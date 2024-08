i 15 migliori regali di ringraziamento per i dipendenti per tutte le tasche

Ogni organizzazione di successo ha un team di dipendenti che lavorano sodo e si impegnano. Sebbene il primo passo sia quello di retribuire adeguatamente i dipendenti, quale modo migliore di dimostrare il loro valore se non con un regalo premuroso?

Un programma strutturato di regali di apprezzamento per i dipendenti è un ottimo modo per farli sentire speciali, per motivarli a fare del loro meglio e per aumentare il morale e la fedeltà sul posto di lavoro.

Che si tratti di una startup con pochi membri del team o di un'azienda con centinaia di dipendenti, abbiamo ottime idee regalo di apprezzamento per i dipendenti per tutti.

In questo post discutiamo di come i regali di apprezzamento per i dipendenti abbiano un impatto significativo sul loro benessere e condividiamo alcune idee che potete utilizzare immediatamente.

Che cos'è l'apprezzamento dei dipendenti?

L'apprezzamento dei dipendenti è un processo significativo che consiste nell'esprimere gratitudine ai dipendenti per il loro lavoro, la loro creatività e il loro contributo sul posto di lavoro.

Un modo popolare ed efficace per riconoscere i team è quello di offrire loro regali per i dipendenti. Ricerca dimostrano che il riconoscimento tangibile di un lavoro ben terminato o di un'attività cardine raggiunta è una spinta mentale che fa andare avanti i dipendenti.

Ad esempio, quando un membro del team raggiunge un obiettivo o va oltre per servire i clienti, si possono distribuire regali di apprezzamento per i dipendenti come ricompensa mensile o trimestrale. Inviate a tutto il team regali personalizzati per promuovere l'apprezzamento del personale in occasioni speciali.

Il bello è che questi regali possono essere semplici come un buono per la caffetteria preferita del dipendente con una nota scritta a mano che valorizzi il suo contributo alla crescita o agli obiettivi dell'organizzazione.

D'altro canto, un regalo aziendale per l'intero team deve essere più curato e apprezzato dalla maggior parte delle persone. Possono essere snack salutari, magliette personalizzate, gadget aziendali e prodotti elettronici come caricabatterie, AirPods, altoparlanti JBL, ecc.

Importanza dei regali di apprezzamento per i dipendenti

La maggior parte delle organizzazioni ha già programmi di apprezzamento che offrono premi annuali o regali in occasione di feste specifiche. Questi sono indubbiamente essenziali. Ma un programma di apprezzamento dei dipendenti su misura presenta vantaggi e punti bonus speciali, tra cui:

1. Miglioramento del benessere

Mostrare gratitudine aumenta il benessere dei dipendenti, ne rafforza la salute mentale, li aiuta a essere più produttivi e a perdere meno giorni di lavoro. Questo ha un impatto sui risultati del lavoro e sull'interazione con i dipendenti. Con i regali di apprezzamento per i dipendenti, aumentate le loro prestazioni e il loro impegno, nonché il loro benessere e la loro salute.

2. Aiuta ad attrarre i migliori talenti

I dipendenti felici sono i migliori sostenitori dei nuovi talenti che entrano a far parte della vostra organizzazione e sono più propensi a consigliare ai loro amici e conoscenti di unirsi alla vostra azienda. Un ufficio e un luogo di lavoro moderni con una cultura di regali di apprezzamento per i dipendenti attireranno probabilmente candidati di alta qualità che vogliono sentirsi valorizzati per il loro lavoro.

3. Miglioramento delle prestazioni

I regali di apprezzamento per i dipendenti servono come rinforzo positivo per il buon comportamento sul lavoro. Il riconoscimento può essere legato a qualcosa di più del semplice rendimento del dipendente. Festeggiate quando i dipendenti vanno oltre le aspettative. Questo aiuta a sviluppare connessioni emotive con il luogo di lavoro che alimentano le prestazioni e gli esiti positivi futuri.

4. Maggiore soddisfazione sul lavoro

Quando si premiano i dipendenti per aver fatto bene, questi si sentono più felici e più motivati a continuare a presentarsi. Ed è qui che la magia aumenta. I dipendenti soddisfatti diventano ambasciatori del marchio. Promuovono la fedeltà e riducono significativamente la valutazione del turnover.

Pensate alle possibilità: quando i dipendenti si sentono apprezzati, ci sono meno colloqui di uscita, costi ridotti e una cultura del lavoro positiva. Investire in regali di apprezzamento per i dipendenti potrebbe essere il catalizzatore che eleva le prestazioni lavorative e la produttività a livelli più alti.

5. Rafforza i valori

L'apprezzamento e il riconoscimento dei dipendenti per l'adozione di un comportamento in linea con i valori dell'azienda li incoraggia a proseguire in quei comportamenti e in quelle azioni, costituendo un esempio positivo per gli altri.

15 Grandi idee regalo di apprezzamento per i dipendenti

I migliori regali di apprezzamento per i dipendenti sono quelli che fanno sentire il dipendente visto e valorizzato. E la parte più divertente è che non è necessario spendere una fortuna o perdere tempo in ricerche.

Abbiamo raccolto 15 idee sorprendenti per i regali di apprezzamento del personale per ogni contesto e per ogni budget. Scegliete i vostri preferiti e iniziate oggi stesso a far sorridere i vostri dipendenti.

I migliori regali di apprezzamento per i dipendenti adatti a ogni occasione

1. Cesto di leccornie

Un modo eccellente per dire ai vostri dipendenti che "sono fantastici" è regalare loro le loro prelibatezze preferite. Potete limitarvi a una semplice scatola di pasticcini freschi o a un cesto personalizzato e significativo con gli snack, le bevande e gli accessori da scrivania preferiti, come una tazza da caffè.

Cercate dei venditori di regali locali che possano farvi fare questi cesti personalizzati. Oppure, consultate questo guida ai regali per le feste per scegliere con cura una confezione regalo che i vostri dipendenti ameranno e apprezzeranno!

2. Donazioni di beneficenza

Se non volete fare regali fisici, apprezzate i vostri dipendenti supportando una buona causa con una donazione a loro nome a un ente di beneficenza di loro scelta. Un'altra idea significativa è quella di dare loro un giorno libero per fare volontariato per una causa che sta loro a cuore, qualunque essa sia.

3. Felpe con cappuccio o abbigliamento da salotto personalizzati

Incoraggiate i dipendenti a sfruttare al meglio il lavoro da remoto vestendovi in modo comodo; niente è più "accogliente" di una felpa con cappuccio o di un set di abbigliamento da salotto. Personalizzate i capi d'abbigliamento aggiungendo il logo dell'azienda e il nome del dipendente; potete anche renderli più vivaci aggiungendo ai preferiti una frase o un dialogo di un film che amano.

4. Esperienze per il team

Una giornata divertente è un ottimo modo per apprezzare il team nel suo complesso, soprattutto dopo un mese o un trimestre difficile! Le escape room, i festival gastronomici, le degustazioni di caffè o di prodotti alimentari o le visite ai parchi a tema sono tutte ottime idee. Una parte essenziale delle attività del team è quella di ottenere il contributo di tutti sulle esperienze che più gli piacciono.

5. Opere d'arte personalizzate

Regalare opere d'arte come dono di apprezzamento per i dipendenti consente a questi ultimi di aggiungere un tocco personale alla loro area di lavoro, sia a casa che in ufficio. È un modo unico per esprimere gratitudine.

Scegliete stampe ispirate agli artisti e agli stili preferiti dalla persona in questione o opere d'arte basate sui suoi film, programmi televisivi, gruppi musicali o libri preferiti.

Opzioni di regalo per l'apprezzamento dei dipendenti a prezzi accessibili

6. Bicchieri personalizzati

Una tazza o un bicchiere con il volto del dipendente o un messaggio personalizzato è un'idea regalo divertente per l'apprezzamento dei dipendenti con un budget limitato. Personalizzare i bicchieri con la foto del loro animale domestico o della loro famiglia sarebbe un ottimo regalo.

7. Piante da appartamento

Una pianta grassa o un fiore in vaso è un'idea regalo per i dipendenti bella e conveniente. Dà loro qualcosa di cui prendersi cura e serve come allegra promemoria del luogo di lavoro per chi lavora da casa.

8. Crediti per libri o audiolibri

Questo è il regalo perfetto per i topi di biblioteca del vostro team. Regalate loro crediti Audible per acquistare il loro prossimo ascolto o un buono per Amazon o per la loro libreria preferita se preferiscono leggere alla vecchia maniera.

9. Schede regalo per esperienze o lezioni

Date ai vostri dipendenti qualcosa di divertente e nuovo da fare con un buono per un corso di cucina esotica, un corso di pittura o un'esperienza di degustazione di vini! Potete anche regalare biglietti per il cinema uno più uno, in modo che possano trascorrere una serata divertente con il loro partner.

10. Mini-campi benessere

Incoraggiate i vostri dipendenti remoti a prendersi cura di sé con piccoli cesti di regali a tema benessere. Elementi come candele profumate, balsami per le labbra, maschere per il viso o per i piedi o tè rilassanti non costano molto.

Sono un ottimo regalo di apprezzamento per i dipendenti durante i periodi più impegnativi o quando sapete che il vostro dipendente si sta assumendo molte responsabilità sul lavoro. Anche l'abbonamento a una palestra è uno dei regali perfetti per i dipendenti, per incoraggiarli a vivere una vita sana.

Opzioni regalo premium per l'apprezzamento dei dipendenti

11. Schede regalo per centri termali o programmi di benessere

Lasciate che i vostri dipendenti si coccolino dopo un lavoro ben terminato con un trattamento termale rilassante! Regalate loro un'esperienza di mezza giornata in una spa locale o concedetevi un weekend di ritiro benessere.

12. Miglioramenti per l'Home Office

Questo è il regalo perfetto per l'apprezzamento dei dipendenti se il vostro team è remoto! Sorprendeteli con accessori per la scrivania, come sedie ergonomiche, una scrivania fissa, cuffie o un monitor aggiuntivo. Se avete un budget ridotto, un caricabatterie superveloce o una lavagna online da appendere alla parete sono un ottimo regalo di apprezzamento.

13. Accessori da viaggio

Per i membri del team che devono viaggiare spesso per lavoro, o anche per quelli che amano viaggiare in tutto il mondo durante le vacanze, regali come valigie, borse per computer portatili, cuffie o strati confortevoli sono l'ideale. Sicuramente li useranno spesso e penseranno a voi ogni volta che lo faranno.

14. Occhiali a luce blu

Il tempo trascorso davanti allo schermo non è negoziabile per la maggior parte dei dipendenti e un ottimo modo per aiutarli a mantenersi in salute è quello di regalare loro degli occhiali a luce blu personalizzati per proteggere i loro occhi. Potete offrire loro un buono regalo presso un optometrista locale, in modo che possano scegliere il design che preferiscono.

15. Kit di esperienze

I marchi offrono kit di bricolage per creare ricette, elementi artigianali o progetti scientifici a Home con i propri cari. Inviate ai vostri dipendenti kit curati in base ai loro interessi: dall'arrotolare la pasta a mano, alla costruzione di una palla di neve, alla produzione di whisky; le opzioni sono infinite.

Altri modi per mostrare l'apprezzamento dei dipendenti

Gli studi hanno costantemente dimostrato che i dipendenti sono più propensi a rimanere e a prosperare con un'azienda che riconosce regolarmente il loro contributo .

Sebbene i regali di apprezzamento per i dipendenti siano un ottimo modo per dimostrare la vostra gratitudine, ci sono molti altri modi per dimostrare ai dipendenti che ci tenete durante l'anno.

1. Riconoscimento verbale

Anche se non state facendo un regalo ai vostri dipendenti, date loro un "grazie" individuale o una nota di elogio per aver fatto qualcosa di buono.

Utilizzare software di riconoscimento dei dipendenti per semplificare il processo di misurazione del loro contributo e per avere una panoramica di come contribuiscono regolarmente.

È un'ottima idea riconoscere pubblicamente i risultati ottenuti da qualcuno nella chat di gruppo o nel canale Slack.

2. Check-in individuali per il benessere

Oltre ai soliti incontri di lavoro, Da fare un check-in sul benessere è un modo efficace per dimostrare ai dipendenti che ci tenete e un ottimo regalo di apprezzamento.

Chiedete loro come stanno, incoraggiateli a condividere eventuali preoccupazioni e, se necessario, offrite loro del tempo libero extra per investire nella loro salute mentale.

In particolare, è bene informarsi se si sa che stanno attraversando un periodo difficile o hanno subito una perdita.

3. Sollecitare il feedback

Non stiamo parlando di quei noiosi sondaggi mensili sui dipendenti. Se volete che i vostri dipendenti si sentano ascoltati, organizzate dei periodi di "porte aperte" in cui possano venire a condividere con voi le loro idee o i loro feedback, individualmente o in gruppo.

Potete anche condurre queste riunioni virtualmente con l'aiuto di software per la postazione di lavoro digitale in modo da non sentirsi disconnessi, anche se l'organizzazione ha una politica di lavoro da remoto.

Se decidete di implementare una di queste idee, riconoscete pubblicamente le persone che le hanno proposte. Non c'è niente di meglio della sensazione di aver contribuito direttamente a qualcosa di nuovo per il proprio posto di lavoro.

Creare un programma di apprezzamento e ricompensa per i dipendenti con ClickUp

Per fortuna, riconoscere e premiare la vostra forza lavoro non deve essere un processo complicato! Gli elementi semplici e pensati sono molto utili e, cosa più importante, conta l'intento che li anima.

Create quindi un programma di apprezzamento e ricompensa dei dipendenti che vi aiuti a riconoscere un lavoro eccezionale, a rendere felice il vostro personale, a ridurre il turnover e a promuovere comportamenti positivi in linea con i valori dell'organizzazione.

Ecco cosa Da fare:

1. Impostazione di criteri chiari per i premi

La funzione più importante è la definizione degli obiettivi, che consente di garantire l'equità del programma e di evitare pregiudizi inconsci per determinati dipendenti. Obiettivi di ClickUp offre un mix perfetto di gestione delle prestazioni e impostazione degli obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-285.png ClcikUp /$$$img/

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato con ClickUp

I Teams consentono di definire e monitorare KPI e traguardi per i singoli dipendenti e di mantenere schede di valutazione settimanali per il team, per vedere quali colleghi stanno ottenendo buoni risultati.

Questo sistema automatico di monitoraggio dello stato incoraggia la partecipazione del personale e ne aumenta la motivazione.

Fornite una gratificazione istantanea applaudendo i dipendenti attraverso le menzioni o fornendo un shoutout nei thread di conversazione utilizzando gli emoji.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-389.png Visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

Porta le tue conversazioni in ClickUp Chat View e collabora con gli altri in tempo reale

2. Monitoraggio delle attività cardine a modo vostro Attività cardine di ClickUp è un sistema di riconoscimento che identifica i principali risultati ottenuti dal team o dai dipendenti durante un progetto in corso. Queste attività cardine sono evidenziate da un'icona a forma di diamante con il nome dell'attività in grassetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Milestone-Chart-Template.png Modello di grafico delle attività cardine di ClickUp /$$$img/

Iniziate con questo modello per documentare le vostre attività cardine del progetto in modo collaborativo, divertente e visivamente accattivante, in modo da essere sempre al corrente delle attività cardine più importanti

Indipendentemente dal tipo di visualizzazione che avete scelto, non vi perderete mai un momento di attività cardine.

Inoltre, utilizzando il Assegnazione di commenti la funzionalità/funzione di ClickUp consente di assegnare commenti ai dipendenti selezionati per riconoscerne il contributo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image13-1-1400x726.gif Funzionalità/funzione di annotazione di ClickUp /$$$img/

La funzionalità di annotazione di ClickUp consente ai team di assegnare commenti ai file per una collaborazione più rapida

Questo atto serve come modulo di riconoscimento, mostrando che il loro contributo o lavoro viene notato e valorizzato.

3. Ordinare le reportistiche sulle prestazioni per ulteriori analisi

Sfruttare il potenziale del Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp per valutare le prestazioni del team e dei singoli utilizzando grafici e visualizzazioni in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Performance-Report-Template.jpg Un esempio del modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp /$$$img/

Acquisite una valutazione dettagliata delle prestazioni dei dipendenti o dei programmi con questo modello di ClickUp

Scaricate e studiate reportistica automatizzata per valutare l'efficacia di un dipendente, l'impatto organizzativo e l'efficacia complessiva.

Con metriche e parametri di riferimento chiari, questi report aiutano a identificare i top performer e consentono di premiare adeguatamente i loro lavori richiesti.

Allo stesso tempo, software per il coinvolgimento dei dipendenti è essenziale per migliorare la comunicazione, la collaborazione e la soddisfazione generale dei lavoratori.

Fai dei regali una parte del tuo DNA

Non è necessario organizzare una sorta di "giornata dell'apprezzamento dei dipendenti" nella vostra organizzazione. Certo, sarebbe utile. Ma quando, in un periodo, distribuite regali personalizzati e incentivi ai dipendenti per la loro riconoscenza, dimostrate loro che ci tenete e che volete che continuino a fare del loro meglio.

Potete aiutarli ulteriormente promuovendo app per il monitoraggio degli obiettivi di fissare i propri oggetti in modo efficiente, favorendo una cultura della responsabilità e dello stato.

Che si tratti di una startup in fase di avvio o di una grande azienda con una comprovata esperienza, non è mai troppo tardi per iniziare a ringraziare i dipendenti per tutto quello che fanno e queste idee regalo per l'apprezzamento dei dipendenti sono il modo perfetto per iniziare. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e costruite il vostro primo sistema di riconoscimento e ricompensa dei dipendenti.