorse umane per mantenere la sicurezza psicologica. Ecco alcune strategie da considerare:

1. Privilegiare una comunicazione aperta e trasparente

. Check-in regolari, ascolto attivo e decisioni trasparenti possono aiutarvi a creare una cultura di apertura e onestà.

Potete programmare riunioni settimanali del team per discutere dei progetti, condividere gli aggiornamenti e affrontare le preoccupazioni. I leader possono dare prova di ascolto attivo prestando la massima attenzione ai dipendenti e rispondendo in modo ponderato alle loro domande e ai loro commenti.

**Fornendo una piattaforma di trasparenza, queste riunioni permettono ai dipendenti di sentirsi in connessione con gli obiettivi dell'azienda, di comprendere il processo decisionale e di vedere come i loro contributi si inseriscono in un quadro più ampio. Questa trasparenza può contribuire a creare fiducia e lealtà tra i dipendenti.

2. Promozione di una cultura di fiducia e rispetto

Una cultura della fiducia e del rispetto è fondamentale per la sicurezza psicologica. I Teams possono infonderla modellando la vulnerabilità, fornendo feedback rispettosi e riconoscendo e apprezzando i risultati dei membri del team

Come leader, potete condividere le vostre sfide e i vostri errori per dimostrare che è giusto sbagliare e imparare da essi. Stabilite linee guida per il feedback costruttivo per creare un ambiente sicuro e rispettoso. Riconoscere e apprezzare i contributi dei membri del team può aumentare il morale e favorire il senso di appartenenza.

3. Incoraggiare le connessioni sociali e la costruzione del team

Le attività virtuali di team building, le chat di assistenza e gli eventi sponsorizzati dall'azienda possono contribuire a rafforzare i legami di squadra e a ridurre il senso di isolamento.

Per migliorare il legame tra i dipendenti, potete organizzare happy hour virtuali, trivia Friday o corsi di cucina. Un'idea è quella di creare un canale dedicato alle conversazioni informali, e la condivisione di aggiornamenti personali può aiutare a sviluppare un senso di cameratismo.

4. Fornire gli strumenti e i supporti necessari

L'assistenza ai provider con gli strumenti e i supporti necessari è fondamentale per il loro esito positivo e il loro benessere. Ciò include l'accesso a software per il benessere dei dipendenti , opportunità di formazione e sviluppo, e risorse per la salute mentale.

5. Impostazione di aspettative e limiti chiari

Stabilire confini tra lavoro e vita privata e offrire modalità di lavoro flessibili può ridurre i rischi per la salute mentale il sovraccarico dei dipendenti prevenire il burnout e promuovere un equilibrio positivo tra lavoro e vita privata.

È necessario fornire chiare linee guida per gli orari di lavoro, le aspettative di comunicazione e gli obiettivi da raggiungere. Inoltre, incoraggiare i dipendenti a stabilire confini sani tra lavoro e vita privata può aiutare a prevenire il burnout e a mantenere un equilibrio positivo tra lavoro e vita privata. Accordi di lavoro flessibili, come orari flessibili, possono aiutare a soddisfare le esigenze e le preferenze individuali.

Incorporare il principio della fiducia nei processi decisionali per favorire la sicurezza psicologica

Quando i dipendenti si fidano dei loro capi e colleghi, è più probabile che si sentano sicuri nell'esprimere i loro pensieri e le loro idee.

Una strategia per aumentare i livelli di fiducia consiste nel coinvolgere i dipendenti nel processo decisionale. Evitate il micromanagement e potenziate i dipendenti ad assumere la titolarità del loro lavoro

Anche la trasparenza e la condivisione aperta delle informazioni creano fiducia. Possono aiutare a prevenire voci e malintesi.

Inoltre, è più probabile che i dipendenti si fidino di leader coerenti e affidabili. Ogni volta che ricevete un feedback e agite di conseguenza, comunicate come il feedback dei dipendenti è stato trasformato in una strategia attuabile. Le riunioni di tutti i dipendenti possono essere utilizzate come piattaforma per illustrare tali iniziative.

Infine, il riconoscimento e l'apprezzamento dei contributi dei dipendenti contribuiscono a creare un clima di fiducia nei confronti dei dipendenti un ambiente di lavoro positivo .

Influenza della cultura organizzativa sulla sicurezza psicologica

La cultura organizzativa ha un ruolo significativo nel formare il clima di sicurezza psicologica all'interno di un luogo di lavoro.

Le organizzazioni con culture aperte e inclusive incoraggiano i dipendenti a condividere i loro pensieri e le loro idee senza temere giudizi o rappresaglie

a condividere i loro pensieri e le loro idee senza temere giudizi o rappresaglie Una cultura che supporta la crescita e lo sviluppo dei dipendenti e li autorizza a prendere iniziative può favorire un senso di sicurezza psicologica

dei dipendenti e li autorizza a prendere iniziative può favorire un senso di sicurezza psicologica Un'organizzazione che valorizza l'apertura, il rispetto e la fiducia può favorire la sicurezza psicologica, mentre una cultura gerarchica, rigida o punitiva può ostacolarla

può favorire la sicurezza psicologica, mentre una cultura gerarchica, rigida o punitiva può ostacolarla Una cultura che valuta il rispetto, l'integrità e il comportamento etico può creare un ambiente sicuro e degno di fiducia

può creare un ambiente sicuro e degno di fiducia Le organizzazioni che si sentono a proprio agio nell'assumere rischi e nell'imparare dai fallimenti possono creare una cultura più aperta e innovativa, contribuendo alla sicurezza psicologica

Il ruolo della leadership e dei dipendenti nel garantire la sicurezza psicologica

Come leader, dovreste dimostrare una comunicazione aperta e onesta, ascoltare attivamente i dipendenti e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Modellando la sicurezza psicologica, potete creare una cultura in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nell'esprimersi. Questo obiettivo può essere raggiunto creando aspettative chiare per un comportamento rispettoso, una comunicazione aperta e un feedback costruttivo.

I dipendenti possono contribuire a creare un ambiente di lavoro positivo e psicologicamente sicuro supportando e incoraggiando i loro colleghi. I membri del team devono essere in grado di parlare se assistono o sperimentano comportamenti negativi che minano la sicurezza psicologica sul posto di lavoro.

Come ClickUp può migliorare la sicurezza psicologica nell'ambiente di lavoro ClickUp è uno strumento di project management che può indossare molti cappelli. Fornendo una piattaforma strutturata e trasparente per la comunicazione, la collaborazione e la gestione delle attività, ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti che può indossare molti cappelli

Sistema di gestione delle risorse umane ClickUp può aiutare a creare un ambiente più aperto, di supporto e inclusivo, contribuendo alla sicurezza psicologica sul posto di lavoro.

Ecco come può aiutare:

tracciando le prestazioni dei dipendenti nel tempo , è possibile notare cambiamenti improvvisi - calo della produttività, assenteismo ripetuto - che potrebbero essere indicativi di insoddisfazione o infelicità dei dipendenti

, è possibile notare cambiamenti improvvisi - calo della produttività, assenteismo ripetuto - che potrebbero essere indicativi di insoddisfazione o infelicità dei dipendenti Consentendo una comunicazione diretta, accessibile e sicura tra i dipendenti, i loro manager e il personale delle risorse umane , è possibile mantenere aperte le linee di comunicazione

, è possibile mantenere aperte le linee di comunicazione La piattaforma promuove anche una collaborazione efficiente grazie a funzionalità/funzioni come i sistemi di gestione dei congedi che semplificano le richieste e le approvazioni. Quando ci si occupa delle cose essenziali in modo efficiente, i dipendenti provano un senso di sicurezza

ClickUp include anche vari strumenti progettati per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, come sondaggi e meccanismi di feedback, che potete utilizzare per cercare attivamente i contributi e i feedback dei dipendenti in merito alla loro percezione della sicurezza psicologica.

Altre funzionalità/funzioni come l'assistente IA integrato in ClickUp, ClickUp Brain può aiutarvi a creare questi sondaggi sulla base del vostro completo repository di informazioni sui dipendenti, ad impostarli, a raccogliere ed elaborare i dati e a visualizzare i risultati attraverso una serie di grafici e tabelle.

Creare e assegnare facilmente attività per promuovere la collaborazione e lo spirito di team

Creare un forte senso di cooperazione e di spirito di squadra è essenziale per un ambiente di lavoro produttivo. I membri di un team devono collaborare mentre lavorano alle loro attività.

È possibile utilizzare Attività di ClickUp per creare e assegnare attività in modo efficiente. Le attività di ClickUp possono essere personalizzate e assegnate ai membri del team interessati. Inoltre, consente ai membri del team di lasciare commenti e chiarire eventuali dubbi direttamente all'interno delle attività e dei documenti.

Creare attività, visualizzare le attività degli altri e collaborare è un'impresa facile in ClickUp, che favorisce un senso di lavoro di squadra e di trasparenza.

Create liste di controllo delle attività in movimento all'interno di ClickUp Tasks

Suggerimento: Utilizzate ClickUp Clip per registrare lo schermo e dimostrare rapidamente flussi di lavoro specifici. È particolarmente utile per i team remoti o distribuiti.

Registrate il vostro schermo e condividetelo con i dipendenti tramite ClickUp Clip

Adottare una comunicazione trasparente e aperta

La suite di collaborazione di ClickUp, che include funzionalità/funzione quali ClickUp Chattare , @ menzioni e thread di commenti, consente la comunicazione e la collaborazione in tempo reale. In questo modo i membri del team possono facilmente **condividere idee, porre domande e fornire feedback

Avviare conversazioni individuali e di gruppo con i provider, condividere file e fornire un contesto per le discussioni utilizzando ClickUp Chat

Può anche aiutare i team a lavorare in modo più efficace nel contesto di attività specifiche, migliorare la produttività, ridurre i conflitti e migliorare il morale.

I team possono utilizzare Documenti ClickUp per modificare in tempo reale i documenti in modo collaborativo, assegnare elementi di azione ai singoli titolari come attività e convertire i testi in attività tracciabili per rimanere al passo con le idee.

Favorire la collaborazione con la modifica in tempo reale dei documenti in ClickUp

Grazie alla connessione di Documenti e Attività, i team possono centralizzare il loro lavoro in un'unica posizione e creare flussi di lavoro personalizzati per aumentare l'efficienza.

💡Pro Tip: I responsabili delle risorse umane possono usare Docs per sviluppare e condividere politiche, procedure operative standard e altri documenti importanti per l'azienda.

Tracciare lo stato di avanzamento dei progetti e mantenere l'equilibrio tra vita privata e lavoro

I team di oggi si destreggiano tra più progetti contemporaneamente, il che rende importante avere un hub centralizzato per monitorare lo stato di avanzamento. È qui che ClickUp Dashboard vengono. Sono il vostro centro di comando per gestire in modo efficiente numerosi dipendenti e progetti.

I cruscotti ClickUpDashboard visualizzano in tempo reale le attività del team e lo stato di avanzamento dei lavori, assicurando che tutti siano allineati. La visualizzazione dei risultati e degli approfondimenti consente di migliorare la collaborazione e di aumentare il morale del team.

Visualizzate lo stato del progetto, l'attività e il lavoro del team in un unico posto con le dashboard di ClickUp

Se si desidera monitorare le dipendenze e gestire le priorità su una sequenza visiva condivisa, è possibile utilizzare Grafici di Gantt di ClickUp .

I Gantt Chart di ClickUp forniscono una sequenza visiva delle attività e delle dipendenze, contribuendo a ridurre l'incertezza e a migliorare il coordinamento e il piano del team

I grafici Gantt responsabilizzano i membri del team dando loro un senso di controllo sul proprio lavoro. Comprendendo il proprio ruolo, le responsabilità e le dipendenze delle attività all'interno del progetto, i membri del team possono sentirsi più autorizzati a prendere decisioni e iniziative.

💡 Pro Tip: Per prevenire il burnout nel vostro team, ricordate di offrire benefit che supportino il benessere mentale, come iscrizioni gratuite in palestra, sottoscrizioni di app per la meditazione e sessioni di consulenza.

Adattare i team a diversi flussi di lavoro

Dare autonomia al vostro team è fantastico, ma è altrettanto fondamentale lasciarlo lavorare in un modo che gli sia congeniale.

Semplificate le vostre attività con ClickUp Views ClickUp Visualizzazioni e i flussi di lavoro forniscono una panoramica chiara di attività, responsabilità e scadenze, riducendo l'ansia sul posto di lavoro dovuta all'ambiguità e all'incertezza. Inoltre, offre oltre 15 visualizzazioni personalizzabili!

Leggi anche: Abbiamo testato i migliori 15 software HR per i team di persone nel 2024 Se avete dipendenti remoti, la funzionalità di ClickUp Views fornisce loro una rapida panoramica delle attività svolte. Offre diverse visualizzazioni, come ad esempio Vista Bacheca di ClickUp , Elenco ClickUp e Visualizzazione del calendario di ClickUp che consente ai team di scegliere la visualizzazione più adatta al proprio flusso di lavoro e alle proprie preferenze.

Con ClickUp, visualizzare le attività è semplice come controllare il calendario

Utilizzate ClickUp per monitorare la salute sul posto di lavoro e impostare iniziative di benessere

Il Modello di feedback dei dipendenti e il Modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp sono strumenti preziosi per iniziare rapidamente.

Il Modello di feedback dei dipendenti ClickUp è utile per raccogliere le opinioni dei dipendenti e promuovere un ambiente di lavoro psicologicamente sicuro.

Con il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp, è possibile raccogliere rapidamente feedback significativi dai dipendenti e monitorare il loro sentimento nel tempo

Ecco come è utile questo modello:

Configurazione rapida: Modello pronto all'uso e personalizzabile per la raccolta immediata di feedback

Modello pronto all'uso e personalizzabile per la raccolta immediata di feedback Monitoraggio del sentiment: potenti visualizzazioni per monitorare il sentiment dei dipendenti nel tempo

potenti visualizzazioni per monitorare il sentiment dei dipendenti nel tempo Campi personalizzati: Acquisizione di feedback diversificati utilizzando attributi come la cultura aziendale e la chiarezza dei ruoli

Acquisizione di feedback diversificati utilizzando attributi come la cultura aziendale e la chiarezza dei ruoli Visualizzazioni multiple: Accesso alle risposte attraverso varie configurazioni per un'analisi efficiente. Accesso tramite Tutti i rispondenti, Elenco risposte e Visualizzazioni del sondaggio

Accesso alle risposte attraverso varie configurazioni per un'analisi efficiente. Accesso tramite Tutti i rispondenti, Elenco risposte e Visualizzazioni del sondaggio Strumenti di project management integrati: Utilizzo di tag, automazione e stati personalizzati per ottimizzare il monitoraggio

Il coinvolgimento dei dipendenti è un indicatore chiave del benessere generale sul posto di lavoro, che rivela quanto il team si senta connesso e motivato. Il Modello di sondaggio sull'impegno dei dipendenti ClickUp aiuta a monitorare e migliorare la motivazione dei dipendenti.

Semplificate la gestione del personale, migliorate le operazioni HR e migliorate il coinvolgimento del team con il modello ClickUp Employee Engagement

Con questo modello è possibile:

Sondare regolarmente i dipendenti per valutare i loro livelli di coinvolgimento

Gestire profili dettagliati dei dipendenti e semplificare i processi di onboarding

Raccogliere valutazioni approfondite delle prestazioni per migliorare le dinamiche del team

Costruire un luogo di lavoro più forte e sicuro con ClickUp

Quando i dipendenti si sentono sicuri nell'esprimersi, hanno maggiori probabilità di essere impegnati, creativi e collaborativi. Un ambiente psicologicamente sicuro può portare a una maggiore soddisfazione sul lavoro, a una riduzione del tasso di abbandono dei dipendenti e a un miglioramento delle prestazioni organizzative.

Incorporando ClickUp nel vostro ambiente di lavoro, potrete compiere un significativo passaggio verso la creazione di un ambiente psicologicamente sicuro.

Le funzionalità/funzione di ClickUp per la comunicazione aperta, i flussi di lavoro trasparenti, il riconoscimento, il feedback e la gestione delle attività possono contribuire a promuovere la fiducia, la collaborazione e una cultura del lavoro positiva.

Iscrivetevi a un sito web di ClickUp account gratuito ClickUp oggi.

Domande frequenti

Che cos'è la mancanza di sicurezza psicologica sul lavoro?

La mancanza di sicurezza psicologica sul posto di lavoro si verifica quando i dipendenti non possono esprimere i propri pensieri, fare domande, sollevare dubbi o correre rischi senza temere conseguenze negative. Questo può portare a una cultura di paura, sfiducia e disimpegno tra i dipendenti.

Quali sono le condizioni di lavoro inaccettabili?

Le condizioni di lavoro inaccettabili possono includere una serie di fattori che hanno un impatto negativo sulla salute, la sicurezza o il benessere dei dipendenti. Tra questi possono esserci i seguenti:

Ambienti pericolosi: Esposizione a sostanze, macchinari o condizioni pericolose

Esposizione a sostanze, macchinari o condizioni pericolose Pratiche non sicure: Mancanza di procedure o attrezzature di sicurezza adeguate

Mancanza di procedure o attrezzature di sicurezza adeguate Carico di lavoro eccessivo : Carico di lavoro eccessivo: stress e burnout

: Carico di lavoro eccessivo: stress e burnout **Ambiente di lavoro discriminatorio o ostile: molestie, mobbing o discriminazione

**Mancanza di sicurezza psicologica: una cultura di paura, sfiducia o disimpegno

Qual è un esempio di sicurezza psicologica?

Un esempio di sicurezza psicologica si ha quando i dipendenti si sentono a proprio agio nella condivisione delle loro preoccupazioni su un progetto senza temere rimproveri o ridicolizzazioni. Ciò consente una comunicazione aperta, la risoluzione dei problemi e un ambiente di lavoro positivo.

Qual è la definizione di ambiente di lavoro non sicuro?

In un ambiente di lavoro non sicuro, i dipendenti sono esposti a pericoli che possono causare lesioni o malattie. Questi pericoli includono rischi fisici come attrezzature difettose, esposizione a sostanze chimiche, problemi ergonomici e pericoli psicologici come lo stress eccessivo o un ambiente di lavoro ostile.

Qual è la definizione OSHA di atto non sicuro?

L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) definisce un atto non sicuro come un'azione o un comportamento che mette a rischio noi stessi o altri. Tra questi vi sono l'uso di strumenti impropri, il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, il lavoro senza un'autorizzazione adeguata, il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, l'utilizzo di attrezzature in modo improprio, gli errori o semplicemente la distrazione sul lavoro.