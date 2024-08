10 migliori agenzie di ottimizzazione del tasso di conversione (CRO)

Il vostro sito web riceve molti visitatori ma non li trasforma in clienti paganti?

Avete speso tempo e denaro per il web design e i contenuti, ma il vostro tasso di conversione non accenna a diminuire.

Avete mai pensato di trasformare i visitatori occasionali in clienti fedeli, aumentando le vostre entrate e il vostro ROI?

L'ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) diventa il vostro alleato.

Il CRO è un processo volto a migliorare la percentuale di visitatori del sito web che completano l'azione desiderata, che si tratti di un acquisto, dell'iscrizione a una newsletter o della compilazione di un modulo di contatto.

E il modo migliore per sfruttare il CRO? Collaborare con un'agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione di alto livello!

Questo blog ha stilato un elenco delle migliori società di ottimizzazione del tasso di conversione, note per le loro strategie di ottimizzazione della conversione orientate ai risultati.

Prima di assumere un'agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione, discutiamo anche gli aspetti da considerare, confrontiamo i pro e i contro dei team CRO interni rispetto a quelli esterni e diamo consigli sull'utilizzo dei migliori strumenti per ottimizzare i tassi di conversione.

Immergiamoci! 👇

Top Conversion Rate Optimization Agencies

1. Invesp

Migliore per i siti web di e-commerce, SaaS e di lead-generation

Via: Invesp Invesp è un'agenzia di ottimizzazione della conversione ben consolidata e basata sui dati, con una comprovata esperienza nell'aumento delle conversioni dei siti web in vari settori. Offre una suite completa di servizi di ottimizzazione del tasso di conversione e dà priorità alla trasparenza dei propri processi.

Questa agenzia enfatizza un approccio alla CRO basato sui dati, assicurando solidi insight a sostegno di ogni decisione di ottimizzazione. Fornisce servizi di CRO con solide capacità analitiche e una forte attenzione all'esperienza utente (UX).

I servizi disponibili comprendono test A/B, test multivariati, personalizzazione, ricerca sulla conversione, UX e web design, ottimizzazione delle landing page e consulenza analitica.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base alla portata del progetto

Clienti di rilievo: 3M, eBay, O'Reilly Auto Parts

Caso di studio: L'applicazione mobile di eBay non riusciva a convertire gli utenti in acquirenti come sperato e il team di sviluppo web era in affanno.

Invesp è intervenuta studiando come le persone utilizzavano l'app, analizzando i dati sul comportamento degli utenti e riprogettando completamente le pagine dei prodotti. Questa revisione ha portato a un aumento del 18% delle conversioni da mobile e un'esperienza utente complessivamente più felice.

2. Grano singolo

Il migliore per le aziende che cercano un partner di crescita a servizio completo

Via: Grano singolo Single Grain è un'agenzia a servizio completo che si occupa di marketing digitale e CRO. Combina la sua esperienza nell'ottimizzazione del tasso di conversione con una gamma più ampia di servizi di marketing digitale per promuovere una crescita olistica.

I suoi servizi vanno dalle verifiche CRO allo sviluppo di strategie di conversione, A/B testing, personalizzazione, ottimizzazione dei motori di ricerca, PPC e content marketing. L'azienda opera con un approccio globale che prevede un team di esperti, un'enfasi sul marketing di crescita e un'assistenza di prim'ordine software di content marketing .

Prezzi: Preventivi personalizzati in base ai requisiti del progetto

Clienti di rilievo: Amazon, Uber, Salesforce

Caso di studio: Winedeals ha dovuto affrontare notevoli sfide di scalabilità a causa della forte concorrenza e degli elevati costi di acquisizione dei clienti.

Singlegrain ha cercato di migliorare le prestazioni del suo blog concentrandosi sugli articoli con un basso tasso di clic. Come risultato, la posizione media del blog è migliorata dell'11,7% salendo di quattro posizioni.

3. Scienze della conversione

Migliore per le aziende che vogliono ottimizzare il traffico esistente e massimizzare le entrate

Via: Conversione Scienze Conversion Sciences è un'agenzia globale di CRO che incrementa le entrate dei siti web attraverso la sperimentazione scientifica e il tasso di ottimizzazione delle conversioni. È specializzata nell'estrarre il massimo valore dal traffico esistente sul sito web senza ricorrere a ulteriori sforzi di media buying o di ottimizzazione dei motori di ricerca.

Questa agenzia fornisce audit CRO, test A/B, progettazione di landing page, analisi dell'imbuto di conversione e servizi di personalizzazione.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base ai requisiti del progetto

Clienti di rilievo: Galeton, Wasp Barcode

Caso di studio: Wasp Barcode voleva aumentare le richieste di demo, quindi si è rivolta a Conversion Sciences. L'agenzia si è messa al lavoro e, in sei mesi, ha aumentato le richieste di demo le richieste di demo del 250% .

4. Base divisa

Migliore per le aziende di e-commerce DTC a forte crescita

Via: Base divisa Splitbase è un'agenzia di CRO e ottimizzazione delle landing page specializzata in marchi di e-commerce in forte crescita. Utilizza metodi avanzati di strumenti di ottimizzazione del sito web e costruttori di pagine di destinazione per migliorare l'esperienza dell'utente e aumentare le conversioni.

L'agenzia offre servizi di CRO progettati specificamente per le aziende di e-commerce in rapida crescita, tra cui audit, progettazione di landing page, test A/B, programmi di sperimentazione, email marketing e strategia CRO.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base alla portata del progetto

Clienti di rilievo: Hyperice, DIFF Eyewear

Caso di studio: Hyperice ha visto un incredibile 78 volte il ritorno sull'investimento dopo aver collaborato con SplitBase.

L'agenzia si è concentrata sull'ottimizzazione del tasso di conversione e sui miglioramenti delle landing page, che hanno portato a un aumento del fatturato mensile di 934.000 dollari per Hyperice.

5. Speero

Migliore per i siti web di e-commerce, SaaS e di generazione di lead

Via: Speero Speero è un'agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione incentrata sul cliente che dà priorità al viaggio dell'utente e identifica gli ostacoli alla conversione. I loro servizi di ottimizzazione della conversione enfatizzano la collaborazione e il miglioramento continuo, sfruttando la sperimentazione per scoprire le opportunità di ottimizzazione.

I loro servizi comprendono audit CRO, mappatura del percorso del cliente, ricerca UX, test A/B, personalizzazione e programmi di sperimentazione.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base alla portata del progetto

Clienti di rilievo: Cisco, Decathlon, Gympass

Caso di studio: In ClickUp abbiamo riscontrato problemi con il nostro strumento di A/B testing durante la convalida di un test. Speero separato il nostro intero programma di sperimentazione dallo strumento, ottenendo così un'impostazione "tool-agnostic". Questo ha portato a miglioramenti significativi, come le procedure di test automatizzate, riducendo la necessità di ripetizioni e test manuali.

6. Conversione

Migliore per le aziende in cerca di un partner CRO completo

Via: Conversione Conversion è un'agenzia di ottimizzazione della conversione completa che integra un mix distintivo di test A/B, ricerca sulla conversione e personalizzazione per ottenere risultati di grande impatto.

I suoi servizi comprendono l'ottimizzazione del tasso di conversione, le strategie personalizzate, il design incentrato sulla conversione, la consulenza sui programmi aziendali, la ricerca sull'esperienza dell'utente (UXR), la sperimentazione sui prodotti e sui prezzi, la creazione di mappe di portanza e il benchmarking dei concorrenti UX.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base ai requisiti del progetto

Clienti di rilievo: Canon, Samsung, Vodafone

Caso di studio: Conversione collaborazione con Direct Energy ha portato a un notevole miglioramento delle prestazioni online.

Grazie all'esecuzione di test A/B approfonditi e all'adozione di un approccio basato sui dati, il sito web è stato ottimizzato, portando a tassi di conversione più elevati e a un'esperienza utente arricchita.

7. PurpleFire

Migliore per le aziende che cercano un partner per il marketing digitale e il CRO

Via: PurpleFire PurpleFire è il vostro punto di riferimento per incrementare la vostra presenza online e le vostre entrate. Questa agenzia di marketing digitale è specializzata in strategie basate sugli insight per migliorare le prestazioni dei siti web e aumentare le entrate. Offre risultati d'impatto integrando l'esperienza CRO con diverse strategie di marketing Strategie di marketing SaaS .

I loro servizi comprendono un audit di conversione completo, lo sviluppo di strategie di marketing di conversione, A/B testing, personalizzazione, sviluppo web, analisi dei dati, ottimizzazione dei motori di ricerca e PPC.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base ai requisiti del progetto

Clienti di rilievo: Vessi, Optimonk, Neuro

Caso di studio: Quando Miamily ha introdotto il suo vettore, Hipster Plus, ha dovuto affrontare problemi di esposizione e di tasso di conversione.

PurpleFire ha individuato diversi punti critici: pagine di dettaglio dei prodotti (PDP) poco chiare, attrito del carrello causato da addebiti inaspettati, una sezione hero della homepage ambigua, una diminuzione della motivazione sulle PDP a causa di articoli non disponibili e un carrello utilizzato principalmente come lista dei desideri piuttosto che per gli acquisti.

Notevole, entro 30 giorni dal lancio su Kickstarter, Miamily ha raggiunto e superato gli obiettivi prefissati.

8. Metriche CRO

Migliore per le aziende che cercano un approccio scientifico e guidato dai dati alla CRO

Via: Metriche CRO CRO Metrics è un'agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione che fornisce risultati misurabili attraverso la sperimentazione e l'ottimizzazione scientifica. È specializzata nell'uso dell'analisi dei dati per rivelare le opportunità nascoste di aumentare le conversioni.

I loro servizi di CRO comprendono auditing, test A/B, test multivariati, personalizzazione e consulenza in materia di analisi web. Grazie a una metodologia empirica, all'analisi statistica e all'enfasi sui risultati misurabili, CRO Metrics si distingue dalla massa.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base alla complessità del progetto

Clienti di rilievo: Calendly, Doordash, Ring

Caso di studio: Ring mirava a incrementare gli acquisti di più prodotti e a migliorare la fedeltà dei clienti.

CRO Metrics è intervenuta per ottimizzare il percorso del cliente e fornire raccomandazioni personalizzate per garantire l'ottimizzazione del tasso di conversione. Questa iniziativa ha portato a un notevole aumento del 13% del valore medio degli ordini di Ring, facendo schizzare il loro ROI di 60 volte.

9. Sostenitori della conversione

Il migliore per le aziende che vogliono sfruttare i dati per la crescita e il ROI del marketing

Via: I sostenitori della conversione Conversion Advocates è un'agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione che consente alle aziende di sfruttare i propri dati in modo efficace, incrementando le vendite, le entrate e il fatturato marketing del ciclo di vita del cliente valore.

Scavano in profondità nei dati per migliorare in modo significativo le prestazioni di vendita e di marketing. Il loro portafoglio di servizi comprende audit CRO, sviluppo di strategie di marketing di conversione, test A/B, personalizzazione, analisi dei dati e automazione del marketing per migliorare l'ottimizzazione del tasso di conversione.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base alla portata e alla complessità del progetto

Clienti di rilievo: Kettlebell Kings, The Paint People

Casi di studio: Kettlebell Kings, leader rinomato nel settore dei kettlebell e delle attrezzature per il fitness di alta qualità, si era tradizionalmente concentrato sulle vendite di prodotti fisici, ma aveva avuto problemi con i tassi di conversione più bassi nelle sue strategie di marketing digitale.

Conversion Advocates ha utilizzato il suo framework proprietario IIEA, scoprendo le opportunità di ottimizzazione, e ha fornito servizi di ottimizzazione delle conversioni che hanno portato a un aumento dei tassi di conversione 151% di aumento nei tassi di conversione dei prodotti digitali grazie a un singolo esperimento.

