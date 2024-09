OKR vs. MBO: Qual è la differenza?

In tutto il mondo c'è molta saggezza in materia di management. Leader aziendali, ricercatori e pubblicazioni creano teorie e progettano nuove strategie in continuazione.

Prendiamo ad esempio, strategie di impostazione degli obiettivi . OKR, KPI, balanced scorecard, obiettivi SMART, il metodo Get Things Terminato, il framework WOOP, ecc. sono solo alcuni dei tanti disponibili oggi. Con l'evoluzione del mercato e dell'economia, ogni giorno vengono sviluppati nuovi schemi.

Nonostante la forte concorrenza di numerosi nuovi sistemi, i due principi di impostazione degli obiettivi che hanno superato la prova del tempo sono gli Obiettivi e i Risultati Chiave (OKR) e la Gestione per Obiettivi (MBO).

In questo post esploreremo entrambi in dettaglio ed esamineremo le differenze tra OKR e MBO.

Cos'è l'MBO?

Il Management by Objectives (MBO) è un approccio alla valutazione delle prestazioni che aiuta l'intera organizzazione a fissare obiettivi chiaramente definiti e a lavorare strategicamente per raggiungerli nel corso del tempo.

Ideato dal consulente di management Peter Drucker nel suo libro del 1954 "The Practice of Management", l'MBO si caratterizza per:

Allineamento : Gli obiettivi individuali sono allineati con gli oggetti dell'organizzazione, assicurando che tutti lavorino per raggiungere gli stessi risultati

: Gli obiettivi individuali sono allineati con gli oggetti dell'organizzazione, assicurando che tutti lavorino per raggiungere gli stessi risultati Pianificazione : Gli MBO permettono ai manager di pianificare il giusto approccio per raggiungere gli obiettivi

: Gli MBO permettono ai manager di pianificare il giusto approccio per raggiungere gli obiettivi Collaborazione : Nell'MBO, manager e dipendenti lavorano insieme per stabilire i propri oggetti sulla base delle prestazioni storiche e di una visione per il futuro

: Nell'MBO, manager e dipendenti lavorano insieme per stabilire i propri oggetti sulla base delle prestazioni storiche e di una visione per il futuro Flessibilità: L'MBO non è rigido nelle sue raccomandazioni; le organizzazioni sono libere di progettare i loro obiettivi e i piani di realizzazione in base alle loro esigenze

Come funziona il processo MBO?

Nel suo modulo più semplice, la gestione per obiettivi è un modo per fissare obiettivi e lavorare per raggiungerli. Tuttavia, con il tempo e le dimensioni, può diventare incredibilmente complesso. Il seguente processo in cinque passaggi aiuta a renderlo operativo in modo efficace, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione.

Oggetti: I manager e i dipendenti definiscono in modo collaborativo obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo (SMART). Questi oggetti sono in linea con gli obiettivi generali dell'organizzazione.

Piani d'azione: I manager creano piani d'azione per raggiungere gli oggetti dei loro team. I dipendenti lo fanno per se stessi. Questo passaggio include in genere la definizione di risorse, Sequenza e responsabilità.

Monitoraggio: I team utilizzano quadri di gestione delle prestazioni e processi di revisione come check-in, valutazioni, riunioni individuali per garantire che gli oggetti siano in linea con le aspettative.

Valutazione: Alla fine del periodo stabilito, i team valutano le prestazioni di ogni oggetto fissato. Se necessario, modificano gli obiettivi o i piani d'azione lungo il percorso.

Feedback: Sulla base della valutazione, i manager danno un feedback ai loro dipendenti. Questo è anche il passaggio in cui vengono progettati i premi per i dipendenti, come aumenti, promozioni, ecc.

Il ciclo si ripete con nuovi oggetti per il periodo successivo, continuando il processo di allineamento e miglioramento.

Quali sono i pro e i contro dell'MBO?

Come ogni sistema di impostazione degli obiettivi, anche l'MBO ha i suoi pro e i suoi contro. In base alle dimensioni, alla struttura, agli obiettivi, ecc. della vostra organizzazione, potete scegliere di adattare gli MBO per sfruttare ciò che funziona e minimizzare ciò che non funziona.

Pro dell'MBO

Allineamento: Gli MBO allineano gli oggetti individuali, del team e dell'organizzazione. Questo riduce drasticamente le possibilità che le persone facciano i propri interessi senza una direzione unitaria.

Chiarezza: L'impostazione di oggetti chiari e specifici indica ai dipendenti cosa ci si aspetta da loro. Questo riduce l'ambiguità e il carico emotivo che devono sopportare come parte del loro lavoro.

