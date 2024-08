10 migliori strumenti PMO del 2024 per un project management efficace

La routine quotidiana dei project manager comprende la gestione di team, la gestione delle scadenze, l'allocazione di budget e risorse e la garanzia che i progetti siano in regola.

Tuttavia, cercare di portare a termine così tante attività senza utilizzare il giusto strumento PMO può facilmente mandare in tilt i progetti. Scadenze non rispettate, budget gonfiati e client insoddisfatti sono una ricetta per il disastro, e nessuno lo vuole!

Uno strumento PMO affidabile può dare un taglio alla confusione e consentire una panoramica chiara dello stato del progetto. Inoltre, migliora la collaborazione, ottimizza l'allocazione delle risorse, promuove un processo decisionale informato basato sui dati e porta a un'esecuzione più fluida del progetto con risultati migliori.

In questo articolo abbiamo stilato un elenco di 10 strumenti PMO che potete sfruttare per ottimizzare i flussi di lavoro del project management. Scopriamoli! 🎢

**Quali funzionalità/funzione dovreste cercare negli strumenti per il PMO?

Scegliere il giusto strumento per il project management può essere una sfida. Con le innumerevoli opzioni disponibili, è facile rimanere sopraffatti. Per aiutarvi a trovare lo strumento perfetto per il vostro team, concentriamoci sulle funzionalità/funzione essenziali che dovreste cercare:

Dashboard centralizzata: Optare persoftware per il project management che offra una panoramica centralizzata di tutti i progetti, gli obiettivi, i programmi, le attività e le scadenze per un accesso immediato a tutte le informazioni

Optare persoftware per il project management che offra una panoramica centralizzata di tutti i progetti, gli obiettivi, i programmi, le attività e le scadenze per un accesso immediato a tutte le informazioni Capacità di integrazione: Scegliete strumenti PMO che si integrino perfettamente con gli altri software e piattaforme che utilizzate per migliorare la condivisione dei dati e aumentare la produttività

Scegliete strumenti PMO che si integrino perfettamente con gli altri software e piattaforme che utilizzate per migliorare la condivisione dei dati e aumentare la produttività Funzionalità/funzione di project management: Cercate un software di project management che vi permetta di creare, organizzare, assegnare e monitorare le attività in modo efficiente

Cercate un software di project management che vi permetta di creare, organizzare, assegnare e monitorare le attività in modo efficiente Strumenti di pianificazione: Selezionate un software PMO con strumenti avanzati per pianificare e gestire le tempistiche del progetto ed evitare che il vostro team deragli dal percorso

Selezionate un software PMO con strumenti avanzati per pianificare e gestire le tempistiche del progetto ed evitare che il vostro team deragli dal percorso Funzioni di gestione del calendario: Cercate strumenti di project management office in grado di costruire calendari senza soluzione di continuità per il vostro teamsequenza del progetto e che si integrino con altri calendari per la sincronizzazione di attività e scadenze

Cercate strumenti di project management office in grado di costruire calendari senza soluzione di continuità per il vostro teamsequenza del progetto e che si integrino con altri calendari per la sincronizzazione di attività e scadenze Strumenti di comunicazione e collaborazione: Scegliete strumenti di project management che offrano funzionalità/funzione come condivisione di file, chat, commenti, menzioni e lavagne per concettualizzare e visualizzare insieme le idee e i piani del progetto

Scegliete strumenti di project management che offrano funzionalità/funzione come condivisione di file, chat, commenti, menzioni e lavagne per concettualizzare e visualizzare insieme le idee e i piani del progetto Capacità di scrittura e documentazione: Scegliete uno strumento PMO che permetta la creazione di documenti, l'annotazione di note, la preparazione di elenchi di cose da fare, la modifica di contenuti e la condivisione di documenti con i team senza sforzo

Scegliete uno strumento PMO che permetta la creazione di documenti, l'annotazione di note, la preparazione di elenchi di cose da fare, la modifica di contenuti e la condivisione di documenti con i team senza sforzo IA generativa: Cercate uno strumento di project management con una funzionalità/funzione integrata in grado di generare reportistica e riepiloghi sul progetto e di ottenere risposte dalle attività e dai documenti all'interno dello strumento in modo istantaneo

I 10 migliori strumenti PMO da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori strumenti PMO del 2024 che entrano a far parte del nostro elenco dopo un'attenta valutazione:

1. ClickUp (il migliore per il project management all-in-one) ClickUp è un brillante strumento di project management che si è rapidamente aggiunto ai preferiti di vari settori.

