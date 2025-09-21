I 11 migliori strumenti di IA per la traduzione nel 2026

Gli strumenti di traduzione basati sull'IA hanno trasformato il modo in cui ci connettiamo, riducendo al minimo le barriere linguistiche.

Questi strumenti sono in grado di decifrare, tradurre e interpretare le lingue in tempo reale. Utilizzano tecniche di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per tradurre il testo mantenendone intatti il significato e il contesto.

Trovare lo strumento giusto può essere difficile, poiché il mercato è invaso da una miriade di strumenti, tutti che si proclamano i migliori. Ma non preoccuparti: ti guideremo alla scoperta dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, insieme all'elenco delle funzionalità/funzioni più importanti.

Quando si effettua la selezione di uno strumento di traduzione basato sull'IA, ecco gli aspetti da tenere in considerazione:

Accuratezza: cerca strumenti che forniscano traduzioni accurate e precise in diverse lingue e contesti. Un'elevata accuratezza garantisce che i tuoi messaggi vengano trasmessi correttamente senza perdere significato o sfumature

Supporto linguistico: Verifica quali lingue supporta lo strumento. I migliori strumenti di IA offrono più lingue per soddisfare le diverse esigenze di comunicazione

Traduzione in tempo reale: scegli strumenti che offrono la traduzione in tempo reale durante conversazioni, riunioni o viaggi

Sicurezza e privacy: Presta attenzione alle misure di sicurezza dello strumento per proteggere i dati sensibili, garantendo la conformità alle normative sulla privacy dei dati e agli standard del settore

Interfaccia utente: Valuta l'interfaccia utente dello strumento in termini di facilità d'uso e navigazione intuitiva. Un'interfaccia intuitiva migliora la produttività e l'efficienza

Prezzi e scalabilità: valuta la struttura dei prezzi e le opzioni di scalabilità per determinare se lo strumento è in linea con il tuo budget e i tuoi piani di crescita

Integrazione: se prevedi di utilizzare lo strumento all'interno di flussi di lavoro o applicazioni esistenti, assicurati che sia compatibile e integrabile con altre piattaforme o software

Supporto clienti: Cerca strumenti di traduzione basati sull'IA che offrano un supporto clienti affidabile, compreso l'aiuto tecnico e risorse per la risoluzione dei problemi, per affrontare tempestivamente qualsiasi problema

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco i migliori strumenti di IA per la traduzione che dovresti utilizzare nel 2025:

1. ClickUp

Prova ClickUp Brain oggi stesso Usa ClickUp Brain per tradurre i contenuti in modo che possano essere utilizzati da persone di diversa provenienza

ClickUp Brain è un hub di conoscenza centralizzato che collega tutti i tuoi documenti, le persone e le conoscenze aziendali tramite l'IA per offrirti un'esperienza fluida e intelligente. È disponibile in tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp, così puoi utilizzarlo ovunque e in qualsiasi momento.

Usa ClickUp Brain per tradurre appunti, briefing, report e altro ancora, per fornire supporto a persone di ogni provenienza nella tua azienda. Dalla ricerca e creazione di contenuti alla riepilogazione dei dati e all'analisi delle informazioni, ClickUp Brain ha il potere di rivoluzionare il tuo modo di lavorare. Puoi facilmente trascrivere clip vocali e tradurre e localizzare i tuoi contenuti.

E non finisce qui! Puoi creare contenuti inserendo prompt personalizzati, effettuando delle modifiche all'input, creando contenuti specifici per ruolo, effettuando delle modifiche a contenuti esistenti, scrivendo aggiornamenti del team, riiepilogando contenuti e chat e persino rispondendo alle email.

Traduci i contenuti in più lingue senza uscire dalla tua area di lavoro con ClickUp Brain

E con Brain MAX, il tuo assistente IA da desktop, non devi nemmeno essere all'interno di ClickUp per farlo. Puoi cercare, tradurre e localizzare istantaneamente i contenuti in tutte le tue app collegate da un unico posto. Combina questa funzionalità con Talk to Text e potrai dettare note o registrare clip vocali nella tua lingua madre, per poi farle trascrivere e tradurre da Brain MAX per i tuoi colleghi in qualsiasi parte del mondo. È un modo più veloce e naturale per abbattere le barriere linguistiche e mantenere tutti allineati, indipendentemente dallo strumento o dalla lingua in cui stanno lavorando.

