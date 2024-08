Come gestire le persone tossiche al lavoro: 10 strategie per il successo

La maggior parte di noi ha avuto esperienza di lavoro con persone tossiche in ufficio.

A sondaggio dell'Associazione psicologica americana ha mostrato che il 76% dei lavoratori che hanno sperimentato la tossicità sul posto di lavoro ha ritenuto che la propria salute mentale fosse influenzata dal lavoro.

Gli effetti delle persone tossiche sul posto di lavoro possono essere di vasta portata e spesso molto dannosi per l'intero team e l'organizzazione, dall'abbassamento del morale del team e dall'aumento dei livelli di stress alla diminuzione della produttività e all'aumento del turnover dei dipendenti.

Ma chi sono queste persone tossiche? Le conoscete: sono quelle che con il loro comportamento danneggiano costantemente (consapevolmente o meno) gli altri.

Fanno commenti di cattivo gusto o agiscono per gelosia.

Amano spettegolare e criticare.

Accusano gli altri di non terminare il lavoro e hanno sempre delle scuse per non fare il loro.

E l'elenco continua.

È estenuante avere a che fare con una persona così difficile, ma se lavorate con loro potreste non riuscire a evitarlo.

Da fare, quindi, per affrontare efficacemente le persone tossiche sul posto di lavoro?

Parleremo di come gestire le persone tossiche sul lavoro. Vi mostreremo anche come identificarle, impostare i limiti e gestire le situazioni difficili.

Individuare le persone tossiche sul posto di lavoro

Ogni luogo di lavoro comprende persone con storie lavorative, stili di lavoro e personalità diverse. Sebbene ognuno porti al lavoro una personalità unica, ci sono alcuni modi per individuare un collega tossico.

Segni e comportamenti delle persone tossiche sul lavoro

Prima di imparare a gestire le persone tossiche sul lavoro, dobbiamo capire come identificarle. Sebbene il seguente non sia un elenco completo, è un buon punto di partenza per individuare i dipendenti tossici.

Si offendono facilmente

Vogliono sempre avere ragione

Cercano di controllare la situazione

Fare commenti insensibili

Competizione aggressiva

Sabotare il lavoro degli altri

Si lamentano sempre o si lamentano

Accusare spesso gli altri di essere in errore

Imporre costantemente le proprie opinioni agli altri

Tipi specifici di persone tossiche sul lavoro

Queste persone possono essere classificate in diverse categorie, come ad esempio:

1. Il "Kiss Up/Kick Downer

Avete mai notato che un collega si complimenta con il personale senior ma poi, in sua assenza, critica i membri del team, compresi voi, per piccoli errori? Questo è un bacio su e giù per voi.

Queste persone vogliono mettersi in buona luce con ogni mezzo necessario, anche se ciò significa mettere in discussione l'esperienza del loro team di fronte a un leader senior, offrirsi volontariamente per traguardi aggressivi o prendersi il credito per il lavoro di qualcun altro.

Con il team, si trovano ad impostare scadenze irrealistiche, ad accumulare lavoro extra o a fare commenti sprezzanti. Cercano di dimostrare che sono loro a comandare rendendo la vita degli altri più difficile.

2. Il micromanager

Vi è mai capitato di lavorare per ore a una relazione, solo che il vostro team leader ha supervisionato ogni riga e suggerito piccole modifiche che vi hanno fatto dubitare della vostra competenza?

L'ironia della sorte del micromanager è che, se ne avete uno, è probabile che lavoriate di più e riusciate a fare di meno. Assegnano il lavoro a un orario irragionevole. Tutte le attività, grandi o piccole, sono ugualmente urgenti e devono essere terminate subito.

Con un micromanager, non c'è autonomia o indipendenza per prendere decisioni. Vi vengono chiesti aggiornamenti in continuazione. Un micromanager si concentra sui dettagli minori invece che sul quadro generale. La cosa peggiore è che all'inizio non danno nemmeno consigli pratici, ma sono veloci nel trovare i difetti.

3. L'adescatore

Immaginate di lavorare a un progetto critico e all'improvviso gli obiettivi che vi eravate prefissati cambiano da un giorno all'altro. Quando esprimete le vostre preoccupazioni, il vostro manager insiste: "Abbiamo sempre puntato a questi traguardi, solo che non avete prestato attenzione" Vi sentite confusi e mettete in dubbio la vostra comprensione degli oggetti del progetto.

Oppure, vi è mai capitato di partecipare a un evento del team per poi scoprire che c'è un codice di abbigliamento di cui nessuno vi ha parlato? Vi sentite completamente fuori posto e, quando ne parlate più tardi, il vostro collega si comporta in modo sorpreso, facendovi dubitare di aver perso il promemoria quando, in realtà, non è mai stato condiviso.

I più tossici di tutti, i gaslighter amano controllare le persone distorcendo il loro senso della realtà. Sfruttano il loro potere per affermare sempre la propria correttezza, rendendo difficile per gli altri metterli in discussione. Inoltre, hanno una scarsa capacità di etica del lavoro e scarsa intelligenza emotiva.

4. Il Bulldozer

Vi siete mai trovati in una situazione in cui avete esposto le vostre idee al vostro manager, ma il vostro collega vi ha completamente ignorato e ha invece presentato un nuovo programma, credendo che il suo approccio o la sua soluzione siano la via da seguire?

I bulldozer sono dipendenti con buone connessioni che non hanno paura di usare la loro influenza per ottenere ciò che vogliono. Affermano il loro potere fin da subito, ad esempio prendendo il controllo dei primi cinque minuti di una riunione, quando tutti si presentano o si sistemano. Credono nell'intimidazione o nella coercizione dei colleghi per ottenere ciò che vogliono.

Non esitano ad aggirare le norme organizzative o a trascurare l'impatto delle loro azioni sulle dinamiche e sul morale del team. Possono persino andare dietro le quinte dai leader più anziani per influenzare le cose a loro favore. I bulldozer non scendono mai a compromessi.

Come gestire le persone tossiche sul lavoro

Il comportamento distruttivo di un dipendente, sia esso un collega o un manager, può lasciare chiunque sconvolto o demotivato. Ecco come gestire le persone tossiche sul lavoro, in modo da poter mantenere il controllo della propria vita lavorativa:

1. Stabilire confini precisi per disimpegnarsi

Il fatto che lavoriate con una persona tossica non significa che non possiate stabilire dei limiti con lei. Disponete di una strategia di uscita e prendete in considerazione l'idea di creare un brainstorming di frasi da usare in anticipo, da tirare fuori all'occorrenza.

Ecco alcune idee:

Se siete bloccati in una conversazione tossica, usate una scusa per andarvene. Potreste dire: "Scusate, ma devo finire entro un'ora. Possiamo parlarne più tardi?" oppure "Scusa, devo andare a una riunione. Possiamo continuare più tardi?"

per andarvene. Potreste dire: "Scusate, ma devo finire entro un'ora. Possiamo parlarne più tardi?" oppure "Scusa, devo andare a una riunione. Possiamo continuare più tardi?" Se il vostro supervisore iniziaa controllare il vostro lavoroimparate a controbattere con frasi del tipo: "Apprezzo la sua guida. È bello imparare qualcosa di nuovo ogni giorno" Comunicate che siete aperti al feedback costruttivo, ma che sarete padroni del vostro lavoro.

Se il vostro collega tossico fa commenti sprezzanti su di voi in un'impostazione di gruppo, mantenete la calma e dite: "Per ora concentriamoci sui risultati del progetto"

In ogni scenario, dite qualcosa di oggettivo per sdrammatizzare la situazione senza essere scortesi. Se possibile, ecco altre cose da fare per minimizzare l'interazione con il dipendente tossico:

Cambiare il vostro programma (o l'orario d'ufficio)

Chiedere un cambio di postazione o addirittura di team

Comunicare il più possibile via email invece che con riunioni faccia a faccia

2. Usare il metodo della "roccia grigia

Si tratta di una strategia psicologica per affrontare le persone emotivamente manipolative o tossiche. Prende il nome dal concetto di diventare poco interessanti e poco reattivi come una roccia grigia.

