10 strumenti di intelligenza artificiale da provare assolutamente per le organizzazioni non profit nel 2024

Nel settore non profit, il tempo e il denaro sono difficili da reperire, eppure sono componenti integranti dei lavori richiesti per la raccolta di fondi e per il raggiungimento degli obiettivi chiave. In qualità di professionisti del settore non profit, il vostro obiettivo è quello di massimizzare entrambe le risorse.

Che ci crediate o no, gli strumenti di apprendimento automatico potrebbero essere la chiave per raggiungere la vostra missione. ✨

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono in piena espansione (e in fase di sviluppo). Ciò significa che le opportunità di sfruttare questi strumenti per la vostra missione principale aumentano di giorno in giorno. Dall'automazione delle attività alla generazione di reportistica finanziaria, l'IA ha il potenziale per aiutare quasi ogni aspetto della vostra organizzazione.

Qui approfondiremo l'intelligenza artificiale per le organizzazioni non profit e gli strumenti che possono utilizzare per ottimizzare i processi quotidiani. Inoltre, vi sveleremo le 10 migliori opzioni da provare oggi.

Quali sono gli strumenti di IA per le organizzazioni non profit?

Gli strumenti di IA consentono ai professionisti del settore non profit di risparmiare tempo e denaro per svolgere attività, ricerche e processi quotidiani. Alcuni strumenti di IA si concentrano sulla creazione di database di clienti per monitorare il coinvolgimento dei donatori e analizzarne i dati. Altri ancora gettano le basi per la creazione di una missione della nonprofit e per la definizione di linee guida per i membri del team e gli stakeholder.

Alcuni strumenti di apprendimento automatico aumentano l'outreach migliorando la creazione di contenuti, la condivisione di post sui social media e semplificando la scrittura di sovvenzioni. Questi strumenti sono dotati di assistenti di scrittura con funzionalità/funzione di IA che generano nuove idee di brainstorming, strategie di raccolta fondi e iniziative principali da far crescere. 🌱

L'intervallo delle soluzioni di IA è vasto, quindi lo strumento giusto dipende dalle vostre esigenze. Potreste optare per soluzioni semplici che risolvono un punto dolente specifico per il vostro target o per strumenti completi di gestione del software che semplificano tutti i flussi di lavoro.

Come le organizzazioni non profit possono utilizzare l'IA

Con così tante opzioni sul mercato, le organizzazioni non profit possono utilizzare l'IA in innumerevoli modi. Da una migliore raccolta fondi a iniziative più chiare e a una migliore diffusione, l'IA è qui per aiutare.

Utilizzare Strumenti di IA per raggiungere gli obiettivi della tua nonprofit con:

migliore donor data gestione : Grazie a strumenti di IA comeModelli di CRMè più facile archiviare, gestire e riportare le informazioni sui donatori

: Grazie a strumenti di IA comeModelli di CRMè più facile archiviare, gestire e riportare le informazioni sui donatori Contenuto migliorato : Distinguetevi dalla concorrenza con contenuti coinvolgenti su qualsiasi argomento immaginabile, guidati da prompt personalizzati facilmente adattabili al vostro messaggio e alla vostra missione

: Distinguetevi dalla concorrenza con contenuti coinvolgenti su qualsiasi argomento immaginabile, guidati da prompt personalizzati facilmente adattabili al vostro messaggio e alla vostra missione Facilitazione dell'onboarding dei client: Grazie all'IA, è più facilel'ingresso dei client,gestire i client e inserire nuovi donatori nel vostro sistema grazie a moduli e sistemi di gestione delle attività

10 Migliori strumenti di IA per le organizzazioni non profit 2024

Con così tanti casi d'uso, incorporare l'IA nei flussi di lavoro della vostra nonprofit è un'operazione ovvia. Ma Da fare per sapere qual è lo strumento giusto per la vostra missione? Qui abbiamo evidenziato i migliori strumenti di IA per le nonprofit. Troverete funzionalità/funzione, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. 🌻

