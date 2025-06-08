Come aumentare la produttività con il bullet journaling

Ti svegli ogni mattina pieno di energia e concentrato, pronto ad affrontare la giornata con un'efficienza impeccabile. Non ti senti più sopraffatto da infiniti elenchi di cose da fare e priorità sparse. Non ti riconosci in questa descrizione? Beh, preparati a farlo!

Questa è la realtà per milioni di persone che hanno scoperto il potere del bullet journaling.

Il sistema del bullet journal, chiamato anche BuJo, è una pratica di produttività che combina il diario tradizionale con gli elenchi delle cose da fare. Alcuni sui social media definiscono il BuJo il cugino spirituale del metodo KonMari. Mentre quest'ultimo ti aiuta a organizzare il tuo spazio fisico, il primo ti aiuta a liberare la mente.

Combinando un'attività monotona come la gestione delle attività con l'espressione creativa, il bullet journaling è diventato una tendenza in materia di produttività che si affianca ad alcune delle principali pratiche di cura di sé degli anni 2000, tra cui la mindfulness, lo yoga e un'altra pratica di journaling, le "pagine del mattino".

Una semplice ricerca su YouTube o Instagram rivela migliaia di video e post della community del bullet journal che spiegano come creare le pagine del bullet journal, descrivendo in dettaglio cosa puoi includere nelle tue voci. Ecco quanto è diventato popolare!

Con così tanti fan, è sicuramente un metodo per aumentare la produttività che vale la pena provare.

Cos'è il bullet journaling?

Il bullet journaling è un metodo di organizzazione analogico che utilizza un semplice taccuino per il monitoraggio delle cose da fare , dei piani e dei pensieri, in modo da poter affrontare la giornata e la vita con intenzionalità e concentrazione.

Una versione innovativa della project management e della tenuta di un diario, che introduce concetti come:

Rapid logging: un metodo di stenografia per prendere note velocemente utilizzando simboli e abbreviazioni

Raccolte: elenchi tematici per cose come film da vedere o libri da leggere

Registro futuro: sezioni dedicate alla definizione degli obiettivi e alla pianificazione degli eventi futuri

Questo sistema personalizzabile ti aiuta a superare il sovraccarico di informazioni riunendo attività, idee e riflessioni in un unico posto, come un calendario mensile, riducendo lo stress e aumentando la produttività.

Secondo Ryder Caroll, l'inventore del metodo, il bullet journal è “in parte organizzazione, in parte ricerca interiore, in parte creazione di sogni”.

Storia del bullet journaling

Secondo il suo sito web, Ryder Carroll ha pubblicato un breve video in cui spiegava il metodo del bullet journal nel 2013. Ben presto, siti come LifeHack.org e FastCo hanno iniziato a parlare del video, che era diventato virale.

Nel 2014, Carroll ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare il suo sito web (bulletjournal.com) e ha regalato a ogni sostenitore un taccuino Leuchtturm progettato appositamente per il metodo del bullet journal.

Nel 2017, il concetto era diventato così popolare che Carroll ha persino tenuto un discorso TEDx al riguardo. Nel 2018 ha pubblicato il libro The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, che è presto diventato un bestseller internazionale.

Questo ha portato Caroll a lanciare un taccuino di accompagnamento nel 2021.

Oggi, la community del bullet journaling su Reddit, r/bujo, conta oltre 375.000 iscritti. Gli appassionati effettuano spesso la condivisione di video su YouTube e post sui social relativi ai loro bullet journal.

Lettura consigliata: The Bullet Journal di Ryder Carroll

Per ottenere ulteriori informazioni sul metodo del bullet journal e su come può migliorare la tua vita, leggi The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future di Ryder Carroll.

tramite Amazon

Il libro è disponibile in oltre 28 lingue ed è stato elogiato da tutti nella comunità della produttività. Ma nessuno può spiegare la tesi meglio dell'autore stesso:

Ogni Bullet Journal diventa un altro capitolo della storia della tua vita. Rappresenta la vita che desideri vivere? Se no, allora metti a frutto le lezioni che hai imparato per cambiare la trama nel prossimo capitolo.

Ogni Bullet Journal diventa un altro capitolo della storia della tua vita. Rappresenta la vita che desideri vivere? Se no, allora metti a frutto le lezioni che hai imparato per cambiare la trama nel prossimo capitolo.

Il libro approfondisce il concetto di "vita intenzionale", in cui ci si concentra su ciò che conta di più e si crea una vita in linea con i propri valori. Il libro è suddiviso in tre parti:

Tieni traccia del passato : crea un registro dei tuoi pensieri, delle tue attività e dei tuoi risultati

Ordina il regalo: Sviluppare un sistema per gestire le tue attività quotidiane e fare chiarezza

Progetta il futuro: imposta obiettivi significativi e suddividili in passaggi concreti

Il libro include anche molti consigli utili, come il rapid logging (per prendere appunti velocemente) e la personalizzazione del diario per creare il tuo sistema personale.

Nel complesso, può essere un'ottima lettura per chiunque desideri ottenere ulteriori informazioni sul concetto originale del bullet journaling prima che i social media e i guru della produttività lo adattassero alla versione più mainstream che va di moda oggigiorno.

Gli elementi fondamentali del bullet journaling

Il bullet journaling si basa su alcuni elementi fondamentali: alcuni vengono utilizzati quotidianamente per l'organizzazione e le revisioni, mentre altri forniscono una tabella di marcia annuale.

Raccolte: Si tratta di un elenco tematico di attività o di una serie di pagine dedicate ad argomenti specifici, come un obiettivo, un hobby o un progetto Indice: Funge da sommario, elencando tutte le pagine importanti e i relativi numeri di pagina per una facile consultazione Future log: offre una panoramica annuale per effettuare il monitoraggio di eventi imminenti, compleanni e scadenze nei vari mesi Registro mensile: serve per organizzare il mese in corso, solitamente con una griglia di calendario per gli eventi e un elenco di attività e obiettivi più dettagliati Diario quotidiano : Questo è il tuo planner giornaliero in cui fai l'elenco delle attività quotidiane e delle priorità Questo è il tuo planner giornaliero in cui fai l'elenco delle attività quotidiane e delle priorità

Carroll suggerisce inoltre di utilizzare questi simboli per identificare lo stato o la priorità di un'attività:

Un punto elenco (•) per contrassegnare un'attività

Una croce (x) per indicare che un'attività è stata completata

Un asterisco (*) per evidenziare un'attività importante

Un cerchio (o) per distinguere un'attività da un evento

Il segno maggiore di (>) per indicare che stai spostando l'attività al giorno o alla settimana successiva

Il segno minore di (<) per indicare che stai spostando un'attività al giorno o alla settimana precedente

Sebbene questi siano gli elementi fondamentali di un bullet journal, puoi anche personalizzarlo ulteriormente con alcuni tracker o mini-diari. Ecco alcuni esempi: Tracker della gratitudine

Pianificatore dei pasti

Registro delle entrate e delle uscite

Routine di cura della pelle

Habit tracker Le opzioni sono infinite.

I vantaggi del bullet journaling

La cosa migliore del bullet journaling è che è un sistema di monitoraggio olistico oltre che un rituale di cura di sé. Non richiede tanto tempo quanto scrivere cinque pagine di diario ogni giorno e ti permette di occuparti sia dei tuoi obiettivi pratici che del tuo benessere emotivo in un unico posto.

Nina Grunfeld, life coach britannica e fondatrice di Life Clubs, afferma:

Liberare la mente con qualcosa come un bullet journal ti aiuta a concentrarti e a mantenere la calma.

Liberare la mente con qualcosa come un bullet journal ti aiuta a concentrarti e a mantenere la calma.

Ecco alcuni modi in cui il metodo BuJo può migliorare la tua vita:

Sistema personalizzato : il BuJo ti offre la libertà di aggiungere un tocco personale all'elenco delle cose da fare, così potrai creare un sistema su misura per te

Maggiore chiarezza : poiché il bullet journaling ti aiuta a suddividere gli obiettivi più grandi in parti più gestibili, ti permette di concentrarti su ciò che conta davvero

Gestione del tempo : tra lavoro, commissioni e lo scorrere compulsivo dei social, gestire il tempo può essere una sfida. Il bullet journaling può aiutarti a visualizzare le tue attività e le scadenze, così potrai pianificare la tua giornata ed evitare la corsa dell'ultimo minuto

Monitoraggio delle abitudini : che si tratti di iniziare un nuovo corso di fitness o di imparare una lingua, puoi creare un sistema nel tuo bullet journal per monitorare lo stato e mantenere alta la motivazione. Inoltre, il tuo bullet journal non ti farà sentire in colpa

Libreria delle risorse : un BuJo può anche essere un ottimo posto dove tenere traccia dei tuoi elenchi di lettura, come libri, articoli e altre risorse che vuoi conservare per il futuro. Ad esempio, se sei un professionista del marketing, potresti voler salvare un : un BuJo può anche essere un ottimo posto dove tenere traccia dei tuoi elenchi di lettura, come libri, articoli e altre risorse che vuoi conservare per il futuro. Ad esempio, se sei un professionista del marketing, potresti voler salvare un modello per la scrittura di contenuti o un framework di posizionamento a cui poter fare riferimento in seguito

Riflessioni quotidiane: il bullet journaling può essere uno spazio per riflettere e fare il punto su te stesso. Le revisioni settimanali possono aiutarti a identificare le aree da migliorare e ad adeguare i tuoi obiettivi: un'iniezione di consapevolezza in meno di 15 minuti al giorno

Ora ti daremo alcuni consigli su come iniziare il tuo percorso con il bullet journaling.

Consigli per un bullet journaling efficace

Il bello del bullet journaling, come di tutti i metodi di cura di sé, è che si migliora con la pratica. Ma ecco alcuni trucchi per aiutarti a iniziare con il tuo nuovo bullet journal.

Pianifica del tempo per le revisioni mattutine e serali

Integra il tuo bullet journal nella tua routine quotidiana per acquisire costanza. Le sessioni di revisione possono essere davvero utili in questo caso.

Riepilogo mattutino (5–10 minuti)

Rivedi il tuo diario giornaliero (e settimanale) per il giorno successivo

Dai priorità alle attività ed evidenzia tutto ciò che è importante

Riservati del tempo da dedicare esclusivamente alle attività importanti

Riepilogo serale (5–10 minuti)

Rifletti sulla tua giornata. Hai completato tutte le tue attività?

Sposta le attività non completate nel registro del giorno o della settimana successiva

Annota note, idee o riflessioni della giornata

Compila i tuoi tracker e il tuo diario della gratitudine (se ne hai uno)

Crea modelli di layout

Risparmia tempo e lavoro richiesto creando layout che puoi facilmente replicare in un diario vuoto. Possono migliorare il tuo processo di journaling e non dovrai pensare a nuovi disegni, temi o idee per ogni mese o layout. Una cosa che puoi fare è utilizzare i modelli stampabili disponibili online.

Vuoi farlo da solo? Crea un modello per ciascuno dei tuoi registri mensili, settimanali, giornalieri e per i vari tracker. Scansionalo e riutilizzalo per tutti i mesi. Alla fine dell'anno, potrai rilegarlo in un quaderno.

Un'altra idea è quella di acquistare bullet journal già formattati. Tuttavia, potrebbero risultare poco flessibili.

Investi in articoli di cancelleria di buona qualità

Poiché il bullet journaling è un processo analogico, gli strumenti giusti possono fare una grande differenza nella tua esperienza. Ecco cosa tenere in considerazione:

Taccuino: scegli un taccuino con carta di buona qualità, resistente alle sbavature, adatta a penne, evidenziatori e schizzi. Un taccuino a quadretti può aiutarti a creare layout puliti e allineati senza bisogno del righello

Penne ed evidenziatori: scegli penne che scrivono in modo fluido e non lasciano impronte sul retro del foglio. Gli evidenziatori possono aiutarti a classificare le attività o a distinguere visivamente le informazioni importanti.

Altri elementi artistici : fai scorta di nastro washi, : fai scorta di nastro washi, post-it , adesivi e pastelli, così potrai abbellire il tuo diario se lo desideri

Una tasca: aggiungi una tasca sul retro del tuo diario per conservare biglietti, note o qualsiasi altro oggetto che desideri tenere come ricordo

Inizia con piccoli passi

Il bullet journaling consiste nel creare un sistema che funzioni per te. Non cercare di copiare le pagine elaborate che vedi online. Per la maggior parte di quelle persone, il bullet journaling è più un lavoro che una pratica di cura di sé.

Ecco come iniziare con calma:

Inizia con un registro futuro e un registro mensile di base

Monitora alcune attività essenziali ogni giorno

Aggiungi gradualmente tracker o altri elementi man mano che acquisisci familiarità con il sistema

Ricorda, il tuo bullet journal è uno strumento personale, quindi divertiti a personalizzarlo in modo da poterlo utilizzare come più ti piace!

Usi comuni ed esempi di bullet journaling

Ecco come i veri esperti del bullet journal mettono in pratica e perfezionano questa tecnica. Questo ti darà idee per personalizzare il tuo bullet journal.

Pagina mensile

Una pagina semplice e divertente, facile da realizzare e dall'aspetto accattivante. Inoltre, non servono materiali artistici aggiuntivi.

via Pinterest

Vuoi qualcosa di più minimalista? Ecco una pagina semplicissima e senza fronzoli che puoi creare in meno di cinque minuti.

via Pinterest

Layout settimanale

Questo layout settimanale di base con attività, progetti e persino un Calendario può essere un'ottima (e semplice) aggiunta ai tuoi modelli BuJo.

via Pinterest

Tuttavia, se ti senti creativo, ecco qualcosa che potresti provare:

via Pinterest

Ora che abbiamo visto le basi, ecco alcuni tracker che puoi includere per personalizzare il tuo bullet journal.

1. Tracker delle abitudini

Un habit tracker ti aiuta a visualizzare l'andamento delle tue abitudini, ad esempio quando hai una alta produttività e quando non lo sei. Puoi anche abbinarlo a un mood tracker per capire in che modo il tuo umore influisce sulle tue abitudini.

via Pinterest

Il modello di tracker delle abitudini personali di ClickUp può anche tornarti utile se stai cercando un'alternativa digitale per tenere traccia delle tue abitudini.

2. Pianificatore dei pasti

Un'altra aggiunta popolare al BuJo è il pianificatore dei pasti. Rende più facile rispondere alla domanda "cosa mangiare oggi" e può anche aiutarti a pianificare il tuo piano per la spesa.

via Pinterest

Il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp può essere un ottimo strumento per pianificare i tuoi pasti in anticipo e mangiare in modo più sano.

Scarica questo modello Semplifica la spesa, l'organizzazione delle ricette e la preparazione dei pasti con il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp

Il modello include uno spazio per pianificare i pasti della settimana, creare un elenco della spesa e effettuare il monitoraggio degli ingredienti. Puoi anche utilizzarlo per collaborare con altre persone alla pianificazione dei pasti.

3. Registro delle spese

Concludiamo questa sezione con l'utilissimo registro delle spese. Il modello qui sotto, ad esempio, ti aiuta a classificare le tue spese in fisse e variabili e ti offre una pagina per il monitoraggio dei tuoi risparmi.

via Pinterest

Il modello di bilancio personale di ClickUp può anche aiutarti a effettuare il monitoraggio delle tue entrate e delle tue spese in modo più dettagliato, consentirti di identificare le aree in cui puoi ridurre le spese e incoraggiarti a risparmiare per i tuoi obiettivi.

Scarica questo modello Effettua il monitoraggio delle tue finanze e del tuo stato verso una maggiore indipendenza finanziaria con il modello di budget personale di ClickUp

Usala per iniziare a creare e rispettare un budget.

Le sfide nell'uso del bullet journaling

Sebbene il metodo del bullet journaling ti offra uno strumento per il monitoraggio dei tuoi obiettivi ed esprimerti in modo creativo, non è privo di alcune difficoltà:

Trovare il tuo sistema : il bullet journaling offre molta flessibilità, il che all'inizio può sembrare un po' opprimente. Ci può volere del tempo per sperimentare diversi layout e tracker — abitudini, umore, lavoro, gratitudine — per capire quali includere nel tuo diario

Essere costanti : il bullet journaling è un'abitudine quotidiana che porta benefici a lungo termine, quindi è necessario mantenerla giorno dopo giorno

Confrontare le tue pagine con quelle degli altri : i social media sono pieni di pagine di bullet journal incredibilmente creative. Questo può farti pensare che il tuo diario non sia abbastanza bello

Alla ricerca della perfezione : l'attenzione all'estetica nella comunità del bullet journaling può portare a rifare spesso le cose. Ricorda, dovrebbe essere uno strumento funzionale, non un'opera d'arte

Monitoraggio del tempo : creare e tenere aggiornato un bullet journal può richiedere tempo, soprattutto all'inizio. Sii realistico riguardo al tempo che puoi dedicargli ogni giorno. E inizia in piccolo, concentrandoti solo sulle basi. Potrai aggiungere layout e tracker più complessi in un secondo momento

Spostare le attività: il bullet journaling consiste proprio nello scrivere e riscrivere le cose. Probabilmente trasferirai gli eventi dalla vista annuale a quella mensile e poi a quella settimanale, e sposterai le attività da un giorno all'altro, e così via. Questo può rivelarsi noioso

Per superare queste difficoltà, abbiamo una soluzione che può rendere divertente il bullet journaling.

Come implementare il bullet journaling in ClickUp

Le pagine perfette che si vedono online, con nastri washi, layout a tema e adesivi, possono creare un senso di pressione per chiunque sia alle prime armi con il bullet journaling (o per chi non ha un talento artistico).

All'improvviso, ti ritrovi a concentrarti più sull'estetica delle tue pagine e sulla creazione di bullet journal elaborati piuttosto che sul loro scopo principale: organizzare la tua vita. Inoltre, creare questi layout mese dopo mese può richiedere molto tempo.

via Reddit

La soluzione a questo dilemma? Passare al digitale per il tuo journaling.

Un'opzione è quella di utilizzare ClickUp, una piattaforma per la produttività e la gestione delle attività. Offre un'app mobile, modelli e persino assistenza tramite IA per aiutarti a organizzare meglio la tua vita.

Inoltre, con uno strumento come ClickUp, non dovrai riscrivere le attività ogni volta che le riprogrammi.

Ecco Matt Ragland che mostra come gestisce il suo bullet journal utilizzando ClickUp.

E ti mostreremo anche come farlo, in quattro semplici passaggi.

1. Crea un elenco generale delle attività (chiamato anche Brain Dump)

Puoi andare su attività di ClickUp e creare un elenco di tutto ciò che vuoi fare. Aggiungi tutte le tue attività — grandi, piccole, hobby, lavoro — a questo elenco. Non importa quale aspetto della tua vita riguardino o quando hai in programma di realizzarle.

Aggiungi tutte le tue attività con le date di scadenza a ClickUp Attività

Puoi anche creare una sezione separata per gli eventi: compleanni, anniversari e viaggi. Puoi classificare queste attività in base alla priorità o al loro ruolo nella tua vita utilizzando dei tag.

2. Sposta le attività nella vista Calendario

Ora che hai aggiunto una data di scadenza per ogni attività, puoi attivare/disattivare la visualizzazione mensile del calendario di ClickUp. Semplice, vero?

Visualizza le tue attività in un layout mensile in ClickUp con la vista Calendario

3. Crea un registro giornaliero

Dopo aver organizzato il tuo elenco delle attività mensili, il passaggio successivo è creare un registro giornaliero. Puoi utilizzare il modello di agenda giornaliera di ClickUp per effettuare il monitoraggio delle tue abitudini quotidiane insieme alle attività specifiche che hai aggiunto per la giornata.

Scarica questo modello Organizza la tua giornata e mantieni il controllo con il modello di agenda giornaliera di ClickUp

Con questo modello potrai:

Imposta attività ricorrenti per le tue abitudini , come fare esercizio fisico o assumere le vitamine

Classifica le attività con tag personalizzati in modo da poter identificare rapidamente se un'attività è legata al lavoro o è di natura personale

Visualizza tutte le attività in un Calendario per avere una visione d'insieme di come si svolgerà la tua giornata

Tieni traccia dello stato delle tue abitudini con un tracker o anche con obiettivi intermedi

L'utilizzo di questo modello offre inoltre diversi vantaggi:

Riduzione dei livelli di stress

Migliore gestione del tempo

Priorità delle attività più semplici

Migliore comunicazione e collaborazione

Maggiore produttività

All'interno del modello, puoi anche aggiungere stati personalizzati (In corso e Completato), visualizzazioni personalizzate (Tutte le attività, Calendario e Inizia da qui) e campi personalizzati per effettuare il monitoraggio delle tue attività quotidiane e rimanere organizzato. Stai tranquillo, questo modello ti renderà più produttivo nelle tue attività quotidiane.

4. Pratica la consapevolezza con ClickUp Documenti

Ora che hai completato gli aspetti organizzativi, il passaggio successivo è aggiungere i tuoi diari, come le pagine di mindfulness o il diario della gratitudine, a ClickUp Docs. Puoi creare un wiki in Docs con una nuova pagina per ogni voce oppure utilizzare semplicemente una tabella con la data e la tua nota di gratitudine.

Aggiungi pagine nidificate per annotare i tuoi pensieri o inserisci voci di gratitudine con ClickUp Documenti

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, per cercare attività o persino per aiutarti con modelli e prompt per il brainstorming o per analizzare le voci del tuo diario.

Rendi il bullet journaling più interattivo con ClickUp Brain

Oltre a questo, puoi utilizzare ClickUp Docs per attività come la registrazione rapida, la creazione di elenchi di argomenti o raccolte e altro ancora.

Passa al digitale con il tuo bullet journal utilizzando ClickUp

Se sei una persona che preferisce gli strumenti digitali a quelli analogici ma desidera comunque trarre vantaggio dal bullet journaling, ClickUp può sicuramente aiutarti.

Inoltre, con strumenti come ClickUp Brain, potrai analizzare ancora più a fondo i tuoi progressi quotidiani, ottenere risposte a domande come quanti giorni consecutivi hai completato un'abitudine e molto altro.

Iscriviti gratis a ClickUp e crea il tuo bullet journal in meno di 20 minuti.