Offre una piattaforma all-in-one che riunisce i team integrando flussi di lavoro, documentazione e dashboard in tempo reale, prioritarizzazione dei progetti e altro ancora.

ClickUp è noto soprattutto per le sue funzionalità complete di project management. Il ClickUp Project Management è uno strumento di gestione di progetti consente ai team di gestire attività, sequenze, risorse e comunicazioni in un unico hub centralizzato.

La piattaforma migliora l'efficienza con l'automazione e la reportistica, assicurando che le attività siano completate in tempo e nel rispetto del budget, ottimizzando il ciclo di vita del progetto .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUps-Project-Management-Solutions-for-Teams-Dashboard-Image-1400x929.png Soluzioni di Project Management per Teams di ClickUp /$$$img/

gestite qualsiasi attività e collaborate con il vostro team con le soluzioni di project management per Teams di ClickUp

ClickUp include anche diverse altre funzionalità/funzione avanzate, come ad esempio il suo Capacità di IA nel project management chiamato ClickUp Brain . Può essere il vostro project manager IA personale, che automatizza le attività di routine e offre approfondimenti per ottimizzare l'esecuzione dei progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-3.gif ClickUp Brain /$$$img/

riassumere facilmente i thread di discussione con ClickUp Brain

ClickUp Brain può anche generare attività secondarie in base alle descrizioni delle attività, riepilogare/riassumere thread di commenti e aggiornare autonomamente gli stati dei progetti. È anche possibile promptare l'utente per ricordargli quando un'attività è in ritardo.

Una parte importante del project management è rappresentata da l'impostazione di obiettivi realistici e monitorarli. Con Obiettivi ClickUp i team possono impostare e monitorare i traguardi dei progetti, garantendo l'allineamento con gli obiettivi aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Obiettivi-5-1400x935.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

impostare e monitorare i traguardi dei progetti con ClickUp Goals Attività di ClickUp è uno strumento PMO di base che offre solide funzionalità/funzione per la creazione, l'assegnazione e il monitoraggio delle attività. Grazie all'integrazione dell'assistenza IA, è possibile ricevere suggerimenti intelligenti e automatizzare le azioni ripetitive, assicurando che le attività siano completate in modo accurato e puntuale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-8-1400x935.png Attività di ClickUp /$$$img/

creare attività, assegnarle ai team e monitorarle con ClickUp Tasks_

Potete anche velocizzare le vostre operazioni quotidiane con ClickUp Automazioni . Questa funzione del PMO è di grande aiuto per snellire processi come i cambiamenti di stato, i passaggi di progetto e le approvazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Automations-1-1400x970.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

automatizzare le operazioni quotidiane e le attività ripetitive con ClickUp

Assegna automaticamente i compiti allo stato di avanzamento dei progetti e invia notifiche per l'approssimarsi delle scadenze, consentendo ai team di concentrarsi su lavori più importanti invece che su attività noiose.

Un'altra potente funzionalità di project management office presente nella piattaforma è ClickUp Documenti . Consente ai team di creare contenuti, modificarli e condividere i documenti tra loro e persino con stakeholder esterni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-6.gif ClickUp Documenti /$$$img/

creare piani di progetto, carte, elenchi di cose da fare ogni giorno e contenuti generati dall'IA in ClickUp Docs_

È possibile modificare i documenti, aggiungere commenti e collegare i documenti alle attività per condividere facilmente le informazioni. Inoltre, sfrutta l'IA nei documenti per un'ulteriore assistenza nella stesura, nel riepilogare/riassumere e nell'organizzare i contenuti.

ClickUp offre anche altre funzionalità/funzione di collaborazione, come ad esempio ClickUp Chattare e Finestra In arrivo di ClickUp, per condividere facilmente gli aggiornamenti, discutere le idee e monitorare lo stato del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Chat-1400x935.png ClickUp Chattare /$$$img/

condividi gli aggiornamenti e segui le attività con facilità con ClickUp Chat_

Con ClickUp Chat è possibile tenere discussioni tra team, mentre ClickUp Finestra In arrivo mantiene tutti sulla stessa pagina centralizzando notifiche e messaggi per un'esperienza di comunicazione unificata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Inbox.png Finestra In arrivo di ClickUp /$$$img/

consolida tutti i messaggi e le notifiche in un unico spazio con ClickUp Inbox_

Siete preoccupati di non poter usare i vostri strumenti preferiti? Nessun problema! Integrazioni ClickUp si connette senza problemi con un ampio intervallo di applicazioni popolari come Slack, Google Drive, Dropbox e vari spazi di archiviazione cloud, garantendo un flusso di lavoro fluido e connesso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Integrations-1400x935.png Integrazioni ClickUp /$$$img/

accedere a un intervallo di strumenti e integrare ClickUp con essi senza problemi_

Oltre a queste funzionalità/funzione di ClickUp, potete provare ad utilizzare modelli pronti all'uso come il modello Modello di ClickUp per il project management per lanciare più rapidamente un piano di progetto. Fornisce funzioni avanzate per il project management, consentendo di gestire in modo efficiente progetti su larga scala, complessi e interfunzionali, dal piano al completamento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Project-Management-Template.png Modello per il project management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello include diverse viste, come Docs, Kanban, Moduli ed Elenchi, e supporta vari stati e campi personalizzati per monitorare tutti gli aspetti del progetto. Esso ottimizza i flussi di lavoro , migliora la comunicazione del team e mantiene tutti i dettagli del progetto organizzati e accessibili.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Visualizzate i vostri progetti e tracciate e gestite le attività con oltre15 visualizzazioni di ClickUptra cui tabelle Kanban, grafici Gantt, calendari, elenchi e altro ancora

Accelerate l'avvio del progetto e semplificate tutte le attività con le schede preconfezionatemodelli di project management pre-costruiti* Automatizzare le attività e i flussi di lavoro ripetitivi per risparmiare tempo e ridurre gli errori con le Automazioni di ClickUp

Impostazione cancellataobiettivi di project management, tenere traccia dello stato e allineare i lavori del team verso gli obiettivi condivisi con ClickUp Obiettivi

Ottenete una panoramica veloce del carico di lavoro, delle prestazioni del team di progetto e delle scadenze imminenti conClickUp Dashboard* Monitorate con precisione il tempo trascorso su attività e progetti conClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti per migliorare l'efficienza e il budgeting

Creazione, modifica e condivisione di documenti direttamente all'interno di ClickUp per centralizzare e organizzare le informazioni sul progetto con ClickUp AI Docs

Collaborare con il team per discutere le idee, condividere gli aggiornamenti del progetto e assegnare direttamente i commenti ai membri del team con ClickUp Chat View

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione dello strumento potrebbe inizialmente presentare una curva di apprendimento che richiede un po' di tempo per essere assimilata

Sebbene l'app mobile offra una certa comodità, potrebbe non includere l'intero intervallo di funzioni disponibili sulla versione desktop

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Asana (il migliore per la collaborazione con il team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Asana.png Asana /$$$img/

via Asana Iniziare a lavorare con Asana è semplice, grazie ai modelli precostituiti e al costruttore di flussi di lavoro di facile utilizzo. Il layout semplice dello strumento consente di immergersi subito nel project management senza distrarsi.

I progetti sono organizzati grazie a funzioni come l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento, le date di scadenza, la sequenza dei progetti e la condivisione dei file , che rendono facile mantenere il controllo delle attività. Inoltre, la collaborazione con gli incarichi del team e con le sezioni dei commenti aiuta a mantenere un buon flusso di informazioni.

Asana include anche roadmap dei progetti, spazio di archiviazione dei file e dashboard personalizzati, il tutto in un'unica area di lavoro digitale che consente ai team di collaborare e garantire che tutti siano allineati su obiettivi e attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Organizza e tiene traccia dei progetti con diverse visualizzazioni (elenco, scheda, calendario, sequenza)

Commentare, condividere file e assegnare attività ai membri del team per un lavoro efficace

Creare, assegnare e dare priorità alle attività con date di scadenza e dipendenze

Limiti di Asana

Il piano Free ha dei limiti per quanto riguarda gli utenti, lo spazio di archiviazione e le funzionalità/funzione

Il monitoraggio del tempo incorporato è limitato e richiede integrazioni per una gestione completa del tempo

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/mese

$13,49/mese Avanzato : $30,49/mese

: $30,49/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4.3/5 (10000+ recensioni)

4.3/5 (10000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12500+ recensioni)

3. Wrike (migliore per la pianificazione e l'esecuzione di progetti complessi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Wrike.png Wrike /$$$img/

via Wrike Wrike è progettato per team di tutte le dimensioni e offre un intervallo di strumenti per il piano strategico, l'organizzazione e la collaborazione sui progetti. Offre funzioni avanzate come il project management, i grafici di Gantt e un newsfeed in tempo reale. È possibile assegnare priorità alle attività per monitorare rapidamente quelle più critiche e assicurarsi di rispettare efficacemente le scadenze dei progetti.

Wrike è un software di project management affidabile per collaborare con team interni o clienti esterni. Anche senza un account Wrike, le parti interessate possono rimanere informate attraverso dashboard e aggiornamenti condivisi. Questo è un vantaggio per i client che preferiscono non creare account aggiuntivi.

Con Wrike è possibile costruire dashboard interattivi e generare reportistica su misura, nonché visualizzare più progetti in base alle diverse preferenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Monitoraggio delle prestazioni del progetto con report e dashboard personalizzabili

Vista Carico di lavoro per bilanciare i carichi di lavoro tra i membri del team

Gestire i progetti con più viste (Kanban, Gantt, elenco, ecc.) e impostare attività cardine

Limiti di Wrike

I piani di livello superiore di Wrike possono essere costosi per i team più piccoli o per i singoli utenti

Pur essendo flessibile, le opzioni di personalizzazione possono essere limitate rispetto ad alcuni concorrenti come ClickUp

Prezzi di Wrike

**Free Forever

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4.2/5.0 (3.700+ recensioni)

: 4.2/5.0 (3.700+ recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (2.600+ recensioni)

4. Trello (il migliore per i flussi di lavoro basati su Kanban)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Trello-1400x940.png Trello /$$$img/

Via Trello Trello è uno dei primi strumenti di project management che ha impiegato Bacheche Kanban per gestire i progetti per una semplice visualizzazione del flusso di lavoro.

La Bacheca interattiva consente di aggiornare facilmente lo stato dei progetti e delle attività spostando le schede attraverso fasi come "Da fare", "In corso", "Terminato" e "In ritardo" In questo modo si ha una panoramica chiara dello stato di avanzamento, dei problemi e dei vincoli di risorse.

Inoltre, è possibile arricchire la bacheca di Trello con potenziamenti per aggiungere funzionalità avanzate di project management, mantenendo l'interfaccia priva di disordine.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Organizza le attività in diverse fasi (Da fare, Da fare, Terminato, In ritardo) per una facile classificazione

Creare attività individuali con dettagli, date di scadenza, collegamenti, allegati e liste di controllo

Collaborazione con l'aggiunta di commenti e discussioni alle schede di Trello

Limiti di Trello

Lo strumento in stile Kanban non è adatto a progetti complessi e su larga scala con dipendenze estese

Offre funzioni di automazione limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Trello

**Free Forever

Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Premium: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5,0 (13.500+ recensioni)

4,4/5,0 (13.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5,0 (23.100+ recensioni)

5. monday.com (Il migliore per l'automazione del flusso di lavoro dei progetti)

via Basecamp Basecamp è un software di project management ideale per i piccoli team che necessitano di funzionalità quali la gestione e la pianificazione delle attività, la collaborazione con i team e il monitoraggio dello stato del progetto. La sua semplice interfaccia e il design user-friendly garantiscono una breve curva di apprendimento, rendendo facile la navigazione nello strumento PMO.

Un punto a favore di Basecamp sono le sue opzioni di prezzo flessibili, basate sulle esigenze del progetto piuttosto che sul numero di utenti, che lo rendono un'opzione interessante per le startup e le aziende in crescita.

Tuttavia, con l'aumentare delle dimensioni del team e della complessità del progetto, Basecamp potrebbe non essere in grado di fornire gli strumenti di collaborazione avanzati necessari per i team più grandi e interfunzionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Creazione di elenchi di cose da fare per i vari progetti, con note importanti e allegati di file

Discutere i dettagli del progetto e collaborare con i membri del team senza sforzo

Impostare le date di scadenza, monitorare lo stato di avanzamento, identificare gli ostacoli e integrarsi con i calendari per rimanere aggiornati

Limiti di Basecamp

Mancano viste multiple del progetto, come grafici Gantt, tavole Kanban e viste Tabella

Basecamp ha solo una funzionalità di reportistica di base e non ha nemmeno la capacità di monitoraggio del tempo, a differenza dei suoi concorrenti

Prezzi di Basecamp

Basecamp: $15 per utente/mese

$15 per utente/mese Basecamp Pro Unlimited: $349 al mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4.1/5.0 (5.000+ recensioni)

Capterra: 4.3/5.0 (14.000+ recensioni)

8. Jira (il migliore per DevOps e le operazioni IT)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Jira.png Jira /$$$img/

via {\an8}Girazie Jira è un popolare software per la gestione dei progetti, ottimo per il project management Agile dei team del settore IT. Include funzioni/funzione di Scrum sviluppate per gli sprint e consente di visualizzare gli stati di sviluppo.

Con Jira è possibile creare e gestire attività e progetti illimitati, accedendo a viste multiple come sequenze, calendari, elenchi e tabelloni per una facile visualizzazione. Inoltre, offre una varietà di modelli per aiutarvi a iniziare rapidamente.

Tuttavia, mentre Jira è eccellente per il monitoraggio dei bug, utilizzarlo per altri casi d'uso o attività di project management può essere impegnativo. Inoltre, il costo dello strumento può aumentare rapidamente se è necessario aggiungere plugin per migliorarne le capacità.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Pianifica ed esegue progetti con varie metodologie (Agile, Scrum, Kanban)

Si integra perfettamente con Atlassian e altri strumenti di sviluppo e collaborazione come GitHub, Confluence e Slack

Impostazione dell'automazione senza sforzo con l'intuitiva funzionalità di drag-and-drop

Limiti di Jira

Lo strumento potrebbe non essere l'ideale per progetti non tecnici

Offre un'attenzione limitata alla gestione dei documenti e alla collaborazione rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Jira

**Free Forever

Standard: $8,15/mese per utente

$8,15/mese per utente Premium: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5,0 (oltre 5.900 recensioni)

4,3/5,0 (oltre 5.900 recensioni) Capterra: 4,4/5,0 (14.000+ recensioni)

Leggi anche: 10 migliori tecniche di project management per ogni progetto

9. Carico di lavoro (migliore per la gestione del carico di lavoro e delle risorse)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Workfront.png Workfront /$$$img/

via Workfront Adobe Workfront è un sistema di project management ricco di funzionalità, particolarmente apprezzato dalle grandi organizzazioni e dai team di marketing che necessitano di una supervisione completa dei progetti. Questo software PMO è progettato per gestire processi di lavoro complessi e offre una piattaforma centralizzata per la gestione di progetti, attività e risorse.

Oltre a fornire agli utenti gli strumenti standard per il project management, come grafici di Gantt, reportistica e dashboard, Workfront eccelle anche nella correzione di bozze e nella gestione delle risorse. Inoltre, si integra perfettamente con altri prodotti Adobe e applicazioni di terze parti e aiuta a mantenere flussi di lavoro senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Workfront

Pianifica, esegue e consegna progetti multipli con varie metodologie (Agile, Waterfall, ecc.)

Monitorare lo stato del progetto e il tempo dedicato alle attività per la definizione del budget e l'allocazione delle risorse

Collaborare bene attraverso la condivisione di file, commenti e feedback all'interno della piattaforma e ottimizzare la gestione delle attività

Limiti diWorkfront

Il piano Free offre funzionalità/funzione di base con limiti significativi

Le complesse funzionalità/funzione dello strumento di project management office possono risultare eccessive per i nuovi utenti

Prezzi diWorkfront

Select: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Prime: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Ultimate: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni suWorkfront

G2: 4.1/5.0 (900+ recensioni)

4.1/5.0 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (1.400+ recensioni)

10. Nifty (migliore per la collaborazione e la comunicazione centralizzata sui progetti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Nifty-1400x694.png Nifty /$$$img/

via

/href/ https://niftypm.com/ Nifty {\an8}Che cosa?

Nifty è un software completo per il project management che può aiutare i Teams a snellire i flussi di lavoro e a migliorare la collaborazione. Con un'interfaccia pulita e un layout scalabile, mira a fornire un'esperienza user-friendly per la gestione di progetti di varie dimensioni e complessità.

Con una piattaforma centralizzata per la gestione delle attività, il monitoraggio degli obiettivi e la comunicazione interna, si può evitare di doversi destreggiare tra più strumenti.

Nifty offre anche funzionalità/funzione come schede Kanban e calendari integrati per aiutare i team a rimanere organizzati e in regola. Dà priorità collaborazione con il team includendo funzionalità/funzione come la condivisione di file, i commenti e la messaggistica del team.

Le migliori funzionalità/funzione

Integrazione con strumenti di whiteboarding di terze parti per il brainstorming dei piani di progetto e la condivisione dei feedback all'interno della piattaforma

Automazioni nella configurazione di nuovi progetti di sviluppo software grazie alla funzione IA di Nifty

Organizzare e monitorare i progetti con schede Kanban, elenchi e calendari

Limiti di Nifty

Manca di funzionalità/funzione dedicate alla gestione dei carichi di lavoro e all'allocazione delle risorse

Le funzionalità di reportistica dello strumento potrebbero essere limitate per l'accesso ad analisi approfondite

Prezzi irrisori

**Free Forever

Starter: $49/mese

$49/mese Pro: $99/mese

$99/mese Business: $149/mese

$149/mese Unlimited: $499/mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5.0 (400+ recensioni)

4.7/5.0 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (400+ recensioni)

**Streamline Project Management Processes with ClickUp!

Abbiamo confrontato criticamente le 10 migliori opzioni di software di project management del 2024, analizzando nel dettaglio ciascuna di esse per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di project management. Abbiamo esplorato le loro funzioni principali e messo in evidenza i loro limiti, assicurandovi una scelta informata.

Se siete ancora indecisi, vi consigliamo ClickUp: la scelta ideale per tutte le vostre esigenze di project management.

ClickUp soddisfa gli standard di project management con funzionalità avanzate di gestione delle attività, collaborazione tra team, monitoraggio degli obiettivi e automazione. Ciò significa che potrete fare di più in meno tempo e garantire efficienza, produttività ed esito positivo ai vostri progetti.

Allora, cosa state aspettando? Iscrivetevi a ClickUp gratis e porta il tuo project management al livello successivo!