ENTP vs. INFJ: differenze chiave e somiglianze sul lavoro

Vi siete mai chiesti perché tutte le persone che conoscete al lavoro sono così diverse? Perché alcuni colleghi sono entusiasti all'idea di una riunione di team mentre altri preferiscono comunicare via email? Il Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) può offrire alcune risposte.

Il modello di personalità Myers-Briggs ci aiuta a comprendere meglio noi stessi e gli altri attraverso quattro preferenze chiave:

Estroversione vs. Introversione

Sensorialità vs. Intuizione

Pensare vs. Sentire

Giudicare vs. Percepire

In questo blog approfondiremo due affascinanti tipi MBTI: il tipo di personalità INFJ e il tipo di personalità ENTP. Questi due tipi di personalità sul lavoro offrono una prospettiva unica alla tabella. Questo blog ti fornirà tutto ciò che devi sapere su di loro e approfondimenti su come possono collaborare meglio sul lavoro.

Tipi di personalità ENTP e INFJ in breve

Prima di addentrarci nella conversazione INFJ vs ENTP, vediamo come si confrontano in generale questi due tipi di personalità.

Aspetto INFJ (L'avvocato) ENTP (Il dibattitore) Tratti dominanti Intuitivo e basato su principi Competente e carismatico Punti di forza chiave Creativo, appassionato e generoso Originale, rapido nel ragionamento ed eccellente nel brainstorming Punti deboli chiave Puntano alla perfezione e sono sensibili alle critiche Tendenza a essere polemici, a volte insensibili e con difficoltà a concentrarsi Stile di lavoro Dai valore al significato e allo scopo sopra ogni altra cosa. Credi fermamente nell'uguaglianza e nell'equità sul posto di lavoro Ti piacciono le sfide, pensi fuori dagli schemi e consideri le regole e i regolamenti soffocanti. Stile di comunicazione Preferiscono la comunicazione individuale, sono empatici ed evitano i conflitti Diretto tende a discutere per sfidare le norme esistenti e ideare Personaggi famosi Martin Luther King, Nelson Mandela e Morgan Freeman Thomas Edison, Mark Twain e Tom Hanks

Che cos'è un ENTP?

Il tipo di personalità ENTP (noto anche come "i dibattitori") sta per estroverso, intuitivo, pensante e percettivo. Si tratta di individui che amano sfidare lo status quo. Possono sembrare scortesi, ma hanno semplicemente punti di vista non convenzionali e amano discuterne.

Gli ENTP sono molto analitici e bravi a leggere le persone. Tendono ad essere audaci e possono evocare spontaneamente un turbinio di idee.

Caratteristiche chiave di un ENTP

Gli individui con personalità di tipo ENTP possiedono le seguenti caratteristiche chiave:

Immensa curiosità intellettuale: gli ENPT hanno un appetito vorace per la conoscenza, che a sua volta permette loro di guardare al quadro generale e sviluppare prospettive diverse sul mondo che li circonda

Oratori eloquenti: i tipi di personalità ENTP hanno un modo tutto loro di esprimersi. Sono spontanei per natura e la vasta conoscenza che possiedono li aiuta ulteriormente ad articolare il proprio punto di vista con facilità

Leader naturali: gli ENTP tendono ad essere leader naturali. La loro natura di base, unita alla loro visione d'insieme e alla volontà di discostarsi dai metodi tradizionali, alimenta il loro desiderio di ispirare e sfidare lo stato delle cose, spingendo i loro team verso nuove possibilità

Punti di forza e debolezza dell'ENTP

Come ogni tipo di personalità, anche gli ENTP hanno i loro punti di forza e i loro limiti. I punti di forza degli ENTP sono:

Eccellenti risolvitori di problemi : la loro vasta conoscenza, la loro mentalità aperta e il loro atteggiamento intrepido nel percorrere strade meno battute rendono la risoluzione di problemi complessi una seconda natura per gli ENTP

Grandi ideatori : gli ENTP hanno una buona intuizione estroversa che permette loro di vedere potenziali connessioni e possibilità. La loro natura curiosa e l'amore per il brainstorming li rendono generatori naturali di idee

Capacità comunicative: eccellono nel comunicare idee complesse e nel difendere la propria posizione su argomenti con la massima sicurezza

I punti deboli di un ENTP includono:

