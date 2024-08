i 10 migliori servizi di web hosting per gestire i vostri siti web

Il servizio di web hosting influisce sulla velocità e sulle prestazioni del vostro sito web e i siti più performanti tendono a posizionarsi meglio nei motori di ricerca e a fornire una migliore esperienza utente, con conseguente maggiore fidelizzazione dei visitatori.

Esistono molte opzioni di hosting e la scelta può essere scoraggiante. In definitiva, il miglior servizio di web hosting dipende dalle esigenze del vostro sito, dal volume di traffico, dal budget e dai piani di crescita futuri.

Questa carrellata dei migliori servizi di web hosting vi fornirà suggerimenti su cosa cercare in un provider di hosting e vi darà un'idea di cosa offrono i servizi di web hosting più popolari. Inoltre, analizzeremo il modo in cui il giusto strumenti open-source di project management rendono ancora più facile la costruzione di un ottimo sito web.

Cosa cercare in un servizio di hosting web?

La scelta del giusto servizio di web hosting per il vostro nuovo sito web è una decisione importante. La decisione giusta assicura che il vostro sito sia rapidamente accessibile agli utenti di tutto il mondo. Un servizio di web hosting sbagliato può frustrare i visitatori e danneggiare la reputazione della vostra azienda. Indipendentemente dal tipo di sito che state gestendo, dovete assicurarvi che il vostro web host vi fornisca:

Assistenza clienti: Cercate un supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che i problemi vengano risolti non appena si presentano

Cercate un supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che i problemi vengano risolti non appena si presentano Piani di hosting: I piani di hosting possono andare dall'hosting di base in condivisione ai piani di hosting dedicati

I piani di hosting possono andare dall'hosting di base in condivisione ai piani di hosting dedicati Hosting WordPress: Se gestite un sito WordPress, cercate un hosting WordPress gestito per ottenere una maggiore sicurezza

Se gestite un sito WordPress, cercate un hosting WordPress gestito per ottenere una maggiore sicurezza **Spazio di archiviazione e larghezza di banda: il provider deve offrire spazio di archiviazione e larghezza di banda sufficienti per soddisfare le vostre esigenze

Scalabilità: Un host web che offre server dedicati o opzioni di server privati virtuali (VPS) sarà in grado di scalare meglio in base alla vostra crescita

Un host web che offre server dedicati o opzioni di server privati virtuali (VPS) sarà in grado di scalare meglio in base alla vostra crescita Garanzia di uptime: Cercate un web host con un'elevata garanzia di uptime per ridurre al minimo i tempi di inattività

Cercate un web host con un'elevata garanzia di uptime per ridurre al minimo i tempi di inattività Dominio gratuito: Alcune società di web hosting includono un nome di dominio gratis per il primo anno quando si acquista un piano di web hosting

Alcune società di web hosting includono un nome di dominio gratis per il primo anno quando si acquista un piano di web hosting Certificati SSL: Avere un certificato SSL è oggi essenziale, e alcuni provider forniscono un certificato SSL gratis

Avere un certificato SSL è oggi essenziale, e alcuni provider forniscono un certificato SSL gratis Migrazione gratuita del sito: Se vi state trasferendo da un altro host, i servizi di migrazione gratuita del sito vi fanno risparmiare tempo e frustrazione

Se vi state trasferendo da un altro host, i servizi di migrazione gratuita del sito vi fanno risparmiare tempo e frustrazione Strumenti di backend per le esigenze dell'e-commerce: Se gestite la vostra attività aziendale attraverso il vostro sito web, questo ha bisogno di funzionalità/funzioni critiche comestrumenti per lo sviluppo di app estrumenti per la gestione del backlog del prodotto. Se non li offre direttamente, l'host web deve offrire una facile integrazione con le piattaforme preferite (compresa la piattaformasoftware di database personalizzato)

Se gestite la vostra attività aziendale attraverso il vostro sito web, questo ha bisogno di funzionalità/funzioni critiche comestrumenti per lo sviluppo di app estrumenti per la gestione del backlog del prodotto. Se non li offre direttamente, l'host web deve offrire una facile integrazione con le piattaforme preferite (compresa la piattaformasoftware di database personalizzato) Email hosting: Per avere un indirizzo e-mail professionale, cercate un servizio di web hosting che includa l'email hosting

Per avere un indirizzo e-mail professionale, cercate un servizio di web hosting che includa l'email hosting Costruttore di siti web: Per coloro che non hanno competenze tecniche, un costruttore di siti web può rendere facile la costruzione di un sito, soprattutto se offrestrumenti senza codice per i responsabili della produttività e per altri team

I 10 migliori servizi di hosting web

Abbiamo stilato un elenco dei migliori servizi di web hosting disponibili, includendo i pro e i contro di ciascun host web e le loro valutazioni attuali su siti di recensioni di terze parti.

1. Hostinger

Via Hostinger Hostinger è noto per avere uno dei migliori rapporti prezzo-prestazioni nel mercato del web hosting. Questa offerta a basso prezzo e alte prestazioni è una scelta eccellente per chi ha bisogno di ospitare più siti web. Offre un nome di dominio gratis per il primo anno e una facile configurazione per un sito WordPress.

Le migliori funzionalità/funzione di Hostinger

Offre una varietà di piani di hosting per soddisfare le esigenze delle aziende in diverse fasi di crescita

Fornisce un pannello di controllo di facile utilizzo per facilitare la gestione del web a chi ha competenze tecniche limitate

Assicura l'affidabilità del tempo di attività con una garanzia del 99,9% per mantenere il sito accessibile ai visitatori

Include certificati SSL gratis con i piani di hosting per migliorare la sicurezza e la fiducia dei visitatori

Permette la scalabilità con piani di hosting facili da aggiornare in base alle vostre esigenze

Limiti di Hostinger

L'azienda non offre hosting dedicato

Alcuni utenti desideravano avere la possibilità di ricevere supporto clienti via telefono

Per ottenere i prezzi migliori, è necessario impegnarsi in un piano a lungo termine

Prezzi di Hostinger

Hosting WordPress gestito: a partire da $2,99/mese

a partire da $2,99/mese Costruttore di siti web: A partire da $2,99/mese

A partire da $2,99/mese Hosting di siti web: A partire da $2,99/mese

A partire da $2,99/mese VPS hosting: A partire da $7,99/mese

A partire da $7,99/mese Cloud hosting: A partire da $9,99/mese

Valutazioni e recensioni su Hostinger

G2: 4.4/5 (450+ recensioni)

4.4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (250+ recensioni)

2. HostGator

VIa HostGator HostGator offre una serie completa di servizi di web hosting. Le sue opzioni di hosting comprendono web hosting condiviso, hosting VPS e server dedicati.

L'azienda offre una garanzia di rimborso di 45 giorni, in modo che i clienti possano scegliere con fiducia.

Le migliori funzionalità/funzione di HostGator

Offre un supporto clienti reattivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gli utenti di tutti i piani

Offre una garanzia di rimborso di 45 giorni, più lunga della maggior parte dei servizi di web hosting

Offre una varietà di piani di hosting, tra cui hosting condiviso, hosting VPS, hosting di server dedicati e hosting WordPress gestito

Include un costruttore di siti web gratis con migliaia di modelli, che rende facile creare il proprio sito web senza competenze tecniche

La registrazione gratuita di un dominio per il primo anno aiuta a ridurre i costi di avviamento

Offre una garanzia di uptime del 99,9% che assicura che i siti web siano accessibili ai visitatori con tempi di inattività minimi

Limiti di HostGator

Molti componenti aggiuntivi a pagamento possono aumentare rapidamente il costo dell'hosting

Alcuni concorrenti di fascia più alta offrono una garanzia di uptime migliore

Alcuni utenti hanno notato tempi di caricamento lenti sui siti web ospitati dall'azienda

Prezzi di HostGator

WordPress hosting: A partire da $5,95/mese

A partire da $5,95/mese VPS hosting: A partire da $29,95/mese

A partire da $29,95/mese Hosting dedicato: A partire da $119/mese

Valutazioni e recensioni di HostGator

G2: 3.6/5 (150+ recensioni)

3.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (54 recensioni)

3. Wix

Via Wix Wix è noto soprattutto per il suo costruttore di siti web visuali di alta qualità, ma offre anche servizi di hosting come parte del pacchetto.

La semplice natura drag-and-drop del costruttore di siti web lo rende interessante per chi vuole costruire facilmente un sito personale. Inoltre, la piattaforma semplifica l'impostazione di un negozio online o di un altro sito aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Wix

È dotato di un costruttore di siti web con un editor drag-and-drop per la facile creazione di siti web

Offre oltre 900 modelli di siti web gratuiti e personalizzabili che coprono una varietà di settori

Dispone di un livello di web hosting gratuito per rendere l'avvio dell'attività ancora più conveniente

Offre una serie completa di strumenti e funzioni SEO per migliorare le prestazioni nella ricerca organica

Funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale, tra cui protezione DDoS e certificati SSL automatici, per garantire la sicurezza del sito e dei dati dei visitatori

Ha soluzioni di e-commerce integrate nella piattaforma per facilitare la creazione di un negozio online

Limiti di Wix

Alcuni utenti hanno espresso la loro frustrazione per la difficoltà di cambiare un modello

Il piano Free inserisce il marchio Wix e la pubblicità sul sito

Alcuni utenti ritengono che i prezzi siano un po' alti rispetto alla concorrenza

Prezzi di Wix

Combo: $16/mese

$16/mese Unlimitato: $22/mese

$22/mese Pro: $27/mese

$27/mese VIP: $45/mese

$45/mese Business Basic: $27/mese

$27/mese Business Unlimited: $32/mese

$32/mese Business VIP: $59/mese

Valutazioni e recensioni su Wix

G2: 4.2/5 (1500+ recensioni)

4.2/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9.000+ recensioni)

4. Namecheap

Via Namecheap Come suggerisce il nome, questo provider di web hosting è noto per la sua convenienza. L'azienda offre un intervallo di servizi di hosting in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte delle aziende. Sia che si scelga l'hosting condiviso, l'hosting per rivenditori o l'hosting web VPS, Namecheap fornisce supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le migliori funzionalità/funzione di Namecheap

Registrazione di domini competitiva che include un ampio intervallo di domini di primo livello (TLDS)

Il registro dei domini include la privacy dei domini gratis e senza costi aggiuntivi

L'azienda afferma che ci si può aspettare il 100% di uptime

Include un costruttore di siti web e una libreria di modelli gratis con ogni piano di hosting

Hosting WordPress gestito veloce e conveniente

Assistenza al cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per qualsiasi problema o domanda che possa insorgere

Limiti di Namecheap

I certificati SSL sono gratis solo per il primo anno, il che va ad aggiungersi al costo a vita dell'hosting

Alcuni utenti hanno segnalato tempi di caricamento più lenti e occasionali tempi di inattività

L'insieme delle funzionalità/funzione non è così ricco come alcuni utenti hanno bisogno per requisiti di hosting più specializzati

Prezzi Namecheap

Stellar: A partire da $4,48/mese

A partire da $4,48/mese Stellar Business: A partire da $9,48/mese

A partire da $9,48/mese EasyWP Starter: A partire da $6,88/mese

A partire da $6,88/mese Quasar: $15,88/mese

$15,88/mese Magnetar: $28,88/mese

$28,88/mese Xeon E-2234: $69,88/mese

Namecheap valutazioni e recensioni

b 4.3/5 (90 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione

5. Web liquido

Via Web liquido Liquid Web è specializzata in hosting gestito. Offre opzioni di hosting dedicato, hosting VPS e cloud hosting. Ogni offerta è completamente gestita, risparmiando agli utenti il fastidio di mantenere i sistemi aggiornati e in sicurezza. L'azienda si concentra molto sull'offerta di servizi di hosting ad alte prestazioni.

Funzionalità/funzione migliori di Liquid Web

Disponibilità di hosting completamente gestito, che elimina la necessità di conoscenze di amministrazione web

garanzia di risposta iniziale di 59 secondi per il supporto clienti via telefono o chattare

Server personalizzabili che possono essere facilmente adattati alle esigenze specifiche dell'infrastruttura

Le soluzioni di cloud hosting sono progettate per ottenere elevate prestazioni e gestire applicazioni complesse

L'hosting WordPress gestito offre una più semplice amministrazione dei siti WordPress

Limiti di Liquid Web

I prezzi sono più alti rispetto ad alcuni concorrenti

Alcuni utenti si sono lamentati che l'interfaccia è confusa da navigare

Essendo specializzato in hosting gestito, non sono disponibili opzioni di condivisione

Prezzi di Liquid Web

Hosting VPS gestito: A partire da $59/mese

A partire da $59/mese Server dedicati cloud: A partire da $149/mese

A partire da $149/mese Hosting server dedicato gestito: A partire da $199/mese

A partire da $199/mese Hosting conforme alla normativa HIPAA: A partire da $384/mese

A partire da $384/mese Cloud privato: A partire da $510/mese

Valutazioni e recensioni su Liquid Web

G2: 4.4/5 (99 recensioni)

4.4/5 (99 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

6. InterServer

Via InterServer InterServer è un provider di hosting che offre ai propri clienti una garanzia di blocco dei prezzi. Mentre altri web host possono aumentare i prezzi dopo il primo anno o nel normale corso del Da fare aziendale, InterServer blocca i prezzi a quanto concordato al momento dell'iscrizione. L'azienda offre un certo numero di piani di hosting, sia di hosting condiviso che di hosting dedicato.

Le migliori funzionalità/funzione di InterServer

Una varietà di servizi di web hosting, come l'hosting condiviso, l'hosting VPS e l'hosting di server dedicati

Assistenza al cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutti i piani, per un aiuto immediato in caso di problemi legati all'hosting

Possibilità di migrazione gratuita del sito, per facilitare il passaggio da altri provider

Include certificati SSL gratuiti per una maggiore sicurezza a un costo ridotto

Garanzia di blocco dei prezzi per tutti i piani di hosting, in modo da sapere che le tariffe non aumenteranno al momento del rinnovo

Fornisce spazio di archiviazione e larghezza di banda illimitati sui piani di web hosting standard

Limiti InterServer

Alcuni utenti hanno avuto problemi durante il processo di iscrizione, rendendo difficile la creazione di un account

I prezzi sono un po' troppo cari per i gusti di alcuni utenti

L'interfaccia può essere confusa per coloro che sono alle prime armi con la gestione di un account di web hosting

Prezzi di InterServer

VPS Speciale: $6/mese

$6/mese Dedicato: $59/mese

$59/mese WordPress: $8/mese

Valutazioni e recensioni di InterServer

G2: 3.9/5 (29 recensioni)

3.9/5 (29 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

7. SitoGround

Via SitoGround Questo provider di web hosting è ben noto nel settore del web hosting per i suoi servizi di hosting WordPress. SiteGround offre piani di hosting WordPress gestiti con molti strumenti personalizzati e servizi extra per garantire sicurezza e velocità superiori a quelle di un'installazione WordPress standard.

Le migliori funzionalità/funzione di SiteGround

I servizi di web hosting si concentrano su prestazioni elevate e affidabilità grazie a Google Cloud Premium

Fornisce configurazioni di server ultra-veloci con implementazioni PHP e MySQL personalizzate per aumentare le prestazioni del sito web

L'hosting WordPress è ottimizzato con cache statica e dinamica e un plugin Speed Optimizer preinstallato

Adotta rapidamente le nuove tecnologie, come le ultime versioni di PHP o protocolli innovativi come Brotli e HTTP/2

Il supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e vanta un tasso di soddisfazione del 98%

Privilegia la sicurezza del sito web con un sistema di gestione 24 ore su 24, backup distribuiti e funzionalità/funzione aggiuntive di sicurezza

Limiti di SiteGround

Alcuni utenti ritengono che i limiti di spazio di archiviazione e di larghezza di banda siano troppo restrittivi

Mentre ci sono opzioni di hosting di voce e avanzate, non ci sono opzioni intermedie

Alcune funzionalità/funzione che secondo gli utenti dovrebbero essere incluse nel prezzo sono componenti aggiuntivi a pagamento

Prezzi di SiteGround

StartUp: $3,99/mese

$3,99/mese GoGeek: $7,99/mese

$7,99/mese GrowBig: $4.99/mese

Valutazioni e recensioni su SiteGround

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (66 recensioni)

8. IONOS

Via IONOS IONOS offre diversi servizi di web hosting, tra cui hosting dedicato, hosting VPS e cloud hosting. L'azienda è nota soprattutto per l'offerta di piani di hosting scalabili che possono facilmente ospitare aziende di tutte le dimensioni in ogni fase di crescita. Come molti host web, offre la registrazione gratuita di un dominio entro il primo anno di hosting.

IONOS: le migliori funzionalità/funzioni

Disponibilità di hosting condiviso, hosting VPS, hosting dedicato e hosting cloud

L'ampio intervallo di offerte fornisce una soluzione scalabile per l'hosting di siti web

Opzione di hosting WordPress gestito per gli utenti che desiderano creare siti web WordPress

Nome di dominio gratuito disponibile per il primo anno con la maggior parte dei piani di hosting

La maggior parte dei pacchetti include un website builder, che permette agli utenti di creare facilmente il proprio sito web

Pone una forte enfasi sulla sicurezza, offrendo certificati SSL gratis e centri dati dedicati

Limiti di IONOS

La velocità di risposta dei server è inferiore alla media del settore

L'opzione per il supporto telefonico è limitata a 14 paesi

La registrazione dell'account è limitata ad alcuni Paesi

Prezzi di IONOS

Essential: 5 dollari al mese

Starter: 7 dollari/mese

Plus: 6,50 dollari/mese

Ultimate: 13 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di IONOS

G2: 3.6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 3.5/5 (52+ recensioni)

9. GoDaddy

Via GoDaddy GoDaddy è uno dei nomi più noti nel settore degli host web e dei servizi di registrazione dei domini. L'azienda offre servizi in estensione, dall'hosting condiviso di base ai piani di hosting dedicati per le esigenze aziendali più impegnative. Sono disponibili anche website builder, email hosting e altre funzionalità/funzione di cui le aziende hanno bisogno per sviluppare una presenza sul web.

Le migliori funzionalità/funzione di GoDaddy

Conosciuto per le sue opzioni complete di registrazione di domini e web hosting

Offre una varietà di piani di hosting, tra cui l'opzione per l'hosting WordPress gestito

Offre supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per problemi relativi al servizio di hosting

Include un sito web di facile utilizzo per consentire agli utenti di creare il proprio sito web

Molti piani di hosting includono la registrazione gratuita del nome di dominio per il primo anno

Limiti di GoDaddy

I piani di hosting condiviso più economici non forniscono un certificato SSL gratis

Molti clienti hanno avuto l'impressione che ci fosse un eccesso di upselling prima di completare un ordine

Non esiste un'opzione di live chat per il supporto clienti

Prezzi di GoDaddy

Basic: $6,99/mese

$6,99/mese Deluxe: $9,99/mese

$9,99/mese Ultimate: $12,99/mese

$12,99/mese E-commerce: $15,99/mese

Valutazioni e recensioni su GoDaddy

G2: 4/5 (150+ recensioni)

4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (1200+ recensioni)

10. Hostwinds

Via Hostwinds Hostwinds offre anche diversi tipi di opzioni di web hosting. Tra le sue offerte vi sono hosting condiviso, cloud hosting e soluzioni per server dedicati. L'azienda ha la reputazione di fornire servizi di hosting potenti con prezzi competitivi e una forte attenzione al supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Hostwinds

Offre un intervallo completo di servizi di web hosting, dall'hosting condiviso ai server dedicati

Enfatizza il livello di assistenza personale con le proprie soluzioni a livello aziendale

L'hosting VPS fornisce una serie di risorse dedicate per migliorare le prestazioni del server privato virtuale

I server cloud sono facilmente personalizzabili grazie a una serie di opzioni di installazione con un solo clic

L'azienda possiede tutta la propria infrastruttura, il che permette di avere prezzi competitivi

Offrono una promessa di uptime del 99,9999% grazie alla loro rete altamente ridondante

Limiti di Hostwinds

Il costruttore di siti web incluso è più elementare di quanto alcuni utenti vorrebbero

Ci sono alcune lamentele relative a collegamenti interrotti e risorse mancanti nella knowledge base

Il processo di configurazione dell'account è stato frustrante per alcuni utenti

Prezzi di Hostwinds

Windows VPS: A partire da $12,74/mese

A partire da $12,74/mese Linux VPS: A partire da $8.24/mese

A partire da $8.24/mese Hosting in condivisione: A partire da $5,24/mese

A partire da $5,24/mese Hosting aziendale: A partire da $8,99/mese

Valutazioni e recensioni di Hostwinds

G2: 4.8/5 (400+ recensioni)

4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3 recensioni)

Altri strumenti di gestione del sito web

