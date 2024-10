Modelli di tracciatori di attività giornaliere per Fogli Google

Immaginate di creare un elenco di cose da fare all'inizio della giornata, ma di perdere il conto di tutte le attività nel momento in cui si finisce. Questo può succedere quando si ha troppo da fare; il monitoraggio delle attività e la gestione delle scadenze diventano caotici.

Qual è la soluzione? I task tracker di Fogli Google.

I tracker di attività di Fogli Google sono utili sia che siate nuovi professionisti sia che siate esperti. Sono gratis, facili da usare e utili per pianificare e monitorare le attività da svolgere.

In questo blog condivideremo gratis modelli di Fogli Google per la tracciabilità delle attività giornaliere che renderanno super facile la gestione del team e delle attività. Quindi, restate con noi fino alla fine!

**Cosa rende un buon modello per il tracciamento delle attività?

I modelli di monitoraggio delle attività aiutano a tenere traccia e a gestire le attività quotidiane. Un buon modello di tracker delle attività include i seguenti elementi:

Descrizioni delle attività : Il modello deve avere spazio per le descrizioni delle attività, come l'aggiunta di collegamenti, immagini, documenti e altre risorse

: Il modello deve avere spazio per le descrizioni delle attività, come l'aggiunta di collegamenti, immagini, documenti e altre risorse Prioritizzazione : Un buon modello di tracker delle attività consente di classificare ogni attività in base al suo livello di priorità, in base alle date di scadenza o all'importanza dell'attività

: Un buon modello di tracker delle attività consente di classificare ogni attività in base al suo livello di priorità, in base alle date di scadenza o all'importanza dell'attività Tag : Il modello dovrebbe consentire di utilizzare tag per etichettare le attività per facilitarne la ricerca e l'accessibilità

: Il modello dovrebbe consentire di utilizzare tag per etichettare le attività per facilitarne la ricerca e l'accessibilità Personalizzazione : Il modello deve essere modificabile e personalizzabile per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali

: Il modello deve essere modificabile e personalizzabile per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali Visualizzazione dei dati : I modelli di tracker delle attività devono fornire grafici e diagrammi per visualizzare le attività in sospeso, quelle completate, ecc.

: I modelli di tracker delle attività devono fornire grafici e diagrammi per visualizzare le attività in sospeso, quelle completate, ecc. Note: Deve essere presente una sezione note per aggiungere ulteriori dettagli sulle attività per maggiore chiarezza

Modelli gratuiti di tracciatori di attività per Fogli Google

I modelli di Fogli Google per il tracciamento delle attività quotidiane sono strumenti preziosi che aiutano a semplificare la gestione delle attività. Ecco alcuni modelli gratuiti di Fogli Google per la tracciabilità delle attività:

1. Modello di tracciatore di attività giornaliere e mensili di Template.net

via Template.net Il Daily and Monthly Task Tracker Template di Template.net è un modello di base che consente di pianificare e gestire le attività in modo efficace. Vi aiuta a semplificare i flussi di lavoro, a monitorare lo stato e a non perdere mai le scadenze.

Come si usa:

Pianificare e visualizzare le attività su base giornaliera e mensile

Concentrarsi sulla gestione del tempo

Creare elenchi personalizzati di attività, compresi gli aggiornamenti di stato, le priorità e le date di scadenza

Dare priorità alle attività in base alle loro scadenze

Monitoraggio dello stato in tempo reale

Ideale per: Chiunque voglia rimanere organizzato e gestire il proprio tempo in modo efficace. È perfetto per le persone impegnate che si destreggiano tra attività quotidiane e progetti a lungo termine.

2. Modello di tracciatore giornaliero delle attività da Template.net

via Modello.net Il Daily Task Tracker Template di Template.net è un modello semplice di Fogli Google che aiuta a tenere traccia delle attività quotidiane. Il modello personalizzabile modello di elenco di cose da fare consente di strutturare il proprio programma di lavoro in modo efficiente.

Come si usa:

Creare e organizzare elenchi personalizzati di cose da fare in un unico posto

Semplificare gli impegni quotidiani per aumentare la produttività

Monitoraggio delle attività in sospeso e completate

Collaborare alle attività con i membri del team

Ideale per: Professionisti impegnati che pianificano e danno priorità alle loro attività quotidianamente o mensilmente e monitorano il loro stato in tempo reale per evitare di mancare le scadenze.

3. Modello di tracciatore di attività di Template.net

via Modello.net Il Task Tracker Template di Template.net è un altro modello di Fogli Google per il monitoraggio delle attività giornaliere. È possibile scaricarlo in formato Excel o Fogli Google per tenere traccia delle attività e delle scadenze in modo efficiente.

Come si usa:

Suddividere le attività in categorie per facilitarne il monitoraggio

Visualizzare lo stato di avanzamento delle attività con l'aiuto di grafici

Creare stati personalizzati delle attività, tra cui "da fare", "in sospeso", "completato", "in attesa", ecc.

Campi personalizzati e note per ogni attività

Ideale per: Chiunque cerchi un modo organizzato per categorizzare e tenere traccia dello stato delle attività per rispettare le scadenze in modo efficiente.

4. Modello di tracciatore dello stato delle attività da Template.net

via Template.net Il modello Task Status Tracker di Template.net vi risparmia il lavoro richiesto per ricordare le attività e ne facilita il monitoraggio. Offre un layout professionale per il monitoraggio delle attività e degli aggiornamenti del progetto.

Come si usa:

Inserire e organizzare i dati in colonne

Aggiungere campi personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Modificare le sezioni per aggiungere ulteriori informazioni

Visualizzare i dati con grafici e diagrammi

Ideale per: Professionisti impegnati che desiderano visualizzare rapidamente e a colpo d'occhio lo stato delle attività utilizzando grafici e diagrammi.

5. Modello di elenco di cose da fare per Fogli Google di Zapier

via Fogli Google Il Fogli Google To-Do Elenco Template di Zapier è un modello di Fogli Google per il tracciamento delle attività quotidiane per impostare il vostro elenco di cose da fare e monitorare lo stato di avanzamento delle attività . Anche se si adatta meglio ai to-dos personali, è possibile utilizzare questo modello per il lavoro e condividerlo con il team per tenerlo aggiornato.

Come si usa:

Utilizzate le sezioni attività, giorni e note per impostare il vostro elenco di cose da fare

Etichettate le attività ad alta priorità e scegliete i colori per indicare lo stato di ciascuna attività

Aggiungere colonne personalizzate come il tipo di attività, la durata stimata, le attività da fare dopo, ecc.

Controllare le attività completate aggiungendo lo stato o cancellandole

Ideale per: Chiunque voglia creare elenchi giornalieri di cose da fare per completare le attività in tempo.

6. Fogli Google per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività Modello di Unito

via Fogli Google Il Fogli Google Task Progress Tracker Template di Unito è un modello completo di Fogli Google che consente di connettere gli strumenti e scegliere le attività da sincronizzare. Questo modello di foglio di calcolo aiuta a creare reportistica sullo stato di avanzamento per una facile analisi.

Come si usa:

Utilizzate la scheda di scarico dei dati per sincronizzare tutte le attività del progetto

Creare report sullo stato di avanzamento per tenere traccia delle attività aperte, completate e in ritardo

Generare grafici a barre, a torta e burndown per tenere traccia dello stato per attività e sprint

Tracciare il carico di lavoro per membro del team e pianificare le risorse

Ideale per: Capi progetto e manager che cercano un modo semplice e veloce per generare report sullo stato di avanzamento delle attività da condividere con gli stakeholder.

Limiti dell'uso di Fogli Google per il monitoraggio delle attività

Sebbene i modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane possano aiutarvi a tenere traccia dei vostri impegni in modo efficiente, potreste dover affrontare alcune sfide.

Ecco i lati negativi dell'uso di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane:

Limitata collaborazione : Fogli Google non è lo strumento migliore per la collaborazione. È più soggetto a errori e può rallentare se più persone ci lavorano contemporaneamente

: Fogli Google non è lo strumento migliore per la collaborazione. È più soggetto a errori e può rallentare se più persone ci lavorano contemporaneamente Problemi di scalabilità : Quando l'elenco delle attività si allunga, i modelli di Fogli Google si ingombrano. È necessario mantenere fogli di lavoro separati, il che rende difficile trovare e monitorare le attività

: Quando l'elenco delle attività si allunga, i modelli di Fogli Google si ingombrano. È necessario mantenere fogli di lavoro separati, il che rende difficile trovare e monitorare le attività Automazione limitata : Non è possibile automatizzare i flussi di lavoro o l'assegnazione delle attività con i modelli di Fogli Google. Richiede molto lavoro manuale, tra cui l'aggiornamento degli stati delle attività, il personalizzato, ecc.

: Non è possibile automatizzare i flussi di lavoro o l'assegnazione delle attività con i modelli di Fogli Google. Richiede molto lavoro manuale, tra cui l'aggiornamento degli stati delle attività, il personalizzato, ecc. Problemi di sicurezza : Non ci sono funzionalità/funzione di sicurezza robuste, come controlli di accesso granulari, che rendono lo strumento rischioso per l'archiviazione di dati sensibili del progetto

: Non ci sono funzionalità/funzione di sicurezza robuste, come controlli di accesso granulari, che rendono lo strumento rischioso per l'archiviazione di dati sensibili del progetto Mancanza di notifiche: I modelli di Fogli Google non forniscono promemoria automatici per il completamento delle attività o per le prossime date di scadenza

Modelli alternativi per il monitoraggio e la gestione delle attività

Se siete alle prese con i limiti dei modelli di Fogli Google, è il momento di cercare delle alternative. Consigliamo ClickUp per un efficiente monitoraggio e gestione delle attività.

ClickUp è uno strumento all-in-one per la gestione delle attività che aiuta a creare e gestire gli impegni personali e professionali da fare. Consente di impostare obiettivi e attività cardine, creare elenchi di cose da fare, collaborare con il team sulle attività, monitorare le sequenze temporali, gestire le risorse e automatizzare promemoria e flussi di lavoro.

Con ClickUp è inoltre possibile visualizzare le attività nel modo desiderato grazie a viste personalizzate, come Tabella, Elenco, Calendario e Bacheca.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Tabella-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione tabella semplificata /$$$img/

visualizzate i vostri dati nei fogli di calcolo utilizzando la visualizzazione tabella di ClickUp

Per istanza, Vista Tabella di ClickUp aiuta a creare fogli di calcolo istantanei e a visualizzare i dati del progetto in campi e righe. È possibile utilizzare questa visualizzazione anche per creare database e organizzare le attività come record. La parte migliore? Con questa visualizzazione è possibile collegare i clienti agli ordini e i collegamenti alle segnalazioni di bug.

Se siete abituati a lavorare con Fogli Google ma non volete avere a che fare con i suoi limiti, la Vista Tabella di ClickUp è la soluzione perfetta.

Per saperne di più: 20 modelli di fogli di calcolo gratis in Excel e ClickUp ClickUp offre inoltre diversi modelli per la gestione delle attività. Questi modelli rendono il lavoro di tutti i giorni un gioco da ragazzi e sono un ottimo strumento per la gestione delle attività Alternativa a Fogli Google . Esploriamo questi modelli in dettaglio.

1. Modello di gestione delle attività semplice di ClickUp

Scarica questo modello

Se state iniziando a gestire le attività e siete alla ricerca di app per la lista di controllo giornaliera , provate il Modello di gestione delle attività semplice di ClickUp. Questo modello di monitoraggio dei progetti è perfetto per tenere organizzate le attività, siano esse quotidiane o di lavoro. Il modello offre le viste Elenco, Bacheca e Documento per visualizzare le attività come si desidera. Con questo modello è possibile:

Visualizzare e dare priorità alle attività

Monitorare le attività da svolgere

Aggiungere i dettagli delle attività utilizzando campi personalizzati

Perché lo consigliamo

Uno dei modi più semplici per tenere organizzato il lavoro, il modello contiene istruzioni integrate su come usarlo per creare un sistema di gestione delle attività che duri nel tempo.

Ideale per: Chiunque inizi con il monitoraggio delle attività e sia alla ricerca di un modello di elenco delle cose da fare semplice e gratuito.

Scarica questo modello

2. Modello di gestione delle attività giornaliere di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di gestione delle attività giornaliere di ClickUp è un'agenda che consente di programmare le riunioni, le attività, gli eventi e le commissioni di tutti i giorni. Questa agenda personalizzabile vi aiuta a essere puntuali e a non lavorare tutto il giorno.

Con questa agenda giornaliera è possibile:

Classificare le attività in lavoro, personali o obiettivi

Monitorare lo stato di avanzamento con grafici e diagrammi

Dare priorità alle attività

Migliorare la gestione del tempo

Il modello vi mantiene concentrati e motivati, in modo che possiate terminare le cose rapidamente senza procrastinare.

Perché lo consigliamo

È possibile impostare obiettivi specifici e attività cardine, programmare la giornata utilizzando la vista Gantt e tenere traccia dello stato utilizzando i grafici.

Ideale per: Professionisti impegnati che si destreggiano ogni giorno tra troppe attività e riunioni. È perfetto per chi vuole pianificare la giornata per bilanciare la propria vita personale e professionale.

Scarica questo modello

3. Modello di elenco giornaliero delle attività di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di elenco giornaliero delle attività di ClickUp è un pianificatore e un tracciatore di routine che aiuta a costruire buone abitudini e a pianificare e dare priorità al lavoro quotidiano senza essere sopraffatti. Offre anche opzioni di personalizzazione, come viste, campi personalizzati, stati e flussi di lavoro, tra cui Gantt, Elenco e Calendario.

Con questo modello è possibile:

Creare e gestire un elenco dettagliato di cose da fare

Organizzare le attività e concentrarsi sulle cose più importanti

Monitorare tutte le attività in un unico posto

Perché lo consigliamo

Questo modello di elenco delle cose da fare ha integrazioni e notifiche automatiche per aiutarvi a rispettare le scadenze.

Ideale per: Chiunque stia cercando di sviluppare l'abitudine di pianificare e dare priorità al lavoro quotidiano per una migliore gestione del tempo.

Scarica questo modello

Leggi tutto: 11 modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

4. Modello di elenco di attività di ClickUp per progetti

Scarica questo modello Modello di elenco delle attività del progetto di ClickUp combina funzionalità di base e avanzate, rendendolo uno dei migliori modelli di gestione delle attività.

Questo modello di project management può essere utilizzato per tracciare e gestire attività personali e di team. È dotato di cinque visualizzazioni: Documento, Bacheca, Elenco, Calendario e Incorpora. Inoltre, è possibile aggiungere stati personalizzati come "Da fare", "In corso" e "Completato" per monitorare le attività in modo efficiente.

Perché lo consigliamo

Il punto forte del modello è che la visualizzazione Incorpora consente di incorporare video nel modello per una maggiore chiarezza del lavoro.

Ideale per: Il professionista impegnato che vuole gestire le attività personali e d'ufficio in un unico posto per evitare di cambiare foglio.

Scaricare questo modello

5. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Scarica questo modello Modello di gestione delle attività di ClickUp è un modello di project management di cui ogni team ha bisogno per garantire l'esito positivo dei progetti. Grazie agli strumenti integrati, questo modello è ideale per gestire più progetti e collaborare con il team per lavorare su diversi flussi di lavoro in un unico luogo.

Il modello è dotato di sei visualizzazioni dinamiche, tra le quali la Vista Team si distingue.

Con questo modello è possibile:

Categorizzare le attività in tre elenchi: idee, backlog ed elementi di azione

Collaborare con i team

Organizzare le attività per priorità, stato o reparto

Tracciare e ottimizzare i flussi di lavoro

Perché lo consigliamo

La vista Carico di lavoro (ex Box) consente di visualizzare il carico di lavoro di ciascuno per assegnare le attività in modo ponderato. Offre campi personalizzati precostituiti per visualizzare a chi è stata assegnata un'attività, la data di scadenza e lo stato di avanzamento in tempo reale. Inoltre, è possibile aggiungere campi personalizzati per dettagli come bilanci, collegamenti o altri allegati.

Ideale per: Project Manager che desiderano snellire i processi di progetto e migliorare la collaborazione per ottenere esiti positivi.

Scarica questo modello

6. Modello ClickUp per il lavoro da fare

Scarica questo modello

Il Modello ClickUp per il lavoro da fare è lo strumento perfetto per organizzare le attività settimanali. Vi aiuta a pianificare le vostre attività quotidiane in base al vostro piano settimanale per garantire una settimana produttiva. In breve, questo modello ha tutto ciò di cui avete bisogno per Da fare.

Con il modello Da fare per il lavoro di ClickUp potete:

Tracciare lo stato di avanzamento con i grafici di Gantt e le tavole Kanban

Concentrarsi sulle attività in priorità

Suddividere le attività complesse del progetto in attività più gestibili

Tracciare la durata delle attività

Per utilizzare questo modello, stabilite obiettivi chiari e iniziate a creare le vostre attività. Attività di ClickUp consente di pianificare e organizzare le attività con descrizioni, attività secondarie e date di scadenza. È possibile aggiungere tag alle attività per facilitarne la ricerca, assegnarle ai membri del team e visualizzare la cronologia delle attività con la visualizzazione Calendario.

Perché lo consigliamo

Questo modello è eccellente per definire la pianificazione e le priorità del lavoro settimanale grazie alla visualizzazione Calendario settimanale.

Ideale per: Le persone che vogliono pianificare in anticipo le attività quotidiane e da fare. È lo strumento ideale per mantenere la produttività durante la settimana.

Scarica questo modello

Leggi tutto: 10 modelli gratuiti di Da fare (GTD) per la produttività

7. Modello semplice per le cose da fare di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello semplice di ClickUp To-Dos semplifica la gestione delle attività riunendo tutti gli impegni in un unico posto. Consente di visualizzare le priorità, gli assegnatari e le date di scadenza per non perdere informazioni vitali.

Con questo modello è possibile:

Organizzare le attività in diverse categorie

Assegnare le attività ai membri del team

Impostare un elenco chiaro di compiti da svolgere che tutti possano seguire

Come gli altri modelli di ClickUp, anche questo è dotato di stati, campi personalizzati e visualizzazioni. È dotato di un pannello di stato per garantire un facile accesso a tutte le attività. Il modello consente anche di tenere traccia delle attività con i tag e di semplificare la gestione delle attività con le automazioni.

Perché lo consigliamo

Questo semplice modello è utile quando ci si deve destreggiare tra più responsabilità. È possibile dare priorità alle attività e utilizzare la Visualizzazione delle attività prioritarie per assicurarsi di affrontarle nell'ordine corretto.

Ideale per: Gestori del progetto e team che desiderano semplificare la gestione delle attività e mettere insieme persone, risorse, sequenze, priorità e tutto il resto.

Scarica questo modello

8. Modello di calendario ClickUp per l'elenco dei Da fare

Scarica questo modello

Il Modello di calendario ClickUp per l'elenco Da fare è uno strumento che fornisce una rapida istantanea dei vostri piani settimanali, bisettimanali o mensili da fare. Vi aiuta a rimanere organizzati e a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Con questo modello è possibile:

Programmare le attività per evitare di non rispettare le scadenze

Organizzare le attività in gruppi per maggiore chiarezza

Visualizzare i dettagli delle attività

Monitorare lo stato delle attività

Ottenere informazioni sul tempo impiegato da un'attività per essere terminata

Questo modello viene fornito con cinque visualizzazioni personalizzate in diverse configurazioni ClickUp: Per ruolo, Richiesta di riunione, Per categoria, Orari e Guida introduttiva. È inoltre possibile migliorare il monitoraggio dell'elenco delle attività del calendario con avvisi di dipendenza, monitoraggio del tempo e altro ancora.

Perché lo consigliamo

Il modello include una visualizzazione delle richieste di riunione per monitorare le riunioni imminenti e le attività che devono essere completate prima di esse.

Ideale per: Chiunque abbia un'agenda fitta di impegni e voglia avere una panoramica di tutti gli appuntamenti e le attività delle prossime settimane.

Scarica questo modello

Non è tutto. Oltre a questi modelli, I modelli di attività di ClickUp consente anche di crearne di propri. In questo modo è possibile creare modelli per attività e flussi di lavoro ripetitivi e migliorare la produttività. Inoltre, sono semplici, personalizzabili e non richiedono alcuna formazione.

Gestire meglio le attività di ClickUp

I modelli di Fogli Google per la tracciabilità delle attività quotidiane sono indubbiamente utili per gestire le attività e gli elenchi di cose da fare.

Tuttavia, Fogli Google non è perfetto. Se dovete regolarmente gestire più attività e collaborare con diversi team, il monitoraggio di tutto con i modelli di Fogli Google sarà difficile. È qui che software di gestione delle attività come ClickUp.

La galleria di modelli di ClickUp offre diversi fogli di calcolo ideali per il project management delle attività personali e dei progetti professionali. Questi modelli gratuiti dispongono di numerose personalizzazioni e funzionalità aggiuntive, tra cui notifiche e automazione del flusso di lavoro.

Inoltre, ClickUp aggiunge un sacco di comodità con le sue attività di gestione delle attività e le capacità di IA.

Quindi, perché lottare con Fogli Google? Iscriversi a ClickUp e scaricate oggi stesso questi modelli.