Argomentativo : il loro amore per il dibattito e la loro natura intrinseca che li porta ad affrontare di petto il pensiero convenzionale spesso li mette in situazioni di conflitto. Anche se non intenzionale, questo può far sentire le persone attaccate senza una ragione apparente

Insensibile : per gli ENTP, gli aspetti emotivi hanno poco peso nei dibattiti, il che può rendere più difficile formare connessioni emotive, specialmente in un ambiente di lavoro

Mancanza di impegno: le nuove idee attraggono maggiormente il tipo di personalità ENTP. Sebbene questo sia ottimo in determinate situazioni, questo tratto spesso li porta a cambiare strada o a non impegnarsi nelle idee originali, un limite che non promette bene in un contesto professionale

Gli ENTP al lavoro

Gli ENTP eccellono come leader e dipendenti. Ecco una panoramica di come la loro personalità si manifesta in questi ruoli.

ENTP nella leadership

Gli ENTP tendono ad essere visionari nei ruoli di leadership. Aprono la strada all'innovazione e la loro personalità carismatica motiva i dipendenti a perseguire la loro visione. Il pensiero globale è ciò che motiva maggiormente gli ENTP, che non amano le attività banali e ripetitive. Di conseguenza, delegano tali attività a chi eccelle in esse.

Non sono grandi fan del micro-management, ma richiedono ai propri dipendenti standard elevati. Credono nella critica costruttiva e la mettono in pratica.

Gli ENTP come dipendenti

Gli ENTP sono dipendenti di cui tenere conto. Non esitano a condividere le loro idee o a mettere in discussione la posizione della leadership sul percorso da seguire. Il loro approccio ai problemi basato sulla conoscenza lo conferma.

In breve, gli ENTP sono una grande risorsa per qualsiasi team perché sono in grado di risolvere problemi complessi con soluzioni non convenzionali.

Percorsi professionali ENTP

Gli ENTP eccellono in ruoli che mettono alla prova il loro intelletto e richiedono soluzioni innovative. Ecco alcuni percorsi professionali che potrebbero valorizzare i loro punti di forza:

Marketing manager : le capacità comunicative di un ENTP e la sua diversa prospettiva del mondo gli consentono di creare campagne di marketing uniche

Imprenditore : la loro voglia di fare la differenza e la loro leadership visionaria li rendono particolarmente adatti all'imprenditoria

Avvocato : le spiccate capacità analitiche e la competenza nel dibattito rendono gli ENTP formidabili avvocati

Sviluppo software: la curiosità intellettuale, la passione per l'innovazione e le capacità di problem solving degli ENTP li rendono ideali per questo ruolo

Che cos'è un INFJ?

Il tipo di personalità INFJ (noto anche come "Avvocati") possiede i tratti Introverso, Intuitivo, Sentimentale e Giudicante. Gli individui con questo tipo di personalità sono essenzialmente idealisti guidati dalle loro emozioni interiori e dai loro valori personali (integrità, coscienza ed etica) e si sforzano di rendere il mondo un posto migliore. Gli INFJ danno più valore alla qualità che alla quantità e preferiscono investire il loro tempo e il loro lavoro richiesto in relazioni che dureranno tutta la vita.

Caratteristiche chiave di un INFJ

Le persone con personalità INFJ presentano le seguenti caratteristiche chiave:

Altamente percettivi : il pensiero introverso degli INFJ conferisce loro una straordinaria capacità di leggere tra le righe. L'intimità emotiva è una seconda natura per loro, il che li rende ottimi partner e li aiuta a sviluppare relazioni più forti sul lavoro

Creativi e appassionati: a differenza degli ENTP, che si affidano esclusivamente ai fatti e alla logica, gli INFJ aggiungono tratti percettivi e il loro fervore nel fare bene le cose nel modo giusto, che conferisce loro la capacità unica di trovare soluzioni creative ai problemi

Punti di forza e debolezze dell'INFJ

Di seguito sono riportati i punti di forza chiave delle personalità INFJ:

Costruire relazioni : Essere empatici con un atteggiamento genuino rende gli INFJ eccellenti costruttori di relazioni. La loro inclinazione verso conversazioni significative contribuisce notevolmente a creare un ambiente di supporto e inclusivo sul lavoro e nella vita personale

Integrità e affidabilità : la loro forte spinta a rendere perfetto il mondo che li circonda e i loro elevati standard etici li rendono individui altamente affidabili, indipendentemente dalla difficoltà della situazione. Quando si tratta di onorare gli impegni, gli INFJ non lasciano nulla di intentato

Risolutori creativi: gli INFJ hanno un rapporto migliore con l'elemento umano quando affrontano delle sfide. Grazie alla loro intuizione, gli INJS sono in grado di immaginare soluzioni creative che affrontano sia gli aspetti pratici che quelli umani dell'ostacolo da superare

La terza legge di Newton afferma che "ogni azione produce una reazione uguale e contraria". Allo stesso modo, i punti di forza di un INFJ possono lavorare contro di lui in determinati scenari:

Suscettibili al burnout : la loro profonda empatia, unita alla loro innata tendenza ad aiutare tutti, spesso li porta a esaurirsi fisicamente ed emotivamente

Sensibilità allo squilibrio: gli INFJ danno la priorità alla pace e al perfezionismo sopra ogni altra cosa. Quando la loro percezione idealistica del mondo incontra la dura realtà delle sue imperfezioni, gli INFJ tendono a stressarsi. Poiché gli INFJ hanno standard elevati, la loro autocritica si intensifica se non riescono a raggiungerli

Gli INFJ al lavoro

Gli INFJ prosperano negli ambienti di lavoro come leader e dipendenti, a condizione che siano liberi di sfruttare i loro punti di forza unici. Ecco una panoramica di come la loro personalità risplende in questi due ruoli:

Gli INFJ come leader

Gli INFJ guidano ispirando e motivando i loro team. Il loro profondo senso di empatia li aiuta a comprendere meglio le esigenze individuali dei dipendenti che lavorano sotto la loro guida, creando così un ambiente di lavoro inclusivo e produttivo.

Gli INFJ, tuttavia, possono avere difficoltà con gli aspetti amministrativi della leadership che comportano orari rigidi e attività di routine. Gli INFJ sono più motivati quando possono mettere in gioco i propri punti di forza.

Gli INFJ come dipendenti

Gli INFJ sono dipendenti dediti e leali che apportano una grande ricchezza di intuizioni e creatività a qualsiasi team. Eccellono nelle attività che richiedono pensiero profondo, analisi e un tocco umano. Sebbene facciano del loro meglio per raggiungere i propri obiettivi, tendono a incontrare difficoltà quando interagiscono in un forum aperto.

Gli INFJ possono anche avere più difficoltà a destreggiarsi nelle dinamiche politiche dell'ufficio e possono chiudersi in se stessi se sentono che i loro valori o sentimenti non vengono rispettati o in caso di conflitto. Preferiscono appianare le differenze e promuovere un ambiente di lavoro collaborativo e solidale.

Percorsi professionali INFJ

Gli INFJ desiderano apportare un cambiamento positivo intorno a sé. Ecco alcuni percorsi professionali che consentirebbero loro di sfruttare i propri punti di forza unici:

Risorse umane: Il loro forte senso della giustizia e la loro incrollabile etica del lavoro li rendono candidati ideali per questo ruolo

Terapeuti : la capacità di un INFJ di entrare in connessione con le persone, insieme a un profondo senso di empatia, lo rende naturalmente adatto a questo ruolo

Scrittori : La creatività, la passione e il desiderio di fare la differenza di un INFJ gli consentono di creare storie di grande impatto che risuoneranno nei lettori

Insegnamento: La loro naturale tendenza a prendersi cura degli altri e la loro capacità di entrare in connessione con loro costituiscono una base naturale per diventare educatori in grado di avere un impatto reale sulla vita dei propri studenti

ENTP vs. INFJ: Differenze chiave

Gli ENTP e gli INFJ sono agli antipodi nel modo in cui visualizzano e affrontano gli alti e bassi della vita. Ecco le differenze chiave che distinguono questi due tipi di personalità.

Approccio al conflitto

Gli ENTP visualizzano i conflitti come opportunità di dibattito e apprendimento. Lo fanno con un pizzico di umorismo, arguzia o persino provocazione per stimolare ulteriormente la conversazione e cercare di ottenere una nuova prospettiva sulla situazione.

Gli INFJ, invece, privilegiano l'armonia sopra ogni altra cosa e preferiscono allentare la tensione nel modo più discreto e diplomatico possibile.

Approccio al processo decisionale

Gli ENTP basano le loro decisioni principalmente sulla logica e sulla ragione. Sono eccellenti nell'analizzare i problemi, identificare i difetti e proporre soluzioni non convenzionali.

Gli INFJ, pur essendo ugualmente analitici, tengono conto anche dell'empatia e del loro forte intuito nel loro flusso di lavoro decisionale. Per gli INFJ, l'impatto emotivo delle loro decisioni ha lo stesso peso della necessità di trovare una soluzione.

Rapporti con le persone

Gli ENTP sono estroversi e danno il meglio di sé quando sono in compagnia. Amano le discussioni animate e l'interazione umana li stimola. Gli INFJ, essendo introversi per natura, preferiscono trascorrere il tempo da soli e si rilassano davvero quando possono dedicarsi ai propri pensieri.

ENTP vs. INFJ: Similitudini chiave

Gli INFJ e gli ENTP sono simili anche sotto diversi aspetti.

Curiosità intellettuale

Gli INFJ e gli ENTP condividono una profonda sete di conoscenza. Sebbene il loro approccio per raggiungerla possa essere diverso, questi due tipi di personalità preferiscono l'apprendimento continuo e sono sempre alla ricerca di prospettive diverse.

Apertura mentale

Sia i tipi di personalità ENTP che INFJ sono individui di mentalità aperta grazie alla loro curiosità intellettuale. Gli ENTP amano esplorare punti di vista alternativi, anche se solo per sfidare l'approccio alternativo o anche se non sono d'accordo con esso. Gli INFJ, d'altra parte, sono anch'essi aperti a ideologie diverse, ma la loro forza motrice è il desiderio di comprendere i vari processi che stanno dietro di esse.

Idealismo

Sia gli ENTP che gli INFJ condividono il desiderio di avere un impatto positivo sul mondo. Gli ENTP amano l'innovazione e trovare soluzioni creative, mentre gli INFJ si concentrano sulla costruzione di una società più giusta e compassionevole.

Strategie di collaborazione ENTP e INFJ

Sebbene gli ENTP e gli INFJ condividano alcune somiglianze, hanno stili di lavoro contrastanti. Ciò porta alla domanda da un milione di dollari: come si fa a far collaborare e lavorare efficacemente queste personalità apparentemente opposte?

Grazie all'era digitale in cui viviamo oggi, la soluzione è incredibilmente semplice: colmare il divario con gli strumenti giusti. ClickUp è uno di questi ottimi strumenti di project management. ClickUp for Teams offre una serie di funzionalità di collaborazione che aiutano gli INFJ e gli ENTP, o anche gli altri 14 tipi di personalità, a collaborare senza intoppi sul lavoro.

Diamo un'occhiata ad alcune strategie di collaborazione che aiuteranno le personalità ENTP e INFJ a collaborare senza intoppi sul lavoro.

Stabilire un obiettivo comune

L'esito positivo di un progetto dipende da due elementi chiave: una visione condivisa e linee di comunicazione chiare tra tutte le parti interessate. Per fare ciò, è necessario disporre di un solido piano di comunicazione.

Il piano di comunicazione ClickUp Lavagna online e il report della matrice di comunicazione ClickUp sono due modelli di piano di comunicazione che possono aiutare gli INFJ e gli ENTP a mettersi sulla stessa pagina.

Scarica questo modello Semplifica e monitora gli elementi chiave della comunicazione con gli stakeholder grazie al report Matrice di comunicazione di ClickUp

Il primo è uno strumento visivo che può aiutarti a mappare gli elementi chiave necessari per sviluppare un solido piano di comunicazione di team. Il secondo è uno strumento prezioso che ti consentirà di tenere traccia degli elementi più sottili del piano di comunicazione, ovvero:

Chi sono gli stakeholder chiave

Con quale frequenza è necessario comunicare con loro?

Con quali metodi di comunicazione

Un modello di piano di comunicazione consente inoltre di creare stati, campi e report personalizzati per semplificare ulteriormente la gestione della comunicazione.

Insieme, questi due strumenti soddisfano l'esigenza degli ENTP di visualizzare la situazione nel suo complesso, consentendo al contempo agli INFJ di identificare opportunità per conversazioni più approfondite all'interno di un quadro più ampio.

Sviluppare un team forte

Il senso di cameratismo è essenziale per il buon funzionamento di un progetto. Il modello Meet the Team di ClickUp è lo strumento che può aiutarti a soddisfare i requisiti di cui sopra.

Scarica questo modello Crea profili di team dettagliati e visivamente accattivanti con il modello Meet the Team di ClickUp

Questo modello consentirà agli ENTP di mettere in evidenza la loro esperienza ed esprimere le loro idee non convenzionali, consentendo allo stesso tempo ai tipi INFJ di conoscere intimamente ciascuno dei loro colleghi.

Lo stesso modello consente inoltre alla leadership di presentare i propri team agli stakeholder esterni associati al progetto in questione.

Ora che i membri del team si conoscono, è possibile utilizzare la matrice di comunicazione e riunioni del team ClickUp per stabilire una comunicazione aperta e trasparente che funzioni altrettanto bene con i tipi di personalità ENTP e INFJ.

Gestisci in modo efficiente la collaborazione del team con la matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp

I project manager possono utilizzare questo modello per definire ruoli e responsabilità e stabilire sequenze per le connessioni del team, in modo da garantire che tutti i membri del progetto siano sulla stessa pagina.

La vista Chat di ClickUp, che facilita la comunicazione in tempo reale, è la funzionalità/funzione ideale per un ENTJ per fare brainstorming di strategie alternative con i membri del team all'istante. Gli INFJ, d'altra parte, preferiscono fare brainstorming da soli e possono trarre vantaggio dalle viste ClickUp come il grafico Gantt e la vista Calendario.

Utilizzale per visualizzare le attività, identificare le lacune nelle prestazioni e adattarle di conseguenza. Per gli ENTP, se l'obiettivo è evitare il multitasking e migliorare la concentrazione, le bacheche Kanban di ClickUp sono la soluzione migliore.

Visualizza le attività assegnate ai vari reparti in un unico posto con la Bacheca Kanban di ClickUp

Inoltre, gli ENTP possono sfruttare i Clip di ClickUp per condividere rapide registrazioni dello schermo e dimostrare visivamente le loro idee o strategie alternative. Nel frattempo, gli INFJ possono utilizzare la funzionalità Commenti assegnati di ClickUp per individuare sezioni specifiche di un documento o di un'immagine per fornire feedback.

Condividi le tue idee con facilità e comodità con ClickUp Clips

Superare i limiti e sfruttare i punti di forza reciproci

Abbiamo già stabilito che gli ENTP e gli INFJ hanno le loro limitazioni. Gli INFJ sono inclini allo stress quando devono affrontare programmi rigidi e carichi di lavoro eccessivi, gli ENTP hanno difficoltà a concentrarsi ed entrambi detestano le attività banali e ripetitive.

Sfrutta la potenza dell'IA: usa ClickUp Brain per superare tutte le sfide sopra elencate con pochi clic. Il suo AI Project Manager può aiutarti ad automatizzare le attività ripetitive, creare riepiloghi rapidi e persino compilare automaticamente i dati. L'AI Knowledge Manager e l'AI Writer for Work possono aiutarti a velocizzare le attività non essenziali. Insieme, contribuiranno a ridurre il carico mentale e consentiranno ai tuoi dipendenti di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.

Tornando ai loro punti di forza condivisi, la leadership INFJ può essere incredibilmente efficace nel coltivare una mentalità produttiva tra i membri del team grazie alla loro tendenza a concentrarsi sul benessere generale del team. La leadership ENTP può eccellere nel motivare i team con la loro energia contagiosa e la loro visione innovativa.

Anche se i loro stili di gestione sono agli antipodi, quando è necessario lavorare in modo collaborativo, riescono a mettere da parte le loro differenze.

ClickUp offre oltre 15 modelli predefiniti di project management che possono essere particolarmente utili per gli INFJ e gli ENTP, in quanto soddisfano i loro punti di forza individuali. In combinazione con le funzionalità/funzioni sopra descritte, questi modelli aiutano a strutturare il progetto in corso e a definire una visione condivisa, garantendo che tutti siano allineati fin dall'inizio.

Trova un terreno comune con ClickUp

Sulla carta, gli INFJ e gli ENTJ non sono affatto una coppia perfetta, in nessuna situazione. Detto questo, possono trovare un modo per apprezzare e rispettare le reciproche personalità; le loro differenze chiave possono diventare la loro più grande forza.

Sfruttare la potenza degli strumenti di collaborazione online come ClickUp è un modo per aiutare questi due tipi di personalità a trovare un terreno comune ed eccellere sul posto di lavoro.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito!