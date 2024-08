Retrospettiva del veliero: Per i team di sviluppo software agile

Gran parte del processo di sviluppo agile del software è iterativo. A volte sembra che un progetto non finisca mai! Ma poi il team taglia il traguardo con esito positivo. Invece di passare semplicemente al progetto successivo, la metodologia agile richiede riunioni retrospettive che analizzano ciò che è andato bene e ciò che si dovrebbe cambiare per la prossima volta. Tutto questo serve a perfezionare i flussi di lavoro e i processi per aumentare la coesione del team e la qualità del lavoro.

Come ogni processo di un team agile le retrospettive hanno bisogno di una struttura. Se non l'avete ancora provata, la tecnica della retrospettiva in barca a vela è una vera e propria svolta. Questa tecnica non solo rende le retrospettive più coinvolgenti, ma fornisce anche una chiara metafora visiva per aiutare i team a navigare nelle complessità di un progetto. 🛥️

Sia che siate un Maestro Scrum se siete un team agile, un product owner o un membro di un team agile, le retrospettive in barca a vela vi aiuteranno a identificare i rischi potenziali, a celebrare ciò che è andato bene nell'ultimo sprint e a fissare gli obiettivi per lo sprint successivo. In questa guida spiegheremo cos'è una retrospettiva in barca a vela e offriremo suggerimenti per mettere in pratica le tecniche di retrospettiva in ClickUp.

Che cos'è una Retrospettiva in barca a vela ?

I team di sviluppo software agile utilizzano le retrospettive in barca a vela per riflettere sugli sprint o sulle fasi di progetto passate. Le retrospettive sono il momento finale cerimonia agile project manager supervisionano per migliorare la qualità dei progetti futuri. L'obiettivo di ogni retrospettiva è il miglioramento continuo. Dopo tutto, è più facile Da fare meglio la prossima volta se si sa cosa evitare.

Sebbene siate liberi di utilizzare qualsiasi tecnica di retrospettiva, il metodo della barca a vela è diverso perché utilizza la metafora di una barca a vela in viaggio. È meno secco di altre tecniche di retrospettiva e dà alla vostra Team Scrum un modo divertente per visualizzare lo stato, le sfide e la direzione futura.

In una retrospettiva sulle barche a vela, si immagina il progetto come una barca a vela che si muove verso un obiettivo comune. Durante la sessione, i membri del team usano note adesive per annotare i loro pensieri su ciascun componente della barca a vela, che vengono poi posizionati su una lavagna online e rivisti insieme. Il processo incoraggia il brainstorming e la discussione aperta, che culmina in un elenco di suggerimenti utili per il progetto elementi utili per l'azione per gli sprint futuri.

Le macro delle barche a vela potrebbero essere troppo astratte per alcuni team, ma molti gestori del team apprezzano il fatto che agiscano come un divertente rompighiaccio che allinea il team sulle aree di miglioramento. È molto più divertente che fissare un muro di testo insipido per due ore, no?

Componenti di una Retrospettiva su barca a vela

Una retrospettiva in barca a vela è un'utile agile project management strumento. Poiché utilizza una metafora, è più facile per i team pensare in modo critico agli sprint futuri. Durante una sessione, il team documenterà i propri pensieri su ogni componente della barca a vela, che verrà poi utilizzata per mappare i progetti futuri.

L'obiettivo

La dashboard di ClickUp, altamente personalizzabile, può aiutarvi a suddividere obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto

L'obiettivo di una barca a vela rappresenta la destinazione. Pensate a questo come alla "X" su una mappa dei pirati. Alcuni team la chiamano "l'isola" che la barca a vela vuole raggiungere. L'obiettivo può essere qualsiasi cosa, dalla fine di uno sprint al completamento di una fase importante del progetto. L'importante è scegliere un'attività cardine significativa verso cui il team deve lavorare. 🌻

Il vento (o le vele)

Il vento o le vele simboleggiano le forze positive che avvicinano la barca a vela alla sua destinazione. Include tutti gli esiti positivi, i punti di forza e le buone condizioni che hanno avuto un impatto positivo sull'ultimo sprint o sulla fase del progetto. Potrebbe trattarsi di certificazioni specialistiche, di un aumento dei fondi del dipartimento o della possibilità di esternalizzare parte del carico di lavoro del team.

L'ancora

In una retrospettiva in barca a vela, l'ancora rappresenta le sfide o gli ostacoli che rallentano lo stato del team. Le ancore sono tutto ciò che ostacola lo stato, come problemi di comunicazione o limiti di risorse.

Le rocce

Gli scogli sono rischi potenziali o sfide prevedibili sul percorso della barca a vela. Mentre le ancore sono considerate al passato, gli scogli guardano al futuro e richiedono al team di pianificare in modo proattivo i problemi noti. L'obiettivo è ridurre al minimo il loro impatto sullo sprint successivo. Gli scogli possono includere cambiamenti normativi o limiti continui alle risorse.

Il sole

Infine, il sole rappresenta gli oggetti del team al di là dell'obiettivo primario. Questo elemento aggiunge un livello di motivazione e ispirazione, concentrandosi sugli obiettivi e sulla visione a lungo termine del team. L'obiettivo è identificare gli aspetti positivi del progetto, come il miglioramento del prodotto o il feedback positivo dei clienti. È importante concludere con questa nota, in modo che il team possa visualizzare il valore del proprio lavoro.

Esecuzione di una Retrospettiva in barca a vela

Il modello ClickUp Sailboat è una strategia retrospettiva che aiuta il team a identificare i fattori che hanno influenzato l'obiettivo dello sprint, come le sfide incontrate, i rischi futuri previsti e le motivazioni

Siete pronti a eseguire una retrospettiva in barca a vela con tutto il vostro team? La buona notizia è che non dovete creare le immagini da soli. Siamo il software di project management preferito al mondo, ma ClickUp include anche centinaia di modelli gratis per tutto ciò che vi serve, comprese le retrospettive agili.

È sufficiente richiamare il Modello di barca a vela ClickUp durante la riunione del team e si parte. Iniziate invitando tutti i dipendenti alla riunione retrospettiva ed eseguite insieme questo processo:

Stabilite gli obiettivi: Decidete una destinazione o un'attività cardine specifica. Se siete già impostati in ClickUp, probabilmente questo obiettivo proviene dal vostroObiettivi di ClickUp2. Raccogliere i rifornimenti: Ogni barca ha bisogno di rifornimenti prima di un lungo viaggio, giusto? In questa fase, si chatta sulle risorse e le forniture necessarie per supportare il proprio obiettivo. Tra queste potrebbero esserci il personale, le licenze software e altre attrezzature necessarie Controllare il tempo: Ci si può aspettare un mare calmo o acque tempestose e insidiose? Questa fase del retro della barca a vela esamina i potenziali problemi in cantiere. Il modello ClickUp Sailboat si integra con il vostro sito webVisualizzazione del calendario di ClickUp per fornire una rapida istantanea del viaggio e pianificare di conseguenza Costruire una roadmap: Obiettivi e calendario alla mano, è il momento di costruire una roadmap con il vostro team. In questo passaggio, deciderete le sequenze temporali e le visualizzerete con strumenti come il fileVista Gantt di ClickUp5. Preparare la barca: Qualsiasi imbarcazione degna di essere navigata ha bisogno di un'ispezione approfondita prima di salpare. In questa fase del retro della barca a vela, si mappano le attività, gli assegnatari e qualsiasi altro elemento essenziale per supportare il prossimo sprint Salpare: Finalmente il team è pronto per il prossimo grande viaggio. In questa fase, i project manager continuano a perfezionare i progetti, le attività, i documenti e i flussi di lavoro per ottenere risultati migliori

In definitiva, questa divertente metafora vi aiuterà a organizzarvi, a pianificare i problemi futuri e a concordare una visione condivisa. Poiché questo modello di retrospettiva in barca a vela aiuta a riunire tutti i lavori in un'unica piattaforma dinamica, l'implementazione della retrospettiva in barca a vela è facile come pochi clic. 🚣‍♀️

Il concetto di Retrospettiva a vele spiegate Nel quadro di Scrum

La retrospettiva in barca a vela sembra molto più divertente di una tipica retrospettiva in barca a vela retrospettiva sprint sessione di brainstorming, ma come si inserisce nel quadro di Scrum?

Potrebbe essere più creativa di altre retrospettive, ma l'approccio della barca a vela si allinea bene con i principi di Scrum perché è..:

Adattabile: Le retrospettive in barca a vela incoraggiano i team a riflettere sulle prestazioni passate (vento e ancore) e ad anticipare le sfide future (scogli), il che è essenziale per la natura sempre adattabile di ScrumScrum project management* **Questa tecnica retrospettiva promuove una comunicazione aperta, perché tutti i membri del team possono dire la loro su ciò che ha ostacolato il team e su ciò che è andato bene. Si adatta perfettamente all'enfasi posta da Scrum sul forte lavoro di squadra

Le retrospettive in barca a vela incoraggiano i team a riflettere sulle prestazioni passate (vento e ancore) e ad anticipare le sfide future (scogli), il che è essenziale per la natura sempre adattabile di ScrumScrum project management* **Questa tecnica retrospettiva promuove una comunicazione aperta, perché tutti i membri del team possono dire la loro su ciò che ha ostacolato il team e su ciò che è andato bene. Si adatta perfettamente all'enfasi posta da Scrum sul forte lavoro di squadra **Orientamento all'obiettivo: la focalizzazione su un obiettivo comune (o sulla destinazione, se seguiamo la metafora della barca a vela) si adatta alla focalizzazione di Scrum sulla fornitura di valore e sulla riunione degli obiettivi di sprint

Fortunatamente, il processo di retrocessione della barca a vela non è molto diverso se si segue il framework Scrum:

Condurre una revisione dello sprint: Esaminare i risultati e le attività di revisione dello sprintrisultati dell'ultimo sprint con il team Condurre la retrospettiva in barca a vela: Visualizzare l'intero progetto con l'interfacciaModello di ClickUp Sailboat. Chiedete al team di scrivere i propri pensieri su note adesive per il vento, l'ancora, le rocce e il sole. Rivedete tutto insieme per riepilogare le chiavi di lettura e le lezioni apprese Determinare elementi di azione : Mobilitate le vostre intuizioni decidendo gli elementi di azione alla fine della riunione. Inserite gli elementi d'azione in ClickUp con assegnatari, note e date di scadenza per mantenere il prossimo sprint in carreggiata

Retrospettiva a vele spiegate vs. Altre Retrospettive

Le retrospettive in barca a vela sono un modo divertente e metaforico di Da fare l'autopsia del progetto, ma di certo non sono l'unico modo per esaminare lo stato del progetto. È uno dei tanti potenziali formati per le retrospettive di sprint ognuno con un approccio diverso:

**Una retrospettiva a stella marina classifica i feedback in cinque categorie: Iniziare, Interrompere, Continuare, Più di e Meno di. Si tratta di un'ampia struttura per categorizzare i feedback del team, dei clienti e di altri stakeholder, che può essere utile. Tuttavia, la barca a vela è un approccio più visivo e metaforico, che rende più facile per il team impegnarsi nella retrospettiva

**Le 4 L stanno per Liked, Learned, Lacked e Longed For. Come la barca a vela, si concentra sui sentimenti e sulle esperienze individuali. Tuttavia, una barca a vela è più utile perché considera anche i fattori esterni (vento e ancora) che influenzano il team, fornendo una visualizzazione più olistica dell'ambiente del progetto

Barca a vela vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad è una retrospettiva più incentrata sulle emozioni, che elenca i sentimenti dei membri del team riguardo a un progetto. La retrospettiva in barca a vela fa conto delle emozioni, ma si concentra principalmente sui fattori che influenzano lo stato del progetto e i rischi futuri. È più incentrata sull'aspetto aziendale che non, ad esempio, sul fatto che qualcuno si senta triste per la fine del progetto

Perché i project manager scelgono la retrospettiva in barca a vela

Il giusto approccio retrospettivo dipende dagli obiettivi e dalla cultura aziendale. Tuttavia, un numero sempre maggiore di project manager si sta orientando verso le retrospettive in barca a vela perché sono:

Altamente visive: La metafora della barca a vela è facile da capire e promuove un maggiore coinvolgimento e una migliore partecipazione

La metafora della barca a vela è facile da capire e promuove un maggiore coinvolgimento e una migliore partecipazione Completa: Ci piace la retrospettiva in barca a vela perché, a differenza di altre tecniche di retrospettiva, offre una visualizzazione più olistica dei progetti e fornisce un'analisi più completa

Ci piace la retrospettiva in barca a vela perché, a differenza di altre tecniche di retrospettiva, offre una visualizzazione più olistica dei progetti e fornisce un'analisi più completa **La maggior parte dei dipendenti trova l'approccio metaforico e divertente meno intimidatorio di altre metodologie retrospettive. In pratica, questo rende le persone più propense a condividere sfide e rischi che altrimenti non avrebbero condiviso

Non è necessario far parte di un team di sviluppo software di una grande azienda per fare una retrospettiva in barca a vela. Questa tecnica si adatta a team di varie dimensioni e reparti, rendendola uno strumento utile per qualsiasi aziendateam agile ## Retrospettive in barca a vela in pratica

A questo punto sappiamo cos'è una retrospettiva in barca a vela e come eseguirne una per il vostro team. Ma Da fare per mettere in pratica quanto appreso nella retrospettiva in barca a vela? Seguite questi consigli per tradurre le intuizioni della retrospettiva in risultati aziendali tangibili.

Educare il team

Il vostro team potrebbe dire "Eh?" se entrate nella stanza con un grande grafico con una barca a vela. Informate il team sul metodo della retrospettiva in barca a vela prima della riunione. Spiegate sempre la metafora all'inizio della sessione, anche se avete già fatto retrospettive in barca a vela. Non tutti ammetteranno di non sapere cosa sta succedendo, quindi un piccolo aggiornamento fa miracoli per la comprensione e la partecipazione.

Creare un ambiente confortevole

Volete incoraggiare un feedback onesto e utile, ma le persone non condivideranno i loro sentimenti onesti se si sentono a disagio. Create un'atmosfera sicura e aperta in cui i membri del team si sentano a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri. Se avete ancora difficoltà a raccogliere un feedback sincero, date al team l'opzione di condividere un feedback anonimo.

Accogliere gli aiuti visivi

Pianificate e organizzate la retrospettiva della vostra barca a vela con le mappe mentali di ClickUp, per avere un'idea visiva di massima

Le retrospettive sulle barche a vela sono altamente visive, quindi è necessario un qualche tipo di supporto visivo per la riunione. Che si tratti di una lavagna online o di una mappa mentale, è necessario un supporto visivo mappe mentali digitali in ClickUp hanno una chiara rappresentazione della barca a vela, del vento, delle ancore, delle rocce e del sole.

Gestire il tempo con attenzione

Le retrospettive possono andare rapidamente fuori strada se non si tiene d'occhio l'orologio. Onorate il tempo di tutti creando un programma di massima per la riunione, in cui si stabilisce di cosa si discuterà e quando. Se il team ha l'abitudine di sforare i tempi, assegnate un cronometrista ufficiale e un facilitatore della riunione per mantenere tutti in attività. ⏱️

Focalizzarsi sui risultati e sui passaggi successivi

Trasformate le vostre retrospettive in attività con assegnatario e data di scadenza in pochi clic su ClickUp

Altre retrospettive, come Mad Sad Glad, si concentrano troppo sui sentimenti. Le emozioni sono un tipo di feedback utile, ma non sono molto efficaci. La retrospettiva in barca a vela è utile perché enfatizza ciò che è andato bene, ma anche ciò che si potrebbe fare in modo diverso la prossima volta. Invece di concentrarsi troppo sulle valutazioni soggettive, concentratevi sui risultati desiderati e sui passaggi necessari per raggiungerli. Questo si tradurrà in un cambiamento tangibile che migliorerà la qualità dei progetti futuri.

Eseguire riunioni retrospettive in barca a vela migliori in ClickUp

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Le cronologie di navigazione sono utili per capire l'opinione del team sui progetti passati e per aiutarlo a progredire negli sprint futuri. Se ben eseguite, aiutano a identificare i rischi, a eliminare i colli di bottiglia futuri e a fornire obiettivi chiari per il prossimo grande progetto.

C'è solo un piccolo problema: la maggior parte delle sessioni retrospettive avviene indipendentemente dalle attività, dalle relazioni e dalle chat. Questo richiede di sfogliare più volte strumento di project management e questo crea confusione.

