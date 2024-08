OKR vs. Obiettivi intelligenti: Qual è la differenza?

Il dibattito perenne negli ambienti del project management è spesso incentrato su una domanda fondamentale: Dobbiamo dare la priorità all'innovazione o all'esecuzione? Sebbene entrambi siano essenziali per l'esito positivo, l'equilibrio ottimale può variare in modo significativo a seconda del contesto specifico, della cultura organizzativa e degli obiettivi del progetto.

Due schemi popolari che possono aiutare le organizzazioni a bilanciare l'innovazione e l'esecuzione sono gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) e gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo (SMART).

**Gli OKR, con la loro enfasi su risultati ambiziosi, possono ispirare i team a pensare fuori dagli schemi e a raggiungere le stelle. Ma senza la struttura e la chiarezza degli obiettivi SMART, l'esecuzione può vacillare.

Al contrario, gli Obiettivi SMART possono fornire una chiara tabella di marcia, ma se sono troppo ristretti, possono soffocare l'innovazione. La strategia ottimale consiste spesso nel trovare il giusto equilibrio tra questi due approcci.

Probabilmente state affrontando una sfida simile. Cerchiamo di capire quali impostazioni sono in linea con gli obiettivi della vostra organizzazione!

Da fare elencando alcune funzionalità/funzione degli obiettivi OKR e SMART e discutendone i pro e i contro, le differenze, i risultati chiave, l'utilizzo e l'applicazione.

Che cosa sono gli obiettivi SMART?

Gli obiettivi SMART, comunemente utilizzati come acronimo, sono obiettivi chiari, specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo, concepiti per fornire un focus e una direzione per il raggiungimento dei risultati desiderati. Obiettivi SMART sono:

Specifici : Impostazione di obiettivi chiari e trasparenti per eliminare l'ambiguità

: Impostazione di obiettivi chiari e trasparenti per eliminare l'ambiguità Misurabili : Stabilire processi per monitorare efficacemente lo stato di avanzamento

: Stabilire processi per monitorare efficacemente lo stato di avanzamento Raggiungibili : Impostare obiettivi realistici e raggiungibili

: Impostare obiettivi realistici e raggiungibili Rilevanti : Allineare gli obiettivi ai diversi oggetti aziendali per garantire che tutti siano sulla stessa pagina

: Allineare gli obiettivi ai diversi oggetti aziendali per garantire che tutti siano sulla stessa pagina Temporale: Stabilire le scadenze e stabilire le priorità delle attività di conseguenza

Il framework SMART fa il lavoro pesante e aiuta i team a organizzare, categorizzare e tenere traccia delle attività in modo che nulla rimanga indietro.

Obiettivi generici e obiettivi SMART: Un esempio

Obiettivo generico: "Migliorare la soddisfazione dei clienti"

Questo obiettivo è ampio e manca di specificità. Non cancella le linee guida per la misurazione o l'azione.

obiettivo SMART: "Aumentare la soddisfazione dei clienti del 20% entro il prossimo trimestre, riducendo del 15% il tempo medio di risposta alle richieste dei clienti e implementando un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti con un traguardo di net promoter score (NPS) del 75%"

Questo obiettivo è SMART perché è:

Specifico : Definisce chiaramente cosa deve essere migliorato (la soddisfazione dei clienti) e di quanto (20%)

: Definisce chiaramente cosa deve essere migliorato (la soddisfazione dei clienti) e di quanto (20%) Misurabile : L'aumento della soddisfazione dei clienti e la riduzione dei tempi di risposta sono metriche quantificabili

: L'aumento della soddisfazione dei clienti e la riduzione dei tempi di risposta sono metriche quantificabili Realizzabile : L'obiettivo è realistico e può essere raggiunto nei tempi previsti

: L'obiettivo è realistico e può essere raggiunto nei tempi previsti Rilevante: Il miglioramento della soddisfazione dei clienti si allinea con gli oggetti aziendali generali

Il miglioramento della soddisfazione dei clienti si allinea con gli oggetti aziendali generali Time-bound: l'obiettivo ha una scadenza specifica (entro il prossimo trimestre)

Pro e contro degli obiettivi SMART

Indipendentemente dalla popolarità di un concetto o di un framework, esso presenta vantaggi e svantaggi. Esploriamo questi ultimi.

