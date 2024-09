Come entrare nel settore commerciale del software

Una carriera nel settore commerciale è spesso visualizzata come frenetica e ad alto potenziale. Si tratta di mantenere una solida pipeline di clienti, di passare frequentemente da una telefonata a una riunione e di presentare proposte commerciali che catturino l'attenzione. Ma non si tratta solo di frenesia.

In definitiva, come rappresentanti commerciali, vi impegnate a creare connessioni genuine con i clienti e a rispondere alle loro esigenze. Se vi occupate di questo, i traguardi commerciali e gli incentivi si prenderanno cura di voi stessi.

Una carriera commerciale nel settore del software vi pone in prima linea nell'aiutare le aziende a utilizzare il software per risolvere i problemi. Non si tratta solo di vendere un prodotto; in quanto parte del team commerciale, si offrono soluzioni tecnologiche che possono cambiare radicalmente il modo in cui un'azienda opera.

Da fare, quindi, per entrare nel settore commerciale del software? Da fare per sviluppare le competenze commerciali? Da fare: cosa fa un tipico venditore di software? giornata nella vita di un responsabile commerciale nel mondo del software? È possibile entrare nel settore commerciale del software senza alcuna esperienza?

Questo post risponderà a tutte le vostre domande su come entrare nel mondo commerciale del software. Iniziamo.

Che cos'è la vendita di software?

La vendita di software si riferisce al processo di vendita di prodotti o servizi software ad aziende o privati.

Le vendite di software possono includere software on-premise, soluzioni basate su cloud (SaaS) e vari altri prodotti commerciali app commerciali spesso personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, come il piano Enterprise Resource Planning (ERP), il Customer Relationship Management (CRM) e il software di produttività personale.

Una carriera commerciale nel settore del software è perfetta per chi ama combinare la passione per la tecnologia con le capacità umane.

I professionisti della vendita di software devono comprendere le esigenze dei clienti, dimostrare il valore dei prodotti e garantire la soddisfazione e la fidelizzazione degli acquirenti offrendo assistenza.

Qual è la funzione di un rappresentante commerciale di software?

Se doveste passare a questa professione, il vostro ruolo includerebbe in genere le seguenti attività e responsabilità:

Chiamate a freddo, prospezioni e attività di outreach per identificare e coinvolgere potenziali clienti come rappresentante commerciale

per identificare e coinvolgere potenziali clienti come rappresentante commerciale **Comprendere le sfide comuni del settore e offrire proposte di valore personalizzate attraverso dimostrazioni e presentazioni dei prodotti come ingegnere commerciale

Negoziare contratti e chiudere accordi gestendo i prezzi, le condizioni e le transazioni con i potenziali client come parte dei team commerciali dell'organizzazione

gestendo i prezzi, le condizioni e le transazioni con i potenziali client come parte dei team commerciali dell'organizzazione Gestire una pipeline di progetti, gestire il piano degli account e le previsioni per massimizzare le entrate nella zona geografica assegnata come account executive nel settore del software

per massimizzare le entrate nella zona geografica assegnata come account executive nel settore del software Scoprire e stabilire partnership strategiche con influencer di terze parti chiave per espandere la visibilità del prodotto e la portata del mercato utilizzando diversi strumenti commerciali

per espandere la visibilità del prodotto e la portata del mercato utilizzando diversi strumenti commerciali Fornire supporto tecnico ai clienti dopo l'acquisto del prodotto come parte integrante dell'esperienza commerciale

dopo l'acquisto del prodotto come parte integrante dell'esperienza commerciale **Mantenere la conoscenza e la consapevolezza delle soluzioni software, delle tecniche di vendita, dell'esperienza commerciale, della strategia di vendita e della generazione di lead, e tenersi aggiornati sull'evoluzione del settore tecnologico

Quanto guadagna un rappresentante commerciale di software?

Le ricerche mostrano che il lo stipendio medio di base di un rappresentante commerciale di software negli USA è di 100.993 dollari, mentre il compenso aggiuntivo medio in denaro è di 63.310 dollari.

Inoltre, l'Ufficio delle statistiche del lavoro progetta una crescita del 22% nell'industria dello sviluppo del software entro il 2030. Per coloro che si chiedono perché e come entrare nel settore delle vendite di software, la retribuzione dimostra che esistono notevoli opportunità di reddito per i rappresentanti commerciali e i responsabili delle vendite di software.

Come entrare nella vendita di software senza esperienza: Percorsi tipici e aggiornamento per un cambio di carriera

Che siate studenti che stanno esplorando programmi di laurea o che stiate cercando di passare alle vendite di software da una carriera diversa, ecco come prepararvi per una professione nel settore commerciale del software.

1. Seguire corsi introduttivi sui processi commerciali

Una laurea in ambito aziendale, di marketing o in un campo correlato può fornire conoscenze fondamentali, ma non è l'unica strada percorribile. Per chi proviene da un background non aziendale, è bene integrare la propria formazione con un'area di specializzazione aggiuntiva per ampliare le proprie competenze.

Ad esempio, se desiderate un programma di formazione commerciale più tradizionale, seguite un corso commerciale presso un'università locale o un community college. Oggi molti istituti di formazione offrono corsi aziendali sullo sviluppo delle vendite, dandovi la possibilità di imparare da professionisti esperti.

In alternativa, seguite un corso online per sviluppare le vostre competenze tecniche o optate per uno stage presso un account manager che vende strumenti software o in un settore commerciale correlato.

2. Sviluppare le competenze necessarie per entrare nel settore commerciale del software

Gli studenti e le persone che desiderano cambiare carriera dovrebbero concentrarsi sulla combinazione di competenze hard e soft.

Ad esempio, imparate a utilizzare una soluzione CRM, in quanto è parte integrante del monitoraggio dei contatti e delle kPI commerciali impostare promemoria di follow-up e analizzare i dati commerciali.

Strumenti popolari come Salesforce, HubSpot, ClickUp o Zoho CRM offrono risorse e certificazioni gratis che possono aiutare a migliorare questa difficile abilità.

Poiché un ruolo commerciale richiede una comunicazione efficace, affinate la vostra capacità di articolare le USP dei prodotti e di rispondere alle query con tatto. Seguire corsi di public speaking, negoziazione e comunicazione persuasiva può migliorare questa soft skill

Inoltre, concentratevi sull'ascolto attivo. Dovete essere in grado di capire le esigenze del cliente e di adattare la vostra proposta di conseguenza per soddisfarle. ascoltare prima, parlare poi" dovrebbe essere il vostro mantra come rappresentanti commerciali di software.

3. Rafforzate le vostre conoscenze tecniche

Anche se non è necessario essere un codificatore, avere una conoscenza di base dello sviluppo software, del cloud computing, dell'analisi dei dati, ecc. può essere molto vantaggioso. Potete acquisire queste conoscenze seguendo brevi corsi su piattaforme di e-learning come Coursera, Udemy o LinkedIn Learning.

Un altro modo efficace per acquisire competenze tecniche è imparare a conoscere i prodotti software specifici che vi interessa vendere. Da fare studiando le demo dei prodotti, leggendo i whitepaper, partecipando ai webinar e ascoltando le lezioni di podcast commerciali .

4. Ottenere un'esperienza commerciale sul posto di lavoro

Se non avete esperienza formale, assumete ruoli commerciali freelance o a contratto per costruire il vostro portfolio.

Ad esempio, potreste unirvi a una startup tecnologica e fornire assistenza commerciale virtuale per sei mesi, mentre vi laureate. Esplorate le opportunità pertinenti su siti come Toptal, Upwork, CloudPeeps e Monster Jobs.

Ricordate che anche i progetti a breve termine possono aiutarvi a sviluppare una solida esperienza e a farvi sentire a vostro agio nell'utilizzo delle risorse umane strumenti commerciali per il project management, la gestione delle relazioni con i clienti, la generazione di contatti e l'invio di informazioni, ecc.

Oppure, cercate stage che offrano un'esposizione ai processi di vendita, alle interazioni con i clienti e alla conoscenza dei prodotti, anche se non si tratta di un ruolo direttamente commerciale. Questo vi aiuterà a costruire competenze pratiche e a creare una rete di contatti come rappresentanti commerciali di software.

Gli stage possono anche portare a offerte di lavoro a tempo pieno, offrendovi un percorso diretto nel campo.

5. Ottenere certificazioni

Se state mirando a un tipo specifico di software, optate per le certificazioni tecniche.

Ad esempio, la certificazione AWS Certified Cloud Practitioner è utile per conoscere i software basati sul cloud, mentre Google Analytics è ideale per gli strumenti di analisi.

Dedicate del tempo all'apprendimento di metodologie di vendita efficaci, come SPIN Selling, il modello Challenger Sales o Consultative Selling . Queste metodologie forniscono un quadro di riferimento basato sulla ricerca per lavorare e chiudere affari complessi con processi commerciali estesi.

Come fare domanda per un lavoro commerciale nel settore del software: Suggerimenti per trovare lavoro nel settore commerciale del software

1. Preparate il materiale per la candidatura

Iniziate creando o aggiornando il vostro curriculum.

Mettete in risalto le esperienze rilevanti, come i risultati commerciali e la familiarità con i prodotti software. Evidenziate la vostra capacità di raggiungere i traguardi commerciali, di gestire le relazioni con i clienti e di chiudere le trattative, utilizzando i seguenti strumenti strumenti di produttività commerciale .

Se avete terminato uno stage o avete lavorato come freelance nel settore commerciale, includetelo. Questo è particolarmente importante se questa è l'unica esperienza che avete al momento.

Infine, scrivete una lettera di presentazione convincente. Spiegate perché siete adatti e in che modo le vostre competenze possono essere utili a un'azienda di software. Personalizzate questa lettera di presentazione per ogni azienda a cui vi candidate.

💡 Pro Tip: Assicuratevi sempre che il vostro profilo LinkedIn sia aggiornato e ottimizzato per i ruoli commerciali nel settore del software. Includete una foto professionale, un titolo pertinente e d'impatto e un riepilogo dettagliato di ciò che portate in tabella.

2. Ricerca di opportunità di lavoro

Esistono diversi siti web in cui è possibile trovare elenchi di offerte di lavoro nel settore commerciale, tra cui:

SimplyHired

Indeed

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Utilizzate la funzionalità/funzione di ricerca di ogni piattaforma per filtrare le offerte di lavoro in base al titolo, alla posizione, al livello di esperienza e altro ancora. È possibile impostare job alert per ricevere notifiche sulle nuove opportunità.

Molte aziende pubblicano le offerte di lavoro direttamente sui loro siti web prima di elencarle sulle Bacheche. È possibile identificare le organizzazioni per cui si è interessati a lavorare e visitare regolarmente la loro pagina dedicata alle carriere.

3. Sfruttare la propria rete

Il networking è uno strumento potente per far progredire la vostra carriera nel settore commerciale del software.

Partecipate alle conferenze e ai seminari del settore. Potrete entrare in contatto con le figure chiave, conoscere le ultime tendenze e creare connessioni significative. Potete anche partecipare a gruppi di discussione, porre domande e fare volontariato a questi eventi per aumentare la vostra visibilità.

Potete cercare e unirvi a gruppi e comunità di LinkedIn dedicati alla tecnologia e al SaaS, appositamente curati per i professionisti della vendita di software. Partecipate attivamente alle discussioni, condividete contenuti di valore e interagite con i membri dei gruppi.

Infine, se avete frequentato un'università, una scuola professionale o un programma di formazione specifico, sfruttate la vostra rete di ex allievi. Molti ex-allievi sono disposti ad aiutare i colleghi laureati, soprattutto se condividono un percorso formativo comune. Rivolgetevi a loro, chiedete consigli e informatevi se sono a conoscenza di offerte di lavoro.

Le segnalazioni possono essere molto più efficaci di una domanda di lavoro o di un freddo messaggio su LinkedIn.

4. Prepararsi ai colloqui di lavoro

Ricordate che non esiste un venditore nato. I grandi rappresentanti commerciali si preparano seriamente e affinano le loro capacità nel tempo con la pratica e l'esperienza.

Questo concetto vale anche per la ricerca di un lavoro.

Una volta presentata la candidatura, preparatevi ai colloqui.

Familiarizzate con le domande più comuni, come "Da fare per gestire gli oggetti?" o "Descrivi un momento in cui hai trasformato un potenziale cliente in un cliente" Dovete essere in grado di parlare del vostro approccio commerciale, di come gestite i vostri contatti e di quanto siete abili con i clienti strumenti di automazione commerciale .

Inoltre, le aziende si aspettano che i candidati abbiano una solida conoscenza dei prodotti che vendono. Da fare, quindi, una ricerca sul software: comprenderne le funzionalità/funzione, i vantaggi e il confronto con la concorrenza.

Dimostrare di conoscere il prodotto durante il colloquio dimostra che siete seriamente interessati al ruolo e pronti ad affrontare il lavoro.

Dopo il colloquio, inviate all'intervistatore o agli intervistatori un'email di ringraziamento. Nell'email, esprimete il vostro apprezzamento per l'opportunità e ribadite brevemente il vostro entusiasmo per il ruolo e il motivo per cui siete adatti. Questo semplice gesto può lasciare un'impressione positiva nel team di assunzione.

Se non avete ricevuto una risposta dopo un periodo ragionevole, seguitela con gentilezza. Ribadite il vostro interesse per la posizione e informatevi sullo stato della vostra candidatura. Questo follower può mantenervi in cima ai pensieri durante il processo di assunzione.

Come prepararsi al ruolo nel settore commerciale del software con ClickUp

Sebbene possiate gestire i vostri obiettivi di apprendimento con carta e penna, un foglio di calcolo o un documento Google, a lungo termine ciò potrebbe non essere sufficiente. Avete bisogno di una piattaforma che non solo monitorizzi il vostro stato, ma che vi aiuti anche a fare un piano per continuare a imparare e colmare le lacune di competenze.

È qui che ClickUp per il settore commerciale entra in scena. La sua interfaccia intuitiva e la ricca serie di funzionalità/funzione soddisfano le esigenze uniche di ogni aspirante professionista commerciale. Con i suoi oltre 1000 modelli, aiuta a organizzare le attività, a fissare obiettivi chiari e ad automatizzare le promemoria, snellendo il flusso di lavoro commerciale.

Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Modello di elenco di ClickUp per organizzare e categorizzare le informazioni.

Modello di elenco di ClickUp

Modello di elenco ClickUp

Da fare di più in meno tempo con il modello di elenco di ClickUp

Con questo modello, è possibile:

Suddividere attività complesse in parti più piccole, come ad esempio la preparazione di un curriculum, la candidatura a un lavoro/tirocinio, l'apprendimento di diversi software commerciali

Dare priorità agli elementi in ordine di importanza e urgenza

Aggiungere stati personalizzati come Completato, In corso e Da fare a ogni attività

Modello ClickUp Kanban

Un altro strumento utile è Il modello Kanban di ClickUp . Aiuta ad aumentare la visibilità di ogni attività nel percorso commerciale.

Il modello Kanban di ClickUp

Consente inoltre di:

Impostare notifiche per rimanere aggiornati sul proprio percorso di apprendimento

Categorizzare e aggiungere attributi ai vostriObiettivi di ClickUp per il contesto

Taggare, assegnare attività secondarie annidate e creare dipendenze dalle attività per gestire in modo efficiente il flusso di lavoro

ClickUp Dashboard

Oltre a questi modelli, il ClickUp Dashboard fornisce una panoramica immediata degli obiettivi e delle attività cardine dell'apprendimento. In questo modo, si può mantenere la rotta senza inutili distrazioni.

La salsa segreta per il vostro esito positivo: i dashboard di ClickUp

Potete personalizzare le viste dell'interfaccia in base alle vostre preferenze, sia che preferiate un Elenco, una Bacheca o una Tabella per una maggiore chiarezza visiva.

Ad esempio, utilizzando Visualizzazione del calendario di ClickUp è possibile trascinare e rilasciare le attività per programmarle facilmente e integrarle con Google Calendar.

Gestite e organizzate i progetti e programmate le attività nella flessibile visualizzazione Calendario, per avere sempre tutti sulla stessa pagina

ClickUp Brain

Inoltre, imparate come utilizzare l'IA in ambito commerciale formazione.

Supponiamo di volere informazioni specifiche sulla nostra posizione rispetto a una particolare attività o obiettivo. In questo caso, si può usare ClickUp Brain per cercare e recuperare istantaneamente informazioni da qualsiasi dashboard dell'area di lavoro.

Scatenate la creatività, create modelli o generate copie alla velocità della luce con il miglior partner al mondo per il brainstorming

Può farvi risparmiare molto tempo e lavoro richiesto, soprattutto se desiderate gestire l'intero programma su un'unica piattaforma software come ClickUp.

Inoltre, ClickUp Brain, un assistente di scrittura IA, vi aiuta a redigere email di outreach personalizzate in pochi secondi. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per le posizioni commerciali di primo livello, dove le email devono essere nitide e grammaticalmente corrette.

Utilizzate gli strumenti di IA di ClickUp Brain per scrivere, riepilogare/riassumere, correggere e tradurre qualsiasi tipo di testo in ClickUp Documenti

Potete anche affidarvi a ClickUp Brain per redigere i vostri curriculum in modo professionale e assicurarvi che nulla di importante vada perso.

Un'altra funzionalità/funzione utile per i professionisti del settore commerciale che desiderano aggiornarsi è la Modello di obiettivi intelligenti di ClickUp .

Modello di obiettivi intelligenti ClickUp

Modello per gli obiettivi intelligenti di ClickUp

Questo modello consente di definire obiettivi SMART. SMART è l'acronimo di Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-bound.

Ad esempio, un obiettivo SMART per un professionista del settore commerciale potrebbe essere: Completare un corso di certificazione Salesforce entro tre mesi, monitorando le attività cardine settimanali attraverso ClickUp.

Tuttavia, l'uso di ClickUp non è limitato alla costruzione costante delle competenze necessarie per una carriera nel settore commerciale del software, ma è anche uno dei principali strumenti di formazione per la gestione delle risorse umane strumenti di abilitazione commerciale sul mercato.

Quando iniziare un nuovo lavoro nel settore commerciale del software, una risorsa preziosa che potete apportare al vostro team è la capacità di sfruttare la tecnologia in modo efficace.

Immaginate quanto potreste essere più efficienti se non doveste reinventare la ruota per ogni email, proposta o follower. In qualità di nuovi gestori del team, l'uso di modelli assicura che la messaggistica, il monitoraggio dei lead e il programma commerciale siano organizzati, professionali e allineati alla strategia del team.

Modello di piano commerciale ClickUp

Il Modello di piano commerciale di ClickUp consente di fissare e monitorare obiettivi significativi, di organizzare le informazioni sulla vostra base di clienti in un unico luogo e di accedervi facilmente quando necessario.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png Modello di piano commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104374&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzate questo modello per:

Stabilire una struttura chiara per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi commerciali

Analizzare i dati e le prestazioni commerciali per ricavare informazioni utili all'azione

Creare strategie per il lancio di nuovi prodotti e per migliorare l'esperienza dei clienti

Impostare le sequenze delle attività, monitorare lo stato di avanzamento e tenere informati gli stakeholder

Questi modelli di piano commerciale vi permettono di gestire con sicurezza un volume di lavoro più elevato, in quanto eliminano la necessità di fare manualmente brainstorming sui contenuti delle proposte commerciali.

Iniziare bene il viaggio commerciale del software

L'attività commerciale consiste nel fornire ai clienti un valore incommensurabile; la vendita di software non fa eccezione.

La risposta alla vostra domanda su come entrare nella vendita di software sta nelle seguenti best practice:

Continuare a informarsi e ad aggiornarsi sui diversi tipi di prodotti software che potreste vendere, come SaaS, soluzioni per aziende, IA e app per dispositivi mobili

Familiarizzare con le tendenze del settore, con le aziende software più importanti della vostra nicchia e con le esigenze generali dei clienti

Con le strategie di vendita e i suggerimenti che abbiamo condiviso in questo blog, sarete sicuramente in grado di ottenere un vantaggio nelle vendite di software. E naturalmente, per avere uno strumento dinamico di project management e di vendita come alleato nel vostro percorso di apprendimento e nella vostra carriera nella vendita di software, potete sempre contare su ClickUp. Iscrivetevi gratis a ClickUp e raggiungete facilmente gli obiettivi commerciali del vostro software. Tutto il meglio!