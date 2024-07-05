Come utilizzare l'intelligenza artificiale per le ricerche di mercato (casi d'uso e strumenti)

Le ricerche di mercato possono spesso dare l'impressione di setacciare montagne di dati provenienti da sondaggi e focus group. È lenta, soggetta a errori e può lasciare molte domande senza risposta.

E se fosse possibile accelerare le parti noiose (come la raccolta dei dati) e arrivare più velocemente alle cose migliori (leggi intuizioni)? L'intelligenza artificiale può aiutarvi! ✨

Dall'automatizzazione della raccolta e dell'elaborazione dei dati all'identificazione di modelli nascosti in serie di dati che potrebbero sfuggire ai ricercatori umani, l'IA può fornirvi intuizioni di mercato uniche per la scalabilità del business.

Se state cercando di migliorare le vostre strategie e tecniche di ricerca di mercato, avete bisogno dell'IA al vostro fianco. Vediamo come utilizzare l'IA nelle ricerche di mercato.

Capire l'IA per le ricerche di mercato

L'IA sta trasformando le ricerche di mercato per ogni azienda, scoprendo informazioni più profonde sui clienti. Sappiamo che utilizza algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico, ma come funziona l'IA dal punto di vista delle ricerche di mercato?

Vediamo come funziona:

Alimentazione dei dati: Si alimenta l'IA con i dati, compresi i tweet dei concorrenti, le recensioni dei clienti, i post sui social media, ecc.

NLP in azione: IlAI utilizza la PNL per comprendere il linguaggio di questi dati. Scompone le frasi in parole e le analizza, verificando nel contempo le connessioni tra parole e idee

IlAI utilizza la PNL per comprendere il linguaggio di questi dati. Scompone le frasi in parole e le analizza, verificando nel contempo le connessioni tra parole e idee **Utilizzando classificatori o categorie, gli strumenti separano i dati dei clienti, come le referenze positive da quelle negative. Possono anche utilizzare un'analisi statistica avanzata per capire la frequenza con cui certe parole appaiono insieme o come cambia lo stile linguistico a seconda dell'argomento

**Con tutti questi indizi, gli strumenti di intelligenza artificiale possono rilevare connessioni e schemi nei dati e presentare le tendenze del sentiment dei clienti, le frasi comuni usate dai concorrenti o gli argomenti emergenti nel mercato

Questa è solo una metà dell'equazione. La robotica, un'altra forma di IA, automatizza le attività, rendendo la ricerca più veloce ed efficiente. I sondaggi e la raccolta dei dati automatizzati accelerano la raccolta, portando a un'analisi più completa e accurata.

Come utilizzare l'IA per le ricerche di mercato

L'intelligenza artificiale non è solo un gergo tecnologico, ma uno strumento pratico che può migliorare notevolmente le vostre ricerche di mercato.

Ecco alcuni esempi reali di come utilizzare l'intelligenza artificiale per le ricerche di mercato:

1. Prevedere le tendenze del mercato

Le potenti analisi predittive dell'IA possono analizzare grandi quantità di dati per prevedere la domanda dei consumatori. In questo modo le aziende possono ottimizzare la propria supply chain, sfruttare le opportunità ed evitare le scorte. È inoltre possibile scalare la propria attività anticipando la domanda futura e migliorando l'esperienza dei clienti. ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale integrata di ClickUp è un esempio significativo dell'uso reale dell'intelligenza artificiale per analizzare le tendenze attuali del mercato. Questo strumento sfrutta l'intelligenza artificiale per decodificare gli attuali movimenti di mercato, fornendovi preziose informazioni per prendere decisioni informate.

**Analizzare le tendenze attuali del mercato nel settore B2B. Identificare i principali concorrenti, le dimensioni del mercato e le opportunità di crescita emergenti sulla base di dati e rapporti recenti

ClickUp Brain's risposta ad una domanda esemplificativa che identificava i concorrenti di Meta

2. Conoscere i sentimenti del proprio pubblico

Capire il sentiment dei clienti è come trovare l'oro per le aziende, perché consente loro di avere una linea diretta con la mente dei clienti. Tradizionalmente, la raccolta dei feedback dei clienti si affidava a sondaggi e focus group, che possono essere lenti e limitati.

Tuttavia, i social media e le recensioni online hanno creato un flusso costante di opinioni non filtrate.

Gli strumenti di analisi del sentiment basati sull'intelligenza artificiale possono ora passare al setaccio questa vasta quantità di dati, analizzando automaticamente le recensioni, i post sui social media e le conversazioni online per scoprire ciò che i clienti pensano veramente di un marchio, dei suoi prodotti o delle sue campagne.

Questo feedback in tempo reale consente alle aziende di rispondere rapidamente alle preoccupazioni dei clienti, identificare le aree di miglioramento e adattare le proprie strategie per soddisfare meglio le esigenze dei clienti.

Inoltre, una mappa dell'empatia è uno strumento straordinario che aiuta a comprendere le esperienze, le motivazioni e le esigenze dei clienti. Vi permette di dare un'occhiata ai loro pensieri e sentimenti in varie situazioni, in modo da poterli servire ancora meglio.

Per esempio, Modello di mappa dell'empatia di ClickUp è stato progettato per aiutare a identificare le esigenze principali dei clienti e a sviluppare prodotti o servizi migliori che le soddisfino.

Migliora la comprensione del cliente attraverso l'assegnazione e il commento di caratteristiche, l'automazione, l'intelligenza artificiale e altro ancora con questo modello

3. Capire i clienti dall'interno all'esterno

Avete mai desiderato di capire esattamente cosa vogliono i vostri clienti?

L'intelligenza artificiale può creare profili dettagliati dei consumatori analizzando i dati demografici, il comportamento e la cronologia degli acquisti. Ciò consente di adattare le campagne di marketing e i prodotti a segmenti specifici di clienti, con conseguente aumento delle vendite e dei clienti soddisfatti.

Ad esempio, siete desiderosi di trovare il pubblico perfetto per il lancio del vostro nuovo prodotto per la sicurezza dei dati e volete capire i loro dati demografici, il loro comportamento e le loro preferenze per creare una strategia di marketing personalizzata per ottenere il miglior impatto possibile. ClickUp Brain può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo attraverso l'uso di semplici suggerimenti dell'intelligenza artificiale.

Prompt: Identificare i potenziali segmenti di mercato target per il lancio del nostro nuovo prodotto per la sicurezza dei dati. Analizzare i dati demografici, il comportamento dei consumatori e le preferenze del mercato per sviluppare una strategia di marketing personalizzata per ottenere il massimo impatto.

la risposta di ClickUp Brain alla richiesta

Pensate al sistema di valutazione di Netflix: più si valuta, più i titoli consigliati sono di qualità. Questo è un esempio semplice ma efficace di utilizzo delle capacità dell'intelligenza artificiale per comprendere i clienti e personalizzare le esperienze in base alle loro preferenze. Ecco come l'azienda spiega il suo processo:

prendiamo il feedback di ogni visita al servizio Netflix (ad esempio, quali titoli iniziate a guardare, se li finite e come li valutate, ad esempio con un pollice in su) e aggiorniamo continuamente i nostri algoritmi con questi segnali per migliorare l'accuratezza della loro previsione di ciò che è più probabile che guardiate. I nostri dati, algoritmi e sistemi di calcolo continuano ad alimentarsi a vicenda per produrre nuove raccomandazioni, in modo che la vostra esperienza Netflix rimanga pertinente e utile"_

4. Fare un'analisi della concorrenza

Tenere il passo con la concorrenza è essenziale per il successo. Strumenti di intelligenza artificiale possono aiutarvi ad analizzare le strategie, i prodotti e i prezzi dei vostri concorrenti. Queste informazioni possono aiutarvi a prendere decisioni informate sui vostri prezzi, sullo sviluppo dei prodotti e sugli sforzi di marketing.

Una volta che i dati sono stati raccolti, è possibile utilizzare modelli di analisi del settore come ad esempio Modello di lavagna per l'analisi competitiva di ClickUp per aggiungere, modificare e posizionare liberamente gli approfondimenti all'interno di una vista interattiva. Ogni quadrante mostra l'andamento di ciascun elemento in base alla metrica selezionata e include una legenda per ogni quadrante.

Scarica questo modello Questo modello vi aiuta a scoprire i punti di forza, le debolezze e le strategie di marketing dei concorrenti. Utilizzate queste conoscenze per identificare le aree in cui il vostro team può eccellere.

Ad esempio, il team di prodotto può confrontare le caratteristiche dei concorrenti e identificare le lacune e le opportunità di differenziare la propria offerta. Oppure, il team di vendita può ottenere informazioni sulle strategie di prezzo dei concorrenti, capire come si colloca il vostro prezzo e adattare di conseguenza il vostro approccio alle vendite.

5. Migliorare la progettazione e l'analisi delle ricerche di mercato

L'intelligenza artificiale può aiutarvi a scrivere sondaggi più brevi e interessanti indagini di mercato per convincere un maggior numero di persone a completarli. Può anche analizzare le risposte ai sondaggi in tempo reale per fornire approfondimenti e identificare modelli che potrebbero non essere immediatamente evidenti. DomandaPro una società di ricerca utilizza l'intelligenza artificiale per creare sondaggi. Ha sviluppato uno strumento di IA chiamato QxBot, che si basa su un motore di IA generativa simile a ChatGPT. Questo strumento consente agli utenti di impostare facilmente l'argomento della ricerca e generare domande di sondaggio direttamente dalla piattaforma di sondaggio. L'intelligenza artificiale aiuta a creare rapidamente domande innovative e pertinenti, semplificando il processo di progettazione del sondaggio.

Suggerimento: Utilizzare Modello di sondaggio per ricerche di mercato di ClickUp per personalizzare i sondaggi e raccogliere informazioni specifiche dal vostro pubblico di riferimento.

Utilizzate questo modello per prendere decisioni basate sui dati e sviluppare strategie di marketing di successo

6. Migliorare il rilevamento delle frodi

Proteggete l'integrità delle vostre ricerche di mercato utilizzando l'IA per rilevare le attività fraudolente. L'intelligenza artificiale è in grado di analizzare i modelli di dati inviati per identificare anomalie e potenziali frodi, assicurando che i dati raccolti siano accurati e affidabili.

Ad esempio, SurveyMonkey , una società di ricerche di mercato, utilizza l'intelligenza artificiale per individuare le risposte false e garantire l'accuratezza dei dati delle indagini. Inoltre, controlla i modelli di risposta per fornire approfondimenti affidabili per prendere decisioni migliori.

Previsioni sulle tendenze future nelle ricerche di mercato

Il panorama delle ricerche di mercato è in costante evoluzione, guidato dai progressi tecnologici e dal cambiamento del comportamento dei consumatori. Ecco uno sguardo ad alcune tendenze chiave che possiamo aspettarci di vedere nei prossimi anni:

1. Iper-personalizzazione

Le ricerche di mercato diventeranno superpersonalizzate. L'intelligenza artificiale creerà gruppi di clienti molto specifici sulla base di molti dati. Questo aiuterà le aziende a creare prodotti e pubblicità che corrispondono esattamente a ciò che i clienti desiderano, rendendoli più felici e fedeli.

2. Riduzione della durata della ricerca e ricerca agile

A causa della continua evoluzione delle abitudini e delle preferenze dei consumatori, la ricerca tradizionale con tempi lunghi sta diventando meno efficace. Le metodologie di ricerca agile, che enfatizzano la velocità e la flessibilità, stanno guadagnando terreno.

I ricercatori si affideranno a metodi di raccolta dei dati più rapidi e ad analisi in tempo reale per fornire approfondimenti pertinenti alle attuali condizioni di mercato.

💡 Ricordate quando Retinolo è emerso come ingrediente magico per la cura della pelle su TikTok da un giorno all'altro? Nel giro di un mese, abbiamo visto i principali attori del settore aggiornare le loro tattiche di marketing per mettere in evidenza l'ingrediente e capitalizzare la sua popolarità.

3. Analisi multimodale dei dati

Questo approccio va oltre l'analisi delle parole. Incorpora vari tipi di dati, tra cui le espressioni facciali, il tono di voce e il linguaggio del corpo, per ottenere una comprensione più olistica delle risposte dei partecipanti.

In questo modo, i ricercatori potranno combinare le risposte al sondaggio di un partecipante con l'analisi dell'intelligenza artificiale dei suoi movimenti oculari durante domande specifiche. Ciò può rivelare pregiudizi inconsci o aree che necessitano di ulteriori approfondimenti.

Le applicazioni per la cattura del movimento come OpenCap offrono infinite possibilità in questo senso. Sfruttano i video degli smartphone, l'intelligenza artificiale e la modellazione biomeccanica computazionale per quantificare il movimento umano e generare approfondimenti specifici.

Utilizzo di software AI per le ricerche di mercato

La raccolta e l'analisi delle informazioni può essere un compito complesso nel mondo odierno guidato dai dati. È qui che entra in gioco una gestione efficiente dei dati.

Mentre si setacciano montagne di sondaggi, conversazioni sui social media e analisi dei siti web, l'estrazione di informazioni preziose richiede un sistema in grado di organizzare, pulire e analizzare i dati in modo efficace. Per fortuna, software di analisi di marketing come ClickUp, con i suoi potenti strumenti di organizzazione, può aiutare a centralizzare tutti i dati delle ricerche di mercato.

ClickUp è l'applicazione progettata per sostituire tutte le vostre applicazioni, consolidando tutte le vostre attività lavorative, come la gestione dei compiti, il monitoraggio degli obiettivi, la messaggistica e la condivisione dei documenti, in un'unica piattaforma. Ma cosa succederebbe se si potesse sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere informazioni ancora più profonde? Sì, è dotato dell'unico assistente AI al mondo specifico per ogni ruolo. ClickUp Brain è l'assistente AI integrato di ClickUp progettato per semplificare il flusso di lavoro delle ricerche di mercato. Ecco come ClickUp Brain può aiutarvi:

Standardizzare il processo di creazione di indagini complete per le ricerche di mercato h usando Generatore di sondaggi per ricerche di mercato di ClickUp Brain . Ad esempio, se state sviluppando un nuovo prodotto, utilizzate il generatore di sondaggi per raccogliere dati sulle preferenze dei consumatori, sui punti dolenti e sulle richieste di funzionalità

h usando Generatore di sondaggi per ricerche di mercato di ClickUp Brain . Ad esempio, se state sviluppando un nuovo prodotto, utilizzate il generatore di sondaggi per raccogliere dati sulle preferenze dei consumatori, sui punti dolenti e sulle richieste di funzionalità Sfruttare La conoscenza del settore di ClickUp Brain per ispirare lo sviluppo di nuovi prodotti e migliorare le offerte esistenti

e migliorare le offerte esistenti Collaborare, fare brainstorming e documentare gli obiettivi della ricerca. Creare un In ClickUp per cogliere idee, schemi e processi relativi alla vostra ricerca di mercato

utilizzate ClickUp Brain per creare piani strategici personalizzati e dettagliati

Ecco altre cose che potete fare con ClickUp per aiutare la gestione dei progetti di ricerca:

Organizzare la ricerca: creare diversi elenchi o cartelle per le indagini sui clienti, l'analisi dei concorrenti, ecc.

creare diversi elenchi o cartelle per le indagini sui clienti, l'analisi dei concorrenti, ecc. Assegnare i dati: Allegare file e documenti direttamente alle fasi della ricerca utilizzando i file Attività ClickUp Collaborazione: Condivisione di attività e informazioni con i membri del team tramite commenti assegnati ,Osservatorie Assegnatari Tracciamento dei progressi: Set date di scadenza e seguire i progressi con aggiornamenti di stato

Allegare file e documenti direttamente alle fasi della ricerca utilizzando i file Attività ClickUp Analizzare i risultati: Usare i file incorporatile funzioni di reporting per analizzare i dati

Usare i file incorporatile funzioni di reporting per analizzare i dati Riassumere: Riassumere il contenuto di documenti, thread di attività e aggiornamenti

Suggerimento: È possibile avviare il processo di ricerca usando modelli di impianto di ricerca come ad esempio Modello di ricerca di mercato di ClickUp che può aiutarvi a:

Raccogliere tutti i dati delle vostre ricerche di mercato in un unico posto

Analizzare i dati in modo rapido e accurato

Generare intuizioni e strategie attuabili

Identificate le opportunità per raggiungere nuovi clienti e aumentare il vostro ROI utilizzando il modello di ricerca di mercato di ClickUp

Scarica questo modello Per un approccio più visivo, considerare Modello di lavagna di ricerca di ClickUp . Questo modello vi aiuta a centralizzare e tenere traccia delle vostre ricerche dall'inizio alla fine. Con esso, sarete in grado di:

Organizzare i dati della ricerca in visualizzazioni chiare

Collaborare con i colleghi sulla stessa lavagna in tempo reale

Accedere facilmente ai risultati della ricerca e rivederli in qualsiasi momento

Creare attività con vari stati personalizzati utilizzando questo modello per tenere traccia dei progressi di ogni progetto

Scarica questo modello Oltre che per le sue capacità di intelligenza artificiale, ClickUp può essere utilizzato per gestire i team che effettuano ricerche di mercato. Le sue funzionalità di base per la gestione dei progetti lo rendono uno strumento potente per assegnare compiti, gestire le scadenze e favorire la comunicazione all'interno del team di ricerca.

Semplificare le ricerche di mercato con ClickUp

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando le ricerche di mercato, offrendo approfondimenti, analisi più rapide e una comprensione più sfumata del pubblico di riferimento.

Anche se ci sono molti Strumenti di intelligenza artificiale è utile avere uno strumento interno che conosca a fondo il vostro spazio di lavoro, in modo da sapere esattamente quali informazioni avete e quali lacune dovete colmare con la ricerca. ClickUp Brain è proprio questo!

Collegando le informazioni tra i progetti, le attività e le persone, questo strumento è in grado di tradurre i risultati della ricerca e le intuizioni in preziosi elementi d'azione. Quindi, cosa state aspettando?

e scoprite la differenza che l'intelligenza artificiale può fare nelle vostre ricerche di mercato.