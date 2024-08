Podcast sulle vendite: Liberate il vostro potenziale di vendita con le intuizioni degli esperti

I podcast commerciali sono una vasta fonte di conoscenza che offre spunti di vita reale da parte di professionisti della vendita, leader del marketing e imprenditori.

Che siate leader delle vendite B2B, sales coach, venditori alle prime armi, appassionati in cerca di sviluppo personale o leader aziendali che vogliono costruire una cultura commerciale di supporto, queste risorse sono una miniera d'oro di informazioni sulle vendite di alta qualità.

Questo blog elenca i migliori podcast commerciali da ascoltare nel 2024. Segnalibro questo blog in modo da poterlo condividere con il vostro team per migliorare l'efficacia commerciale della vostra organizzazione.

Importanza dell'ascolto dei podcast commerciali

Per salire di livello nella vostra carriera commerciale, dovete imparare come i migliori leader raggiungono l'esito positivo. Ecco tre fattori da considerare quando si riflette sull'importanza di un podcast sull'impegno commerciale.

Apprendimento continuo

Il tempo è fondamentale per i manager commerciali, ma l'aggiornamento professionale richiede tempo. I podcast offrono ai professionisti del settore commerciale l'alternativa perfetta al tradizionale format di apprendimento in aula.

La cosa migliore è che si può ascoltare un podcast commerciale al lavoro tra una pausa caffè e l'altra o a casa mentre si completano le faccende domestiche. Da fare: il 43% degli ascoltatori di podcast ascoltano i loro podcast preferiti durante il viaggio? Tuttavia, se volete imparare seriamente, dedicate del tempo all'ascolto dei podcast commerciali, perché sarete più attenti ai consigli pratici piuttosto che al multitasking.

Motivazione e ispirazione

I principali esperti di vendite condividono volentieri le loro strategie, le loro storie di esito positivo e i loro consigli pratici sulle sfide in tempo reale nel mondo aziendale e delle vendite. Vi daranno un'occhiata a come hanno risolto affari complessi che sono diventati il punto di svolta della loro carriera commerciale e vi daranno informazioni sui pionieri dell'esito positivo della comunità delle vendite.

Se siete alla ricerca di una nuova fonte di ispirazione, i podcast potrebbero motivarvi a sviluppare una mentalità di crescita o a diventare un esperto commerciale.

Opportunità di networking

I podcast sono ottimi spunti di conversazione ed eccellenti strumenti di connessione con professionisti del settore commerciale.

Il conduttore del podcast ufficiale di SaaStr, Jason Lemkin, consente agli ascoltatori di entrare a far parte della comunità online di esperti di vendite SaaS, che annovera tra i suoi membri i leader veterani del settore commerciale.

Questi forum offrono agli ascoltatori l'opportunità di impegnarsi in feedback e discussioni. Sfruttate le opportunità di condivisione per entrare in contatto con altri professionisti del settore commerciale e condividere strategie per migliorare il vostro lavoro.

I Podcast commerciali più ascoltati e apprezzati

Ecco il nostro elenco dei 13 migliori podcast commerciali per aiutarvi a migliorare le vostre capacità di vendita, imparare nuove strategie di vendita e trarre ispirazione da storie di esito positivo.

1. Podcast sull'abilitazione commerciale con Andy Paul

via Podcast sull'abilitazione commerciale Andy Paul è un esperto commerciale con oltre tre decenni di esperienza nella leadership delle vendite. Il suo canale YouTube contiene oltre 700 video.

Fate titolo su Apple Podcasts per ascoltare gli ultimi episodi del podcast di Paul sull'abilitazione commerciale. Ogni episodio presenta interviste a esperti di vendite e leader aziendali e tratta vari argomenti, come le strategie di abilitazione alle vendite, la tecnologia di vendita, la leadership commerciale e le storie di esito positivo.

Non potremo mai raccomandare abbastanza questo podcast ai professionisti del settore commerciale. Gli approfondimenti sulle vendite B2B forniti da questo podcast sulla leadership commerciale accelereranno il vostro percorso di apprendimento.

**Episodi da ascoltare assolutamente

2. Prospettiva pratica

via Podcast pratico sulla prospezione Jed Mahrle, ex dirigente commerciale di PandaDoc, conduce il podcast Practical Prospecting. Ha creato il team outbound di PandaDoc e ha aiutato l'azienda a raggiungere una valutazione di un miliardo di dollari. Dopo aver lasciato PandaDoc, Mahrle ha lavorato con Mailshake, prenotando oltre 100 riunioni outbound qualificate al mese.

Se volete affinare la vostra strategia di prospezione commerciale in uscita e imparare le regole e le regole da non seguire direttamente dalla bocca del cavallo, questo podcast fa per voi. Oltre all'esperienza pratica di Jed nella costruzione di team da zero e nella generazione di lead da email a freddo, il podcast si avvale anche di illustri ospiti.

Oltre a trattare i dettagli tecnici, Mahrle, in qualità di conduttore commerciale, tratta argomenti di interesse. In uno degli episodi ha invitato Kris Rudeegraap, fondatore di Rendoso, a chattare su come i dirigenti commerciali dovrebbero inviare regali ai loro potenziali clienti.

Episodi da ascoltare assolutamente:

3. Il vostro Podcast MBA per il settore commerciale

via Il vostro Podcast MBA per il settore commerciale Jeff Hoffman e Cece Aparo conducono il podcast Your Sales MBA, una destinazione unica per i principianti che vogliono imparare qualcosa di commerciale. Hoffman è un autore di programmi di formazione commerciale pluripremiati con oltre 25 anni di esperienza di lavoro con aziende come Google e Akamai Technologies. Aparo è un veterano del settore commerciale e del marketing e ha lavorato con organizzazioni globali, aiutandole a migliorare le loro entrate e la loro pipeline.

Insieme, agiscono come coach commerciali virtuali, motivando e rafforzando la fiducia dei professionisti delle vendite in erba. Il podcast Sales MBA si concentra sul "come" anziché sul "perché", fornendo consigli d'impatto e approfondimenti praticabili per aiutarvi a superare le sfide e a chiudere più affari.

**Episodi da ascoltare assolutamente

4. Il Podcast GTM

via GTM Ora Condotto da Scott Barker, il Podcast di GTM vi offre le ultime intuizioni dei leader di mercato e degli strateghi di tutto il mondo.

Vi dà accesso alle ultime tendenze (come il social selling e l'utilizzo della psicologia delle vendite per incrementare le vendite) e agli approfondimenti dei leader di pensiero e dei professionisti del settore. Gli argomenti trattati includono l'abilitazione commerciale, lo sviluppo, la vendita basata sugli account e l'allineamento tra vendite e marketing B2B.

Questo podcast è ideale per i professionisti di tutti i livelli, perché offre tecniche commerciali che possono essere implementate immediatamente. È stato progettato per portare la vostra carriera al livello successivo, sia che siate un rappresentante, un veterano delle vendite o una via di mezzo.

Podcast da ascoltare assolutamente:

5. Mostra sulla crescita B2B

via Mostra sulla crescita B2B Benji Blocco conduce il B2B Growth Show con James Carbary. James è il fondatore di Sweet Fish, un'agenzia di podcast per marchi B2B, e autore del libro Content-Based Networking.

Il B2B Growth Show pubblica video settimanali di 20-30 minuti che trattano vari argomenti al di là del settore commerciale. Ad esempio, di recente hanno parlato dell'influencer marketing per i marchi B2B e di come si sia diffuso. I leader B2B godono della fiducia del loro pubblico, quindi i loro consigli sui prodotti sono molto più convincenti della pubblicità di marca.

**Episodi da ascoltare assolutamente

6. I lunedì di Make It Happen

via Spotify John Barrows, conduttore del podcast Make It Happen Mondays, ha fatto di tutto: dalle vendite alle acquisizioni aziendali. È il fondatore di JBarrows Consulting e tra i suoi client figurano Salesforce, LinkedIn e Okta.

Ogni settimana John pubblica un nuovo podcast in cui discute delle diverse aree commerciali e di prospezione. Il suo elenco di ospiti comprende rappresentanti commerciali, account executive e amministratori delegati che condividono consigli pratici sulla carriera commerciale e tattiche pratiche per ottenere risultati migliori dalla prospezione.

Episodi da ascoltare assolutamente:

7. Il programma di James Altucher

via Il programma di James Altucher James Altucher è un angel investor e un imprenditore seriale. Ha fondato 20 aziende e nel suo podcast condivide i suoi insegnamenti e le sue esperienze aziendali, di vita e finanziarie. Consigliamo vivamente a tutti i professionisti del settore commerciale il suo libro best-seller del Wall Street Journal, "Choose Yourself".

Altucher ha iniziato il suo podcast nel 2014 e ha avuto funzionalità/funzioni che vanno da attori e rapper ad astronauti e miliardari - Altucher si riferisce ai suoi ospiti come ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson e Tyra Banks sono tra i personaggi ricchi e famosi che hanno partecipato al programma. Se volete essere la versione migliore di voi stessi e cercate un modo per creare la libertà finanziaria, questo è il posto giusto per trovare ispirazione.

**Episodi da ascoltare assolutamente

- [Come creare un weekend da un milione di dollari: Superare la paura e convalidare le idee aziendali | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [Padronanza di mente e corpo: Percorsi verso l'eccellenza personale | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Conversazioni con le donne del settore commerciale

via Donne professioniste nel settore commerciale Lori Richardson conduce il podcast Conversazioni con le donne nelle vendite e ha il titolo della società di strategia commerciale Score More Sales, che aiuta le aziende del settore SaaS, dei servizi finanziari e di altri settori a incrementare il fatturato commerciale. La Richardson è anche autrice di She Sells, una guida per i leader aziendali per assumere e promuovere un maggior numero di professioniste commerciali.

Conversazioni con le donne del settore commerciale mostra l'esito positivo dei viaggi delle donne imprenditrici. Ogni episodio presenta una donna di successo che condivide i suoi insegnamenti e le sue best practice per aiutare le professioniste del settore commerciale a crescere nella loro carriera. La maggior parte degli episodi dura meno di 30 minuti e tratta di vendite aziendali, leadership commerciale e creazione di contenuti.

Il podcast tratta anche altri argomenti, come la leadership, la gestione della carriera, la sindrome dell'impostore, la costruzione della fiducia, le partnership strategiche, i social media e la creazione di contenuti.

Episodi da ascoltare assolutamente:

9. Il sugo delle vendite

via Sugo commerciale Jeb Blount, conduttore del podcast Sales Gravy, è uno scrittore, leader delle vendite, oratore e specialista dell'accelerazione commerciale che ha formato migliaia di professionisti delle vendite e ha fornito consulenza ad aziende leader a livello mondiale.

In questo podcast, Blount scompone argomenti commerciali complessi in format semplici e di facile comprensione. Ogni podcast ha un intervallo che va dai 10 minuti a un'ora e si concentra su diversi aspetti della gestione delle vendite, come costruire relazioni migliori con i clienti, negoziare e diventare un miglior closer.

Il podcast prevede anche la funzionalità di ospiti come Ryan Taft, autore del libro commerciale Story Getter. Insieme, esplorano come l'acquisto sia un'esperienza emotiva e come i professionisti della vendita usino la curiosità e l'empatia per vendere di più ai loro clienti.

**Episodi da ascoltare assolutamente

10. L'evangelista commerciale

via L'evangelista commerciale Il formatore commerciale Donald Kelly è fondatore, CEO e conduttore del podcast The Sales Evangelist. Kelly è convinto che i professionisti della vendita dovrebbero guadagnare facilmente cifre a sei zeri e ha iniziato il suo podcast "Evangelize" per condividere ciò che ha funzionato bene nella sua carriera commerciale.

Il podcast è un'eccellente fonte di formazione commerciale. Kelly invita esperti commerciali, imprenditori e leader delle vendite a condividere le loro storie di esito positivo e a motivare i venditori a superare le sfide e a raggiungere lo stato di top-income.

In uno degli episodi, il leader commerciale Matt Doyon parla del suo concetto di metodologia di coaching 3X3, che ha cambiato le carte in tavola. Matt condivide le sue intuizioni per mostrare come il suo framework di coaching abbia il potenziale per rivoluzionare la formazione commerciale e migliorare le prestazioni.

Il podcast presenta anche altri argomenti, come la costruzione di una pipeline commerciale, la trasformazione degli affari persi in opportunità e come ottenere una risposta da ICP su LinkedIn.

Episodi da ascoltare assolutamente:

- [Il metodo di coaching commerciale 3×3 | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Come trasformare gli affari persi in opportunità | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. Il fattore fallimento

via Megan Bruneau Megan Bruneau conduce il podcast Failure Factor. È terapeuta, oratrice e coach esecutivo.

Il podcast Failure Factor racconta storie di perseveranza nella carriera. Sebbene gli episodi, della durata di un'ora, vengano pubblicati di rado, presentano funzionalità/funzioni di professionisti di diversi settori della vita che hanno trasformato in modo positivo le loro vite sopravvivendo ai momenti di crisi della loro carriera.

Il lavoro commerciale è impegnativo e motivarsi quotidianamente richiede lavoro. Podcast come Failure Factor vi aiuteranno a superare i momenti di stallo o di crisi della vostra carriera.

**Episodi da ascoltare assolutamente

12. Il Podcast sulla vendita avanzata

via Podcast sulla vendita avanzata I formatori commerciali Bill Caskey e Bryan Neale conducono insieme il Podcast sulla vendita avanzata. Non lasciate che la parola "avanzato" vi induca a pensare che si tratti di un podcast noioso. L'esperienza ventennale di Caskey e Neale nel settore delle vendite e le sue intuizioni, condite di umorismo, sulla costruzione di una carriera commerciale di successo fanno di questo podcast una risorsa perfetta per i principianti delle vendite, che possono imparare concetti di vendita avanzati.

È uno dei podcast commerciali più longevi, con oltre 700 episodi in 15 anni. Il podcast si concentra sulla costruzione di relazioni a lungo termine con i clienti e sullo sviluppo di una mentalità che consenta di concludere gli affari. La prospezione, la comunicazione commerciale, la resistenza dell'acquirente, le chiamate a freddo, il deal coaching e la previsione delle vendite sono altri argomenti spesso discussi nello show.

Episodi da ascoltare assolutamente:

13. Vendita mentale: Il Podcast sulle prestazioni commerciali

via Soluzioni per l'integrità Mental Selling è condotto da Will Milano, CMO di Integrity Solutions, un'azienda nota per i suoi programmi di formazione commerciale virtuale. Questo podcast tratta i vari fattori emotivi e psicologici della vendita e della leadership che aiutano i rappresentanti a scoprire il loro pieno potenziale.

I leader commerciali e gli esperti del settore condividono le loro intuizioni sullo sviluppo della mentalità e delle abilità necessarie per creare relazioni di successo con i clienti. Il podcast presenta storie sulle convinzioni limite che impediscono ai leader commerciali di raggiungere un esito positivo nella loro carriera. La complessità dei cicli di acquisto B2B e l'ascesa della vendita virtuale sono altri argomenti trattati in questo podcast.

L'esito positivo delle performance commerciali dipende da come un professionista delle vendite riesce a bilanciare la propria presenza mentale ed emotiva. Il podcast Mental Selling è la destinazione ideale per saperne di più sul processo commerciale dai migliori del settore.

Episodi da ascoltare assolutamente:

Riunione degli obiettivi commerciali con ClickUp

Gestite la pipeline commerciale e i flussi di lavoro su un'unica piattaforma completa con ClickUp

I leader commerciali di successo hanno un segreto aziendale: utilizzano i migliori strumenti per la gestione della pipeline e dei flussi di lavoro strumenti commerciali per catapultare le loro prestazioni commerciali e far schizzare alle stelle le loro carriere.

ClickUp, ad esempio, è uno strumento end-to-end per la vendita di prodotti e servizi team commerciali il sistema di vendita di Automazioni è in grado di organizzare l'imbuto commerciale in un unico luogo e di automatizzare le attività ripetitive per rendere più efficiente il processo di vendita.

Vediamo alcune delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp per i team commerciali.

Automazioni

Assegnate, aggiornate e date priorità alle attività automaticamente, in modo che i lead continuino a muoversi nella pipeline commerciale senza interventi manuali. Utilizzate automazioni precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze. Automazioni di ClickUp lavora anche con app esterne per riunire tutto in un unico flusso di lavoro. Inoltre, è possibile automatizzare oltre 50 azioni, specificare l'evento che fa scattare il trigger di un'azione di automazione e controllare l'intero processo nel modo desiderato.

Dashboard

Utilizzate il ClickUp Dashboard come quartier generale per monitorare l'andamento del team e la chiusura degli affari. Gestite il lavoro distribuendo il carico di lavoro attraverso punti di scrum e organizzando le risorse in un dashboard per una facile visualizzazione. Pianificate e seguite gli obiettivi trimestrali attraverso le attività completate e gestite tutto con un centro di controllo personalizzato. Identificate i colli di bottiglia nel processo con l'aiuto dei grafici Burnup, Burndown e Velocity.

Monitorate le prestazioni commerciali, i ricavi generati, l'attività della pipeline e altro ancora con report personalizzati e dashboard in ClickUp CRM

Moduli

Create moduli personalizzati per acquisire i dati dei contatti, organizzarli e creare automaticamente attività da assegnare al vostro team. Il Modulo per preventivi ClickUp è uno dei modelli più utilizzati dagli addetti alle vendite, in quanto semplifica attività come la raccolta di informazioni sui client e le quotazioni dei servizi.

Obiettivi

Impostazione gli obiettivi commerciali per i traguardi, le attività cardine e le Sequenze. Mantenete gli obiettivi organizzati per tracciare i cicli di sprint e le scorecard dei dipendenti. Tracciate gli stati con valori numerici o monetari, veri o falsi. Raggruppate gli obiettivi in cartelle per visualizzare le percentuali di stato. Oppure collegate tutte le attività di ClickUp a un singolo obiettivo e ClickUp terrà automaticamente traccia dei vostri stati man mano che li completate.

Visualizzare i progressi, celebrare le attività cardine e mantenere la motivazione monitorando gli obiettivi in tempo reale

Documenti

Creare procedure operative standard e proposte su Documenti ClickUp e collaborare con il team commerciale per modificarli in tempo reale. Create wiki con pagine annidate, create segnalibri e formattate i documenti come preferite. Collegate i documenti alle attività, aggiungete widget per aggiornare i flussi di lavoro e modificate lo stato. Aggiungeteli a qualsiasi parte dell'area di lavoro e classificateli in modo che il team possa accedere facilmente ai documenti.

Modello precostituito di pipeline commerciale

Il Modello di pipeline commerciale ClickUp è il modo più semplice per costruire un processo commerciale. Questo modello vi aiuterà a stabilire le diverse fasi della pipeline, a raccogliere i lead, ad assegnare le attività, a monitorare lo stato e ad analizzare i risultati.

Utilizzate questo modello per visualizzare l'intero imbuto commerciale in un'unica vista, gestire i dati dei clienti con una funzionalità di trascinamento e assegnare priorità ai lead in base all'urgenza e al valore dell'ordine.

Il settore commerciale è sempre stato un campo competitivo. Per eccellere nella carriera commerciale, è necessario tenersi aggiornati con i consigli pratici degli esperti di ClickUp, ascoltare i podcast sulla leadership delle vendite e utilizzare strumenti come ClickUp per ottimizzare i processi di vendita dall'inizio alla fine.

Abbiamo condiviso con voi i migliori podcast commerciali e le piattaforme dove potete ascoltarli.

FAQ comuni

1. In che modo l'ascolto dei podcast commerciali può aiutarmi?

I podcast commerciali sono facili da ascoltare. Mettetevi comodi e ascoltate gli esperti che si scambiano idee nel vostro campo. Aggiungono una nuova dimensione alle notizie e alle tendenze del settore, offrendo punti di vista interessanti e spesso approfondendo argomenti tecnici rispetto ai contenuti testuali tradizionali.

2. Da fare per diventare un buon venditore?

L'apprendimento continuo è uno dei modi migliori per diventare un buon venditore. L'ascolto di podcast commerciali e l'utilizzo di strumenti moderni come ClickUp vi permetteranno di essere sempre più avanti rispetto alla concorrenza e di massimizzare la vostra crescita professionale.

3. Come vengono utilizzati i podcast per il settore commerciale e il marketing?

I podcast vengono utilizzati in ambito commerciale e marketing per creare contenuti di leadership, coinvolgere nuovi ascoltatori e convertirli in potenziali clienti. Sono anche un mezzo eccellente per costruire relazioni solide con i clienti esistenti, promuovere nuovi prodotti ed espandere le connessioni del settore.