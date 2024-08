I 10 migliori software di monitoraggio del benessere dei dipendenti nel 2024

Il software per il benessere aziendale fornisce un hub digitale per il monitoraggio e la promozione del benessere dei dipendenti. Ma è più di un semplice fitness tracker digitale. Va oltre la salute fisica, spesso affrontando la salute mentale, i livelli di stress e i modelli di sonno un maggiore impegno e morale dei dipendenti .

Inoltre, monitora l'umore, invia promemoria sulla sedentarietà, incoraggia a fare pause regolari e invita a partecipare a esercizi di mindfulness.

Perché è importante? Perché i dipendenti felici e in salute sono più produttivi e impegnati e hanno meno probabilità di assentarsi per malattia, a vantaggio sia del dipendente che del datore di lavoro.

Questa guida esplora i migliori software per il benessere sul posto di lavoro nel 2024 e trova gli strumenti per trasformare i lavori richiesti dalle risorse umane (HR) della vostra organizzazione.

Cosa cercare nel software per il benessere dei dipendenti?

Dare priorità al benessere dei dipendenti non è un lusso. È vitale per l'esito positivo della vostra azienda. Il software di monitoraggio del benessere dei dipendenti può fare una grande differenza, ma con così tante opzioni disponibili è facile sentirsi sopraffatti nel decidere la scelta giusta.

Ecco alcuni punti da tenere a mente nella scelta della migliore piattaforma per il benessere:

Interfaccia user-friendly: Ricordate, la facilità d'uso è la chiave! Una piattaforma ben progettata rende la navigazione un gioco da ragazzi, il che porta a tassi di coinvolgimento e di adozione più elevati per il vostro programma di benessere Funzionalità/funzione di personalizzazione: Cercate un software che offra opzioni personalizzate, che vi permettano di adattare il programma sanitario alle esigenze della vostra forza lavoro Focus olistico: Guardate oltre il conteggio dei passaggi e delle calorie. Il software ideale dovrebbe affrontare aspetti più ampi del benessere, tra cui la salute mentale, la gestione dello stress e il benessere finanziario Funzionalità/funzione coinvolgenti: Aumentate il coinvolgimento dei dipendenti con la gamification, le sfide e l'interazione sociale. Assicuratevi che il software offra funzionalità/funzione che risuonino con i vostri dipendenti Monitoraggio e reportistica in tempo reale: Ottenete informazioni tempestive sulla salute fisica e mentale dei vostri dipendenti. Scegliete piattaforme per il benessere che identifichino le tendenze e affrontino prontamente qualsiasi problema di salute emergente all'interno della vostra forza lavoro Integrazione e scalabilità: Assicuratevi che la piattaforma wellness scelta si integri con i sistemi di risorse umane esistenti e sia scalabile per promuovere la crescita futura Privacy e sicurezza dei dati: Date priorità alla protezione dei dati con misure solide e trasparenza sull'utilizzo dei dati

Il software ideale per il benessere aziendale dovrebbe monitorare le metriche sulla salute, offrire iniziative personalizzate e incoraggiare abitudini più sane tra i dipendenti.

I 10 migliori software per il benessere dei dipendenti da utilizzare nel 2024

Il giusto software per il benessere dei dipendenti fornisce le risorse necessarie, come le sfide di benessere e le valutazioni dei rischi per la salute, per gestire in modo olistico la salute mentale e il benessere dei dipendenti.

Ecco una carrellata dei 10 migliori software per il benessere dei dipendenti da incorporare oggi nelle iniziative di benessere della vostra azienda.

1. Wellable

via Ben fattibile Una popolare piattaforma per il benessere, Wellable aiuta le aziende a creare programmi di benessere per i dipendenti, piani sanitari e fiere della salute aziendali personalizzabili.

Questa pluripremiata piattaforma si integra senza problemi con tecnologie per il benessere come Apple Health, FitBit e Garmin. Offre un'interfaccia utente facile da navigare e contenuti multimediali utili che motivano i dipendenti a sviluppare comportamenti sani e a mantenere il loro percorso di fitness.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wellable

Funzionalità di gamification divertenti e interattive, come le sfide di benessere che promuovono comportamenti salutari

Partecipare a lezioni di fitness in loco e dal vivo, sessioni di meditazione, workshop sul sonno, lezioni di nutrizione e altro ancora, condotte da esperti del settore

Ricevere assistenza personalizzata e valutazioni sulla salute da parte di health coach certificati

Accedere a dashboard interattivi e ottenere reportistica sulla salute in tempo reale ed esportabile

Implementare un programma di disassuefazione dal tabacco per aiutare i dipendenti a smettere di fumare

Assistenza e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte del team di Wellable

Limiti di Wellable

Alcuni utenti trovano difficile l'impostazione di Wellable

Difficoltà a capire i collegamenti per inserire le informazioni sugli alimenti

Alcuni utenti ritengono che Wellable manchi di opzioni personalizzate

Alcuni utenti trovano difficile recuperare i dati delle sfide precedenti

Prezzi di Wellable

*Piattaforma benessere Autogestione per $$$a per un minimo di 25 utenti Servizio completo per $1000 per 500 utenti

Singola sfida :

Autogestito: A partire da $ 1000 per un massimo di 100 utenti Servizio completo: A partire da $5000 per un massimo di 500 utenti

: Servizi di benessere:

Opzioni di prezzo multiple in base alla frequenza e alle inclusioni

Valutazioni e recensioni su Wellable

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

2. Bonusly

via Bonusly Bonusly è una piattaforma per il peer-to-peer apprezzamento dei dipendenti e ricompense. Permette ai colleghi di darsi piccoli "bonus" virtuali per aver esemplificato i valori dell'azienda, per essere andati oltre o semplicemente per essere stati utili.

Questi bonus si accumulano sotto forma di punti, che i dipendenti possono riscattare per ottenere ricompense come schede regalo, donazioni o vantaggi specifici per l'azienda. Bonusly mira a aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e favorisce il benessere, il morale e lo spirito di squadra rendendo il riconoscimento pubblico, tempestivo e divertente.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonusly

Godetevi le sue funzioni facili da usare, anche se non siete esperti di tecnologia

Personalizzazione dei programmi di riconoscimento in base alla cultura e ai valori dell'azienda

Integrazione con i più diffusi sistemi informativi per le risorse umane (HRIS), app per la salute e software di collaborazione come Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely e altri

Ottenere informazioni immediate sul benessere virtuale, sulle connessioni del team, sulle tendenze di partecipazione e sulla frequenza dei riconoscimenti con i suoi dashboard interattivi

Operare in tempo reale grazie alla flessibilità, alla visibilità e all'accessibilità da qualsiasi luogo

Automazione dei flussi di lavoro delle attività cardine per rimanere al passo con i tempi

Limiti di Bonusly

Alcuni utenti desiderano più opzioni per le schede regalo o gli incentivi di ricompensa, ma i cataloghi internazionali non offrono molte scelte

I bonus sono soggetti a regole di ritenuta fiscale uniche, e l'importo che i dipendenti ricevono quando vengono pagati i dividendi può essere significativamente ridotto

Prezzi di Bonusly

Core: $3/mese per utente

$3/mese per utente Pro: $5/mese per utente

$5/mese per utente Custom: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Bonusly

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

3. YuMuuv

via YuMuuv La salute dei dipendenti è la vera ricchezza di un'azienda! YuMuuv se ne assicura. È un'app per le sfide di benessere del team progettata per aumentare il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti.