Il metodo della "roccia grigia" può essere applicato da:

Utilizzando una voce monotona per rendere la conversazione noiosa e meno coinvolgente

Evitare il contatto visivo per segnalare all'interlocutore che non si è interessati a interagire più del necessario

orientarsi verso argomenti banali che difficilmente suscitano interesse o reazioni emotive se costretti in una conversazione

Quando mantenete una distanza emotiva e sembrate noiosi come una roccia grigia, togliete alle persone tossiche il carburante di cui hanno bisogno per continuare il loro comportamento negativo con voi.

3. Creare un filtro per l'impatto personale

Questo filtro consiste in una serie di domande o criteri da applicare dopo aver interagito con un dipendente tossico per valutarne l'effettivo impatto sul vostro lavoro e sul vostro benessere. Questo aiuta a ridurre il tributo emotivo e mentale di queste interazioni.

Ecco come implementare questa tecnica:

Identificate ciò che è veramente importante per voi. I criteri potrebbero includere domande come "Da fare per la qualità del mio lavoro?" o "Ha un impatto sulle mie relazioni professionali?"

Dopo un incontro con un dipendente tossico, chiedetevi se l'interazione soddisfa uno dei criteri predefiniti

Se l'interazione non passa attraverso il vostro filtro, scegliete consapevolmente di lasciar perdere; dite a voi stessi che non vale la pena sprecare energie

Questo metodo rafforza il vostro controllo sul modo in cui reagite ed elaborate le interazioni, consentendovi di mantenere compostezza e professionalità.

4. Usare le domande socratiche

L'interrogatorio socratico prevede un dialogo disciplinato e riflessivo tra due o più persone. Quando si ha a che fare con un collega tossico, utilizzare questo metodo per contestare la sua negatività o le sue affermazioni problematiche senza affrontarlo direttamente.

Ecco un esempio:

Il vostro collega tossico si lamenta spesso delle decisioni del team, sostenendo di essere sempre escluso dal processo decisionale.

È possibile ridurre la tossicità della narrazione ponendo domande probanti che incoraggino il collega a spiegare i suoi pensieri e il suo comportamento.

Lei: Ha menzionato di sentirsi escluso dal processo decisionale. Quali decisioni, in particolare?

Collega tossico: Non mi è stato chiesto nulla sulla Sequenza del progetto.

Lei: Capito. In che modo il suo contributo avrebbe potuto modificare la Sequenza?

Collega tossico: Avrei proposto qualcosa di più realistico.

Lei: Interessante. Qual è la tua idea di Sequenza e perché? Come possiamo includere le sue intuizioni in futuro?

Se da questa conversazione non risulta un risultato positivo, almeno si mette l'accento su di loro e si chiede loro di giustificare indirettamente il loro comportamento.

5. Gamificare le interazioni con il dipendente tossico

Trasformate le conversazioni con questa persona in un gioco personale. Fissate degli obiettivi per mantenere la vostra compostezza, in modo da rendere meno stressante il rapporto con loro.

Ad esempio, imponetevi di fare tre respiri profondi prima di rispondere a qualsiasi emozione o commento negativo. Se si mantiene la calma in tutte le conversazioni durante la settimana, ricompensarsi con qualcosa di piacevole (come una tazza di caffè eccezionale o una pausa extra).

Oppure, definite un obiettivo per trovare almeno un punto di accordo con la persona tossica durante le riunioni o le conversazioni casuali. Questo vi aiuterà a gestire la tossicità in modo positivo, ridurre l'ansia sul posto di lavoro e migliorare le capacità relazionali.

6. Fare dello sviluppo professionale una priorità

Mantenetevi occupati e produttivi sul lavoro.

Incanalate l'energia e la concentrazione sul vostro lavoro o su progetti che favoriscano la vostra crescita professionale. Ad esempio:

Iscrivetevi a programmi di formazione, workshop o corsi online che aumentano le vostre competenze . Questo vi renderà più preziosi per il vostro team attuale e vi aprirà le porte a nuovi progetti in cui interagirete di meno con i dipendenti tossici e godrete di una miglioreflessibilità sul posto di lavoro *Offritevi come volontari per nuovi progetti, soprattutto quelli che coinvolgono più dipartimenti o che prevedono il lavoro con team diversi. Questo diversifica la vostra esperienza di lavoro all'interno dell'organizzazione e può anche ridurre la vostra esposizione a un particolare collega tossico

. Questo vi renderà più preziosi per il vostro team attuale e vi aprirà le porte a nuovi progetti in cui interagirete di meno con i dipendenti tossici e godrete di una miglioreflessibilità sul posto di lavoro *Offritevi come volontari per nuovi progetti, soprattutto quelli che coinvolgono più dipartimenti o che prevedono il lavoro con team diversi. Questo diversifica la vostra esperienza di lavoro all'interno dell'organizzazione e può anche ridurre la vostra esposizione a un particolare collega tossico Partecipare a conferenze, seminari ed eventi del settore. Una rete professionale forte può fornire supporto e consigli, e potenzialmente portare ad altre opportunità di lavoro

7. Cercare una mediazione professionale

Se la situazione non migliora, proponete una mediazione attraverso l'interesse, un manager o anche un collega per affrontare i conflitti in corso.

Ad esempio, se state cercando di portare a termine un progetto in tempo ma dovete affrontare delle difficoltà a causa del comportamento o della mancanza di collaborazione di un dipendente tossico, una mediazione professionale può aiutarvi a indirizzare il problema in una direzione produttiva.

Grazie a questo approccio strategico, voi e il dipendente tossico potete comunicare preoccupazioni, aspettative e ostacoli in un ambiente controllato e guidato da un mediatore neutrale.

Anche se non dovesse emergere nulla di positivo, almeno il mediatore verrà a conoscenza del problema e del modo in cui il comportamento dell'altra persona sta causando ritardi.

8. Costruite il vostro sistema di assistenza

Non soffrite in silenzio.

Tutti hanno a che fare con la tossicità a un certo punto della loro vita. Costruire la fiducia del team vi aiuterà ad alleviare lo stress, a rimanere forti e a mantenere una prospettiva sana sul lavoro.

Parlate con i colleghi più stretti, gli amici o i familiari di ciò che state vivendo. A volte, sfogarsi sulla situazione può aiutare a sentirsi meglio e meno sopraffatti. Inoltre, le persone con cui si parla potrebbero offrire preziosi consigli o spunti per gestire la situazione.

9. Mantenere un atteggiamento positivo

Le persone tossiche possono mandare al muro chiunque, perché il loro comportamento è irrazionale. Non lasciatevi risucchiare e non reagite emotivamente. Rimanete positivi.

10. Prenditi cura di te stesso

Ricordate: la cura di sé non è un lusso, ma un servizio da fare a se stessi. Sviluppare adeguati meccanismi di coping per rimanere forti in una situazione di stress.

Mangiate sano, dormite molto, fate esercizio fisico e mantenetevi idratati. Potete anche iniziare un diario privato, meditare o dedicarvi all'arteterapia per elaborare le vostre emozioni in modo costruttivo e portare un senso di calma nella vostra routine quotidiana.

Quando avrete tanti sbocchi creativi a cui ricorrere, sarete impegnati e, quindi, non concentrerete sempre i vostri pensieri sul dipendente tossico.

Come gestire le persone tossiche sul lavoro: Ricapitolazione

Stabilire dei limiti e ridurre al minimo le interazioni

Essere la "roccia grigia": disinteressati e poco reattivi

Valutare il loro reale impatto su di voi

Sfidare la loro negatività

Incentivate voi stessi a mantenere la calma

Concentratevi sulla vostra crescita

Cercare aiuto

Costruite una rete di supporto

Mantenere una posizione positiva

Praticare la cura di sé e le tecniche di coping

Il ruolo dei dirigenti nel limitare l'impatto dei dipendenti tossici

Se siete un manager o un team leader, non potete ignorare ciò che accade nel vostro team. Concorderete che quando un comportamento tossico non viene controllato, si trasmette il messaggio che tale comportamento è tollerato, con conseguente calo del morale e della produttività del team.

Inoltre, i vostri dipendenti più performanti potrebbero cambiare team o lasciare l'organizzazione per un ambiente di lavoro più sano, con conseguente aumento del turnover.

Ecco da fare per limitare l'impatto dei dipendenti tossici:

1. Documentare il comportamento tossico

Dettagliate accuratamente ciò che sta accadendo per creare una documentazione nel caso in cui dobbiate intraprendere un'azione contro il dipendente. Per cominciare, parlate con tutti i membri del team e chiedete loro di condividere i dettagli degli incidenti in cui hanno subito un comportamento tossico da parte di un collega.

