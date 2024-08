Come assumere un Digital Marketing Manager per il vostro team: La guida definitiva

Il mercato del marketing digitale raggiungerà i USD 1099.33 miliardi di dollari entro il 2032. Che si tratti di una startup o di un'azienda, il marketing digitale è essenziale per costruire una solida presenza online.

Fino a poco tempo fa, la maggior parte delle piccole aziende o delle startup in fase iniziale Da fare con un generalista che gestisse tutto ciò che riguardava il marketing, oggi non più. L'evoluzione delle aspettative dei clienti, l'intensa concorrenza e la crescente necessità di esperienze personalizzate hanno reso il marketing digitale più stratificato.

Se state cercando di assumere un digital marketing manager ma non siete sicuri di come procedere, vi aiutiamo noi.

Utilizzate questa guida per capire come assumere un digital marketing manager, sufficientemente esperto da aggiungere valore reale (e ROI) ai vostri lavori richiesti.

Andiamo!

**Perché assumere un manager di marketing digitale?

L'assunzione di un digital marketing manager è fondamentale per l'esito positivo del marketing della vostra organizzazione. Ecco perché:

Tocco creativo: Contribuiscono con idee creative alle campagne di marketing e vi aiutano ad aumentare la vostra portata sui social, tenendo sempre a cuore gli interessi dei vostri clienti e dell'organizzazione

Contribuiscono con idee creative alle campagne di marketing e vi aiutano ad aumentare la vostra portata sui social, tenendo sempre a cuore gli interessi dei vostri clienti e dell'organizzazione Competenze tecniche : In qualità di fondatore o di team leader, inizialmente potete gestire gli aspetti generali del marketing. Tuttavia, man mano che la vostra azienda cresce, avete bisogno di persone con competenze specifiche. A causa delle loroformazione specializzata in marketingi digital marketing manager sono esperti in un ampio intervallo di competenze tecniche di marketing (si pensi all'ottimizzazione per i motori di ricerca, al search engine marketing, al PPC, al social media engagement, all'email marketing e al content marketing)

: In qualità di fondatore o di team leader, inizialmente potete gestire gli aspetti generali del marketing. Tuttavia, man mano che la vostra azienda cresce, avete bisogno di persone con competenze specifiche. A causa delle loroformazione specializzata in marketingi digital marketing manager sono esperti in un ampio intervallo di competenze tecniche di marketing (si pensi all'ottimizzazione per i motori di ricerca, al search engine marketing, al PPC, al social media engagement, all'email marketing e al content marketing) Best practice di marketing : Sono consapevoli delle ultime tendenze di marketing e vi aiuteranno a mantenere le vostre strategie di marketing all'avanguardia e in sintonia con i vostri KPI stabiliti

: Sono consapevoli delle ultime tendenze di marketing e vi aiuteranno a mantenere le vostre strategie di marketing all'avanguardia e in sintonia con i vostri KPI stabiliti Versatilità : Portano in tabella altre impostazioni di competenze, come il piano di marketing, l'acquisto di media, lo storytelling, l'ottimizzazione delle conversioni, l'analisi e le metriche e così via

: Portano in tabella altre impostazioni di competenze, come il piano di marketing, l'acquisto di media, lo storytelling, l'ottimizzazione delle conversioni, l'analisi e le metriche e così via Coinvolgimento dei clienti: i marketer digitali sono abili nel coinvolgere i clienti attraverso i canali di marketing digitale nuovi ed esistenti

Competenze e qualifiche comuni da ricercare in un manager del marketing digitale

Le competenze e le qualifiche più adatte al ruolo di digital marketing manager della vostra azienda dipendono dagli obiettivi per i quali volete che lavori. Tuttavia, ecco alcune capacità standard da ricercare nell'assunzione di un digital marketer freelance o a tempo pieno.

Ricordate che la maggior parte dei marketer è competente in alcune di queste aree, abbastanza da cavarsela in altre, ma non ha molta esperienza in alcune. Anche in questo caso, il vostro oggetto di marketing vi aiuterà a stabilire le priorità delle competenze che il vostro digital marketing manager deve avere:

Strategia di marketing : Condurre l'analisi dei concorrenti, studiare le sfide del mercato e impegnarsi in un piano strategico per sviluppare una strategia contestualeroadmap di marketing e, per estensione, una strategia di marketing basata sui dati

: Condurre l'analisi dei concorrenti, studiare le sfide del mercato e impegnarsi in un piano strategico per sviluppare una strategia contestualeroadmap di marketing e, per estensione, una strategia di marketing basata sui dati Analisi e reportistica : Sfruttare i dati giustistrumenti di marketing digitale per monitorare le prestazioni, raccogliere informazioni utili e guidare le strategie

: Sfruttare i dati giustistrumenti di marketing digitale per monitorare le prestazioni, raccogliere informazioni utili e guidare le strategie Ricerca e focus sui clienti : Essere in grado di comprendere a fondo il pubblico di riferimento e i clienti esistenti e costruire la strategia più efficace per acquisirli, coinvolgerli e fidelizzarli

: Essere in grado di comprendere a fondo il pubblico di riferimento e i clienti esistenti e costruire la strategia più efficace per acquisirli, coinvolgerli e fidelizzarli Content marketing: Dimostrare un talento per la scrittura di moduli brevi e lunghi che risuonino con il pubblico di riferimento, creare e gestire i contenuti come un asset e collegare i punti tra i contenuti e i clienti

Dimostrare un talento per la scrittura di moduli brevi e lunghi che risuonino con il pubblico di riferimento, creare e gestire i contenuti come un asset e collegare i punti tra i contenuti e i clienti SEO : Conoscere tutte le tattiche e le strategie SEO attuali per migliorare il posizionamento dei contenuti e aiutare il pubblico di riferimento a trovarvi più facilmente online

: Conoscere tutte le tattiche e le strategie SEO attuali per migliorare il posizionamento dei contenuti e aiutare il pubblico di riferimento a trovarvi più facilmente online Affissioni pay-per-click : Conoscere a fondo il marketing a pagamento, in particolare gli annunci di Google e dei social media

: Conoscere a fondo il marketing a pagamento, in particolare gli annunci di Google e dei social media Strategia digitale : Saper sviluppare una strategia di marketing digitale completa per potenziare la presenza online del marchio, che includa inbound ed email marketing, social organici, pubblicità e altro ancora

: Saper sviluppare una strategia di marketing digitale completa per potenziare la presenza online del marchio, che includa inbound ed email marketing, social organici, pubblicità e altro ancora Sviluppo web : Possedere una conoscenza di base dello sviluppo di siti web con la capacità di apportare miglioramenti al sito web come e quando necessario

: Possedere una conoscenza di base dello sviluppo di siti web con la capacità di apportare miglioramenti al sito web come e quando necessario Disegno grafico: Avere un occhio di riguardo per il design e l'estetica e guidare il team su ciò che è bello è un bonus

Abbiamo elencato le competenze tecniche e funzionali più diffuse per i digital marketer, ma che dire delle soft skills? Un digital marketing manager deve possedere le seguenti competenze:

Un approccio agile e curioso : I marketer devono stare al passo con le mutevoli tendenze del mercato, con i nuovi comportamenti dei clienti e con le decine di diversi tipi di strumenti di marketing digitale che compongono lo stack di marketing. Essere abbastanza agili da muoversi rapidamente e avere la curiosità di fare domande li metterà in una buona posizione

: I marketer devono stare al passo con le mutevoli tendenze del mercato, con i nuovi comportamenti dei clienti e con le decine di diversi tipi di strumenti di marketing digitale che compongono lo stack di marketing. Essere abbastanza agili da muoversi rapidamente e avere la curiosità di fare domande li metterà in una buona posizione Una mentalità di crescita: Le tecnologie di marketing digitale cambiano rapidamente, soprattutto ora che l'IA è entrata in scena. Un marketer deve essere desideroso di imparare e aggiornarsi in ogni modo possibile. Questo può includere la lettura di libri, l'ascolto di podcast, l'iscrizione a workshop/corsi online, ecc.

Le tecnologie di marketing digitale cambiano rapidamente, soprattutto ora che l'IA è entrata in scena. Un marketer deve essere desideroso di imparare e aggiornarsi in ogni modo possibile. Questo può includere la lettura di libri, l'ascolto di podcast, l'iscrizione a workshop/corsi online, ecc. Lavoro collaborativo: Il marketing è uno sport di squadra. Il vostro gestore del marketing digitale dovrà lavorare a stretto contatto con molti team e stakeholder, e saper fare bene è una soft skill fondamentale per qualsiasi marketer

Il marketing è uno sport di squadra. Il vostro gestore del marketing digitale dovrà lavorare a stretto contatto con molti team e stakeholder, e saper fare bene è una soft skill fondamentale per qualsiasi marketer Comunicazione: Il marketing è comunicazione: con i clienti esistenti, con i clienti target, con gli stakeholder interni ed esterni e con gli altri membri del team di marketing. Un marketing manager deve avere eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale. Diremmo che si tratta di una qualità non negoziabile per questo ruolo

Il marketing è comunicazione: con i clienti esistenti, con i clienti target, con gli stakeholder interni ed esterni e con gli altri membri del team di marketing. Un marketing manager deve avere eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale. Diremmo che si tratta di una qualità non negoziabile per questo ruolo Attività multiple: I responsabili marketing hanno sempre molte cose da fare, dalle campagne email al lancio di prodotti, dall'influencer marketing alla creazione di contenuti. Il multi-tasking è il superpotere che li aiuta a gestire tutto questo senza perdere la concentrazione

Come assumere un Digital Marketing Manager per il vostro team in 6 passaggi

Tolte le nozioni di base, è ora di passare a come assumere un digital marketing manager.

Ecco alcuni consigli approvati dagli esperti da includere nella vostra strategia di assunzione:

Passo 1: Tenere a mente gli oggetti aziendali

Come abbiamo menzionato in precedenza, le impostazioni delle competenze dei marketer variano in diverse aree e dovreste scegliere quelle più rilevanti per le vostre attuali esigenze di marketing. Per istanza, se volete aumentare il traffico del sito web e la generazione di lead inbound, concentratevi sull'assunzione di una persona forte nel marketing dei contenuti e nella SEO. Se avete problemi di conversioni, potreste aver bisogno di qualcuno che lavori con voi per migliorare i tassi di conversione delle email e il CRO (conversion rate optimization) del sito web.

Passaggio 2: scrivere una descrizione dettagliata del lavoro per la posizione aperta

Scrivete la vostra descrizione del lavoro con attenzione e includete i seguenti elementi:

Riepilogo/riassunto dettagliato del ruolo

Elenco completo dei compiti e delle responsabilità

Certificazioni e competenze richieste (e preferite)

Inoltre, poiché viviamo nell'era degli algoritmi, includete parole chiave pertinenti (ad esempio: marketing, marketing digitale, social media, marketing manager, comunicazione, design grafico, social media marketing, ecc.

Durante la preparazione del copy, non dimenticate di aggiungere anche qualcosa su:

La vostra azienda e il vostro prodotto o servizio: Il background, la storia di crescita, il "perché"

Informazioni sui benefit standard per i dipendenti e sull'intervallo di stipendio, se ne avete uno

Tutto ciò che il candidato dovrebbe sapere prima di sostenere un colloquio con voi, ad esempio se il ruolo è remoto o ibrido, se il livello è di collaboratore individuale o di team lead, ecc.

Passaggio 3: utilizzare le piattaforme e i canali giusti per assumere

La costruzione di un A-team non avviene da un giorno all'altro. Utilizzate un mix di canali e piattaforme per reclutare correttamente. Ecco alcuni suggerimenti:

Cercare i talenti esistenti in azienda che possono possedere le capacità imprenditoriali e di leadership richieste o che possono essere migliorati per adattarsi al ruolo di digital marketer

esistenti in azienda che possono possedere le capacità imprenditoriali e di leadership richieste o che possono essere migliorati per adattarsi al ruolo di digital marketer Promuovere l'offerta di lavoro attraverso le piattaforme di social media del vostro marchio per attrarre talenti ad alto potenziale

del vostro marchio per attrarre talenti ad alto potenziale Utilizzate annunci a traguardo e bacheche di lavoro specializzate, e sfruttate i gruppi LinkedIn e le community Slack relative al marketing o al vostro settore

specializzate, e sfruttate i gruppi LinkedIn e le community Slack relative al marketing o al vostro settore Lanciate un programma di referral all'interno dell'organizzazione e offrite premi o incentivi ai dipendenti esistenti che segnalano candidati per il ruolo. Le segnalazioni del personale sono spesso una buona fonte di candidati qualificati

all'interno dell'organizzazione e offrite premi o incentivi ai dipendenti esistenti che segnalano candidati per il ruolo. Le segnalazioni del personale sono spesso una buona fonte di candidati qualificati Cercare nei siti di carriera online candidati con esperienza e competenze estese

Pubblicare la descrizione del lavoro su LinkedIn, Indeed, Glassdoor e qualsiasi sito web specifico del settore di cui si è a conoscenza

Passaggio 4: investire in un software per le risorse umane

semplificate l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

Anche se non disponete di un team dedicato alle risorse umane o di un reclutatore per far crescere il vostro team, potete utilizzare una piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp software HR all-in-one come ClickUp per aiutarvi a gestire il processo di assunzione in modo efficiente.

Ecco una rapida carrellata di utili funzionalità/funzione di ClickUp:

Il reclutamento alimentato dall'IA : Se state cercandoStrumenti di IA per il reclutamentonon cercate altro che ClickUp.ClickUp Brain AI Writer for Work offre suggerimenti e prompt IA utili per i selezionatori, rendendo più semplice per voi o per il vostro team scrivere una descrizione del lavoro accattivante e coinvolgere i potenziali candidati

: Se state cercandoStrumenti di IA per il reclutamentonon cercate altro che ClickUp.ClickUp Brain offre suggerimenti e prompt IA utili per i selezionatori, rendendo più semplice per voi o per il vostro team scrivere una descrizione del lavoro accattivante e coinvolgere i potenziali candidati Monitoraggio dei candidati : Un'altra funzionalità/funzione che potreste trovare utile è quella di ClickUpsistema di monitoraggio dei candidati, che vi aiuta a gestire il processo di candidatura dall'inizio alla fine. Questo include l'organizzazione dei candidati e delle candidature, l'invio di email, ecc. In ClickUp è anche possibile utilizzare l'automazione e i modelli per far avanzare i candidati senza intoppi attraverso la pipeline di assunzione

: Un'altra funzionalità/funzione che potreste trovare utile è quella di ClickUpsistema di monitoraggio dei candidati, che vi aiuta a gestire il processo di candidatura dall'inizio alla fine. Questo include l'organizzazione dei candidati e delle candidature, l'invio di email, ecc. In ClickUp è anche possibile utilizzare l'automazione e i modelli per far avanzare i candidati senza intoppi attraverso la pipeline di assunzione Onboarding: Un'ottima esperienza di onboarding è parte integrante del vostro processo di assunzione, o dovrebbe esserlo. ClickUp offre un'esperienza disoftware di onboarding vi aiuta a offrire la migliore esperienza di onboarding semplificando la formazione dei nuovi assunti con attività, documenti e commenti tracciabili per il feedback e la collaborazione. I vostri candidati saranno in grado di entrare a far parte dell'organico più rapidamente e di iniziare ad avere un impatto prima!

Passaggio 5: Preparare il colloquio con il candidato

Quando si fa un colloquio con un digital marketer, è necessario coprire quattro aspetti: competenze e qualifiche, esperienza, soft skills e adattamento culturale. In dipendenza di come è strutturato il vostro processo di intervista, queste quattro caratteristiche possono essere affrontate da persone diverse o da un unico interlocutore.

Tuttavia, ecco alcuni elementi che potete cercare di trattare per ciascuno di questi quattro aspetti:

Competenze e qualifiche

Chiedete della loro esperienza con strumenti di marketing digitale e le competenze pertinenti (per istanza, se avete bisogno di un acquisition marketer, verificate la sua conoscenza di Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console e altri strumenti.

Cercate di capire il loro approccio allo sviluppo della strategia, al piano delle campagne e al project management.

Esperienza

Parlate con loro dei loro ruoli precedenti per capire se hanno lavorato in modo collaborativo o interfunzionale, se hanno gestito altri e quali sfide hanno affrontato e superato.

Capite come la loro esperienza fino a quel momento possa allinearsi a ciò che cercate. Tuttavia, non abbiate un'idea fissa di quanti anni di esperienza siano essenziali per il ruolo. Potreste perdere un candidato altamente qualificato con meno esperienza che potrebbe fare bene nel ruolo.

Competenze trasversali

Abbiamo già parlato di alcune soft skills essenziali per un digital marketing manager. Utilizzate una parte del tempo dedicato al colloquio per capire come se la cava ogni candidato su queste competenze desiderate. Da fare con domande situazionali e chiedendo informazioni sui loro interessi.

Per istanza, potete valutare il loro approccio alla crescita e all'apprendimento chiedendo loro quali libri stanno leggendo, quali sono le loro altre fonti di apprendimento e se si sono aggiornati in qualche modo di recente.

Adattamento culturale

Potreste trovare un candidato eccellente, ma potrebbe non funzionare se non è adatto alla cultura della vostra organizzazione. La questione culturale è spesso la più difficile da risolvere, ma una delle più critiche.

Considerate il significato di "cultural fit" per voi e per la vostra organizzazione e ponete domande comportamentali per far emergere le qualità rilevanti del candidato.

Per avere un vantaggio, utilizzate le seguenti domande modelli di intervista per strutturare meglio il processo di intervista, eliminare i pregiudizi e trovare il candidato giusto per la vostra organizzazione.

Passo 6: Pensate al vostro processo di assunzione come a un processo simile a quello del customer journey

Il viaggio del candidato non è diverso dal viaggio del cliente. Questi sono i passaggi tipici di un percorso end-to-end del candidato:

Consapevolezza: Il team di assunzione/recruiter costruisce la consapevolezza della vostra azienda e della posizione utilizzando:

descrizioni del lavoro convincenti lavori richiesti per il branding del datore di lavoro strategie di marketing per il reclutamento incentrate sulla cultura e sul valore dell'azienda

Il team di assunzione/recruiter costruisce la consapevolezza della vostra azienda e della posizione utilizzando: $$$a: L'attenzione si concentra sulla realizzazione di un processo di candidatura senza soluzione di continuità e sull'offerta di informazioni sull'ambiente di lavoro dell'azienda, sulle opportunità di crescita e sui vantaggi per i dipendenti

L'attenzione si concentra sulla realizzazione di un processo di candidatura senza soluzione di continuità e sull'offerta di informazioni sull'ambiente di lavoro dell'azienda, sulle opportunità di crescita e sui vantaggi per i dipendenti Preferenza: La grande richiesta è quella di differenziare l'organizzazione evidenziando i punti di forza unici, come i programmi di sviluppo della carriera, una cultura del lavoro di supporto o progetti innovativi, per spingere i candidati a scegliere la vostra organizzazione rispetto ad altre

La grande richiesta è quella di differenziare l'organizzazione evidenziando i punti di forza unici, come i programmi di sviluppo della carriera, una cultura del lavoro di supporto o progetti innovativi, per spingere i candidati a scegliere la vostra organizzazione rispetto ad altre Assunzione: Questa fase prevede la semplificazione del processo di selezione con una comunicazione efficiente, aspettative chiare e un'esperienza positiva per i candidati

Questa fase prevede la semplificazione del processo di selezione con una comunicazione efficiente, aspettative chiare e un'esperienza positiva per i candidati Coinvolgimento: L'onboarding efficace dei nuovi assunti è la strada più veloce per il coinvolgimento, in quanto essi dispongono degli strumenti, delle risorse e del supporto necessari per avere successo

L'onboarding efficace dei nuovi assunti è la strada più veloce per il coinvolgimento, in quanto essi dispongono degli strumenti, delle risorse e del supporto necessari per avere successo Loyalty : Questa fase prevede la promozione di un ambiente di gestione temporanea che incoraggi l'impegno dei dipendenti attraverso feedback e riconoscimenti continui

: Questa fase prevede la promozione di un ambiente di gestione temporanea che incoraggi l'impegno dei dipendenti attraverso feedback e riconoscimenti continui Avvocazione: L'ultima fase consiste nel dare ai dipendenti la possibilità di diventare ambasciatori del marchio, costruendo una relazione con loro e incoraggiandoli a condividere le loro esperienze positive sui social media, sui siti di recensioni e altro ancora

**L'approccio in 6 passaggi all'assunzione di un manager del marketing digitale

Decidere il ruolo in base ai propri oggetti aziendali

Scrivere una descrizione dettagliata del ruolo

Condividere il ruolo in tutti i canali rilevanti

Utilizzate un software per le risorse umane per ridurre il carico di lavoro

Pianificate un processo di intervista strutturato

Pensate all'esperienza del potenziale candidato sulla falsariga del viaggio del cliente

Quattro modelli da non perdere per l'assunzione di un Digital Marketing Manager

Ora che abbiamo discusso di come assumere un digital marketing manager, vediamo come farlo senza aumentare il carico di lavoro. I responsabili delle assunzioni possono dimezzare il loro lavoro se è disponibile un modello adatto per accorciare l'elenco delle cose da fare.

Vi segnaliamo quattro modelli di assunzione che potete utilizzare per accelerare il processo di assunzione e monitorare i candidati senza problemi:

1. Un modello per snellire e visualizzare il processo di assunzione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Hiring-Candidates-Template.png Il modello per l'assunzione di candidati di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e gestire il processo di assunzione.

https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&\_gl=1\*139p41b\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/

Eliminate le congetture per trovare il candidato giusto per il vostro team di marketing digitale con Il modello di assunzione dei candidati di ClickUp. Questo modello è eccellente per:

Valutare i candidati utilizzando scale di valutazione personalizzabili e garantire un processo di assunzione equo

Organizzare liste di controllo, date di scadenza e promemoria

Confrontare i candidati con tabelle di monitoraggio e tabelle interattive

2. Un modello per valutare i candidati in modo equo e oggettivo

Scarica questo modello

Il più grande inconveniente delle assunzioni è lo screening di migliaia di candidati in una sola volta. Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp facilita il volume delle assunzioni consentendo di:

Categorizzare e monitorare le domande di lavoro

Valutare i curriculum e i dati dei candidati in base a criteri quali competenze, qualifiche, esperienza, ecc.

Prendere decisioni rapide e oggettive in materia di assunzione

3. Un modello per trasformare il vostro processo di ricerca dei talenti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Recruiting-and-Hiring-Template.png Il modello di cartella per il reclutamento e l'assunzione di ClickUp offre un kit di strumenti completo progettato per trasformare il processo di ricerca dei talenti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&\_gl=1\*jcq3b4\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/

Semplificare il processo di assunzione è possibile con Il modello di cartella per il reclutamento e l'assunzione di ClickUp che offre utili funzionalità/funzione quali:

Facile pubblicazione di annunci di lavoro

Monitoraggio efficiente dei candidati

Schede di valutazione dei colloqui standardizzate

Moduli di domanda di lavoro semplificati

4. Un modello per pianificare e organizzare la vostra esperienza di assunzione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Hiring-Checklist-Template.png Mettete le mani sul modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1x1ph&\_gl=1\*n70t4c\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/

Si dice che se il processo di onboarding è fluido, avete già vinto metà della battaglia.

Per rendere il processo più semplice, applicate Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp. Questo modello offre una panoramica a 360 gradi delle attività di assunzione per aiutarvi:

Definire e documentare le vostre aspettative di assunzione

Creare un flusso di lavoro semplificato per il reclutamento di nuovi candidati

Seguire tutte le fasi dell'assunzione, dal sourcing all'onboarding

Impostare le nuove assunzioni di Digital Marketing Manager per un esito positivo

Oltre a un discorso d'incoraggiamento e a una sessione d'apertura del ghiaccio, il nuovo assunto ha bisogno di strumenti per familiarizzare con il lavoro del team.

Il Software di marketing ClickUp è dotato di una serie di funzionalità/funzione innovative e di una suite di strumenti di IA per aiutare il nuovo manager del marketing digitale a farsi strada.

clickUp Brain connette le attività, i documenti, le persone e le conoscenze dell'azienda con l'intelligenza artificiale

Far fluire la creatività dei nuovi assunti

Gli strumenti di IA e le basi di conoscenza possono aiutare i nuovi assunti ad avere un vantaggio. Ecco ClickUpBrain, uno strumento di IA che aiuta i marketer a generare idee per le campagne, briefing sui contenuti, blog, case study, email e altro ancora. Il vostro team di marketing può avvalersi di strumenti di IA creati da esperti, prontamente disponibili all'interno del sito ClickUp Brain :

ottenete risposte istantanee e precise basate su un lavoro contestuale all'interno di ClickUp e in connessione con esso_

/IA Knowledge Manager: Consente di porre domande e ottenere risposte dai documenti, dalle attività e dai progetti in ClickUp

AI Project Manager : è un assistente che automatizza i progetti e lo stato di avanzamento con reportistica IA in tempo reale su attività, documenti e persone

: è un assistente che automatizza i progetti e lo stato di avanzamento con reportistica IA in tempo reale su attività, documenti e persone AI Writer for Work: aiuta il team a creare contenuti e a rispondere istantaneamente con un assistente personale disponibile 24 ore su 24

utilizzate AI Writer for Work di ClickUp Brain per scrivere un caso di studio alla velocità della luce_

Aiutateli a curare le campagne di marketing digitale in pochi minuti

Che si tratti di un nuovo assunto o di un dipendente di lunga data, la gestione di campagne di marketing multicanale può essere caotica. Disporre di alcuni modelli pronti all'uso evita che i piccoli dettagli sfuggano e dà al team la possibilità di accelerare le campagne e creare contenuti in pochi minuti.

Ecco alcuni modelli di ClickUp amati dai marketer:

Il modello per i team di marketing di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello per i team di marketing di ClickUp aiuta gli addetti al marketing a visualizzare l'intero processo di marketing in un unico luogo. Aiuta a tenere organizzate le varie attività del team, a monitorare le sequenze e a definire i titolari. Inoltre, fornisce metriche di performance e analisi per ogni campagna.

Modello di piano di marketing ClickUp

Scarica questo modello

Utilizzate il Modello di piano di marketing ClickUp per pianificare, monitorare e ottimizzare le campagne di marketing in un unico luogo.

Con questo modello, potete facilmente:

Impostare obiettivi di marketing raggiungibili

Organizzare le attività in passaggi praticabili per raggiungere tali obiettivi

Monitorare lo stato di avanzamento con metriche e analisi integrate

,

Modello di reportistica di marketing digitale ClickUp

Scarica questo modello Modello di reportistica per il marketing digitale di ClickUp vi aiuta a monitorare e a fare reportistica di tutte le vostre campagne in un unico posto. Il modello fornisce visualizzazioni per misurare le prestazioni complessive e analisi dettagliate per aiutarvi a identificare gli esiti positivi e le opportunità. Fornisce inoltre aggiornamenti in tempo reale per le vostre campagne chiave obiettivi di marketing .

Consentire al nuovo assunto di dare rapidamente vita alle proprie idee

Il vostro digital marketing manager vorrà dimostrare di avere idee tangibili fin dal primo giorno. È qui che il software di marketing di ClickUp aiuta il team a:

Connettere le loro ideeroadmap di marketing direttamente alle attività e farle progredire

Visualizzare in tempo reale i documenti della strategia di marketing, i brainstorm e i calendari delle campagne insieme al lavoro quotidiano del team

Collaborare tra i vari flussi di lavoro del marketing utilizzando i seguenti strumentiI documenti di ClickUp,ClickUp Lavagne onlinee gli strumenti di Correzione di bozze, per garantire che il team si muova in modo unitario in ogni passaggio

Vedere le Sequenze e visualizzare lo stato degli obiettivi utilizzando un sistema visivoClickUp Dashboard che contestualizza le attività in connessione con la vostra roadmap e i piani di go-to-market

Assumere il giusto Digital Marketer è più facile che mai

L'automazione della pipeline di reclutamento consente di coinvolgere i migliori talenti, organizzare i candidati, le candidature e le attività di outreach, risparmiare tempo con i modelli e migliorare la qualità delle assunzioni. ClickUp è uno strumento per le risorse umane che muove i candidati attraverso la pipeline di reclutamento per voi, fa l'onboarding dei nuovi assunti senza sforzo e riscalda i vostri nuovi responsabili del marketing digitale agli obiettivi di marketing dell'azienda fin dal giorno zero. Iscriviti oggi gratis!