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora ClickUp aiuta le organizzazioni non profit semplificare i flussi di lavoro e migliorare il project management delle attività tra i vari progetti. Se la vostra nonprofit gestisce più iniziative e raccolte di fondi, questo potente strumento vi permetterà di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori. 💪

Utilizzate campi personalizzati per creare bilanci e report per i donatori. Sfruttare Automazioni di ClickUp per creare attività per i volontari e i membri del team. Passate alla visualizzazione Calendario per tenere sotto controllo gli impegni di tutti. Assegnate priorità alle attività in modo che tutti sappiano quali sono le più importanti. ClickUp AI è un assistente di scrittura che si occupa di attività che richiedono tempo e le rende più efficaci. Utilizzatelo per scopi di marketing come la generazione di nuove idee per i contenuti dei social media. Riepilogare/riassumere le attività e creare report finanziari formali. Creazione rapida e condivisione di moduli di assunzione per l'inserimento di nuovi volontari o donatori in pochi minuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\\_Task-Summary\_V2.gif Strumenti di IA per le organizzazioni non profit: riepilogare/riassumere le attività di ClickUp AI /$$$img/

Usate ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi/riassunti e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante

Utilizzare ClickUp CRM per tenere traccia delle informazioni sui donatori e creare set di dati per la reportistica. I campi personalizzati offrono informazioni preziose per prendere decisioni basate sui dati quando è il momento di avviare nuove campagne di raccolta fondi. Programmate revisioni e check-in con i principali stakeholder e non perdete mai una connessione con i vostri donatori.

Con Documenti ClickUp è facile collaborare con i membri del team, i donatori e i volontari in un unico spazio. Aggiornate facilmente le autorizzazioni in modo che tutti abbiano accesso a ciò di cui hanno bisogno. Utilizzate i documenti per creare hub di conoscenza per le best practice, per definire nuove iniziative o per generare i risultati di riunioni e conferenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp è un sitoStrumenti di scrittura di IA consentono di risparmiare tempo nella creazione di qualsiasi cosa, dalle attività di branding alle richieste di sovvenzione e ai materiali di raccolta fondi

Utilizzate gli strumenti integratidatabase personalizzato per connettersi con utenti reali e costruire relazioni migliori con i vostri supporti

L'interfaccia di facile utilizzo facilita l'inserimento di nuovi membri del team e l'aggiornamento di tutti i partecipanti

Costruire partnership e coinvolgere nuovi donatori grazie alle autorizzazioni e alle impostazioni di accesso degli utenti

Il monitoraggio dei dati integrato consente di analizzare le metriche per scoprire i donatori più importanti e di automatizzare la reportistica e la messaggistica per ringraziare i supporti

Integrazioni con decine di strumenti e componenti aggiuntivi, come ad esempioEstensioni per Chrome consentono di lavorare senza problemi con strumenti di monitoraggio del tempo, app di messaggistica e prodotti software

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è attualmente disponibile solo su desktop, ma il lancio su mobile è previsto a breve

Se volete sfruttare tutte le funzioni dello strumento, aspettatevi una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.900+ recensioni)

: 4.7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. DonorSearch IA

via DonorSearch IA DonorSearch IA è uno strumento di intelligenza artificiale che mira a risolvere i problemi chiave del settore non profit. Sfrutta la potenza dell'IA per aiutare le organizzazioni non profit a identificare e segmentare i potenziali donatori. Progettato per aumentare i ricavi della raccolta fondi, evidenziare i potenziali donatori ad alto impatto e costruire strategie migliori, è uno strumento chiave per le organizzazioni non profit.

Le migliori funzionalità di DonorSearch IA

L'algoritmo di apprendimento automatico utilizza più di 800 dati per consigliare i potenziali donatori che hanno maggiori probabilità di effettuare donazioni in un periodo di 12 mesi

Gli algoritmi di IA creano segmenti di donatori in base alla capacità di raccolta fondi, all'esperienza dei donatori e alle donazioni annuali, in modo che i vostri appelli alla raccolta fondi siano in grado di soddisfare il vostro target di riferimento

I punteggi di probabilità creano visibilità immediata su quali pubblici hanno maggiori probabilità di finanziare le vostre iniziative

I componenti aggiuntivi consentono di costruire piani di marketing, migliorare il ROI delle campagne e selezionare i potenziali donatori in base alla ricchezza e ad altri fattori

Limiti dell'IA di DonorSearch

L'integrazione potrebbe essere migliorata per renderla una soluzione più completa

Alcuni utenti hanno riscontrato che i dati relativi alla beneficenza non sono sempre aggiornati

Prezzi di DonorSearch IA

Programmare una demo per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su DonorSearch IA

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

3. RapidMiner

via RapidMiner RapidMiner è uno strumento di analisi dei dati che fornisce approfondimenti guidati dall'IA sui vostri provider e semplifica le vostre operazioni. Grazie all'apprendimento automatico, è stato progettato per generare approfondimenti, migliorare le attività di sensibilizzazione e mettere in connessione le organizzazioni non profit con i migliori donatori. ✍️

Le migliori funzionalità di RapidMiner

Grazie alla segmentazione dei clienti IA, è possibile migliorare le attività di sensibilizzazione, dalle piattaforme di social media ai servizi personalizzati

L'analisi dei dati e le previsioni migliorano i programmi di raccolta fondi e mettono in evidenza i grandi doni, semplificando l'invio automatico dei ringraziamenti

L'automazione cognitiva dei processi automatizzati libera il tempo dei membri del team e dei volontari per concentrarsi su ciò che conta di più

Gli insight sul Customer Lifetime Value vi permettono di capire chi sono i vostri donatori più preziosi, sia che facciano donazioni occasionali o che contribuiscano regolarmente alla vostra causa

Limiti di RapidMiner

Alcuni ritengono che l'interfaccia utente sia obsoleta e che l'esperienza dell'utente possa essere migliorata

I prezzi per le funzionalità/funzione più avanzate o per grandi quantità di dati possono essere costosi per le organizzazioni non profit con problemi di budget

Prezzi di RapidMiner

Contattare il settore commerciale per richiedere i prezzi

Valutazioni e recensioni di RapidMiner

G2 : 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 20 recensioni)

4. Sisense

via Sisense Sisense è uno strumento software di analisi senza codice che fornisce informazioni sul processo di raccolta fondi. Le integrazioni con diverse origini dati e i dashboard personalizzati offrono flessibilità e approfondimenti personalizzati basati sui dati dei donatori.

Le migliori funzionalità di Sisense

Lo strumento predittivo prende in considerazione enormi insiemi di dati e li trasforma in approfondimenti attuabili in pochi minuti anziché ore

I prezzi flessibili e i piani di pagamento per l'utilizzo rendono questo strumento accessibile alla maggior parte delle organizzazioni non profit

Decisioni proattive grazie agli avvisi e alle decisioni integrate

I supporti per la sicurezza, la privacy e la protezione dei dati mantengono al sicuro i dati dei clienti e i dati dei donatori

Limiti di Sisense

Alcuni utenti riscontrano problemi di stabilità e di caricamento di grandi quantità di dati

Gli strumenti di visualizzazione e di reportistica sono più semplici rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Sisense

Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sisense

G2 : 4.3/5 (700+ recensioni)

: 4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

5. Sembia

via Sembia Sembly è un assistente IA per le riunioni che prende note, crea contenuti e offre approfondimenti. Grazie all'organizzazione personalizzabile e alle funzionalità specifiche per le riunioni, è uno strumento indispensabile per ottenere il massimo da ogni discussione.

Le migliori funzionalità/funzione di Sembly

Concentratevi sulla discussione in corso perché Sembly prende istantaneamentele note della riunione per voi

Utilizzate la funzione di ricerca per rintracciare qualsiasi riunione precedente in base a parole chiave, date o elementi del programma

La trascrizione include l'identificazione accurata dell'oratore, le note con l'ora e i segnalibri per creare una registrazione realistica

IA riepiloghi/riassunti delle riunioni in diverse lingue consentono di affrontare le discussioni più lunghe e di semplificare gli argomenti trattati

Limiti di Sembly

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi nel far lavorare Sembly su Zoom

La navigazione non è sempre intuitiva, quindi ci vuole un po' di tempo per imparare a utilizzare Sembly in modo completo

Prezzi di Sembly

Personale : Gratuito

: Gratuito Professionale : $10/mese

: $10/mese Team : $20/mese/utente

: $20/mese/utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni di Sembly

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: N/D

6. Assistente Buffer IA

via Buffer Un aspetto chiave del lavoro delle organizzazioni non profit è la sensibilizzazione. L'assistente IA di Buffer mira a semplificare questa attività generando istantaneamente nuove idee di contenuto. Gli strumenti di condivisione rapida portano i contenuti davanti al pubblico di riferimento, aumentando l'esito positivo delle campagne di raccolta fondi per le organizzazioni non profit. 💸

Le migliori funzionalità/funzione dell'Assistente IA di Buffer

Utilizzate lo strumento di IA per elaborare nuove idee e creare campagne con un maggiore impatto sociale

Riproporre i contenuti in pochi secondi per condividerli su diverse piattaforme nella metà del tempo

Analizza i contenuti a lungo termine e genera ispirazione istantanea per i post sui social media per approfondire le campagne di marketing

Strumenti di riepilogazione/riassunto per ripulire i contenuti e renderli più efficaci

Limiti di Buffer IA Assistant

Alcuni utenti hanno riscontrato pregiudizi nei contenuti, ma Buffer IA chiede agli utenti di segnalare questi problemi in modo da poterli risolvere

Lo strumento richiede un po' di tempo per essere appreso

Prezzi dell'Assistente Buffer IA

**Gratis: Fino a tre canali

Essenziale : $6/mese/canale

: $6/mese/canale Team : $12/mese/canale

: $12/mese/canale Agenzia: $120/mese per 10 canali

Valutazioni e recensioni dell'Assistente IA di Buffer

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 1.400 recensioni)

7. Lontra

via Lontra Otter è un assistente per riunioni dotato di IA che riepiloga le riunioni, evidenzia i punti chiave e offre uno spazio per i commenti per la collaborazione del team. E soprattutto si integra con altre app, in modo da poterlo inserire nei flussi di lavoro esistenti senza interrompere il modo in cui il team termina le attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter

Connettete Otter alle riunioni del vostro calendario e otterrete immediatamente note e trascrizioni automatizzate delle riunioni

Il chatbot di Otter è integrato nelle riunioni e consente di chattare con i membri del team o di personalizzare la presa di note

I riepiloghi/riassunti in tempo reale permettono ai partecipanti in ritardo di aggiornarsi

L'estensione OtterPilot per il settore commerciale consente di creare approfondimenti sui dati, creare email di follower e aggiungere istantaneamente le note delle chiamate in Salesforce

Limiti di Otter

Nel caso di audio complessi con discussioni animate, le trascrizioni non sono sempre accurate

Lo strumento supporta solo l'inglese, il che ne limita l'uso per le organizzazioni non profit multilingue

Prezzi di Otter

Basic : Free

: Free Pro : $16,99/mese/utente

: $16,99/mese/utente Business : $40/mese/utente

: $40/mese/utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Otter valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (100+ recensioni)

: 4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

8. AssemblaggioAI

via AssembleaAI AssemblyAI è uno strumento di trascrizione progettato per creare registrazioni di discussioni e generare chiavi di lettura per le organizzazioni non profit. L'API è dotata di strumenti di sicurezza e di dati integrati per proteggere dipendenti, volontari e donatori.

Le migliori funzionalità di AssemblyAI

Le funzionalità/funzione includono il filtro delle bestemmie, dizionari di vocaboli personalizzati ed etichette personalizzate per parlare nel modo più sensato per la vostra nonprofit

I modelli di intelligenza audio generano istantaneamente riepiloghi/riassunti e moderano i contenuti

L'accuratezza a livello umano fa sì che lo strumento faccia il 43% di errori in meno rispetto ai suoi concorrenti

Generazione automatica di sottotitoli per rendere i contenuti ADA-friendly e più facili da capire

Limiti di AssemblyAI

Lo strumento non è così accurato se c'è molto rumore di fondo

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più integrazioni

Prezzi di AssemblyAI

Trascrizione di base : $0,650016/ora

: $0,650016/ora Real-Time Transcription : $0,75024/ora

: $0,75024/ora Audio Intelligence : $0,12-$0,30/ora

: $0,12-$0,30/ora LeMur : Tariffazione basata su token

: Tariffazione basata su token Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AssemblyAI

G2 : 4.6/5 (20+ recensioni)

: 4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

9. Pista

via Pista Le organizzazioni non profit generano interesse e raccolgono fondi con uno storytelling unico. Runway aiuta le organizzazioni non profit a costruire storie migliori, dai testi scritti ai video informativi. Utilizzatelo per integrare i contenuti scritti con video, immagini e grafici coinvolgenti per portare avanti le iniziative. 📈

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway

30+ strumenti di IA Magic per creare immagini a modo vostro

Create video a partire da poche parole chiave, immagini o brevi Clip che illustrano la vostra iniziativa

Il generatore di immagini crea grafici, ritratti e composizioni avvincenti a partire dal testo

Creare modelli personalizzati in base a stili e soggetti

Utilizzate gli strumenti di modifica per rimuovere gli sfondi e per accelerare o rallentare i video

Limiti della passerella

Alcune funzionalità/funzione di modifica richiedono crediti aggiuntivi

Non tutti i formati di file sono supportati per l'esportazione

Prezzi di Runway

Basic : Free

: Free Standard : $15/utente/mese

: $15/utente/mese Pro : $35/utente/mese

: $35/utente/mese Unlimitato : $95/utente/mese

: $95/utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Runway

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

10. Guarda

via Guarda Costruire un marchio di cui ci si fida e con cui ci si diverte a interagire porta a una migliore raccolta di fondi. Looka è uno strumento di branding che progetta loghi, siti web e altri materiali di marketing. Utilizzatelo per creare un marchio coeso identità del marchio e la connessione con gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Looka

Gli strumenti di IA creano istantaneamente 100 mockup di logo tra cui scegliere in base a parole chiave e stili

Accesso immediato a 15+ file di logo progettati per varie piattaforme e casi d'uso

Il Brand Kit presenta più di 300 modelli, dalle fatture ai volantini per la raccolta di fondi con il vostro marchio

I modelli per i social media consentono di connettersi facilmente con gli utenti su diverse piattaforme senza dover passare ore a riformattare le risorse del marchio

Limiti di Looka

Poiché Looka è stato progettato per il branding, avrete bisogno di un altro strumento per l'analisi dei dati e la gestione delle attività

I risultati non sono sempre personalizzati, quindi è necessario filtrare per trovare design che non siano già utilizzati da altri marchi

Prezzi di Looka

Gratis per iniziare a usarlo

per iniziare a usarlo Pacchetto logo di base : 20 dollari per l'acquisto una tantum

: 20 dollari per l'acquisto una tantum Pacchetto logo premium : $65 una tantum

: $65 una tantum Sottoscrizione del Brand Kit : $96/anno, fatturati annualmente

: $96/anno, fatturati annualmente Sottoscrizione Web Band Kit: $129/anno, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Looka

G2 : 3/5 (10+ recensioni)

: 3/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

Riunisci la tua missione e costruisci iniziative convincenti con ClickUp

Dagli strumenti per la ricerca di prospect alla generazione di immagini e ai chatbot alimentati dall'IA che generano risposte simili a quelle umane, gli strumenti di questo elenco sono solo alcuni esempi dei molti modi in cui i professionisti del settore non profit possono sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale nei loro processi quotidiani. Sceglietene uno o combinatene alcuni per creare un branding migliore, generare approfondimenti sui dati, semplificare le comunicazioni con i donatori e gestire i flussi di lavoro. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e gettate le basi per un esito positivo della vostra nonprofit. Utilizzate il CRM per monitorare le analisi dei vostri donatori e assegnare istantaneamente attività e elementi d'azione a dipendenti e volontari. Gli strumenti di IA integrati consentono di risparmiare tempo e di creare più facilmente i contenuti necessari per la vostra missione principale. 🙌