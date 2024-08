20 idee per la retrospettiva di sprint per mantenere il team agile coinvolto

Vedete inefficienze ripetitive in progetti successivi? La scelta delle idee retrospettive può determinare l'efficacia con cui risolvete questi divari di produttività.

Le retrospettive di sprint sono un modo per rivedere i risultati ottenuti in passato e per individuare le aree di miglioramento. Tuttavia, se i membri del team ritengono che il format della retrospettiva possa essere più vario, produttivo e connesso ai risultati effettivi, può portare all'apatia e a una partecipazione passiva.

Dovreste cercare dei modi per gamificare le riunioni di retrospettiva di sprint e renderle più piacevoli per ogni membro del team

Come project manager o scrum master, dovreste rendere divertenti le discussioni retrospettive per aumentare il coinvolgimento. Questo aiuta il team a lavorare insieme anziché competere l'uno con l'altro. Rendete la vostra prossima riunione retrospettiva rilassata e memorabile, in modo che il morale del team sia alto, soprattutto in ambienti agili e veloci.

Ecco 20 idee di retrospettiva di sprint per mantenere il team impegnato.

20 idee di retrospettiva di sprint per la prossima riunione

Per superare il disimpegno occorre:

Dimostrare attivamente come i contributi di queste sessioni portino a miglioramenti tangibili

Garantire formati di retrospettiva variegati e interattivi per mantenere fresche le riunioni

Promuovere un'atmosfera inclusiva in cui ogni membro del team senta la propria voce ascoltata e valorizzata

Queste 20 idee per la retrospettiva di sprint ravvivano l'elemento dell'immaginazione nell'atteggiamento del team verso le attività di retrospettiva. 👇

1. Retrospettive scaglionate

Le retrospettive scaglionate sono perfette per i team che ritengono che le loro retrospettive portino a idee piuttosto che a follower.

Queste retrospettive durano quattro giorni. Il primo giorno si raccolgono i dati per riunire le risposte dei membri del team in un unico posto. Il secondo giorno si utilizza un sondaggio per identificare le aree di priorità in base alle loro opinioni collettive.

Il terzo giorno prevede discussioni aperte e brainstorming per trovare soluzioni praticabili. Infine, il quarto giorno concludete la retrospettiva chiedendo ai dipendenti di impegnarsi in azioni specifiche.

Guardate lo standard piano di sprint per avere un'idea di ogni passaggio.

2. Piaciuto, imparato, mancato, desiderato (4Ls)

Il modello delle 4L incide sulle posizioni positive e negative degli sprint passati.

Potete dividere le risposte del team in quattro colonne per valutare ciò che è piaciuto, imparato, mancato e desiderato.

Aspettatevi prospettive diverse da membri diversi della vostra gerarchia di dipendenti. Si tratta di un'esperienza preziosa idea post-mortem che prevede la raccolta di feedback e la scoperta di come i fattori interni ed esterni abbiano influenzato il team scrum.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-4Ls-Retro-Template.png Il modello di retrospettiva delle 4L di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rivedere i progetti con il vostro team e a migliorare il vostro processo.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6147824&\_gl=1\*aypirk\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLR9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/ Modello retrò delle 4L di ClickUp consente al team di approfondire i risultati dell'ultimo progetto. Questo modello di retrospettiva vi permette di:

Raccogliere feedback individuali e consolidarli per ottenere una versione riepilogativa/riassumere

Posizionare i reparti che richiedono miglioramenti

Mettere il team in condizione di individuare e risolvere i problemi ripetitivi

Brainstorming e riflessione sulle opinioni di ciascun membro

3. Retrospettiva in mongolfiera

Quando si parla di gamificare le discussioni, quest'idea di retrospettiva dello sprint si colloca proprio in cima alla lista. Valutate il vostro ultimo sprint collegando le opinioni del team all'ambiente circostante di una mongolfiera.

Nella retrospettiva della mongolfiera, il cielo sereno indica eventi positivi imminenti e l'aria calda indica le attività e le metriche che fanno progredire il team.

