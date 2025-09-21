I 11 migliori strumenti di IA per la traduzione nel 2026

Gli strumenti di traduzione basati sull'IA hanno trasformato il modo in cui ci connettiamo, riducendo al minimo le barriere linguistiche.
Questi strumenti sono in grado di decifrare, tradurre e interpretare le lingue in tempo reale. Utilizzano tecniche di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per tradurre il testo mantenendone intatti il significato e il contesto.
Trovare lo strumento giusto può essere difficile, poiché il mercato è invaso da una miriade di strumenti, tutti che si proclamano i migliori. Ma non preoccuparti: ti guideremo alla scoperta dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, insieme all'elenco delle funzionalità/funzioni più importanti.
Cosa dovresti cercare negli strumenti di IA per la traduzione?
Quando si effettua la selezione di uno strumento di traduzione basato sull'IA, ecco gli aspetti da tenere in considerazione:
- Accuratezza: cerca strumenti che forniscano traduzioni accurate e precise in diverse lingue e contesti. Un'elevata accuratezza garantisce che i tuoi messaggi vengano trasmessi correttamente senza perdere significato o sfumature
- Supporto linguistico: Verifica quali lingue supporta lo strumento. I migliori strumenti di IA offrono più lingue per soddisfare le diverse esigenze di comunicazione
- Traduzione in tempo reale: scegli strumenti che offrono la traduzione in tempo reale durante conversazioni, riunioni o viaggi
- Sicurezza e privacy: Presta attenzione alle misure di sicurezza dello strumento per proteggere i dati sensibili, garantendo la conformità alle normative sulla privacy dei dati e agli standard del settore
- Interfaccia utente: Valuta l'interfaccia utente dello strumento in termini di facilità d'uso e navigazione intuitiva. Un'interfaccia intuitiva migliora la produttività e l'efficienza
- Prezzi e scalabilità: valuta la struttura dei prezzi e le opzioni di scalabilità per determinare se lo strumento è in linea con il tuo budget e i tuoi piani di crescita
- Integrazione: se prevedi di utilizzare lo strumento all'interno di flussi di lavoro o applicazioni esistenti, assicurati che sia compatibile e integrabile con altre piattaforme o software
- Supporto clienti: Cerca strumenti di traduzione basati sull'IA che offrano un supporto clienti affidabile, compreso l'aiuto tecnico e risorse per la risoluzione dei problemi, per affrontare tempestivamente qualsiasi problema
I 11 migliori strumenti di IA per la traduzione nel 2025
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Ecco i migliori strumenti di IA per la traduzione che dovresti utilizzare nel 2025:
1. ClickUp
ClickUp Brain è un hub di conoscenza centralizzato che collega tutti i tuoi documenti, le persone e le conoscenze aziendali tramite l'IA per offrirti un'esperienza fluida e intelligente. È disponibile in tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp, così puoi utilizzarlo ovunque e in qualsiasi momento.
Usa ClickUp Brain per tradurre appunti, briefing, report e altro ancora, per fornire supporto a persone di ogni provenienza nella tua azienda. Dalla ricerca e creazione di contenuti alla riepilogazione dei dati e all'analisi delle informazioni, ClickUp Brain ha il potere di rivoluzionare il tuo modo di lavorare. Puoi facilmente trascrivere clip vocali e tradurre e localizzare i tuoi contenuti.
E non finisce qui! Puoi creare contenuti inserendo prompt personalizzati, effettuando delle modifiche all'input, creando contenuti specifici per ruolo, effettuando delle modifiche a contenuti esistenti, scrivendo aggiornamenti del team, riiepilogando contenuti e chat e persino rispondendo alle email.
E con Brain MAX, il tuo assistente IA da desktop, non devi nemmeno essere all'interno di ClickUp per farlo. Puoi cercare, tradurre e localizzare istantaneamente i contenuti in tutte le tue app collegate da un unico posto. Combina questa funzionalità con Talk to Text e potrai dettare note o registrare clip vocali nella tua lingua madre, per poi farle trascrivere e tradurre da Brain MAX per i tuoi colleghi in qualsiasi parte del mondo. È un modo più veloce e naturale per abbattere le barriere linguistiche e mantenere tutti allineati, indipendentemente dallo strumento o dalla lingua in cui stanno lavorando.
Una curiosità che rende Talk to Text ancora più efficace? Supporta oltre 50 lingue! 🗣️
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp Brain
- Traduci e localizza i tuoi contenuti senza alcuno sforzo
- Crea contenuti utilizzando i modelli di prompt basati sull'IA
- Rispondi rapidamente alle email
- Integralo con oltre 1.000 strumenti per una maggiore produttività
- Fai domande e ottieni risposte precise dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle informazioni archiviate in ClickUp
- Riassumi le tue chat, i tuoi commenti e i tuoi contenuti
- Utilizza il correttore ortografico e grammaticale integrato per scrivere senza errori gratis
- Crea tabelle e modelli per organizzare le tue informazioni
- Stai tranquillo grazie alle rigorose misure di privacy e sicurezza dei dati
- Crea contenuti specifici per ruolo, come piani di progetto, ecc.
Limiti di ClickUp Brain
- Richiede un periodo di apprendimento
- Alcuni clienti trovano le opzioni di personalizzazione troppo complesse
Prezzi di ClickUp Brain
Valutazioni e recensioni di ClickUp Brain
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)
📮 ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% esita a usarla sul lavoro. I tre ostacoli principali? Mancanza di integrazione fluida, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza.
Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e stabilendo al contempo una connessione tra la tua chat, le attività, i documenti e le conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!
2. QuillBot IA
Una recente aggiunta alla suite di servizi di scrittura di Quillbot, QuillBot Translator è uno strumento di traduzione basato sull'IA introdotto nel 2023. Offre traduzioni in oltre 40 lingue ed è in grado di rilevare automaticamente la lingua di input.
È particolarmente utile per chi lo utilizza a fini di parafrasi o modifica, poiché consente di tradurre il testo sulla stessa piattaforma.
Puoi tradurre fino a 5.000 caratteri alla volta. Lo strumento è completamente gratis e vengono aggiunte costantemente nuove lingue, rendendolo lo strumento di IA perfetto per organizzazioni no profit, privati e aziende.
Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot IA
- Traduci testi brevi e lunghi nella tua lingua di destinazione
- Accedi alla traduzione gratis in oltre 40 lingue
- Modifica, parafrasi, cita e traduci su un'unica piattaforma
- Scopri un'interfaccia ottimizzata per dispositivi mobili e facile da usare
- Traduci in nuove lingue: l'app aggiunge continuamente nuove lingue e funzionalità/funzioni
Limiti di QuillBot IA
- Poiché il prodotto è ancora nelle sue fasi iniziali, offre un supporto per un numero di lingue inferiore rispetto ai suoi concorrenti
- Non offre la possibilità di tradurre documenti
- Consente la traduzione di soli 5.000 caratteri alla volta
Prezzi di QuillBot IA
- Free
- Premium: 9,95 $ al mese
- Team Piano: 5-10 postazioni: 3,75 $/mese per postazione 11-50 postazioni: 3,33 $/mese per postazione 51+ postazioni: 2,91 $/mese per postazione
- 5-10 postazioni: 3,75 $ al mese per postazione
- 11-50 postazioni: 3,33 $ al mese per postazione
- 51+ postazioni: 2,91 $ al mese per postazione
- 5-10 postazioni: 3,75 $ al mese per postazione
- 11-50 postazioni: 3,33 $ al mese per postazione
- 51+ postazioni: 2,91 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni di QuillBot IA
- G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)
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3. Copy.IA
Copy.ai sfrutta l'IA per offrire funzionalità di traduzione eccezionali. Fa ciò che spesso sfugge alla traduzione automatica: traduce le parole mantenendone le sfumature e l'intenzione. Puoi utilizzarlo per creare testi di marketing, post per blog, sequenze di email di contatto e molto altro.
È particolarmente utile per i team di marketing e commerciali, poiché funziona come uno strumento di copywriting basato sull'IA per tradurre e localizzare i tuoi messaggi. I team possono aggiungere la guida alla voce del marchio per garantire che i risultati siano il più accurati e pertinenti possibile.
Offre traduzioni in oltre 25 lingue. Il vantaggio principale è la sua Informativa sulla privacy che prevede la non conservazione dei dati. L'unico svantaggio è che non si tratta principalmente di uno strumento di traduzione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai
- Scopri oltre 25 lingue
- Ottieni traduzioni pertinenti e di alta qualità
- Migliorate le vostre traduzioni aggiungendo le linee guida sulla voce del marchio per ottenere risultati migliori
- Naviga senza sforzo attraverso un'interfaccia intuitiva per gli utenti
- Utilizza i modelli di flusso di lavoro predefiniti
- Sfrutta la sua versatilità per scrivere e tradurre blog, descrizioni di prodotti, contenuti e molto altro ancora
- Garantisci la sicurezza e la privacy dei tuoi dati con misure efficaci
- Integrazione perfetta con oltre 2.000 piattaforme
Limiti di Copy.ai
- Non è principalmente uno strumento di traduzione, quindi le funzionalità/funzioni sono limitate
- Alcuni utenti si sono lamentati di un supporto clienti poco reattivo
Prezzi di Copy.ai
- Free
- Pro: 49 $ al mese
- Team: 249 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Copy.ai
- G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (60 recensioni)
4. Google Translate
Nato nel 2006 come servizio gratis di traduzione automatica, Google Translate è in grado di tradurre in modo semplice e accurato testi, immagini, documenti e siti web. Nel 2016 è passato alla traduzione automatica neurale per garantire traduzioni più naturali e pertinenti.
Lo strumento è facilmente accessibile e presenta un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di tradurre in oltre 130 lingue.
La particolarità di questo strumento è che è in grado di tradurre testi scritti, siti web, documenti di vario tipo, discorsi, immagini e testi scritti a mano. Funziona anche per la traduzione di conversazioni bilingui e come strumento di trascrizione basato sull'IA.
Google Translate è perfetto per privati, studenti di lingue e team che non necessitano di funzionalità di traduzione avanzate.
Le migliori funzionalità di Google Translate
- Goditi un'esperienza utente semplice e interattiva
- Accedi gratis a traduzioni in oltre 130 lingue
- Sfrutta la funzionalità di rilevamento della lingua
- Accedi alle traduzioni offline nell'app mobile
- Traduci direttamente scansionando il testo con la fotocamera
- Scarica le lingue per traduzioni offline
- Salva parole e frasi per traduzioni più veloci
- Facilita una conversazione fluida tra persone che parlano lingue diverse
Limiti di Google Translate
- Possono fornire traduzioni imprecise
- Non garantisce la privacy dei dati in entrata o in uscita durante la condivisione
- Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che lo strumento non cogliesse le sfumature delle lingue
Prezzi di Google Translate
- Free
Valutazioni e recensioni di Google Translate
- G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)
5. Smartling
Smartling è uno strumento di traduzione basato sull'intelligenza artificiale che offre traduzioni rapide e accurate e la localizzazione dei contenuti. Offre diverse funzionalità/funzioni, come dashboard sulle prestazioni e sullo stato di avanzamento, strumenti CAT contestuali e integrazioni predefinite.
Che tu voglia una traduzione umana o una traduzione automatica neurale, Smartling offre entrambe le opzioni. Offre supporto per traduzioni in oltre 150 lingue e ti permette di integrare il tuo sistema di gestione dei contenuti per una gestione fluida dei contenuti.
Puoi tradurre tutorial, testimonianze, annunci, video, interviste e altro ancora nella tua lingua di destinazione. Smartling offre anche servizi di traduzione vocale, trascrizione e sottotitolazione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Smartling
- Traduci in oltre 150 lingue
- Ricorri alla traduzione umana
- Integra facilmente Smartling con il CMS
- Scopri un flusso di lavoro completamente trasparente
- Approfitta di una rigorosa valutazione della qualità della traduzione
- Sviluppa guide di stile e glossari
- Utilizza la memoria di traduzione e la gestione terminologica
Limiti di Smartling
- Non offre prezzi trasparenti
- Ha una curva di apprendimento ripida
Prezzi di Smartling
- Core: Non disponibile
- Crescita: Non disponibile
- Enterprise: Non disponibile
Valutazioni e recensioni su Smartling
- G2: 4,5/5 (oltre 350 recensioni)
- Capterra: 3,5/5 (oltre 15 recensioni)
6. DeepL
Tra i numerosi strumenti di traduzione automatica disponibili sul mercato, DeepL è rinomato per le sue traduzioni accurate e ricche di sfumature. Si concentra sulla cattura delle sfumature e del significato nascosto dietro le parole per offrire il risultato più pertinente.
L'interfaccia è intuitiva e offre supporto per 30 lingue. Grazie alle reti neurali, lo strumento crea traduzioni accurate e adeguate al contesto.
Puoi utilizzarlo per tradurre PDF, documenti Word e file PowerPoint. Ti permette inoltre di selezionare parole o frasi alternative e adatta automaticamente le altre frasi in base alla selezione.
La versione gratis di DeepL ti permette di creare il tuo glossario personale, offre un dizionario integrato e ti consente di impostare regole per traduzioni specifiche.
Con DeepL Pro, puoi anche regolare il tono delle tue traduzioni, integrarlo con il tuo strumento CAT e molto altro ancora.
Le migliori funzionalità/funzioni di DeepL
- Utilizza un'interfaccia semplice e intuitiva
- Integrazione perfetta con Windows, iOS e Chrome
- Accedete a competenze specialistiche e a un'accuratezza eccezionale nelle lingue disponibili
- Imposta regole per parole e frasi
- Traduci facilmente file di grandi dimensioni con una semplice traduzione linguistica
- Mantieni la formattazione originale del testo con la versione pro
- Garantisci un elevato livello di sicurezza dei dati per i tuoi input e output
Limiti di DeepL
- Molte funzionalità/funzioni sono disponibili solo nella versione a pagamento
- La versione gratis consente di tradurre solo 1.500 caratteri
- Opzioni di personalizzazione limitate
Prezzi di DeepL
- Free
- Piano Starter: 10,49 $ al mese per utente
- Avanzato: 34,49 $ al mese per utente
- Ultimate: 68,99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su DeepL
- G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 130 recensioni)
7. Microsoft Bing Translator
Microsoft Bing Translator fa parte di Microsoft Cognitive Services e funziona con Microsoft Office, Edge, Bing, Skype e altri servizi. Offre traduzioni di testo, voce, conversazioni su più dispositivi, immagini e offline (solo per Android).
Lo strumento di traduzione supporta oltre 100 lingue. L'interfaccia è intuitiva. Offre una perfetta integrazione con i prodotti Microsoft. Se traduci regolarmente le email, puoi aggiungere il traduttore a Outlook.
Microsoft Translator per l'ambiente aziendale offre funzionalità di traduzione personalizzate per traduzioni migliori e più pertinenti.