10. KlientBoost

Migliore per le aziende che cercano un partner di performance marketing con capacità di CRO

Via: Klientboost KlientBoost è un'agenzia di performance marketing specializzata in PPC, SEO e CRO. Offre un approccio all'ottimizzazione basato sui dati e si concentra sulla fornitura di risultati misurabili. KlientBoost combina l'esperienza CRO con altri servizi di performance marketing per favorire una crescita globale.

I suoi servizi di CRO includono audit, sviluppo di strategie di conversione, test A/B, ottimizzazione delle landing page, gestione PPC e ottimizzazione dei motori di ricerca.

Prezzi: Preventivi personalizzati in base alla portata e ai requisiti del progetto

Clienti di rilievo: RingCentral, Bitly, Stanford Children's Health

Caso di studio: Delta Defense ha cercato una guida esperta per le sue campagne di marketing digitale per raggiungere la crescita desiderata.

Dopo aver collaborato con KlientBoost, l'azienda ha sperimentato una 863% di crescita delle entrate e un aumento dell'878% delle conversioni.

Valutazione di un'agenzia CRO

Abbiamo analizzato il processo di valutazione di un'agenzia di CRO considerando i fattori chiave, i metodi di misurazione del successo e le domande essenziali da porre. Ecco una ripartizione dettagliata.

Fattori da considerare quando si assume un'agenzia di CRO

Quando si assume un'agenzia di CRO, è fondamentale valutarne le caratteristiche:

**Cercate agenzie di ottimizzazione con una comprovata esperienza nel CRO, dimostrata da casi di studio e testimonianze di clienti. Verificate la loro esperienza nel vostro settore o in una nicchia simile Servizi offerti: Assicuratevi che l'agenzia fornisca una suite completa di servizi CRO in linea con le vostre esigenze, come ad esempio:

Ricerca e analisi: Ricerca sugli utenti, analisi dei dati, analisi della concorrenza e valutazione euristica

Ricerca sugli utenti, analisi dei dati, analisi della concorrenza e valutazione euristica Sviluppo della strategia: Ottimizzazione dell'imbuto di conversione, roadmap di test A/B e una strategia CRO personalizzata

Ottimizzazione dell'imbuto di conversione, roadmap di test A/B e una strategia CRO personalizzata Implementazione e test: Test A/B, test multivariati, ottimizzazione delle landing page con strumenti e design UX/UI

Test A/B, test multivariati, ottimizzazione delle landing page con strumenti e design UX/UI Rapporti e analisi: Rapporti dettagliati sulle prestazioni, approfondimenti basati sui dati e raccomandazioni per l'ottimizzazione continua Metodologia: Informatevi sulla loro metodologia CRO. Seguono un approccio strutturato? Danno priorità alla ricerca sugli utenti e alla sperimentazione continua? Un processo trasparente e ben definito è fondamentale per il successo Comunicazione e collaborazione: Una comunicazione efficace è la chiave per una partnership di successo. Scegliete un'agenzia di marketing che sia reattiva, trasparente e che apprezzi la collaborazione. Dovreste sentirvi a vostro agio a lavorare a stretto contatto con loro Prezzi e condizioni contrattuali: Comprendete il modello di prezzo dell'agenzia (orario, a progetto, a pagamento) e le condizioni contrattuali. Assicuratevi che non ci siano costi nascosti e che il contratto delinei chiaramente le consegne e le scadenze

Consigli per misurare il successo delle campagne CRO

Per misurare il successo delle campagne CRO:

**Definire KPI chiari e misurabili prima di iniziare una campagna CRO. I KPI più comuni includono il tasso di conversione, la frequenza di rimbalzo, il valore medio dell'ordine, il tempo di permanenza sulla pagina e il valore di vita del cliente. È possibile utilizzareSoftware Heatmap per facilitare il tracciamento Usare i dati di base: Stabilire le metriche di base per il vostrokPI di marketing prima di implementare le modifiche. Questo vi permetterà di misurare con precisione l'impatto dei vostri sforzi di CRO Utilizzate i test A/B: Potete confrontare diverse versioni del vostro sito web o delle vostre pagine di destinazione per determinare quale ha un rendimento migliore Esaminare le analisi web: Utilizzare strumenti come Google Analytics per monitorare il traffico, il comportamento degli utenti e le conversioni. Analizzate regolarmente questi dati per identificare le tendenze e le aree di miglioramento Ottenere il feedback dei clienti: Raccogliere il feedback dei clienti attraverso indagini, sondaggi o test degli utenti. Questo può fornire preziose indicazioni sulle loro esperienze e aiutarvi a identificare potenziali aree di ottimizzazione. Vista modulo di ClickUp consente di creare facilmente moduli personalizzabili per catturare le risposte e indirizzare istantaneamente il lavoro al team giusto al momento giusto

trasformate il vostro flusso di lavoro con ClickUp Forms, convertendo i feedback in attività facili da tracciare

Domande da porre quando si valuta un'agenzia di CRO

Quando valutate un'agenzia di CRO, considerate di porre queste domande:

Potete condividere esempi di test CRO di successo e di campagne che avete condotto per clienti del mio settore, compresi i test di usabilità? Qual è il vostro approccio al CRO? Potete illustrarmi il processo che seguite? Come misurate il successo delle vostre campagne CRO? Che tipo di reportistica e comunicazione posso aspettarmi durante il progetto? Qual è il vostro modello di prezzo e cosa include? Potete fornire referenze di clienti passati o attuali? Che tipo di supporto e risorse saranno disponibili per il mio team?

Ottimizzazione del tasso di conversione in-house vs. assunzione di un'agenzia

Per l'ottimizzazione dei tassi di conversione del vostro sito web, avete due opzioni principali: affrontarla internamente o assumere un'agenzia CRO specializzata.

Ogni approccio ha pro e contro e la scelta migliore per la vostra azienda dipende da vari fattori.

Pro e contro del CRO fai da te

ottimizzazione in-house contro l'assunzione di un'agenzia | Pro | Contro | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | L'implementazione della CRO in-house può essere più conveniente nel breve termine, soprattutto per le aziende più piccole con budget limitati. | Costruire un team specializzato con esperti di CRO esperti in analisi dei dati, progettazione UX e sperimentazione può essere impegnativo e richiedere molto tempo. | | Avete il controllo completo del processo, dalla strategia all'implementazione. | Il CRO richiede un investimento significativo di tempo e risorse, che potrebbe essere difficile da allocare internamente. | | Un team interno di esperti di CRO comprenderà meglio il pubblico di riferimento, i prodotti/servizi e le sfide uniche rispetto a un'agenzia esterna. | Un team interno potrebbe avere pregiudizi intrinseci che ostacolano un processo decisionale obiettivo, rendendo l'outsourcing un'opzione migliore. |

I vantaggi dell'assunzione di un'agenzia CRO

I vantaggi di collaborare con un'agenzia di CRO sono i seguenti:

**Le agenzie di ottimizzazione del tasso di conversione dispongono di un team di professionisti esperti con competenze diverse nell'analisi dei dati, nella progettazione UX, nel copywriting e nella sperimentazione. Questa competenza consente loro di affrontare l'ottimizzazione della conversione da più punti di vista, garantendo una strategia CRO completa ed efficace

Metodologie collaudate: Le migliori agenzie di CRO hanno affinato i loro processi e le loro metodologie attraverso anni di esperienza. Sfruttano intuizioni centrate sui dati e tecniche collaudate per identificare e implementare strategie di marketing che producono risultati di grande impatto

Le migliori agenzie di CRO hanno affinato i loro processi e le loro metodologie attraverso anni di esperienza. Sfruttano intuizioni centrate sui dati e tecniche collaudate per identificare e implementare strategie di marketing che producono risultati di grande impatto **Un'agenzia esterna offre una prospettiva imparziale al vostro sito web o alla vostra applicazione, libera da pregiudizi interni che potrebbero interferire con una valutazione obiettiva. Può identificare opportunità di miglioramento nascoste che il vostro team interno potrebbe aver trascurato

Accesso a strumenti e tecnologie avanzate: Le agenzie di ottimizzazione del tasso di conversione investono in buone tecnologieStrumenti CRO e tecnologie per la ricerca UX, l'analisi, i test A/B e la personalizzazione. Queste risorse consentono di raccogliere informazioni approfondite, condurre analisi sofisticate e implementare ottimizzazioni complesse

Le agenzie di ottimizzazione del tasso di conversione investono in buone tecnologieStrumenti CRO e tecnologie per la ricerca UX, l'analisi, i test A/B e la personalizzazione. Queste risorse consentono di raccogliere informazioni approfondite, condurre analisi sofisticate e implementare ottimizzazioni complesse Efficienza in termini di tempo e risorse: Affidando il CRO a un'agenzia di marketing digitale, si libera il team interno per concentrarsi sulle proprie competenze principali. In questo modo si risparmiano tempo e risorse che altrimenti verrebbero impiegati per creare un team di CRO, acquisire strumenti e imparare le complessità dell'ottimizzazione della conversione

Affidando il CRO a un'agenzia di marketing digitale, si libera il team interno per concentrarsi sulle proprie competenze principali. In questo modo si risparmiano tempo e risorse che altrimenti verrebbero impiegati per creare un team di CRO, acquisire strumenti e imparare le complessità dell'ottimizzazione della conversione Risultati più rapidi: Le agenzie CRO sono attrezzate per muoversi in modo rapido ed efficiente. La loro esperienza e i processi semplificati consentono loro di implementare cambiamenti ed eseguire esperimenti più rapidamente, portando a risultati più rapidi e a un ROI più veloce

Le agenzie CRO sono attrezzate per muoversi in modo rapido ed efficiente. La loro esperienza e i processi semplificati consentono loro di implementare cambiamenti ed eseguire esperimenti più rapidamente, portando a risultati più rapidi e a un ROI più veloce Scalabilità: Le vostre esigenze di CRO possono cambiare con la crescita e l'evoluzione della vostra azienda. Un'agenzia di marketing digitale può facilmente scalare i propri servizi per adattarsi alle vostre mutevoli esigenze, assicurando che i vostri sforzi di ottimizzazione della conversione rimangano efficaci e in linea con i vostri obiettivi aziendali

Le vostre esigenze di CRO possono cambiare con la crescita e l'evoluzione della vostra azienda. Un'agenzia di marketing digitale può facilmente scalare i propri servizi per adattarsi alle vostre mutevoli esigenze, assicurando che i vostri sforzi di ottimizzazione della conversione rimangano efficaci e in linea con i vostri obiettivi aziendali **Le agenzie di CRO hanno come priorità il raggiungimento di un ROI positivo. Si concentrano sull'identificazione e sull'implementazione di ciò che porta a miglioramenti misurabili nelle conversioni, nelle entrate e nelle prestazioni aziendali complessive

**Ottimizzazione continua: il CRO è un processo continuo. Le agenzie CRO possono fornire supporto, monitoraggio e ottimizzazione continui per garantire che il vostro sito web o la vostra app continuino a funzionare al meglio e si adattino alle mutevoli condizioni di mercato

Decidere quale sia il percorso migliore per la vostra azienda

Nel decidere tra un team di CRO interno e l'assunzione di un'agenzia o di una società di CRO, considerate i seguenti fattori:

Budget: Quanto siete disposti a investire nel CRO?

Quanto siete disposti a investire nel CRO? Competenza: Avete un team interno con le competenze necessarie?

Avete un team interno con le competenze necessarie? Tempo: Quanto velocemente avete bisogno di vedere i risultati?

Quanto velocemente avete bisogno di vedere i risultati? Risorse: Avete le risorse da dedicare a un programma CRO su larga scala?

L'assunzione di un'agenzia di CRO potrebbe essere l'opzione migliore se avete un budget limitato, competenze limitate o la necessità di vedere i risultati in tempi brevi.

Tuttavia, se disponete di un budget più elevato e di un team con una certa esperienza in materia di CRO, potreste prendere in considerazione l'idea di iniziare con un approccio interno e di ricorrere a una società di CRO in un secondo momento per compiti specializzati.

