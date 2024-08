Come creare una lista di controllo per il lancio di un sito web (+ modelli)

Come digital marketer, avete dedicato settimane e mesi di lavoro richiesto per progettare il sito web perfetto. E ora state aspettando il giorno del lancio con il fiato sospeso. Il vostro nuovo sito web sarà il volto della vostra azienda, quindi, con l'avvicinarsi della data di lancio, potreste essere tormentati da una serie di domande nervose, come ad esempio:

"Cosa succede se il mio nuovo sito si blocca?"

"E se la grafica non funziona?"

"E se le pagine non si caricano abbastanza velocemente?"

"Da dove faccio a sapere da dove vengono i miei visitatori?"

Per far sì che un sito web faccia ciò che deve - essere l'ufficio virtuale del vostro marchio - è necessario che diverse cose funzionino alla perfezione: dal design UX alla sicurezza del backend, fino all'ottimizzazione per i motori di ricerca. L'attenzione non è mai troppa per quanto riguarda il piano e la cura da dedicare al sito.

È qui che entra in gioco una lista di controllo per il lancio di un sito web. Da fare in modo che le informazioni critiche non cadano nel dimenticatoio. Controllando ogni elemento, avrete la garanzia di un lancio positivo.

In questo post vi aiuteremo a rendere il vostro sito web pronto per la pubblicazione. Parleremo anche di come ClickUp, con il suo modello di lista di controllo per siti web e la suite di funzionalità di project management, vi supporti in questo percorso.

Pronti? Andiamo! 🚀

Lista di controllo pre-lancio: Contenuto, SEO, design e configurazione tecnica

1. Revisione del contenuto del sito web

Un sito web di solito comprende:

Offerte e vantaggi della produttività

Una sezione "Chi siamo

Pagine di politica (nel piè di pagina)

Contenuti multimediali (ad esempio, immagini, video, GIF)

Menu di navigazione (comprese le briciole di pane)

Pulsanti di chiamata all'azione (CTA) e moduli di contatto

Esaminate ogni contenuto di ogni pagina del vostro nuovo sito web con un pettine a denti stretti per assicurarvi che sia libero da errori di battitura e ortografia e che si legga bene. Chiedete ai membri del team di dare una seconda e terza lettura prima di caricare il contenuto nel sistema di gestione del team, per assicurarvi che nulla vada perso.

Un contenuto privo di errori è fondamentale per dimostrare professionalità e autenticazione, quindi non saltate questo passaggio.

Prestate particolare attenzione alle pagine con dettagli come le informazioni di contatto: volete che i visitatori del vostro sito siano in grado di contattarvi. E se c'è un testo che non è in linea con l'identità e l'offerta del vostro marchio, modificatelo come richiesto.

Inoltre, assicuratevi che i pulsanti CTA abbiano il testo corretto e siano sufficientemente accattivanti da aumentare le probabilità di essere cliccati.

Per portare il traffico al vostro sito web, usate ClickUp come un'ottima alternativa software per il marketing dei contenuti .

È possibile trasformare ogni pagina del sito web o un gruppo di pagine in Attività di ClickUp e monitorare facilmente il loro stato creando campi personalizzati, come "Bozza", "In revisione", "Finale" e "Approvato" In questo modo, voi o il vostro team non perderete nemmeno un'opportunità di miglioramento.

I commenti assegnati assicurano che gli elementi d'azione non vadano persi, indipendentemente dal luogo in cui sono stati creati

2. Controllo SEO approfondito per i motori di ricerca

Assicuratevi di coprire tutte le basi della SEO on-page prima di premere "Pubblica" sul vostro nuovo sito web.

Rispondete alle seguenti domande come parte della lista di controllo pre-lancio:

Avete integrato le parole chiave in modo naturale nel vostro contenuto web?

I titoli delle vostre pagine includono le parole chiave per le quali desiderate posizionarvi?

Avete incluso i testi alt per le vostre immagini?

Le meta-descrizioni delle pagine sono ottimizzate?

Le parole chiave aiutano i motori di ricerca come Google e Bing a determinare se il contenuto del vostro sito web è rilevante. Potete condurre una ricerca sulle parole chiave utilizzando uno strumento come Ahrefs o SEMrush o il Keyword Planner di Google.

3. Rivedere il design del sito web

Lavorate a stretto contatto con il vostro UX designer per assicurarvi che il tema e la struttura del design generale siano adeguati. Da fare in modo sistematico, utilizzando una serie di strumenti di strategie per gestire i progetti di design .

