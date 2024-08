Come evitare troppe riunioni sul posto di lavoro

"Questa riunione avrebbe potuto essere un'e-mail"

Già. Ci siamo passati tutti, brontolando per il tempo sprecato in un'altra riunione inutile e lanciando occhiate furtive all'orologio. In realtà, la ricerca dimostra che il 70% di tutte le riunioni impedisce ai dipendenti di completare tutte le loro attività.

La cattiva notizia è che troppe riunioni possono danneggiare lo stato e la produttività della forza lavoro.

La buona notizia è che avete il controllo assoluto sul cambiamento di questa narrazione!

Quindi, affrontiamo il problema del sovraccarico di riunioni una volta per tutte.

Ecco la guida per recuperare il vostro tempo rendendo le riunioni più efficaci e aggiungendo ore di produttività alla vostra giornata lavorativa.

Riunioni Bacheca o Riunioni Annoianti? L'impatto delle riunioni non necessarie

Il diluvio di riunioni inutili è fin troppo comune nei luoghi di lavoro moderni. Ecco come questo porta all'insoddisfazione dei dipendenti:

Bassa produttività : Un calendario pieno di impegni e le continue interruzioni dovute alle riunioni programmate ostacolano la concentrazione. Questo ostacola il completamento delle attività e impedisce di immergersi in un lavoro profondo

: Un calendario pieno di impegni e le continue interruzioni dovute alle riunioni programmate ostacolano la concentrazione. Questo ostacola il completamento delle attività e impedisce di immergersi in un lavoro profondo Problemi di comunicazione : Sebbene la comunicazione sia il fulcro dello scopo di ogni riunione, programmarne troppe ha l'effetto opposto. Un eccesso di riunioni ostacola una comunicazione e una collaborazione efficaci, risultando in incomprensioni, errori di comunicazione e ritardi

**Sovraccarico di informazioni: le riunioni possono cercare di far terminare troppe cose (o discuterle) in troppo poco tempo. Il numero eccessivo di riunioni aggrava il problema. Il risultato è una serie di sovraccarichi di informazioni ininterrotti e ad alto volume, che rendono difficile per i partecipanti conservare le chiavi di lettura e i dettagli utili all'azione

Creatività soffocata: Una riunione formale può spingere i partecipanti a colorare le riunioni. Un numero eccessivo di riunioni rientra anche nel territorio della micromanagement a bassa fiducia. Questo fa sì che i membri del team perdano la loro vena creativa e la capacità di fare brainstorming, ostacolando l'innovazione

Una riunione formale può spingere i partecipanti a colorare le riunioni. Un numero eccessivo di riunioni rientra anche nel territorio della micromanagement a bassa fiducia. Questo fa sì che i membri del team perdano la loro vena creativa e la capacità di fare brainstorming, ostacolando l'innovazione Spreco di risorse : Troppe riunioni sono uno spreco di risorse. In primo luogo, i dipendenti devono bloccare i loro calendari e rimanere disponibili per la durata della riunione. Inoltre, si spreca il tempo e il lavoro richiesto per programmare le riunioni. Infine, la riduzione delle ore di lavoro è una perdita di risorse finanziarie

: Troppe riunioni sono uno spreco di risorse. In primo luogo, i dipendenti devono bloccare i loro calendari e rimanere disponibili per la durata della riunione. Inoltre, si spreca il tempo e il lavoro richiesto per programmare le riunioni. Infine, la riduzione delle ore di lavoro è una perdita di risorse finanziarie Disimpegno dei dipendenti: Ammettiamolo, nessuno è mai veramente entusiasta dell'idea di partecipare a riunioni una dopo l'altra. È opprimente e porta a stanchezza, disimpegno e riduzione del morale

**Come determinare se avete troppe riunioni?

Il vostro software di gestione delle riunioni in overdrive? Il vostro team ha raggiunto un livello di saturazione delle riunioni? Ecco alcuni segnali che indicano che avete programmato più riunioni del necessario:

Il vostro calendario è invaso da riunioni back-to-back, che lasciano poco o niente tempo per un lavoro approfondito

Si fatica a programmare la giornata lavorativa e a individuare blocchi di tempo ininterrotti per le attività importanti

È difficile completare le attività o rispettare le scadenze a causa delle continue interruzioni risultanti da riunioni e follower

Siete esausti e stressati dalla mole delle riunioni

Avete difficoltà a prendere decisioni a causa delle riunioni ricorrentiparalisi da analisi* Avete scarso controllo sul vostro tempo e sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, con riunioni che si insinuano nella vostra vita personale

Ritenete che le riunioni siano una perdita di tempo, senza obiettivi chiari o risultati tangibili

Come evitare troppe riunioni: Consigli e trucchi

Volete ridurre le riunioni eccessive? Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che vi aiuteranno a raggiungere questo obiettivo:

Mantenere una politica di porte aperte

Se state pensando: da cosa dipende una politica di porte aperte per ridurre le riunioni? Sarete sorpresi di sapere quanto il vostro team può discutere in conversazioni informali e improvvisate.

Sostituite le riunioni formali con sessioni di breakout e brainstorming, come le riunioni standup o giornaliere, e i vostri dipendenti troveranno il modo di risolvere i problemi in modo rapido ed efficace. Questo favorirà anche un ambiente di lavoro aperto e più collaborativo, con una maggiore autonomia, che risulta in una maggiore efficienza e produttività.

Per questo, leader e manager devono coltivare una cultura del lavoro trasparente, in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nell'esprimere domande e dubbi. Un approccio di questo tipo sarebbe particolarmente efficace in una configurazione di lavoro da remoto per le giovani organizzazioni che non si attengono alle gerarchie.

Programmare riunioni brevi e a traguardo

Le riunioni più brevi sono spesso più produttive, in quanto i partecipanti sperimentano un picco di concentrazione e limitano le tangenti inutili. Invece di programmare riunioni settimanali di un'ora, distribuitele nell'arco della settimana in più riunioni di 15-20 minuti al massimo.

Preparate la riunione in anticipo (per saperne di più) e invitate solo i partecipanti essenziali. Un approccio così preciso e strategico alla pianificazione delle riunioni le rende più significative, facendo concentrare l'attenzione sui dettagli critici, riducendo il carico delle riunioni e ottimizzando l'utilizzo del tempo. Il resto può essere affrontato tramite email o messaggi.

Preparazione della riunione

Organizzatori e partecipanti di riunioni non preparati sono tra le cause principali di riunioni inefficaci. Quindi, prendete l'abitudine di prepararsi per una riunione .

Ecco un approccio per passaggi:

Identificare lo scopo chiaro della riunione e documentarlo sotto forma di Programma

Delineare gli oggetti chiave e i risultati desiderati

Condividere in anticipo i programmi delle riunioni con i partecipanti e incoraggiarli a prenderne visione

Questa pratica aiuterà i partecipanti ad arrivare preparati, risparmiando tempo e massimizzando l'efficienza.

Modello di Programma per ClickUp

Utilizzate il Modello di Programma per riunioni ClickUp per garantire la copertura di tutti gli argomenti fondamentali. Il modello aiuta a preparare i partecipanti delineando le discussioni, mantenendo un flusso strutturato e incoraggiando il coinvolgimento attivo di tutti. Questo porta a riunioni più produttive e mirate.

Iniziare la riunione con il programma

Il programma della riunione non serve solo per la preparazione, ma è uno strumento fondamentale per gestire la riunione durante la sessione. Consideratela come la prima pietra di una riunione ben pianificata.

In genere, l'agenda della riunione delinea gli oggetti principali, le chiavi di discussione e i risultati desiderati. È possibile designare un facilitatore della riunione per garantire che tutto si svolga come previsto. Il facilitatore può pre-bloccare il tempo per i vari elementi del Programma, in modo che tutto riceva un'attenzione proporzionale.

I facilitatori devono anche gestire/organizzare il flusso della discussione e garantire la partecipazione di tutti. Se necessario, possono assegnare elementi d'azione a partecipanti specifici o a esperti della materia, in modo che sappiano quando intervenire e aggiungere significato alla discussione.

Il facilitatore della riunione ha un ruolo fondamentale nel portare tutti i membri del team e i partecipanti sulla stessa pagina.

Follow up con le note della riunione

utilizzare le note delle riunioni di ClickUp per mantenere una lista di controllo interattiva delle cose da fare_

Il programma della riunione è la visione, le note sono la realtà. Le note di una riunione servono come strumento di archiviazione, in quanto informano chiunque - dai partecipanti a coloro che hanno dovuto saltare la riunione - dello scopo chiaro e delle chiavi di lettura. Inoltre, fungono da tabella di marcia per rimanere concentrati ed evitare inutili follower. Si tratta di un elenco di cose da fare che mantiene lo slancio anche dopo la riunione.

Condividete le note delle riunioni in una posizione centralizzata per renderle più accessibili ed evitare silos di informazioni o discussioni ridondanti. Usateli per stabilire le priorità e assegnare i compiti, definire le responsabilità e la titolarità delle attività e fissare le scadenze. Inoltre, rivedeteli in un periodo per identificare gli argomenti ricorrenti o gli schemi ridondanti per aumentare la produttività.

ClickUp dispone di modelli predefiniti con campi integrati per facilitare questo processo!

Modello di verbale di riunione di ClickUp

Utilizzare Modello di ClickUp per i verbali delle riunioni per catturare le discussioni chiave, le decisioni e i passaggi successivi in un formato strutturato che riduca i follower o la presa di note dopo la riunione. Questo modello può aiutarvi a tenere tutte le informazioni della riunione in un unico posto, facilmente accessibile per la consultazione. Inoltre, questo modello può essere facilmente collegato a attività, progetti e altri documenti per una visualizzazione olistica del lavoro

Sperimenta con i tipi di riunione

Abbiamo già accennato al fatto che non tutte le riunioni richiedono il tradizionale format della seduta. Quindi, prendete in considerazione l'idea di mescolare diversi tipi di riunione per mantenere l'interesse.

Le riunioni nello spazio virtuale sono già diventate una funzionalità/funzione comune del mondo aziendale. sono possibili anche Standup e Sprints, che offrono una versione moderna delle riunioni formali e sono molto più efficienti per gli aggiornamenti di stato di routine o per il brainstorming.

Esiste anche la possibilità di programmare riunioni a piedi o attività di team building che combinano l'aspetto sociale del lavoro insieme per rafforzare le relazioni, stimolare la creatività, aumentare i livelli di energia e favorire la collaborazione.

Esplorate diversi format per ottenere risultati diversi e attenetevi a ciò che funziona meglio per la vostra organizzazione.

Miscelare la comunicazione sincrona con quella asincrona

La comunicazione asincrona, se ben terminata, è la kryptonite per il sovraccarico delle riunioni. Quando si imposta una comunicazione sincrona e asincrona canali di comunicazione asincroni scoprirete rapidamente la necessità di ridurre le riunioni.

Ad istanza, è possibile utilizzare uno strumento di project management come ClickUp per ottenere in tempo reale lo stato delle attività o condividere le relazioni dirette su una piattaforma di collaborazione. ClickUp Chattare è ideale per la comunicazione asincrona perché consente di inviare e ricevere messaggi al proprio ritmo.

Creare thread per argomenti specifici, utilizzare reazioni e menzioni per coinvolgere il team e sfruttare funzionalità/funzione come la condivisione di file e la creazione di attività direttamente all'interno della chat. Questo hub centralizzato mantiene le conversazioni organizzate e accessibili, promuovendo un lavoro di squadra continuo senza la pressione dell'interazione in tempo reale.

creare thread e utilizzare le menzioni @ per collaborare facilmente con i membri del team utilizzando ClickUp Chat_

Quando le informazioni fluiscono senza problemi tra le parti interessate, è più facile porre domande, fornire feedback o aggiornamenti e monitorare lo stato anche al di fuori delle riunioni formali.

Da fare in questo modo, si risparmia tempo prezioso per le riunioni, che si aggiunge alla settimana lavorativa e permette di concentrarsi su attività più complesse o di valore che richiedono tempo e attenzione.

Ricordate che la "giusta" combinazione di comunicazione asincrona e sincrona dipende dal tipo di informazioni e dallo stile e dalle preferenze di comunicazione del team. Quindi, individuate ciò che funziona meglio.

Investire nella tecnologia delle riunioni

mantenere un calendario digitale su ClickUp, in modo che nulla sfugga alle nostre maglie_

La tecnologia può cambiare le carte in tavola per rendere più efficaci le riunioni. Che si tratti di riunire i lavoratori remoti, indipendentemente dal fuso orario, o di gestire i calendari, c'è sempre uno strumento da fare per migliorare la situazione. Ad esempio, è possibile usare uno strumento di automazione delle riunioni per programmare, invitare e distribuire materiale per le riunioni tra i partecipanti.

Allo stesso modo, gli strumenti di videoconferenza consentono conversazioni faccia a faccia in uno spazio virtuale. Si possono anche usare per registrare le riunioni e creare trascrizioni.

Inoltre, strumento di gestione del carico di lavoros aiutano a monitorare da vicino il carico di lavoro e le prestazioni del team, evitando la necessità di programmare riunioni per gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, l'ottimizzazione delle risorse, ecc.

In alternativa, potete utilizzare un'efficace piattaforma di project management come ClickUp per Da fare tutto questo da una posizione centralizzata!

Designare giorni di "non riunione "

Designare uno specifico giorno aziendale della settimana come giorno di non riunione per disintossicarsi dalle tante riunioni in programma. Incoraggiate questa pratica bloccando nel vostro Calendario il giorno in cui non ci sono riunioni. Incoraggiate i vostri dipendenti a fare lo stesso.

Prendete in considerazione l'implementazione di un giorno di divieto di riunione per tutta l'organizzazione, poiché scaglionarlo tra i vari team e reparti può essere un incubo di programmazione per il lavoro di squadra interfunzionale o interdipartimentale. In questo modo si ridurrebbe anche la pressione sui team a partecipare alle riunioni, dato che ora possono gentilmente rifiutarle.

dedicate questa giornata senza riunioni al lavoro profondo, alla risoluzione dei problemi e al piano strategico, in modo che i vostri dipendenti possano lavorare senza interruzioni

Misurare l'efficienza delle riunioni

Nessun processo è completato se non si conclude con il ciclo "misura e ottimizza". Nel caso delle riunioni, monitorate metriche come il tempo impiegato per ogni riunione, le percentuali di partecipazione, gli elementi d'azione completati e i livelli di soddisfazione dei partecipanti. Attività di ClickUp può essere un potente strumento per il monitoraggio degli elementi d'azione delle riunioni. È possibile monitorare facilmente i risultati della riunione creando attività individuali per ogni elemento della riunione e assegnandole ai membri del team responsabili. Utilizzate lo stato delle attività (da fare, in corso, completate) per valutare rapidamente le valutazioni. Più attività il team completa, più efficienti sono le riunioni.

traccia gli elementi delle riunioni utilizzando ClickUp Tasks

Acquisite e analizzate questi dati per scoprire le aree di miglioramento. Ripetete queste ottimizzazioni basate sui dati e noterete un migliore utilizzo del tempo programmato e dei risultati delle riunioni.

Templatizzare l'esito positivo

Se un certo format di riunione funziona per voi e per il vostro team, seguitelo. Standardizzate i formati delle riunioni, i programmi, le note o qualsiasi altro dettaglio per semplificare il processo di pianificazione ed esecuzione. Creare modelli per le specifiche delle riunioni più comuni, come ad esempio modelli per le note delle riunioni standUp, aggiornamenti e sessioni di brainstorming.

Seguire una struttura stabilita e coerente riduce il tempo necessario per preparare la riunione. Assicura che tutti i dettagli siano coperti e permette ai partecipanti di essere più produttivi. La creazione di modelli renderà l'esito positivo delle riunioni più prevedibile.

ClickUp: La vostra guida per riunioni efficienti

ClickUp è il vostro sportello unico per la collaborazione e la comunicazione. È lo strumento perfetto per creare team con maggiori poteri, che ottengono risultati migliori in meno tempo e con un minor numero di riunioni. ClickUp raggiunge questo obiettivo fungendo da hub centrale per la gestione dei progetti, l'organizzazione delle attività e la comunicazione sincrona e asincrona.

Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp che possono aiutarvi a evitare più riunioni del necessario:

Visualizzazione del calendario di ClickUp : Visualizza il programma delle riunioni del team, identifica i potenziali conflitti e blocca i giorni senza riunioni su un Calendario interattivo

ClickUp Chattare Visualizza : Facilita le conversazioni in tempo reale all'interno di attività o progetti per ottenere feedback, chiarimenti e aggiornamenti immediati

ClickUp Blocco note : Organizza idee e documenti e li condivide in modo asincrono con il team per ottimizzare il numero di sessioni di discussione dal vivo

catturare le idee con ClickUp Notepad

Lavagne online di ClickUp : Collaborate con il vostro team in uno spazio informale dove potete pianificare progetti, scambiare idee e prendere decisioni in modo visivo

ClickUp Mappe mentali : Salta le lunghe discussioni di persona e favorisce un ambiente creativo di risoluzione dei problemi per migliorare la coesione del team

fate rimbalzare le idee e convertitele in diagrammi di flusso con le mappe mentali di ClickUp

ClickUp Documenti : Centralizza i documenti delle riunioni (note, programmi, ecc.) e condivide le informazioni senza problemi, mantenendo il controllo degli accessi e la cronologia delle versioni

ClickUp Brain : Blocca gli orari delle riunioni, automatizza gli inviti, genera riepiloghi/riassunti, traduci le note delle riunioni e molto altro ancora con ClickUp Brain

riassumere le note di una riunione con ClickUp Brain

ClickUp Monitoraggio del tempo : Monitoraggio del tempo e delle risorse impiegate nelle riunioni per identificare i modi per aumentare la produttività e la gestione del tempo

E prima che ve ne dimentichiate, avrete anche Modelli ClickUp che facilitano l'esecuzione di attività semplici come la preparazione di programmi di riunione, verbali, piani di progetto, ecc. In effetti, potete iniziare subito con il modello seguente:

Modello di tracciatore di riunioni di ClickUp

Modello di tracciamento delle riunioni di ClickUp vi aiuta a tenere traccia dei dettagli delle riunioni, delle decisioni o degli elementi d'azione, assegnando le responsabilità e mantenendo la responsabilità per ridurre al minimo la necessità di riunioni di follower. Utilizzate questo modello per migliorare l'organizzazione, facilitare il monitoraggio dello stato, offrire chiari riepiloghi/riassunti delle riunioni e semplificare la presa di nota e la revisione, assicurando che tutti rimangano informati e allineati

Solo le riunioni che contano, ora possibili con ClickUp

Il sovraccarico di riunioni è un killer della produttività. Un numero eccessivo di riunioni ostacola l'innovazione, abbassa il morale dei dipendenti e spreca le risorse aziendali. Alcune delle strategie descritte sopra, come l'impostazione di programmi chiari, il limite del numero di partecipanti e l'utilizzo della tecnologia, possono mitigare notevolmente l'impatto negativo di troppe riunioni.

Piuttosto che gestire il lavoro e le riunioni attraverso strumenti, piattaforme e sistemi diversi, provate a utilizzare una soluzione unica: ClickUp.

Grazie all'impressionante suite di funzionalità/funzione di ClickUp, sarà più facile semplificare la comunicazione, la collaborazione e il project management, in modo che i membri del team possano dedicarsi al lavoro e riunirsi quando necessario.

Recuperate il vostro tempo e diventate più produttivi. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !

Domande frequenti (FAQ)

**Quante riunioni al giorno sono troppe?

Purtroppo non esiste una risposta univoca a questa domanda. La cifra può variare in base alle dimensioni del team, ai ruoli e alle responsabilità e alla cultura aziendale. Tuttavia, di solito è consigliabile programmare le riunioni nelle ore di maggiore produttività, in modo che rimangano dedicate ai lavori più importanti.

**Quale percentuale di riunioni sono una perdita di tempo?

Anche se non esiste una statistica definitiva, i dipendenti spesso lamentano che una parte delle riunioni è improduttiva. Alcuni esperti suggeriscono di limitare il tempo dedicato alle riunioni ad appena al 20% del totale delle ore di lavoro .

**Come faccio a limitare il numero di riunioni?

È possibile limitare il numero di riunioni in base a quanto segue: