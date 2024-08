I 30 blog più potenti sulla produttività (aggiornamento)

Oh, i posti in cui andrete!

Questo è il nome del popolare libro per bambini del Dr. Seuss. Parla di trovare la propria strada, di essere se stessi e di continuare a lavorare sodo. E si conclude con una frase semi-famosa: "Ragazzo, sposterai le montagne"

Ma Da fare per spostare una montagna?

Il Dr. Seuss ci ha dato la speranza, ma non il come.

Dove si può trovare il margine per aiutare a spostare la montagna di lavoro, obiettivi e progetti personali?

In questo articolo, daremo un'occhiata a ciò che rende grandi i blog sulla produttività e ai i 30 migliori blog sulla produttività che vi aiuteranno a spostare la montagna.

Facciamo produttività!

Cosa rende grande un blog sulla produttività?

Conosciamo tutti la sensazione che proviamo quando sta per iniziare l'episodio settimanale del nostro programma preferito: quella sensazione di eccitazione e di faccia piena di popcorn 🍿

Lo stesso vale per il vostro blog di produttività preferito; i grandi blog di produttività dovrebbero avere dei post regolari che aspettate con ansia

Un grande blog deve anche essere fonte di ispirazione e di fiducia. I lettori devono sapere che il lifehack che hanno trovato li aiuterà davvero a superare le loro abitudini improduttive.

I grandi blog sulla produttività non si limitano a fornire consigli per la produttività personale ma forniscono anche spunti di alta qualità sul perché di queste abitudini.

I blog sulla produttività devono anche far riflettere. Se i lettori continuano a pensare a un blog giorni o settimane dopo averlo letto, allora si tratta di un ottimo blog.

Infine, un ottimo blog sulla produttività vi ispira a essere più produttivi, perché questo è il punto centrale!

NOTA: per altri consigli sulla produttività, date un'occhiata a questa guida su come essere più produttivi !

I nostri 30 migliori blog sulla produttività

Il giusto blog sulla produttività non solo vi aiuterà a diventare più produttivi, ma migliorerà anche il vostro modo di comunicare, lavorare e vivere.

Per aiutarvi a scegliere il blog più adatto ai vostri obiettivi, ecco il nostro elenco dei migliori blog sulla produttività:

1. ClickUp

Il nostro blog è un biglietto di prima classe per un viaggio fantastico che connette voi e il vostro team al lavoro che conta.

E, oltre a essere esilaranti (se possiamo dirlo noi stessi 😉 ), i nostri blog offrono anche un servizio di prim'ordine esempi pratici su come realizzare tutti gli obiettivi di produttività.

Dai blog sull'essere produttività nel lavoro ai blog che vi aiuteranno a risparmiare un giorno alla settimana i blog sulla produttività di ClickUp vi offrono tutte le risorse necessarie per conquistare la vostra obiettivi e raggiungere la crescita personale.

E se avete già un blog personale, date un'occhiata a quest'altro post del blog per vedere come ClickUp può essere d'aiuto nella produttività dei blog.

A proposito di risorse, ClickUp è uno strumento di project management che vi aiuta a essere produttivi in tutti i sensi. È il modo perfetto per mettere in pratica tutti i consigli per la produttività che trovate qui.

Perché non ottenere ClickUp oggi? È **gratuito!

Post consigliato: 5 Qualità delle persone produttive

2. Dave Seah

Come ha detto in modo così eloquente una persona a ClickUp: Questo ragazzo è L'UOMO.

Ed è difficile non essere d'accordo.

Dave si definisce un designer investigativo, ma Da fare?

Lui si occupa di ogni design e di ogni produttività che vi viene in mente... e forse non vi viene in mente!

Parla anche di design e tecnologia informatica, quindi se lavorate in questi settori, dovete assolutamente seguire Dave.

Post consigliato: Ottenere incredibili strumenti di produttività e fogli di calcolo

3. Lifehacker

Lifehacker è il capostipite di tutti, il più grande e il più conosciuto, quindi ovviamente non potevamo non includerlo tra i nostri migliori blog sulla produttività.

Il loro nome dice tutto, ovviamente, e i loro argomenti spaziano da consigli e trucchi sui gadget a come asciugare più velocemente i piatti nella lavastoviglie .

Non si tratta solo di consigli di produttività, ma anche di efficienza di vita.

Una sezione sorprendente è la colonna Come lavoro, che presenta diversi imprenditori, leader aziendali, atleti, intrattenitori e altro ancora su come si svolge la loro agenda quotidiana.

Post consigliato: Produttività 101: introduzione alla tecnica del Pomodoro

4. Steve Pavlina

Steve è all'avanguardia nella produttività e nello sviluppo personale dalla fine degli anni '90 e ha persino "tolto il copyright" a tutti i suoi lavori nel 2010.

Il suo argomento principale è trovare il modo di passare meno tempo a concentrarsi su uno stile di vita guidato dall'azienda e più tempo a cercare di fornire valore in modi diversi.

Post consigliato: La sfida delle notifiche gratis

5. Piccolo uomo stupido

Simile ad Angel Hack Life, Dumb Little Man, scritto da Jay White, offre una rapida dose di consigli utili, ma anche argomenti più generali come salute, relazioni e felicità.

La sezione migliore è quella del Come fare, che fornisce un'infarinatura su tutto, dalla ricerca di un appartamento a come pulire la macchina fotografica.

Inoltre, fornisce una serie di consigli sulla produttività per migliorare la giornata e la vita quotidiana flusso di lavoro. non male per un piccolo uomo stupido, eh?

Post consigliato: 55 Correzione di bozze per la produttività

6. Abitudini zen

Questa è un'altra leggendaria produttività blog . Leo Babauta gestisce questo sito dalla fine degli anni '00 e si concentra non solo sulla mindfulness, ma anche su come costruire il migliore e più efficiente sistema di gestione delle risorse umane abitudini più produttive. Il blog si concentra sul cambiamento un passaggio alla volta ed è davvero una presenza tranquillizzante nell'affollato spazio della produttività.

Post consigliato: Come terminare le cose con Twitter

7. LifeDev

Un incredibile sito sulla produttività progettato specificamente per i creativi. A causa di questo focus, ci sono tonnellate di articoli sulla creatività oltre che sulla produttività.

Parla di una certa mentalità del cervello destro che è più "gentile" di molti altri blog orientati all'efficienza.

Post consigliato: Strumenti per la cattura delle idee

8. Raccogli il cervello

Il lavoro di Erin è più che altro un blog di positività mentale che spazia nel panorama della produttività e dell'auto-miglioramento per concentrarsi su come le persone possano condurre una vita complessivamente più soddisfacente.

A tal fine, molti articoli trattano di salute mentale, psicologia e autoformazione. Perché tutti hanno bisogno di essere gentili con la propria mente. 😊 Post consigliato: 6 Passaggi per una pulizia mentale di primavera che tutti possono fare

9. Abbaiare all'albero sbagliato

Se siete alla ricerca di consigli basati su prove e indagini scientifiche sulla produttività e sulle prestazioni, Eric Barker è l'esperto di produttività che state cercando.

Non si tratta solo di "Ho provato questo e ha funzionato per me, ma potrebbe non funzionare per voi"

È roba vera. Da fare anche molte analisi sorprendenti sui dirigenti e sui performer di alto livello.

Post consigliato: Le persone più produttive: 6 cose che fanno ogni giorno

10. Tim Ferris

Conoscete il nome? Tim Ferris è l'autore del best seller The 4_Hour Workweek.

Sì, avete sentito bene: ha scoperto il segreto per lavorare al massimo quattro ore a settimana. Il contenuto di Tim Ferriss è costituito da episodi di podcast che presentano i suoi pensieri, le sue storie, le sue funzionalità/funzioni ospiti e le sue interviste. Se siete alla ricerca di consigli sulla leadership e sulla produttività personale, Tim è il vostro uomo.

E le sue storie personali devono essere interessanti, considerando che parla cinque lingue ed è un campione di kickboxing cinese 🏅

Articolo consigliato: Come gestire il sovraccarico di informazioni (e i social media)

11. 99U

Se volete essere tecnici (e chi non lo è), 99U non è un vero e proprio blog sulla produttività. È più un blog di cultura del lavoro.

Ma è fantastico. È come l'amico più cool ed elegante che conoscete e che ha tutto sotto controllo.

Riescono a dare consigli che cambiano la vita e sono anche bellissimi Da fare. Il team di Adobe lo mette insieme, e io adoro tutti i loro libri che sono assolutamente da leggere .

99u Da fare un'immersione profonda nel mondo dell'arte e poi tornare a respirare per discutere di come un collega stia usando il suo libro per la sua arte il frigorifero dell'ufficio .

