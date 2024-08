Il quadro delle cinque forze di Porter’: Come usarlo per costruire una strategia competitiva

Avrete probabilmente sentito parlare della ricerca di un " oceano blu un mercato in cui si può essere l'unico operatore. In realtà, però, la concorrenza è inevitabile e accettarla può portare molti vantaggi alla vostra azienda.

La concorrenza è la forza trainante della crescita e dell'innovazione, favorisce il miglioramento continuo e promuove la responsabilità e l'efficienza. Tuttavia, per distinguersi dalla massa, è necessario innanzitutto comprendere correttamente il proprio mercato e le dinamiche competitive che lo formano. Ecco il quadro delle Cinque Forze di Porter.

Creato nel 1979 dal professore della Business School di Harvard Michael E. Porter (noto anche per aver inventato analisi della catena del valore ), questo modello analitico ha cambiato il modo in cui le aziende pensano alla concorrenza e al piano. Non si tratta solo di guardare ai rivali, ma di considerare il quadro generale, compresi i fornitori, i clienti, i concorrenti nuovi e potenziali e i prodotti alternativi.

In questo articolo, illustreremo in dettaglio il quadro delle Cinque Forze di Porter, delineandone i componenti essenziali e le chiavi di forza e di svantaggio. Vi mostreremo inoltre come implementare il modello utilizzando ClickUp , una piattaforma di project management e produttività di prim'ordine.

Che cos'è il Quadro delle Cinque Forze di Porter?

Il Quadro delle Cinque Forze di Porter è uno strumento aziendale utilizzato per comprendere le dinamiche competitive di un settore.

Prima della creazione di questo modello, le aziende si erano concentrate principalmente sui fattori interni e sulla concorrenza diretta. Tuttavia, Porter ha messo in discussione questa prospettiva e ha introdotto un approccio olistico alla comprensione del panorama competitivo di un settore. Ha fatto luce su come le forze competitive esterne possano avere un impatto significativo sulla redditività e sulla posizione di mercato di un'azienda.

Porter ha individuato i seguenti cinque fattori o forze chiave che formano la concorrenza:

Il potere dei fornitori Il potere degli acquirenti La minaccia di nuovi operatori La minaccia di prodotti o servizi sostitutivi L'intensità della rivalità tra i concorrenti esistenti

In altre parole, anche se pensate di conoscere bene i vostri attuali concorrenti, non siate troppo fiduciosi di poterli tenere sotto controllo. Un nuovo servizio digitale o un'altra innovazione può colpire la vostra azienda quando meno ve lo aspettate e cancellare il vostro vantaggio competitivo.

Le Cinque Forze di Porter e l'analisi SWOT

Sebbene le Cinque Forze di Porter e Analisi SWOT possono sembrare simili, ma servono a scopi diversi in piano strategico .

Le Cinque Forze di Porter aiutano a capire la competitività del settore. Esamina i fattori esterni per valutare l'intensità della concorrenza e la redditività del mercato.

L'analisi SWOT offre invece una prospettiva più ampia. Guarda all'interno e all'esterno, identificando i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce della vostra azienda.

Supponiamo che vogliate aprire una nuova caffetteria nel quartiere. Il modello delle Cinque Forze di Porter prevede:

Analizzare il numero e l'influenza delle caffetterie esistenti (rivalità tra concorrenti diretti)

La disponibilità e l'influenza dei fornitori di caffè in grani e di attrezzature (potere contrattuale dei fornitori)

La capacità dei personalizzati di scegliere tra caffetterie concorrenti (potere contrattuale degli acquirenti)

Il potenziale di apertura di nuove caffetterie nelle vicinanze (la minaccia di nuovi operatori)

La possibilità che i personalizzati passino a bar con tè o succhi di frutta (minaccia dei sostituti)

Questa analisi vi aiuta a capire quanto sia competitivo il mercato locale del caffè e se entrare in questo mercato sia una buona idea. ☕

Continuando con l'esempio della caffetteria, un'analisi SWOT esaminerebbe i punti di forza e di debolezza interni, nonché le opportunità e le minacce esterne:

I punti di forza potrebbero essere l'esperienza nel settore dell'ospitalità o una miscela di caffè unica nel suo genere

Gli spazi deboli potrebbero essere il limite dei fondi per il marketing o la mancanza di spazi per il parcheggio

Opportunità: il crescente interesse per il caffè speciale tra gli abitanti del luogo

Le minacce potrebbero essere l'apertura di una nuova catena di caffetterie nelle vicinanze

Quindi, mentre le Cinque Forze di Porter vi spingono a stare davanti alla concorrenza, l'analisi SWOT vi aiuta a massimizzare i vostri punti di forza, a correggere le debolezze, a cogliere le opportunità e ad affrontare le minacce.

Lettura bonus: Utilizzate il ClickUp Modello di analisi SWOT per valutare i punti di forza e di debolezza interni della vostra azienda, identificare le opportunità e le minacce esterne e sviluppare strategie per un esito positivo!

Elencate i punti critici della vostra strategia attraverso il modello gratuito di analisi SWOT di ClickUp

Comprendere le Cinque Forze di Porter

Le Cinque Forze di Porter articolo del 1979 inizia con un'affermazione semplice ma potente:

l'essenza della formulazione di una strategia è affrontare la concorrenza".

Tuttavia, ciò che segue nella frase successiva è ancora più d'impatto:

è facile visualizzare la concorrenza in modo troppo limitato e pessimistico

Invece di pensare alla concorrenza come a una semplice competizione tra rivali esistenti, Porter introduce quattro aspetti aggiuntivi da considerare: il potere dei fornitori e degli acquirenti, la possibilità che nuovi concorrenti entrino nel mercato e la minaccia rappresentata da prodotti o servizi alternativi. Esaminiamo da vicino ciascuno dei cinque fattori chiave che influenzano la concorrenza.

Forza 1: rivalità competitiva

Secondo il quadro delle Cinque Forze di Porter, la rivalità competitiva è un fattore chiave, anche se non l'unico, che influenza la concorrenza all'interno di un mercato. Esamina l'intensità della concorrenza tra i rivali diretti del mercato.

Per determinare il livello di concorrenza nel vostro settore, considerate innanzitutto il numero e la forza relativa dei concorrenti diretti. Poi, si pensi alla velocità di crescita del settore, al costo dell'uscita dal mercato e a quanto spendono le altre aziende in pubblicità.

Se un mercato è altamente competitivo, ci si può aspettare guerre sui prezzi, lunghi periodi senza profitti e tattiche di marketing troppo aggressive. D'altro canto, un mercato a bassa concorrenza offre opportunità di crescita e profitti più elevati.

Per affrontare questi problemi, dovete capire cosa rende speciale il vostro prodotto ed elaborare un piano per distinguervi dalla massa. Ad esempio, se vendete cioccolatini fatti a mano in un mercato pieno di grandi marchi, potreste concentrarvi sull'uso di ingredienti biologici o sull'offerta di sapori unici per attirare i clienti. 🍫

Lettura bonus: Tenere sotto controllo i concorrenti ' con le attività e le produttività dei vostri concorrenti con l'applicazione Modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp .

Con il modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp, potete monitorare le attività e le prestazioni dei vostri concorrenti con facilità.

Forza 2: minaccia di nuovi concorrenti

La forza della minaccia di nuovi concorrenti esamina la probabilità che nuovi concorrenti entrino nel vostro mercato o settore. Basse barriere alla voce e fedeltà al marchio, combinate con un facile accesso ai canali di distribuzione, risultano in genere in un mercato altamente competitivo.

Ecco alcuni altri fattori da considerare quando si valuta la minaccia di nuovi concorrenti:

Requisiti di capitale : Gli elevati costi di avviamento scoraggiano i nuovi operatori

: Gli elevati costi di avviamento scoraggiano i nuovi operatori Regolamenti governativi : Regolamenti severi possono limitare l'ingresso di nuove voci

: Regolamenti severi possono limitare l'ingresso di nuove voci Economie di scala: Le aziende consolidate possono produrre in modo più efficiente e mantenere prezzi più bassi

Forza 3: potere contrattuale dei fornitori

Il potere contrattuale dei fornitori si riferisce alla capacità di terzi, come i venditori e i provider, di influire sulla vostra posizione competitiva e sulla vostra redditività.

Questo potere è amplificato quando ci sono pochi fornitori e nessun sostituto o nel caso di prodotti e materiali di fornitura unici. Quando i fornitori hanno un notevole potere contrattuale, possono influenzare in modo significativo i prezzi, la qualità e la disponibilità dei prodotti e le condizioni di vendita. Per attenuare questo fattore, cercate di **diversificare la vostra base di fornitori o di creare soluzioni alternative

Immaginate un piccolo panificio che si affida a un unico fornitore di farina di grano. Se questo fornitore dovesse aumentare i prezzi o scendere a compromessi sulla qualità, i profitti del panificio ne risentirebbero. Per gestire questo rischio e tenere sotto controllo il potere contrattuale del fornitore, il panificio potrebbe lavorare con più fornitori di farina o sperimentare ingredienti alternativi come la farina di segale o di mais. 🥐

Forza 4: potere contrattuale degli acquirenti

Il potere contrattuale degli acquirenti si riferisce alla capacità dei vostri clienti di chiedere prezzi più bassi e una maggiore qualità di beni e servizi. La comprensione di questa forza vi aiuta a innovare il vostro portfolio prodotti per aumentare la fedeltà dei clienti, ridurre il loro potere negoziale e mantenere un vantaggio competitivo.

Il potere negoziale degli acquirenti dipende dai seguenti fattori:

Dimensione e concentrazione degli acquirenti : Gli acquirenti più grandi e più concentrati hanno una maggiore influenza sui prezzi

: Gli acquirenti più grandi e più concentrati hanno una maggiore influenza sui prezzi Disponibilità di alternative : Se sono disponibili molti prodotti simili, gli acquirenti possono facilmente cambiare, il che aumenta il loro potere contrattuale

: Se sono disponibili molti prodotti simili, gli acquirenti possono facilmente cambiare, il che aumenta il loro potere contrattuale Sensibilità al prezzo dell'acquirente : Una maggiore sensibilità significa maggiore potere per gli acquirenti

: Una maggiore sensibilità significa maggiore potere per gli acquirenti Significatività del prodotto : Se il prodotto è cruciale per gli acquirenti, il loro potere diminuisce

: Se il prodotto è cruciale per gli acquirenti, il loro potere diminuisce Costo di cambiamento: I costi di cambiamento più bassi amplificano il potere degli acquirenti

Forza 5: Minaccia di beni sostitutivi

La minaccia di beni sostitutivi misura la probabilità che la produttività passi dal vostro prodotto a un'alternativa che ha lo stesso scopo o offre gli stessi vantaggi.

Se i prodotti sostitutivi sono facilmente disponibili e hanno prezzi interessanti, la vostra posizione competitiva si indebolisce. Per mitigare questa forza, dovete innovare, diversificare le vostre offerte e coltivare la fedeltà al marchio. Tenete d'occhio le ultime tendenze e i progressi tecnologici, perché possono creare nuovi sostituti.

Considerate un'azienda che produce lampadine tradizionali a incandescenza. Con l'avvento della tecnologia LED, che offre alternative efficienti dal punto di vista energetico, i consumatori potrebbero passare alle nuove lampadine LED.

L'azienda produttrice di lampadine potrebbe rispondere investendo nella ricerca per sviluppare una propria linea di lampadine a LED. Potrebbe anche concentrarsi sulla promozione di funzionalità/funzione uniche delle sue lampadine a incandescenza, come l'atmosfera di luce calda o il design retrò, per mantenere la fedeltà dei clienti e differenziarsi dai concorrenti LED. 💡

Come implementare il Quadro delle Cinque Forze di Porter

Dal suo articolo del 1979 sulla Harvard Business Review che introduceva il concetto delle cinque forze, Porter ha scritto diversi libri che ampliano il suo modello, in particolare On Competition. In questo libro, Porter illustra cinque semplici passaggi da seguire per un'analisi approfondita della concorrenza analisi del settore :

Iniziate a definire chiaramente il settore per focalizzare l'analisi delle cinque forze Identificare i principali attori del settore e classificarli in base a criteri rilevanti Analizzare il vantaggio competitivo dell'azienda e del settore per sviluppare tattiche vincenti Analizzare la struttura complessiva del settore, concentrandosi sui fattori che influenzano la redditività del settore Dopo aver completato i passaggi sopra descritti, condurre un'analisi dettagliata delle cinque forze competitive, considerandone l'impatto e i potenziali cambiamenti Identificare gli aspetti della struttura del settore che potrebbero essere influenzati dai concorrenti, dai nuovi operatori o dalla vostra azienda, concentrandosi su ciò che può essere modificato

Vediamo come condurre questa analisi e creare strategie per superare la concorrenza del settore utilizzando ClickUp, la piattaforma leader nel project management e nella produttività.

Modello delle 5 forze di Porter

Comprendere e affrontare le sfide di un ambiente competitivo è molto più gestibile con un modello di modello per l'implementazione del quadro delle Cinque Forze di Porter . Raccomandiamo in particolare il Modello delle 5 forze di Porter di ClickUp .

Per le aziende che cercano di migliorare la comprensione del settore e la formulazione di strategie d'impatto, questo modello dinamico e di facile utilizzo si rivela una risorsa inestimabile

Questo modello è uno strumento prezioso che vi permette di fare luce sulle minacce incombenti e di documentare la dimensione e l'influenza relativa dei vostri rivali diretti, fornitori e acquirenti. Vi fornisce un lavagna online di facile utilizzo con varie funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale. Il modello consente di visualizzare le cinque forze di Porter utilizzando cinque cerchi con codice colore:

Rivalità competitiva 🔴

Potere dell'acquirente 🟢

Minaccia di nuovi entranti 🟣

Minaccia di sostituti 🔵

Potere dei fornitori 🟠

Ogni sezione aiuta a valutare le forze competitive, chiarendo il loro impatto sulla vostra azienda. È anche possibile valutare l'intensità di ciascuna forza come rischio basso, medio o alto, aggiungendo profondità alla vostra analisi.

I manager trovano questo quadro già pronto particolarmente utile per identificare le opportunità e le minacce del mercato, per mantenere o aumentare la quota di mercato e la redditività, per posizionare i prodotti per un esito positivo a lungo termine e per condurre analisi dei gap per migliorare i processi.

Ideare, creare e collaborare con i membri del team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Se trovate il modello delle Cinque Forze di Porter di ClickUp e altri modelli Modelli basati sulla lavagna online troppo limitanti, si può sempre partire da zero e costruirne di propri ClickUp Lavagna online .

Utilizzate queste infinite tele digitali per fare brainstorming con il vostro team e determinare in modo collaborativo le cinque forze che danno forma al vostro panorama competitivo. Potete usare ogni tipo di forma e oggetto per rappresentare le vostre idee migliori e tracciare connessioni tra di esse.

Inoltre, è possibile trasformare qualsiasi elemento della lavagna online in un'attività con un solo clic, colmando così il divario tra ideazione ed esecuzione. Questa funzione vi aiuta non solo a identificare e visualizzare le cinque forze del vostro settore, ma anche a sviluppare strategie per ottenere e mantenere un vantaggio competitivo.

Nelle mappe mentali di ClickUp è possibile riorganizzare facilmente i nodi in base alla loro struttura gerarchica Mappe mentali di ClickUp è un altro strumento eccellente per condurre l'analisi delle Cinque Forze di Porter. Il mappa mentale questa tecnica consente di mappare e disegnare facilmente le connessioni tra le forze del proprio settore, utilizzando nodi trascinabili.

Applicazione delle Cinque Forze di Porter in diversi settori industriali

Le aziende che operano in settori competitivi con intervalli che vanno dal sviluppo di software e marketing a costruzione e assistenza sanitaria possono tutti utilizzare il modello delle Cinque Forze di Porter per comprendere problemi specifici e creare strategie vincenti nei rispettivi mercati.

Analizzando sistematicamente ciascuna delle cinque forze, le aziende possono valutare la fattibilità dell'ingresso in nuovi mercati, dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi o della formazione di alleanze strategiche.

Possono anche determinare il livello di minaccia rappresentato dai nuovi operatori di mercato, dai rivali esistenti o dai prodotti sostitutivi, e creare le strategie adeguate differenziazione della produttività , l'innovazione e le strategie di posizione.

Illustriamo il processo e i vantaggi dell'applicazione del modello delle Cinque Forze di Porter con un esempio specifico e reale.

Esempio di settore immobiliare

Se gestite un'azienda immobiliare società immobiliare per iniziare ad applicare le Cinque Forze di Porter, occorre definire esattamente il "settore" o la nicchia che si desidera analizzare. Ad esempio, si potrebbe costruire e vendere condomini di lusso a New York. 🏗️

Iniziate a identificare e a contare i protagonisti che si occupano di proprietà immobiliari di fascia alta a New York e dintorni. Da fare, ci si rende conto che la rivalità competitiva in questo settore è viva e vegeta. Inoltre, il potere di contrattazione degli acquirenti sembra essere piuttosto alto al momento, dato che ci sono più condomini di lusso che persone che cercano di acquistarli.

Inoltre, considerando il tempo necessario per ottenere i materiali per la costruzione dei condomini e la relativa scarsità di lavoratori edili, anche il potere contrattuale dei fornitori si colloca all'estremità superiore dello spettro.

D'altra parte, non è facile costruire e vendere immobili di fascia alta a New York: per prosperare in questo campo è necessario avere esperienza nel trattare con le autorità di regolamentazione e una reputazione e un curriculum stellari. Allo stesso modo, non esiste un'alternativa realistica per chi cerca un appartamento di lusso a New York, il che rende la minaccia di sostituti estremamente bassa.

Il risultato dell'analisi: È probabile che non sia una buona idea avventurarsi nel settore aziendale della costruzione e della vendita di immobili di fascia alta a NYC senza una precedente esperienza o reputazione. Le barriere alla voce sono elevate e la nicchia è dominata da pochi operatori consolidati.

Le cinque forze di Porter: Punti di forza e limiti

Il modello delle Cinque Forze di Porter è uno strumento strategico progettato per fornire una visione analitica e chiara del panorama competitivo. Tuttavia, non è privo di limiti e svantaggi, come si può vedere nella tabella seguente: 👇

Applicare il Quadro delle Cinque Forze di Porter con ClickUp

Il modello delle Cinque Forze di Porter vi aiuta a capire meglio la concorrenza e vi guida su dove concentrare i vostri lavori richiesti e gli investimenti per una crescita sostenuta. Studiando il funzionamento della catena di fornitura e investendo in ricerca e sviluppo, potete trovare il modo di distinguervi dai concorrenti.

Con il suo modelli pratici e strumenti di collaborazione come lavagne online e mappe mentali, ClickUp semplifica il processo di applicazione del modello delle Cinque Forze di Porter per le aziende di qualsiasi dimensione e settore. Iscriviti per vedere la piattaforma in azione: è gratis.