Pro

I criteri SMART non lasciano spazio al clickbait! Vi danno un percorso chiaro per raggiungere i vostri traguardi e vi mantengono motivati. Ecco come:

Gli obiettivi SMART forniscono direzione e chiarezza, fungendo da bussola

fungendo da bussola definiscono il vostro obiettivo con specificità , senza lasciare spazio a seconde ipotesi

, senza lasciare spazio a seconde ipotesi I loro criteri misurabili consentono il monitoraggio dello stato , offrendo prove tangibili dell'esito positivo ed evidenziando le aree che necessitano di miglioramenti

, offrendo prove tangibili dell'esito positivo ed evidenziando le aree che necessitano di miglioramenti La loro pertinenza allinea l'utente con le sue aspirazioni , assicurando che i suoi obiettivi risuonino con i suoi valori e le sue esigenze

, assicurando che i suoi obiettivi risuonino con i suoi valori e le sue esigenze Le loro scadenze temporali creano urgenza, impedendo la procrastinazione e promuovendo un'azione coerente

Contro

Nella vita nulla segue un piano perfetto. Questo vale anche per gli obiettivi SMART. Non sono perfetti e a volte possono sembrare un po' troppo rigidi.

Gli obiettivi SMART possono concentrarsi in modo limitato sulle prestazioni individuali , sottovalutando l'obiettivo organizzativo comune

, sottovalutando l'obiettivo organizzativo comune Possono perdere la loro rilevanza se non vengono rivisti e aggiornati in modo coerente

in modo coerente Gli obiettivi SMART tendono a fungere da mero layout per registrare gli obiettivi , concentrandosi meno sull'applicabilità

, concentrandosi meno sull'applicabilità possono comportare un lungo processo di piano, distraendo i manager dall'esecuzione effettiva

Che cosa sono gli OKR?

Gli OKR (obiettivi e risultati chiave) sono un quadro di gestione delle prestazioni che aiuta a stabilire e monitorare obiettivi chiari, misurabili e ambiziosi

I manager e i leader devono camminare sul filo del rasoio mentre assegnano attività e obiettivi a diversi livelli e team all'interno dell'azienda. Un solido quadro di impostazione degli obiettivi, come gli OKR, può semplificare questo processo.

I singoli, i team e le organizzazioni li usano per raggiungere l'allineamento, guidare le prestazioni e aumentare la produttività.

Struttura degli OKR

La struttura degli OKR è semplice ma potente. È costituita dai seguenti componenti:

Obiettivi: Sono il "cosa" dei vostri obiettivi. Rappresentano ciò che si vuole raggiungere e devono essere specifici, concreti e qualitativi. Definiscono la direzione generale dell'obiettivo aziendale finale.

Risultati chiave: Formano il "come" del vostro percorso di raggiungimento degli obiettivi. Si tratta di passaggi e attività cardine del piano e devono essere quantitativi, raggiungibili e misurabili.

OKR: Un esempio

Oggetto: Aumentare la quota di mercato degli smartphone in India del 10% entro il prossimo anno fiscale.

Risultati chiave:

Aumentare la consapevolezza del marchio : Raggiungere un tasso di riconoscimento del marchio del 50% tra gli utenti di smartphone nelle città Tier 1

: Raggiungere un tasso di riconoscimento del marchio del 50% tra gli utenti di smartphone nelle città Tier 1 Ampliare i canali di distribuzione : Collaborare con almeno cinque nuove catene di vendita al dettaglio e mercati online

: Collaborare con almeno cinque nuove catene di vendita al dettaglio e mercati online Lancio di una nuova linea di prodotti: Introdurre un nuovo modello di smartphone di fascia media con funzionalità/funzione innovative per rivolgersi a un pubblico più ampio

Pro e contro degli OKR

Gli OKR cambiano le carte in tavola o sono solo un'altra struttura di fantasia? Esaminiamo alcuni pro e contro per scoprirlo.

