Esempi di strategie HR per responsabilizzare i vostri dipendenti

Vi siete mai chiesti come aziende come Apple e Google riescano a mantenere i propri dipendenti così coinvolti e motivati? Spoiler alert: tutto dipende da una solida strategia HR.

La strategia HR è come un piano di gioco per gestire il bene più prezioso di un'azienda: le persone. Guida le aziende nella gestione di tutto ciò che riguarda i propri dipendenti. Oggi il talento è un fattore chiave di differenziazione. Pertanto, avere una buona strategia HR può determinare il successo o il fallimento di un'azienda.

Ma in cosa consiste esattamente la strategia HR? Non si tratta solo di spuntare liste di controllo per l'assunzione, il coinvolgimento e la gestione delle prestazioni, ma di attrarre i migliori talenti, aiutarli a crescere, mantenerli soddisfatti e, in ultima analisi, far progredire l'azienda.

È quindi essenziale che il reparto risorse umane e i leader aziendali comprendano la strategia HR e perché è fondamentale.

In questa guida dettagliata, discuteremo 20 esempi di strategie HR di successo che possono trasformare il tuo posto di lavoro da "mediocre" a "fantastico".

Tratteremo anche i componenti chiave di una strategia HR di successo, come superare le sfide e raggiungere i vostri obiettivi strategici. Preparatevi a prendere appunti e scoprite come rendere la vostra azienda un luogo in cui tutti vorrebbero lavorare!

Che cos'è una strategia HR?

La strategia HR è un insieme di pratiche o passaggi che un'organizzazione adotta per valutare, comprendere e gestire meglio il proprio personale. Contiene iniziative e piani volti ad allineare le pratiche HR agli obiettivi aziendali generali, garantendo che la forza lavoro contribuisca in modo efficace al successo dell'azienda.

Essenzialmente, la strategia HR è un quadro di riferimento che consente alle aziende di sfruttare in modo efficiente il proprio capitale umano, favorendo la crescita e la sostenibilità dell'organizzazione.

Si tratta di impostare obiettivi chiari e poi capire il modo migliore per utilizzare e sviluppare il proprio team per raggiungerli.

Strategia HR vs strategia delle persone

Sebbene abbiano funzioni che si sovrappongono, la strategia HR e la strategia delle persone sono leggermente diverse.

La strategia HR si concentra maggiormente sull'aspetto amministrativo e logistico della gestione delle risorse umane: assunzioni, formazione, gestione delle retribuzioni e delle prestazioni sono alcune delle componenti di una strategia HR.

La strategia delle persone ha una visione più ampia, che considera come la forza lavoro si adatta alla strategia aziendale complessiva. Si tratta di coltivare i dipendenti e di creare politiche che garantiscano la loro felicità e la loro crescita sia personale che professionale.

Analizziamo la questione per distinguere facilmente le due cose.

Strategia HR Strategia delle risorse umane Obiettivo Il suo obiettivo principale è garantire che tutti i processi HR funzionino in modo fluido ed efficiente Il suo obiettivo principale è mantenere gli obiettivi dei dipendenti in linea con gli obiettivi generali dell'organizzazione Approccio Affronta i problemi e le esigenze immediate delle risorse umane; è reattiva Mira a prevedere e risolvere i problemi futuri delle risorse umane, le esigenze e le opportunità di crescita aziendale; è proattiva Focus Funzioni amministrative quali assunzioni, buste paga e conformità Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, lo sviluppo e la cultura organizzativa complessiva Metriche di esito positivo Tasso di turnover dei dipendentiCosto per assunzioneNet Promoter ScoreCosti di formazione Tasso di fidelizzazione dei dipendenti Soddisfazione dei dipendenti Livelli di produttività dei dipendenti Tasso di assenteismo

In altre parole, la strategia HR è come il motore che guida il lavoro richiesto dalla gestione delle risorse umane, mentre la strategia delle persone è il piano generale che garantisce che la forza lavoro sia allineata agli obiettivi dell'azienda.

Nulla di tutto questo accade per caso: fa tutto parte di una gestione strategica, in cui si valuta e si adatta costantemente il proprio approccio per assicurarsi di andare nella direzione giusta.

Nel settore delle risorse umane non ci si occupa solo delle attività quotidiane come l'assunzione e la formazione, ma si dà forma al futuro della forza lavoro dell'organizzazione. Pertanto, la pianificazione strategica e la gestione aiutano i professionisti delle risorse umane ad anticipare i cambiamenti nel business e nelle esigenze di talenti e ad allineare le pratiche HR agli obiettivi organizzativi a lungo termine.

Componenti chiave e tipi di strategia HR

Comprendere i diversi componenti della strategia delle risorse umane è il primo passaggio nella definizione di una strategia. Esaminiamoli uno per uno.

Strategia di fidelizzazione dei dipendenti

Il costo medio per l'assunzione di una nuova persona nel 2023 era di 4.700 dollari. Questo è solo uno dei motivi per cui la fidelizzazione dei dipendenti dovrebbe essere una componente importante del vostro piano strategico delle risorse umane. Questa componente si concentra sulla creazione di strategie per mantenere i dipendenti di valore all'interno dell'organizzazione a lungo termine.

Identificate i fattori che contribuiscono al turnover dei dipendenti e implementate iniziative che migliorino il benessere dei dipendenti, la soddisfazione sul lavoro, le opportunità di sviluppo professionale e l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Suggerimento: I programmi di mentoring per i nuovi assunti dimostrano che un'organizzazione valorizza la crescita professionale dei propri dipendenti, creando un senso di appartenenza e fedeltà al marchio tra i dipendenti.

Strategia di inserimento

Un processo di inserimento chiaro aiuta i nuovi assunti a comprendere meglio l'organizzazione e a definire le aspettative di conseguenza. Inoltre, garantisce che i nuovi dipendenti si integrino senza problemi nell'organizzazione, ponendo le basi per il loro esito positivo.

Una strategia di inserimento efficace prevede un orientamento completo, aspettative lavorative chiare e sistemi di assistenza per aiutare i nuovi assunti ad adattarsi rapidamente al loro ruolo e alla cultura aziendale.

Suggerimento: Crea una lista di controllo per l'inserimento che includa la presentazione dei nuovi assunti ai membri chiave del team, una panoramica delle politiche e delle procedure aziendali e l'assegnazione di un collega o di un mentore (come fanno aziende come Netflix e Microsoft) per aiutarli ad ambientarsi nel loro nuovo ruolo e ambiente.

Strategia retributiva e benefit

Pacchetti retributivi competitivi e benefit interessanti sono fondamentali per attrarre e trattenere i migliori talenti. Se non offri loro una retribuzione in linea con il mercato e benefit come un modello di lavoro ibrido o giorni di ferie dedicati al benessere, è probabile che lo faccia la concorrenza.

Per migliorare il coinvolgimento e la fedeltà dei dipendenti, conduci ricerche di mercato, confronta gli stipendi e progetta programmi di benefit in linea con le esigenze dei dipendenti e gli obiettivi dell'organizzazione.

Suggerimento: Offri benefici come assicurazione sanitaria, giorni di salute mentale, piani pensionistici e programmi di benessere per rendere più felici i tuoi dipendenti.

Strategia di valutazione delle prestazioni

Questa componente della strategia HR mira a valutare le prestazioni dei dipendenti in modo sistematico ed equo. Comprende la definizione di chiare aspettative di rendimento, la fornitura e la ricezione di feedback regolari e lo svolgimento di valutazioni delle prestazioni per riconoscere i risultati raggiunti e identificare le aree di miglioramento.

Fornire un feedback costruttivo e riconoscere i risultati raggiunti durante queste discussioni favorisce la crescita e lo sviluppo continui.

Suggerimento: Implementa un sistema di gestione delle prestazioni che includa controlli regolari tra manager e dipendenti per discutere obiettivi, stato di avanzamento e aree di miglioramento. Potrebbe trattarsi di una valutazione tra pari, una valutazione a 360 gradi, un'autovalutazione o una combinazione delle tre. Trova ciò che funziona meglio per te e i tuoi dipendenti.

Strategia di lavoro da remoto

Il lavoro da remoto e i team globali sono diventati una realtà per molti, come per noi di ClickUp. È il futuro del lavoro. Le organizzazioni hanno bisogno di strategie HR per gestire efficacemente i propri team remoti e mantenere la produttività.

Ciò significa stabilire canali di comunicazione chiari, fornire strumenti e risorse per il lavoro da remoto e coltivare una cultura favorevole al lavoro a distanza.

Suggerimento: Utilizza strumenti collaborativi come software di videoconferenza, piattaforme di project management e sistemi di condivisione di documenti basati su cloud per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i team in tutto il mondo. Organizza sincronizzazioni quotidiane del team per mantenere la responsabilità e lo slancio.

Strategia di coinvolgimento dei dipendenti

Un dipendente coinvolto è un dipendente felice. E un dipendente felice è un dipendente produttivo.

Le strategie HR per il coinvolgimento dei dipendenti si concentrano sulla creazione di un ambiente di lavoro positivo in cui i dipendenti siano motivati, committ e allineati agli obiettivi dell'organizzazione.

Comprende la promozione di una comunicazione aperta, il riconoscimento e la ricompensa dei risultati e delle attività cardine, nonché la promozione di opportunità di crescita e sviluppo.

Suggerimento: Organizza regolarmente attività di team building, come ritiri fuori sede, happy hour virtuali ed eventi di volontariato, per rafforzare le relazioni tra i membri del team. Riconosci i contributi dei dipendenti attraverso premi, bonus o riconoscimenti pubblici.

20 esempi di strategia HR da prendere in considerazione

Esploriamo i migliori esempi di strategia HR che dovresti prendere in considerazione per il 2024:

1. Orari di lavoro flessibili

Le modalità di lavoro flessibili, come gli orari flessibili o le opzioni di lavoro da remoto, sono un esempio di strategia HR che consente ai dipendenti di conciliare meglio il lavoro e le responsabilità personali.

Esempio: Il programma di integrazione tra vita lavorativa e vita privata di Deloitte offre schemi di lavoro flessibili che consentono ai dipendenti di lavorare da casa, pianificare il proprio orario di lavoro o ridurre il proprio portfolio di lavoro per un periodo di tempo limitato in caso di emergenze personali. È stato dimostrato che tale flessibilità aumenta la produttività, migliora la soddisfazione sul lavoro e riduce lo stress.

2. Politiche sul lavoro da remoto

Se lavori con team globali o da remoto, è meglio stabilire e implementare linee guida e aspettative chiare per quei dipendenti.

Le politiche sul lavoro da remoto aiutano la pianificazione strategica della forza lavoro. Consentono ai dipendenti di svolgere bene il proprio lavoro definendo aspettative chiare e fornendo le risorse e il supporto necessari.

Esempio: È possibile sviluppare una politica di lavoro da remoto che definisca le aspettative in materia di comunicazione, produttività, protocolli e orario di lavoro e fornisca risorse e supporto ai dipendenti che lavorano da remoto.

3. Iniziative per la diversità e l'inclusione

Con l'aumento dei team globali, potresti dover lavorare con un gruppo eterogeneo di colleghi provenienti da tutto il mondo. Le iniziative di diversità e inclusione mirano a creare un ambiente di lavoro più equo, in cui tutti i dipendenti si sentano apprezzati e rispettati.

Incoraggiando una cultura inclusiva, le organizzazioni possono attingere alle prospettive e ai talenti unici e innovativi di una forza lavoro diversificata.

Esempio: L'azienda tecnologica americana Intel incentiva i dipendenti raddoppiando il bonus di segnalazione quando questi ultimi segnalano con esito positivo persone appartenenti a gruppi sottorappresentati.

È inoltre possibile implementare programmi di formazione sui pregiudizi inconsci per aiutare i dipendenti a riconoscere e mitigare i pregiudizi sul posto di lavoro.

4. Iniziative di employer branding

Hai visto i video e i post di Life at Google pubblicati dai dipendenti di Google e ti sei detto: "Anch'io voglio lavorare in Google!"? Beh, è tutta merito della loro brillante strategia di employer branding!

L'employer branding è uno dei modi migliori per garantire che il vostro bacino di talenti non si esaurisca mai.

Costruisci e promuovi un'immagine positiva del datore di lavoro promuovendo i risultati dei dipendenti, gli eventi in ufficio o le attività fuori sede sui tuoi canali social o sul blog del tuo sito web. Questo è il modo più semplice per mostrare la cultura aziendale incentrata sui dipendenti, attrarre i migliori talenti e migliorare la reputazione della tua organizzazione.

Esempio: Puoi mostrare le testimonianze dei dipendenti e le storie di esito positivo sul sito web dell'azienda, partecipare a eventi di settore e fiere del lavoro e sfruttare i social media per mettere in evidenza i valori dell'azienda.

5. Programmi di segnalazione dei dipendenti

Salesforce organizza degli eventi chiamati Recruitment Happy Hours. Si tratta di incontri informali in cui i dipendenti sono invitati a invitare le persone che vorrebbero segnalare alla loro organizzazione. Questo è un ottimo modo per i reclutatori di incontrare e conoscere potenziali candidati. Non solo, ma può anche aiutare i team leader a capire se il candidato si integrerà bene nel team e nella cultura dell'organizzazione.

Il referral dei dipendenti è un ottimo metodo per ricoprire rapidamente le posizioni vacanti. Incentiva i dipendenti attuali a raccomandare candidati qualificati per le posizioni aperte all'interno dell'organizzazione. Attingendo alle loro reti, i dipendenti possono aiutare a identificare potenziali candidati che si adattano alla cultura aziendale e ai requisiti del lavoro.

Offrite ricompense monetarie o altri incentivi per segnalazioni di dipendenti che hanno esito positivo e promuovete le opportunità di segnalazione attraverso i canali di comunicazione interna.

Il modo in cui tratti i tuoi potenziali dipendenti la dice lunga su come li tratti. I candidati notano quanta attenzione presti alla loro esperienza durante il processo di assunzione.

Per offrire un'esperienza eccezionale ai candidati, è necessario comunicare in modo chiaro, rispettare il loro tempo e garantire un processo di candidatura fluido. Fornite informazioni dettagliate su cosa aspettarsi durante i colloqui e date regolarmente seguito alle candidature.

Fornisci un feedback tempestivo ai candidati in ogni fase del processo di assunzione e assicurati che i colloqui siano condotti in modo professionale e rispettoso. Informa il candidato indipendentemente dal fatto che sia stato selezionato o meno.

7. Collaborazione interfunzionale

Si dice che se si combinano le conoscenze di tutti i dipendenti che lavorano in un'organizzazione, è possibile risolvere potenzialmente tutte le sfide che essa deve affrontare!

La collaborazione interfunzionale significa impegnarsi nel lavoro di squadra e nella condivisione delle informazioni tra diversi reparti e team. Implica l'abbattimento dei silos e l'incoraggiamento dei dipendenti provenienti da contesti diversi a lavorare insieme verso obiettivi comuni.

Incoraggiare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra diversi reparti e team stimola l'innovazione, migliora le capacità di risoluzione dei problemi e potenzia le prestazioni complessive di un'organizzazione.

8. Riqualificazione e aggiornamento professionale

In risposta ai rapidi progressi tecnologici e all'evoluzione dei ruoli lavorativi, i dipartimenti delle risorse umane devono dare priorità alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento professionale per garantire che i dipendenti dispongano delle competenze necessarie per prosperare nel mondo del lavoro del futuro.

Introduci programmi di sviluppo delle competenze per consentire ai tuoi dipendenti di acquisire nuove competenze e conoscenze rilevanti per il loro ruolo e le loro aspirazioni professionali.

ClickUp organizza regolarmente sessioni di Lunch and Learn, durante le quali i dipendenti si riuniscono volontariamente durante la pausa pranzo per approfondire un argomento specifico. Queste sessioni sono incontri informali e informativi sul posto di lavoro o in un bar nelle vicinanze, dove il tuo team può stringere legami, sviluppare competenze professionali, trasferire conoscenze e condividere informazioni con i colleghi.

Investire nello sviluppo dei dipendenti è vantaggioso sia per voi che per i vostri dipendenti. Migliora le prestazioni individuali, rafforza il bacino di talenti dell'organizzazione e incoraggia una sana competizione tra i membri del team.

Ad esempio: acquistare sottoscrizioni a piattaforme di apprendimento online, offrire il rimborso delle tasse scolastiche, sponsorizzare corsi di formazione continua o organizzare workshop su argomenti rilevanti per i dipendenti che desiderano imparare e migliorare le proprie competenze.

9. Programmi di mentoring inverso

Sì, avete capito bene. In questa strategia, si accoppiano i dirigenti senior con i dipendenti junior per un mentoring inverso. I dipendenti junior condividono le loro competenze su argomenti quali la tecnologia, i social media o le tendenze del settore, mentre i dirigenti senior forniscono guida e mentorship sulla leadership e lo sviluppo della carriera.

Questo incoraggia la condivisione delle conoscenze, costruisce relazioni tra diverse generazioni sul posto di lavoro e promuove una cultura dell'apprendimento continuo e dell'innovazione.

Quando Pershing ha implementato il programma di mentoring inverso, ha registrato un tasso di fidelizzazione del 96% tra i millennial della propria organizzazione, semplicemente perché questi ultimi si sentivano valorizzati e potevano entrare in contatto con molti leader esperti dell'organizzazione.

Esempio: Invita i volontari a organizzare una sessione mensile o bimestrale di condivisione delle conoscenze con i loro allievi, durante la quale rispondono a qualsiasi domanda su un argomento prestabilito.