Prima del lancio, fate un rapido controllo da parte di diversi membri del team per verificare se il sito web ha un layout e un tema coesivi e in linea con la vostra azienda. Assicuratevi anche che tutti i contenuti (testo e immagini) siano incentrati su di esso. L'UX designer si assicura che ogni pagina utilizzi gli stessi colori di sfondo, i colori e i font del testo, gli spazi bianchi, il formato delle didascalie delle immagini e così via.

**Per migliorare le conversazioni e ottenere un impatto maggiore, evitate di usare foto di stock; scegliete invece immagini di alta qualità scattate da un fotografo professionista appositamente per il vostro marchio, oppure grafiche personalizzate. Per assicurarvi che si carichino rapidamente su tutti i dispositivi, utilizzate uno strumento come TinyPNG per comprimere le dimensioni delle immagini senza comprometterne la qualità

La maggior parte dei visitatori apprezza un'esperienza di navigazione pulita, quindi assicuratevi che le vostre pagine non siano ingombre di contenuto. Progettate ogni pagina come un mix oculato di testo, immagini e spazi vuoti, e includete le CTA ovunque siano pertinenti.

Dovreste anche includere una versione ad alta risoluzione del logo del vostro sito web nell'intestazione, nel piè di pagina e in altre aree vitali per stabilire la familiarità con il marchio.

Integrare le risorse di design con strumenti di web design Figma e InVision in ClickUp per avere tutti i file di progettazione direttamente accessibili all'interno della piattaforma. Questo permette al team di rivedere, commentare e collaborare facilmente ai progetti senza dover passare da uno strumento all'altro.

💡Pro Tip: Considerate l'utilizzo di Integrazioni ClickUp per connettere ClickUp al vostro sistema di gestione dei contenuti, al costruttore di siti web, agli strumenti di analisi dei siti web, alla piattaforma di progettazione e a qualsiasi altro strumento del vostro stack tecnologico.

4. Valutare il sistema di gestione dei contenuti

Selezionate un CMS adatto al vostro sito web. Costruttori di siti web IA come WordPress, Joomla e Drupal forniscono piattaforme robuste con estese capacità di personalizzazione e interfacce di facile utilizzo.

Sono dotati di una funzionalità drag-and-drop che consente l'impostazione di un ampio intervallo di plugin e temi, rendendo facile avere un sito dall'aspetto professionale anche se non si è un designer o uno sviluppatore di formazione.

Prima del lancio del sito web:

Convalidare il processo di integrazione dei contenuti

Assicuratevi di testare a fondo le funzioni del CMS

Verificare che sia in grado di soddisfare i requisiti di performance e di sicurezza del sito

Un consiglio da professionisti: Quando si lancia un sito aziendale, l'acquisto del dominio non è negoziabile. La maggior parte delle piattaforme CMS e dei costruttori di siti web includono piani per servizi di web hosting acquistate il vostro nome di dominio, collegatelo al vostro sito web e sarete a posto.

5. Valutare la UX e l'accessibilità del sito

Indipendentemente dal settore, il design del vostro sito web deve avere un equilibrio sottile tra estetica e funzione complessiva. Testate il vostro sito web su tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi per assicurarvi che funzioni senza problemi ovunque.

**Prestate attenzione al percorso di navigazione e modificate i menu e la posizione dei pulsanti per rendere la navigazione più intuitiva. Per istanza, includete il vostro logo nell'intestazione del sito collegato alla vostra homepage, in modo da facilitare il ritorno dei visitatori

La UX del vostro sito web influisce anche sulle valutazioni dei motori di ricerca, portando a una riduzione della frequenza di rimbalzo, a un aumento del tasso di clic, a tempi di permanenza più lunghi e a un maggiore coinvolgimento. Tutte queste metriche indicano che gli utenti trovano utile il vostro sito web.

Verificate anche le funzionalità/funzione di accessibilità, in modo che il vostro sito possa essere navigato da chi utilizza lettori di testo o altre soluzioni di assistenza. Le linee guida per l'accessibilità del contenuto del Web (WCAG) forniscono una serie di standard per aiutarvi in questo senso.

💡Pro Tip: Impostate obiettivi specifici e misurabili per questo passaggio utilizzando il metodo Obiettivi di ClickUp funzionalità/funzione. Ad esempio, per migliorare il punteggio di accessibilità del vostro sito di e-commerce, create degli obiettivi secondari che comprendano attività come garantire che tutte le immagini abbiano un testo descrittivo, migliorare la navigazione da tastiera o ottimizzare il rapporto di contrasto dei colori.

