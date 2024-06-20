Come utilizzare l'IA nel reclutamento (casi d'uso e strumenti)

Trovare il candidato giusto per un lavoro può essere una sfida, un problema che i reclutatori e i professionisti delle risorse umane conoscono fin troppo bene.

Selezionare curriculum e candidature senza fine, identificare il candidato potenzialmente perfetto per il ruolo e semplificare il processo di assunzione in tempi impossibili sono solo alcuni degli ostacoli da superare.

Per non parlare del fatto che rispondere manualmente alle email di ogni candidato e seguire i potenziali assunti durante tutto il percorso di reclutamento può essere un compito davvero impegnativo.

Tuttavia, l'intelligenza artificiale (IA) ha rivoluzionato il mondo del reclutamento.

Oggi disponiamo di vari strumenti di IA per il reclutamento in grado di offrire soluzioni innovative alle sfide di reclutamento di lunga data. È possibile utilizzare l'IA per scansionare i curriculum, individuare rapidamente i candidati pertinenti, programmare colloqui e persino mitigare i pregiudizi inconsci nell'assunzione.

In questo blog esaminiamo come le soluzioni di intelligenza artificiale stanno ridefinendo e rendendo più efficiente il processo di reclutamento, i casi d'uso dell'IA nel reclutamento e come è possibile sfruttare gli strumenti basati sull'IA nel processo di assunzione per attirare i migliori candidati.

Comprendere l'IA nel reclutamento

La giornata di un responsabile delle risorse umane (HR) è spesso dedicata alla revisione dei curriculum, alla ricerca di candidati passivi, alla pianificazione dei colloqui o alla selezione dei candidati.

Esaminare innumerevoli curriculum e fare decine di telefonate di follow-up può essere piuttosto laborioso

Tuttavia, le soluzioni di reclutamento basate sull'IA possono automatizzare gran parte di questo lavoro, aumentando la produttività dei responsabili delle risorse umane.

Ecco come l'IA sta trasformando il processo di reclutamento:

Maggiore efficienza e produttività

Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono analizzare le competenze della forza lavoro esistente e identificare le lacune per una migliore pianificazione delle risorse umane. I responsabili delle risorse umane possono utilizzare questi dati per sviluppare strategie di reclutamento volte ad assumere personale qualificato e colmare tali lacune.

Automatizzando le attività ripetitive, l'IA consente ai professionisti delle risorse umane di concentrarsi sulle iniziative strategiche, migliorando la produttività complessiva.

Con i sistemi di monitoraggio dei candidati basati sull'IA (ATS), è possibile eliminare l'attività manuale di revisione dei curriculum e abbinamento dei candidati ai ruoli giusti. Gli algoritmi IA analizzano automaticamente i curriculum e abbinano i candidati in base a criteri predefiniti.

Queste soluzioni possono anche fornire ai candidati aggiornamenti e feedback in tempo reale sulle loro candidature, tenendoli informati senza aggiungere ulteriori attività al carico di lavoro dei reclutatori.

Migliore qualità dei candidati

Il software di gestione dei talenti basato sull'IA analizza i profili dei candidati, i dati di assunzione e altri fattori per creare annunci di lavoro accurati che attraggono i talenti migliori. Questi strumenti possono anche aiutare nella pianificazione della forza lavoro, aiutando i responsabili delle risorse umane a fidelizzare e coinvolgere i dipendenti esistenti in modo più efficace.

Come utilizzare l'IA nel reclutamento

Ecco come integrare gli strumenti di reclutamento basati sull'IA nella pianificazione delle risorse umane e nel processo di reclutamento:

1. Selezione dei curriculum

Gli strumenti basati sull'IA per le risorse umane automatizzano il processo di selezione dei curriculum.

Come funziona:

Corrispondenza delle parole chiave: gli algoritmi di intelligenza artificiale sono in grado di analizzare grandi volumi di curriculum utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale o NLP. Questi algoritmi possono abbinare le parole chiave utilizzate nelle descrizioni dei lavori alle sezioni del curriculum di un candidato per identificare le competenze e l'esperienza appropriate e i candidati più adatti al lavoro

Condizioni di selezione: è possibile impostare condizioni di selezione in base ai requisiti dei ruoli disponibili. L'IA può utilizzare questi criteri per valutare e suggerire i profili dei candidati che corrispondono, migliorando l'efficienza del processo di reclutamento

Se osservi la giornata di un reclutatore, noterai che la maggior parte del suo tempo è dedicata alla selezione dei candidati per qualsiasi ruolo lavorativo disponibile. Questo può essere noioso per i team delle risorse umane, considerando che i candidati inviano le loro candidature tramite social media, email, chat, bacheche e portali di assunzione.

Come funziona:

Ricerca nel database: l'implementazione di strumenti di IA può automatizzare la ricerca nei database dei candidati che si candidano da varie piattaforme

Ricerca più intelligente: l'IA comprende l'intento alla base delle vostre esigenze. Anziché affidarsi a rigide ricerche per parole chiave, è in grado di identificare sinonimi, competenze correlate e persino esperienze trasferibili, assicurandovi di non perdere candidati qualificati che potrebbero utilizzare una terminologia diversa

Approfondimenti sul coinvolgimento: le soluzioni di reclutamento basate sull'IA offrono approfondimenti su come i candidati hanno interagito con i tuoi annunci di lavoro e se le candidature stanno rispondendo positivamente al lavoro richiesto

3. Valutazione delle competenze

Le soluzioni di intelligenza artificiale possono testare le competenze di un candidato generando test che valutano le capacità cognitive, le competenze tecniche e le soft skill, fornendo una valutazione completa delle capacità del candidato.

Inoltre, l'IA nella valutazione delle competenze è altamente scalabile, il che significa che è possibile reperire i talenti giusti da un ampio pool di candidati senza compromettere la qualità.

Come funziona:

Valutazioni dinamiche: gli algoritmi di IA possono regolare dinamicamente il livello di difficoltà di queste valutazioni per allinearle alle competenze del candidato e fornire una comprensione più accurata delle sue capacità

Analisi in tempo reale: i candidati vengono analizzati in tempo reale sulla base delle loro risposte ai test di valutazione e secondo gli stessi standard, al fine di eliminare qualsiasi pregiudizio umano dal processo di selezione

Feedback personalizzato: queste soluzioni offrono ai candidati un feedback personalizzato in tempo reale basato sulle loro prestazioni, per aiutarli a migliorare le loro competenze, compresi i punti di forza, i punti deboli e le aree di miglioramento

4. Pianificazione dei colloqui

Uno dei maggiori vantaggi degli strumenti di reclutamento basati sull'IA è che possono semplificare il processo di pianificazione dei colloqui, risparmiando tempo e riducendo le sfide logistiche.

Come funziona:

Algoritmi di pianificazione intelligente: Gli algoritmi di pianificazione intelligente analizzano i calendari degli intervistatori e dei candidati e trovano gli orari ottimali per le riunioni

Inviti automatici: con poche semplici operazioni di automazione, è possibile inviare email ai candidati migliori con opzioni di pianificazione, quali fusi orari, conflitti di programmazione e preferenze relative alle riunioni, insieme a promemoria automatici per evitare disdette dell'ultimo minuto e riunioni mancate

Grazie all'automazione delle attività manuali e dispendiose in termini di tempo tramite un software di reclutamento basato sull'IA, i team delle risorse umane possono concentrarsi sulle iniziative strategiche che determinano l'esito positivo dell'organizzazione.

Il ruolo dell'IA nel migliorare la diversità, l'equità e l'inclusione nel reclutamento

Diversità, equità e inclusione, o DEI, si riferisce a politiche di gestione delle persone interconnesse che creano luoghi di lavoro in cui tutti si sentono apprezzati, rispettati e responsabilizzati.

Nel reclutamento, ciò significa garantire che tutti i candidati abbiano pari opportunità di candidarsi per un ruolo, indipendentemente da fattori quali cultura, genere, razza e background.

L'intelligenza artificiale è fondamentale per aiutare i reclutatori ad assumere talenti senza pregiudizi o preconcetti. Ecco come l'IA migliora la DEI nel reclutamento:

1. Riduzione dei pregiudizi nella selezione e nella selezione dei curriculum:

Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono selezionare i profili dei candidati in base a criteri oggettivi quali competenze, esperienza e qualifiche. A differenza dei reclutatori umani, questi algoritmi non tengono conto di fattori soggettivi irrilevanti, eliminando i pregiudizi dovuti a un giudizio umano errato.

L'IA analizza i curriculum sulla base di criteri predefiniti e pertinenti, ignorando informazioni soggettive quali nomi, età o indirizzi

Anche la selezione dei CV tramite IA è trasparente. È possibile vedere i fattori utilizzati dall'algoritmo per prendere una decisione. Questo aiuta i reclutatori a monitorare il processo di assunzione dei candidati e a identificare eventuali pregiudizi sin dalle prime fasi

Gli algoritmi di IA possono attingere a vari canali per i profili dei candidati in base alle loro competenze piuttosto che alle caratteristiche demografiche. Questi strumenti HR possono analizzare le descrizioni dei lavori e persino essere utilizzati per identificare il linguaggio che potrebbe scoraggiare i potenziali candidati dal candidarsi per un ruolo.

L'IA ricerca su più piattaforme e database per programmare colloqui con candidati in possesso delle competenze richieste, indipendentemente dal loro background demografico

L'IA può analizzare le descrizioni dei lavori alla ricerca di un linguaggio discriminatorio e suggerire modifiche per renderle più inclusive

3. Migliore rappresentanza e fidelizzazione dei gruppi sottorappresentati

È possibile migliorare le iniziative di diversità e inclusione durante tutto il processo di reclutamento.

Gli strumenti di sourcing basati sull'IA possono mitigare i pregiudizi nel processo di selezione, consentendo ai candidati qualificati di andare avanti. I professionisti dell'acquisizione dei talenti possono anche utilizzare gli stessi strumenti per offrire supporto e risorse personalizzate ai candidati provenienti da gruppi sottorappresentati, in modo da farli sentire più accolti e integrarli nell'organizzazione.

Gli strumenti di IA possono offrire assistenza e risorse su misura ai candidati provenienti da gruppi sottorappresentati, aiutandoli ad adattarsi e a prosperare all'interno dell'organizzazione.

Vantaggi chiave dell'IA nel miglioramento della DEI

Processo decisionale oggettivo: grazie all'IA, le decisioni del team di reclutamento si basano su informazioni basate sui dati, eliminando i pregiudizi soggettivi che spesso influenzano il giudizio umano

Pool di talenti più ampio: l'IA amplia la ricerca di candidati, garantendo che gli annunci di lavoro raggiungano un pubblico più ampio e diversificato

Descrizioni inclusive dei profili professionali: l'IA aiuta a creare descrizioni dei requisiti professionali che attraggono candidati diversificati, identificando ed eliminando il linguaggio discriminatorio

Assistenza alla fidelizzazione: l'IA fornisce assistenza continua ai gruppi sottorappresentati, migliorando la loro integrazione e fidelizzazione all'interno dell'organizzazione

L'adozione di iniziative DEI basate sull'IA è il primo passaggio verso la creazione di una forza lavoro diversificata e dinamica che promuova l'innovazione e l'esito positivo.

Con il reclutamento basato sull'IA, creerai un ambiente di assunzione più inclusivo, garantendo a tutti i candidati pari opportunità di esito positivo.

Utilizzo di software IA per il reclutamento

Un software di reclutamento IA può essere qualsiasi sistema che aiuti i responsabili delle assunzioni a semplificare i processi di reclutamento, analizzare i dati dei candidati e assumere i candidati più qualificati.

Gli strumenti di reclutamento utilizzano in genere l'apprendimento automatico e algoritmi avanzati per:

automatizzare attività ripetitive

migliorare il coinvolgimento dei candidati

fornisce approfondimenti sul processo di reclutamento

Un ottimo esempio è ClickUp per i team HR, un software all-in-one per la gestione delle risorse umane e il reclutamento che consente ai responsabili delle assunzioni di gestire il processo di reclutamento dall'inizio alla fine.

ClickUp offre diverse funzionalità che migliorano la tua strategia di reclutamento e semplificano il processo di acquisizione dei talenti.

Dedicate un'area di lavoro al reparto risorse umane

Utilizza gli spazi di ClickUp per creare un'area di lavoro specifica per il reclutamento. In questo modo, potrai gestire tutto ciò che riguarda il processo di assunzione in un'unica posizione.

All'interno degli Spazi, crea diversi elenchi per rappresentare le fasi del processo di assunzione, come "Selezione dei candidati", "Esame dei CV", "Colloquio" o "Fase dell'offerta"

Con gli spazi adattabili di ClickUp, è semplice creare posizioni complete e organizzate personalizzabili per il tuo team, reparto o progetto

Semplificare i complessi flussi di lavoro di reclutamento

Utilizza le attività di ClickUp per creare elementi di azione e assegnarli ai responsabili delle assunzioni e ai selezionatori. Imposta stati personalizzati man mano che i candidati avanzano nel processo.

Organizza le attività in base alle date di scadenza, agli assegnatari e allo stato di avanzamento con le attività di ClickUp per un project management efficiente

Ecco un esempio:

Nome elenco: Ricerca candidati

Attività

Ricerca di potenziali candidati Creare annunci di lavoro per diverse piattaforme Condurre colloqui di preselezione

Reclutamento rapido con modelli personalizzabili

ClickUp offre diversi modelli gratuiti per le risorse umane che consentono di risparmiare tempo e garantire la coerenza nelle attività relative alle assunzioni e alle risorse umane. Ecco alcuni modelli che puoi utilizzare per semplificare il processo di reclutamento.

Definisci la tua strategia di reclutamento

Utilizza il modello di documento per la strategia di reclutamento di ClickUp per creare un quadro standardizzato per il tuo processo di reclutamento. Inserisci i dettagli relativi al ruolo, al responsabile delle assunzioni, all'obiettivo del ruolo e altro ancora nei campi integrati.

Questo modello ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per definire gli obiettivi di reclutamento, pianificare come raggiungerli e monitorarne lo stato

Scarica questo modello Il modello di documento per la strategia di reclutamento di ClickUp è uno strumento strutturato per pianificare ed eseguire strategie di reclutamento

Creare un piano d'azione per il reclutamento

Il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp è esattamente ciò di cui hai bisogno per delineare tutti i passaggi necessari per creare il processo di assunzione perfetto e garantire la migliore esperienza possibile ai candidati. Utilizza il modello per creare una lista di controllo di tutte le voci attuabili e assegnare ogni attività al membro del team appropriato.

Scarica questo modello Il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp funge da tabella di marcia dettagliata per il raggiungimento degli obiettivi di assunzione

Ottimizza i tuoi processi di reclutamento e assunzione

Il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp mantiene tutto organizzato, dagli annunci di lavoro al monitoraggio dei candidati e ai moduli di candidatura. Il modello è un kit di strumenti completo che aiuta i team di reclutamento a gestire diversi aspetti del processo di colloquio e ad assumere i migliori talenti.

Scarica questo modello Il modello ClickUp per il reclutamento e l'assunzione aiuta a organizzare le informazioni sui candidati, i programmi dei colloqui e le decisioni di assunzione

Pianifica i colloqui all'interno di ClickUp

La visualizzazione Calendario di ClickUp è uno strumento utile per visualizzare il tuo calendario e pianificare i colloqui con i candidati all'interno del tuo software HR. Usalo per:

Rappresenta gli elementi relativi alle attività legate ai colloqui utilizzando le attività, quindi utilizza i filtri per visualizzare le attività relative ai colloqui sul calendario

Trascina e rilascia le attività relative ai colloqui in diversi slot in base alla tua disponibilità

Pianifica facilmente i colloqui ed evita conflitti di orari

Utilizza attività codificate con colori diversi per classificare i colloqui in base al tipo, agli intervistatori o alle fasi

La vista Calendario di ClickUp offre una rappresentazione visiva delle attività e degli eventi, facilitando la pianificazione e l'organizzazione all'interno dei team

La parte migliore è che il Calendario di ClickUp si integra con Google Calendar, consentendoti di programmare le chiamate di selezione direttamente all'interno di ClickUp e le modifiche apportate in una piattaforma vengono riportate nell'altra.

Adottare una documentazione completa e collaborativa

Se sei un responsabile delle assunzioni, conosci bene l'importanza di una documentazione adeguata per semplificare il lavoro richiesto dal processo di reclutamento. Una documentazione adeguata delle politiche chiave, delle procedure, delle interazioni, dei modelli di procedure operative standard e delle decisioni è essenziale per la gestione dei rischi e la conformità legale.

È necessario stabilire processi standardizzati per aiutare a reperire candidati e prendere decisioni di assunzione.

I documenti di ClickUp organizzano tutte le informazioni rilevanti relative all'acquisizione dei talenti e alle attività amministrative associate. I responsabili delle risorse umane e i team di reclutamento possono accedere a queste informazioni ogni volta che ne hanno bisogno.

Puoi utilizzare i documenti per documentare le guide di reclutamento e i processi di inserimento, creare manuali di formazione e redigere documenti legali.

Organizza i documenti per la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e la documentazione dei progetti all'interno dei team utilizzando ClickUp Docs

La parte migliore è che puoi condividere i documenti con le parti interessate e apportare modifiche in tempo reale, rendendo molto più facile raccogliere input e mantenere aggiornato il documento.

Suggerimento per esperti💡: È possibile assegnare attività ai membri del team all'interno dei documenti ClickUp e monitorarne lo stato di avanzamento e gli aggiornamenti.

La piattaforma di pianificazione aziendale Pigment ha triplicato il proprio organico in sei mesi dopo il round di finanziamento di serie B. Avevano bisogno di una soluzione per snellire il processo di onboarding, che fino ad allora includeva email, messaggi Slack e liste di controllo Notion. Ecco come ClickUp ha soddisfatto tutti i requisiti come strumento di collaborazione aziendale per l'onboarding: Piattaforma centrale per la gestione collaborativa del lavoro

Attività personalizzabili di ClickUp, che possono essere assegnate a più membri del team per collaborare a progetti di qualsiasi dimensione

Modelli e automazioni ottimizzano il processo di inserimento dei nuovi assunti Il risultato? aumento dell'88% dell'efficienza nell'inserimento dei nuovi assunti

riduzione dell'83% della durata del ciclo per la correzione dei bug

aumento del 20% dell'efficienza della comunicazione all'interno del team

"Volevamo assicurarci che tutti i diversi team condividessero una piattaforma comune dove poter lavorare insieme e che nulla andasse perso. Volevamo mantenere un'elevata efficienza nelle nostre operazioni quotidiane mentre crescevamo in un ambiente globale e incentrato sul lavoro da remoto. "

ClickUp Brain per i team di reclutamento

L'assistente IA integrato di ClickUp, ClickUp Brain, può migliorare l'efficacia dei team di reclutamento, ottimizzare i flussi di lavoro dei progetti di reclutamento e gestire le informazioni in modo efficace, riducendo i tempi di assunzione.

Gli strumenti di reclutamento basati sull'IA di ClickUp consentono al tuo team HR di concentrarsi sulle attività che migliorano l'efficienza del processo di assunzione e reclutano i candidati più adatti.

Con ClickUp Brain, avrai accesso a:

AI Knowledge Manager

Ottieni risposte immediate e accurate alle query relative al processo di reclutamento. ClickUp Brain estrae le informazioni dalle tue aree di lavoro, attività e documenti per fornirti la risposta più contestualizzata. Puoi individuare informazioni specifiche senza dover setacciare più documenti.

Prova ClickUp Brain ClickUp Brain raccoglie informazioni su un processo di reclutamento per un riferimento efficiente

Per saperne di più: Strumenti di IA per startup

AI Project Manager

Assumere candidati qualificati è un processo che richiede tempo e lavoro. ClickUp Brain semplifica parte del lavoro richiesto automatizzando attività ripetitive come la pianificazione delle attività, l'assegnazione degli elementi da svolgere e l'aggiornamento dello stato dei candidati.

Assistente di scrittura IA

Se hai difficoltà a redigere descrizioni di lavoro o a scrivere email ai candidati, ClickUp Brain funge anche da assistente di scrittura per semplificare queste attività.

Crea descrizioni delle mansioni chiare e concise sulla base dei prompt forniti, genera modelli per la comunicazione nelle varie fasi del processo di assunzione e redige persino bozze di materiali formativi, report di reclutamento o documenti di inserimento.

Prova ClickUp Brain Utilizzo di ClickUp Brain per creare descrizioni delle mansioni lavorative

Migliora la tua strategia di reclutamento con ClickUp

Il software di reclutamento basato sull'IA migliora l'efficienza in ogni fase del processo di assunzione, dalla ricerca dei candidati e dalla selezione dei CV alla valutazione delle competenze e alla selezione dei colloqui.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale utilizzano informazioni basate sui dati per assumere candidati di qualità superiore in linea con la cultura aziendale, eliminando i pregiudizi umani e garantendo un processo di assunzione altamente efficace ed equo.

Il software di reclutamento IA all-in-one di ClickUp ha tutto ciò che ti serve per semplificare il processo di reclutamento e trovare i candidati più qualificati.

Ti consigliamo di iniziare creando un'area di lavoro per il tuo reparto Risorse umane, assegnando attività ai membri del team con le attività di ClickUp, utilizzando modelli predefiniti per documentare e gestire i team di assunzione, implementando la modifica collaborativa con Documenti Google e sincronizzando Google Calendar con il Calendario di ClickUp.

Ciò che rende ClickUp il miglior strumento di reclutamento basato sull'IA è il suo assistente IA integrato, ClickUp Brain, che funge anche da gestore delle conoscenze, project manager e assistente di scrittura.

Iscriviti gratis a ClickUp per provare la potenza degli strumenti di IA nel tuo processo di reclutamento.