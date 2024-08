Come creare una roadmap di progetto in Excel

Excel non viene più utilizzato solo per il calcolo dei dati. Grazie alle capacità di personalizzazione, integrazione e automazione che offre, molti project manager usano Excel anche per creare le roadmap dei progetti.

Una roadmap di progetto è una panoramica strategica, visiva e di alto livello che delinea gli obiettivi e gli aspetti chiave del progetto. Aiuta il team a orientarsi nella complessità dell'esecuzione del progetto e garantisce che lo stato di avanzamento del progetto sia privo di ostacoli.

Molti project manager utilizzano Microsoft Excel come strumento di lavoro software per il project management per la creazione di roadmap. È ampiamente disponibile, semplice da usare e da fare.

Una roadmap di progetto in Excel mostra le attività cardine, le sequenze temporali e le dipendenze. Si può iniziare organizzando la roadmap in colonne, ognuna delle quali rappresenta un aspetto diverso delle attività, dei titolari e delle sequenze.

Quindi, utilizzare le righe per elencare le singole attività cardine e utilizzare le celle per registrare le informazioni pertinenti, come le date di inizio e fine, gli aggiornamenti di stato, ecc. È inoltre possibile utilizzare la formattazione a condizioni e le funzionalità grafiche, insieme al giusto modello di Sequenza di progetto di Excel, per presentare visivamente le informazioni.

Infine, assicuratevi che la vostra roadmap sia dinamica e costantemente aggiornata per riflettere i cambiamenti e i miglioramenti.

Comprendere le roadmap nel project management

Una roadmap di progetto aiuta a gestire le complessità fornendo una guida strutturata per il progetto. Vi aiuta a rimanere organizzati, concentrati e sul monitoraggio. Migliora l'allineamento all'interno del team, garantendo che tutti lavorino per lo stesso obiettivo.

Ad esempio, se l'obiettivo è lanciare un nuovo prodotto entro la fine del terzo trimestre, il modello di roadmap del prodotto delineerà le attività specifiche da svolgere. Queste attività possono includere lo sviluppo del prodotto, le ricerche di mercato e la finalizzazione della strategia di marketing.

Cerchiamo di capire meglio quali sono i componenti chiave di una roadmap di progetto. Dovrebbe includere

Obiettivi e finalità : Per delineare ciò che il progetto intende raggiungere

: Per delineare ciò che il progetto intende raggiungere Attività cardine : Evidenziare i risultati che segnano lo stato di avanzamento degli obiettivi

: Evidenziare i risultati che segnano lo stato di avanzamento degli obiettivi Sequenza : Stabilire una sequenza di attività per indicare quando ogni attività deve essere completata

: Stabilire una sequenza di attività per indicare quando ogni attività deve essere completata Dipendenze : Identificare le relazioni tra le attività per determinare l'ordine in cui devono essere completate

: Identificare le relazioni tra le attività per determinare l'ordine in cui devono essere completate Risorse : Per assegnare le persone,strumenti per il piano di progettomateriali e budget necessari per completare il progetto

: Per assegnare le persone,strumenti per il piano di progettomateriali e budget necessari per completare il progetto Rischi potenziali e strategie di mitigazione: Identificare i rischi potenziali che potrebbero avere un impatto sul progetto e sviluppare soluzioni per superarli

Differenza tra una roadmap e una sequenza temporale

Detto questo, è necessario capire che una roadmap è diversa da una Sequenza. Mentre la prima fornisce una panoramica dei risultati del progetto, la seconda definisce la sequenza specifica delle attività necessarie per raggiungere tali risultati, le relative scadenze e i costi previsti.

Questa tabella chiarirà le cose:

Vediamo ora come creare una roadmap in Excel.

Guida passo passo alla creazione di una roadmap in Excel

Sia che stiate creando una roadmap in Excel per la prima volta o che siate bloccati da un problema durante la creazione della vostra decima, ventesima o centesima roadmap, seguite questi passaggi per rendere il processo più semplice.

Il primo passaggio della creazione della roadmap consiste nel definire i componenti principali del progetto. I componenti possono includere le varie fasi o sottocategorie dello sviluppo del progetto, come il piano, l'implementazione, il feedback e la chiusura.

Questo modulo costituirà l'asse verticale della roadmap del progetto, includendo i processi, i nomi delle attività, l'allocazione delle risorse, le funzionalità del prodotto o i campi personalizzati, a seconda del progetto o degli obiettivi aziendali.

Ad esempio, supponiamo che si stia creando un progetto di roadmap di marketing per il mese di ottobre. In questo caso, l'asse verticale comprenderà le varie attività di marketing: campagne di brand awareness, campagne di email marketing, lancio di prodotti, ecc.

Una volta completata questa operazione, passate alla colonna successiva, dove inserirete l'arco temporale (ottobre) ed elencherete le sottoattività all'interno di ogni campagna. nomi delle attività, data di inizio, arco temporale e la colonna successiva, dove includerete le date di fine o le scadenze.

Elencate i componenti principali e le date di inizio del progetto per creare una roadmap in Excel (Fonte: ): Microsoft Excel)

2. Importare o incollare i dati

Il passaggio successivo prevede l'importazione dei dati del progetto esistente nel file Excel. È possibile importare i dati da un foglio di calcolo o da un file esterno (ad esempio un file TXT o CSV) oppure inserire manualmente i dettagli, se necessario.

Per importare un file esterno, passare alla scheda "Dati" e selezionare "Ottieni dati" Dal menu a discesa è possibile scegliere tra varie opzioni, come Database, HTML, Testo o SQL server ODBC, a seconda di dove sono memorizzati i dati. Selezionare l'opzione corrispondente alla propria origine dati.

Scegliere come importare i dati esistenti nella roadmap di Excel

In alternativa, è possibile selezionare "Ottieni dati" per scegliere una delle opzioni di importazione mostrate nell'immagine sottostante:

Importare diversi tipi di file nella roadmap di Excel

3. Impostazione delle corsie e delle sottocorsie orizzontali

Per migliorare la chiarezza, è possibile organizzare le fasi del processo in righe parallele, creando corsie che rappresentano ogni passaggio. Inoltre, è possibile creare corsie secondarie all'interno delle corsie principali per i passaggi secondari. È possibile utilizzare vari layout e formattare i dati disponibili in Excel per migliorare la chiarezza visiva.

Questa soluzione è efficace perché aiuta a visualizzare chiaramente la roadmap di marketing, fornendo una visione sfumata dell'inizio e della fine dei progetti.

Creare corsie e sottocorsie per migliorare la chiarezza visiva della roadmap

4. Inserire i dettagli per ogni passaggio del progetto nelle corsie

Una volta che lo schema di base della roadmap è pronto, si può procedere all'inserimento dei dati effettivi.

Per aggiungere le date e le Sequenze dei progetti, è necessario utilizzare le corsie.

Da fare, passare alla scheda "Inserisci" e selezionare "Forme".

Scegliere una forma appropriata per l'attività o la milestone e inserirla nella posizione desiderata della corsia di navigazione.

Per la roadmap di marketing di ottobre, abbiamo utilizzato una combinazione di pentagoni e caselle di testo per evidenziare lo stato di avanzamento di ogni attività. Questo porta l'attenzione sulla colonna 'Avanzamento', rendendo più facile per i manager il monitoraggio dello stato del progetto.

Usare le forme per rappresentare visivamente le attività e le sottoattività

5. Aggiunta di descrizioni e attività cardine

Fare doppio clic su qualsiasi forma per includere le descrizioni dei componenti della corsia all'interno delle forme e iniziare a digitare. È possibile personalizzare lo stile del testo, aggiungere effetti, cambiare i colori e regolare le impostazioni delle caselle di testo facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi forma e selezionando "Formatta effetti testo"

Formattare le forme per adattarle al meglio alla propria visione: utilizzare le opzioni di riempimento, ombra, riflessione e bagliore per soddisfare le proprie esigenze

Per inserire un'attività cardine, utilizzare lo stesso procedimento dell'aggiunta di una forma associata all'attività (come descritto al passaggio 4). Etichettare la milestone inserendo una casella di testo dal menu Inserisci e posizionandola sopra o sotto la milestone.

Ecco come procedere:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla forma e selezionare Formatta forma > Opzioni forma > Nessun riempimento per rendere trasparente la casella di testo. In questo modo non si sovrapporrà ad altre forme, indipendentemente dal suo posizionamento

Per spostare insieme la forma dell'attività cardine e la sua casella di testo, raggruppatele. Selezionare entrambi gli elementi e spostarsi su Formato forma > Raggruppa

Ad esempio, in questa roadmap di marketing, possiamo considerare 'Completa prima della scadenza' come un'attività cardine.

Indicare le attività cardine inserendo una forma a 'stella' e menzionando la pietra miliare all'interno di una casella di testo

6. Uno stile perfetto

Ora la vostra roadmap di marketing è pronta.

Ecco la versione finale:

Utilizzate questa versione finale della roadmap con il vostro team

Per migliorare l'aspetto visivo della roadmap, è possibile aggiungere colori e formattare le forme.

Ecco alcune tecniche per creare una roadmap efficace:

**Utilizzare linee o frecce per collegare le forme, mostrando le dipendenze o le relazioni tra gli elementi della roadmap. Dalla scheda 'Inserisci', passare a 'Forme' e selezionare le linee o le frecce da disegnare tra le forme

Raggruppare elementi: Raggruppare forme e caselle di testo per facilitare la manipolazione. Selezionare più elementi, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Raggruppa" In questo modo è possibile spostarli e ridimensionarli come un'unica unità

Raggruppare forme e caselle di testo per facilitare la manipolazione. Selezionare più elementi, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Raggruppa" In questo modo è possibile spostarli e ridimensionarli come un'unica unità Applicare temi: È possibile utilizzare i temi predefiniti di Excel per migliorare l'aspetto generale della roadmap. Passare alla scheda 'Layout di pagina' e scegliere un tema dal gruppo 'Temi'

È possibile utilizzare i temi predefiniti di Excel per migliorare l'aspetto generale della roadmap. Passare alla scheda 'Layout di pagina' e scegliere un tema dal gruppo 'Temi' **Mantenere un design coerente e gradevole alla vista utilizzando colori e font coerenti in tutta la roadmap. Regolate lo stile, la dimensione e il colore dei font dalla scheda "Home"

Se avete seguito correttamente questi passaggi, la roadmap del progetto dovrebbe essere pronta! Non esitate a giocare con l'aspetto e l'atmosfera della roadmap finché non vi sembra che catturi tutto alla perfezione.

Una volta che la vostra modello di roadmap di marketing quando la roadmap è pronta, potrete condividerla con tutti gli stakeholder del progetto per mantenere tutti allineati sulle aspettative e sui risultati da raggiungere.

$$$a Altri modi per creare una roadmap del progetto in Excel

Microsoft Excel offre diversi modi per visualizzare la roadmap del progetto. Vediamo alcuni di questi elementi e modelli di roadmap del progetto .

1. SmartArt

SmartArt è un modo pratico per trasformare rapidamente i dati in diagrammi di flusso, grafici, elenchi e gerarchie e altre rappresentazioni visive.

Utilizzate SmartArt in Excel per creare rapidamente roadmap di progetto di grande impatto visivo

Da processi e matrici a piramidi, avete molte opzioni per personalizzare i vostri grafici.

Sebbene non sia disponibile un'opzione specifica 'Roadmap', è possibile scegliere tra varie altre opzioni per creare il piano del progetto.

Per istanza, si può usare l'opzione 'Elenco raggruppato' tra le opzioni 'Elenco' per creare una roadmap come quella mostrata qui sotto:

Con SmartArt, create rapidamente la vostra roadmap di marketing

È possibile personalizzare ulteriormente l'immagine aggiungendo nuove forme e cambiando i colori.

2. Creare una roadmap con le forme

È anche possibile utilizzare MS Paint per creare da zero le forme per il modello di roadmap del progetto o del prodotto.

Passare a 'Inserisci' e selezionare 'Forme'. Fate clic su 'Rettangolo arrotondato' per l'attività principale e aggiungete tutti i 'Pentagoni' necessari per elencare tutte le attività secondarie. Quindi, utilizzare la casella di testo per inserire i titoli.

Si otterrà così un modello che assomiglia a questo:

Combinate forme e caselle di testo per creare un diagramma di flusso per rappresentare la vostra roadmap

Una volta completata la roadmap, ricordarsi di salvarla. Da fare manualmente o attivando il salvataggio automatico per evitare di perdere il lavoro.

Inoltre, è possibile condividere la roadmap con i compagni di squadra e gli stakeholder salvandola su OneDrive .

Salvate la vostra tabella di marcia per accedervi facilmente

È possibile inviarne una copia anche come allegato email.

Inviate la vostra roadmap come allegato email direttamente da Excel

Anche se la creazione di una roadmap di progetto in Excel sembra un gioco da ragazzi, è essenziale riconoscere i limiti che si possono incontrare.

Limiti della creazione di una roadmap in Excel

Excel non è uno strumento dedicato al roadmapping dei progetti. Ciò significa che l'uso di Excel per creare modelli di roadmap presenta diversi problemi che potrebbero risultare in roadmap non all'altezza. Vediamo alcuni di questi svantaggi.

Opzioni di visualizzazione limitate

Le capacità di visualizzazione di Excel si limitano a grafici di base come grafici a barre, grafici a linee e grafici a torta. Se da un lato consentono di creare semplici roadmap e grafici di Gantt, dall'altro non offrono il livello di personalizzazione necessario per una roadmap complessa.

L'ultima cosa di cui avete bisogno è una roadmap semplice, fatta solo di parole e numeri. Le visualizzazioni avanzate, come le viste Riquadro, Elenco e Box, sono difficili da creare in Excel.

Sfide nella gestione delle dipendenze

Excel non è progettato per gestire le dipendenze delle attività, un aspetto cruciale per creare una roadmap realistica del progetto.

Sebbene sia possibile collegare manualmente le attività e regolare le Sequenze per tenere conto delle dipendenze, questo processo è noioso e soggetto a errori. Gli strumenti di project management dedicati offrono maggiori funzionalità/funzione, come il monitoraggio delle dipendenze e la pianificazione automatica, per combattere questo problema.

Mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione

Condividere e operare dallo stesso collegato Excel è fattibile; tuttavia, la mancanza di collaborazione in tempo reale porta a problemi di controllo della versione. Non è in grado di gestire modifiche collaborative o molte persone che apportano modifiche al contenuto e al layout contemporaneamente.

Gestione del rischio incoerente

Excel non offre funzionalità/funzione integrate per la gestione dei rischi di progetto, come l'identificazione, la valutazione e la mitigazione delle minacce all'esito positivo del progetto. È possibile monitorare i rischi manualmente in Excel, ma questo processo può risultare macchinoso. Inoltre, può offrire un livello di visibilità e controllo inferiore rispetto agli strumenti di gestione del rischio dedicati.

Reportistica e analisi di base

Sebbene Excel sia uno strumento utile per la creazione di reportistica di base e di semplici analisi, non è in grado di fornire le analisi approfondite e avanzate necessarie per una roadmap di progetto ricca di sfumature. La generazione di reportistica personalizzata può richiedere un lavoro supplementare ed essere meno efficiente rispetto ad altri strumenti di project management.

Creazione di una roadmap con ClickUp

Una buona software per la roadmap del progetto presenta i dettagli chiave in porzioni ordinate, accattivanti e consumabili.

Se volete imparare a creare una roadmap di progetto in Excel, non cercate oltre, perché ClickUp vi offre un'alternativa digitale Lavagne online di ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image.gif ClickUp Lavagne online /$$$img/

Trasformate le idee in azioni coordinate con le lavagne online ClickUp

ClickUp Whiteboard è uno strumento interattivo che aiuta il team a creare roadmap di progetti e prodotti. È uno spazio collaborativo con funzioni di trascinamento, pennarelli digitali per disegnare e la possibilità di caricare immagini, collegamenti web o attività tracciabili sulle roadmap.

È perfetto anche per fare brainstorming e mappare la strategia di prodotto. Dalle idee grezze a una roadmap di progetto completamente eseguita, potete accedere a tutto ciò che vi serve in un unico posto.

Più membri del team possono lavorare contemporaneamente alla lavagna online, aggiungendo idee, feedback e modifiche alla roadmap in tempo reale. Questo favorisce un ambiente collaborativo in cui tutti si sentono coinvolti.

Le roadmap create sulle lavagne online di ClickUp sono flessibili. È possibile modificare facilmente la roadmap per riflettere i cambiamenti che si verificano quando le priorità del progetto o le sequenze cambiano.

Inoltre, ClickUp Modelli di lavagne online permettono al team di sviluppare idee, dare priorità alle attività, organizzare le risorse e rimanere concentrato.

Ma non confondete modelli di piano di progetto con i modelli di roadmap. Il primo è utile per la creazione di piani di progetto dettagliati, mentre il secondo aiuta a creare una panoramica della Sequenza del progetto e a condividerla con tutti. Vediamo alcuni modelli offerti da ClickUp.

Modello di roadmap del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-13.png Organizzate facilmente le attività in base al loro stato con la Vista Bacheca all'interno del modello ClickUp Project Roadmap https://app.clickup.com/signup?template=t-102456720 Scaricate questo Modello /$$$cta/ Modello di roadmap dei progetti di ClickUp consente di gestire le sequenze temporali e le fasi di produzione in un unico luogo con viste precostituite (come il tabellone, l'elenco, il carico di lavoro, il calendario e il Gantt). È possibile aggiungere campi personalizzati e stati personalizzati per aggiungere dettagli chiave che migliorano ulteriormente la roadmap.

Per esempio, se avete in programma il lancio di una nuova funzionalità/funzione del prodotto, questo modello vi aiuterà a monitorare lo stato del piano di rilascio delle prossime funzionalità. Vi aiuterà a strategizzare e a dare priorità a ogni rilascio in base al feedback.

Con questo modello di roadmap del progetto è possibile collaborare facilmente con tutti i team interni coinvolti nel progetto.

Scaricate questo modello

Modello di roadmap trimestrale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-14.png Organizzate le attività e fissate le scadenze con il modello di Roadmap trimestrale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78688 Scaricate questo modello /$$$cta/

Per sessioni di brainstorming che alimentano idee e decisioni creative, utilizzate il modello Modello di tabella di marcia trimestrale di ClickUp .

Oltre ai campi personalizzati, agli stati e alle viste personalizzate che semplificano il flusso di creazione della roadmap trimestrale, questo modello offre anche una vista Documento in cui è possibile condividere il contesto completo della roadmap per tutti gli stakeholder del progetto.

In questo modo si ottiene una maggiore visibilità sullo stato e sugli obiettivi del team, che può così adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato.

Inoltre, questo modello facilita il piano e il monitoraggio delle risorse e delle attività cardine, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra i vari reparti.

Scarica questo modello

Modello di roadmap semplice di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-15.png Creare facilmente una roadmap e gestire attività e responsabilità con il modello di ClickUp Simple Roadmap https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78681 Scaricate il modello /$$$cta/

Il modello Modello semplice di roadmap di ClickUp aiuta a stabilire gli obiettivi, a definire gli eventi chiave e le attività cardine, a suddividerli in sottoattività e a monitorare lo stato giornaliero utilizzando un grafico Gantt.

Utilizzando questo documento, che offre stati, campi personalizzati e visualizzazioni, è possibile stabilire aspettative chiare per il team e gli stakeholder sui tempi e sullo stato del progetto. Inoltre, è possibile identificare i rischi e le dipendenze associate a ciascun progetto e regolare facilmente la Sequenza per soddisfare le esigenze e gli obiettivi in evoluzione.

Scaricate questo modello

Modello di Roadmap aziendale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-16.png Visualizzate gli oggetti e le strategie del progetto con il modello ClickUp Business Roadmap https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700 Scarica questo modello /$$$cta/

Con il Modello di roadmap aziendale di ClickUp è possibile visualizzare gli obiettivi strategici dell'organizzazione e organizzarli nella vista Bacheca, consentendo di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di ciascun progetto.

Questo documento aiuta a dare priorità alle attività in base al loro valore strategico. Aiuta a guidare l'allineamento all'interno del team, a fornire chiarezza e direzione per il processo decisionale e a stabilire un calendario per le attività cardine.

È possibile utilizzare diversi stati, campi personalizzati e visualizzazioni per progettare e implementare con successo la propria strategia aziendale senza dover partire da zero!

Scarica questo modello

Modello di Roadmap IT di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-17.png Ottenete una panoramica delle attività di progetto e del loro stato con il modello di Roadmap per l'Information Technology di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626 Scarica questo modello /$$$cta/

L'Information Technology (IT) è una componente importante di ogni azienda. Pertanto, l'implementazione di un solido piano IT è fondamentale. È qui che il Modello di roadmap IT di ClickUp si rivela utile.

Questo modello di livello principiante consente ai professionisti IT di pianificare e organizzare le attività in base all'impatto e al lavoro richiesto, di fissare le scadenze per le consegne e di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

La visualizzazione Lobby del progetto stabilisce le priorità del progetto, aiutandovi a organizzare le iniziative su cui lavorare. La visualizzazione Iniziative a priorità aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e il completamento delle iniziative più importanti.

Inoltre, la vista Team Bandwidth offre una panoramica delle risorse, come la disponibilità e la capacità dei membri del team. La visualizzazione Pianificazione del progetto aiuta a pianificare le sequenze dei progetti. La vista Itinerario del progetto offre una panoramica completa di tutte le attività del progetto e del loro stato.

Scaricate questo modello

Modello di roadmap del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-18.png Visualizzate il ciclo di vita dello sviluppo del vostro prodotto con il modello ClickUp Product Roadmap https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di roadmap del prodotto ClickUp è un modello avanzato che migliora l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

Grazie alle illustrazioni di colore e alle funzionalità di trascinamento, è possibile costruire il ciclo di vita del prodotto su questa tela digitale, dall'inizio alla fine. Sono disponibili più visualizzazioni con produttività diverse, come la visualizzazione delle note di rilascio, che aiuta a tenere sotto controllo tutte le modifiche apportate al prodotto.

La visualizzazione Welcome aiuta i nuovi utenti a familiarizzare con il prodotto, mentre la visualizzazione Process dettaglia il processo di sviluppo del prodotto.

Scaricare questo modello

Padroneggiare le roadmap in Excel: Perché è importante

Ricordate che una roadmap di progetto non è un documento statico: tende a evolversi con il progetto. Accettate i commenti, pianificate i problemi e mantenete la capacità di adattamento durante le fasi di esecuzione.

Sia che si scelgano modelli di roadmap in Excel o qualsiasi altro tipo di software per la lavagna online teams, un piano di progetto completo e adattabile guiderà il team verso l'esito positivo!

Ma se cercate modelli di roadmap già pronti, non cercate altro che ClickUp!

Grazie alle numerose funzionalità/funzioni offerte da ClickUp, potrete superare praticamente tutte le sfide del progetto e mantenere alto il morale del vostro team. Iscrivetevi a ClickUp e crea roadmap innovative per eccellere in tutti i tuoi progetti!

FAQ comuni

1. Da fare per creare una semplice roadmap in Excel?

La creazione di una roadmap di progetto in Excel prevede sei semplici passaggi.

Innanzitutto, elencate i componenti principali e le date del calendario del progetto. Quindi, importate i dati dalla vostra origine primaria. Impostare corsie orizzontali o parallele e inserire i dettagli per ogni passaggio del progetto nelle corsie.

Infine, aggiungere descrizioni e attività cardine. Personalizzate la roadmap per adattarla allo stile del vostro marchio o alle vostre preferenze personali.

2. Da fare per creare la propria roadmap?

Iniziate definendo gli obiettivi e suddividendoli in attività cardine più piccole e gestibili. Assicuratevi che queste rappresentino risultati o risultati significativi che vi avvicineranno agli obiettivi generali del progetto.

Quindi, determinate le dipendenze, poiché alcune attività potrebbero dover essere completate prima che altre possano iniziare. Create una rappresentazione visiva usando piattaforme come Excel o ClickUp e utilizzate grafici di Gantt, sequenze e altri elementi visivi.

Condividete la vostra roadmap con i principali stakeholder e membri del team e misurate l'esito positivo.

3. Quale strumento si usa per creare una roadmap?

Qualsiasi piattaforma di project management come ClickUp può aiutarvi a creare una roadmap del progetto.

Queste piattaforme dispongono di modelli di roadmap integrati per diverse roadmap, come roadmap di progetto, trimestrali e di marketing. Invece di creare una roadmap da zero, potete utilizzare questi modelli plug-and-play per risparmiare tempo e lavoro richiesto.