Le migliori funzionalità di Microsoft Bing Translator
- Traduci senza sforzo grazie a un'interfaccia intuitiva
- Partecipa a conversazioni in tempo reale e alla traduzione vocale
- Integrazione perfetta con le app Microsoft
- Rileva automaticamente la lingua per una traduzione rapida
- Traduci rapidamente utilizzando le frasi di uso comune disponibili sulla piattaforma
- Traduci in oltre 100 lingue
Limiti di Microsoft Bing Translator
- Gli utenti si sono lamentati dell'inesattezza della traduzione linguistica nei testi lunghi
- La funzionalità di sintesi vocale non è disponibile per tutte le lingue
- Non consente di modificare le parole tradotte
Prezzi di Microsoft Bing Translator
- Free
- Pagamento a consumo: Traduzione di testi: 10 $/milione di caratteri Traduzione di documenti: 15 $/milione di caratteri Traduzione personalizzata: 40 $/milione di caratteri sia per la traduzione di testi che per quella di documenti
- Traduzione di testi: 10 $ per milione di caratteri
- Traduzione di documenti: 15 $/milione di caratteri
- Traduzione personalizzata: 40 $ per ogni milione di caratteri sia per la traduzione di testi che per quella di documenti
- Traduzione di testi: 10 $ per milione di caratteri
- Traduzione di documenti: 15 $/milione di caratteri
- Traduzione personalizzata: 40 $ per ogni milione di caratteri sia per la traduzione di testi che per quella di documenti
Valutazioni e recensioni di Microsoft Bing Translator
- G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: NA
8. Unbabel
Unbabel è una piattaforma LangOps che combina traduzioni umane e basate sull'IA per garantire risultati altamente accurati. È la soluzione ideale per aziende e team, poiché offre una serie completa di funzionalità avanzate, tra cui reportistica in tempo reale, trasparenza e flussi di lavoro basati sull'IA che consentono di risparmiare tempo e costi.
La valutazione della qualità basata sull'IA offre una visione trasparente delle prestazioni della tua traduzione. Inoltre, è certificata ISO 27001, il che la rende una piattaforma sicura.
Le migliori funzionalità/funzioni di Unbabel
- Accedi a traduzioni in 90 lingue
- Sfrutta una combinazione di IA e traduttori umani per traduzioni di alta qualità
- Integrazione con una vasta gamma di strumenti come Zendesk, Salesforce e HubSpot
- Valuta la qualità delle traduzioni per garantirne l'accuratezza
- Personalizza i flussi di lavoro di traduzione in base alle tue esigenze
- Utilizza modelli già pronti
Limiti di Unbabel
- Possono commettere errori nelle traduzioni
- Alcuni utenti si sono lamentati dei lunghi tempi di traduzione
Prezzi di Unbabel
- Starter: Standard: A partire da 0,00050 $ a parola con un impegno minimo annuo di 30.000 $
- Enterprise: A partire da 0,00046 $ a parola con un impegno minimo annuo di 125.000 $
Valutazioni e recensioni di Unbabel
- G2: 4,6/5 (190 recensioni)
- Capterra: 3,8/5 (4 recensioni)
9. Smartcat
Smartcat è uno strumento di traduzione basato sull'IA che offre traduzioni contestuali e un'interfaccia intuitiva. Offre flussi di lavoro collaborativi e traduzioni rapide, rendendolo perfetto per le aziende e i team globali. Consente di aggiungere tutti gli utenti che si desidera.
La qualità e l'accuratezza della traduzione migliorano man mano che lo utilizzi. Lo strumento supporta oltre 280 lingue e 50 formati di file. Puoi effettuare connessioni con oltre 30 integrazioni per semplificare il tuo lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Smartcat
- Accedete a glossari e memorie di traduzione per una maggiore coerenza
- Visualizza le valutazioni di accuratezza per coppie linguistiche specifiche
- Traduci in oltre 280 lingue
- Sfrutta la combinazione tra competenza umana e traduzioni basate sull'IA
- Sfrutta la potenza di GPT-4 per migliorare le tue capacità di traduzione
- Utilizza l'abbinamento basato sull'IA per trovare i migliori linguisti
- Modifica e verifica i contenuti tradotti nell'editor di Smartcat
Limiti di Smartcat
- Nessuna versione gratis
- Alcuni utenti si sono lamentati di un supporto clienti poco reattivo
Prezzi di Smartcat
- Starter: 99 $ al mese (fatturazione annuale)
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Smartcat
- G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)
10. Reverso Translation
Reverso utilizza modelli di traduzione automatica neurale per fornire traduzioni accurate e dal suono naturale in oltre 25 lingue. Puoi digitare il testo o caricare un documento come un PPT, un documento Word o un PDF.
L'app gratuita ti consente di accedere a funzionalità quali la creazione di segnalibri, la modalità scura, l'assenza di pubblicità e le traduzioni con un solo clic. Puoi utilizzare il dizionario integrato per modificare e perfezionare il testo tradotto, controllare la grammatica tramite i controlli grammaticali integrati e migliorare la pronuncia ascoltando i testi.
L'app è disponibile per Mac, Windows, iOS, Android, Chrome e Firefox.
Le migliori funzionalità/funzioni di Reverso Translation
- Ottieni traduzioni facili e veloci
- Crea un vocabolario e impara con le flashcard
- Accedi agli esempi all'interno dei contenuti
- Traduci documenti e testi con facilità
- Approfitta di una solida protezione dei dati
- Con la versione a pagamento potrai usufruire della traduzione di testi più lunghi, della traduzione istantanea e non vedere pubblicità
Limiti di Reverso Translation
- Molte funzionalità/funzioni sono disponibili nella versione a pagamento
- Offre un supporto per meno lingue rispetto alle alternative
Prezzi di Reverso Translation
- Free
- Premium: 9,99 € al mese
- Corporate Translator: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Reverso Translation
- G2: 5/5 (1 recensione)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)
11. Systran
Systran è un software di traduzione in tempo reale perfetto per le aziende che desiderano collaborare con clienti e dipendenti in tutto il mondo. È utilizzato da alcuni dei più grandi nomi in diversi settori, come Deloitte, Nestlé e Swiss Post.
Supporta oltre 55 lingue e offre fino a 5.000 caratteri di traduzione nella versione gratuita. La versione a pagamento offre funzionalità di traduzione specifiche per settore, traduzione illimitata di testi e traduzione di documenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Systran
- Garantisce una solida informativa sulla privacy per la protezione dei dati
- Addestra il tuo modello di IA per ottenere risultati migliori
- Ottieni traduzioni specifiche per settore e ambito
- Personalizza le traduzioni in base alle tue esigenze specifiche
- Crea il tuo glossario e la tua memoria di traduzione
- Utilizza i dizionari degli utenti avanzati
- Specifica regole personalizzate per perfezionare il risultato della traduzione
Limiti di Systran
- La traduzione dei documenti è disponibile solo nella versione a pagamento
- Curva di apprendimento ripida
Prezzi di Systran
- Free
- Pro Plus: 19,99 € al mese per utente
- Pro Premium: 44,99 € al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Systran
- G2: 4,8/5 (2 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (6 recensioni)
Sfruttare la potenza degli strumenti di traduzione basati sull'IA
Dalle traduzioni in tempo reale alle soluzioni personalizzabili che rispondono a esigenze specifiche, gli strumenti di traduzione basati sull'IA possono fare tutto. Consentono alle aziende di entrare in nuovi mercati, alle persone di orientarsi in territori sconosciuti e a tutti di coltivare connessioni più diversificate.
I processi di traduzione linguistica basati sull'IA offrono maggiore accuratezza, comprensione del contesto, costi contenuti e traduzioni rapide. Nella scelta dello strumento, valuta l'accuratezza, la velocità, l'interfaccia intuitiva, le integrazioni e il numero di lingue supportate.
Se stai cercando uno strumento più completo che migliori il tuo processo di traduzione in ogni passaggio, ClickUp non ti deluderà. È adatto a team di tutte le dimensioni e migliora la collaborazione come mai prima d'ora. Registrati oggi stesso per ottenere il tuo account ClickUp gratis !