Raccogliete email e esempi che mostrino come il dipendente tossico sminuisca o offenda i colleghi.

Ricorrere al manuale dei dipendenti per una guida.

Non prendete provvedimenti sulla base di dicerie, ma basatevi su prove per approfondire la questione. Dovete essere sicuri di avere a che fare con uno schema coerente di comportamento tossico piuttosto che con incidenti isolati come un malumore momentaneo o uno sfogo unico.

2. Identificare la fonte del problema

Una volta documentato il comportamento tossico, contattate il dipendente per capire il motivo delle sue azioni. Per istanza, potreste scoprire che la persona lavora ore extra che ritiene non necessarie e sfoga la frustrazione sui colleghi.

Oppure, se non ha le competenze o la formazione adeguate, potrebbe perdere tempo in ufficio o criticare gli altri per gelosia. Sentirsi minacciati dall'esito positivo di un collega può anche risultare in comportamenti tossici, come spettegolare o minare gli altri.

3. Trovare ed eseguire soluzioni

Dopo il lavoro di base, trovare una soluzione per il dipendente tossico e per il team. In dipendenza della situazione, valutare se i lavori richiesti possono essere utili.

Per istanza, se il dipendente tossico si scaglia contro gli altri e in generale è demotivato sul lavoro a causa delle scarse opportunità di apprendimento, iscrivetelo a workshop in cui possa aggiornarsi, lavorare a nuovi progetti e sentirsi più soddisfatto.

Se questi sforzi non sono utili, esplorate la possibilità di ricollocare il dipendente in un altro progetto, ruolo o team.

Ad esempio, si potrebbe spostare il dipendente da un team di sviluppo software ad alto rischio a un progetto di manutenzione legacy, dove l'interazione con il team principale è minima e l'impatto sui risultati importanti può essere contenuto.

4. Essere pronti a prendere decisioni difficili

Anche dopo aver comunicato il problema al dipendente tossico e dopo aver adottato una soluzione, la situazione potrebbe non migliorare. Se il comportamento del dipendente non cambia, potrebbe essere necessario interrompere il rapporto di lavoro.

Si tratta di un passaggio impegnativo, ma importante se volete proteggere il vostro team e permettere loro di concentrarsi sul lavoro senza essere traumatizzati dalla tossicità di qualcuno.

Usare gli strumenti giusti per gestire le persone tossiche sul lavoro

Imparare a gestire le persone tossiche sul lavoro implica la gestione di relazioni interpersonali complesse e di un'attività di ricerca e sviluppo cultura del team problemi. Anche se la tecnologia da sola non può risolvere questi problemi, può aiutare a gestire la comunicazione e il feedback in modo più efficace.

Ad esempio, Rilevamento della collaborazione di ClickUp rende il lavoro di collaborazione professionale un gioco da ragazzi, permettendo la trasparenza e prevenendo gli errori di comunicazione.

Consente di sapere se un compagno di squadra sta visualizzando un'attività, aggiungendo un nuovo commento o modificando documenti in tempo reale. È inoltre possibile ricevere un feedback automatico e istantaneo sui nuovi commenti, sulle modifiche di stato e su tutto ciò che riguarda un'attività. Poiché tutte le azioni possono essere visualizzate nella cronologia delle attività, non c'è spazio per il gaslighting o altri comportamenti tossici.

Utilizzo di Visualizzazione della chat ClickUp è possibile ottimizzare la comunicazione del team con canali di chat in tempo reale. Aggiungete chiunque alle conversazioni di lavoro con le menzioni @ e assegnate commenti per far sì che il vostro team, compresi coloro che causano problemi sul lavoro, si occupi degli elementi d'azione.

Collaborate dall'ufficio al cantiere con ClickUp Tag, dove potete aggiungere commenti, taggare il vostro team e chattare in tempo reale da qualsiasi dispositivo

I manager e i titolari delle attività possono creare elementi d'azione all'istante e assegnarli ad altri o a loro stessi usando I commenti di ClickUp su Assegnazione funzionalità/funzione. In questo modo, si aumenta la responsabilità del team e si elimina qualsiasi possibilità di disaccordo o conflitto riguardo al lavoro o alle scadenze.

