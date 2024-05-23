Riepilogo/riassunto di The Lean Startup: idee chiave e come applicarle

The Lean Startup è un libro di successo scritto dall'imprenditore americano Eric Ries. In questo libro, l'autore condivide alcune intuizioni uniche sull'approccio manageriale imprenditoriale che le startup dovrebbero seguire e su come questo differisce da quello delle aziende tradizionali.

Egli applica la metodologia Lean introdotta da Toyota alle startup nel tentativo di migliorare il modo in cui queste ultime vengono gestite. Si tratta di un approccio al project management che elimina gli sprechi per rendere i processi più efficienti.

Il libro ha introdotto molte idee e principi innovativi che hanno cambiato il modo in cui i titolari di startup affrontano lo sviluppo dei prodotti.

Nel nostro riepilogo/riassunto di "The Lean Startup", discuteremo alcune delle migliori idee e insegnamenti condivisi nel libro per aiutare le startup a raggiungere una crescita sostenibile. Ti daremo anche consigli su come applicare questi insegnamenti alla tua startup.

Cominciamo.

Riepilogo/riassunto del libro "The Lean Startup"

Copertina del libro "The Lean Startup" via Goodreads

Eric Ries, imprenditore americano, ha scritto questo straordinario libro combinando le lezioni apprese dalle proprie esperienze con la metodologia Lean.

Nel libro The Lean Startup, l'autore parla dell'importanza dei test iterativi per lo sviluppo dei prodotti, invece di dedicare mesi o addirittura anni allo sviluppo di un prodotto che nessuno vuole.

L'autore sottolinea l'importanza di partire da un'idea e testarla, imparare da essa, testarla nuovamente e ripetere il processo più volte per sviluppare un prodotto che sia utile e richiesto.

Hai bisogno di un riepilogo più dettagliato? Continua a leggere per scoprire le idee e i principi fondamentali discussi nel libro The Lean Startup.

Prima di entrare nel dettaglio del riepilogo di The Lean Startup, ecco una breve panoramica del libro:

Autore: Eric Ries
Numero di pagine: 336
Valutazione Goodreads: 4.1/5.0
Anno di pubblicazione: 2011
Editore: Crown Business
Durata stimata della lettura: 5,5-6,5 ore
Durata dell'ascolto: 8 ore e 38 minuti

Punti chiave tratti da "The Lean Startup" di Eric Ries

Il libro "The Lean Startup" offre modi per gestire le startup in modo agile e flessibile, abbandonando il tradizionale approccio gestionale. In questa sezione, riepilogheremo/riassumeremo alcuni dei più importanti.

1. Creare un prodotto minimo funzionante (MVP)

Molti imprenditori credono che il lancio di un prodotto perfetto sia necessario per il suo esito positivo. Eric Ries, nel suo libro The Lean Startup, sfata questo mito.

Egli sostiene che le startup non hanno bisogno di investire ingenti somme di denaro e risorse per perfezionare un prodotto che i consumatori potrebbero non desiderare o non aver bisogno. Suggerisce invece di creare un prodotto minimo funzionante e testarlo per vedere come reagiscono i consumatori.

Un MVP è la versione più semplice e funzionale di un prodotto. Svolge la funzione di base con il minor numero di fronzoli. Ad esempio, è possibile lanciare una versione base di un'app e raccogliere i feedback degli utenti per migliorarla nel tempo.

Non deve necessariamente trattarsi di un prodotto fisico, ma può essere una landing page o un video che spiega il concetto del prodotto. Valutare il coinvolgimento del pubblico e il feedback su di esso consente di sviluppare il prodotto vero e proprio, in linea con ciò che desiderano i consumatori.

Egli suggerisce alle startup di creare un MVP e chiedere ai consumatori un feedback per valutarne l'utilità e le funzionalità/funzioni che le persone desiderano.

2. Utilizza il ciclo "costruisci-misura-impara"

Una volta che una startup ha creato un prodotto minimo funzionante, Ries consiglia di testarlo e migliorarne la versione base.

Egli suggerisce varie iterazioni per migliorare il prodotto in modo incrementale invece di farlo tutto in una volta. Ecco cosa comporta il ciclo di feedback "costruisci-misura-impara":

Costruisci un prodotto minimo funzionante

Misura le metriche chiave per comprendere le prestazioni attuali

Scopri informazioni utili da queste metriche per migliorare il prodotto

Nota che il tuo MVP potrebbe essere semplicemente un'idea o un'ipotesi. Nella metodologia Lean Startup descritta da Ries nel libro esistono due tipi di ipotesi:

Ipotesi di valore : si concentra sulla proposta di valore fondamentale di una startup e verifica se risolve un problema dell'utente o soddisfa un'esigenza del mercato. Ad esempio, supponiamo che tu stia creando un'app mobile che fornisce consigli per la cura della pelle agli utenti. Per convalidare la tua idea, dovresti prima testare l'ipotesi di valore. Ciò potrebbe comportare la creazione di una semplice pagina di destinazione in cui si chiede alle persone se hanno difficoltà a trovare prodotti per la cura della pelle adatti alle loro esigenze

Ipotesi di crescita: si concentra su come una startup pianifica di conquistare e fidelizzare i clienti. I test, in questo caso, vengono condotti sulle varie strategie e sui canali di acquisizione che una startup intende utilizzare. Continuando con lo stesso esempio, per l'ipotesi di crescita, potresti creare un'app di base con un numero limitato di marchi famosi. Consenti agli utenti di inserire le loro preoccupazioni relative alla pelle e monitora i download, il tempo di coinvolgimento, i clic sulle pagine dei prodotti, ecc.

L'idea è quella di testare il tuo prodotto o la tua ipotesi per valutarne la fattibilità.

Ripeti il ciclo per tutto il tempo necessario a sviluppare un prodotto completamente funzionale e ricco di funzionalità/funzioni che i tuoi consumatori desiderano. Ad ogni ciclo, apporta piccoli miglioramenti al prodotto e testalo nuovamente.

In che modo può aiutarti?

Coinvolge il cliente finale nel processo di sviluppo del prodotto. Raccogliendo feedback durante ogni ciclo, è possibile migliorare il prodotto in base alle esigenze dei clienti e creare una soluzione ai loro problemi specifici.

3. Sfrutta l'innovazione contabile

The Lean Startup approfondisce le differenze tra le aziende tradizionali e le startup e spiega perché i principi fondamentali della contabilità finanziaria delle prime non funzionano per le seconde.

La contabilità tradizionale misura le prestazioni di un'azienda sulla base di metriche finanziarie quali ricavi e profitti.

Tuttavia, le startup operano in un ambiente altamente incerto e dinamico e spesso impiegano anni per ottenere risultati che la contabilità tradizionale considererebbe positivi.

Eric Ries offre la "contabilità dell'innovazione" come soluzione e chiede agli imprenditori di concentrarsi su obiettivi di apprendimento strategico invece che su obiettivi finanziari. Ciò comporta la creazione di ipotesi e la loro verifica con ogni ciclo di costruzione-misurazione-apprendimento, un concetto che egli chiama "apprendimento convalidato"

Chiede ai titolari delle startup di creare i propri obiettivi e metriche di stato. Questi potrebbero essere qualsiasi cosa che mostri una risposta positiva da parte dei consumatori target, indicando che il prodotto dell'azienda è utile per loro.

Approfondiremo le metriche nella sezione successiva, ma la contabilità dell'innovazione riguarda il cambiamento del modo in cui viene misurata la performance nelle startup di successo.

Ecco i passaggi chiave del processo:

Identifica le metriche che ti aiutano a valutare efficacemente la fattibilità di un prodotto

Lascia che i tuoi clienti target lo provino e offri loro un feedback

Valuta le metriche e verifica se sono in linea con i tuoi traguardi

Decidi se le metriche sono positive e se l'idea del prodotto deve essere sviluppata ulteriormente o scartata

4. Comprendere le tre A delle metriche

In The Lean Startup, l'autore parla dell'errata concezione del monitoraggio delle metriche vanitose per misurare le prestazioni di una startup.

Queste metriche vanitose potrebbero essere le installazioni dell'app, le pagine visualizzate o qualsiasi altra cosa che non dimostri in modo efficace che un prodotto è utile e ha una domanda di mercato.

Ad esempio, una nuova app potrebbe avere migliaia di installazioni, ma se la maggior parte delle persone la abbandona dopo pochi minuti, non ha importanza. Ciò che conta è quante persone interagiscono con l'app e la utilizzano per un periodo significativo.

Egli suggerisce di evitare le metriche vanitose e di concentrarsi su metriche reali che mostrano quanto è buono o cattivo il tuo prodotto. È qui che entrano in gioco le 3 A delle metriche. Si tratta di tre criteri per testare le metriche e garantire che siano utili.

Queste sono:

Attuabile : l'autore sottolinea che le metriche utilizzate per misurare le prestazioni di una startup dovrebbero guidare il processo decisionale. Dovresti essere in grado di prendere decisioni informate e modificare il tuo approccio in base alle metriche monitorate

Accessibile : i report che prepari sulla base delle metriche monitorate devono essere facilmente comprensibili da tutte le persone coinvolte. Le metriche scelte devono inoltre essere facili da monitorare e misurare

Verificabile: assicurati che i dati raccolti possano essere facilmente testati, verificati e ricondotti alla loro fonte originale

5. Decidi se cambiare direzione o perseverare

Come già detto, The Lean Startup spiega l'importanza di avere una startup agile, in cui le idee vengono regolarmente testate e migliorate.

Le intuizioni che otterrai dal ciclo di feedback "costruisci-misura-impara" dovrebbero guidare la direzione strategica della tua startup. Nello specifico, sulla base delle metriche delle tue prestazioni, dovrai decidere se continuare sulla stessa strada o cambiare rotta e adottare una strategia diversa.

Si tratta di una decisione cruciale, poiché non cambiare direzione può comportare uno spreco di lavoro.

Nel suo libro, l'autore spiega che è importante capire quando è il momento di rinunciare tanto quanto perseverare nelle sfide. Continuare indefinitamente su una strada che non porta risultati è peggio che provare qualcosa di nuovo e fallire di nuovo.

Quindi, analizza attentamente le tue metriche di performance e modifica la tua strategia tutte le volte che è necessario fino a perfezionarla.

6. Utilizza i tre motori della crescita

L'ultimo principio che tratteremo in questo riepilogo/riassunto di The Lean Startup è il concetto dei tre motori della crescita. Le startup possono utilizzarli per guidare la crescita aziendale e raggiungere un esito positivo.

Ecco i tre motori di crescita elencati in The Lean Startup:

Motore di crescita persistente : se acquisisci più clienti di quanti ne perdi, la tua startup crescerà. Il tasso di crescita sarebbe la differenza tra il tasso di acquisizione di nuovi clienti e il tasso di abbandono dei clienti

Motore virale di crescita : si basa sul concetto di crescita virale ottenuta attraverso il passaparola dei clienti esistenti. Se ogni nuovo cliente porta con sé uno o più clienti, la startup crescerà

Motore di crescita a pagamento: consiste nell'utilizzare il marketing a pagamento per acquisire nuovi clienti e far crescere una nuova attività. Se una startup spende abbastanza in pubblicità e riesce a fidelizzare i clienti acquisiti con questo mezzo, crescerà

Ecco qua: le idee e i concetti più importanti del libro. Naturalmente, il riepilogo/riassunto di The Lean Startup è utile solo se lo applichi in modo pratico alla tua attività. Più avanti in questo articolo discuteremo i modi in cui puoi utilizzare questo approccio nella tua azienda. Ma prima, vediamo alcune citazioni famose tratte dal libro.

Citazioni famose tratte da "The Lean Startup"

Oltre ai numerosi concetti radicali introdotti nel libro The Lean Startup, quest'ultimo è noto anche per le sue citazioni che cambiano la vita.

Eric Ries presenta alcune delle sue idee in modo eccellente in una o due frasi, che possono cambiare il tuo modo di pensare alla gestione aziendale.

Ecco alcune delle citazioni più famose del libro per ispirarti.

Dobbiamo imparare ciò che i clienti vogliono veramente, non ciò che dicono di volere o ciò che pensiamo che dovrebbero volere.

Dobbiamo imparare ciò che i clienti vogliono veramente, non ciò che dicono di volere o ciò che pensiamo che dovrebbero volere.

Ries spiega che ciò che conta di più è ciò che vogliono i clienti, e il modo migliore per capirlo è chiedere loro invece di indovinare o supporre. Tuttavia, anche chiedendo loro direttamente non otterrai la risposta giusta, perché i clienti non sempre sono in grado di esprimere correttamente ciò che vogliono. Devi dedurlo da ciò che ti dicono.

L'unico modo per vincere è imparare più velocemente di chiunque altro.

L'unico modo per vincere è imparare più velocemente di chiunque altro.

Qui, l'autore sottolinea l'importanza di ottenere un vantaggio competitivo sperimentando e imparando più velocemente dei concorrenti.

Una startup è un'istituzione umana progettata per creare un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza.

Una startup è un'istituzione umana progettata per creare un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza.

Con questa citazione, l'autore ha definito una startup. Egli distingue le startup dalle altre aziende sottolineando che queste ultime operano in un ambiente dinamico e incerto per creare un nuovo prodotto o servizio. In questo senso, anche una nuova divisione di un'azienda consolidata potrebbe essere una startup se opera come tale.

La grande domanda del nostro tempo non è "Si può costruire?", ma "Si deve costruire?". Questo ci pone in un momento storico insolito: la nostra prosperità futura dipende dalla qualità della nostra immaginazione collettiva.

La grande domanda del nostro tempo non è "Si può costruire?", ma "Si deve costruire?". Questo ci pone in un momento storico insolito: la nostra prosperità futura dipende dalla qualità della nostra immaginazione collettiva.

Questa citazione spiega quanto sia importante mettere in discussione la validità di un'idea valutando se esiste una reale necessità. Ciò che conta è se i clienti desiderano un prodotto o un servizio, non la sua fattibilità.

In caso di dubbio, semplifica.

In caso di dubbio, semplifica.

Questa citazione sottolinea l'importanza di mantenere le cose semplici. Ciò è particolarmente utile quando si sviluppa un concetto aziendale o un'idea di prodotto. Più semplice è, meglio è.

Cosa dicono i lettori

Ho apprezzato molto il fatto che il libro celebri il fatto che non si hanno tutte le risposte e che non ci si aspetta che le si abbiano se si è una startup con una soluzione innovativa. Tuttavia, il punto principale è che non bisogna fingere o comportarsi come se le si avessero, ma accettare l'incertezza e sviluppare un approccio sperimentale per realizzare un prodotto minimo funzionante: costruire, misurare, imparare.

Ho apprezzato molto il fatto che il libro riconosca che non si hanno tutte le risposte e che non ci si aspetta che le si abbiano se si è una startup con una soluzione innovativa. Tuttavia, il punto principale è che non bisogna fingere o comportarsi come se le si avessero, ma accettare l'incertezza e sviluppare un approccio sperimentale per realizzare un prodotto minimo funzionante: costruire, misurare, imparare.