Le organizzazioni possono creare o scegliere tra tipi di sfide illimitate, come il conteggio dei passaggi, i minuti di meditazione o gli obiettivi di alimentazione sana. I dati di queste sfide del team vengono raccolti tramite integrazioni popolari in un'unica piattaforma dove vengono analizzati, rendendoli significativi e comparabili per uso personale e aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di YuMuuv

Gamify fitness con diverse sfide, classifiche e competizioni per team

Ricevere aggiornamenti sullo stato personale e visualizzare le analisi sulla salute migliorata

Sincronizzazione con le più diffuse integrazioni come Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone e Android

Utilizzare la registrazione manuale delle attività e partecipare indipendentemente dal livello di forma fisica o dalla tecnologia utilizzata

Incoraggiate il lavoro di squadra e l'interazione sociale attraverso le sfide del team, le funzionalità/funzione di chattare e i feed delle attività

Usufruire di 32 lingue diverse in tutto il mondo su App Store e Google Play Store

Assistenza grazie a un facile processo di inserimento, a un solido supporto clienti e a sfide personalizzate illimitate

Limiti di YuMuuv

Alcuni utenti possono riscontrare problemi di sincronizzazione o mancanza di compatibilità con modelli specifici

Ci sono meno opzioni personalizzate per le sfide individuali

Gli utenti potrebbero trovare difficile caricare foto nella chattare

Alcuni utenti hanno lamentato la mancata ricezione di notifiche push per le chat

Prezzi di YuMuuv

45 Giorni: A partire da $650 per 20 utenti

A partire da $650 per 20 utenti 90 Giorni: A partire da $975 per 20 utenti

A partire da $975 per 20 utenti 365 Giorni: A partire da $1300 per 20 utenti

Valutazioni e recensioni di YuMuuv

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4. Approfondimenti Microsoft Viva

via Approfondimenti Microsoft Viva Chi avrebbe mai detto che le email, le chat e le metriche del carico di lavoro potessero rivelare così tanto sulla salute dei vostri dipendenti? Microsoft Viva Insights è un allenatore personale della produttività e del benessere all'interno dei vostri strumenti Microsoft. Analizza i dati di comunicazione (come email, riunioni e chattare) per consigliare modi per migliorare le abitudini di lavoro.

Può suggerire tempi di lavoro mirati, identificare le riunioni più produttive e aiutare a rimanere in contatto con i colleghi. Inoltre, offre esercizi di mindfulness e incoraggia l'impostazione di confini sani tra lavoro e vita privata.

In definitiva, Viva Insights si propone di aiutarvi a lavorare in modo più intelligente, non più duro, e a dare priorità a uno stile di vita sano.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Viva Insights

Generare preziose informazioni sulla vostra azienda utilizzando una libreria di report flessibili e pronti per la condivisione con i leader aziendali

Ottenere visibilità sugli schemi che possono portare al burnout e all'erosione della produttività, come ad esempio un tempo di concentrazione troppo limitato, un numero insufficiente di coaching e un lavoro fuori orario

Aiutare i Teams ad aumentare la produttività e a proteggere il benessere con strumenti per le riunioni individuali e piani per i team, come i piani di condivisione e i piani per i giorni senza riunioni

Raccogliere il feedback dei partecipanti alle riunioni. Riflettere sulle proprie abitudini di riunione e sulle intuizioni della categoria di riunione. Allineare il tempo trascorso nelle riunioni con i vostri obiettivi

Scoprite le tendenze su come avete incollato il vostro tempo nelle ultime quattro settimane e identificate le opportunità per migliorare la vostra rete e la vostra collaborazione

Limiti di Microsoft Viva Insights

Non cattura le metriche relative alla salute e al benessere mentale

Non può creare sfide di fitness per il team e non si integra con le app per la salute

Alcuni utenti hanno riscontrato un ritardo nel ricevere i loro insight, poiché l'account deve essere attivo da 27 mesi

Prezzi di Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights: 4 dollari al mese per utente

4 dollari al mese per utente Microsoft Viva Employee Communications and Communities : $2/mese per utente (commit annuale)

: $2/mese per utente (commit annuale) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: $6/mese per utente (impegno annuale)

$6/mese per utente (impegno annuale) Microsoft Viva Suite: $12/mese per utente (impegno annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Viva Insights

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Woliba

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-34-1400x976.png Woliba /$$$img/

via Woliba Volete un'app che faccia tutto per il benessere dei vostri dipendenti? Woliba è la soluzione ideale per i team delle risorse umane! È una piattaforma end-to-end per l'esperienza dei dipendenti che combina funzionalità di benessere, riconoscimento, ricompensa e coinvolgimento in un'app mobile-friendly.

Il software mira a promuovere una cultura positiva sul posto di lavoro e ad aumentare la collaborazione tra i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Woliba

Riconoscere pubblicamente epremiare i colleghi per aver esemplificato i valori dell'azienda, per aver fatto il passo più lungo della gamba o semplicemente per essersi dimostrati utili

Incoraggiare abitudini sane attraverso sfide, impostazioni di obiettivi e risorse educative, promuovendo un approccio olistico al benessere

Favorire le connessioni e il lavoro di squadra attraverso funzionalità/funzione sociali, elementi di gamification e feedback personalizzati

Organizzare eventi virtuali o di persona, come uscite del team o workshop sul benessere

Connessione con vari fitness tracker, strumenti HR e piattaforme di comunicazione

Limiti di Woliba

Gli utenti potrebbero avere difficoltà a trovare il modulo per lo screening biometrico

Notifiche eccessive o incoerenti possono portare a un affaticamento da informazione

L'aggiornamento dei passaggi, dei chilometri e delle calorie può essere ritardato

Prezzi di Woliba

Core : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Azienda: $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Woliba

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

6. PerkUp

via PerkUp su G2 PerkUp è una piattaforma che aiuta le aziende ad aumentare il coinvolgimento e la cultura dei dipendenti attraverso premi e riconoscimenti.

È possibile utilizzare PerkUp per migliorare la fidelizzazione dei dipendenti e la cultura aziendale, celebrando anniversari di lavoro, compleanni, l'ingresso di nuovi assunti e altre attività cardine. Potete anche utilizzare PerkUp per premiare i vostri clienti o partner per le segnalazioni, la fedeltà o il feedback.

PerkUp offre una varietà di prodotti e premi che potete personalizzare e automatizzare in base alle vostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di PerkUp

Ordine di elementi premium come abbigliamento aziendale, schede regalo ed esperienze a livello globale, con facili personalizzazioni e minimi ridotti

Motivare i dipendenti con riconoscimenti peer-to-peer, grida e messaggi personalizzati

Premiate i risultati, celebrate le attività cardine e mostrate l'apprezzamento per i lavori richiesti da singoli e team

Gestire i budget, monitorare le spese e analizzare l'efficacia dei programmi con una reportistica completa e approfondimenti

Integrazione dei più diffusi software HR, strumenti e piattaforme di lavoro

Limiti di PerkUp

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di una formazione per familiarizzare con il processo e con l'utilizzo dei crediti

PerkUp ha limitazioni nell'integrazione con altri sistemi, come HRIS, Slack, Amazon Business, e SSO/SAML

Prezzi di PerkUp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PerkUp

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Benessere360

via Benessere360 Cercate un provider di benessere olistico? Vi presentiamo Wellness360. Offre soluzioni per il benessere aziendale a varie organizzazioni.

Aiuta le aziende a promuovere una cultura del benessere e del coinvolgimento sul posto di lavoro, offrendo funzionalità/funzione come la valutazione del rischio sanitario, lo screening biometrico, le sfide del benessere, il coaching, i premi, la comunicazione e l'autovalutazione COVID-19.

Wellness360 si integra anche con i più diffusi dispositivi e app per il fitness e supporta analisi guidate dai dati e opzioni personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Wellness360

Personalizzate e personalizzate il vostro programma di benessere utilizzando la tecnologia e i contenuti di Wellness360

Beneficiare di servizi personalizzati iniziative di benessere personalizzate che mirano alle esigenze e agli interessi specifici dei vostri dipendenti in base alle risposte alla Valutazione del rischio per la salute

Sincronizzazione di indossabili, fitness tracker e app per la salute con la piattaforma Wellness 360

Accesso a una libreria curata di contenuti per la salute e il benessere basati sugli obiettivi e gli interessi dell'utente

Programmare sessioni di allenamento personale, consulenza sulla salute mentale, coaching sulla salute e altro ancora

Limiti di Wellness360

I prezzi possono essere troppo costosi o poco chiari rispetto ad altre soluzioni per il benessere

Alcuni utenti trovano la piattaforma troppo rigida o generica per adattarsi ai loro obiettivi e preferenze specifici

Alcuni utenti possono riscontrare ritardi o difficoltà nella risoluzione dei loro problemi

Prezzi di Wellness360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wellness360

G2: 4.9/5 (40+ recensioni)

4.9/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

8. Vantage Fit

via VantageFit Andiamo oltre la GenAI! Vantage Fit è un'app per il benessere aziendale alimentata dall'IA che aiuta i datori di lavoro a creare e gestire iniziative di benessere efficaci come programmi di incentivazione e sfide per i dipendenti.

Consente agli utenti di monitorare l'attività fisica, la frequenza cardiaca, le calorie e altre metriche sulla salute e di partecipare a varie attività e gare di fitness.

Inoltre, provider di gamification, incentivazione e funzionalità/funzione di riconoscimento per motivare e premiare i dipendenti per i loro lavori richiesti per il benessere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vantage Fit

Andare oltre il monitoraggio del fitness incorporando funzionalità/funzione come il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dell'assunzione di acqua e persino il monitoraggio dell'umore

Adattate il programma alle vostre esigenze specifiche e alla vostra cultura, scegliendo tra le sfide precostituite, creandone di personalizzate e integrandole con quelle esistenti

Favorire il coinvolgimento attraverso funzionalità/funzione come le sfide del team, le classifiche e le ricompense personalizzate

Monitoraggio, analisi e miglioramento delle metriche sulla salute dei dipendenti con informazioni complete

Limiti di Vantage Fit

Possibili incongruenze nel monitoraggio dei passaggi, nella registrazione della distanza e persino una completa perdita di dati

Gli elementi di gamification potrebbero risultare meno coinvolgenti per alcuni utenti che amano la rivalità amichevole

Alcuni utenti hanno segnalato che l'app causa un significativo consumo di batteria sui loro dispositivi

Prezzi di Vantage Fit

Free: Fino a 10 utenti

Fino a 10 utenti Premium: $1/settimana per utente

$1/settimana per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Vantage Fit valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

9. Nettare

via Nettare La ricerca di una piattaforma gratuita per il coinvolgimento dei dipendenti termina con Nectar! Nota per la sua interfaccia utente, l'app consente a dipendenti e manager di sfruttare al meglio le sue funzionalità/funzioni.

Inoltre, la piattaforma si integra perfettamente con i più diffusi strumenti per le risorse umane e la comunicazione, semplificando i flussi di lavoro e migliorando l'accessibilità.

Mentre le funzionalità/funzione principali sono gratis, l'app Nectar HR offre piani a pagamento con funzioni aggiuntive, come strumenti di gestione delle prestazioni, automazione dell'onboarding e analisi avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Nectar

Invio e ricezione di "shout-out" pubblici in tutta l'organizzazione

Riscatto di vari premi, come schede regalo, gadget aziendali e altro

Accumulare punti grazie ai riconoscimenti, alla partecipazione alle iniziative aziendali e al completamento di attività

Accedere a sconti e offerte esclusive su vari prodotti e servizi, dall'intrattenimento ai viaggi, alla salute e al benessere

Condividere feedback su vari aspetti dell'azienda, tra cui l'ambiente di lavoro, la gestione e la cultura aziendale

Limiti di Nectar

Mancanza di flessibilità per creare programmi realmente in linea con la cultura e le esigenze dell'azienda

Alcuni utenti trovano che il rapporto punti/dollari per i premi sia meno attraente rispetto ad altre piattaforme

Alcuni utenti potrebbero preferire una piattaforma con un intervallo più ampio di funzionalità/funzione, come sondaggi, impostazione di obiettivi o sfide gamificate

Non si integra con le app per la salute e quindi non può fornire metriche relative al benessere

Prezzi di Nectar

**Standard: 2,75 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale

Plus: $4/mese per utente, con fatturazione annuale

$4/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Nectar

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 4.000 recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

10. Limeade

via Limeade Limeade è una piattaforma per il benessere e il coinvolgimento aziendale progettata per aiutare le organizzazioni a migliorare il benessere fisico, emotivo, finanziario e lavorativo dei propri dipendenti.

Grazie a un approccio scientifico e a soluzioni leader del settore, aiuta le aziende a compiere passaggi olistici per migliorare la salute dei dipendenti e ridurre i costi sanitari. Questo aiuta le aziende a incrementare significativamente la produttività dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Limeade

Aiuta i dipendenti a migliorare il loro benessere generale con attività, valutazioni e risorse basate su dati scientifici

Responsabilizza i tuoi dipendenti con strumenti per migliorare il feedback, il riconoscimento e il coaching 1 a 1

Raccogliere i feedback e le intuizioni dei dipendenti con funzionalità/funzione quali sondaggi, inchieste e verifiche del polso

Utilizzate una piattaforma centrale per la comunicazione a livello aziendale e mantenete i vostri dipendenti informati e in connessione con gli altri

Godete di scalabilità e personalizzazioni per soddisfare le esigenze della vostra organizzazione

Limiti di Limeade

L'accesso a funzionalità avanzate come analisi approfondite, formazione della leadership e personalizzazioni estese richiede costi aggiuntivi

Pur essendo funzionale, l'app mobile non offre funzionalità/funzioni come il riconoscimento dei pari e alcuni sondaggi disponibili sulla piattaforma web

Alcuni utenti hanno segnalato un processo di configurazione complesso che richiede competenze tecniche

Prezzi di Limeade

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Limeade

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti di gestione dei dipendenti

Ora che abbiamo trattato gli elementi essenziali di un software di monitoraggio del benessere dei dipendenti e vi abbiamo fornito le 10 migliori opzioni, diamo un'occhiata a ClickUp, uno strumento all'avanguardia per la gestione dei dipendenti.

ClickUp

Immaginate questo: Le risorse umane sono sepolte dalle scartoffie, alla ricerca di approvazioni e si sentono scollegate dai dipendenti. Hanno bisogno di una solida Piattaforma di gestione delle risorse umane .

Questo strumento semplifica le attività delle risorse umane, dall'inserimento dei dipendenti alle valutazioni delle prestazioni, facendo risparmiare tempo prezioso e lavoro richiesto. All'elenco si aggiungono le automatizzazioni delle buste paga, il monitoraggio dei permessi e l'accesso immediato ai dati dei dipendenti. Voilà! È la soluzione definitiva per i team HR di tutto il mondo!

Ora, salutate il Piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp !

Create il sistema perfetto per semplificare l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

La gestione dei dipendenti può essere un'attività complessa, ma non deve esserlo per forza! Dite addio alle noiose pratiche e ai processi manuali con ClickUp Automazioni .

Selezione di oltre 100 sequenze di ClickUp Automazioni per semplificare i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e altro ancora

Con ClickUp Automazioni è possibile ottimizzare le funzioni HR della vostra azienda per ottenere velocità e precisione:

Eliminare le attività manuali come l'invio di email di benvenuto, l'assegnazione di attività e la concessione dell'accesso con modelli di automazione precostituiti

Garantire un'esperienza di onboarding efficiente per i nuovi assunti, facendo scattare automaticamente le azioni in base a criteri specifici

Automazione delle richieste di congedo per via elettronica e dei flussi di lavoro di approvazione in base a regole predefinite

Impostazione di promemoria ricorrenti per le revisioni delle prestazioni, con il prompt automatico per i manager di avviare e completare le valutazioni

In definitiva, i professionisti delle risorse umane sono liberi di concentrarsi su iniziative strategiche che favoriscono il coinvolgimento, la produttività e l'esito positivo complessivo.

Pro-tip: Combinate queste funzionalità/funzioni di automazione con ClickUp Brain strumenti di IA per consigliare premi di riconoscimento personalizzati in base ai dati dei dipendenti. Analizzare questi dati per identificare i dipendenti che potrebbero essere a rischio di burnout. Valutare le impostazioni delle competenze del team e identificare le aree da formare o sviluppare

Visualizzare l'intera pipeline di reclutamento e le funzioni HR con ClickUp Views

Inoltre, 15+ flessibili Visualizzazioni ClickUp offrono un vantaggio significativo per i siti Professionisti delle risorse umane fornendo prospettive diverse sui dati e favorendo flussi di lavoro efficienti.

I team HR affrontano più rapidamente i colli di bottiglia, risparmiando tempo e denaro grazie a una panoramica di alto livello di tutte le attività, i progetti e i dati dei dipendenti in un unico sistema personalizzabile ClickUp Vista Elenco . Visualizzazione del calendario di ClickUp vi aiuta a visualizzare gli eventi, le scadenze e le riunioni che riguardano le attività delle risorse umane, assicurandovi di tenere sotto controllo le date più importanti e di evitare conflitti di programmazione.

Ottimizzate la gestione delle risorse categorizzando e personalizzando le attività di ClickUp nel Calendario

È inoltre possibile pianificare e gestire progetti HR complessi con sequenze e dipendenze chiare. Monitorate l'allocazione delle risorse, identificate i potenziali colli di bottiglia e modificate le pianificazioni in modo proattivo con Vista Gantt di ClickUp .

Inoltre, i moduli personalizzati possono aiutarvi a raccogliere il feedback dei dipendenti, a monitorare il completamento della formazione o a raccogliere dati sulle prestazioni. Diventate esperti ottenendo preziose informazioni sul sentimento dei dipendenti e identificando le aree di miglioramento con Visualizzazione dei moduli ClickUp .

Infine, utilizzare ClickUp Dashboard per tenere traccia delle metriche chiave delle prestazioni (KPI), come gli obiettivi individuali e del team, le attività completate, le valutazioni dei feedback e lo stato di sviluppo delle competenze. In questo modo si ottiene un quadro completo delle prestazioni dei provider in un'unica posizione centralizzata.

Monitoraggio delle prestazioni e del carico di lavoro dei dipendenti con le dashboard personalizzabili di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Sfruttate le capacità di automazione di ClickUp per snellire tutte le attività e le funzioni HR

Utilizzate gli strumenti di IA di ClickUp per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e l'esito positivo dell'azienda

Utilizzate al meglio le funzionalità di $$$amonitoraggio delle prestazioni e consentire ai professionisti delle risorse umane di monitorare e ottimizzare le prestazioni dei dipendenti su ClickUp in modo efficace

Monitorare il tempo trascorso su progetti e attività specifiche da parte di individui e team, fornendo preziose informazioni sulle prestazioni individuali e sull'efficienza dei progettiClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti Allineate gli oggetti individuali e del team, guidate le prestazioni attraverso un feedback guidato dai dati e promuovete il coinvolgimento con il monitoraggio degli obiettivi, il tutto tramiteClickUp Obiettivi Utilizzare oltre 100Modelli HR di ClickUp per l'onboarding, l'offboarding, il feedback dei dipendenti, le lettere di nomina, le proposte di lavoro, gli obiettivi annuali, il piano degli eventi e molto altro ancora

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp può essere molto ripida

L'opzione di monitoraggio del tempo di ClickUp deve essere migliorata

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Business Plus: $19/utente al mese

$19/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/utente al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.300+ recensioni)

: 4.7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

Potenziate il vostro dipartimento HR con ClickUp

La scelta della giusta piattaforma per il benessere dei dipendenti richiede un'attenta considerazione. Prima di scegliere il software più adatto agli obiettivi di salute della vostra organizzazione, esaminatene il budget, la cultura, le dimensioni del team, i programmi e i servizi di benessere e le metriche sulla salute.

Con ClickUp, è possibile usufruire di funzionalità/funzione quali l'impostazione degli obiettivi, il riconoscimento e i sondaggi che supportano le iniziative di benessere. Iscrivetevi su ClickUp per coltivare una forza lavoro prospera, felice, sana e pronta al successo!