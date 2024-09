Come preparare il team con una valutazione della prontezza al cambiamento

Ammettiamolo: cambiare è difficile.

Sia che stiate introducendo un nuovo sistema software o completando il funzionamento del vostro team, la transizione può sembrare come cercare di far girare una nave da crociera con una pagaia.

Le organizzazioni che attuano con esito positivo i cambiamenti si concentrano sulla preparazione e sulla strategia. Uno strumento comune a cui si affidano è la valutazione della preparazione al cambiamento.

La valutazione della preparazione al cambiamento è la chiave per capire la capacità del team di adattarsi ai nuovi cambiamenti e di implementarli.

Esploriamo l'importanza della valutazione della preparazione al cambiamento e come può scoprire potenziali blocchi prima che ostacolino lo stato del team.

Che cos'è una valutazione della preparazione al cambiamento?

Una valutazione della preparazione al cambiamento è un piano sistematico per determinare quanto l'organizzazione e i suoi dipendenti siano preparati ad accogliere e adattarsi al cambiamento imminente.

Una valutazione completa della preparazione al cambiamento comporta un'analisi approfondita di un'organizzazione o di un progetto a tutti i livelli. Analizzando fattori quali le condizioni esistenti, le risorse disponibili, la motivazione dei dipendenti e la cultura organizzativa, è possibile sviluppare un piano personalizzato per implementare i cambiamenti desiderati.

Il software di project management aiuta a semplificare l'implementazione, monitorando efficacemente lo stato di avanzamento, gestire le risorse e garantire una consegna efficiente del progetto.

Bonus: Il cambiamento è inevitabile, ma la sua gestione non deve essere caotica. Scoprire i 10 principali strumenti di gestione del cambiamento che vi aiuteranno a gestire le transizioni senza intoppi e a mantenere il team in carreggiata

Componenti chiave di una valutazione della preparazione al cambiamento

Da cosa deriva una valutazione della preparazione al cambiamento organizzativo? Che ruolo hanno le valutazioni di preparazione?

Diamo un'occhiata ad alcuni componenti principali di una valutazione della preparazione al cambiamento. Li tratteremo brevemente qui di seguito e li approfondiremo nelle sezioni successive:

1. Cultura organizzativa

La cultura gioca un ruolo importante nella capacità di un'organizzazione di accogliere il cambiamento.

quanto è flessibile il vostro team quando si tratta di nuove idee? È più resistente che resiliente al cambiamento?

La preparazione al cambiamento dell'organizzazione viene valutata da:

Apertura al cambiamento: Valutazione della ricettività dei dipendenti a nuove idee e processi

Valutazione della ricettività dei dipendenti a nuove idee e processi Tolleranza al rischio: Comprendere la disponibilità dell'organizzazione ad assumersi i rischi associati al cambiamento

Comprendere la disponibilità dell'organizzazione ad assumersi i rischi associati al cambiamento Collaborazione: Analisi della misura in cui i team lavorano insieme durante le transizioni

Una cultura che supporta l'innovazione e l'adattabilità è più ricettiva al cambiamento. Tuttavia, una cultura esistente che enfatizza la tradizione e la stabilità può resistere ai lavori richiesti dal cambiamento.

Una valutazione della disponibilità al cambiamento aiuta a identificare i potenziali ostacoli e consente di allineare le iniziative di cambiamento alla cultura aziendale.

2. Impegno della leadership

Gli studi dimostrano che fino a 72% delle modifiche fallisce a causa di un supporto inadeguato da parte del management e della resistenza dei dipendenti. Se la vostra leadership non è d'accordo con il cambiamento, il vostro percorso potrebbe vacillare o, per lo meno, richiedere più tempo.

È essenziale valutare se la leadership è disposta a supportare il cambiamento e a promuoverlo attivamente. È più probabile che i dipendenti siano d'accordo quando vedono che il top management partecipa al processo.

3. Coinvolgimento degli stakeholder

Non si può fare da soli.

Coinvolgere i principali stakeholder, ovvero le persone direttamente interessate al cambiamento, aiuta a creare un effetto a catena di supporto. I vostri stakeholder sono entusiasti dei nuovi processi o guardano nervosamente la porta d'uscita?

Il loro coinvolgimento può formare l'atteggiamento generale verso il cambiamento. Se gli stakeholder vengono ignorati, possono diventare disimpegnati o resistenti, il che può influire sull'esito positivo dell'iniziativa di cambiamento. Teams interfunzionali aiutano a colmare il divario tra i reparti, promuovendo una comunicazione aperta e trasparente. Questo maggiore dialogo consente alle parti interessate di condividere le loro prospettive e le loro preoccupazioni, assicurando che tutti siano allineati con gli obiettivi dell'iniziativa di cambiamento.

Una migliore comunicazione porta a un migliore processo decisionale e a una visione condivisa, essenziale per coinvolgere efficacemente gli stakeholder.

4. Formazione

i vostri dipendenti hanno le competenze necessarie per rendere efficace il processo di cambiamento?

A volte tutto l'entusiasmo del mondo non serve se il team non è attrezzato per gestire nuovi strumenti, procedure o modelli aziendali.

La valutazione delle competenze attuali rispetto alle esigenze future è essenziale per l'esito positivo dell'implementazione del cambiamento. Questa analisi aiuta a identificare le aree in cui è necessaria la formazione. La riqualificazione e l'aggiornamento del personale esistente o l'assunzione di nuovi talenti con competenze specifiche possono colmare le lacune di competenze.

Identificando per tempo queste lacune, è possibile implementare programmi di formazione efficaci per preparare il team all'esito positivo. In questo modo, il personale si sentirà preparato e supportato durante il processo di cambiamento.

💡Pro Tip: Motivate il vostro team a lavorare per raggiungere un obiettivo comune con questi suggerimenti gestione del team strategie.

5. Piani di gestione del rischio

Ogni iniziativa di cambiamento comporta dei rischi, che si tratti di un calo di produttività o di una vera e propria resistenza. Parte del processo di valutazione consiste nell'identificare tali rischi.

**Potrebbe esserci una mancanza di risorse? Problemi di comunicazione? Una volta individuati i problemi potenziali, è possibile mappare una strategia di gestione del cambiamento per mitigarli prima che diventino una vera e propria crisi.

💡Pro Tip: Chiarite i potenziali rischi della gestione del cambiamento con modelli gratuiti di valutazione del rischio .

6. Metriche di prestazione

Infine, come misurerete l'esito positivo di un'iniziativa di cambiamento?

È importante monitorare lo stato di avanzamento nel tempo e adeguarsi se necessario. Senza metriche chiare, in pratica si vola alla cieca.

Alcune metriche chiave che potete monitorare per valutare l'impatto della vostra iniziativa di cambiamento includono:

Tasso di adozione: Misura il numero di dipendenti che utilizzano i nuovi processi o strumenti

Misura il numero di dipendenti che utilizzano i nuovi processi o strumenti **Coinvolgimento dei dipendenti: monitoraggio del coinvolgimento e della soddisfazione dei dipendenti nei confronti del cambiamento

Completamento della formazione: Monitora la percentuale di dipendenti che hanno completato un programma di formazione richiesto

Monitora la percentuale di dipendenti che hanno completato un programma di formazione richiesto Soddisfazione degli stakeholder: Valuta i livelli di soddisfazione dei principali stakeholder rispetto al processo di cambiamento e ai risultati

Benefici di una valutazione della preparazione alla gestione del cambiamento

La gestione del cambiamento non deve essere caotica. Certo, si può improvvisare, ma è più probabile che si incontrino ostacoli (o peggio, che ci si perda).

Con un modello di valutazione della preparazione al cambiamento, si ottiene un quadro chiaro della preparazione dell'organizzazione prima di intraprendere qualsiasi trasformazione importante.

Ecco perché è importante:

Migliorare la preparazione

**Secondo un rapporto di Oak Engage, il 43% dei dipendenti ritiene che il proprio posto di lavoro non sia attrezzato per gestire cambiamenti significativi.

Una valutazione della preparazione consente di valutare se il team e l'infrastruttura sono in grado di gestire i cambiamenti imminenti.

Quando conducete una valutazione della preparazione al cambiamento, potete adottare passaggi proattivi per preparare il vostro team all'imminente cambiamento, dalla formazione al supporto emotivo. Scoprirete anche i punti di forza che potete sfruttare e i punti deboli che devono essere affrontati.

Potrete quindi progettare un programma di mappa strategica dei processi che assicura che il cambiamento venga implementato senza problemi, con meno sorprese.

Riduzione dei rischi

I rischi sono imprevedibili: Sono imprevedibili.

Un attimo prima va tutto bene e un attimo dopo si ha a che fare con resistenze inaspettate, interruzioni della comunicazione o cali di produttività.

Eseguire una valutazione dei rischi con un modello di valutazione della prontezza al cambiamento aiuta a scongiurare i rischi più comuni, quali:

resistenza dei dipendenti al cambiamento o sfiducia nella leadership

o sfiducia nella leadership Potenziale di miscomunicazione o disimpegno degli stakeholder

o disimpegno degli stakeholder Insufficiente gestione delle risorse e carenze di competenze

Calo iniziale della produttività e compromissione della qualità del lavoro

Identificando tempestivamente i potenziali ostacoli, è possibile creare strategie per mitigare questi problemi.

Migliorare il coinvolgimento delle parti interessate

Il coinvolgimento precoce degli stakeholder attraverso una valutazione della loro disponibilità al cambiamento assicura che si sentano valorizzati e siano d'accordo con i cambiamenti. Le organizzazioni con un maggiore coinvolgimento degli stakeholder riportano transizioni di cambiamento più fluide. Questo favorisce la collaborazione e riduce la resistenza dei soggetti chiave.

Una valutazione del grado di preparazione al cambiamento consente di valutare il grado di coinvolgimento di questi attori chiave.

sono entusiasti di ciò che sta per accadere o sono silenziosamente scettici?

È necessario che tutti tirino nella stessa direzione e la valutazione della loro disponibilità può aiutarvi a capire come farli arrivare a destinazione.

Allocare efficacemente le risorse

L'abbiamo visto tutti: risorse buttate su un problema che non aveva bisogno di essere risolto, mentre i problemi reali rimangono irrisolti. Una valutazione della preparazione vi dice dove le risorse della vostra organizzazione (tempo, denaro, formazione) sono meglio impiegate.

Ad esempio, se state lanciando un nuovo sistema CRM, potreste pensare che i dipendenti abbiano bisogno di una maggiore formazione tecnica. Tuttavia, una valutazione del grado di preparazione potrebbe mostrare che il vero problema è la scarsa comunicazione su come il nuovo sistema influisce sul lavoro quotidiano.

Affrontando il vero problema - una migliore comunicazione e il supporto della leadership - l'azienda risparmia tempo e denaro e garantisce una transizione più agevole.

🗒Apprendi di più: Come costruire un team per la gestione del cambiamento con modelli di struttura per il project management .

Chiarire le prossime sfide 28% dei dipendenti riferisce di non aver avuto abbastanza informazioni per comprendere i cambiamenti in atto nella propria organizzazione.

Illustrando tutto ciò che è stato detto con modelli di gestione del cambiamento in questo modo, potete chiarire i potenziali ostacoli sia per voi che per il vostro team. Per istanza, potete far sapere ai dipendenti che le prossime settimane potrebbero essere più faticose.

In questo modo si ottiene un quadro realistico di ciò che deve essere affrontato per primo e si può pianificare di conseguenza. Invece di trovarvi di fronte a un muro di incognite, avrete un percorso chiaro e gestibile.

Passaggi essenziali per condurre una valutazione della disponibilità al cambiamento

Condurre valutazioni di preparazione assicura che ogni parte dell'organizzazione sia preparata a ciò che sta per accadere. Un approccio strutturato è fondamentale e, fortunatamente, strumenti come il ClickUp può rendere questo processo molto più semplice. Diamo un'occhiata.

1. Identificare gli oggetti e l'ambito del cambiamento

Prima ancora di iniziare la valutazione, è necessario chiarire l'oggetto e definire la portata e l'impatto sui sistemi esistenti. Che si tratti dell'adozione di nuovi processi a livello di organizzazione o della ristrutturazione dopo una fusione o un'acquisizione, è necessario rispondere a domande quali:

perché il cambiamento è in atto e come migliorerà i processi attuali?

quali processi e persone saranno maggiormente interessati da questo cambiamento?

da dove si fa il piano per l'implementazione?

quanto tempo richiederà il processo?

La chiarezza su questi obiettivi vi aiuterà a stabilire attività cardine realistiche e a definire gradualmente un piano di gestione del cambiamento. È inoltre possibile impostare KPI per misurare il grado di implementazione del cambiamento e identificare immediatamente gli ostacoli che si possono incontrare.

Ottenere input in tempo reale sul piano di gestione delle modifiche attraverso i commenti su ClickUp Docs

Ecco dove Documenti di ClickUp entra in gioco.

Utilizzatelo per mappare gli oggetti e l'ambito del cambiamento, creare uno Statement of Work (SOW) e delineare le consegne chiave. È possibile modificare o aggiungere commenti al processo di modifica in tempo reale con il team e convertire il testo in attività tracciabili.

2. Raccogliere i dati

I dati sono il cuore di qualsiasi valutazione di prontezza È necessario conoscere la posizione attuale dell'organizzazione, sia in termini di prestazioni passate che di sentimento attuale.

Alcuni dei principali tipi di dati da monitorare sono:

Numeri: rotazione dei dipendenti, produttività, risultati dei cambiamenti passati Opinioni: Sentimenti dei dipendenti, supporto della leadership, cultura aziendale

Alcuni modi per raccogliere questi dati potrebbero essere:

Sondaggi: Creare sondaggi per i dipendenti, gli stakeholder e i clienti per capire i sentimenti e gli atteggiamenti attuali verso il cambiamento Interviste: Condurre interviste individuali con i capi chiave, i responsabili di reparto e i dipendenti in prima linea per ottenere informazioni approfondite Metriche di performance e dati storici: Analizzare i dati relativi ai tassi di completamento dei progetti, ai livelli di produttività, al turnover dei dipendenti, ai punteggi di soddisfazione dei clienti e alle prestazioni finanziarie. Abbiamo trattato alcuni di questi aspetti in precedenza Documenti: Valutare le politiche, le procedure e la documentazione attuali relative a processi, strumenti e strategie

3. Coinvolgere le parti interessate e formare un team di gestione del cambiamento

L'esito positivo di qualsiasi iniziativa di cambiamento dipende dalla presenza delle persone giuste. È necessario un team dedicato per guidare l'iniziativa e il coinvolgimento degli stakeholder è essenziale. Tuttavia, mantenere tutti in sincronizzazione non è un'attività facile.

Il coinvolgimento degli stakeholder può iniziare chiedendo il loro contributo durante il piano e coinvolgendoli nel processo decisionale. Aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento e meccanismi di feedback possono aiutare a mantenere il coinvolgimento e a rispondere prontamente alle preoccupazioni.

Costituire un team eterogeneo per la gestione del cambiamento. Il leader del cambiamento, la forza trainante dell'iniziativa, è responsabile del monitoraggio. I membri del team che hanno competenze specifiche svolgeranno attività correlate, come le comunicazioni, la formazione e la gestione dei rischi.

sono fondamentali anche i sostenitori del cambiamento, ovvero i dipendenti influenti che possono promuovere il cambiamento all'interno dei loro team e aiutare a risolvere i problemi a livello di base.

**Suggerimenti per il coinvolgimento

Ascoltate attivamente: Incoraggiate i feedback e ascoltate le preoccupazioni per costruire fiducia e collaborazione. Utilizzate i Commenti di ClickUp per raccogliere e rispondere ai feedback direttamente all'interno delle attività di ClickUp Riconoscere i contributi: Riconoscere e premiare i contributi degli stakeholder per mantenere l'entusiasmo e il supporto. I Campi personalizzati di ClickUp possono aiutare a tracciare ed evidenziare i contributi individuali Utilizzare più canali: Utilizzare diversi canali di comunicazione per raggiungere efficacemente tutti gli stakeholder. ClickUp Chat e Docs permettono di comunicare e documentare senza problemi, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina

Mantenere le attività e collaborare senza sforzo con la visualizzazione della chat di ClickUp

Uno dei modi migliori per migliorare l'impegno complessivo del team è quello di creare una rete di comunicazione olistica utilizzando la vista chat di ClickUp ClickUp Chattare Visualizza . È stato progettato per ottimizzare la comunicazione e la collaborazione del team in un unico luogo.

Con Chat View è possibile:

Inviare messaggi all'interno delle altre funzionalità/funzione di ClickUp per discussioni contestuali

Condividere direttamente i file nelle chat e continuare la conversazione

Convertire i messaggi e le discussioni della chat in attività da svolgere

Cercare nella cronologia delle chat per trovare i messaggi precedenti

4. Analizzare la cultura organizzativa

L'analisi della cultura organizzativa è fondamentale in qualsiasi iniziativa di cambiamento, perché influisce direttamente sul modo in cui i cambiamenti vengono percepiti, accettati e implementati all'interno di un'organizzazione.

La comprensione della cultura esistente aiuta i leader a identificare le potenziali barriere e i fattori che favoriscono il cambiamento, assicurando che le iniziative siano in linea con i valori e i comportamenti della forza lavoro. Alcuni modi per analizzare la preparazione organizzativa possono essere:

Sondaggi e interviste: Utilizzare sondaggi anonimi e interviste dirette per valutare le percezioni dei dipendenti sull'organizzazione

Utilizzare sondaggi anonimi e interviste dirette per valutare le percezioni dei dipendenti sull'organizzazione **Osservazioni comportamentali: osservare le interazioni per individuare le lacune tra i valori dichiarati e le pratiche effettive

**Valutare l'adattabilità: valutare quanto il team abbraccia il cambiamento e si allinea ai valori aziendali. Ad esempio, se lavorate nel settore commerciale, valutate la percentuale di personale in prima linea che si adatta ai nuovi processi e tecnologie commerciali

Coinvolgere i dipendenti: Coinvolgere il personale nei cambiamenti culturali per favorire la titolarità. Creare cicli di feedback regolari in cui i dipendenti possano suggerire miglioramenti operativi

In dipendenza della valutazione della cultura, adottare passaggi proattivi per facilitare il cambiamento. Incoraggiate un feedback e una comunicazione aperti, assicuratevi che le risposte siano notate, praticate l'ascolto attivo e cercate di capire le visualizzazioni opposte.

5. Valutare le competenze e le esigenze di formazione dei dipendenti

Uno dei motivi più comuni per cui le iniziative di cambiamento falliscono è la mancanza di competenze dei dipendenti nell'esecuzione dei nuovi processi. Ecco perché una valutazione approfondita delle competenze del team è fondamentale.

hanno bisogno di nuova formazione?

ci sono lacune che devono essere colmate?

Assicurarsi che il team sia ben equipaggiato porta all'esito positivo delle iniziative di cambiamento.

Per affrontare questi problemi, iniziate con una valutazione completa delle competenze utilizzando sondaggi, peer review o metriche di performance. Identificate le aree chiave che richiedono miglioramenti e personalizzate i programmi di formazione per aiutare i vostri dipendenti a migliorare le loro competenze.

Implementare workshop continui e risorse di e-learning e impostare carte del team in modo che i team possano rivedere il materiale ogni volta che hanno bisogno di un aggiornamento. Inoltre, monitorate regolarmente lo stato di avanzamento e modificate la formazione in base al feedback dei dipendenti.

💡Pro Tip: Date un'occhiata a I modelli di valutazione delle esigenze di ClickUp per capire dove il vostro team è in ritardo e fornire una formazione mirata.