Una curiosità che rende Talk to Text ancora più efficace? Supporta oltre 50 lingue! 🗣️

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp Brain

Traduci e localizza i tuoi contenuti senza alcuno sforzo

Crea contenuti utilizzando i modelli di prompt basati sull'IA

Rispondi rapidamente alle email

Integralo con oltre 1.000 strumenti per una maggiore produttività

Fai domande e ottieni risposte precise dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle informazioni archiviate in ClickUp

Riassumi le tue chat, i tuoi commenti e i tuoi contenuti

Utilizza il correttore ortografico e grammaticale integrato per scrivere senza errori gratis

Crea tabelle e modelli per organizzare le tue informazioni

Stai tranquillo grazie alle rigorose misure di privacy e sicurezza dei dati

Crea contenuti specifici per ruolo, come piani di progetto, ecc.

Limiti di ClickUp Brain

Richiede un periodo di apprendimento

Alcuni clienti trovano le opzioni di personalizzazione troppo complesse

Prezzi di ClickUp Brain

Valutazioni e recensioni di ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮 ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% esita a usarla sul lavoro. I tre ostacoli principali? Mancanza di integrazione fluida, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e stabilendo al contempo una connessione tra la tua chat, le attività, i documenti e le conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

2. QuillBot IA

via QuillBot IA translator

Una recente aggiunta alla suite di servizi di scrittura di Quillbot, QuillBot Translator è uno strumento di traduzione basato sull'IA introdotto nel 2023. Offre traduzioni in oltre 40 lingue ed è in grado di rilevare automaticamente la lingua di input.

È particolarmente utile per chi lo utilizza a fini di parafrasi o modifica, poiché consente di tradurre il testo sulla stessa piattaforma.

Puoi tradurre fino a 5.000 caratteri alla volta. Lo strumento è completamente gratis e vengono aggiunte costantemente nuove lingue, rendendolo lo strumento di IA perfetto per organizzazioni no profit, privati e aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot IA

Traduci testi brevi e lunghi nella tua lingua di destinazione

Accedi alla traduzione gratis in oltre 40 lingue

Modifica, parafrasi, cita e traduci su un'unica piattaforma

Scopri un'interfaccia ottimizzata per dispositivi mobili e facile da usare

Traduci in nuove lingue: l'app aggiunge continuamente nuove lingue e funzionalità/funzioni

Limiti di QuillBot IA

Poiché il prodotto è ancora nelle sue fasi iniziali, offre un supporto per un numero di lingue inferiore rispetto ai suoi concorrenti

Non offre la possibilità di tradurre documenti

Consente la traduzione di soli 5.000 caratteri alla volta

Prezzi di QuillBot IA

Free

Premium: 9,95 $ al mese

Team Piano: 5-10 postazioni: 3,75 $/mese per postazione 11-50 postazioni: 3,33 $/mese per postazione 51+ postazioni: 2,91 $/mese per postazione

5-10 postazioni: 3,75 $ al mese per postazione

11-50 postazioni: 3,33 $ al mese per postazione

51+ postazioni: 2,91 $ al mese per postazione

5-10 postazioni: 3,75 $ al mese per postazione

11-50 postazioni: 3,33 $ al mese per postazione

51+ postazioni: 2,91 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di QuillBot IA

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Correlato: I 10 migliori strumenti di IA per le riunioni

3. Copy.IA

Copy.ai sfrutta l'IA per offrire funzionalità di traduzione eccezionali. Fa ciò che spesso sfugge alla traduzione automatica: traduce le parole mantenendone le sfumature e l'intenzione. Puoi utilizzarlo per creare testi di marketing, post per blog, sequenze di email di contatto e molto altro.

È particolarmente utile per i team di marketing e commerciali, poiché funziona come uno strumento di copywriting basato sull'IA per tradurre e localizzare i tuoi messaggi. I team possono aggiungere la guida alla voce del marchio per garantire che i risultati siano il più accurati e pertinenti possibile.

Offre traduzioni in oltre 25 lingue. Il vantaggio principale è la sua Informativa sulla privacy che prevede la non conservazione dei dati. L'unico svantaggio è che non si tratta principalmente di uno strumento di traduzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai

Scopri oltre 25 lingue

Ottieni traduzioni pertinenti e di alta qualità

Migliorate le vostre traduzioni aggiungendo le linee guida sulla voce del marchio per ottenere risultati migliori

Naviga senza sforzo attraverso un'interfaccia intuitiva per gli utenti

Utilizza i modelli di flusso di lavoro predefiniti

Sfrutta la sua versatilità per scrivere e tradurre blog, descrizioni di prodotti, contenuti e molto altro ancora

Garantisci la sicurezza e la privacy dei tuoi dati con misure efficaci

Integrazione perfetta con oltre 2.000 piattaforme

Limiti di Copy.ai

Non è principalmente uno strumento di traduzione, quindi le funzionalità/funzioni sono limitate

Alcuni utenti si sono lamentati di un supporto clienti poco reattivo

Prezzi di Copy.ai

Free

Pro: 49 $ al mese

Team: 249 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (60 recensioni)

4. Google Translate

tramite Google Translate

Nato nel 2006 come servizio gratis di traduzione automatica, Google Translate è in grado di tradurre in modo semplice e accurato testi, immagini, documenti e siti web. Nel 2016 è passato alla traduzione automatica neurale per garantire traduzioni più naturali e pertinenti.

Lo strumento è facilmente accessibile e presenta un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di tradurre in oltre 130 lingue.

La particolarità di questo strumento è che è in grado di tradurre testi scritti, siti web, documenti di vario tipo, discorsi, immagini e testi scritti a mano. Funziona anche per la traduzione di conversazioni bilingui e come strumento di trascrizione basato sull'IA.

Google Translate è perfetto per privati, studenti di lingue e team che non necessitano di funzionalità di traduzione avanzate.

Le migliori funzionalità di Google Translate

Goditi un'esperienza utente semplice e interattiva

Accedi gratis a traduzioni in oltre 130 lingue

Sfrutta la funzionalità di rilevamento della lingua

Accedi alle traduzioni offline nell'app mobile

Traduci direttamente scansionando il testo con la fotocamera

Scarica le lingue per traduzioni offline

Salva parole e frasi per traduzioni più veloci

Facilita una conversazione fluida tra persone che parlano lingue diverse

Limiti di Google Translate

Possono fornire traduzioni imprecise

Non garantisce la privacy dei dati in entrata o in uscita durante la condivisione

Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che lo strumento non cogliesse le sfumature delle lingue

Prezzi di Google Translate

Free

Valutazioni e recensioni di Google Translate

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

5. Smartling

via Smartling translate

Smartling è uno strumento di traduzione basato sull'intelligenza artificiale che offre traduzioni rapide e accurate e la localizzazione dei contenuti. Offre diverse funzionalità/funzioni, come dashboard sulle prestazioni e sullo stato di avanzamento, strumenti CAT contestuali e integrazioni predefinite.

Che tu voglia una traduzione umana o una traduzione automatica neurale, Smartling offre entrambe le opzioni. Offre supporto per traduzioni in oltre 150 lingue e ti permette di integrare il tuo sistema di gestione dei contenuti per una gestione fluida dei contenuti.

Puoi tradurre tutorial, testimonianze, annunci, video, interviste e altro ancora nella tua lingua di destinazione. Smartling offre anche servizi di traduzione vocale, trascrizione e sottotitolazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartling

Traduci in oltre 150 lingue

Ricorri alla traduzione umana

Integra facilmente Smartling con il CMS

Scopri un flusso di lavoro completamente trasparente

Approfitta di una rigorosa valutazione della qualità della traduzione

Sviluppa guide di stile e glossari

Utilizza la memoria di traduzione e la gestione terminologica

Limiti di Smartling

Non offre prezzi trasparenti

Ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Smartling

Core: Non disponibile

Crescita: Non disponibile

Enterprise: Non disponibile

Valutazioni e recensioni su Smartling

G2: 4,5/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 3,5/5 (oltre 15 recensioni)

6. DeepL

tramite DeepL Translator

Tra i numerosi strumenti di traduzione automatica disponibili sul mercato, DeepL è rinomato per le sue traduzioni accurate e ricche di sfumature. Si concentra sulla cattura delle sfumature e del significato nascosto dietro le parole per offrire il risultato più pertinente.

L'interfaccia è intuitiva e offre supporto per 30 lingue. Grazie alle reti neurali, lo strumento crea traduzioni accurate e adeguate al contesto.

Puoi utilizzarlo per tradurre PDF, documenti Word e file PowerPoint. Ti permette inoltre di selezionare parole o frasi alternative e adatta automaticamente le altre frasi in base alla selezione.

La versione gratis di DeepL ti permette di creare il tuo glossario personale, offre un dizionario integrato e ti consente di impostare regole per traduzioni specifiche.

Con DeepL Pro, puoi anche regolare il tono delle tue traduzioni, integrarlo con il tuo strumento CAT e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepL

Utilizza un'interfaccia semplice e intuitiva

Integrazione perfetta con Windows, iOS e Chrome

Accedete a competenze specialistiche e a un'accuratezza eccezionale nelle lingue disponibili

Imposta regole per parole e frasi

Traduci facilmente file di grandi dimensioni con una semplice traduzione linguistica

Mantieni la formattazione originale del testo con la versione pro

Garantisci un elevato livello di sicurezza dei dati per i tuoi input e output

Limiti di DeepL

Molte funzionalità/funzioni sono disponibili solo nella versione a pagamento

La versione gratis consente di tradurre solo 1.500 caratteri

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di DeepL

Free

Piano Starter: 10,49 $ al mese per utente

Avanzato: 34,49 $ al mese per utente

Ultimate: 68,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su DeepL

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 130 recensioni)

7. Microsoft Bing Translator

tramite Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator fa parte di Microsoft Cognitive Services e funziona con Microsoft Office, Edge, Bing, Skype e altri servizi. Offre traduzioni di testo, voce, conversazioni su più dispositivi, immagini e offline (solo per Android).

Lo strumento di traduzione supporta oltre 100 lingue. L'interfaccia è intuitiva. Offre una perfetta integrazione con i prodotti Microsoft. Se traduci regolarmente le email, puoi aggiungere il traduttore a Outlook.

Microsoft Translator per l'ambiente aziendale offre funzionalità di traduzione personalizzate per traduzioni migliori e più pertinenti.

Le migliori funzionalità di Microsoft Bing Translator

Traduci senza sforzo grazie a un'interfaccia intuitiva

Partecipa a conversazioni in tempo reale e alla traduzione vocale

Integrazione perfetta con le app Microsoft

Rileva automaticamente la lingua per una traduzione rapida

Traduci rapidamente utilizzando le frasi di uso comune disponibili sulla piattaforma

Traduci in oltre 100 lingue

Limiti di Microsoft Bing Translator

Gli utenti si sono lamentati dell'inesattezza della traduzione linguistica nei testi lunghi

La funzionalità di sintesi vocale non è disponibile per tutte le lingue

Non consente di modificare le parole tradotte

Prezzi di Microsoft Bing Translator

Free

Pagamento a consumo: Traduzione di testi: 10 $/milione di caratteri Traduzione di documenti: 15 $/milione di caratteri Traduzione personalizzata: 40 $/milione di caratteri sia per la traduzione di testi che per quella di documenti

Traduzione di testi: 10 $ per milione di caratteri

Traduzione di documenti: 15 $/milione di caratteri

Traduzione personalizzata: 40 $ per ogni milione di caratteri sia per la traduzione di testi che per quella di documenti

Traduzione di testi: 10 $ per milione di caratteri

Traduzione di documenti: 15 $/milione di caratteri

Traduzione personalizzata: 40 $ per ogni milione di caratteri sia per la traduzione di testi che per quella di documenti

Valutazioni e recensioni di Microsoft Bing Translator

G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: NA

8. Unbabel

tramite Unbabel Translator

Unbabel è una piattaforma LangOps che combina traduzioni umane e basate sull'IA per garantire risultati altamente accurati. È la soluzione ideale per aziende e team, poiché offre una serie completa di funzionalità avanzate, tra cui reportistica in tempo reale, trasparenza e flussi di lavoro basati sull'IA che consentono di risparmiare tempo e costi.

La valutazione della qualità basata sull'IA offre una visione trasparente delle prestazioni della tua traduzione. Inoltre, è certificata ISO 27001, il che la rende una piattaforma sicura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Unbabel

Accedi a traduzioni in 90 lingue

Sfrutta una combinazione di IA e traduttori umani per traduzioni di alta qualità

Integrazione con una vasta gamma di strumenti come Zendesk, Salesforce e HubSpot

Valuta la qualità delle traduzioni per garantirne l'accuratezza

Personalizza i flussi di lavoro di traduzione in base alle tue esigenze

Utilizza modelli già pronti

Limiti di Unbabel

Possono commettere errori nelle traduzioni

Alcuni utenti si sono lamentati dei lunghi tempi di traduzione

Prezzi di Unbabel

Starter: Standard: A partire da 0,00050 $ a parola con un impegno minimo annuo di 30.000 $

Enterprise: A partire da 0,00046 $ a parola con un impegno minimo annuo di 125.000 $

Valutazioni e recensioni di Unbabel

G2: 4,6/5 (190 recensioni)

Capterra: 3,8/5 (4 recensioni)

9. Smartcat

Smartcat è uno strumento di traduzione basato sull'IA che offre traduzioni contestuali e un'interfaccia intuitiva. Offre flussi di lavoro collaborativi e traduzioni rapide, rendendolo perfetto per le aziende e i team globali. Consente di aggiungere tutti gli utenti che si desidera.

La qualità e l'accuratezza della traduzione migliorano man mano che lo utilizzi. Lo strumento supporta oltre 280 lingue e 50 formati di file. Puoi effettuare connessioni con oltre 30 integrazioni per semplificare il tuo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartcat

Accedete a glossari e memorie di traduzione per una maggiore coerenza

Visualizza le valutazioni di accuratezza per coppie linguistiche specifiche

Traduci in oltre 280 lingue

Sfrutta la combinazione tra competenza umana e traduzioni basate sull'IA

Sfrutta la potenza di GPT-4 per migliorare le tue capacità di traduzione

Utilizza l'abbinamento basato sull'IA per trovare i migliori linguisti

Modifica e verifica i contenuti tradotti nell'editor di Smartcat

Limiti di Smartcat

Nessuna versione gratis

Alcuni utenti si sono lamentati di un supporto clienti poco reattivo

Prezzi di Smartcat

Starter : 99 $ al mese (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartcat

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

10. Reverso Translation

tramite Reverso Translation

Reverso utilizza modelli di traduzione automatica neurale per fornire traduzioni accurate e dal suono naturale in oltre 25 lingue. Puoi digitare il testo o caricare un documento come un PPT, un documento Word o un PDF.

L'app gratuita ti consente di accedere a funzionalità quali la creazione di segnalibri, la modalità scura, l'assenza di pubblicità e le traduzioni con un solo clic. Puoi utilizzare il dizionario integrato per modificare e perfezionare il testo tradotto, controllare la grammatica tramite i controlli grammaticali integrati e migliorare la pronuncia ascoltando i testi.

L'app è disponibile per Mac, Windows, iOS, Android, Chrome e Firefox.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reverso Translation

Ottieni traduzioni facili e veloci

Crea un vocabolario e impara con le flashcard

Accedi agli esempi all'interno dei contenuti

Traduci documenti e testi con facilità

Approfitta di una solida protezione dei dati

Con la versione a pagamento potrai usufruire della traduzione di testi più lunghi, della traduzione istantanea e non vedere pubblicità

Limiti di Reverso Translation

Molte funzionalità/funzioni sono disponibili nella versione a pagamento

Offre un supporto per meno lingue rispetto alle alternative

Prezzi di Reverso Translation

Free

Premium: 9,99 € al mese

Corporate Translator: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Reverso Translation

G2: 5/5 (1 recensione)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

11. Systran

tramite Systran Translator

Systran è un software di traduzione in tempo reale perfetto per le aziende che desiderano collaborare con clienti e dipendenti in tutto il mondo. È utilizzato da alcuni dei più grandi nomi in diversi settori, come Deloitte, Nestlé e Swiss Post.

Supporta oltre 55 lingue e offre fino a 5.000 caratteri di traduzione nella versione gratuita. La versione a pagamento offre funzionalità di traduzione specifiche per settore, traduzione illimitata di testi e traduzione di documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Systran

Garantisce una solida informativa sulla privacy per la protezione dei dati

Addestra il tuo modello di IA per ottenere risultati migliori

Ottieni traduzioni specifiche per settore e ambito

Personalizza le traduzioni in base alle tue esigenze specifiche

Crea il tuo glossario e la tua memoria di traduzione

Utilizza i dizionari degli utenti avanzati

Specifica regole personalizzate per perfezionare il risultato della traduzione

Limiti di Systran

La traduzione dei documenti è disponibile solo nella versione a pagamento

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Systran

Free

Pro Plus: 19,99 € al mese per utente

Pro Premium: 44,99 € al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Systran

G2 : 4,8/5 (2 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (6 recensioni)

Dalle traduzioni in tempo reale alle soluzioni personalizzabili che rispondono a esigenze specifiche, gli strumenti di traduzione basati sull'IA possono fare tutto. Consentono alle aziende di entrare in nuovi mercati, alle persone di orientarsi in territori sconosciuti e a tutti di coltivare connessioni più diversificate.

I processi di traduzione linguistica basati sull'IA offrono maggiore accuratezza, comprensione del contesto, costi contenuti e traduzioni rapide. Nella scelta dello strumento, valuta l'accuratezza, la velocità, l'interfaccia intuitiva, le integrazioni e il numero di lingue supportate.

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