Allo stesso modo, le nuvole tormentate indicano le battute d'arresto comuni che agiscono come intoppi nella pipeline del progetto e i sacchi di sabbia limitano il team alla prima marcia.

4. Storia agile

Le storie agili considerano le storie degli utenti per decodificare le opinioni di più membri del team. La natura ciclica di questa idea retrospettiva è adatta a raccogliere opinioni e a manipolare le modifiche al progetto in una configurazione agile.

Gli scrum master esperti utilizzano spesso questo metodo per mantenere una comunicazione trasparente tra le parti interessate e i reparti di prodotto.

Il modello di retrospettiva agile per le storie inizia con un brainstorming delle prospettive per le nuove funzionalità, seguito dalla creazione di mini attività per ogni funzionalità/funzione da sviluppare. Può aiutare a scrivere storie di facile assimilazione su diverse funzionalità/funzioni in breve tempo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-18.jpeg Il modello Agile Story Retrospective di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare le idee e a gestire le modifiche al progetto in un ambiente Agile.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-3962424&\_gl=1\*dc7hvy\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di storia agile di ClickUp è ideale per studiare le diverse prospettive dei membri del team sui progetti passati. Questo modello di retrospettiva vi permette di:

Affinare la comunicazione tra le parti interessate e il team

Rafforzare i processi di sviluppo del progetto attraverso nuove funzionalità/funzione

Condurre sessioni mensili per analizzare lo stato di avanzamento e le inefficienze

Categorizzare le attività per migliorare la coerenza complessiva del team

Leggi anche:_ gli strumenti agili che il tuo team dovrebbe utilizzare

5. La caccia alle uova di Pasqua

Continuate a rompere le uova di Pasqua mentre il vostro team va a caccia di azioni per il miglioramento superveloce dei processi attraverso questa idea retrospettiva.

Mettete in pratica questo tema della retrospettiva pasquale identificando la mappa del tesoro, l'uovo rotto, l'uovo magico e l'uovo d'oro. 🪺

Ecco come utilizzare questi elementi divertenti:

La mappa del tesoro è ciò che ha reso più facile la ricerca di una soluzione

L'uovo rotto identifica i problemi che l'hanno resa difficile

L'uovo magico vi dà una seconda possibilità, permettendovi di scegliere qualcosa che vorreste cambiare se poteste rifare il progetto

L'uovo d'oro indica chi o cosa ha meritato la corona nell'ultimo sprint. Si trattava di una persona o di un processo? Da cosa è dipeso il progetto a vostro favore?

6. Iniziare, fermarsi e continuare

Questo è uno dei formati più popolari e pratici per condurre una retrospettiva.

Consiste nel chiedere al team:

Da cosa dovremmo iniziare a fare?

Da fare ora e che dobbiamo smettere di fare

Da fare attualmente e da continuare a fare

Questa idea può aiutare a migliorare le pratiche di gestione del tempo e ridurre le spese operative

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-302.png Un grafico Start-Stop-Continue aumenta la produttività, identifica le aree di miglioramento, favorisce lo spirito di squadra e la collaborazione e misura lo stato, oltre ad altri vantaggi per entrambi i membri del team.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6327830&\_gl=1\*j3yhxt\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLR9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello Start Stop Continue di ClickUp offre indicazioni su quali attività o processi il team dovrebbe iniziare, interrompere e continuare. Questo modello di retrospettiva vi permette di:

Promuovere una cultura di auto-riflessione dopo ogni progetto

Incoraggiare i team a monitorare attentamente ciò che funziona e ciò che non funziona

Identificare e migliorare i processi che funzionano bene

Riconoscere i reparti che possono moltiplicare i margini di profitto

Prendete in considerazione l'idea di saperne di più sui diversi strumenti scrum e flussi di lavoro scrum per prendere decisioni calcolate su quali attività avviare, interrompere o continuare.

7. Il gruppo rock 🎸

Usate questo format se il vostro team agile si affida regolarmente ai retros. È più che altro un debriefing su come avete lavorato.

Per renderlo interessante, date al vostro team il nome di una band, o lasciate che siano i membri del team a proporne uno! Ora, usate metafore da rock band per valutare come si è comportato il team.

Valutare la "scena" o il modo in cui il vostro gruppo (team) ha svolto i propri compiti

Passate alla configurazione del "backstage" e analizzate ciò che è accaduto dietro le quinte, cioè le cose che sono accadute e di cui solo alcuni membri del team sono a conoscenza

Evidenziate il "gruppo di strada" per umanizzare il processo. Quali contributi sono stati epici e quali inefficaci?

Infine, utilizzate la "scaletta" per osservare la vostra performance da una prospettiva a volo d'uccello e individuare le aree di miglioramento

ClickUp strumento di project management supervisiona l'intera catena di questa retrospettiva di una rock band, dalla collaborazione interna alle attività nel backstage a quale membro della troupe è stato più produttivo.

8. Lezioni di project management

Questo mezzo retrospettivo monitora e nota le azioni positive del team per ripeterle negli sprint futuri. Oltre a identificare le azioni errate da prevenire, si ottiene chiarezza su come è stato il progetto.

Si concentra sulle lezioni chiave e le documenta per facilitarne la condivisione.

Che si tratti di scrum master come voi o di team di sprint, questo metodo rivela un enorme spazio per l'aggiornamento dei processi.

Inoltre, si può prendere in considerazione l'utilizzo di una strumento di project management per mantenere l'accuratezza e la produttività ai massimi livelli. 📈

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Management-Lessons-Learned-.png Il modello di retrospettiva delle lezioni apprese del Project Management di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle lezioni apprese durante ogni progetto.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-182171588&\_gl=1\*1yw31jo\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di Lezioni apprese sul project management di ClickUp presenta informazioni sugli esiti positivi e sugli insuccessi che hanno influenzato l'esito del progetto. Questo modello di retrospettiva può essere utilizzato anche per:

Notare gli insegnamenti promettenti di ogni progetto passato

Utilizzare strumenti visivi di monitoraggio per controllare lo stato del progetto

Rilevare i problemi in anticipo per evitare interferenze future nel progetto

Documentare i passi falsi per evitare gli stessi errori

9. Tenere, lasciare, iniziare

Questo metodo tiene conto di ciò che si vuole mantenere e scartare, seguito da nuove strade da esplorare. Più che logico, questo processo retrospettivo è intuitivo e comporta cambiamenti che mettono il team di sprint in prima linea.

Elimina ciò che non funziona e combina metodi esistenti con concetti innovativi di project management.

Questa tecnica di valutazione è abbastanza semplice da poter lavorare con il vostro team di sprint preferito strumenti retrospettivi .

10. Retrospettiva sulle barche a vela

Il retrospettiva sulle barche a vela consiste nello stimolare idee e opinioni sullo sprint passato in modo divertente. ⛵️

In questo approccio, i team agili immaginano i membri del loro team come marinai che remano su una barca verso un'isola deserta. L'isola è il vostro obiettivo; il vento rappresenta ciò che vi porta avanti.

Continuando la metafora, l'ancora trattiene la squadra e l'iceberg blocca la strada e crea rischi.

Questo metodo aiuta i team a essere orientati all'obiettivo e a comunicare mantenendo le cose leggere.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUps-Sailboat-template.jpg Il modello di retrospettiva Sailboat di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a visualizzare e gestire un progetto dall'inizio alla fine.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-205380776&\_gl=1\*1smqr2y\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di barca a vela di ClickUp consente di giocare l'intero processo di retrospettiva per il team. Il modello di retrospettiva vi permette di:

Usare spunti visivi per estrarre intuizioni creative dal team

Impostare obiettivi e finalità in base alle capacità del vostro team

Condurre un'analisi completa con la partecipazione di tutti i membri del team

Determinare una mappa per raggiungere i risultati del progetto

11. Retrospettiva di Cupido

Non deve essere sempre tutto incentrato sui risultati e non sull'apprezzamento. Questa idea di retrospettiva privilegia il riconoscimento dei lavori ad alto impatto e ad alto valore rispetto agli aspetti negativi.

Iniziate incoraggiando il vostro team agile a riconoscere come hanno fatto la differenza durante l'ultimo sprint. Poi, esprimete la vostra ammirazione per un attributo specifico di ciascun collega. Fate in modo che il rapporto tra apprezzamento e suggerimenti sia 80:20.

Concludete la sessione chiedendo a tutti cosa è piaciuto dell'ultimo sprint e cosa vorrebbero che il team raggiungesse o acquisisse nel prossimo sprint.

Non dimenticatevi di lavorare con un grafico della velocità dello sprint per stimare la portata degli sprint futuri e tenere il passo con le aspettative degli stakeholder.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/Sprint-Velocity-In-ClickUp.png Sprint Velocity in ClickUp /$$$img/

Migliorate le stime personalizzando l'intervallo di velocità in ClickUp

12. Sprint retrospettivo con brainstorming

Perfetta per il dialogo a flusso libero, questa retrospettiva raccoglie senza sforzo le opinioni collettive dei compagni di squadra per creare una visione unitaria. È possibile monitorare i risultati raggiunti rispetto all'intenzione generale del team e scoprire cosa sta scaricando il morale del team.

Un modello di brainstorm retrospettivo di sprint suddivide l'attività in sei passaggi facili da seguire.

Stabilire gli obiettivi Identificare il tema e l'argomento Creare e assegnare attività rilevanti per l'argomento Raccogliere il feedback Analizzare le opinioni e Creare un piano d'azione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-315.png Il modello Sprint Retrospective Brainstorm di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a riflettere sui risultati ottenuti e sulle sfide da affrontare.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6319870&\_gl=1\*4f4hys\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di retrospettiva di Sprint Brainstorm di ClickUp imposta il team per un miglioramento continuo e un migliore coordinamento del progetto. Questo modello consente di:

Raccogliere i punti di vista di tutti i membri del team all'interno di una singola visualizzazione

Rivelare i colli di bottiglia che influenzano negativamente le prestazioni del team

Usare le notifiche per monitorare le risoluzioni e le modifiche ai processi

Ideare strategie attuabili per migliorare il prossimo sprint del team

13. Pazzo, triste, contento

Si può imparare molto sui progetti incollati studiando gli aspetti emotivi delle opinioni dei dipendenti.

Piuttosto che studiare le loro azioni, studiate come si sono sentiti. Questo di solito rivela i problemi più grandi che hanno stressato il team negli sprint precedenti.

Questa è l'idea della retrospettiva pazza, triste e felice. Qui si chiede ai partecipanti di esprimere cosa li ha fatti sentire frustrati o irritati (arrabbiati), cosa li ha delusi (tristi) e cosa li ha resi felici o orgogliosi (contenti).

14. Retrospettiva asincrona

Come dice il nome, una retrospettiva asincrona solleva il team dal disagio di programmare e interrompere i flussi di lavoro. È l'ideale, soprattutto per i team distribuiti su più fusi orari

Oltre a offrire loro la libertà di rispondere nei propri tempi e spazi, questo metodo evita che le idee individuali siano colorate dalle opinioni dei colleghi.

Questo metodo consente ai dipendenti di partecipare quando lo desiderano. Ad esempio, possono condividere le loro idee in qualsiasi momento durante uno sprint, non solo in una sessione di 10 minuti all'inizio. Dopo che tutti hanno condiviso le loro idee, il team le raggruppa, vota le più importanti e poi elabora un piano d'azione basato su di esse. Funzionalità/funzione Sprints di ClickUp consente di progettare e automatizzare cicli di sprint piccoli e completi, segnando priorità, assegnando sottoattività e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-41.png ClickUp Sprint Piano /$$$img/

Velocizzate il piano degli sprint Agile e spostatevi attraverso le epiche senza sforzo con ClickUp

15. I pirati

Giochi retrospettivi divertenti come questo possono entusiasmare tutto il team. È un'ottima opzione per i Teams che hanno difficoltà con i formati retrospettivi tradizionali, in quanto si può adattare alle esigenze del team.

L'attività è gestita da un "Capitano dei pirati" che assicura che il team rimanga in carreggiata e si diverta. Ecco come funziona.

A ogni membro del team viene consegnata una mappa del tesoro con domande o prompt relativi ai risultati e alle sfide del team I membri del team discutono le loro risposte alle domande e identificano i loro risultati più importanti Il team crea quindi un piano d'azione per mantenere e migliorare questi risultati

16. DAKI

DAKI è l'acronimo di Drop, Add, Keep, and Improve (Lascia, aggiungi, mantieni e migliora). È un modello potente per i team agili che li aiuta a riflettere sul loro lavoro recente e a identificare azioni specifiche da intraprendere per andare avanti.

Ecco come applicarlo al vostro team:

Utilizzate una bacheca digitale, dividetela in quattro colonne ed etichettatele in ordine: Abbandona, Aggiungi, Mantieni e Migliora Specificate le colonne con un argomento se volete centrare il feedback su un determinato processo, strumento o flusso di lavoro Chiedete al team di aggiungere almeno un elemento a ciascuna colonna

È un ottimo modo per acquisire nuove conoscenze facendo sì che il team metta in discussione il valore delle pratiche attuali e le perfezioni.

17. Retrospettiva sui livelli di energia

Questa retrospettiva è un esercizio di riflessione progettato per comprendere gli alti e i bassi del progetto o dell'attività del team. Ha tre componenti fondamentali: Aumento dell'energia, Scarico dell'energia e Mantenimento dell'energia.

**Il team riflette sui momenti che hanno dato loro energia durante il progetto. Potrebbe trattarsi di esiti positivi, collaborazioni positive o esperienze che hanno alimentato il loro entusiasmo

Drenaggio di energia: Identificano le attività o i compiti che prosciugano la loro energia. Potrebbe trattarsi di attività ripetitive, conflitti o esperienze che li hanno esauriti

Identificano le attività o i compiti che prosciugano la loro energia. Potrebbe trattarsi di attività ripetitive, conflitti o esperienze che li hanno esauriti Mantenimento dell'energia: Riflettono sulle attività che mantengono i loro livelli di energia. Potrebbero essere pause, interazioni sociali o esperienze che li hanno aiutati a ricaricarsi

Una volta che li conoscete, determinate quali pratiche o compiti rinnovano il loro barometro energetico.

18. Retrospettiva dell'alpinista

La retrospettiva Mountain Climber è un modello unico per riflettere sul percorso e sullo stato del team. Si tratta di una metaforica scalata di una montagna in cui i membri del team riflettono sulle loro esperienze, sfide e risultati.

Per condurre questa retrospettiva si utilizzano alcuni prompt. Ecco un esempio che potete provare con il vostro team:

Attività cardine: Quali eventi o risultati significativi si sono distinti durante il vostro viaggio?

Quali eventi o risultati significativi si sono distinti durante il vostro viaggio? Ostacoli: Quali sfide avete affrontato e come le avete superate?

Quali sfide avete affrontato e come le avete superate? Preparazione: Quali preparativi o aggiustamenti avete fatto per garantire l'esito positivo?

Utilizzando questo strumento di retrospettiva, il team può acquisire una nuova prospettiva sul proprio percorso, apprezzare le sfide superate e guardare alla prossima fase di scalata.

19. Analisi SWOT

Un classico fin dagli anni '60, un'analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) porta in superficie i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce percepite dal team.

Dal capire cosa alimenta il team a cosa lo fa scendere nella scala della produttività, questa attività è ideale durante gli aggiornamenti di prodotti o servizi

Potete svolgere efficacemente questa attività in sei semplici passaggi.

Iniziate chiedendo ai membri del team di riflettere sullo sprint o sull'evento in corso per identificare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce Lasciate circa 10 minuti a ciascuno per annotare le proprie idee e classificarle nella categoria SWOT appropriata Raggruppare gli elementi correlati e discuterli collettivamente Condurre una sessione di brainstorming per valutare la novità, la fattibilità e l'impatto di queste idee Collaborare alla definizione di passaggi attuabili per lo sprint successivo Concludere votando le azioni più cruciali da implementare in futuro

20. Retrospettiva dei Tre Porcellini

Questa retrospettiva utilizza la classica storia per bambini per analizzare i potenziali rischi del progetto.

Chiedete ai membri del vostro team di scrum di collocare specifici processi aziendali e attività dipartimentali in tre colonne, ognuna delle quali rappresenta un diverso tipo di "casa" costruita dai tre porcellini: paglia, bastoni e mattoni.

La colonna "Casa di paglia" contiene i fattori suscettibili di fallimento

La colonna Casa di bastoni contiene i fattori più forti che richiedono aggiornamenti

La colonna dei mattoni monitora i fattori che funzionano come previsto e che non richiedono modifiche minori o significative

Come gestire le retrospettive

La realizzazione di sessioni retrospettive per i team scrum richiede molto di più che porre domande e standardizzare le opinioni collettive. Anche se abbiamo già analizzato alcune esempi di retrospettiva dello sprint questi suggerimenti vi permetteranno di gestirli in modo efficace.

1. Coltivare spazi sicuri e creativi

Il team potrebbe non esprimere le proprie opinioni per paura di essere etichettato come insensibile o illogico. È vostro dovere:

Creare un ambiente sicuro in cui il team senta di poter esprimere le proprie opinioni

Dare priorità alla sicurezza psicologica

Garantire una zona priva di giudizio

Incoraggiare le opinioni creative attraverso un sistema di ricompense

2. Utilizzare la tecnologia per migliorare il coinvolgimento Strumenti per il piano di sprint e

soluzioni di project management offrono un intervallo di funzionalità di monitoraggio della produttività e di sviluppo delle attività per ridurre i calcoli manuali. È possibile coinvolgere più strumenti tecnologici

Promuovendo bacheche digitali interattive e documenti condivisi

Richiedendo feedback costruttivi in tempo reale con lavagne online

Consolidare automaticamente le opinioni in riepiloghi/riassunti con uno strumento di scrittura IA

Acquistando sottoscrizioni a software di IA

Utilizzando strumenti di rappresentazione visiva per una collaborazione più rapida

3. Avviare discussioni significative

Tenere tutti incollati alla discussione può essere difficile in un'etica del lavoro moderna che promuove il multitasking rapido e il lavoro ibrido. È possibile cambiare questa norma

Sollecitando i membri del team a facilitare le riunioni retrospettive

Accogliendo una nuova prospettiva attraverso temi diversi

Valutando le sfide dal punto di vista dei team leader

Incoraggiando i membri del team ad assumere la titolarità del processo di miglioramento continuo

Alternare domande ludiche e domande specifiche dell'attività

4. Implementare soluzioni attuabili

Concentratevi soprattutto su soluzioni praticabili che mantengano i membri del team proattivi e all'erta. Pensate di incorporare:

Elementi d'azione SMART (Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Limitati nel Tempo)

Definizione delle priorità delle attività tra i diversi dipartimenti

La responsabilità come parte integrante del DNA del team

Cicli di follow-up per monitorare lo stato del progetto

Valutazioni a metà sprint per rivedere le azioni in corso d'opera

Sfruttare idee retrospettive divertenti per un esito positivo nel prossimo sprint ClickUp Agile Project Management e

Piattaforma per lo Sprint Planning semplifica il modo in cui si estraggono informazioni utili sul punto di vista del team sui progetti in fase di sviluppo.

Ancora meglio, i modelli di piano degli sprint di ClickUp semplificano la progettazione degli sprint dei progetti più complicati. Utilizzate diverse idee retrospettive per incoraggiare la collaborazione e le discussioni aperte. Quando fate brainstorming per nuove idee, potete lavorare con lavagne completamente personalizzabili per una maggiore libertà creativa.

Potete anche gestire i flussi di lavoro del vostro team di scrum all'interno di ciascun ciclo di sprint grazie alle straordinarie funzionalità di ClickUp AI per la presa di note automatica e per i briefing e gli ordini del giorno delle riunioni retrospettive supportati dall'IA. Iniziate a usare ClickUp gratis e risparmiate ore altrimenti dedicate ad attività amministrative e di project management. ⏳