Commit: L'impostazione degli obiettivi nell'MBO viene terminata in collaborazione con il team, aumentando il loro commit, la titolarità e la motivazione generale a raggiungere i traguardi.

Cons dell'MBO

Tedioso: Il processo di impostazione, revisione e valutazione degli oggetti può richiedere molto tempo, soprattutto nelle grandi organizzazioni.

Complesso: La trasmissione degli obiettivi dal livello organizzativo a quello individuale richiede un processo complesso. Qualsiasi perdita di traduzione può rendere inutile l'intero processo.

Focalizzazione ristretta: L'MBO dà priorità alla quantificazione. Come risultato, concentrarsi troppo su obiettivi specifici e misurabili può portare a trascurare altre aree qualitative, come l'innovazione o la collaborazione del team.

Mentalità a breve termine: L'MBO può talvolta incoraggiare una mentalità a breve termine, in cui i dipendenti danno priorità agli obiettivi immediati rispetto alla crescita o alla sostenibilità a lungo termine.

Tutto questo è positivo, ma Da fare nella pratica? Ecco cosa.

Esempi di MBO nel mondo reale

Se doveste applicare la gestione per obiettivi a vari oggetti della vostra organizzazione, ecco come potrebbe essere.

1. MBO nel settore commerciale

Obiettivo: Aumentare il fatturato commerciale trimestrale del 10%.

Piano d'azione:

Identificare un numero X di contatti aggiuntivi ad alto potenziale

Aumentare i lavori richiesti dai clienti del 25%

Migliorare il tasso di conversione dal 20% al 23%

Monitoraggio: Implementare un nuovo sistema CRM per migliorare il monitoraggio e il follower dei lead.

Valutazione: Alla fine di ogni trimestre, misurerete l'aumento percentuale del fatturato commerciale e lo confronterete con il traguardo del 10%.

2. MBO nel marketing

Obiettivo: Aumentare il traffico del sito web del 35% entro sei mesi.

Piano d'azione:

Creare ogni settimana tre nuovi contenuti netti, tra cui post sul blog, infografiche e video

Ottimizzare il sito web per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

Pubblicare annunci online a traguardo per aumentare il traffico

Monitoraggio: Impostazione di analisi del sito web in tempo reale con reportistica accurata.

Valutazione: Misurare l'aumento del traffico e valutare se si è raggiunto il traguardo del 35%.

3. MBO nel servizio clienti

Obiettivo: Migliorare il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT) del 20% nel prossimo trimestre.

Piano d'azione:

Ridurre il tempo medio di risposta alle richieste dei clienti a meno di 2 minuti

Ridurre il tempo di attesa a meno di 10 secondi

Introdurre un chatbot self-service per le query più comuni

Monitoraggio: Implementare un sistema di feedback dei clienti per monitorare i punteggi CSAT.

Valutazione: Misurare il CSAT e confrontarlo con l'obiettivo di miglioramento del 20%.

Con questo abbiamo completato il quadro dell'aspetto dell'MBO. Vediamo come si comporta l'OKR.

Cos'è l'OKR?

L'OKR (Objectives and Key Results) è un sistema di impostazione degli obiettivi organizzativi introdotto negli anni Settanta. Si compone di due componenti chiave: oggetti qualitativi di alto livello e risultati chiave misurabili e annidati.

Come funziona il processo OKR?

All'interno di un'organizzazione, i team si riuniscono per definire due elementi specifici, ossia gli obiettivi e i risultati chiave.

Obiettivi: Obiettivi qualitativi di alto livello che definiscono ciò che si vuole raggiungere. Sono ambiziosi, stimolanti e pensati per far progredire l'organizzazione o il team.

Risultati chiave: Risultati specifici e misurabili che indicano lo stato di raggiungimento degli oggetti. Ogni oggetto ha in genere 3-5 risultati chiave quantificabili, che consentono ai team di misurare lo stato di avanzamento e determinare se hanno raggiunto gli obiettivi.

In connessione con gli OKR, potreste aver sentito parlare della balanced scorecard. Ecco un'introduzione su cosa si intende per "balanced scorecard" OKR e balanced scorecard avrà l'aspetto di.

Pro e contro degli OKR

Reso popolare da Andrew Grove, ex CEO di Intel, nel suo libro "High-output Management", il quadro degli OKR è molto diffuso nell'industria tecnologica, utilizzato da Google, Microsoft, Twitter, Uber e altri. Ecco perché.

