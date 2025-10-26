Come creare e ottimizzare la tua knowledge base basata sull'IA

Negli ultimi anni il lavoro intellettuale è cresciuto in modo esponenziale, più di qualsiasi altro settore. Alcune delle aziende più preziose al mondo, come Apple, Alphabet, Amazon e Microsoft, sono tutte aziende tecnologiche.

La crescita dell'occupazione, così come gli stipendi più alti, riguardano tutti i ruoli legati alla tecnologia. "I ruoli in più rapida crescita rispetto alle loro dimensioni attuali sono trainati dalla tecnologia, dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità", rileva il World Economic Forum (WEF).

Infatti, secondo lo studio del WEF, le competenze cognitive come il pensiero analitico, il pensiero creativo, la resilienza, l'autoconsapevolezza, la curiosità e l'alfabetizzazione tecnologica sono in cima all'elenco delle competenze più richieste.

Le competenze analitiche e comportamentali dominano la domanda di mercato (Fonte: WEF )

In sostanza, il vero valore nell'economia della conoscenza sarà, appunto, la conoscenza. Tuttavia, i dipendenti hanno spesso difficoltà ad accedervi. Gartner ha recentemente rilevato che il 47% dei dipendenti ha difficoltà a trovare le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro. Ben il 32% ha preso decisioni sbagliate a causa di ciò.

Alcuni dei motivi più comuni sono:

Proliferazione delle applicazioni: le informazioni sono distribuite su troppe applicazioni senza un modo consolidato per accedervi.

Dati disorganizzati: ti è mai capitato di avere troppi fogli di calcolo per lo stesso report, ma di non fidarti di nessuno di essi? Ecco!

Accesso limitato: la miriade di applicazioni crea problemi di controllo degli accessi; inoltre, spesso i dipendenti non hanno voglia di affrontare le lungaggini burocratiche necessarie per ottenere l'accesso.

Mancanza di formazione: le organizzazioni danno per scontato che i propri dipendenti sappiano come cercare e trovare rapidamente le informazioni. Beh, si sbagliano.

Gestione della conoscenza: Innanzitutto, la conoscenza organizzativa non è sempre documentata, etichettata, organizzata, archiviata e aggiornata in modo efficace.

Una soluzione emergente per colmare queste lacune è la base di conoscenza basata sull'IA. In questo post del blog esploreremo il quadro generale e i dettagli più approfonditi sull'utilizzo dell'IA per la base di conoscenza della tua organizzazione. Spiegheremo inoltre come crearne una e mantenerla ottimizzata.

Che cos'è una knowledge base basata sull'IA?

Una knowledge base basata sull'IA è un hub centralizzato delle informazioni dell'organizzazione, reso accessibile agli utenti su richiesta tramite un'interfaccia di chat intelligente. In breve, è un chatbot in grado di rispondere alle tue domande sulla base di tutti i tuoi dati, anche se distribuiti su più origini dati.

Cosa comporta una knowledge base basata sull'IA?

Alcuni dei componenti chiave degli strumenti di IA per la gestione della conoscenza sono:

Dati : il consolidamento dei dati strutturati e non strutturati disponibili in tutta l'organizzazione

Apprendimento automatico : la capacità dello strumento di elaborare, comprendere e presentare informazioni pertinenti su richiesta

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : la capacità dello strumento di comprendere le domande e i prompt degli utenti espressi in linguaggio umano

Chatbot: La base di conoscenza basata sull'IA è in genere un chatbot o un'interfaccia conversazionale con cui gli utenti interagiscono

Come funziona una knowledge base basata sull'IA?

Fondamentalmente, una knowledge base basata sull'IA è simile a una tradizionale. In altre parole, entrambe le knowledge base curano/creano, organizzano e presentano informazioni destinate ai dipendenti. Tuttavia, l'IA ne migliora esponenzialmente l'efficacia e l'usabilità.

I modelli di machine learning analizzano i dati e li organizzano automaticamente. Sulla base di parole chiave, i modelli taggano le informazioni provenienti da articoli, fogli di calcolo, documenti e altri formati per strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), project management, risorse umane, ecc.

Creano una rete di dati con connessioni per fornire risposte quando viene posta una domanda.

In che modo una knowledge base basata sull'IA differisce da una knowledge base tradizionale?

La knowledge base basata sull'IA rappresenta un aggiornamento rispetto a quella tradizionale. Ecco come.

Struttura

Per cominciare, i tradizionali software di gestione delle conoscenze includono in genere una serie di articoli o documenti interconnessi. Il manuale di istruzioni di qualsiasi prodotto che hai acquistato è l'esempio perfetto di una semplice base di conoscenza.

Una knowledge base basata sull'IA è costituita da un insieme di dati organizzati e contrassegnati in modo appropriato. Tuttavia, gli utenti non devono esaminarli tutti per accedere alle informazioni, il che ci porta al punto successivo.

Accedi

Le basi di conoscenza tradizionali sono accessibili tramite un portale o una cartella. Gli utenti devono effettuare una "ricerca" se i dati sono ricercabili oppure sfogliare documenti/pagine web per trovare ciò di cui hanno bisogno.

In una knowledge base, l'accesso avviene tramite un chatbot interattivo a cui si pone una domanda e si ottiene una risposta semplice.

Elaborazione

In una knowledge base tradizionale, ottieni le informazioni e devi elaborarle autonomamente. Ad esempio, se vuoi conoscere il prezzo di uno strumento per 52 utenti, la knowledge base tradizionale direbbe: "Il prezzo per utente è di 15 $ fino a 50 utenti e di 12 $ per utente oltre tale numero". Devi effettuare i calcoli da solo.

Una knowledge base basata sull'IA calcolerà il prezzo e ti fornirà un numero.

Quali sono alcuni tipi di contenuti della knowledge base?

A differenza delle basi di conoscenza tradizionali, quelle basate sull'IA sono in grado di elaborare volumi, varietà e velocità di contenuti maggiori. Alcuni tipi comuni di contenuti che supportano una base di conoscenza basata sull'IA sono:

Contenuti strutturati: si tratta in genere di ciò che avrebbero utilizzato le tue basi di conoscenza tradizionali. Comprendono articoli, domande frequenti, manuali di istruzioni, ecc.

Contenuti non strutturati: oltre ai contenuti strutturati, le basi di conoscenza basate sull'IA possono utilizzare informazioni provenienti da e-mail, chat, strumenti CRM/di project management, post sui social media, ecc., anche se non sono formattate in modo coerente. Alcuni strumenti di IA sono in grado di interpretare anche immagini e altri file multimediali.

Questo è il vantaggio principale dell'utilizzo di una knowledge base basata sull'IA. Tuttavia, non è l'unico. Vediamo altri vantaggi di una knowledge base basata sull'IA.

I vantaggi di una knowledge base basata sull'IA

Una knowledge base basata sull'IA rappresenta un nuovo modo di operare. Cambia l'approccio dei dipendenti alla ricerca delle informazioni, passando dal setacciare articoli o guardare video al porre le domande giuste. Può trattarsi di una strategia di gestione della conoscenza dirompente con una curva di apprendimento ripida. Allora, perché adottarla?

Velocità

Una knowledge base basata sull'IA rende molto più veloce l'accesso alle informazioni e la ricerca delle risposte. Elimina la necessità di setacciare i documenti, provare vari termini di ricerca, valutare se si tratta delle informazioni di cui hai bisogno, ecc. L'IA ti porta direttamente alla risposta.

Semplicità

Per chi di noi ha familiarità con l'era di Internet, le basi di conoscenza basate sull'IA sono straordinariamente semplici da usare. Proprio come quando si cerca qualcosa su Google, è possibile porre domande con la stessa naturalezza con cui si parlerebbe a un'altra persona. Le applicazioni di questa tecnologia in ambiti quali l'inserimento dei dipendenti e la formazione sul posto di lavoro possono essere enormi.

Produttività

Le basi di conoscenza basate sull'IA consentono di risparmiare molto tempo. Riducono drasticamente il 30% del tempo che i knowledge worker dedicano alla ricerca di informazioni, migliorando la produttività e l'efficienza del flusso di lavoro.

Esperienza utente

Hai mai provato a risolvere un problema con il tuo telefono o il tuo account email? Ti ricordi cosa si prova a sfogliare pagine e pagine di informazioni cercando di risolvere un semplice problema?

Le knowledge base basate sull'IA cambieranno tutto questo. Offrono agli utenti un'interfaccia intelligente, facile da usare e interattiva. Mantengono la conversazione contestualizzata, basandosi sulle domande precedenti dell'utente. Questo tipo di personalizzazione può essere particolarmente rivoluzionario per il servizio clienti!

Se questi vantaggi ti hanno convinto a provare le knowledge base basate sull'IA, ecco alcuni dei migliori strumenti di supporto a tua disposizione.

Il miglior software per basi di conoscenza basate sull'IA

La scelta del software per creare la tua knowledge base fa la differenza. Ecco alcuni dei migliori strumenti software per knowledge base che ti consigliamo di provare.

1. ClickUp: la migliore base di conoscenza basata sull'IA per i progetti

ClickUp è un software all-in-one per la gestione dell'ambiente di lavoro potenziato dalla potenza dell'IA. ClickUp Brain è la prima rete neurale che collega le tue attività, i tuoi documenti e le persone in modo intelligente.

La knowledge base basata sull'IA: semplice, efficace e super potente

Il principale punto di forza di ClickUp Brain è che l'AI Knowledge Manager fornisce risposte immediate su qualsiasi lavoro presente all'interno della piattaforma o integrato in essa.

Ad esempio, all'interno di ClickUp, può rispondere a domande su chi sta lavorando a cosa o su come si presenta il burndown per questo sprint. D'altra parte, se hai integrato il tuo Google Calendar in ClickUp, l'IA può rispondere a domande sul tuo programma.

Oltre all'AI Knowledge Manager, ClickUp Brain automatizza anche aggiornamenti, StandUp, rapporti sullo stato di avanzamento, revisione dei testi, creazione di trascrizioni dai video e altro ancora.

Prezzo: Puoi aggiungere ClickUp Brain a qualsiasi piano a pagamento al costo di 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.

2. Zendesk: la soluzione ideale per il supporto clienti

Tramite Zendesk

Zendesk è una piattaforma di assistenza clienti che integra le comunicazioni tramite email, chat, social media e self-service. Lo strumento di IA raccoglie informazioni da tutte queste fonti per fornire risposte contestualizzate.

È in grado di identificare gli argomenti che necessitano di maggiori informazioni analizzando le richieste dei clienti, i ticket e i reclami. Le sue funzionalità di IA generativa supportano la creazione di contenuti, generando bozze iniziali che gli esperti possono revisionare e modificare.

A livello di interfaccia, il chatbot di Zendesk è facile da implementare e consente anche di definirne la personalità, trasformandolo in un ottimo compagno digitale per i team del servizio clienti.

Prezzo Le funzionalità/funzioni IA sono integrate nella sottoscrizione a Zendesk, che parte da 55 $ al mese per agente.

3. Slite: la soluzione ideale per i team che lavorano da remoto

Tramite Slite

Slite è una knowledge base basata sull'IA progettata per facilitare la condivisione delle informazioni tra i team che lavorano da remoto. La sua interfaccia intuitiva consente alle aziende di creare wiki aziendali, conservare le note delle riunioni, progettare flussi di lavoro di onboarding, documentare i processi e molto altro.

Le sue funzionalità di IA migliorano la scrittura grazie a riassunti e controlli grammaticali. Supporta traduzioni in diverse lingue. Consente di importare documenti da Notion, Documenti Google o altri formati. Si integra inoltre con Slack, Trello, Figma e altri strumenti per la condivisione delle informazioni.

Prezzo I piani partono da 8 $ al mese per membro.

4. Tettra: la soluzione ideale per la gestione interna delle conoscenze

Tramite Tettra

Tettra è una knowledge base interna che semplifica la gestione dei dati aziendali e offre un supporto migliore ai dipendenti. La sua integrazione con Slack consente agli utenti di trovare le risposte direttamente dallo strumento con cui si trovano più a loro agio.

Come con la maggior parte degli strumenti, puoi importare contenuti da Documenti Google, Notion, file di blocco note, ecc. Puoi evidenziare le informazioni obsolete, identificare le lacune di conoscenza e mantenere la knowledge base sempre aggiornata.

Prezzo: Tettra parte da 4 $ al mese per utente per il piano base.

5. Notion: per la collaborazione basata sulla conoscenza

Tramite Notion

Notion combina le conoscenze di ChatGPT con le informazioni della tua organizzazione per creare un'interfaccia olistica per gli utenti. Il suo assistente IA integrato ti aiuta a ottenere risposte, creare contenuti, scrivere meglio, riepilogare documenti e molto altro ancora.

Può anche riepilogare i rapporti sullo stato di avanzamento, creare elementi da intraprendere e individuare approfondimenti per prendere decisioni importanti.

PrezzoPuoi aggiungere l'IA alla tua area di lavoro Notion a partire da 8 $ al mese per membro.

Ogni software per la creazione di una knowledge base basata sull'IA offre funzionalità/funzioni diverse e risponde a scopi diversi. Scegliere quello giusto e svilupparlo influisce sull'efficacia del tuo lavoro di gestione delle conoscenze. Ecco un approccio completo per creare la tua knowledge base basata sull'IA.

Come creare una knowledge base basata sull'IA

Creare una knowledge base basata sull'IA non significa solo scegliere un software e caricare dei file. Per sfruttare al meglio l'IA è necessario un approccio strutturato. Il framework riportato di seguito offre un ottimo punto di partenza per crearne una utilizzando uno strumento di gestione della conoscenza come ClickUp.

1. Definire gli obiettivi e l'ambito

Puoi creare una knowledge base per un numero di scopi, come il self-service per i tuoi clienti, il supporto agli agenti per i tuoi team, l'esperienza dei dipendenti per i tuoi sviluppatori, le conoscenze generali per i tuoi redattori, ecc. Ognuno di questi scopi richiede input, software e formazione diversi. Quindi, prima di creare la tua knowledge base, definiscine lo scopo.

Obiettivo

Stabilisci un obiettivo semplice per la tua knowledge base basata sull'IA. Definisci chiaramente i tuoi obiettivi. Assicurati che siano ragionevoli e misurabili.

Ambito

Sebbene le basi di conoscenza basate sull'IA siano potenti, non sono la panacea per tutti i problemi. Per renderle efficaci, imposta i limiti della loro applicazione. Sappi cosa rientra e cosa non rientra nel loro ambito.

Utenti

Identifica chi utilizzerà la knowledge base e di che tipo di informazioni avrà bisogno. Usa queste informazioni per prendere decisioni durante tutto il ciclo di vita.

2. Scegli il software e i modelli di IA giusti

Una volta definiti i tuoi obiettivi, scegli il software più adatto alle tue esigenze. Ecco alcune domande da porre al tuo fornitore di software.

Cosa comporta l'IA? Un buon software per la gestione delle knowledge base deve integrare il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per rispondere in modo efficace alle domande degli utenti

Quali funzionalità offre? Oltre a rispondere alle domande, è in grado di eseguire controlli ortografici, apportare correzioni grammaticali, riassumere rapporti, compilare moduli, ecc.?

Com'è l'interfaccia? Il chatbot è intuitivo? È in grado di adattarsi al tono e allo stile della tua organizzazione?

Con cosa si integra? Una knowledge base che integra e sfrutta le informazioni provenienti da vari strumenti dell'area di lavoro può rappresentare un vantaggio straordinario

È scalabile? Man mano che la tua organizzazione e le tue informazioni crescono, lo strumento di IA è in grado di adattarsi alle tue esigenze?

Tutte le informazioni relative al progetto raccolte in un unico posto con ClickUp

Ad esempio, se hai definito il tuo obiettivo come il miglioramento dell'efficienza nel project management, l'ambito come le pratiche ingegneristiche della tua organizzazione e gli utenti come project manager, sviluppatori e scrum master, ClickUp Brain è uno strumento eccellente per questo scopo.

Tuttavia, la domanda più importante che devi porre riguardo a qualsiasi cosa abbia a che fare con l'IA è se garantirà trasparenza e verificabilità. La maggior parte degli strumenti di IA non dichiara le proprie fonti, a differenza di ClickUp Brain.

Come riportato da Tech Crunch all'inizio di quest'anno, "La cosa interessante, però, è che ClickUp ha costruito il sistema in modo tale che non solo citi tutte le sue fonti, ma chieda anche in modo proattivo all'utente se debba creare documenti pertinenti per lui sulla base dei risultati delle query."

3. Raccogli e organizza i dati

Una buona gestione della conoscenza dipende quasi interamente dai dati che vi vengono inseriti. Pertanto, prima di implementare una knowledge base, preparate i vostri dati.

Cura i dati

Raccogli le tue FAQ, la documentazione dei prodotti, le email informative, ecc. Esamina tutti gli strumenti che utilizzi e i dati che potrebbero contenere.

Ad esempio, se stai creando una knowledge base per i team del supporto clienti, potresti voler utilizzare i dati provenienti dalle interazioni con i clienti tramite CRM, email, chat live, ecc.

Le numerose integrazioni di ClickUp rendono la raccolta e l'organizzazione dei dati un gioco da ragazzi

Crea dati

Alcune informazioni potrebbero essere disponibili solo nella mente delle persone. In genere, i dipendenti con maggiore anzianità conoscono i processi e le best practice, che potrebbero non essere documentati. In questi casi, mettili per iscritto.

Usa un linguaggio semplice e accessibile agli utenti di riferimento

Semplifica il gergo che gli utenti potrebbero non conoscere

Includi supporti visivi come tabelle, diagrammi, immagini, ecc.

ClickUp Docs per la creazione di articoli efficaci per la knowledge base

ClickUp Docs è uno strumento intuitivo e collaborativo per creare contenuti per la knowledge base. Inserisci segnalibri, tabelle, immagini e altro ancora per rendere più coinvolgente il tuo documento. Condividilo con gli stakeholder per ricevere commenti e aggiornamenti. Trasforma gli elementi del documento in attività e monitora lo stato dei progressi in tempo reale.

Organizza i dati

Inserisci le informazioni nelle cartelle giuste e assegnagli i tag appropriati. Centralizza le risorse di conoscenza nell'Hub documenti. Verifica qualsiasi documento ClickUp e convertilo in una knowledge base ufficiale per la tua azienda. Se ti sembra un lavoro impegnativo, ClickUp offre una serie di modelli di knowledge base tra cui scegliere.

Scarica questo modello Modello di knowledge base di ClickUp

Il modello di knowledge base di ClickUp può semplificarti questo processo. Questo modello completamente personalizzabile e adatto ai principianti ti aiuta a creare e organizzare le tue conoscenze per categoria, reparto, processo e altro ancora.

Per organizzare i dati più rapidamente, scegli uno strumento di IA in grado di automatizzare questo processo. ClickUp Brain ottimizza senza sforzo la tua knowledge base categorizzando, taggando e organizzando automaticamente le informazioni.

4. Implementa l'IA e testala

Carica tutti i dati che hai raccolto sulla piattaforma di IA per l'addestramento. Piattaforme come ClickUp Brain sono già pre-addestrate e in grado di utilizzare i tuoi dati per generare risposte istantanee. Per un'implementazione più rapida, scegli uno strumento simile.

Una volta configurata la knowledge base basata sull'IA, provala. Poni le domande che ti aspetti che gli utenti facciano. Crea un piccolo gruppo di beta tester tra la tua popolazione di utenti per testarla. Sfrutta questa opportunità per individuare eventuali bug, lacune informative o inesattezze.

Sebbene esistano diversi prodotti eccellenti per implementare la tua knowledge base basata sull'IA, non sei del tutto esente da difficoltà. Ecco alcuni ostacoli che potresti incontrare e come superarli.

Sfide e opportunità nell'implementazione delle basi di conoscenza basate sull'IA

Implementare una knowledge base basata sull'IA è più semplice, accessibile ed economica che mai. Ciò non significa che sia facile. Alcune delle sfide più comuni sono le seguenti.

Mancanza di dati

La maggior parte delle organizzazioni non documenta attivamente le conoscenze relative ai propri processi e progetti. Ancora meno dispongono di sistemi utilizzati da abbastanza tempo da raccogliere dati sufficienti sulle attività quotidiane. Senza questi dati, le basi di conoscenza basate sull'IA ne risentono.

Investi tempo nella selezione, nella creazione e nell'organizzazione dei dati per un'implementazione più efficace della knowledge base basata sull'IA.

Le conoscenze aziendali necessitano di aggiornamenti regolari, senza i quali l'IA avrebbe una condivisione di informazioni obsolete con gli utenti.

Imposta scadenze regolari per gli aggiornamenti dei dati. Assegna a ogni documento un tag con la data di aggiornamento in modo da poterlo rivedere quando necessario. Puoi anche automatizzare questo processo impostando promemoria di aggiornamento. Ad esempio, potresti stabilire che tutti i documenti relativi alla conformità debbano essere aggiornati ogni anno.

Strumento non idoneo

Non tutti gli strumenti sono progettati per fare tutto. Un software progettato pensando al self-service dei clienti potrebbe non essere l'ideale per il coinvolgimento interno dei dipendenti.

Prenditi tutto il tempo necessario per valutare i vari strumenti. Scegli quello che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Se non soddisfa le tue esigenze così com'è, chiedi al fornitore se è possibile personalizzarlo per te.

Reinventare la ruota

Una knowledge base basata sull'IA funziona alla grande se va ad integrare i tuoi sistemi esistenti. Se hai già una knowledge base, non buttarla via e non ricominciare da zero. Partite da quella.

Utilizza la gerarchia delle informazioni per strutturare i contenuti della tua knowledge base basata sull'IA. Aggiorna i documenti e caricali sul tuo nuovo strumento.

Ciò che vediamo oggi sul mercato è solo l'inizio delle possibilità offerte dalle basi di conoscenza basate sull'IA. Il futuro si prospetta ancora più roseo.

Il futuro delle basi di conoscenza basate sull'IA

Le basi di conoscenza basate sull'IA stanno diventando sempre più popolari e si evolveranno fino ad avere un impatto ancora più significativo nel prossimo futuro.

IA a tutto ciclo

Che si tratti di un cliente che desidera acquistare un prodotto o di un dipendente che sta entrando a far parte di una nuova organizzazione, il futuro delle basi di conoscenza basate sull'IA consiste nel gestire il processo dall'inizio alla fine.

L'IA accompagnerà l'utente durante l'intero percorso e lo supporterà in ogni passaggio, mettendolo nelle condizioni di ottenere un esito positivo.

Basta con il lavoro sul lavoro

Oggi le aziende dedicano molto tempo a "lavori di supporto". Ad esempio, i project manager impiegano tempo a redigere verbali delle riunioni, a monitorare chi ha fatto cosa e quando, ecc. Il futuro dell'IA ridurrà al minimo tutto questo.

Generazione automatizzata di conoscenze

In futuro, le basi di conoscenza basate sull'IA saranno in grado di comprendere i processi e creare la relativa documentazione.

Ad esempio, se un agente risolve un reclamo specifico di un cliente in un certo modo, senza che vi sia una voce nella knowledge base al riguardo, l'IA del futuro la creerà e la segnalerà per l'approvazione.

Transizione più fluida dalla conoscenza all'azione

Il prossimo livello di casi d'uso dell'IA nella gestione della conoscenza consentirebbe di passare rapidamente dalle informazioni all'azione. Ad esempio, se qualcuno richiede informazioni sulla politica aziendale in materia di prestiti ai dipendenti, l'IA sarebbe in grado di guidarlo attraverso la procedura di richiesta, la documentazione necessaria, le sequenze, ecc.

Finora, la tecnologia AI ha intrapreso un percorso significativo nella creazione di contenuti, nell'automazione e nell'elaborazione delle informazioni. La fase successiva potrebbe spaziare dagli assistenti vocali agli strumenti di codifica automatica. In futuro, l'AI sarà ciò che noi ne faremo.

Sfrutta al meglio le tue conoscenze con ClickUp Brain

L'impatto del lavoro intellettuale sul mondo cresce ogni giorno. L'automazione e la conoscenza stanno prendendo piede e stanno rapidamente sostituendo il lavoro manuale. In un mondo come questo, accedere, analizzare e utilizzare le informazioni è la competenza più preziosa. Le basi di conoscenza basate sull'IA lo rendono facile.

Un buon software di condivisione delle conoscenze basato sull'IA semplifica la complessità dei dati aziendali per stabilire connessioni tra i vari elementi e offrire agli utenti un quadro più completo. Automatizza il lavoro di routine e libera tempo — e la mente — per la risoluzione creativa dei problemi.

Uno strumento abbastanza potente da realizzare tutto questo deve essere ben progettato. ClickUp Brain è esattamente questo. Progettata attorno ai dati relativi ai progetti all'interno di ClickUp e di tutti gli altri strumenti che hai integrato con esso, l'IA acquisisce una comprensione contestuale del tuo spazio di lavoro e offre risposte chiare e accurate.

Da "Quali sono le mie attività di oggi?" a "Spiegami il processo di controllo qualità", ClickUp Brain è in grado di gestire qualsiasi domanda con facilità. E non è tutto: ti mostrerà la fonte, creando fiducia e trasparenza nella tua relazione con l'IA.

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