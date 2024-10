Come i team possono usare il rasoio di Hanlon per darsi assistenza a vicenda

È facile saltare alle conclusioni quando le cose vanno male sul lavoro. Un progetto non rispetta la scadenza, qualcuno dimentica di seguire un'attività e improvvisamente la frustrazione prende il sopravvento.

si potrebbe pensare: "Sono solo sbadati". Ma se ci fosse dell'altro? Forse il collega ha saltato un aggiornamento o c'è stato un vero e proprio malinteso.

È qui che entra in gioco il Rasoio di Hanlon. Si tratta di un semplice principio che ci incoraggia a ritenere che gli errori siano dovuti a una svista o a una cattiva comunicazione piuttosto che a cattive intenzioni.

In questo blog esploreremo il concetto di rasoio di Hanlon e scopriremo come utilizzarlo per supportarci a vicenda nel lavoro. Continuate a leggere per saperne di più. 👥

**Che cos'è il rasoio di Hanlon?

Il rasoio di Hanlon è un modello mentale che sconsiglia di ipotizzare la malizia quando una situazione può essere spiegata da un errore o da una svista. Come afferma il principio, "non attribuire mai alla malizia ciò che può essere adeguatamente spiegato dall'ignoranza o da un errore_

In altre parole, invece di saltare alla conclusione che qualcuno ha causato intenzionalmente un danno o ha agito con negligenza, ci incoraggia a considerare che potrebbe aver commesso un errore onesto. Questa mentalità è particolarmente utile per prevenire i malintesi e favorire una comunicazione costruttiva.

Da fare? Il concetto è diventato popolare dopo essere apparso nel libro di Robert J. Hanlon del 1980 La legge di Murphy, libro secondo, ma l'idea esiste da molto più tempo. È spesso collegato a citazioni simili di personaggi storici, come Napoleone e Goethe, che condividevano la convinzione che l'errore umano sia di solito una spiegazione più probabile rispetto all'ipotesi di dolo.

Nella vita di tutti i giorni, il Rasoio di Hanlon può salvarci da inutili frustrazioni e lavora nel nostro interesse.

Se un collega non rispetta una scadenza o dimentica di rispondere, è facile sentirsi offesi. Ma invece di dare per scontato che si tratti di negligenza o di maleducazione, l'applicazione del Rasoio di Hanlon ci promemoria di considerare prima la possibilità di un semplice errore. Questo approccio è prezioso anche quando si analizzano argomenti sociali ed economici.

Per gli individui moderatamente razionali, il Rasoio di Hanlon può portare a un migliore processo decisionale, a relazioni migliori e a un ambiente di lavoro più supportato, riducendo le reazioni impulsive e incoraggiando a concentrarsi sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sulle colpe.

Rasoio di Hanlon vs Rasoio di Occam

Il Rasoio di Hanlon e il Rasoio di Occam sono modelli mentali utili, ma hanno scopi diversi.

Il Rasoio di Hanlon suggerisce che non dovremmo supporre cattive intenzioni quando qualcosa può essere adeguatamente spiegato da stupidità, errori o ignoranza

È ottimo per le situazioni che coinvolgono le persone e le interazioni per evitare conflitti inutili, incoraggiando l'empatia e la comprensione.

Il Rasoio di Occam, invece, ci consiglia di scegliere la spiegazione più semplice quando ci troviamo di fronte a più possibilità. Si tratta di una soluzione ai problemi e alla logica, che elimina le complessità non necessarie.

Insieme, questi principi si completano a vicenda: Il Rasoio di Occam semplifica i problemi complessi, mentre il Rasoio di Hanlon favorisce l'empatia, incoraggiandoci a dare per scontato il meglio degli altri.

**Il Jargon File, una raccolta del gergo dei programmatori, fa riferimento al Rasoio di Hanlon come modo umoristico per ricordare ai tecnici di non supporre un intento malevolo dietro i bug del codice. Al contrario, suggerisce che gli errori sono spesso solo errori piuttosto che sabotaggi deliberati.

Rasoio di Hanlon nel lavoro e nella vita privata

Il rasoio di Hanlon si rivela utile più spesso di quanto si pensi.

📌 Ad esempio: Al lavoro, diciamo che un collega non rispetta una scadenza importante. Invece di dare per scontato che si tratti di un collega che sta perdendo tempo o di una persona poco attenta, il rasoio di Hanlon suggerisce che è più probabile che sia stato sopraffatto o che abbia semplicemente gestito male il suo tempo.

Nella nostra vita privata è lo stesso. Forse un amico dimentica di rispondere a un messaggio. Invece di dare per scontato che vi stia ignorando, considerate che potrebbe essere stato occupato o che non se ne sia accorto

A lungo termine, supporre il meglio nelle persone piuttosto che il peggio supporta un ambiente più positivo, sia che si tratti di colleghi, amici o familiari.

👀 Bonus: Date un'occhiata alla Playbook sui conflitti di progetto per semplici strategie di risoluzione dei problemi.

Superare i bias cognitivi

I pregiudizi cognitivi spesso distorcono il giudizio, portandoci a giudicare ingiustamente le azioni degli altri.

Il Rasoio di Hanlon può essere uno strumento utile per combattere questi pregiudizi, promemoria per considerare una spiegazione non maliziosa per gli errori.

Vediamo come aiuta a superare quattro comuni pregiudizi cognitivi. ⤵️

1. Errore fondamentale di attribuzione

Si verifica quando sopravvalutiamo i tratti personali e sottovalutiamo i fattori esterni quando interpretiamo il comportamento di qualcuno. Ad esempio, se un collega arriva in ritardo a una riunione, potremmo pensare che sia irresponsabile piuttosto che considerare fattori esterni come il traffico o un'emergenza.

🧠 Da cosa deriva il principio?

Il Rasoio di Hanlon contrasta questo pregiudizio suggerendo che le spiegazioni situazionali dovrebbero essere considerate per prime.

Leggi anche: Le 25 migliori domande sulla personalità da porre in un colloquio di lavoro

2. Pregiudizio di conferma

Le persone spesso cercano informazioni che si allineano con le loro convinzioni esistenti , una tendenza nota come bias di conferma. Quindi, se si crede già che un collega sia inaffidabile, si potrebbe prestare attenzione solo ai suoi errori, ignorando gli esiti positivi.

🧠 Da cosa deriva il principio?

Il Rasoio di Hanlon sfida questo pregiudizio. Vi spinge a considerare tutte le possibili spiegazioni, non solo quelle che si adattano alle vostre nozioni preconcette

3. Pregiudizio della negatività

Quando il negativity bias è in gioco, diamo spesso più peso alle esperienze negative, il che può portare a giudizi distorti. Per istanza, se un progetto del team ha diversi piccoli successi ma un problema importante, il bias di negatività potrebbe farci concentrare solo sul problema principale, mettendo in ombra l'esito positivo complessivo del progetto.

🧠 Da cosa deriva il principio?

Il Rasoio di Hanlon neutralizza questo fenomeno guidandoci a interpretare gli errori come errori piuttosto che come azioni sbagliate intenzionali

4. Pregiudizio di autoservizio

Questo tipo di pregiudizio si verifica quando attribuiamo i nostri esiti positivi alle nostre capacità ma incolpiamo fattori esterni per i nostri fallimenti. In un'impostazione di team, può impedire l'assunzione di responsabilità. Se un progetto ha successo, si potrebbe affermare che è dovuto al proprio lavoro, ma se fallisce, si potrebbe dare la colpa ai membri del team o a circostanze esterne.

🧠 Da fare: cosa dice il principio?

Il Rasoio di Hanlon promuove una cultura aziendale di condivisione della responsabilità, guidando i membri del team a ritenere che gli errori siano commessi in buona fede.

I benefici dell'applicazione del rasoio di Hanlon nel vostro team

Conflitti e incomprensioni sono inevitabili in qualsiasi team. Ma cosa succederebbe se poteste trasformare il modo in cui il vostro team gestisce questi problemi?

Ecco come l'applicazione del Rasoio di Hanlon può giovare al vostro team. 📋

Miglioramento della comunicazione

Quando il team adotta il Rasoio di Hanlon, le conversazioni fluiscono in modo più fluido e aperto. Partendo dal presupposto che gli errori sono dovuti a semplici sbagli piuttosto che a sabotaggi intenzionali, si crea uno spazio in cui le persone si sentono sicure nel discutere i problemi senza temere di essere incolpate ingiustamente.

Esempio: Se la scadenza di un progetto non è stata rispettata, anziché dare per scontato che qualcuno sia stato negligente, il team leader dovrebbe innanzitutto indagare sulla situazione. Potrebbe verificare se ci sono stati malintesi sulla Sequenza o se sono sorte sfide inaspettate.

Leggi anche: Come dare l'esempio sul lavoro

Riduzione dei conflitti

I conflitti nascono spesso da incomprensioni o da supposizioni sul perché le persone fanno quello che fanno. Quando il team abbraccia il Rasoio di Hanlon, inizia a concedersi il beneficio del dubbio, partendo dal presupposto che gli errori sono solo errori.

Esempio: Se un collega dimentica un'email importante, non pensate subito che si tratti di una negligenza. È più produttivo considerare che potrebbe averla persa a causa del carico di lavoro o di un problema tecnico.

Aumento della fiducia

La fiducia cresce quando i membri del team credono che gli altri non stiano cercando di indebolirli. Il Rasoio di Hanlon costruisce questa fiducia incoraggiando una cultura di empatia e pazienza. Quando gli errori vengono visualizzati come opportunità di apprendimento piuttosto che come attacchi, il morale del team migliora.

Esempio: Se la reportistica di un membro del team contiene errori, affrontatela con la mentalità che gli errori sono stati involontari. Questo può portare a un processo di correzione più supportato.

Migliore risoluzione dei problemi

Quando il team smette di preoccuparsi di chi è la colpa e inizia a concentrarsi sulla risoluzione del problema, le cose vengono terminate in modo più efficiente. Allontanare le colpe aiuta tutti a concentrarsi sulla ricerca di soluzioni e sul lavoro comune. In questo modo, è possibile affrontare i problemi più velocemente e mantenere il team positivo e unito.

Esempio: Se un progetto subisce una battuta d'arresto, l'applicazione del Rasoio di Hanlon può portare a un approccio collaborativo per identificare la causa principale e implementare le soluzioni, anziché perdere tempo a puntare il dito.

👀 Bonus: Esplorate varie stili di gestione dei conflitti per trovare quello più adatto alle esigenze del team.

Come usare il metodo del rasoio di Hanlon

Se vi siete mai sorpresi a pensare troppo a una situazione o a interpretare male le azioni di qualcuno, il rasoio filosofico di Hanlon può essere incredibilmente utile.

Qui vi guideremo nell'applicazione del Rasoio di Hanlon nel vostro flusso di lavoro quotidiano e vi dimostreremo come ClickUp può rendere il processo ancora più fluido.

1. Coltivare una cultura di assunzione delle buone intenzioni

Promuovere una cultura in cui tutti assumono le buone intenzioni può trasformare la vostra le dinamiche del team .

Quando si parte da un clima di fiducia, è meno probabile che i malintesi si trasformino in problemi più gravi. Invece di saltare alle conclusioni quando qualcosa non va, concedersi il beneficio del dubbio apre spazi per conversazioni oneste e per la risoluzione dei problemi in modo collaborativo.

È un semplice cambiamento di mentalità che può portare a un ambiente di lavoro più positivo e produttivo.

Per aiutare i nuovi assunti ad adattarsi a questa cultura, l'associazione Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni offre un quadro chiaro per impostare le aspettative e allinearsi agli obiettivi del team.

2. Migliorare le capacità di comunicazione

Migliorare le vostre capacità di comunicazione può fare una grande differenza nel modo in cui vi relazionate con gli altri ogni giorno. Si tratta di parlare in modo chiaro, di ascoltare con attenzione e di capire sinceramente il punto di vista delle persone.

Se enfatizzate questi aspetti, vi accorgerete che gli errori di comunicazione diminuiscono, le relazioni si rafforzano e gestire le sfide diventa molto più facile.

Leggi anche: Come l'intelligenza emotiva sul lavoro influisce sull'ambiente di lavoro

3. Stabilire canali di comunicazione cancellati e incoraggiare un dialogo aperto

L'impostazione di canali di comunicazione distinti è essenziale per mantenere tutti in connessione e informati. ClickUp Chattare Visualizza offre uno spazio dedicato alle discussioni in tempo reale, riducendo al minimo l'ingombro di interminabili catene di email.

Collaborare senza sforzo e condividere gli aggiornamenti con il team utilizzando ClickUp Chat View

Con ClickUp Assegnazione di commenti è possibile taggare specifici membri del team nei commenti, per garantire che gli aggiornamenti o le attività importanti vengano affrontate prontamente.

Rivedere tutte le attività di ClickUp Assign Comments attraverso la visualizzazione dell'attività

In questo modo si crea un ambiente in cui il dialogo aperto prospera e nulla viene trascurato.

ClickUp offre anche diversi modelli per garantire una comunicazione concisa e cancellata.

Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione ClickUp

Il Modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp è stato progettato per migliorare la comunicazione all'interno dell'organizzazione e mantenere i team informati, impegnati e motivati.

Iniziate con una valutazione della vostra attuale strategia di comunicazione interna, in modo da identificarne i punti di forza e di debolezza.

Una volta gettate le basi, è il momento di fissare obiettivi specifici. Dovrete considerare la frequenza con cui desiderate comunicare, chi è il vostro pubblico interno e quali tipi di messaggi volete trasmettere. Da qui, ClickUp vi permette di gestire questi obiettivi in modo efficiente e di monitorare il vostro stato.

Scarica questo modello

Inoltre, il Modello di comunicazione interna ClickUp può essere un'ottima aggiunta al vostro kit di strumenti di comunicazione.

Promemoria: Il nostro cervello è un sistema complesso, che opera su ipotesi, pregiudizi e giudizi. Siamo anche intrinsecamente inclini alla negatività perché il cervello umano è addestrato alla sopravvivenza. Pertanto, prende scorciatoie per raggiungere le risposte il più rapidamente possibile. L'applicazione del principio di Hanlon, quindi, si basa sulla pratica e non sull'azzeccare le risposte al primo tentativo.

4. Provider di feedback regolari

Un feedback regolare è la chiave per la crescita e il miglioramento, e ClickUp rende questa procedura semplice.

Sfruttare Commenti sulle attività di ClickUp per lasciare un feedback dettagliato direttamente sulle attività, facilitando la risoluzione di problemi o suggerimenti specifici. Ciò consente anche di creare facilmente follower e aspettative chiare, promuovendo così la responsabilità.

Mantenere la comunicazione organizzata all'interno di attività specifiche utilizzando le @menzioni nei commenti dei ClickUp Task

Con Documenti di ClickUp crea e gestisce la documentazione di feedback in modo semplice ed efficiente. I membri del team possono accedere facilmente al feedback e i gestori del team possono condividere le valutazioni delle prestazioni senza problemi.

La modifica in tempo reale permette a tutti di collaborare senza sforzo, garantendo che il feedback rimanga attuale e pertinente.

Mantenete il team allineato con la modifica collaborativa in tempo reale in ClickUp Docs

Per fare un ulteriore passaggio, ClickUp Brain , uno strumento guidato dall'IA, vi aiuta a scegliere le parole e il tono giusti per il vostro feedback, contribuendo a creare un ambiente in cui prospera un dialogo aperto ed efficace.

Elevate la vostra scrittura con le funzioni di modifica dei contenuti di ClickUp Brain per affinare il vostro tono

Leggi anche: 10 migliori strumenti software per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti

5. Implementare pratiche di risoluzione dei conflitti

Avere un approccio solido alla risoluzione delle risolvere i conflitti del team può fare la differenza. Si comincia con l'affrontare i problemi per tempo e con la creazione di uno spazio sicuro in cui ognuno possa esprimere il proprio punto di vista.

Dando la priorità alla comprensione piuttosto che alla vittoria in un argomento, è possibile trasformare i conflitti in opportunità di crescita e di miglioramento del lavoro di squadra. **Con le giuste pratiche, i conflitti diventano meno tensioni e più ricerca di un cammino da percorrere insieme

Leggi anche: 13 migliori software di comunicazione interna per il lavoro

6. Promozione dell'empatia e della comprensione

La promozione dell'empatia e della comprensione all'interno di un team può trasformare il modo in cui le persone lavorano insieme.

Quando i membri del team si prendono il tempo di vedere le cose dal punto di vista dell'altro, si riducono gli attriti e si costruisce la fiducia. Riconoscere che ognuno ha esperienze diverse *stili di lavoro , e le sfide, e che un po' di pazienza può essere utile

Incoraggiare questa mentalità crea un ambiente di supporto in cui le persone si sentono valorizzate e sono più disposte a collaborare e comunicare apertamente.

Modello di mappa dell'empatia per la lavagna online di ClickUp

Il Modello di mappa dell'empatia per la lavagna online di ClickUp si allinea perfettamente al principio del rasoio di Hanlon, aiutando i team a concentrarsi sull'empatia piuttosto che sulle intenzioni negative.

Mappando ciò che i loro colleghi pensano, sentono, vedono e ascoltano, i membri del team possono comprendere più a fondo le prospettive e le esperienze degli altri, promuovendo una collaborazione più forte e il rispetto reciproco.

L'uso di questo modello consente ai team di esplorare i punti dolenti, le motivazioni e i comportamenti degli altri in modo più strutturato. Questa pratica alimenta un ambiente in cui la comprensione e l'empatia sono al centro, consentendo ai dipendenti di comunicare in modo più efficace e di lavorare insieme con maggiore compassione e supporto.

Scarica questo modello

7. Facilitare i controlli regolari

I check-in regolari sono essenziali per mantenere tutti in carreggiata e affrontare eventuali problemi prima che si aggravino.

Con Le attività ricorrenti di ClickUp è possibile programmare facilmente questi check-in per verificare che avvengano in modo costante.

Automazioni per i check-in di routine per mantenere il team in orario con le attività ricorrenti di ClickUp

Per aggiornamenti una tantum o sensibili al tempo, Promemoria di ClickUp assicurano che nulla di importante venga dimenticato, dandovi il tempo di programmare un follower o sessione di feedback .

Impostare i promemoria di ClickUp per stabilire tempestivamente le tempistiche di follow-up con i membri del team

Per raccogliere input più strutturati dal team, Moduli ClickUp possono essere utili. Essi facilitano la raccolta organizzata di suggerimenti e indicazioni da parte dei dipendenti, rendendo più facile la comprensione delle loro esigenze e l'introduzione di miglioramenti consapevoli.

Raccogliete in modo efficiente le opinioni e i suggerimenti dei dipendenti per prendere decisioni informate con i moduli ClickUp

Infine, è possibile utilizzare la funzione Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp che semplifica ulteriormente il processo di feedback, offrendo una struttura pronta per raccogliere input dettagliati dal vostro team.

Come superare le sfide applicando il principio del rasoio di Hanlon

Quando si applica il Rasoio di Hanlon, le cose possono diventare difficili. Queste sfide rendono più difficile attenersi al principio.

Affrontiamo questi ostacoli comuni ed esploriamo semplici modi per superarli, in modo da poter applicare il Rasoio di Hanlon in modo più efficace.

❗️ Problema 1: Fraintendimento delle intenzioni

Soluzione: Prima di tutto, informatevi bene. Fate domande e raccogliete tutti i fatti prima di decidere se le azioni di qualcuno sono dovute a cattive intenzioni o a un semplice errore.

❗️ Problema 2: Trascurare il contesto

soluzione: Il contesto è tutto quando si usa il Rasoio di Hanlon. Assicuratevi di comprendere il contesto prima di esprimere giudizi. Pensate a ciò che potrebbe aver portato all'azione e visualizzate il principio in modo più ampio per applicarlo in modo più equo.

❗️ Problema 3: Confermare i pregiudizi

i pregiudizi possono alterare l'interpretazione delle azioni e delle motivazioni. Per mantenere l'obiettività, mettete regolarmente in discussione i vostri oggetti. Verificate se il vostro giudizio è influenzato da pregiudizi personali e cercate di visualizzare ogni situazione con mente aperta.

❗️ Problema 4: Mancata comunicazione

Risoluzione: Scarsa comunicazione comunicazione del team spesso porta a malintesi. Per risolvere questo problema, adottate un dialogo cancellato e onesto. Assicuratevi di esprimere chiaramente i vostri pensieri e incoraggiate gli altri a fare altrettanto. In questo modo si riduce il rischio di fraintendere le intenzioni dell'altro.

**Il rasoio di Hanlon ha sempre ragione?

Sebbene il rasoio di Hanlon sia una linea guida utile, non è sempre "giusto" o addirittura "applicabile" a quella situazione.

Ci sono circostanze in cui può essere in gioco la vera malizia ed è importante riconoscere questi scenari.

Per esempio, se ci sono schemi ripetuti di comportamento dannoso, questo può indicare un problema più profondo che deve essere affrontato. In questo caso, il rasoio di Hanlon deve essere usato con discernimento.

Essere attenti alle azioni negative ripetute o alla costante mancanza di rispetto per gli altri può aiutare a determinare quando si tratta di qualcosa di più di un semplice errore. Potrebbe essere necessario un approccio più sfumato per affrontare efficacemente i problemi sottostanti.

Costruire team più forti con ClickUp

L'applicazione del Rasoio di Hanlon come scorciatoia mentale può davvero trasformare il modo in cui i team si supportano a vicenda.

Ci spinge a evitare di saltare alle conclusioni e a visualizzare gli errori per quello che sono. Questa mentalità facilita un ambiente di lavoro più positivo e cooperativo, in cui tutti si sentono valorizzati e compresi.

Se volete implementare questo principio, prendete in considerazione ClickUp, uno strumento fantastico per mantenere tutti allineati e garantire una comunicazione chiara. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!

Domande frequenti

1. Esiste un opposto del rasoio di Hanlon?

L'opposto del Rasoio di Hanlon potrebbe essere sintetizzato come segue: "Non attribuire mai alla stupidità o all'incompetenza ciò che può essere adeguatamente spiegato dalla malizia o dall'intento malvagio" Cancellato, suona scoraggiante e nega le basi dell'assunzione di buone intenzioni.

**2. Qual è la vera citazione del Rasoio di Hanlon?

La citazione è: "Non attribuire mai alla malizia ciò che può essere adeguatamente spiegato dall'ignoranza o dalla stupidità"

**3. Che cos'è il rasoio di Hanlon in ambito aziendale?

In ambito aziendale, il Rasoio di Hanlon incoraggia i leader a non saltare alle conclusioni sulle intenzioni dei dipendenti e a concentrarsi sulla risoluzione dei problemi quando si verificano degli errori.

**4. Che cos'è il rasoio di Occam?

Il Rasoio di Occam è un principio che suggerisce che la spiegazione più semplice è di solito quella corretta. È comunemente usato nella risoluzione di problemi scientifici o tecnici.