10. Formazione e sviluppo dei dipendenti attraverso la gamification

Le lezioni di formazione e sviluppo possono sembrare una perdita di tempo o essere noiose per alcuni. Per aumentare la partecipazione, migliorate i programmi di formazione e sviluppo dei dipendenti con tecniche di gamification, come quiz interattivi, sfide e simulazioni.

Incorporando elementi di gamification, come ricompense alla fine di ogni modulo, competizione per chi finisce per primo e monitoraggio dello stato di avanzamento su una classifica, le organizzazioni possono aumentare il coinvolgimento, la motivazione e la fidelizzazione dei contenuti formativi. Ciò porterà anche a risultati di apprendimento più efficaci.

11. Sviluppo della leadership

Lo sviluppo della leadership significa identificare e coltivare i dipendenti ad alto potenziale per ruoli di leadership futuri. Invece di assumere qualcuno di nuovo quando una posizione di leadership è vacante, pianificate e iniziate a formare i dipendenti promettenti affinché assumano tali responsabilità quando necessario.

Investendo in iniziative di sviluppo della leadership e pianificazione della successione, è possibile garantire una fornitura costante di candidati qualificati per ricoprire posizioni chiave.

12. Retribuzione variabile

Implementa programmi di retribuzione variabile, come bonus basati sulle prestazioni, partecipazione agli utili o strutture commissionarie, per premiare i dipendenti in base alle loro prestazioni individuali o di team. Legare la retribuzione direttamente ai risultati delle prestazioni incentiva le prestazioni elevate e stimola la motivazione dei dipendenti.

Può anche allineare gli obiettivi individuali con quelli organizzativi. I programmi di retribuzione variabile possono essere particolarmente efficaci nei ruoli commerciali o in altri ambienti orientati alle prestazioni, dove i dipendenti hanno un impatto diretto sui risultati aziendali.

13. Programmi di benessere per i dipendenti

I programmi di benessere dei dipendenti promuovono il benessere fisico, mentale ed emotivo sul posto di lavoro. Offrendo risorse e supporto per la salute e il benessere dei vostri dipendenti, potete migliorare il morale, l'impegno e la produttività dei dipendenti.

Esempio: Implementa sfide di benessere, fornisci accesso o sottoscrizioni a strutture per il fitness e offri risorse per la salute mentale per supportare i tuoi dipendenti nel mantenimento di un sano equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Prendiamo l'esempio di Nike. Dai clienti ai dipendenti, Nike promuove la consapevolezza e il benessere per tutti. Offre un intervallo di vantaggi e programmi per supportare il benessere emotivo, fisico e finanziario dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Offrono 20 sessioni gratuite di terapia e coaching e un intervallo di meditazione, consapevolezza e risorse di assistenza ai dipendenti e ai loro membri della famiglia. Inoltre, promuovono lo sport fornendo ai dipendenti l'accesso gratuito ai centri sportivi Nike, sconti di fitness di ampia portata, programmi preventivi completi, assistenza sanitaria e benefici per la famiglia.

14. Programmi di riconoscimento dei dipendenti

Riconosci e celebra i risultati, le attività cardine e i contributi dei dipendenti per incoraggiare una cultura dell'apprezzamento. Riconoscere il lavoro richiesto e i risultati dei dipendenti aumenta il morale, l'impegno e la fidelizzazione.

I vostri dipendenti apprezzeranno vedere riconosciuto, apprezzato e ricompensato il lavoro richiesto loro.

Esempio: Introduci un premio "Dipendente del mese" e regala ai vincitori tempo libero extra retribuito o schede sconto, organizza eventi di riconoscimento o invia note di ringraziamento personalizzate o messaggi sui social media.

15. Programmi di congedo sabbatico flessibili

I tuoi dipendenti hanno bisogno di flessibilità da parte tua. Che si tratti di lavoro da remoto, lavoro ibrido, ferie o comunicazione, i tuoi dipendenti hanno bisogno che tu ti fidi di loro e che tu dia loro una certa flessibilità sul lavoro.

Offrite programmi sabbatici flessibili che consentano ai dipendenti di prendere congedi prolungati per lo sviluppo personale, viaggi o progetti di interesse personale, mantenendo la sicurezza del posto di lavoro e i benefici.

Offrendo opportunità di rigenerazione e scoperta di sé, i programmi di sabbatico flessibili possono migliorare il benessere, la creatività e la soddisfazione professionale dei dipendenti. Ciò, in ultima analisi, va a vantaggio sia dell'individuo che dell'organizzazione.

Esempio: Offrire periodi sabbatici prolungati ai dipendenti fedeli e diligenti in momenti di bisogno, oppure sponsorizzazioni o visti ai dipendenti che desiderano proseguire gli studi all'estero.

16. Pratiche di comunicazione trasparenti

Condividere le informazioni in modo aperto e onesto con i propri dipendenti aumenta la loro fiducia e migliora il loro coinvolgimento.

Tenendo i dipendenti informati sugli obiettivi, le decisioni e i cambiamenti dell'azienda, è possibile consentire loro di comprendere il proprio ruolo nel successo complessivo dell'organizzazione. Questo li spinge a lavorare con diligenza e li fa sentire parte di qualcosa di grande.

Esempio: Organizza regolarmente riunioni aperte, condividi gli aggiornamenti sui risultati finanziari e richiedi feedback tramite sondaggi anonimi tra i dipendenti.

17. Feedback continuo

Un feedback onesto e costruttivo è importante affinché i dipendenti comprendano le aspettative e identifichino le aree di crescita. Crea meccanismi di feedback per fornire un feedback continuo ai dipendenti e supportarne la crescita e lo sviluppo.

Stabilisci canali regolari di comunicazione e feedback tra colleghi, manager e leader per facilitare il dialogo aperto tra i team e il miglioramento continuo.

Esempio: Effettuate controlli regolari tra manager e dipendenti, utilizzate strumenti di feedback, modelli e sondaggi per raccogliere opinioni e fornite feedback costruttivi in tempo reale.

Date un'occhiata a questo dipendente di Netflix che ha solo elogi per il modo in cui Netflix opera. L'azienda sottolinea l'importanza di offrire feedback informali regolari tra i manager e i loro subordinati. Inoltre, solo una volta all'anno vengono effettuate valutazioni a 360 gradi.

18. Gestione agile delle prestazioni

La gestione agile delle prestazioni abbandona il vecchio e rigido sistema di revisione annuale a favore di un approccio più dinamico che include feedback frequenti e impostazioni flessibili degli obiettivi. Fissate riunioni di revisione regolari per discutere e riallineare le priorità e le aspettative.

Ciò consente alle organizzazioni di rispondere più rapidamente ai cambiamenti e di fornire ai dipendenti input tempestivi in modo che possano correggere la rotta nel caso in cui qualcosa non funzioni bene.

Esempio: sostituisci le valutazioni annuali delle prestazioni con controlli trimestrali o mensili. Stabilisci obiettivi a breve termine in linea con le priorità dell'organizzazione e concentrati sul miglioramento e lo sviluppo continui.

19. Colloqui di fine rapporto e feedback dei dipendenti

Proprio come un colloquio di lavoro, anche il colloquio di uscita è altrettanto importante! I colloqui di uscita dei dipendenti sono riservati e vengono condotti dai team delle risorse umane per raccogliere feedback dai dipendenti in uscita sulle loro esperienze, sui motivi della loro partenza e sui suggerimenti per migliorare.

Questo feedback fornisce informazioni preziose sui dipendenti e sulle loro aspettative, sulle politiche aziendali e su ciò che funziona e ciò che non funziona. Questo può aiutarti a identificare i tuoi punti di forza e le opportunità per migliorare le politiche e le pratiche delle risorse umane.

20. Processo decisionale HR basato sui dati

Analizzando i dati sulla forza lavoro, le organizzazioni possono ottenere informazioni preziose sulle tendenze, i comportamenti e le prestazioni dei dipendenti. Ciò consente loro di prendere decisioni informate che determinano l'esito positivo dell'organizzazione.

Utilizzando l'analisi della forza lavoro, è possibile monitorare metriche chiave quali i tassi di turnover dei dipendenti, i livelli di coinvolgimento e le metriche delle prestazioni. Identificando tendenze e modelli nei dati, è possibile individuare le aree critiche e sviluppare interventi mirati per affrontare i problemi. Ciò li aiuta a costruire strategie, politiche e iniziative informate.

Adottare strategie HR: superare gli ostacoli organizzativi

Quando decidi di implementare queste strategie HR, potresti incontrare ostacoli che impediscono il tuo stato di avanzamento. Superare queste sfide richiede un approccio disciplinato alla gestione della forza lavoro e un focus strategico sull'acquisizione e la gestione dei talenti.

L'importanza della disciplina e della gestione della forza lavoro

Senza un approccio strutturato alla gestione dei dipendenti e delle loro attività, anche le iniziative HR meglio concepite potrebbero non raggiungere i risultati desiderati. Una gestione efficace della forza lavoro implica la definizione di politiche, procedure e aspettative di rendimento chiare, con particolare attenzione alla responsabilità.

Dando priorità alla disciplina e alla gestione della forza lavoro, le organizzazioni possono garantire l'allineamento tra le strategie HR e gli obiettivi operativi, favorendo in ultima analisi il successo aziendale sostenibile.

Gruppi di risorse per i dipendenti

Inoltre, i gruppi di risorse per i dipendenti (ERG) sono fondamentali per superare gli ostacoli e implementare le migliori strategie HR. Questi gruppi volontari guidati dai dipendenti uniscono individui con caratteristiche, interessi o esperienze condivise, fornendo una piattaforma per il networking, il supporto e la difesa dei diritti

Gli ERG promuovono la diversità, l'inclusione e il coinvolgimento dei dipendenti, coltivando un senso di appartenenza e comunità tra i dipendenti e fungendo al contempo da preziose fonti di feedback e approfondimenti per il reparto risorse umane.

Ad esempio, Starbucks offre assistenza alle famiglie dei militari che stanno affrontando un trasferimento, fornendo un servizio centralizzato che mette in contatto i dipendenti e le loro famiglie con le opportunità offerte da Starbucks nell'ambito della sua politica di trasferimento. Starbucks fornisce inoltre supporto personalizzato per la salute mentale ai suoi partner veterani e alle loro famiglie.

Acquisizione e gestione dei talenti nella strategia HR

L'acquisizione e la gestione dei talenti influenzano la capacità dell'organizzazione di attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti. Un'acquisizione efficace dei talenti richiede un approccio ben ponderato alla ricerca, al reclutamento e all'inserimento dei candidati.

Allo stesso modo, la gestione dei talenti implica coltivare le competenze, le capacità e il potenziale dei dipendenti esistenti attraverso la gestione delle prestazioni, la formazione e iniziative di sviluppo della carriera come quelle menzionate sopra.

Dando priorità all'acquisizione e alla gestione dei talenti nella strategia delle risorse umane, le organizzazioni possono creare una forza lavoro altamente performante che promuove l'innovazione, la crescita e il vantaggio competitivo sul mercato.

Gli strumenti di pianificazione delle risorse umane e di gestione dei talenti come ClickUp offrono modelli che ti aiutano a creare roadmap per pianificare e gestire le funzioni HR.

Il modello di roadmap strategica di ClickUp, ad esempio, ti aiuta a mappare obiettivi SMART e obiettivi a lungo termine per le risorse umane.

Scarica questo modello Tieni traccia dello stato delle attività e mantieni tutti sulla stessa pagina, tutto in un unico posto con il modello di roadmap strategica di ClickUp

Utilizzatela per:

Identificate e date priorità alle vostre iniziative più importanti

Allinea i tuoi reparti e team sugli obiettivi

Standardizzate il vostro processo di valutazione

Salva informazioni importanti su ogni progetto con i suoi campi di attribuzione personalizzati, come Durata in giorni, Impatto, Stato, Facilità di implementazione e altro ancora.

Questo modello di pianificazione strategica fornisce tutti gli strumenti e gli elementi visivi necessari per aiutare il tuo team a stabilire le priorità delle attività, ottimizzare la collaborazione e ottenere esiti positivi.

Gli strumenti di pianificazione delle risorse umane offrono alle organizzazioni informazioni e funzionalità preziose per implementare tali strategie HR.

Parleremo brevemente di due strumenti chiave che svolgono un ruolo significativo in questo processo: i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e i framework Objective Key Results (OKR), insieme agli indicatori di performance, per monitorare lo stato di avanzamento dell'implementazione.

Pianificazione delle risorse aziendali nella strategia delle risorse umane

I sistemi ERP semplificano i processi HR integrando varie funzioni di un'organizzazione, come la gestione delle retribuzioni, il reclutamento, la formazione e la gestione dei dipendenti, in una piattaforma unificata.

Il software ERP rende la reportistica più semplice e personalizzabile. Nel contesto dell'implementazione della strategia HR, i sistemi ERP forniscono accesso in tempo reale ai dati critici dei candidati o dei dipendenti, consentendo di prendere decisioni informate, identificare le tendenze e allineare le iniziative HR agli obiettivi organizzativi.

Questo migliora la produttività delle risorse umane e completa i processi e i progetti più rapidamente.

OKR e indicatori chiave di prestazione (KPI)

I framework OKR sono strumenti potenti per impostare e monitorare gli obiettivi all'interno di un'organizzazione. Definendo obiettivi chiari e risultati chiave misurabili, gli OKR forniscono un framework per allineare il lavoro richiesto ai singoli individui e ai team con le priorità strategiche.

Nel contesto delle risorse umane, gli OKR aiutano a stabilire traguardi realizzabili per iniziative chiave in questo ambito, come il coinvolgimento dei dipendenti, lo sviluppo dei talenti, la diversità e l'inclusione.

D'altra parte, gli indicatori chiave di prestazione, come i tassi di turnover dei dipendenti, le metriche di produttività e i sondaggi sulla soddisfazione, offrono importanti informazioni sull'efficacia delle strategie HR.

La piattaforma Risorse umane di ClickUp semplifica tutti i processi di gestione del personale, dal reclutamento e lo sviluppo dei talenti all'inserimento e alla gestione dei dipendenti.

Organizza, monitora e gestisci le operazioni relative al personale con la piattaforma Risorse umane di ClickUp

La piattaforma HR vi consente di:

Assegna attività specifiche ai membri del team HR, ai manager e ai nuovi dipendenti per semplificare le attività quotidiane. Con oltre 15 viste ClickUp personalizzabili, organizza facilmente le attività HR e allinea il tuo team agli obiettivi aziendali

Integrazione con qualsiasi software HRMS esistente per offrire un'esperienza senza soluzione di continuità

Crea liste di controllo dettagliate per l'inserimento dei nuovi assunti, per garantire che tutte le attività e le pratiche burocratiche necessarie siano completate in tempo

Configura promemoria automatici per attività importanti come sessioni di formazione, configurazione delle attrezzature e invio di documenti con le automazioni di ClickUp

ClickUp ti aiuta a risparmiare tempo offrendo una varietà di modelli gratuiti per le risorse umane, modelli di manuali per i dipendenti , stati personalizzati e automazioni per gestire i candidati nella tua pipeline.

Ad esempio, il modello di knowledge base per le risorse umane di ClickUp è un modello facile da usare, progettato specificamente per essere l'hub di tutte le politiche, le procedure e i regolamenti aziendali.

Ogni volta che hai bisogno di accedere alle politiche aziendali o ai dati correlati, puoi accedere a ClickUp e consultarli. Non è necessario rivolgersi all'ufficio risorse umane e attendere che li trovino per te!

Scarica questo modello Migliora l'accuratezza e la coerenza nella diffusione delle informazioni nella tua organizzazione con il modello di knowledge base HR di ClickUp

Disporre di una base di conoscenze HR centralizzata e accessibile in qualsiasi momento solleva il reparto HR dall'onere di archiviare e ricordare tutte le informazioni. È possibile gestire e archiviare facilmente tutte le informazioni necessarie in un unico posto.

Crea campi personalizzati per le politiche in materia di ferie, formazione e inserimento, conformità e assunzioni, e rimani aggiornato in caso di modifiche alle politiche.

Il futuro della strategia delle risorse umane

Il campo della strategia delle risorse umane sta evolvendo rapidamente, spinto da una crescente enfasi sulla responsabilità sociale delle imprese, la sostenibilità e una pianificazione lungimirante. Le nuove generazioni vogliono lavorare per organizzazioni etiche e avere un impatto positivo. Incorporare i principi della CSR nelle strategie delle risorse umane promuove pratiche aziendali etiche e rafforza la reputazione della vostra organizzazione.

Stabilire obiettivi chiari e pianificare strategicamente le esigenze future in materia di risorse umane è essenziale per rimanere competitivi e all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Allineando le iniziative HR agli obiettivi a lungo termine e utilizzando software HR come i sistemi ERP e gli OKR, le organizzazioni possono affrontare efficacemente qualsiasi sfida emergente e sfruttare le nuove opportunità.

Il ruolo della tecnologia è fondamentale nel dare forma al futuro delle strategie HR, consentendo l'automazione, il processo decisionale basato sui dati e il miglioramento dell'esperienza dei dipendenti. L'adozione di tecnologie HR innovative e strumenti tecnologici HR basati sull'IA sarà chiave per promuovere l'efficienza, l'agilità e la competitività in futuro.

Iscriviti a ClickUp e utilizza i suoi strumenti e modelli personalizzabili per le risorse umane per creare una strategia efficace oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è un esempio di strategia HR?

Un esempio di strategia HR è l'implementazione di una politica di organizzazione flessibile del lavoro per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei dipendenti.

2. Quali sono le 4 strategie HR?

Le quattro strategie HR sono:

Acquisizione di talenti Sviluppo e fidelizzazione dei dipendenti Pianificazione della retribuzione Pianificazione della successione

3. Quali sono le 10 migliori strategie HR?

Le 10 migliori strategie HR sono: