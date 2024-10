Come creare un diagramma di flusso For Loop

Prima di iniziare un progetto di codice complesso, è sempre meglio avere un'idea visiva della situazione un'idea dei flussi di lavoro e sistemi. Quando si dà una struttura a progetti molto vasti, si riduce il rumore, si eliminano le imprecisioni e si completa il lavoro prima delle scadenze.

Ecco cos'è un diagramma di flusso: una rappresentazione visiva dei processi. Si può usare per progetti complessi che richiedono indicazioni visive, compresi gli sprint di codifica.

Per gli sviluppatori, i loop del diagramma di flusso indicano attività ripetitive che possono essere ripetute per risparmiare tempo. A seconda dell'impostazione delle ripetizioni, i cicli del diagramma di flusso possono essere di due tipi: ciclo for e ciclo while.

In questo articolo rivedremo il concetto di diagramma di flusso for loop e vi mostreremo come crearne uno.

Comprensione dei cicli for

Un diagramma di flusso for loop consente ai programmatori di eseguire una specifica riga di codice più volte con un'istruzione di controllo e un corpo di istruzioni. Viene utilizzato quando il programmatore sa in anticipo quante volte il codice deve essere eseguito per soddisfare le condizioni.

Ad esempio, se si esegue un'offerta in cui si regalano schede regalo ai primi 50 utenti che si iscrivono al proprio sito web, il ciclo for si ripete esattamente 50 volte.

Con il ciclo for è possibile:

Eseguire la stessa attività per un numero fisso di volte

Iterare elenchi, dizionari e altre raccolte di elementi una alla volta

Evitare la ripetizione del codice per ottenere linee pulite e compatte

La differenza tra ciclo for e ciclo while

Un diagramma di flusso while loop aiuta a eseguire processi ripetitivi, come un diagramma di flusso for loop. Tuttavia, si differenzia per l'approccio al controllo delle dichiarazioni di flusso.

Se non si sa quante volte i codici devono essere eseguiti, ma si conoscono le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte affinché i codici continuino a essere eseguiti, è possibile utilizzare un ciclo while per ottenere maggiore efficienza.

Prendiamo l'esempio del giveaway.

Questa volta volete inviare schede regalo da 20 dollari agli early adopters, ma non sapete quanti si iscriveranno e quando. Avete messo da parte 500 carte regalo per questa campagna.

Con un ciclo while, è possibile eseguire codici che inviano schede regalo da 20 dollari fino all'esaurimento del budget. Non si sa con certezza quante volte verrà eseguito, ma la condizione è che non possa superare il budget di 500 dollari.

Ecco le differenze chiave tra il ciclo for e il ciclo while:

Ciclo for Ciclo while I programmatori sanno quante volte i codici devono essere eseguiti. I programmatori sanno quali condizioni devono essere soddisfatte perché il ciclo continui, ma non necessariamente quante volte verrà eseguito Di solito viene eseguito attraverso collezioni esplicite, come stringhe e dizionari Il ciclo continua finché la condizione è "vera" Il ciclo For termina quando viene raggiunto il numero predefinito di iterazioni e non innesca un ciclo infinito Il ciclo while continua a essere eseguito indefinitamente, a meno che la condizione non diventi "falsa" Ideale per attività semplici e ripetitive Ideale per condizioni complesse e dinamiche

Componenti di un diagramma di flusso del ciclo For

Nonostante la relativa semplicità dei cicli for, è importante conoscere i componenti che compongono il diagramma di flusso.

Inizializzazione: È la variabile di controllo del ciclo che viene eseguita solo una volta all'inizio

È la variabile di controllo del ciclo che viene eseguita solo una volta all'inizio Condizione: Viene testata per verificare se è vera o falsa. Nell'esempio del giveaway, la condizione è se 50 persone hanno ricevuto le schede regalo

Viene testata per verificare se è vera o falsa. Nell'esempio del giveaway, la condizione è se 50 persone hanno ricevuto le schede regalo Punto di decisione : È il momento in cui la verifica della condizione decide il passaggio successivo. Se è "vero", continua l'esecuzione

: È il momento in cui la verifica della condizione decide il passaggio successivo. Se è "vero", continua l'esecuzione Corpo del ciclo : il corpo del ciclo viene utilizzato per eseguire tutte le istruzioni

: il corpo del ciclo viene utilizzato per eseguire tutte le istruzioni **Aggiornamento: il ciclo continua a essere aggiornato in base al punto di decisione

Incremento/decremento: L'aggiornamento è incrementale o decrementale. Per l'esempio dell'omaggio, il numero di clienti che ricevono schede regalo continua ad aumentare fino a raggiungere il 50

Come creare un ciclo For in un diagramma di flusso

Vi mostreremo come creare un diagramma di flusso ad anello for in Microsoft Excel . Per prima cosa, aprite un nuovo foglio Excel e dategli un nome.

Passaggio 1. Inizializzare la variabile di controllo dell'anello

Fare clic su Inserisci > Forme per aprire le raccolte di forme e scorrere verso il basso per trovare le forme di base del diagramma di flusso

Fare clic sulla forma ovale (Grafico di flusso: Terminator) per aggiungerla a Excel

via MS Excel

Fare clic su Forma > Riempimento per colorarla di giallo

Fare doppio clic sulla forma per aggiungere etichette per il passaggio di inizializzazione. Ad esempio, "Inizia a inviare schede regalo"

Passaggio 2. Verifica delle condizioni

Inserire una forma di diamante per la condizione, riempirla di colore verde ed etichettarla in modo appropriato seguendo il procedimento precedente. In questo caso la condizione sarebbe: Schede regalo <50?"

Andate su Inserisci > Forme e scegliete la freccia dalla collezione Linee per connettere due forme

Passaggio 3. Percorso vero

Disegnare una freccia dalla condizione a un rettangolo (Grafico di flusso: Processo) per il corpo del ciclo, se la condizione è vera Riempire il rettangolo con il colore blu Fare clic su Inserisci > Box di testo per aggiungere una casella di testo accanto alla freccia Fare doppio clic sulla casella di testo per scrivere True (Vero)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-710-1400x629.png Aggiungere il percorso Vero in Excel /$$$img/

Passaggio 4. Corpo del ciclo

Etichettare il rettangolo con le azioni da ripetere. Per istanza, "Invia un'altra scheda regalo"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-711-1400x894.png Corpo del ciclo in Excel /$$$img/

Passaggio 5. Aggiornare il passaggio

Aggiungere un altro rettangolo per aggiornare la variabile di controllo del ciclo. Esempio: "Aumenta di 1 il numero di schede regalo in condivisione" Connettere il corpo del ciclo, l'aggiornamento e la condizione con una freccia e un connettore a gomito

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-712-1400x905.png Passaggio di aggiornamento in Excel /$$$img/

Passaggio 6. Percorso falso

Inserite un rettangolo per indicare la fine del ciclo Riempirlo con il colore bianco Disegnare una linea dalla condizione al punto finale se la condizione è falsa Aggiungere una casella di testo accanto alla freccia per scrivere "False"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-713-1400x995.png Percorso falso in Excel /$$$img/

Sulla base di questi passaggi, il diagramma di flusso del ciclo for dovrebbe avere il seguente aspetto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-714-1400x1153.png Diagramma di flusso For Loop in Excel /$$$img/

Sebbene sia possibile utilizzare strumenti come Excel per creare loop di diagrammi di flusso, non offre elenchi estesi di strutture preconfezionate o funzionalità/funzione scalabili che possono essere utilizzate regolarmente e senza attriti. Uno dei modi migliori per dare vita a queste idee è l'uso di modelli di diagrammi di flusso costruiti appositamente per casi d'uso personalizzati.

Utilizzo di ClickUp per creare diagrammi di flusso

Come azienda software per il flusso di lavoro clickUp dispone di strumenti per la creazione di diagrammi di flusso accuratamente progettati, come ad esempio Lavagne online ClickUp e ClickUp Mappe mentali per aiutarvi a completare i progetti. Eccelle (per usare un gioco di parole) nel mantenere le cose semplici, visivamente accattivanti e in connessione con i flussi di lavoro.

ClickUp Whiteboards è il parco giochi visivo per collaboratori e creativi. I membri del team possono aggiungere liberamente idee o concetti alle strategie generali, contribuendo così a creare responsabilità.

Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di modelli di flusso di lavoro dei processi o iniziare da zero. La barra del menu a sinistra della lavagna online contiene tutti gli strumenti che consentono di personalizzare la lavagna. Aggiungete forme, colori e testi per contrassegnare i diversi elementi del vostro diagramma di flusso e utilizzate i connettori per creare relazioni, il tutto in uno spazio di trascinamento e rilascio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-58.gif ClickUp Lavagna online /$$$img/

Connessione perfetta di idee, attività ed elementi del progetto nelle lavagne online di ClickUp

Ma l'aspetto estetico non è l'unico aspetto positivo di ClickUp Whiteboards. Va oltre gli strumenti tradizionali offrendo scalabilità e collaborazione in tempo reale.

Ad esempio, è possibile fare brainstorming e strategie con i colleghi aggiungendo Documenti ClickUp e Attività di ClickUp al mix. È anche possibile incorporare elementi ClickUp come persone ed elenchi per arricchire i diagrammi di flusso con ulteriori dati.

Questo si estende anche ai contenuti esterni a ClickUp: che si tratti di un disegno Figma, di un foglio di calcolo di Google, di un video di YouTube o di un collegamento a un sito web, è possibile aggiungere vari tipi di contenuti che rendono i progetti dettagliati e autentici.

Inoltre, è possibile utilizzare layout predefiniti, come ad esempio modelli di mappa dei processi per creare cloni visivi di procedure operative standard complesse e ridurre gli errori.

Passaggi per creare un diagramma di flusso a ciclo for in Lavagne Online

Utilizzando gli strumenti descritti in precedenza, è possibile disegnare rapidamente un diagramma di flusso for loop in ClickUp.

Nell'area di lavoro, espandere la barra laterale sinistra facendo clic su Altro e selezionando Lavagne online. Dare un nome alla lavagna e selezionare un modello adatto alle proprie esigenze. Per illustrare questo diagramma di flusso, abbiamo selezionato il pulsante Inizia da zero.

Passaggio 1. Inizializzare la variabile di controllo del ciclo

Fare clic sull'icona della forma nella barra dei menu a sinistra e selezionare il cerchio

Disegnare un ovale modificando il cerchio

Fare clic sull'icona Colore di riempimento sopra la forma per colorarla di giallo

Fare clic sull'icona T accanto per etichettare l'ovale con il passaggio di inizializzazione. Ad esempio, "Inizia a inviare schede regalo"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-715-1400x863.png Prima forma sulla lavagna online di ClickUp /$$$img/

Creare la prima forma sulle lavagne online di ClickUp

Passaggio 2. Verifica delle condizioni

Disegnare una forma a diamante per la condizione, riempirla di colore verde ed etichettarla. La condizione è "Schede regalo <50?"

Selezionare l'icona Connettori dalla barra dei menu a sinistra e collegare le due forme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-716-1400x828.png Verifica della condizione sulla lavagna online di ClickUp /$$$img/

Da fare la verifica delle condizioni con la seconda forma sulla Lavagna online

Passaggio 3. Percorso vero

Disegnare una linea dalla condizione a un rettangolo per il corpo del ciclo se la condizione è vera Riempire il rettangolo di blu Fare clic sull'icona T sopra la linea per scrivere 'Vero'

Disegnare il percorso reale sulla lavagna online in ClickUp mediante la connessione tra la condizione e il corpo del ciclo

Passaggio 4. Corpo del ciclo

Etichettare il rettangolo con le azioni da ripetere. In questo caso, sarà 'Invia un'altra scheda regalo'

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-718-1400x871.png Corpo del loop nella lavagna online ClickUp /$$$img/

Definire il corpo del loop utilizzando gli strumenti di testo in ClickUp Whiteboard

Passaggio 5. Aggiornare il passaggio

Disegnare un altro rettangolo per aggiornare la variabile di controllo del ciclo. Esempio: 'Aumenta il numero di schede regalo condivise di 1′ Connettere il corpo del ciclo, l'aggiornamento e la condizione con i connettori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-719-1400x1065.png Passaggio di aggiornamento su ClickUp Whiteboard /$$$img/

Aggiornare le variabili e usare le frecce a forma di L per connetterle

Passaggio 6. Percorso falso

Aggiungete un rettangolo per indicare la fine del ciclo Riempirlo con il colore bianco Tracciare una linea dalla condizione al punto finale se la condizione è falsa Fare clic sull'icona T sopra la linea per scrivere 'Falso'

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-720-1400x963.png Percorso falso sulla lavagna online ClickUp /$$$img/

Aggiungere un punto finale per illustrare la chiusura del ciclo

Sulla base di questi passaggi, il diagramma di flusso dovrebbe avere il seguente aspetto in ClickUp:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-721-1400x985.png Diagramma di flusso a ciclo chiuso con ClickUp Whiteboard /$$$img/

Creare diagrammi di flusso visivamente accattivanti con le lavagne online di ClickUp in pochi minuti

Sebbene ClickUp Whiteboard sia il modo ideale per disegnare diagrammi e diagrammi di flusso, è possibile abbinarlo a ClickUp Mappe mentali per una comprensione più approfondita. Le mappe mentali sono catene di idee facili da creare in cui ogni idea è rappresentata da nodi. Questi nodi si ramificano in diverse direzioni, aiutando gli utenti a gestire il tempo e la produttività.

Il Modello di diagramma di flusso per la mappatura del progetto ClickUp è uno dei modi più semplici per creare e modificare mappe mentali in base alla complessità del progetto.

Con questo modello è possibile aggiungere attività ai nodi della mappa mentale, ottenere una comprensione olistica di ogni componente del progetto e rimanere in carreggiata.

Ecco come potete utilizzare il modello per visualizzare il vostro progetto:

Utilizzare le attività di ClickUp per aggiungere i passaggi e le responsabilità necessarie per completare il progetto

Aggiungete stati personalizzati e aggiornateli a ogni passaggio per mantenere la chiarezza

Passare dalle visualizzazioni Idee, Guida introduttiva e Mappa mentale del progetto per aiutare i compagni di squadra a comprendere attività e ruoli

Quando ci sono così tanti livelli di passaggi e parti interessate, riunirli in un dashboard aiuta le aziende a ridurre le imprecisioni dei dati e le perdite di tempo.

Scarica questo modello

Utilizzando le Lavagne online e le Mappe mentali di ClickUp in tandem, gli assegnatari possono capire in che modo sono connessi al progetto più ampio, consentendo loro di lavorare in modo interfunzionale.

Esempio di diagramma di flusso For Loop

I loop del diagramma di flusso in Python lavorano con iterazioni basate su collezioni. Ad esempio, numeri, stringhe e dizionari sono facili da eseguire.

Esempio in Python

La struttura sottostante mostra chiaramente il processo del ciclo: inizializzazione, controllo della condizione, stampa del valore, aggiornamento e ripetizione finché la condizione non è più soddisfatta.

Esempio di codice: for i in intervallo(0, 10): print(i)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-723.png Passaggio iniziale del ciclo For in python /$$$img/

Rappresentazione del diagramma di flusso:

Inizio

Inizializza i = 0

Condizione i < 10

Vero Percorso: print(i)

Incremento i = i + 1

Ripetere il passaggio 3

Percorso falso: Fine

In base allo schema del diagramma di flusso del ciclo, in Python il risultato sarebbe questo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-724.png Ciclo For in python /$$$img/

Vantaggi dell'uso dei diagrammi di flusso per i cicli For

Il looping nei diagrammi di flusso cambia le carte in tavola, soprattutto nel processo di programmazione informatica. Se non lo utilizzate ancora, ecco alcuni vantaggi che vi state perdendo:

Chiarezza visiva

Un ciclo del diagramma di flusso fornisce un riferimento visivo a come devono essere eseguiti i codici. Quando gli sprint di codifica diventano sempre più complessi, la possibilità di fare riferimento a una struttura consente di risparmiare diverse ore di produttività.

Poiché la logica del ciclo è illustrata con forme, colori e frecce, è facile capire e spiegare le attività passo dopo passo, soprattutto ai non programmatori.

Debug e ottimizzazione

Seguendo il percorso di esecuzione, è possibile rilevare se qualcosa non va. È anche possibile rimuovere gli errori logici e ottimizzare i codici prima di eseguirli.

Una volta ottimizzati i codici, è possibile distribuirli ai casi d'uso aziendali, come i calcoli e le computazioni che richiedono iterazioni.

Migliore comunicazione

Seguendo un diagramma di flusso for loop, i membri del team possono mantenere la trasparenza delle conoscenze e la coerenza della comunicazione.

L'estensione della documentazione consente una maggiore conformità alle politiche di sicurezza e contribuisce alla formazione interna.

Manutenzione del codice

Per i codici legacy, i diagrammi di flusso sono un salvavita. Anche se c'è un gap di conoscenza, i diagrammi di flusso del codice possono aiutare a comprendere la logica del codice, rendendo più facile la manutenzione o la modifica per anni.

Grafico del percorso del progetto con ClickUp

Per massimizzare i vantaggi dei diagrammi di flusso for loop, è necessario crearli fin dall'inizio. Ma se non siete sicuri di quante volte dovete eseguire i codici, i diagrammi di flusso while loop vi saranno utili.

È possibile creare un diagramma di flusso di base in Microsoft Word se si vuole qualcosa di rudimentale. Tuttavia, è meglio scegliere uno strumento appositamente creato per risolvere questo problema.

Gli strumenti di brainstorming e collaborazione di ClickUp sono stati progettati per pianificare ed eseguire progetti complessi con spunti visivi. Dalla mappatura dei processi ai progetti di programmazione, le mappe mentali e le lavagne vi aiuteranno a lavorare in modo efficiente senza dover passare da un'app all'altra.