6. Scegliere gli strumenti giusti per la valutazione

L'esito positivo di una valutazione della preparazione al cambiamento dipende dagli strumenti utilizzati per raccogliere dati e informazioni. È importante utilizzare strumenti che semplifichino il processo piuttosto che complicarlo. I modelli di ClickUp sono progettati per fare proprio questo. Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp è stato progettato per fornire una chiara tabella di marcia per la valutazione della preparazione, dal piano iniziale alla valutazione finale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-282.png Conquista la gestione del cambiamento senza sforzo con il modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-44416772&department=operations&\_gl=1\*17r4lf8\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Scarica questo modello /%cta/

Il modello di piano di gestione del cambiamento aiuta il team a gestire senza problemi i cambiamenti organizzativi. Con esso è possibile:

Definire con chiarezza gli oggetti del cambiamento imminente

Designare le responsabilità e assegnare i ruoli ai team e ai reparti

Creare sequenze ben definite per mappare il processo di cambiamento

Monitorare gli stati di avanzamento con gli stati delle attività e le attività cardine

Scarica questo modello

Non basta pianificare la gestione del cambiamento. Il cambiamento è un processo continuo che richiede la vostra costante supervisione. Provate il Modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp per rimanere in linea con la vostra iniziativa di cambiamento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-278.png Monitorate lo stato di un processo di gestione del cambiamento con il modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200695286&department=professional-services&\_gl=1\*1mtorzz\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Scarica questo modello /%cta/

Utilizzate il Modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp per:

Garantire l'attuazione di tutte le strategie proposte

Delineare i passaggi chiave per guidare il processo di cambiamento

Assegnare le attività per garantire l'account tra i team

Impostare le scadenze per mantenere l'iniziativa di cambiamento in carreggiata

Tracciare lo stato di avanzamento contrassegnando le attività completate

Scarica questo modello

7. Identificare le potenziali barriere e i fattori abilitanti

Nessuna iniziativa di cambiamento è priva di ostacoli. L'identificazione tempestiva di potenziali ostacoli può aiutare a sviluppare strategie per mitigarli, sia che si tratti dell'accettazione da parte della leadership o della resistenza dei dipendenti.

I potenziali ostacoli possono essere

Disallineamento della leadership

Resistenza dei dipendenti

Silos di comunicazione

Scarsa fiducia nella leadership

Risorse limitate

Scarso impegno

Obiettivi poco chiari

Resistenza culturale

Utilizzate questi metodi per identificare le barriere nella vostra iniziativa di gestione del cambiamento:

Condurre interviste o sondaggi per valutare se i leader supportano l'iniziativa . Il disallineamento può segnalare una resistenza ai vertici

. Il disallineamento può segnalare una resistenza ai vertici Organizzare focus group per raccogliere feedback e comprendere le preoccupazioni. Un'elevata resistenza può derivare dalla paura dell'ignoto

può derivare dalla paura dell'ignoto Esaminare regolarmente i canali di comunicazione per verificare se i messaggi chiave raggiungono i dipendenti

Utilizzare sondaggi anonimi per valutare la fiducia nella leadership . La scarsa fiducia è una delle principali barriere al cambiamento

. La scarsa fiducia è una delle principali barriere al cambiamento Eseguire una verifica delle risorse per garantire l'assegnazione di fondi, tempo e personale adeguati

8. Sviluppare un piano d'azione

Una volta completata la valutazione, è il momento di implementare tutto. È necessario un piano d'azione che delinei i passaggi per l'implementazione, i responsabili e la Sequenza per ogni fase.

Per sviluppare un piano d'azione perfetto, seguite questi passaggi:

Delineare con chiarezza gli obiettivi dell'iniziativa di cambiamento . Assicuratevi che siano in linea con la missione dell'azienda e che siano misurabili per monitorare lo stato

. Assicuratevi che siano in linea con la missione dell'azienda e che siano misurabili per monitorare lo stato Designare ruoli specifici per i membri del team . Chiarite chi guiderà ogni fase e chi è account di attività come la comunicazione, la formazione e il monitoraggio

. Chiarite chi guiderà ogni fase e chi è account di attività come la comunicazione, la formazione e il monitoraggio Suddividere il piano in fasi gestibili con scadenze realistiche . Assicuratevi che la Sequenza sia abbastanza flessibile da adattarsi a sfide impreviste

. Assicuratevi che la Sequenza sia abbastanza flessibile da adattarsi a sfide impreviste Utilizzare multipli canali (riunioni, email, piattaforme) per condividere il piano con tutti i dipendenti

(riunioni, email, piattaforme) per condividere il piano con tutti i dipendenti Verificare regolarmente lo stato di avanzamento utilizzando le metriche di performance. Adattare le strategie in base al feedback e al cambiamento delle circostanze

Riconoscere e celebrare i risultati chiave per mantenere lo slancio e aumentare il morale

📔 Imparate come elaborare il cambiamento all'interno della vostra organizzazione con questo guida completa alla gestione del cambiamento .

Piano d'azione basato sulle intuizioni della valutazione

Da fare: avete terminato la valutazione della vostra disponibilità al cambiamento - eccellente!

Ora viene la parte divertente: trasformare tutte le intuizioni in un piano d'azione. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico: lo spiegheremo passo dopo passo. E, naturalmente, ClickUp sarà presente in ogni passaggio.

Sviluppare una strategia di gestione del cambiamento

È qui che si stabilisce il piano di gioco.

qual è la strategia generale? Come affronterete il cambiamento?

Si tratta di connettere i punti tra le vostre intuizioni di valutazione e il cambiamento che vi attende.

Iniziate utilizzando Documenti ClickUp per delineare la vostra strategia. Collegate le attività direttamente dal documento, in modo che appena qualcuno legge la strategia sappia cosa deve fare. Inoltre, i campi personalizzati consentono di monitorare metriche chiave come i livelli di rischio o di priorità.

💡Pro Tip: Questi campi personalizzati consentono di tenere traccia di metriche chiave come i livelli di rischio o di priorità modelli di processo aziendale di ClickUp aiutano ad allineare i processi aziendali con la gestione del cambiamento

Creazione di piani di coinvolgimento e comunicazione

Secondo il rapporto Human Capital Trends di Deloitte, l'80% dei dipendenti cita la comunicazione come fondamentale per una gestione del cambiamento di esito positivo. La comunicazione deve essere bidirezionale: tutti devono sentire che la loro voce conta. ClickUp Chat e commenti rendono facile il coinvolgimento. Impostate una Attività dedicata esclusivamente al feedback del team e lasciate che le persone condividano le loro impostazioni direttamente nei commenti. Inoltre, con le Menzioni, è possibile taggare le persone chiave per garantire che nessuno venga escluso dalla conversazione.

Volete tenere tutti aggiornati senza inviare una dozzina di email? Utilizzate Automazioni di ClickUp per triggerare gli aggiornamenti di stato e le notifiche.

Impostazione di programmi di formazione e assistenza

La formazione è la parte in cui il team impara a Da fare. Una valutazione del World Economic Forum nota che le carenze di competenze sono una delle principali barriere all'implementazione di nuovi sistemi, con 60% delle organizzazioni non riesce ad aggiornare la propria forza lavoro durante le transizioni.

Se la vostra valutazione di preparazione ha evidenziato queste lacune di competenze, è il momento di colmarle. In ClickUp, è possibile utilizzare Modelli di attività per costruire un programma di formazione personalizzato. Assegnate i moduli a ciascun membro del team e utilizzate le Attività cardine per monitorare il loro stato.

Impostate Attività ricorrenti per l'assistenza continua, in modo da garantire al team un aggiornamento regolare. Con le Dashboard, potete monitorare i tassi di completamento della formazione e assicurarvi che tutti siano al passo.

Potenziare il team per un cambiamento senza soluzione di continuità

Con un approccio strutturato e gli strumenti giusti, potete garantire che il vostro team sia pronto al cambiamento.

Conducendo un'accurata valutazione della disponibilità al cambiamento, sviluppando una solida strategia, coinvolgendo il team con una comunicazione chiara e fornendo la formazione necessaria, si gettano le basi per un esito positivo.

Dalla raccolta dei dati in tempo reale alla facilitazione del cambiamento in tutta l'organizzazione, ClickUp vi aiuta a mantenere tutto organizzato. Iscrivetevi a ClickUp e gestite il cambiamento con facilità.