Strumenti per una gestione efficace delle CRO

Che si opti per un team interno o per un'agenzia, l'utilizzo di strumenti di gestione del progetto e di applicazioni di marketing digitale come ClickUp miglioreranno significativamente l'efficienza dei vostri sforzi di CRO. Vediamo come.

Visualizzare il lavoro

creare rappresentazioni visive di alto livello del lavoro per il vostro team con ClickUp Dashboard_

Generate report completi sulle performance delle campagne per monitorare i progressi e misurare l'impatto dei vostri sforzi di CRO con Cruscotti ClickUp .

Organizzare e tracciare i test

Il modello di test A/B di ClickUp è la risorsa perfetta per organizzare ed eseguire i vostri obiettivi di test.

traccia i programmi delle tue campagne, le variazioni dei test, i tassi di conversione e molto altro ancora con il modello di test A/B di ClickUp

Il Modello di test A/B di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare ed eseguire le vostre iniziative di test in modo efficiente.

Questo modello include più Viste ClickUp per gestire i test, come la vista Elenco per organizzare i test con campi e stati personalizzati, la vista Consiglio per visualizzare i flussi di lavoro e le priorità dei test, la vista Calendario per pianificare le attività di test e la vista Timeline per gestire la durata dei test. Scarica questo modello

Streamline il tuo flusso di lavoro

Assegnate facilmente i compiti ai membri del team, tracciate i progressi e fissate le scadenze per garantire un flusso di lavoro fluido con ClickUp Tasks .

monitorare il tempo trascorso su diverse attività di CRO per ottimizzare l'allocazione delle risorse e identificare i colli di bottiglia

La funzione Tasks vi aiuta a facilitare la collaborazione tra i membri del team attraverso commenti, condivisione di file e aggiornamenti in tempo reale.

Con un canvas infinito, note adesive, forme e altro ancora, Lavagne ClickUp rende il brainstorming con il vostro team un gioco da ragazzi. Create e modificate in modo collaborativo i documenti di feedback per centralizzare le informazioni e le intuizioni più importanti.

riunite il vostro team per catturare le idee, creare connessioni e trasformare l'ispirazione in azione con le lavagne bianche_

Con Mappe mentali ClickUp è possibile creare una mappa mentale di forma libera per pianificare e organizzare i progetti o basarsi su quelle già realizzate in ClickUp.

dite addio agli appunti disorganizzati e date il benvenuto alla chiarezza con ClickUp Mind Maps

Migliorare le prestazioni dei contenuti

Utilizzate questo modello per tracciare i programmi delle campagne, le variazioni dei test, i tassi di conversione e altro ancora, assicurando una visione chiara dei progressi di ogni campagna

Il Template per la gestione e il test dei contenuti A/B di ClickUp fornisce una soluzione completa per la gestione e il monitoraggio delle campagne di A/B testing.

Questo modello fornisce una piattaforma centralizzata per la pianificazione, l'esecuzione e l'analisi delle campagne di test, garantendo decisioni basate sui dati e tassi di conversione migliori. Traccia le metriche chiave, come le variazioni dei test, i tassi di conversione e i progressi compiuti, e sfrutta i dati di un'azienda che ha già fatto la sua parte Campi personalizzati ClickUp per acquisire ulteriori dettagli. Scarica questo modello

Lavorate il vostro CRO con l'agenzia e lo strumento giusti

Trasformare i visitatori del vostro sito web in clienti fedeli non è solo un obiettivo, ma è fondamentale per la crescita e la redditività a lungo termine.

Sia che si gestisca il CRO internamente, sia che si collabori con un'agenzia specializzata, l'obiettivo generale rimane quello di massimizzare il rendimento del vostro sito web strategie di acquisizione clienti .

Per ottenere risultati significativi sono necessari competenze, approcci basati sui dati e un punto di vista imparziale. Lavorare con una di queste agenzie significa investire in una partnership strategica, non solo in un servizio.

E una volta pronti, ottimizzate i vostri flussi di lavoro CRO con ClickUp. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!