Pro

Gli OKR offrono un approccio efficace per migliorare le prestazioni del team e dell'organizzazione. Ecco perché:

Gli OKR portano chiarezza e creano un format comune che tutti possono seguire e contribuire

possono seguire e contribuire suddividono obiettivi complessi in passaggi gestibili , mantenendo la concentrazione dei membri del team

, mantenendo la concentrazione dei membri del team Teams garantiscono l'allineamento del team , promuovendo il lavoro di squadra, la comunicazione e la collaborazione

, promuovendo il lavoro di squadra, la comunicazione e la collaborazione aiutano a monitorare lo stato dei risultati chiave, infondendo fiducia e senso di realizzazione nei dipendenti

Contro

Sebbene gli OKR possano essere estremamente efficaci, comportano delle difficoltà:

Può essere difficile stabilire obiettivi concreti e misurabili in un panorama di mercato e in ambienti aziendali in rapida evoluzione

e in ambienti aziendali in rapida evoluzione I membri del team potrebbero non sentire un senso di titolarità o non capire l'importanza dell'esercizio OKR

o non capire l'importanza dell'esercizio OKR Gli OKR possono fissarsi su risultati basati sui dati , ignorando gli impatti a lungo termine

, ignorando gli impatti a lungo termine Possono portare a un disallineamento degli oggetti se gli obiettivi non vengono discussi frequentemente

Bilanciare l'ambizione con la praticità è un'arte. Non tutti gli obiettivi possono essere perfettamente quantificati. Vediamo ora come gli OKR si differenziano dagli obiettivi SMART.

Differenze chiave tra OKR e obiettivi SMART

Sebbene gli OKR e gli obiettivi SMART enfatizzino entrambi la concentrazione nel processo di impostazione degli obiettivi, essi differiscono per diversi aspetti chiave. Vi aiutiamo a scegliere.

Focus e flessibilità

Di natura flessibile, gli OKR possono essere modificati e trasformati in base alle esigenze aziendali, agli aggiornamenti, agli obiettivi, alle espansioni e ai rinnovi. Gli OKR si concentrano sul risultato desiderato piuttosto che sul processo.

D'altra parte, gli Obiettivi SMART si concentrano sui dettagli del risultato e sono più statici Non possono essere modificati dopo la fase iniziale di impostazione degli obiettivi senza richiedere una revisione dell'intera strategia.

Misurazione e responsabilità

Gli obiettivi SMART sono generalmente progettati per misurare una singola metrica, mentre gli obiettivi OKR possono misurare più metriche.

Nel quadro SMART, il titolare di ciascun obiettivo è chiaro, mentre gli OKR promuovono il raggiungimento collettivo e la titolarità condivisa.

Uso e applicazione

Gli obiettivi SMART sono ideali per gli individui le valutazioni aziendali **Possono essere applicate per studiare le vendite, le metriche del servizio clienti, le scadenze dei progetti e le attività cardine personali.

GliOKR sono utilizzati al meglio per l'allineamento organizzativo, la comprensione delle metriche pianificazione di obiettivi a lungo termine , monitorando lo stato di avanzamento e stimolando l'innovazione.

Ecco le differenze in sintesi:

Funzionalità/funzione OKRs Obiettivi SMART Obiettivo Focus Orientati al risultato, flessibili Specifici, statici, orientati ai processi Misurazione Metriche multiple Metriche singole Account Titolarità condivisa Titolarità individuale Utilizzo Allineamento organizzativo, piani a lungo termine Prestazioni individuali, progetti a breve termine

OKRs vs. obiettivi SMART esempi

Cerchiamo di capire come si comportano i due framework in termini di marketing per avere un quadro più chiaro degli OKR vs. obiettivi SMART.