Sappiamo tutti che la dispensa dell'ufficio può essere una zona di guerra infida, dove il vostro cibo può finire prigioniero di guerra nello stomaco di qualcun altro.

Post consigliato: Come recuperare dopo il burnout

12. Mark Manson

Mark è un imprenditore online a cui non importa un f$$a. No, davvero, ha scritto un libro sull'argomento. Ed è un bestseller del New York Times.

Chiunque può dire "f-bomb" nella propria arte e attirare l'attenzione, ma Mark lo sostiene con uno stile che lo ha reso una sorta di guru dei fannulloni.

Le sue cose non solo hanno senso, ma è anche un grande scrittore che mette sempre in pratica ciò che predica.

Tutti i suoi post ricevono decine di migliaia di condivisioni, quindi probabilmente avete letto un articolo di Mark senza saperlo. Date un'occhiata a Mark per trovare consigli non convenzionali sulla produttività e sullo sviluppo personale.

Post consigliato: La vita è un video: ecco i codici cheat

13. Stile di vita in esilio

Colin Wright è un artista, marketer e imprenditore che documenta il suo stile di vita minimalista e i consigli appresi in viaggio.

È anche l'incarnazione di un nomade digitale, tanto che lascia che i lettori e gli ascoltatori del suo podcast votare su dove sarà la sua vostra casa.

Speriamo solo che i suoi fan siano gentili e che Colin non si ritrovi in un'altra puntata di Jumanji:

Post consigliato: "Equilibrio educativo"

14. Mantenere la produttività

Questo è uno dei nostri nuovi siti preferiti, anche se è un po' diverso dai tradizionali blog sulla produttività.

Si tratta invece di un blog che recensisce i prodotti di delle migliori app per la produttività. Francesco approfondisce tutte le strumenti per la produttività e condivide anche il suo stack di flusso di lavoro. Prima di decidere di buttarvi a capofitto nella ricerca di una nuova app per la produttività, guardate prima cosa ha da dire Francesco.

Fornisce ottime recensioni pratiche di tutte le app più importanti. Sapete come si dice: guardate prima di saltare e Francesco può fare questo per voi.

15. Diventare minimalisti

Josh Becker si è lamentato con il vicino di casa per la pulizia del garage.

"Forse non hai bisogno di tutta questa roba", gli disse il vicino.

Mentre la maggior parte delle persone si sarebbe arrabbiata, Becker ha riflettuto un po'.

L'ispirazione lo ha spinto a diventare un unclutterer e a dedicare il suo blog alla documentazione del suo stile minimalista.

Si tratta di una soluzione un po' diversa dai normali consigli per la produttività, ma il fatto di non dover rovistare tra le cose o cercare di comprarne altre è un ottimo metodo di vita.

Post consigliato: 10 cose per semplificare la tua vita

16. Marie Forleo

Ci può essere una linea grigia tra life coach e produttività, e Marie passa da entrambi i lati della linea, come un coach di produttività.

Tuttavia, Marie crede che alcune strategie possano funzionare sia nella vita che nel lavoro e spiega come elevare il proprio sviluppo aziendale e personale con l'impostazione degli obiettivi.

Chiunque segua Marie può testimoniare l'ispirazione e l'impegno di Marie motivazione che ricevono da lei.

Le sue interviste approfondite con celebrità, creatori di gusto e creatori di scena sono divertenti e utili.

Invece di scrivere tutto, la giornalista riversa la sua energia in tutti i tipi di contenuto: la parola scritta e i grandi video.

Post consigliato: Il vostro marketing su Facebook infastidisce le persone?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy è un po' diverso, perché si è fatto conoscere in Medio sfruttando l'audience coinvolta della piattaforma per esaminare la abitudini delle persone di maggior esito positivo al mondo.

Partendo da questo, ha sfruttato una miscela unica di analisi, motivazione e sperimentazione.

Hardy, però, va oltre il suo messaggio. Sembra che faccia davvero tutto ciò di cui parla.

Sta studiando per un dottorato di ricerca e scrive in modo prolifico.

Lui e sua moglie si occupano di bambini in affidamento, un'attività monumentalmente difficile.

Simile a Productivityist, che si concentra sul bilanciamento dell'attenzione e dell'intenzione, il contenuto di Benjamin è un buon posto dove cercare un lifehack per bilanciare così tanto!

Ecco come immaginiamo la vita di Benjamin:

Post consigliato: Le 2 chiavi psicologiche di Kobe Bryant per un esito positivo

18. Darius Foroux

Che cosa succederebbe se si riformulassero le priorità in termini di utilità, piuttosto che di produttività?

Come cambierebbe la vostra mentalità? Riuscireste comunque a raggiungere i vostri obiettivi? Questa è la teoria di questo blogger, Darius Foroux.

È anche uno scrittore innovativo che affronta la procrastinazione e la creatività con uguale abilità.

Inoltre, i suoi disegni al tratto sono divertenti da seguire.

**Post consigliato Come sconfiggere la procrastinazione (con il supporto della scienza)

19. Tynan

Tynan è una specie di leggenda. È uno degli artisti del pick-up presenti nel libro ormai semiclassico di Neil Strauss, The Game. Tynan ha abbandonato quella vita e ora si imbarca in missioni epiche e avventure di viaggio mentre costruisce SETT, una piattaforma di blogging.

Ha lasciato l'università nel 2000 e non si è mai guardato indietro.

A proposito di università, Lifehack.org si definisce l'università della vita. Dategli un'occhiata se avete bisogno di consigli su, beh, la vita.

Comunque, tornando a Tynan, i suoi consigli mescolano un po' di avventura, praticità e un pizzico di fiducia per aiutarvi a pensare più chiaramente e darvi la sicurezza di condurre un tipo di vita diverso.

Post consigliato: L'MBA dello spaccone

20. Fare uso di

MakeUseOf è sicuramente un sito di notizie e tecnologia, ma contiene anche un'ottima sezione sugli strumenti e le tecniche di produttività.

Qui troverete i classici trucchi e gadget di cui avete bisogno, ma anche tonnellate di consigli utili e programmi di formazione per Excel, Microsoft Word o Google Calendar che potete utilizzare per MakeUseOf 😉

Post consigliato: Come essere più produttivi senza un elenco di cose da fare

21. Todd Henry

Ciò che mi piace di Todd Henry, più di molti altri imprenditori solitari, è che offre chiavi di lettura per il proprio lavoro consigli per la collaborazione. Molti di quegli hustler in giro per il mondo stanno trovando il modo di lavorare per se stessi (deve essere bello)

Ma molti di noi lavorano in team con funzioni e competenze diverse.

E con molti errori di comunicazione..

Todd Henry passa a colmare questa lacuna. Il suo blog non parla solo di team in particolare, ma di team creativi, che devono fare brainstorming e lavorare insieme per generare nuove soluzioni.

Post consigliato: Concentrarsi con queste 3 domande

22. Raccolta di cervelli

Maria Popova e il suo blog Brain Pickings sono sicuramente i beniamini dell'ambiente accademico. Da fare immersioni profonde su personaggi storici e poi tornare indietro per analizzare cosa ha lavorato e cosa no nel passato.

È molto colta e sa trarre esempi e analogie da una varietà di fonti per fare un'applicazione pratica.

È la migliore insegnante di storia che abbiate mai avuto!

Post consigliato: Fissa vs. Crescita: Le due mentalità che formano la nostra vita

23. Efficienza asiatica

Un gruppo di amici (che si dà il caso siano asiatici!) si è riunito e ha deciso di ricercare i migliori sistemi di produttività che li avrebbero aiutati a ottenere un vantaggio in più.

Simili ai blog GTD (getting things done), questi blogger danno consigli pratici, formule e altro ancora per riuscire a terminare le cose. Hanno anche episodi di podcast che vi aiuteranno a pensare in modo strategico a ogni cosa del vostro elenco di cose da fare, in modo da trovare il massimo valore.

I loro consigli per la produttività spaziano dagli hack tecnologici agli accorgimenti per la gestione del tempo, e non si limitano alle cose banali che avete letto un sacco di volte.

Ma accetteremo comunque queste cose un po' leggere:

Post consigliato: 5 modi per dare una svolta a una giornata improduttiva

24. HelpScout

L'azienda che si occupa di assistenza clienti e help desk ha anche delle ottime idee su come ottimizzare la giornata, i flussi di lavoro e gestire in modo produttivo i problemi dei clienti che possono presentarsi.

Questo include la promozione di interazioni e servizi eccellenti, in modo che la vostra azienda abbia un esito positivo.

Post consigliato: Le 10 migliori alternative a Helpscout

25. HubSpot

Negli ultimi dieci anni circa, HubSpot ha creato un blog eccezionale... ed è anche una delle aziende SaaS in più rapida crescita. Ma noi siamo qui per il loro blog.

Se state cercando qualcosa che vi aiuti a diventare più efficienti in questo lasso di tempo, è probabile che vi siate imbattuti in un articolo di HubSpot.

Sono molto approfonditi e offrono anche molti modi per accedere ai contenuti: modelli, guide, liste di controllo e altro ancora.

La maggior parte dei contenuti è dedicata alle startup, alle best practice aziendali e di marketing digitale, ma anche alla produttività per migliorare la vostra attività e il vostro lavoro di squadra.

Dategli un'occhiata se non l'avete ancora fatto (anche se probabilmente l'avete già fatto).

Post consigliato: Come essere efficienti: 7 modi sostenuti dalla scienza per costruire la velocità come abitudine

26. Zapier

Le connessioni e le integrazioni di Zapier sono essenzialmente la definizione moderna di produttività.

Zapier proietta i lettori nel futuro della produttività.

L'intera azienda si basa sul miglioramento dei processi e sulla semplificazione dei flussi di lavoro.

Il loro blog non fa eccezione. Oltre a offrire spunti tecnici, ha anche una vena di produttività per lo sviluppo personale.

Post consigliato: Le app in più rapida crescita del 2021

27. Terra di produttività

L'esigenza di Productivity Land è nata quando due esperti di marketing hanno voluto trovare lo strumento perfetto per la produttività che soddisfa tutte le loro esigenze.

Sia Frank che Steve, che hanno anche un background nel project management, hanno presto scoperto che non esisteva uno strumento perfetto disponibile sul mercato e hanno quindi creato una piattaforma per aiutare le persone a prendere decisioni migliori e informate quando valutano i prodotti.

Productivity Land offre recensioni di strumenti per la produttività, approfondimenti sul project management e consigli per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

In pratica si tratta di una Disney Land per adulti che vogliono essere produttivi? 🤔

Post consigliato: Il miglior software di project management del 2019 (Free e a pagamento)

28. Produttività e prosperità

Se siete fan di Michael Hyatt, allora Productive Flourishing avrà un senso per voi.

Productive Flourishing è un blog popolare per imprenditori e visionari alla ricerca di un esito positivo. L'obiettivo è aiutare chi ha idee brillanti a trasformarle in aziende sostenibili e redditizie.

Anche se la maggior parte dei loro blog si concentra su gestione del tempo e lo sviluppo aziendale, ma offrono anche una visione di come lo sviluppo personale possa contribuire all'esito positivo. rifiorisci

Posto consigliato: Una buona cura di sé è il fondamento della prosperità

29. Blog Evernote Evernote è un'app per prendere appunti progettata per aiutare le persone a organizzare e gestire le attività.

Il loro blog si concentra sulla ricerca di ispirazione in luoghi inaspettati, come quei bambini che scoprirono Narnia attraverso un armadio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/image7.gif aprire l'armadio di narnia /$$$img/

Ci sono anche ottimi consigli su gestione del tempo e modi efficaci per lavorare da casa.

La maggior parte dei contenuti può essere messa in pratica insieme alla loro app.

Post consigliato: 4 modi per rimanere concentrati e terminare il lavoro

30. Produttività Pro

Laura Stack è letteralmente una professionista della produttività. È una professionista della produttività commerciale, della leadership e della produttività personale.

è un'intera quantità di produttività!

Qualunque sia la produttività che cercate, Laura è in grado di soddisfarvi. Pensiamo che sia molto brava perché è anche una pluripremiata oratrice che ha partecipato a funzionalità/funzione in Rivista Forbes .

Scopri il suo Canale YouTube per vedere questo esperto di produttività in azione.

Post consigliato: Prepararsi al successo: Sei modi in cui il lavoro al Front End assicura un esito positivo

Conclusione

Il libro del Dr. Seuss è divertente e fonte di ispirazione.

Non è possibile spostare le montagne con esso.

Lo stesso vale per i blog consigliati sopra.

Non è sufficiente. Dovete fare qualcosa con le informazioni che leggete.

In altre parole, dovete mettere a frutto i loro consigli.

Quindi, se volete essere più produttivi, in ultima analisi, dipende da voi e dal vostro team.

A questo proposito, ClickUp è l'aggiunta perfetta a qualsiasi team.

Con tonnellate di funzionalità/funzione che possono aiutarvi a mettere a frutto tutti questi consigli sulla produttività, è l'unico strumento di cui avrete bisogno per essere davvero più produttivi!

Quindi ottenere ClickUp gratis per sentirvi così ogni giorno: