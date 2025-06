Evernote vs ClickUp: qual è la migliore app per prendere appunti?

Un'idea innovativa. Un prodotto da aggiungere alla lista della spesa. I criteri di accettazione per la funzionalità per cui stai scrivendo una user story. Una notizia che desideri condividere con il tuo team.

Per vivere senza perdere dettagli importanti o con una memoria a breve termine sovraccarica, hai bisogno di un'app per prendere appunti semplice, potente e sempre disponibile.

In questo post del blog esploriamo le due app per prendere appunti più popolari: Evernote vs ClickUp.

Cos'è ClickUp?

ClickUp è una piattaforma di project management basata su cloud progettata per team di tutte le dimensioni e settori che desiderano collaborare e monitorare il lavoro in un unico posto.

ClickUp consolida le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi obiettivi e le tue chat, offrendo uno spazio unificato per la pianificazione dei progetti, la gestione del tempo e l'allocazione delle risorse. Per facilitare il tuo lavoro e i tuoi flussi di lavoro, ClickUp include anche una potente app per prendere appunti.

Funzionalità/funzioni principali di ClickUp

Nel panorama affollato delle piattaforme di produttività, ClickUp si distingue per una suite di potenti funzionalità, tra cui un'eccellente app per prendere appunti e soluzioni per la gestione delle informazioni, come le seguenti.

Panoramica dei documenti ClickUp

Documenti ClickUp

ClickUp Docs consente al tuo team di centralizzare note, verbali di riunioni, piani di progetto e qualsiasi altra cosa tu abbia bisogno di documentare. ClickUp Docs ti consente di:

Crea documenti con pagine nidificate e opzioni di stile come segnalibri, tabelle e altro ancora

Modifica in tempo reale insieme al tuo team, tagga gli altri con commenti, assegna loro elementi di azione e converti il testo in attività tracciabili

Collega documenti e attività, aggiungi widget per aggiornare i flussi di lavoro, modifica lo stato dei progetti, assegna attività e molto altro ancora, tutto all'interno del tuo editor

Categorizza per un facile accesso e ricerca

Crea link condivisibili e gestisci le autorizzazioni per l'accesso del team, degli ospiti o del pubblico

Blocco note di ClickUp

Cattura pensieri, idee e attività al volo con il blocco note di ClickUp. Questa funzionalità offre un modo semplice e veloce per prendere appunti durante le riunioni o le sessioni di brainstorming, assicurando che nessuna idea passi inosservata o venga dimenticata.

Organizza le tue note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note online gratuito di ClickUp.

Knowledge base

Crea un repository completo di informazioni con la Knowledge Base di ClickUp. Questa funzionalità è perfetta per archiviare guide pratiche, domande frequenti e politiche aziendali, fornendo al tuo team risorse self-service e riducendo le richieste ripetitive.

Cosa c'è di più? Genera automaticamente articoli della knowledge base con ClickUp Brain.

ClickUp consente di descrivere le attività in modo dettagliato e di inserire commenti in thread, consentendo ai team di conservare note e discussioni rilevanti relative a progetti o attività specifici, garantendo che il contesto sia preservato e accessibile.

Che si tratti di prendere appunti durante una riunione, raccogliere idee o creare una base di conoscenze, ClickUp fornisce gli strumenti per farlo in modo più efficace.

Prezzi di ClickUp

Che tu sia un utente singolo alla ricerca di un aumento dell'efficienza o una grande organizzazione alla ricerca di soluzioni complete per lo sviluppo di progetti, i piani di ClickUp sono progettati per adattarsi alle tue ambizioni.

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contatta ClickUp per un preventivo personalizzato

ClickUp Brain: disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Cos'è Evernote?

Evernote è fondamentalmente un'app per prendere appunti che funge da taccuino digitale, agenda e archivio. Essendo uno strumento progettato per acquisire e organizzare appunti, Evernote eccelle nel mantenere organizzati e accessibili i tuoi pensieri, le tue ricerche e i tuoi progetti.

App per prendere appunti Evernote (Fonte: Evernote.com )

Funzionalità/funzioni principali di Evernote:

Ecco una panoramica delle numerose funzionalità che rendono Evernote adatto a chiunque desideri organizzare la propria vita e semplificare il proprio flusso di lavoro.

Organizzazione delle note

Crea blocchi, pagine e tag per classificare e recuperare facilmente le informazioni.

Web Clipper

Salva articoli, pagine web e screenshot direttamente sul tuo account con formattazione completa.

Scansione di documenti

Usa la fotocamera del tuo dispositivo per scansionare e digitalizzare documenti, schede aziendali e note scritte a mano.

Sincronizzazione multipiattaforma

Accedi alle tue note su qualsiasi dispositivo, assicurandoti che le tue informazioni siano sempre a portata di mano.

Prezzi di Evernote

Evernote offre diversi livelli di prezzo, ciascuno con una serie di funzionalità e vantaggi esclusivi.

Free Forever

Personale : 10,83 $ al mese

Professional : 14,17 $ al mese

Teams: 20,83 $ al mese per utente

È importante notare che il piano Free di Evernote ha un limite di 50 note. Per scriverne di più, dovrai effettuare l'upgrade. D'altra parte, su ClickUp Docs puoi creare documenti illimitati, anche con il piano Free.

ClickUp vs Evernote: confronto delle funzionalità/funzioni

Abbiamo esaminato tutte le caratteristiche e funzionalità di entrambi gli strumenti per offrirti un confronto completo tra ClickUp ed Evernote. Cominciamo.

Utente previsto

ClickUp è progettato sia per utenti singoli che per grandi team. Combina potenti funzionalità di presa di appunti con il project management, e team di diversi settori sfruttano ClickUp per la gestione dei loro progetti/prodotti/programmi.

Evernote è principalmente uno strumento per prendere appunti individuali. Consente di scansionare documenti, acquisire note audio e registrare ricevute, manuali o ricette di famiglia. Sebbene disponga di potenti funzionalità per prendere appunti, non è in grado di integrare tali conoscenze in azioni significative e scalabili.

Comunicazione e collaborazione

ClickUp Docs funziona come un software di modifica dei documenti in tempo reale, facilitando la collaborazione, la comunicazione e il lavoro di squadra. Le sue funzionalità/funzioni di collaborazione più potenti sono:

Commenti e menzioni

Chat live

Condivisione privata e pubblica

Modifica dei documenti in tempo reale

Integrazione con attività e suite di produttività

Evernote ha funzionalità collaborative limitate, come la condivisione e i commenti sulle note. È anche possibile aggiungere cose da fare alle note.

Sebbene siano ottime per lavorare insieme su documenti, erano limitanti per i progetti che richiedono una transizione più forte al monitoraggio del lavoro, al controllo dello stato di avanzamento, alla valutazione dei risultati, ecc.

Gestione delle attività

ClickUp elimina i silos di note e lavoro. Integra le note con le attività, consentendoti di creare elementi di azione, commentare idee e taggare utenti. ClickUp Docs unisce pensieri e azioni senza soluzione di continuità. Con il supporto di un software di project management potente, personalizzabile e flessibile, ClickUp mantiene le tue note e i tuoi documenti nel contesto.

Sebbene Evernote offra anche la possibilità di creare attività, elementi di azione e pianificazioni, le funzionalità sono limitate. Evernote è un'app per prendere appunti con alcune funzionalità di gestione delle attività. ClickUp, invece, è una suite per la produttività con una potente integrazione di attività e note.

Stili

ClickUp Docs ti consente di aggiungere immagini di copertina, modificare font e colori, regolare la spaziatura tra righe/paragrafi, aggiungere widget/banner, includere sottopagine, un sommario e altro ancora.

Stile senza pari e funzionalità potenti con ClickUp Docs

Evernote consente anche tutto questo. Essendo un'app creata esclusivamente per prendere appunti, Evernote offre vari tipi di note, tra cui testo, schizzi, foto, audio, ritagli web e PDF.

Reportistica

ClickUp facilita il flusso dall'idea (in ClickUp Docs ) all'azione (nelle attività di ClickUp ) ai risultati (su ClickUp Dashboard ). In base agli obiettivi e ai traguardi che ti sei prefissato, puoi generare report dettagliati sullo stato di avanzamento delle attività, sul monitoraggio del tempo e sulla produttività direttamente all'interno di ClickUp.

Evernote non dispone di funzionalità di reportistica integrate. Ciò è in parte dovuto al fatto che Evernote ti aiuta solo a creare e archiviare documenti, proprio come Documenti Google. Quindi, non c'è molto da monitorare oltre al numero di parole, caratteri, autori, ecc.

Integrazioni

ClickUp si integra con oltre 1.000 altre app, inclusi strumenti di terze parti per il monitoraggio del tempo, email, calendario e servizi di archiviazione file. Questo vasto ecosistema consente ai team di semplificare i flussi di lavoro e mantenere i dati in perfetto ordine.

Evernote, d'altra parte, offre una selezione più ridotta di integrazioni utili. Questo può limitare la capacità dell'app di integrarsi completamente nel flusso di lavoro esistente di un team.

Funzionalità IA

ClickUp Brain migliora molte delle funzionalità della piattaforma, comprese le note. Le funzionalità chiave dell'IA integrate nelle funzionalità di presa di appunti sono le seguenti.

Strumenti di scrittura IA: scrivi bozze di email, crea documenti e genera piani di progetto. Controlla l'ortografia nei tuoi documenti e nelle tue attività senza plugin o estensioni.

Riepiloghi/riassunti: genera automaticamente riepiloghi delle riunioni e azioni da intraprendere dalle note delle riunioni.

Riepilogo/riassunto di ClickUp AI per documenti

Trascrizioni: trasforma automaticamente la voce in testo e utilizza l'IA per rispondere alle domande delle tue riunioni e dei tuoi Clip.

Ricerca IA: fai domande e ottieni risposte dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle persone.

Ottieni tutte le risposte automaticamente con ClickUp Brain

L'approccio di Evernote all'IA è più incentrato sul miglioramento delle sue funzionalità principali di presa di appunti e organizzazione delle informazioni.

Suggerimento di contenuto : suggerimento di contenuti correlati per una migliore scoperta

Ricerca IA : rende più facile trovare informazioni all'interno delle note, delle immagini o del testo scritto a mano

Categorizzazione: tag e categorizzazione automatici delle note

Modelli

ClickUp offre un vasto repository di modelli per ogni caso d'uso, adatti a tutte le strategie di presa di appunti.

Non ci credi? Dai un'occhiata alle centinaia di risorse e ai migliori modelli di project management che aiutano ad aumentare la produttività. Specifici per ClickUp Docs, eccone alcuni tra i più popolari:

Modello di documentazione del progetto ClickUp

Modello di revisione individuale ClickUp

Modello di documento per l'agenzia/client discovery di ClickUp

Evernote offre anche modelli gratuiti per la creazione di diari personali, la scrittura creativa, il monitoraggio dei progetti e altro ancora. Tuttavia, questi sono limitati alla presa di appunti e non possono essere estrapolati al project management.

Supporto clienti

ClickUp offre un supporto clienti completo con varie risorse, tra cui un centro assistenza, tutorial video, webinar dal vivo e un forum della community. I piani Premium consentono di accedere all'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tempi di risposta impressionanti.

Evernote offre assistenza tramite un centro assistenza e forum della community, ma il supporto clienti diretto è limitato ai titolari di account Premium e Business. Si tratta di una limitazione per i team che necessitano di assistenza immediata con piani di livello inferiore.

Prezzi

ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: contatta ClickUp per un preventivo personalizzato

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Evernote

Free Forever

Personale: 10,83 $ al mese

Professional: 14,17 $ al mese

Teams: 20,83 $ al mese per utente

Considerando i fattori sopra indicati, ClickUp offre chiaramente una soluzione più completa per i team che cercano un modo chiaro, semplice e integrato per gestire le proprie note.

Sebbene Evernote sia un valido concorrente come app per prendere appunti individuali, non è all'altezza nel supportare i flussi di lavoro dinamici, collaborativi e integrati richiesti oggi dai team.

L'approccio olistico di ClickUp alla produttività, che comprende la presa di appunti, la gestione delle attività, la comunicazione e la reportistica, lo rende un'alternativa competente a Evernote.

ClickUp vs Evernote su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per capire cosa pensano gli utenti di ClickUp ed Evernote. Quando abbiamo cercato ClickUp vs Evernote su Reddit, i risultati erano a favore di ClickUp, con gli utenti che lo definivano un'alternativa completa e incentrata sulle attività.

Un utente ha detto: "Clickup è un'app di gestione delle attività solida che offre lavagne online, documenti, dashboard, chat e altro ancora per facilitare la collaborazione", aggiungendo che il team di supporto clienti è "ottimo e il team di sviluppo lavora sodo per mantenere e aggiornare l'app".

Non c'è quindi da stupirsi che ClickUp sia una delle migliori app per prendere appunti per Android.

Qual è l'app per prendere appunti migliore per il tuo team?

I risultati sono chiari: l'app per prendere appunti ClickUp non ha rivali! 🏆

L'approccio semplice e senza fronzoli di Evernote alla presa di appunti e all'organizzazione è stato rivoluzionario una volta, ma ora impallidisce al confronto con gli strumenti dinamici e multifunzionali che sono entrati nel mercato da allora.

Entra in ClickUp. 💜

ClickUp non solo eguaglia le funzionalità di Evernote, ma le supera. ClickUp offre un'app per prendere appunti completa, collaborativa e personalizzabile sia per singoli utenti che per team.

Che tu stia semplicemente registrando le lezioni di vita o lavorando allo sviluppo di un software, ClickUp si adatta alle tue esigenze senza alcuno sforzo.

Cosa c'è di più? Migliora la presa di appunti integrandoli in un ecosistema più ampio di attività, progetti e obiettivi. ClickUp Brain automatizza e accelera ciò che puoi fare con le tue note.

Insieme, ClickUp diventa la soluzione all-in-one più potente per idee, piani e azioni, anche nella versione gratuita.

Ti incuriosiscono queste possibilità? Scopri tutto il potenziale di ClickUp per il tuo team.