Consideriamo un Esempio di OKR in cui si punta a migliorare le attività di marketing e ad attirare nuovi clienti.

Ecco come apparirà come obiettivo OKR:

Obiettivo : Aumentare la notorietà del marchio del 25% utilizzando i social media e la copertura mediatica

: Aumentare la notorietà del marchio del 25% utilizzando i social media e la copertura mediatica Risultato chiave 1 : Aumentare la visibilità del marchio sulle piattaforme dei social media

: Aumentare la visibilità del marchio sulle piattaforme dei social media Risultato chiave 2 : Raggiungere 10 milioni di impressioni in modo che il marchio sia visto da un numero elevato di potenziali clienti

: Raggiungere 10 milioni di impressioni in modo che il marchio sia visto da un numero elevato di potenziali clienti Risultato chiave 3: Generare una pubblicità positiva del marchio assicurandosi una copertura mediatica in pubblicazioni di alto livello, che porti alla credibilità del marchio e alla fiducia dei clienti

Ecco come si presenta un obiettivo SMART:

Specifico : Aumentare il tasso di apertura delle email per ampliare la portata del pubblico e aumentare le conversioni

: Aumentare il tasso di apertura delle email per ampliare la portata del pubblico e aumentare le conversioni Misurabile : Aumentare il tasso del 20%

: Aumentare il tasso del 20% Realizzabile : Ottimizzare le righe dell'oggetto, personalizzare il contenuto delle email e attirare i clienti con una risorsa gratuita

: Ottimizzare le righe dell'oggetto, personalizzare il contenuto delle email e attirare i clienti con una risorsa gratuita Rilevante : Creare campagne email migliori e contribuire agli obiettivi generali di marketing

: Creare campagne email migliori e contribuire agli obiettivi generali di marketing Tempestivo: Fare rete attraverso LinkedIn e inviare email il giovedì alle 7 del mattino EST per il prossimo trimestre

Cosa c'è in comune tra gli OKR e gli obiettivi SMART?

Impostare un obiettivo basandosi esclusivamente sui fondamenti di una sola struttura è come costruire un ponte fragile che può cadere in qualsiasi momento, riportandovi al punto di partenza.

Vediamo quindi quali sono i punti in comune tra gli obiettivi OKR e SMART per adattarli al vostro stile aziendale.

Entrambi aiutano a creare obiettivi misurabili

La componente dei risultati chiave degli OKR consente ai manager di monitorare e misurare gli obiettivi. Anche i criteri SMART consentono la misurabilità, permettendo di seguire lo stato di avanzamento in ogni passaggio.

Entrambi sono vincolati al tempo

Sia gli OKR che gli obiettivi SMART richiedono di stabilire scadenze e attività cardine precise per raggiungere gli obiettivi. Inoltre, evocano la concentrazione e l'urgenza nella gestione di attività e progetti.

Entrambi significano allineamento

Entrambi i sistemi sottolineano l'importanza dell'allineamento degli obiettivi con obiettivi più ampi, che indirizza i lavori richiesti dal team verso i risultati desiderati.

È importante riconoscere come gli OKR e gli obiettivi SMART rispondano a esigenze diverse nel panorama dell'impostazione degli obiettivi. Ma come si può scegliere il quadro corretto per raggiungere il proprio obiettivo?

Scegliere il quadro giusto

Il percorso verso il successo aziendale e organizzativo non si limita all'impostazione degli obiettivi. È necessario che le impostazioni siano corrette

La scelta tra obiettivi SMART e OKR non è solo una questione di spuntare delle caselle su un elenco di cose da fare; si tratta di selezionare l'approccio che si allinea meglio con la cultura, gli oggetti e le dinamiche del team della vostra organizzazione.

Pertanto, quando si discute di obiettivi SMART e OKR, è necessario considerare i seguenti fattori per prendere una decisione.

Cultura organizzativa

Gli OKR sono più adatti ad ambienti aziendali agili, dinamici e innovativi che danno priorità ad obiettivi ambiziosi. D'altro canto, i criteri SMART sono adatti alle organizzazioni tradizionalmente strutturate che pongono l'accento su obiettivi chiari e misurabili e sulle prestazioni individuali.

Tipo di lavoro

La scelta del modello dipende anche dalla natura dell'obiettivo e dalla complessità delle attività. i criteri OKR sono perfetti per i lavori complessi come lo studio di più metriche dell'obiettivo concentrarsi sui risultati. Il modello SMART è migliore per progetti più semplici, quantificabili e a breve termine con risultati e consegne cancellate.

Allineamento strategico

i modelli OKR promuovono l'allineamento strategico garantendo che i lavori richiesti da ogni membro del team contribuiscano direttamente agli obiettivi dell'organizzazione. gli obiettivi SMART mirano a fissare traguardi chiari e misurabili, richiedendo ai membri del team un lavoro richiesto per sincronizzarsi con la più ampia strategia aziendale.

Leggi anche: 12 migliori software di impostazione degli obiettivi per i team Una volta scelto il quadro di riferimento, il passaggio successivo consiste nell'eseguire questi approcci in modo efficace.

Come implementare gli OKR e gli obiettivi SMART

Ecco alcuni passaggi e strategie da adottare durante l'implementazione di questi approcci.

Definire i traguardi organizzativi : raffinare gli oggetti a partire dalle esigenze, in modo da rimanere concentrati sulla visione e sulla missione finale dell'azienda

: raffinare gli oggetti a partire dalle esigenze, in modo da rimanere concentrati sulla visione e sulla missione finale dell'azienda Formazione e istruzione : Migliorare i dipendenti con una formazione e una conoscenza adeguate,Strumenti software OKRe competenze, in modo che i loro lavori richiesti non vadano sprecati e siano diretti verso l'oggetto comune

: Migliorare i dipendenti con una formazione e una conoscenza adeguate,Strumenti software OKRe competenze, in modo che i loro lavori richiesti non vadano sprecati e siano diretti verso l'oggetto comune Trasparenza e comunicazione : Discutere gli oggetti, le attività cardine e le sfide con i dipendenti per promuovere la collaborazione e un efficace lavoro di squadra

: Discutere gli oggetti, le attività cardine e le sfide con i dipendenti per promuovere la collaborazione e un efficace lavoro di squadra Flessibilità: Mantenere il quadro di riferimento sufficientemente flessibile da resistere alla concorrenza e ai cambiamenti degli oggetti aziendali, dei termini del progetto, delle preferenze dei clienti e delle tendenze del mercato

Privilegiare l'impostazione degli obiettivi con ClickUp

Allora, avete già scelto tra obiettivi OKR e SMART? O proverete un approccio ibrido?

A dire il vero, entrambi gli schemi hanno i loro vantaggi. Gli obiettivi SMART funzionano meglio per gli oggetti tattici e a breve termine, mentre gli OKR brillano per l'impostazione delle aspirazioni a livello aziendale.

Tuttavia, l'impostazione degli obiettivi non è una passeggiata. Ricordate la sensazione di eccitazione che si prova quando si imposta un nuovo obiettivo? C'è un'ondata di motivazione immediata, la formula per l'esito positivo sembra cristallina, ma poi, da qualche parte, la realtà morde.

È qui che gli strumenti e le funzionalità di ClickUp possono fare la differenza. Fornendo una piattaforma completa per la gestione degli obiettivi, ClickUp vi aiuta a destreggiarvi nella complessità degli obiettivi SMART e degli OKR per gli oggetti aziendali, assicurandovi di prendere decisioni informate basate su dati e metriche piuttosto che su congetture. Provate ClickUp oggi stesso è gratis!