Assegnate facilmente i commenti al team all'interno di un'attività di ClickUp per trasformare rapidamente il vostro pensiero in un elemento d'azione

Un altro modo efficace per vedere con precisione dove si trova ogni attività all'interno del flusso di lavoro è attraverso Visualizzazioni ClickUp . Vista Elenco ClickUp consente a voi e al vostro team di visualizzare le attività negli Spazi, nelle Cartelle o negli Elenchi specificati, organizzate per stato all'interno di ciascun livello gerarchico. C'è anche Vista Bacheca di ClickUp con funzionalità di trascinamento per la gestione agile del team.

Un'adeguata organizzazione delle attività rende più facile rendere conto ai dipendenti del loro contributo (o della loro mancanza). Inoltre, scoraggia i colleghi tossici dal sottrarsi alle responsabilità o dal rivendicare il lavoro di altri membri del team come proprio. La vista Gantt di ClickUp consente di valutare in modo oggettivo tutte le attività del team, individuando i colli di bottiglia e le aree problematiche che possono essere attribuite a comportamenti tossici.

Con la Sequenza visualizzata è possibile valutare il carico di lavoro di ciascun membro del team, in modo che l'assegnazione del lavoro rimanga equa e che nessuno venga sottoposto a uno stress lavorativo eccessivo.

Visualizzare le timeline individuali o di tutto il team in ordine cronologico o alfabetico, oppure per data di scadenza o di inizio, utilizzando la vista ClickUp Sequenza per visualizzare le attività più importanti

È possibile regolare le Sequenze e le priorità per mitigare l'impatto negativo sulle scadenze dei progetti e sul morale del team, utilizzando i dati per prendere decisioni informate.

Infine, promuovete un ambiente di comunicazione aperta utilizzando Documenti di ClickUp per la documentazione e le discussioni del progetto, consentendo ai membri del team di esprimere dubbi o suggerimenti in modo costruttivo.

Creare documenti in modo collaborativo con il proprio team utilizzando ClickUp Docs

Convertire le discussioni in attività realizzabili per garantire che le buone idee vengano riconosciute ed eseguite, il che può aiutare a mettere da parte i comportamenti negativi concentrandosi sui contributi positivi.

Imparare a gestire le persone tossiche sul lavoro

A volte, nella vostra carriera, dovrete lavorare a fianco di persone tossiche. Dovete capire che il loro comportamento riflette il loro stato interno, non il vostro valore.

Non potete cambiarle, ma sta a voi decidere come affrontare la situazione e andare avanti. Speriamo che tutte le strategie di questo blog vi aiutino a imparare a gestire le persone tossiche sul lavoro. Prendete i passaggi necessari per creare una narrazione positiva per voi stessi nelle dinamiche del posto di lavoro. Software per la comunicazione e il lavoro collaborativo come ClickUp può aiutare a mantenere la professionalità sul posto di lavoro, consentendo la trasparenza e creando account. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .

Domande frequenti

1. Da fare con le persone tossiche?

Imparate a gestire le persone tossiche sul lavoro. Stabilite confini chiari per proteggere la vostra salute mentale. Comunicare in modo chiaro e assertivo senza essere aggressivi. Limitate le interazioni e l'esposizione alla loro negatività. Cercate il supporto di colleghi fidati o di un mentore e, se necessario, sottoponete il problema alle risorse umane o alla direzione dopo aver documentato tutte le istanze del comportamento tossico.

2. Da fare per superare in astuzia un collega tossico?

Per avere la meglio su un collega tossico si possono seguire i seguenti passaggi:

Evitare i pettegolezzi e i conflitti.

Per creare una rete di supporto, concentratevi sulla costruzione di relazioni positive con colleghi e superiori.

Sviluppate le vostre competenze e qualifiche partecipando a workshop e seminari.

Offritevi come volontari per lavorare a progetti con altri reparti.

Pensate alla vostra crescita professionale piuttosto che a ciò che dicono gli altri.

3. Da fare per reagire alle persone tossiche sul posto di lavoro?

Come gestire le persone tossiche sul lavoro: