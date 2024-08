Esempi di candore radicale: Come la fiducia e la comunicazione aperta possono trasformare il lavoro

In qualità di capo, il vostro compito è quello di garantire che il lavoro si svolga secondo i piani. Dovete anche prendervi cura dei vostri dipendenti. Da fare per trovare un equilibrio tra queste due nozioni spesso in conflitto? ⚖️

Ecco cosa dice il libro Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity cerca di trovare una soluzione. È stato scritto da Kim Scott, che è stata CEO coach di aziende famose come Dropbox e Twitter.

La franchezza radicale è uno stile di comunicazione che combina l'essere compassionevoli e diretti. Mira a migliorare la cultura del lavoro e ad aiutare i leader a liberarsi dagli schemi tossici che ostacolano lo stato dei loro team.

In questo articolo descriveremo i concetti chiave del libro, esplorando il loro impatto sul luogo di lavoro. **Condivideremo anche alcuni esempi reali di radical candor e daremo consigli per implementare la saggezza nel vostro ruolo di leader

Il concetto di sincerità radicale

Via: Candore radicale Per aiutarci a comprendere il concetto di sincerità radicale, Kim Scott ha progettato una matrice 2×2. I due assi della matrice sono:

**Questo tratto è alla base della decenza umana di base. Si basa sulla comprensione, sul riconoscimento e sul valore delle altre persone e dei loro sentimenti Sfiducia diretta: Questa caratteristica consente a una persona di fornire un feedback onesto agli altri, essendo il più diretto e specifico possibile

Di seguito esploreremo ciascuno dei quattro quadranti della matrice.

1. Insincerità manipolativa

L'insincerità manipolativa è il meno desiderabile dei quattro quadranti. Implica una comunicazione disonesta - lusingare le persone in faccia e parlare male alle loro spalle. Questo tipo di comportamento spesso deriva dal desiderio di vincere la gara di popolarità o di ottenere un vantaggio politico. In ogni caso, è tossico e rappresenta la fine di una sana cultura del lavoro. ☠️

2. Aggressività odiosa

Alcuni leader si concentrano solo sui risultati senza considerare che stanno parlando a un essere umano vivo. Questi leader mostrano ciò che l'autore del libro chiama "aggressività antipatica" o "pugnalata frontale". **Questo comportamento si basa su un'onestà brutale che non mostra alcun segno di compassione e che, in ultima analisi, non è di alcun aiuto

3. Empatia rovinosa

Dall'altra parte della matrice, c'è l'empatia rovinosa. Questo comportamento sacrifica l'onestà per la cordialità. Spesso risulta dalla paura di ferire i sentimenti di qualcuno o dal desiderio di essere considerato un "buon capo" **Sebbene sia confortante, questo comportamento ostacola la capacità delle persone di crescere e sviluppare le proprie capacità. 🛑

4. Candore radicale

Se si combinano la cura personale e la sfida diretta, si ottiene il candore radicale. La parola radicale significa profondo, che colpisce la natura fondamentale di qualcosa, mentre candore è un'altra parola che significa onestà.

L'autrice descrive il candore radicale come un feedback gentile, chiaro, specifico e sincero e sottolinea che sfidare le persone è un modo eccellente per dimostrare che si tiene a loro. 🙏

L'impatto del candore radicale sulla cultura dell'ambiente di lavoro

La sincerità radicale ha il potenziale per trasformare la cultura di un'azienda e, di conseguenza, i suoi risultati. Ecco alcuni vantaggi che potete aspettarvi dopo il passaggio a questo modello di comunicazione:

Relazioni più solide: Favorisce una comunicazione aperta e crea fiducia tra membri del team e capi. Le persone si sentono più a loro agio ad aprirsi e più impegnate con l'azienda

Favorisce una comunicazione aperta e crea fiducia tra membri del team e capi. Le persone si sentono più a loro agio ad aprirsi e più impegnate con l'azienda Orientamento alla crescita: Distoglie l'attenzione dal dito puntato o dalle coccole e la indirizza verso la crescita, che è nell'interesse di tutti. Incoraggia le persone a dare e ricevere feedback costruttivi

Distoglie l'attenzione dal dito puntato o dalle coccole e la indirizza verso la crescita, che è nell'interesse di tutti. Incoraggia le persone a dare e ricevere feedback costruttivi Miglioramento delle prestazioni: Una cultura basata su un'attenzione genuina e una comunicazione onesta consente a individui, team, reparti e aziende di prosperare

Suggerimento: Gli strumenti giusti rendono più facile una comunicazione efficiente e il miglioramento delle prestazioni.

ClickUp

è una piattaforma di project management all-in-one che automatizza le attività manuali, aumenta la visibilità del lavoro e favorisce un lavoro di squadra trasparente ed efficace.

Collaborare a qualsiasi lavoro è più semplice con ClickUp

Di seguito, condivideremo due storie di vita reale con Radical Candor per dimostrare la sua influenza su individui e aziende.

L'impatto personale di Radical Candor: La storia di Joe

Joe Dunn, un evangelista, ha condiviso la sua storia

di quando era un giovane project manager. Come molti fanno, stava discutendo con l'architetto del software in merito a un'attività: l'architetto voleva che fosse fatta lentamente e deliberatamente, mentre Joe voleva che fosse consegnata il prima possibile. Dopo un po' di tempo di sessione, l'architetto del software se ne andò. Joe era sicuro di aver dimostrato il suo punto di vista e di aver ottenuto ciò che voleva, finché non si trovò di fronte il suo capo, Jim, che aveva ascoltato l'argomento.

Invece di lodare la sua fiducia e la sua perseveranza, come Joe si aspettava, Jim condannò il suo approccio. Spiegò che anche se Joe riusciva a terminare le cose, lo faceva comportandosi come un bullo e gli disse chiaramente che doveva abbandonare questo approccio. 💢

Jim aveva già aiutato Joe nel momento del bisogno, quindi Joe aveva un'alta considerazione di lui. Le sue parole lasciarono un grande segno in Joe e gli rimasero impresse per molto tempo.

Sostenendo Joe, Jim ha dimostrato di tenere a lui. La sua risposta immediata e onesta era il suo modo di sfidare direttamente Joe. **Questa situazione dimostra quanto possa essere potente il feedback quando è diretto e supportato dalla fiducia

L'impatto aziendale del candore radicale: La storia di Zenhub

Zenhub è un'azienda nota soprattutto per il suo strumento di project management agile che ha cambiato gli standard dello sviluppo software moderno. Nel suo libro Better Software & Stronger Teams Zenhub ha condiviso la sua storia

esperienza con il metodo Radical Candor

.

Il team interno di ingegneri dell'azienda si è reso conto di essere bloccato in una situazione di stallo. Tutti tenevano molto al loro lavoro ma non volevano entrare in conflitto, quindi commentavano solo gli aspetti positivi e mai i problemi. Il risultato è che ripetevano gli stessi errori, che costavano loro molto denaro. 💸

Dopo essersi imbattuti in Radical Candor, hanno capito che dovevano migliorare le loro valutazioni delle prestazioni. Hanno aggiornato le riunioni retrospettive post-Sprint esistenti per includere conversazioni sincere su ciò che è andato storto e su ciò che avrebbero dovuto migliorare nello Sprint successivo. Hanno utilizzato la strategia start, stop o continue e l'analisi delle cause profonde per esaminare i problemi e i comportamenti.

Suggerimento: Se si desidera implementare queste tecniche attraverso

modelli di valutazione delle prestazioni

, potrebbe piacervi il

Modello ClickUp Start Stop Continua

e il template

Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

.

Riflettere sul proprio lavoro e determinare il percorso migliore per il futuro con il modello Start Stop Continue di ClickUp

Praticando il Radical Candor, il team di Zenhub ha potuto raggiungere una maggiore agilità, affrontare i problemi più rapidamente e migliorare il processo di mentoring Gli errori sono diventati opportunità di apprendimento e insegnamento. Il cambiamento di mentalità è stato così evidente che gli stagisti hanno migliorato il codice dei membri senior del team.

Implementare il candore radicale sul posto di lavoro

Il passaggio a una mentalità di radicale franchezza non può avvenire da un giorno all'altro. Richiede molta osservazione, auto-riflessione e moderazione. Inoltre, per ottenere un impatto significativo, deve avvenire in tutto il team. Dovreste iniziare da voi stessi e poi diffondere la conoscenza quando si presenta l'opportunità di farlo. 📣

Se volete mettere in pratica questa metodologia con il vostro team, ecco cosa potete fare:

**Ora che sapete quali sono gli schemi non utili da tenere d'occhio, cercate di riconoscerli nel vostro comportamento. Capite da dove provengono e risolvete i problemi da cui derivano. Cambiate il vostro comportamento una situazione alla volta. Datevi il tempo di scegliere le parole e di pensare alle loro conseguenze durante ogni interazione **Riunirsi regolarmente con i membri del team ogni settimana o mese per discutere dello stato, condividere il feedback costruttivo reciproco e vedere se ci sono problemi per i quali hanno bisogno di aiuto Sapere quando dare un feedback: Fornire un feedback quando l'individuo completa un'attività o un progetto e durante le valutazioni delle prestazioni. Individuare le aree specifiche che meritano elogi o critiche **Riconoscere il lavoro richiesto: l'obiettivo della franchezza radicale è migliorare la collaborazione all'interno dell'organizzazione. Ciò sarà possibile solo se la maggior parte delle persone adotterà questo approccio. Lodate tutti i tentativi di fornire un feedback onesto, per quanto piccolo

L'importanza del candore radicale in Agile, DevOps e Scrum

I team di ingegneria del software di oggi devono essere flessibili per tenere il passo con l'elevata domanda, le scadenze brevi e la cultura del lavoro da remoto. Ecco perché molti di loro oggi abbracciano le metodologie Agile, Scrum e DevOps. **Il *candore radicale può essere un potente catalizzatore per molti dei loro principi

In Agile, il miglioramento iterativo avviene attraverso un feedback continuo. Il candore radicale implica una comunicazione diretta e onesta, che consente ai team di risolvere rapidamente i problemi, adattarsi ai cambiamenti in corso e produrre i migliori risultati possibili. 🥇

Il candore radicale si allinea anche con

Valori di Scrum

con la fiducia al centro di entrambi gli approcci:

Coraggio: Team Scrum osano Da fare, e le critiche radicalmente sincere li aiutano a far capire il loro punto di vista in modo efficace

Team Scrum osano Da fare, e le critiche radicalmente sincere li aiutano a far capire il loro punto di vista in modo efficace Rispetto: I membri del team Scrum credono nelle capacità degli altri. Possono dimostrarlo preoccupandosi personalmente ed essendo gentili nell'offrire feedback

I membri del team Scrum credono nelle capacità degli altri. Possono dimostrarlo preoccupandosi personalmente ed essendo gentili nell'offrire feedback Apertura: I team di scrum e le altre parti interessate sono sinceri sul loro lavoro e sulle sfide che ne derivano

Il framework DevOps mira a

migliorare la collaborazione durante l'intero ciclo di vita del prodotto

-dal piano alla distribuzione. Team specifici, come quello di sviluppo e quello operativo, lavorano spesso in silos, con conseguenti gravi problemi a valle. Con l'aiuto di Radical Candor è possibile rompere questa barriera di comunicazione.

Come abbiamo visto nell'esempio di Zenhub, questo modello può trasformare il modo in cui

Teams agile

e le aziende operano, aiutando i loro dipendenti a lavorare in modo più efficiente e indipendente.

Bonus di lettura: Esplora il

Concetti DevOps vs Agile

in questa guida.

Candore radicale e costruzione della fiducia

Secondo il report 2023 di Gallup,

solo il 23% dei dipendenti statunitensi

si fida della leadership delle organizzazioni per cui lavora. La scarsa fiducia nella leadership e nei membri del team risulta solitamente in un'atmosfera tesa, in frequenti conflitti e in un elevato turnover.

La fiducia è alla base del lavoro collaborativo. **I membri del team che si fidano l'uno dell'altro si sentono a proprio agio nell'esprimere preoccupazioni, condividere idee e assumersi rischi. Da fare in questo modo, non solo possono raggiungere gli obiettivi, ma anche superarli. 🥅

La fiducia, però, va guadagnata. Ecco cosa potete fare per creare fiducia e rafforzare le relazioni di lavoro:

Mostrare, non raccontare: dovete dare l'esempio. Se volete che i membri del team si preoccupino personalmente e vi sfidino direttamente, dovete mostrare loro come fare. Dovreste anche chiedere un feedback prima di providerarlo

dovete dare l'esempio. Se volete che i membri del team si preoccupino personalmente e vi sfidino direttamente, dovete mostrare loro come fare. Dovreste anche chiedere un feedback prima di providerarlo **Non abbiate paura di essere vulnerabili: non dovreste cercare di evitare le emozioni: sono una parte inevitabile dell'esperienza umana. Anche se non è consigliabile condividere troppo i dettagli personali, è necessario essere onesti sui propri sentimenti e incoraggiare gli altri a fare lo stesso

**Tutti i tentativi di guadagnare fiducia falliranno se non si riconosce che i dipendenti hanno una vita al di fuori dell'organizzazione. Quando un evento personale, che si tratti di un trasferimento in un nuovo luogo o di una malattia terminale, ostacola la loro capacità di concentrarsi sul lavoro, dovete mostrare un'apertura compassionevole

**Incoraggiate l'autosviluppo: dovete aiutare i dipendenti a sviluppare le loro competenze e a seguire il percorso di carriera che desiderano, indipendentemente dal loro attuale lavoro

Candore radicale nel feedback e nella comunicazione

Secondo Kim Scott, il feedback dovrebbe essere HHIIPP-acronimo di:

Humble: Il feedback deve essere fornito con gentilezza. Non dovete sembrare altezzosi e potenti, ma piuttosto curiosi e aperti agli oggetti Affettuoso: Spiegate che intendete soprattutto offrire supporto e incoraggiare il miglioramento Immediato: Sebbene si debba pensare prima di parlare, fornire un feedback prima che dopo lo renderà più efficace Di persona: La comunicazione non verbale può darvi un'idea più chiara di come la persona ha ricevuto il vostro feedback. Se lavorate da remoto, sfruttate le videochiamate Privato/pubblico: Offrire elogi in pubblico suscita forti emozioni positive in chi li riceve e incoraggia gli altri a seguire il suo esempio. Quando si critica, Da fare in privato per non mettere la persona a disagio e in imbarazzo Non personale: Quando di dare un feedback a un dipendente non fate commenti sulla sua personalità o sulle sue attitudini generali. Siate il più possibile specifici e cancellati. Invece di Sei incompetente in X, potreste dire Questa parte di X non è stata soddisfacente perché...

Suggerimento: Usate il tasto

Modello di rapporto di valutazione di ClickUp

per raccogliere e organizzare le vostre riflessioni sulle prestazioni a lungo termine dei dipendenti, in modo da poter fornire un feedback efficace.

Raccogliete informazioni, analizzate le prestazioni e fornite un feedback efficace con il modello di rapporto di valutazione di ClickUp

Le potenziali insidie del candore radicale

L'aspetto negativo più rilevante del modello del candore radicale è la difficoltà di implementazione Richiede una grande introspezione e un'attenzione particolare per i dipendenti

intelligenza emotiva

che non si può insegnare facilmente. Inoltre, deve avvenire in tutto il team o l'organizzazione.

Non si può pretendere che le persone diventino magicamente comunicatori migliori da un giorno all'altro. È necessario fornire istruzione, formazione e supporto per aiutare tutti ad adattarsi al nuovo approccio. È importante anche sensibilizzare i potenziali pregiudizi e imparare a superarli.

**Non tutte le culture, i team e i membri dei team sono uguali. È necessario essere flessibili nella sua attuazione, in modo da non imporlo a chi non si sente a proprio agio.

Quando si cerca di essere diretti, è possibile che qualcuno interpreti il lavoro richiesto come una brutale onestà e si senta turbato. In questi casi, è essenziale essere sensibili e chiarire le proprie intenzioni. Alcune persone hanno bisogno di più tempo e supporto per adattarsi a un feedback frequente e diretto rispetto ad altre.

**Dovete cercare di mostrare che vi preoccupate personalmente senza scivolare in un'empatia rovinosa e di sfidare direttamente senza ricorrere a un'aggressività odiosa. Man mano che ricevete feedback, perfezionate il vostro approccio per ottenere l'effetto desiderato.

Strumenti per aiutare il team a comunicare

A

strumento di project management come ClickUp

semplifica la gestione del team, permettendovi di concentrarvi sullo sviluppo delle relazioni e della comunicazione. Scoprite come utilizzare ClickUp per collaborare senza problemi con il vostro team.

Gestire il lavoro con le attività di ClickUp

ClickUp è un'area di lavoro completa per voi e per il vostro team Suddividete il lavoro in attività e sottoattività, assegnatele e definite le aspettative per ciascuna di esse nelle descrizioni delle attività. Tenete tutte le informazioni dei membri del team in un unico posto, dai dettagli di pagamento alla documentazione

feedback a 360°

risultati.

Fornite al vostro team tutte le informazioni di cui ha bisogno per completare le attività di ClickUp Task view

Visualizzate i diversi aspetti del vostro lavoro con oltre 15 visualizzazioni:

Valutare la disponibilità dei membri del team con la vista [Vista Carico di lavoro di ClickUp](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carico di lavoro-view)

Creare una Sequenza del progetto e prevedere le dipendenze tra le attività con il file ClickUp vista Gantt

Prenotate riunioni individuali o di gruppo con l'applicazione Visualizzazione del Calendario di ClickUp

Raccogliete i feedback dei dipendenti con la funzione Visualizzazione del modulo ClickUp

Costruite il vostro

ClickUp Dashboard

utilizzando oltre 50 schede e tracciando le prestazioni, dal lavoro in corso (WIP) alle varie fasi del processo di produzione

processo di inserimento dei dipendenti

. 📊

Valutate rapidamente le prestazioni del team con il vostro ClickUp Dashboard personalizzato

Condivisione di idee con le lavagne online di ClickUp

Lavagne online di ClickUp

sono uno strumento eccellente per

la mappatura dei processi

e di brainstorming e di comunicazione di grandi idee a un team. Ad esempio, potete introdurre il concetto di Radical Candor ai vostri dipendenti o creare documentazione interna pertinente illustrando la matrice sulla lavagna online. ✏️

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per spiegare con facilità il concetto di Radical Candor

Se volete creare un wiki in cui tutti i membri del team possano apprendere i corretti metodi di comunicazione, utilizzate

Documenti di ClickUp

. Formattate il testo in modo che sia scorrevole e correggetelo con l'aiuto di

ClickUp Brain

, l'assistente IA della piattaforma.

Comunicare con ClickUp Chattare visualizza

Anche se l'ideale sarebbe fornire un feedback di persona o tramite videochiamata, è possibile usare

La visualizzazione della chat di ClickUp

per una comunicazione quotidiana più rapida. Creare chat per qualsiasi scopo, dalle conversazioni casuali all'interno del team alle conversazioni personali

personali a tu per tu

. Incorporare fogli di calcolo, pagine web e altri allegati per riferimento 📎

Utilizzate la vista Team di ClickUp per avere discussioni individuali o di gruppo con il vostro team

Mettete in pratica il candore radicale con ClickUp

Fate in modo che l'implementazione del Radical Candor sia uno dei vostri prossimi obiettivi

Obiettivi delle Risorse Umane

e lasciate che trasformi la gestione del team e i processi di feedback. Questo approccio vi permette di promuovere una comunicazione aperta e di costruire la fiducia, gettando le basi per una collaborazione dall'esito positivo. Se lavorate in un ambiente Agile, DevOps o Scrum, Radical Candor si adatta perfettamente alle convenzioni esistenti.

L'implementazione di questo approccio è un'impresa ambiziosa, ma ClickUp la rende più fattibile grazie alle sue funzionalità/funzione complete.

Provate gratuitamente la piattaforma

e svela i segreti per essere un capo da urlo! 🥊