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

6. Configurare la struttura dei permalink del sito

Tutti abbiamo avuto accesso a URL che consistono in una stringa apparentemente infinita di lettere e numeri. Per essere ricercabili in modo ottimale, però, è necessario ristrutturare gli URL delle pagine del sito in modo che siano chiari e descrittivi.

Per cominciare, è necessario includere la parola chiave principale in ogni URL della pagina. Ad esempio, se una delle vostre pagine tratta di ricette salutari, l'URL deve contenere la parola chiave scelta, "ricette salutari per il Ringraziamento", invece di stringhe casuali come "pageid=12345" o "post=abcde123"

URL corretto: www.yourwebsite.com/healthy-recipes-for-thanksgiving

URL non corretto: www.yourwebsite.com/pageid=12345

7. Generare una sitemap XML

Una sitemap XML è un file con tutti gli URL del vostro sito web che volete far indicizzare ai motori di ricerca. Sono disponibili online diversi strumenti, come XML Sitemaps Generator e SEOptimer, per aiutarvi in questa operazione.

Tutti gli XML modelli di mappe del sito mostrano chiaramente tutti gli URL, quindi correggete gli errori di ortografia se ne trovate.

Dovreste anche creare un file robots.txt per indicare come i crawler del sito dovrebbero trattare i collegamenti esterni o bloccare agenti specifici. Questo renderà il vostro sito più adatto ai motori di ricerca e garantirà che vengano indicizzate solo le pagine appropriate.

Un altro modo per condividere i dati con i motori di ricerca è il markup dello schema. Un altro modo per condividere i dati con i motori di ricerca è il markup schema, che consente di visualizzare le pagine del sito come rich snippet, migliorando in modo significativo il tasso di clic (CTR), soprattutto se la pagina viene visualizzata come Featured Snippet su Google.

Contrariamente a quanto si crede, lo sviluppatore del sito web può preparare la sitemap XML, il file robots.txt e il markup dello schema durante la fase di staging. Diventeranno pienamente funzionali una volta che il sito sarà attivo.

ClickUp è perfetto per qualsiasi agenzia che voglia gestire progetti con più membri del team. Noi lo usiamo per gestire progetti di design creativo, contenuti, social media, siti web e molti altri progetti. Ogni cliente ha la propria bacheca e possiamo esaminare i progetti per cliente o per tutta l'azienda.

Nancy Hamlet, titolare di Kokua Creative Group

8. Effettuare i reindirizzamenti appropriati

C'è sempre la possibilità che un visitatore sbagli a digitare un URL. Potete adottare i seguenti passaggi per migliorare la loro esperienza e guidarli verso il contenuto corretto:

Personalizzate una pagina 404 con un linguaggio semplice, possibilmente della stessa tonalità del resto del contenuto. Dovrebbe includere:

Una barra di ricerca per aiutarli a trovare ciò che stanno cercando Un messaggio amichevole che spieghi che la pagina non è stata trovata Un collegato alla homepage e ad altre sezioni importanti del sito

Impostare reindirizzamenti 303 per gli errori ortografici più comuni o per le impostazioni non aggiornate per indirizzarli alla pagina corretta

9. Integrare l'analisi e impostare Google Search Console

La lista di controllo per il lancio di un sito web deve includere il monitoraggio delle prestazioni del sito e la comprensione del modo in cui i visitatori interagiscono con esso.

Iniziate installando uno strumento online come Google Analytics per ottenere informazioni sui dati dei visitatori, come il numero di visitatori, le visualizzazioni delle pagine e la frequenza di rimbalzo.

In seguito, è possibile impostare Google Search Console per tenere sotto controllo le prestazioni di ricerca del sito e identificare eventuali problemi SEO. Hotjar o Crazy Egg possono creare heatmap e registrazioni di sessioni per il vostro sito web. Così Esempi di test di usabilità danno un quadro chiaro del comportamento dell'utente

Definire e impostare Obiettivi e finalità SEO in Google Analytics per monitorare le azioni importanti, come l'invio di moduli o gli acquisti. In questo modo si raccoglieranno dati preziosi che vi aiuteranno a migliorare costantemente il vostro sito web anche dopo la sua pubblicazione.

10. Controllare la configurazione del dominio e dell'hosting

Per evitare problemi di downtime e di accessibilità una volta lanciato il sito, valutate la configurazione del dominio e dell'hosting. Il nome del dominio deve essere registrato presso una società di registrazione affidabile. Scegliete un dominio che rispecchi la vostra azienda e che sia facile da ricordare per i visitatori.

Quindi, configurare le impostazioni DNS per puntare il dominio al server di hosting corretto. Di solito si tratta di impostare i record A, CNAME e MX per le email.

Verificate i dettagli del piano di hosting: deve soddisfare le vostre esigenze di larghezza di banda e di spazio di archiviazione. Inoltre, controllate la garanzia di uptime del server e le opzioni di supporto del vostro provider.

💡Pro Tip: Utilizzare Sequenza di ClickUp per classificare visivamente tutte le attività coinvolte in questo passaggio in ordine cronologico. Per esempio, si può iniziare mappando le attività di registrazione del dominio, impostazione dei record DNS, configurazione dell'ambiente di hosting e collegamento del dominio al server di hosting.

Visualizzazione delle attività e monitoraggio dello stato con la Sequenza ClickUp

11. Stabilire i protocolli di sicurezza

Una sicurezza a prova di bomba è oggi il minimo indispensabile per i siti web, soprattutto con l'aumento della criminalità informatica. È necessario disporre di custodie sicure per memorizzare le informazioni di accesso e applicare le politiche sulle password, preferibilmente con l'autenticazione a due fattori (2FA). Dovete anche vigilare sull'assegnazione dei livelli di accesso degli utenti nel vostro CMS.

12. Verifica della conformità legale

Ogni Paese e settore ha le sue leggi sulla sicurezza dei dati. Ad esempio, nel Regno Unito e in Europa vige il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), mentre negli Stati Uniti il settore sanitario segue l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Dovete assicurarvi che il vostro sito web sia conforme alle normative vigenti. Vi consigliamo di lavorare con un avvocato specializzato in Internet per aiutarvi in questo senso.

**Alcuni elementi di base sono la presenza di una pagina con i Termini di utilizzo sul vostro sito web, la chiara informazione ai visitatori sui cookie e la garanzia di avere la licenza per l'utilizzo di tutte le risorse presenti sul vostro sito web

13. Assicuratevi che il vostro certificato SSL funzioni

Non dimenticate di acquistare un certificato SSL da una Certificate Authority (CA) autorevole o di optare per un'opzione gratuita come Let's Encrypt. Installate il certificato SSL sul vostro server seguendo le istruzioni specifiche fornite dal vostro provider.

Aggiornate il vostro sito web per reindirizzare tutto il traffico HTTP a HTTPS modificando il file .htaccess per i server Apache o i file di configurazione per i server Nginx. Assicuratevi che il vostro contenuto web sia servito su HTTPS per evitare avvisi di contenuto misto nei browser.

In questo modo si mettono in sicurezza i dati trasferiti tra il sito web e i visitatori, garantendo la protezione delle loro informazioni.

14. Aggiornare i componenti del backend

La maggior parte dei provider di CMS invia notifiche ogni volta che il software viene aggiornato. Questi aggiornamenti di solito includono nuove funzionalità/funzione, miglioramenti e patch di sicurezza critiche.

Aggiornate quindi tutti i plugin, i temi e le estensioni all'ultima versione del vostro CMS per evitare problemi di compatibilità e vulnerabilità di sicurezza. Successivamente, testate accuratamente il vostro sito web per assicurarvi che questi componenti siano compatibili e funzionino correttamente.

Disattivate e rimuovete i plugin non più utilizzati. I plugin non utilizzati possono comportare rischi per la sicurezza e rallentare il sito web.

Data l'ampiezza delle attività preliminari al lancio del sito, è meglio utilizzare il programma Modello di piano di progetto del sito web ClickUp per gestire l'intero progetto dall'inizio al lancio.

Pensate a questo modello come a una perfetta lista di controllo per il lancio di un sito web SEO con vantaggi quali:

Una Sequenza del progetto per mantenere tutti allineati

Elenchi di attività per garantire la copertura di ogni dettaglio

Convenientemodelli di lista di controllo per completare e firmare il progetto

15. Testate la velocità di caricamento del vostro sito

I clienti di oggi si aspettano che un sito web venga caricato in meno di qualche secondo, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo utilizzato.

Un buon modo per testare la velocità di caricamento è quello di inviare l'URL di staging del vostro sito a Google PageSpeed Insights. L'azienda studierà il vostro sito e condividerà una relazione completa sulle sue prestazioni.

Assicuratevi di dare priorità anche ai test sui dispositivi mobili, perché le risorse che di solito si caricano su un desktop potrebbero rallentare sui dispositivi mobili.

Ora vengono le cose da ricordare il giorno del lancio del sito web. Entriamo nel vivo.

Lista di controllo del giorno del lancio

1. Eseguire un controllo di funzione

Iniziate a testare tutti gli elementi interattivi del vostro sito. Fate clic su ogni pulsante, compilate e inviate ogni modulo e seguite tutti i collegamenti e i menu interni per assicurarvi che lavorino come previsto

Assicuratevi che ogni interazione produca il risultato corretto e che non vi siano collegamenti interrotti o pulsanti malfunzionanti. Diversistrumenti di ottimizzazione del sito web aiutano a fare questo, come Broken Link Checker, Screaming Frog e Ahrefs

D'altra parte, le informazioni compilate nei moduli devono raggiungere correttamente il backend e/o essere inviate all'indirizzo email specificato

Successivamente, sfogliate il vostro sito web come se foste un nuovo visitatore. La navigazione deve essere intuitiva e facile per l'utente e il flusso generale del sito deve avere senso

Testate tutte le funzionalità/funzione dell'account utente per assicurarvi che lavorino correttamente. Ciò include i processi di login e registrazione, la reimpostazione della password e le funzioni di gestione dell'account

Infine, valutate la funzionalità/funzione di ricerca del sito. Inserite vari termini di ricerca per verificare che i risultati siano accurati e pertinenti

Usare la funzione Modello di piano di produttività per siti web ClickUp per gestire in modo efficiente la fase di produzione del sito web. Il modello monitora le revisioni del progetto, l'integrazione dei contenuti multimediali e i controlli finali prima che il sito venga pubblicato.

Utilizzate questo modello per:

Identificare le attività necessarie per la produzione di un sito web con esito positivo

Fornire una Sequenza per ogni attività e monitorarne lo stato di avanzamento

Pianificare in anticipo per prevenire problemi inaspettati

2. Backup di tutti i file

Per ogni evenienza, conservate sempre un backup recente del vostro sito web attraverso servizi di backup automatizzati come Dropbox o BackupBuddy. Conservate in una posizione sicura le copie di tutti i contenuti, i dati degli utenti e le configurazioni in vari moduli, come HTML, CSS e JavaScript, che compongono il vostro sito.

Una volta che il sito è finalmente attivo, continuate a monitorarlo da vicino. Questo include la correzione di eventuali bug o errori nei contenuti, ma anche il monitoraggio periodico delle analisi del sito web per verificare se è possibile tracciare correttamente le metriche definite rispetto agli obiettivi.

Il lavoro non è ancora finito. Il monitoraggio del sito web è un'attività continua. Dopo il lancio, è necessario controllare le metriche post-lancio, assicurare la manutenzione del sito e altro ancora. Diamo una rapida occhiata a questo aspetto.

Lista di controllo post-lancio del sito web

1. Stabilire un piano di manutenzione

Dovete assicurarvi che il vostro sito web funzioni sempre in modo ottimale, indipendentemente dal volume di traffico. A tal fine, preparate un programma per le attività di manutenzione, come la riscrittura dei contenuti, la revisione delle parole chiave, l'aggiornamento dei plugin, i controlli di sicurezza e le attività di manutenzione del sito flusso di lavoro del web design aggiornamenti.

Inoltre, implementate strumenti di monitoraggio dei tempi di attività come UptimeRobot o Pingdom per avvisare il vostro sito web in caso di downtime. Potrete così risolvere rapidamente questi problemi in tempo reale.

2. Prepararsi al feedback post-lancio

Nell'arco di qualche settimana, dovreste avere un piano per raccogliere e analizzare il feedback degli utenti sul vostro sito web. Farete dei sondaggi? Chiederete ai vostri follower di lasciare recensioni online?

Questo è anche un buon momento per includere un modulo opt-in sul vostro sito web. Questo inviterà i visitatori a iscriversi agli aggiornamenti via email e vi permetterà di sollecitare un feedback diretto.

Creare e implementare una lista di controllo per il lancio di un sito web con ClickUp

Il lancio di un sito web è un'impresa imponente che si basa sul duro lavoro di molti specialisti, dipartimenti e stakeholder. È quindi importante avere una lista di controllo per il lancio di un sito web project management di un sito web che permetta di organizzare tutto (e tutti) e di rispettare la tabella di marcia. È qui che entra in gioco ClickUp. Software di gestione del sito web ClickUp consente ad esempio di documentare le procedure operative standard (SOP) per:

Revisione del contenuto e del design del sito web

Acquisizione e installazione di certificati SSL

Impostazione di Google Analytics, Search Console e altri strumenti di monitoraggio

Affrontare problemi imprevisti durante o dopo il lancio

ClickUp offre anche alcune funzionalità e modelli interessanti per migliorare l'esperienza di lancio del vostro sito web.

Esploriamoli insieme.

Modello per lo sviluppo di un sito web ClickUp

Create e gestite i vostri siti web multipli con la piattaforma di gestione dei siti web di ClickUp

Per istanza, il sito web Modello per lo sviluppo di siti web ClickUp è una soluzione precostituita che può essere personalizzata per includere le attività chiave sopra menzionate (e altro ancora), garantendo un approccio strutturato al lancio del vostro sito web.

Questo modello ti aiuta a:

Risparmiare tempo e costi di sviluppo sfruttando il codice esistente

Visualizzare lo stato di avanzamento delle attività e collaborare con tutti gli stakeholder

Creare e seguire lo stato di avanzamento delle attività relative a contenuti, grafica, codice, test, ecc.

Documenti ClickUp

È possibile utilizzare Documenti ClickUp per creare briefing approfonditi su tutte le attività, condividerli con i membri del team interessati in modo che tutti possano accedere alle informazioni necessarie Da fare, e fissare scadenze per aumentare la responsabilità.

Visualizzate rapidamente tutte le sottopagine e le relazioni collegate a ClickUp Docs per rimanere organizzati e mantenere il lavoro in connessione

Visualizzazioni di ClickUp

Inoltre, è possibile personalizzare la supervisione del progetto del sito web in base alle proprie preferenze con Visualizzazioni ClickUp . Organizzate le specifiche in Elenco, monitorate le attività del team su una Bacheca Kanban o pianificate le tempistiche con un grafico Gantt, il tutto in un'unica dashboard accessibile da tutti i dispositivi.

Utilizzate la funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp per rimanere in linea con i vostri obiettivi grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Collaborate senza problemi con funzionalità di modifica dei documenti in tempo reale, come la codifica a colori, l'inserimento di collegamenti e la formattazione dei codici. Utilizzate la funzione ClickUp Assegnazione commenti funzionalità/funzione per inserire commenti sulle attività, delegare le responsabilità e garantire i follower.

Assicuratevi che i vostri commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzando rapidamente i commenti assegnati in una Lista di controllo

È anche possibile creare canali di chat per discutere il progetto di lancio del sito web in modo asincrono e rendere le idee più veloci. Ma se pensate che i vantaggi di ClickUp Marketing Project Management Software se non si è ancora arrivati a questo punto, ci sarà da divertirsi.

Con il software di marketing project management di ClickUp, potrete pensare e realizzare i vostri oggetti di marketing

Mettete tutto sulla stessa pagina con Lista di controllo delle attività di ClickUp . Utilizzatela per suddividere tutte le attività in passaggi gestibili, assicurando che ogni sottocompito del lancio sia tenuto in considerazione.

Che si tratti di un elenco di controlli finali prima dell'avvio del sito o di una suddivisione dettagliata delle attività del giorno del lancio, è possibile tenere facilmente traccia di tutto. Questo aiuta a mantenere la chiarezza e assicura che tutto sia completato in tempo.

Assicuratevi che nessun dettaglio venga trascurato con le liste di controllo delle attività di ClickUp

**Per saperne di più Come gestire più siti web con esito positivo

Su, su e via con ClickUp

Una lista di controllo completa per il lancio di un sito web può rendere le cose libere dallo stress, dandovi un senso di controllo su tutte le parti in movimento.

Una volta che questi elementi sono sotto controllo, potete concentrarvi su attività supplementari, come l'annuncio del nuovo sito sui social media, la creazione di contenuti dietro le quinte nei giorni che precedono il lancio o la promozione dei primi visitatori per generare maggiore interesse.

Ma soprattutto, quando si utilizza una soluzione software collaborativa come ClickUp, il lancio di un sito web diventa più semplice. Tiene traccia delle attività più piccole, migliora la collaborazione e mantiene un alto livello di organizzazione.

In tutto questo, non dimenticate di darvi una pacca sulla spalla per aver lanciato il vostro sito web nel mondo.

Allora, cosa state aspettando? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e preparatevi a lanciare un sito web fantastico. E buona fortuna!