Pro degli OKR

Allineamento: Come l'MBO, gli OKR aiutano ad allineare gli obiettivi individuali, del team e dell'organizzazione, garantendo che tutti lavorino per le stesse priorità strategiche.

Trasparenza: Gli OKR vengono tipicamente condivisi in tutta l'organizzazione, promuovendo la trasparenza. Questa visibilità favorisce la responsabilità, in quanto tutti possono vedere a cosa stanno lavorando gli altri e come stanno andando le cose.

Adattabilità: Di solito si impostano OKR per periodi più brevi (ad esempio, trimestrali), consentendo alle organizzazioni di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. I team possono rivedere o impostare nuovi OKR quando le priorità cambiano.

Tuttavia, gli OKR non sono perfetti.

Consigli degli OKR

Concentrati sui numeri: Dare priorità a risultati chiave misurabili può portare a una cultura "orientata ai numeri", in cui gli aspetti qualitativi del lavoro, come la creatività e l'innovazione, vengono sottovalutati.

Outlook a breve termine: Poiché si impostano OKR per periodi più brevi, a volte si possono trascurare gli obiettivi strategici a lungo termine, con conseguente potenziale disallineamento.

Complessità: Se non viene gestito correttamente, il processo OKR può diventare complesso e opprimente, soprattutto se ci sono troppi oggetti o risultati chiave. Questo può generare confusione e diventare controproducente.

Esempi di OKR nel mondo reale

Come si presenta nella realtà questa popolare impostazione degli obiettivi? Ecco alcuni Esempi di OKR per dimostrare che.

1. OKR nel settore commerciale

Obiettivo: Aumentare il fatturato trimestrale dei nuovi clienti.

Risultati chiave

Chiudere contratti con almeno cinque nuovi client

Raggiungere 500.000 dollari di entrate da nuovi account

Aumentare la dimensione media degli accordi del 10% rispetto al trimestre precedente

2. OKR nella gestione dei prodotti

Obiettivo: Lanciare una nuova funzionalità/funzione per migliorare la fidelizzazione degli utenti.

Risultati chiave

Aumentare la fidelizzazione degli utenti del 30% entro tre mesi dal lancio della funzionalità/funzione

Il 90% dei clienti ha utilizzato la nuova funzionalità almeno una volta

Ottenere un punteggio CSAT pari o superiore a sette sulla nuova funzionalità/funzione nei sondaggi successivi al lancio

3. OKR in ingegneria

Oggetto: Migliorare l'affidabilità del sistema e ridurre i tempi di inattività.

Risultati chiave

Ridurre i tempi di inattività del sistema del 60% rispetto al trimestre precedente

Raggiungere un uptime del 99,9% per le applicazioni mission-critical

Risolvere il 95% dei bug critici entro 24 ore dal rilevamento

Bonus: Ecco alcuni obiettivi del project management da considerare.

Se siete attenti, avrete notato una leggera differenza nei processi degli OKR e degli MBO. Ecco i dettagli.

Differenza tra MBO e OKR

Sia l'MBO che gli OKR si concentrano sulla scomposizione degli obiettivi organizzativi in traguardi misurabili a livello di team/individuo, per un'attuazione più efficace. I punti in comune finiscono qui. Tra i vari parametri, ecco le differenze chiave tra i due.

Aspetto MBO OKR Gli obiettivi dell'MBO vengono fissati per ogni individuo/reparto, in linea con gli obiettivi organizzativi generali. Poi si creano piani d'azione, processi di monitoraggio, valutazione e ricompensa. Gli OKR consistono in obiettivi di alto livello supportati da 3-5 risultati (o traguardi) chiave. Il modo in cui i team raggiungono questi obiettivi è lasciato a loro stessi. Sequenza e attuazione Gli obiettivi dell'MBO sono fissati per un anno, con l'impostazione di un piano e la definizione dei passaggi necessari per raggiungerli. Il processo può diventare rigido o addirittura obsoleto nel corso dell'anno, con aggiornamenti meno frequenti. Gli OKR sono fissati per il trimestre. Questo quadro incoraggia l'impostazione di obiettivi più ambiziosi ed enfatizza i controlli e gli aggiornamenti regolari. L'attenzione è rivolta alla flessibilità, all'agilità e all'evoluzione con le richieste del mercato. Processo di valutazione delle prestazioni L'MBO imposta la valutazione e i premi alla fine del processo. Le valutazioni vengono chiuse alla fine dell'anno, legando le prestazioni alla retribuzione e alle promozioni. Con gli OKR, la gestione delle prestazioni è dinamica e continua. Verrà regolarmente rivisto il raggiungimento dei risultati chiave, utilizzando questo come strumento per il miglioramento continuo e l'allineamento. Trasparenza L'MBO mantiene gli obiettivi privati. C'è poca enfasi sulla trasparenza in tutta l'organizzazione. Gli OKR sono in genere trasparenti e visibili in tutta l'organizzazione. Questa trasparenza favorisce l'allineamento e l'account.

Applicazione

Anche gli MBO e gli OKR vengono applicati in modo diverso a seconda degli scenari. **Per istanza, diciamo che l'oggetto del dipartimento Risorse Umane potrebbe essere la riduzione del turnover dei dipendenti

In MBO,

Il piano d'azione prevede la normalizzazione delle retribuzioni, l'implementazione di una piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti, la semplificazione dei colloqui di uscita, ecc

I team monitoreranno le uscite dall'organizzazione e le relative ragioni

Valuteranno il turnover dei dipendenti in base agli obiettivi

In OKR,

I risultati chiave saranno

Punteggi di soddisfazione dei dipendenti

Valutazione della retention

Completamento dei processi di onboarding, ecc.

Come si può notare, questi due framework adottano approcci leggermente diversi al raggiungimento degli obiettivi. Uno è migliore dell'altro? Forse dipende dall'applicazione che se ne fa.

Vantaggi degli OKR rispetto agli MBO

Gli OKR sono estremamente popolari. In effetti, Larry Page, il cofondatore di Google, si spinge a dire che " Gli OKR ci hanno aiutato a raggiungere una crescita 10×, molte volte ." Quindi, naturalmente, ha qualcosa da offrire. Vediamo cosa.

Agilità

Il framework OKR raccomanda revisioni trimestrali, a volte anche meno. Questo è ottimo per i settori in rapida evoluzione, come quello tecnologico, perché consente frequenti aggiustamenti e riallineamenti. In sostanza, rende i team agili.

Miglioramento continuo

I cicli di revisione più brevi degli OKR fanno sì che le prestazioni vengano discusse regolarmente. I team conducono retrospettive, identificano le cause dei problemi e li affrontano quasi istantaneamente. Ciò consente il miglioramento continuo, che è alla base dei team di software agile.

Ambiziosità

Gli OKR sono in genere oggetti ambiziosi, cioè obiettivi che si spingono oltre i confini di ciò che i team possono raggiungere. Questo favorisce una mentalità di crescita, in quanto i team sono motivati a pensare più in grande e a sfidare lo stato.

Gli MBO, invece, tendono ad essere più avversi al rischio, concentrandosi su obiettivi raggiungibili e spesso conservativi.

Non misurabili

Nonostante si concentrino molto sulle metriche, gli OKR offrono spazio anche agli oggetti qualitativi. In effetti, nel quadro delle OKR si raccomanda che gli oggetti siano qualitativi e aspirazionali. Questo aiuta i team a pensare oltre i limiti dell'esistente.

Portare gli OKR e gli MBO nel team

Il fatto che gli OKR siano leggermente superiori non significa che gli MBO siano inefficaci. A seconda degli obiettivi, del settore, delle dimensioni, della produttività, ecc. della vostra organizzazione, uno dei due potrebbe avere la meglio nel gioco OKR vs. MBO.

Per questo abbiamo messo a punto un quadro completo per l'implementazione di entrambi all'interno dell'organizzazione utilizzando software di impostazione degli obiettivi come ClickUp.

Definire gli oggetti

Il primo passaggio nell'implementazione dell'MBO o dell'OKR è la definizione degli oggetti. Assicuratevi che siano:

Allineati con la missione, la visione e gli obiettivi a lungo termine dell'azienda

Rilevanti per la strategia complessiva dell'organizzazione

Sufficientemente cancellati perché tutti i membri del team possano comprenderli e abbracciarli

Obiettivi dell'MBO

Se si utilizza il quadro MBO, è consigliabile impostare obiettivi SMART. Ciò significa che dovrete fissare obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo per ciascun individuo e team.

creare, misurare e raggiungere gli obiettivi del team con ClickUp Obiettivi ClickUp Obiettivi offre un grande spazio virtuale per impostare, monitorare, gestire e raggiungere tutti gli obiettivi in un unico luogo. Infatti, offre un quadro di gestione degli obiettivi per suddividere gli oggetti in piani d'azione e impostarli come attività per un facile monitoraggio. Se siete alle prime armi, provate uno dei seguenti programmi modelli di impostazione degli obiettivi .

Obiettivi in OKR

D'altra parte, se utilizzate gli OKR, impostate obiettivi più aspirazionali e qualitativi. Utilizzare Documenti ClickUp o Lavagne online ClickUp per collaborare con il team su cosa misurare e come.

disegna i tuoi OKR con ClickUp Whiteboard

Quando siete pronti per l'impostazione, non costruitela da zero. Utilizzate Il modello OKR di ClickUp per impostare la cadenza del piano, elencare gli obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e altro ancora. Questo modello, facilmente adattabile, offre una varietà di visualizzazioni che aiutano a gestire l'intero piano OKR con facilità. Potete scegliere la visualizzazione più adatta alle vostre esigenze.

Scarica questo modello

In caso di dubbio, chiedete aiuto. Utilizzare ClickUp Brain per ideare e fare brainstorming sugli obiettivi strategici. Chiedete all'IA di generare OKR in base alle attività esistenti di qualsiasi progetto. Utilizzatela per creare più OKR e MBO in un attimo.

ottenere risposte e idee immediate con ClickUp Brain

Configurazione del monitoraggio

Sia che usiate gli MBO o gli OKR, dovete monitorare lo stato di avanzamento. Con l'MBO, seguirete lo stato dei piani d'azione. Con gli OKR, valutate l'esito positivo dei risultati chiave.

Il ClickUp Dashboard è il luogo perfetto per monitorare e migliorare le prestazioni organizzative attraverso vari obiettivi e metriche. Questo dashboard altamente personalizzabile vi permette di aggiungere widget degli obiettivi che vi interessano.

Se si utilizzano gli OKR, ClickUp dispone di un'interfaccia predefinita per il monitoraggio degli obiettivi OKR dashboard per visualizzare le prestazioni, identificare i colli di bottiglia e rilevare tempestivamente i rischi.

ottenere informazioni istantanee dal cruscotto OKR

Condurre revisioni efficaci

Revisioni delle prestazioni nell'MBO

L'MBO incoraggia i team a condurre valutazioni formali delle prestazioni alla fine di ogni anno. Potreste aggiungere riunioni trimestrali per discutere lo stato in periodi più brevi. In ogni caso, considerate la possibilità di scegliere strumenti di valutazione per automatizzare parte di questo processo.

Prendetevi il tempo necessario per discutere il feedback, modificare i piani e mantenere gli oggetti sul monitoraggio. Utilizzate Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp per semplificare le discussioni, monitorare le prestazioni dei singoli dipendenti e ottenere miglioramenti incrementali nel tempo.

Tracciate una chiara linea di demarcazione tra il raggiungimento degli obiettivi e le ricompense, come compensi, bonus o promozioni.

Scaricare questo modello

Approccio al miglioramento continuo in OKR

I sistemi di impostazione degli obiettivi OKR incoraggiano cicli di revisione più brevi, in genere un trimestre. Tuttavia, i team agili conducono retrospettive per ogni sprint (due settimane) o ogni mese. Questo aiuta a la gestione continua delle prestazioni , di rimanere in carreggiata con le varie parti in movimento e di ottenere un maggiore controllo.

Per condurre revisioni efficaci,

Raccogliere dati sulle metriche chiave

Discutere le ragioni del mancato raggiungimento (se avete superato i traguardi, valutate se gli obiettivi erano troppo facili)

Esplorare le strategie per migliorare le prestazioni

Impegnarsi nuovamente a raggiungere gli oggetti e i risultati chiave

Modello del framework OKR di ClickUp vi aiuta a gestire l'intero processo senza sforzo. Utilizzate questo modello altamente personalizzabile per chiarire gli oggetti del vostro team, individuare le aree di risultato chiave, fissare i traguardi e raggiungerli.

Se questo modello non soddisfa le vostre esigenze, date un'occhiata agli altri modelli di ClickUp Modelli OKR .

Spostare gli obiettivi da fare a terminati con ClickUp

Il passaggio dagli MBO agli OKR riflette la crescente esigenza di agilità, trasparenza e ambizione dell'azienda di oggi. Gli OKR sono più adatti ai team di ingegneri dal ritmo veloce, mentre gli MBO potrebbero essere l'approccio giusto per i team commerciali che hanno bisogno di chiarezza e di un impegno costante.

In sostanza, se il vostro obiettivo è un piano a lungo termine con un percorso di esecuzione chiaro, l'MBO è la soluzione giusta. Al contrario, se avete bisogno di adattarvi rapidamente ai cambiamenti e di incoraggiare una collaborazione ambiziosa e interfunzionale, gli OKR sono più efficaci.

Indipendentemente dalla metodologia scelta, è necessario uno strumento di project management completo che agisca come Software OKR per pianificare, gestire e raggiungere gli obiettivi.